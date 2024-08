15 Beste projectmanagementsoftware voor Mac (gratis en betaald) 2024

Hoewel de eeuwenoude strijd tussen Apple en elk ander slim apparaat grotendeels is gestreden, zijn er nog steeds verschillende tools die gewoon beter werken op een Mac, ook al zijn ze niet helemaal voor het product gemaakt.

Met meer dan twee miljoen apps in de App Store van Apple, is het kiezen van de juiste software voor projectbeheer voor je nieuwe Mac-apparaat kan aanvoelen als een ontmoedigend vooruitzicht, vooral als het je eerste keer is of als je op zoek bent naar andere software. Hoewel niet al deze opties zijn ontworpen voor productiviteit, zijn er toch tons van hulpmiddel voor projectbeheer s om uit te kiezen. Dit kan zowel een zegen als een vloek zijn. šŸ˜³

Het voordeel? Je tool is beschikbaar! Er is geen reden waarom je zou moeten inleveren op een van de functies op je verlanglijstje of je hele budget zou moeten opofferen om zomaar een projectmanagementsoftware te kopen. Maar het nadeel? Nou, het kan een tijdje duren om de alternatieven te onderzoeken en uit te proberen voordat je de projectmanagementoplossing van je dromen vindt.

Voordat je kostbare uren besteedt aan het uitkammen van de suggesties in de App Store, kun je het beste beginnen met deze uitgebreide gids. Projectbeheer is ons brood en boter, en wij hebben het werk al gedaan zodat jij dat niet hoeft te doen! Open je favoriete app voor notities en lees mee terwijl we je alles vertellen wat je moet weten over de 15 beste projectmanagementsoftware voor Mac.

De 15 beste projectmanagementsoftware voor Mac

Je kent de voordelen van projectmanagementsoftware en weet waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste tool voor je Mac. Maar in plaats van los te gaan in de App Store, kun je beter een stap in de productievere richting zetten en beginnen met deze gedetailleerde gids.

Wij leven en ademen alles wat met productiviteit te maken heeft en hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste concurrenten op de markt om je het beste van het beste te kunnen bieden als het gaat om projectbeheertools voor Macs. Hier zijn de 15 beste Mac software voor projectbeheer.

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

Mac-liefhebbers die de gebruikerservaring en functies van het Apple-besturingssysteem waarderen, zullen dol zijn op ClickUp de ultieme projectbeheer-app om dingen gedaan te krijgen. ClickUp's muur-tot-muur oplossingen voor het beheren van projecten, workflows en resources maken het een collaboratieve hub voor teams van elke grootte en in verschillende industrieƫn.

Neem ClickUp met je mee terwijl je onderweg bent vanaf je mobiel en Apple Watch. Van dagelijkse herinneringen tot taakupdates, u kunt alle soorten werk beheren met de volledig aanpasbare functies van ClickUp!

ClickUp functies

ClickUp Apple Watch app ondersteunt het maken van taken en herinneringen

100+ kant-en-klare sjablonen of maak uw eigen sjablonen voor elk gebruik

Workspace Hierarchy geeft je meer flexibiliteit om alles te organiseren, van teams tot projecten

In-app schermrecorder om Workspace video's op te nemen vanuit je browser

ClickUp voordelen

PrivƩdoelen toegewezen aan jezelf voor het bijhouden van persoonlijke en professionele groei

Naadloze ervaring tussen het web en de desktop app

Overal offline werken

ClickUp nadelen

Leerproces vanwege het aantal beschikbare functies en de mate van aanpasbaarheid

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Downloaden ClickUp

2. Maandag.com

via MaandagMaandag.nl is een platform voor projectbeheer, tracking en samenwerking, op maat gemaakt voor teams van elke grootte. De intuĆÆtieve gebruikersinterface maakt projectbeheer eenvoudiger door gebruikers functies te bieden zoals takenlijsten, aangepaste workflows, Gantt-grafieken kanban-borden, projecttijdlijnen en meer.

Door de naadloze integratie met andere populaire tools zoals Slack en Google Drive kunnen teams eenvoudig op de hoogte blijven van hun taken projectdoelen bij gebruik van Maandag .

maandag functies

Integraties met andere populaire projectmanagementsoftware

IntuĆÆtieve gebruikersinterface met Gantt-grafieken, kaarten, volgborden, Kanban-achtige weergaven en meer

Rapportage en analyses om de voortgang van teamleden te volgen en rapporten in real-time te maken

Maandag pro's

Uitstekende klantenondersteuning

Visueel aantrekkelijk

Richt zich op samenwerking

maandag nadelen

Steile leercurve omdat er voortdurend nieuwe functies worden toegevoegd.

Maandag prijzen

Gratis voor altijd

Basis : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Standaard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Pro : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met Maandag voor prijzen

Monday beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Bijenkorf

via HiveHive is een online tool voor projectbeheer en samenwerking, ontworpen om teams te helpen georganiseerd te blijven, beter te communiceren en efficiƫnter te werken. Het biedt gebruikers een reeks functies die het volgen van projecten, taakbeheer en communicatie gemakkelijker maken dan ooit tevoren.

Dankzij de intuĆÆtieve interface kunnen projectmanagers taken toewijzen aan teamleden en deadlines instellen, terwijl projectanalyses inzicht geven in de voortgang van het project.

Hive functies

Workflowaanpassingen om het projectbeheerproces te stroomlijnen en de communicatie te vergemakkelijken

Flexibele projecthiƫrarchieƫn met subtaken en subacties

Real-time meldingen en projectanalyses

Takenlijsten enproject volgen

Hive profs

Superieure klantenondersteuning

Talrijke integraties

Eenvoudige aanpasbaarheid

Hive nadelen

Hoewel je ze kunt dempen, kunnen meldingen je afleiden omdat ze als pop-ups verschijnen

Beperkte mobiele functionaliteit

Prijzen van Hive

Gratis voor altijd

Starter: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Teams : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met Hive voor prijzen

Hive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet is een platform voor projectbeheer en samenwerking dat is ontworpen om teams te helpen georganiseerd te blijven en hun werk gedaan te krijgen. Het biedt gebruikers functies zoals het volgen van projecten, taakbeheer, rapportage, het delen van bestanden, Gantt-diagrammen en nog veel meer.

Plus, Smartsheet integreert met populaire productiviteitstools, waardoor het een uitstekende keuze is voor zowel kleine bedrijven als grotere organisaties.

Smartsheet functies

Dynamische weergave

Mogelijkheden voor resourcebeheer

Brug, agenda-app en draaitabellen-app

Smartsheet-professionals

Zeer aanpasbaar

Robuust en krachtig

Geavanceerde gegevensbescherming

Eersteklas rapportage- en analysemogelijkheden

Smartsheet nadelen

Steile leercurve

Hulpmiddelenbeheer vereist add-ons

Smartsheet prijzen

**Pro: $7/maand per gebruiker

Zakelijk : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met Smartsheet voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (9.000+ beoordelingen)

4.4/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

5. Teamwerk

via TeamwerkTeamwerk is een uitstekende keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar uitgebreide projectmanagementsoftware die eenvoudig te gebruiken is en toch krachtig genoeg om complexe projecten succesvol te beheren. Het brede scala aan functies in combinatie met de mogelijkheid om te integreren met andere tools maakt het een geweldige manier voor teams om effectief samen te werken en tegelijkertijd een hoog niveau van efficiƫntie en productiviteit te garanderen.

De mobiele app van Teamwork is perfect voor degenen die het volgende nodig hebben toegang tot projectupdates onderweg. Dankzij het intuĆÆtieve ontwerp kunnen teams elkaar altijd op de hoogte houden, ongeacht waar ze zijn of welk apparaat ze gebruiken.

Teamwork-functies

Importeren van projectgegevens

Datavisualisatie om taken te ordenen in sprints en waarden

Borden om meerdere taken te selecteren en ze in kolommen te plaatsen

Taakrapportage om visuele rapporten te maken op basis van projectgegevens

Voordelen van teamwerk

De aanwezigheid van ingebouwde Teamwork apps

Rapporten kunnen worden gedeeld als Excel-, CSV- of PDF-documenten

Teamwerk tegens * Steile leercurve

Het duurt even voordat wijzigingen zijn doorgevoerd

Prijsstelling voor teamwerk

Gratis Forever-plan : tot 5 gebruikers/plan

: tot 5 gebruikers/plan Starter plan: $5.99 gebruiker/maand

$5.99 gebruiker/maand Bezorg plan : $9,99 gebruiker/maand

: $9,99 gebruiker/maand Groeiplan : $19,99 gebruiker/maand

: $19,99 gebruiker/maand Schaalplan: Neem contact op met Teamwork voor meer informatie

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

6. TeamGantt

via TeamGanttTeamGantt is een software voor projectbeheer die teams helpt bij het organiseren en plannen van hun projecten. Met de software kunnen gebruikers Gantt-diagrammen maken en beheren, taken toewijzen, prestaties bijhouden en de voortgang controleren. Het maakt ook samenwerking tussen teamleden mogelijk door een platform te bieden voor communicatie, het delen van bestanden en discussie.

Bovendien kunnen gebruikers verschillende soorten herinneringen instellen, zoals start/einddatums of achterstallige taken, en verschillende rapporten genereren in zowel PDF- als Excel-formaat.

TeamGantt functies

Gantt-tijdlijngrafieken, takenlijsten, gedeelde teamagenda's, takenlijsten en borden

Conversatie-inbox en taakcommentaar om documenten te delen en samen te werken

Gebruiksvriendelijke interface om het menu, teamdashboards en Gantt-diagrammen te vinden

Visuele taakrapportage naarproject volgen voortgang

TeamGantt voordelen

Heeft een eenvoudige en aantrekkelijke gebruikersinterface

Eenvoudig bestanden delen en biedt meer dan alleen projectbeheer

Gemakkelijk aanpasbaar

TeamGantt nadelen

Het gebrek aan tijdregistratie kan een spelbreker zijn voor projectmanagers

Steile leercurve

TeamGantt prijzen

Geperkt Gratis plan

Lite: $19/maand

$19/maand Pro: $49/maand

$49/maand Enterprise: Vanaf $99/maand

TeamGantt beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

4.8/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

7. OmniPlan

via OmniGroup OmniPlan is een geavanceerd programma voor projectplanning en -beheer voor macOS. Het biedt gebruikers toegang tot Gantt-diagrammen, dashboards voor meerdere projecten, resource nivellering en netwerkdiagrammen. Je kunt eenvoudig samenwerken en mijlpalen tijdens het project beoordelen.

Met zijn intuĆÆtieve interface en gebruiksvriendelijke tools maakt OmniPlan het eenvoudiger dan ooit om complexe projecten vooraf te plannen en resources efficiĆ«nt te beheren. Het biedt ook ondersteuning voor cloudopslagdiensten zoals iCloud Drive en Dropbox om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en altijd toegankelijk zijn.

OmniPlan functies

Bestanden exporteren en importeren naar MS Project

Aanpasbare interface voor Mac-apparaten

Geavanceerde projectplanning

OmniPlan voordelen

Het is mogelijk om MS Project bestanden te exporteren en importeren

Vrij eenvoudige leercurve

OmniPlan nadelen

De software is prijzig vergeleken met andere Mac projectmanagementsoftware op deze lijst

Importeren en exporteren van projectgegevens via MS Project kan soms problematisch zijn

OmniPlan prijzen

Traditionele licentie: $ 399,99

$ 399,99 OmniPlan Pro: $19.99/maand per gebruiker

OmniPlan beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

8. Wrike

via WrikeWrike is de go-to-optie voor de meeste organisaties die werken met teams op kantoor of op afstand. Het is een cloud-gebaseerde projectmanagementsoftware waarmee gebruikers hun projecten en taken kunnen beheren vanaf een centrale locatie. In feite, Wrike biedt een verscheidenheid aan functies, waaronder het delegeren van taken, tijdregistratie, het delen van bestanden en meer.

De app biedt een grotere focus op taken, superieure controle, compatibiliteit en een grotere zichtbaarheid van de projectvoortgang dan andere basistools voor projectbeheer.

Wrike functies

Eenvoudige gebruikersinterface

Meerdere dashboards om de informatie te delen met teamleden

Beheer van taken

400+ in-app en cloudgebaseerde integraties

Wrike voordelen

Met het gratis plan kunt u onbeperkt projecten aanmaken

Je kunt eenvoudige aanpassingen maken voor je marketing- en creatieve afdelingen

Wrike nadelen

Je kunt alleen Gantt-diagrammen bekijken via de betaalde versies

Je hebt alleen toegang tot de in-app tijdregistratie op de Business of Enterprise plannen

Wrike prijzen

Gratis voor altijd

Team : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Zakelijk : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met Wrike voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.500+ beoordelingen)

9. Trello

via TrelloTrello is een projectbeheertool gemaakt door Atlassian. De software draait op het Kanban-framework en stelt gebruikers in staat om projecten te beheren met behulp van een to-do-lijstindeling.

Je kunt ook borden en kaarten delen met teamleden op Trello. De meest aantrekkelijke functies zijn het gebruiksgemak en de mogelijkheid om meer administratieve controle toe te voegen met de standaard, premium en enterprise versies.

Trello functies

Sneltoetsen voor naadloze navigatie in de app

Esthetische visualisaties zoals de aanpasbare kaart- en bordomslagen

Geavanceerde checklists om taken toe te wijzen aan teamleden, waardoor het dashboard niet onoverzichtelijk wordt.

Automatiseringen om projectworkflows te creƫren

Trello professionals

Aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke interface

Je kunt terugkerende taken automatiseren

Je kunt upgrades en aanpassingen van derden integreren

Trello nadelen

De meeste functies zijn niet beschikbaar in de gratis versie

Er zijn problemen met gebruikersrechten

Taaklagen kunnen zich gemakkelijk opstapelen als je robuuste projecten beheert

Trello prijzen

Gratis voor altijd

Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker voor 50 gebruikers

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

10. Asana

via AsanaAsana is een ander alles-in-Ć©Ć©n cloudgebaseerd projectbeheerplatform met alle belangrijke functies, zoals een virtueel dashboard dat samenwerking vergemakkelijkt, de mogelijkheid om taken te maken en toe te wijzen aan teamleden, communicatiefuncties, borden, tijdlijnen en lijsten. Voor taakbeheer, Asana werkt goed in deze lijst, maar het heeft misschien niet de volledige suite van projectmanagementfuncties die je wilt - in vergelijking met andere genoemde tools.

Asana functies

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker,Androiden andere integraties beschikbaar

Aangepaste velden toevoegen om de voortgang van projecten en taken eenvoudig bij te houden

Automatisering om tijd te besparen en fouten te verminderen

Beheer van werkverzoeken

Asana voors

De mogelijkheid omworkflows te automatiseren bespaart tijd en vermindert risico's

De gratis versie biedt toegang tot enkele van de belangrijkste functies

Asana nadelen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Het ontbreken van tijdregistratie bemoeilijkt projectbeheer

Teamleden kunnen alleen CSV- en JSON-bestandsformaten exporteren

Asana prijzen

Basic

Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Zakelijk : $24,99/maand per gebruiker

: $24,99/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met Asana voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

11. Bewijsub

via Bewijsub Proofhub is een intuĆÆtieve en uitgebreide projectmanagementoplossing waarmee teams van elke omvang hun projecten beter kunnen organiseren, samenwerken en beheren. Het helpt organisaties controle te krijgen over hun projecten door mensen, taken, gesprekken en bestanden samen te brengen in Ć©Ć©n gecentraliseerd platform.

Proofhub functies

Tabelweergave om projecten te organiseren op basis van wat cruciaal is voor je teamleden

Board view om te identificeren en actie te ondernemen opuitdagingen voor projectbeheer* Gantt-diagrammen om de voortgang van taken te visualiseren

Kalenderweergave om de voortgang van taken en mijlpalen in real-time te zien

Proofhub pro's

De software heeft alle relevante tools op Ć©Ć©n plek

Zodra je het vaste bedrag betaalt, kun je een onbeperkt aantal gebruikers toelaten

Het platform maakt het gemakkelijk om te communiceren en samen te werken

Proofhub nadelen

Gebruikers kunnen geen terugkerende taken beheren

Geen extra functionaliteit zoals budgettering

Proofhub prijzen

Essential : $45/maand vast bedrag

: $45/maand vast bedrag Volledige controle: $89/maand vast bedrag

Proofhub beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

12. NiftyPM

via NiftyPMNiftyPM is gratis projectmanagementsoftware waarmee teams gemakkelijk kunnen samenwerken, plannen en projecten uitvoeren. Het is ontworpen om teams te helpen bovenop hun taken te blijven en de voortgang bij te houden. Met zijn intuĆÆtieve en gebruiksvriendelijke interface helpt NiftyPM gebruikers georganiseerd en efficiĆ«nt te blijven.

NiftyPM functies

Doelen en tijdlijnen instellenprojectmanagementdoelen *Mijlpalen om de voortgang van taken en projecten bij te houden in Gantt-diagrammen

instellenprojectmanagementdoelen *Mijlpalen om de voortgang van taken en projecten bij te houden in Gantt-diagrammen Rapportage om de prestaties van teams en taken te volgen

om de prestaties van teams en taken te volgen Projectportfolio's om meerdere projecten op Ć©Ć©n plaats te bekijken

NiftyPM voordelen

Aantrekkelijke gebruikersinterface

Gebruikers kunnen projectgegevens importeren uit andere projectbeheertools, zoalsMicrosoft Project en ClickUp

Sjablonen voor projectplanning

NiftyPM nadelen

Weinig ingebouwde integraties

Niet zo robuust als andere projectbeheerprogramma's voor Mac op deze lijst

NiftyPM prijzen

Gratis

Starter : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Pro : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Zakelijk : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met NiftyPM voor prijzen

NiftyPM beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

13. Jira

via JiraJira is software ontwikkelingshulpmiddel voornamelijk gebruikt door agile teams om productontwikkeling te beheren. Het stelt gebruikers in staat om problemen, taken en functies aan te maken en bij te houden, sprints te plannen en samen te werken aan code. Jira biedt ook functies voor rapportage en analyse om teams te helpen de voortgang van hun projecten te meten.

Jira-functies

Scrumborden om teamleden te helpen complexe taken te vereenvoudigen

Stappenplannen om de voortgang te volgen, waardoor projectbeheer naadloos verloopt

Rapporten en inzichten om visueel aantrekkelijke rapporten te maken

Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Agenda en meer integraties worden aangeboden

Jira pro's

Gebruikers kunnen rapporten maken en inzichten ontwikkelen

Meerdere integraties

Regelmatige updates

Jira nadelen

Snel berichten versturen is niet mogelijk

Gebruikers kunnen geen projectrisico's of -kosten inschatten, waardoor projectbeheer ingewikkelder wordt

Jira prijzen

Gratis voor altijd voor 10 gebruikers

voor 10 gebruikers Standaard : Begint bij $8.15/maand per gebruiker

: Begint bij $8.15/maand per gebruiker Premium : Begint bij $16/maand per gebruiker

: Begint bij $16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Jira voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (4.000+ beoordelingen)

4.2/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

14. nTask

via nTask De volgende projectbeheersoftware voor Mac is nTask, een samenwerkingstool waarmee je georganiseerd en productief kunt blijven. Met nTask kun je eenvoudig je taken, projecten en teamleden op Ć©Ć©n plek beheren.

Het biedt ook projectsjablonen om je te helpen snel aan de slag te gaan. Het dashboard geeft je een overzicht van al je projecten en taken op Ć©Ć©n plek.

nTask functies

Visuele projectvoortgang met Gantt-diagrammen en mijlpalen voor taken

Aangepaste waarschuwingen en meldingen

Projecten met hexadecimale kleurcodering

Dock-weergave om te schakelen tussen meerdere projecten

nTask voordelen

Eenvoudig projectbeheer

Snel taken bijhouden

Visueel aantrekkelijk en gemakkelijk aanpasbaar

nTask nadelen

Het bijvoegen van grote bestanden tijdens het delen duurt langer dan normaal

Alleen geschikt voor teams met minder dan 50 teamleden

nTask prijzen

Gratis: Voor 7 dagen

Voor 7 dagen Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Zakelijk : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met nTask voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

15. Basecamp

via BasecampBasecamp is een projectbeheer-app die is ontworpen om teams te helpen projecten te beheren en effectiever samen te werken. Basecamp bestaat al sinds de lancering in 2004 en is een van de populairste en meest gebruikte samenwerkingstools op het gebied van projectmanagement. Basecamp biedt gebruikers een verscheidenheid aan functies die het voor teams gemakkelijker maken om grote projecten op te splitsen in kleinere taken en verantwoordelijkheden toe te wijzen.

functies van Basecamp

Takenlijsten om taken te maken en toe te wijzen

Chatfunctionaliteit om in real-time te communiceren

Rapporten om de voortgang bij te houden en problemen aan te pakken

Aparte inbox voor meldingen helpt rommel op het scherm te verminderen

Basecamp voordelen

Ideaal voor eenvoudige projecten

Je kunt zoeken naar projecten, bestanden of taken met behulp van trefwoorden

De app is zeer veilig en behoudt de privacy

Basecamp nadelen

Heeft beperkte functionaliteiten

Gebruikers kunnen niettaken prioriteren* Het gebrek aan tijdregistratie

Basecamp prijzen

Basecamp Per gebruiker: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Onbeperkt Basecamp Pro: $299 per jaar

Basecamp beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (13.000+ beoordelingen)

Wat te zoeken in projectbeheersoftware voor Macs

De voordelen van projectmanagementsoftware maken het een belangrijke bron voor iedereen-niet alleen projectmanagers .

Met functies voor hele workflows uit te bouwen taken overzien, samenwerken met je team en meer, de beste software voor projectbeheer helpt elk lid van het team om op de hoogte te blijven van zijn werklast en verhoogt de algehele productiviteit. Houd er rekening mee dat niet elke software elke functie heeft die je nodig hebt, dus het is belangrijk om te inventariseren welke mogelijkheden je moet hebben voordat je je bedrijfskaart tevoorschijn haalt.

Door te kiezen voor projectmanagementsoftware voor Mac-apparaten in plaats van andere merken, krijg je bovendien toegang tot extra functies die je ervaring met het gebruik van het product zullen verbeteren.

Hier is onze top vijf van dingen die je moet zoeken in krachtige projectmanagementsoftware voor Macs:

De gebruikersinterface (UI): Mac-apparaten staan bekend om hun gestroomlijnde ontwerp, en je projectmanagementtool zou niet anders moeten zijn. Zorg ervoor dat het product dat je kiest gemakkelijk te navigeren, aan te passen en intuĆÆtief is. Hierdoor leert iedereen in het team de software sneller en wordt de tool op de lange termijn waardevoller. Prijzen: Weet wat je budget is voordat je koopt en zorg ervoor dat de software die je bekijkt duidelijk uitsplitst wat je krijgt voor elk prijsplan. Sommige tools verbergen belangrijke functies achter betaalde add-ons of maandelijkse limieten-je zou niet elke keer dat je eenvoudige processen uitvoert tegen een betaalmuur moeten opboksen. Functies: Geef prioriteit aan projectbeheerfuncties zoals rapportage en analyses,taakbeheerplanning, commentaar- en chatmogelijkheden, toewijzing van middelen en samenwerking. Integraties: Waar je ook op moet letten is of de projectmanagementsoftware kan integreren met de andere tools die je team gebruikt. Dit breidt niet alleen de functionaliteit uit van de projectmanagementsoftware die je gebruikt, maar maakt de overgang ook veel soepeler voor het team. Klanttevredenheid en ondersteuning: Wat zeggen de gebruikers? Raadpleeg gerenommeerde sites voor een onbevooroordeelde beoordeling van de software die je op het oog hebt. De projectmanagementsoftware die je kiest voor je Mac-apparaat moet niet alleen de beloften waarmaken die op de startpagina staan, maar ook ondersteuning bieden aan klanten in de vorm vanwebinars,helpdocumenten,video'sen meer.

Een goede vuistregel? Houd deze checklist bij de hand om er zeker van te zijn dat de software die je overweegt de basis (en meer) bevat om projecten, workflows, teams en algehele productiviteit effectief te beheren.

ClickUp: De beste Mac projectbeheersoftware voor je team

Hoewel 15 misschien klinkt als veel vallen en opstaan om de beste projectmanagementsoftware voor Macs te vinden, is het nog steeds een druppel op een gloeiende plaat vergeleken met de honderden die de markt rijk is.

In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, begin je bovenaan de lijst-met ClickUp . šŸ™‚

/Afbeelding/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs_Chat-weergave_lijst-weergave_homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenten, Chat en Lijstweergave in ClickUp /%img/

Controleer projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp werkruimte

ClickUp is het enige productiviteitsplatform dat krachtig genoeg is om al uw werk samen te brengen in Ć©Ć©n samenwerkend werkcentrum, dat zelfs toegankelijk is op de werkplek Apple horloge -Een enorm voordeel voor Mac-gebruikers die grotendeels afhankelijk zijn van producten of apparaten die alleen van Apple zijn!

Met een rijke set functies, een uitgebreide sjablonenbibliotheek en meer dan 1.000 integraties clickUp is de ultieme projectmanagementsoftware voor Mac-gebruikers in alle sectoren. Teams van elke grootte vertrouwen op ClickUp om alles te beheren, van dagelijkse to-dos tot workflows op bedrijfsniveau, zonder ooit een ander tabblad te openen - en dat alles voor een fractie van de kosten.

Krijg toegang tot talloze flexibele projectweergaven, een onbeperkt aantal taken, leden en meer wanneer u zich aanmeldt voor ClickUp's gratis plan voor altijd . En krijg meer geavanceerde functies met betaalde opties vanaf slechts $5.

Breng uw Mac verder met u vandaag aanmeldt voor ClickUp . šŸ™ŒšŸ¼