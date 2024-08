Smartsheet vs Asana - welke tool is het beste voor jouw team?

Projectmanagement (PM) moet een van de meest veeleisende banen zijn die er zijn. Je moet voortdurend taken delegeren en teamsamenwerking en productiviteit terwijl tegelijkertijd de gezondheid van meerdere projecten wordt bijgehouden.

PM is echter niet langer alleen afhankelijk van uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten of coördinatievaardigheden. Je kunt winnen zolang je de juiste projectmanagementtool om je te helpen bij het plannen en bijhouden van complexe workflows.

Smartsheet en Asana staan hoog in het PM-softwarelandschap en bieden tal van functies, zoals interactieve dashboards, taakautomatisering en tijdregistratie, om onderling verbonden workflowstromen te beheren. Hoewel ze op het eerste gezicht niet veel van elkaar verschillen, zijn er belangrijke verschillen om te overwegen als u dieper graaft in het debat Smartsheet vs. Asana voor de beste tools voor projectbeheer .

We helpen u dit dilemma op te lossen met onze onbevooroordeelde vergelijking van Smartsheet vs Asana en introduceren een alternatief projectmanagement software die het antwoord kan zijn op al je PM problemen. 😉

Wat is Smartsheet?

Smartsheet is geen typische projectmanagementtool, maar een krachtige combinatie van PM- en Excel-functionaliteiten. U zult dol zijn op dat vertrouwde spreadsheetformaat als u al wegwijs bent in Excel en Google Sheets. 📊

Smartsheet biedt robuuste PM-functies waarmee u elke fase van een project in de gaten kunt houden levenscyclus van een project . 👁️

Je kunt projecten vanuit verschillende perspectieven bekijken, zodat je zelfs het kleinste detail niet mist. Je hebt honderden tools om je op weg te helpen van project planning tot voltooiing .

Deel projecten op in kleinere, traceerbare segmenten, stel workflowautomatisering in en beheer uw budget en resources vanaf één enkel platform. Smartsheet kan projectbeheer stroomlijnen en taakbeheer processen om prestatieknelpunten te verminderen en de teamsamenwerking, klanttevredenheid en inkomstenstromen te verbeteren. 💰

De spreadsheet-achtige interface kan zowel een sterkte als een zwakte zijn, afhankelijk van uw comfortniveau. Het zal gemakkelijker zijn om Smartsheet te begrijpen als u gewend bent aan spreadsheets. Maar als u een beginner bent, kan het platform een beetje lastig te begrijpen en te navigeren zijn, in ieder geval in het begin.

Smartsheet functies

Smartsheet is een van de beste spelers in het PM-spel, maar wat maakt het zo speciaal? Laten we de puntjes op de i zetten en de belangrijkste functies van deze populaire tool onder de loep nemen. 🧐

1. Sjablonen voor projectbeheer

Smartsheet heeft een overvloed aan sjablonen voor projectbeheer die u op het juiste spoor houden en tijd besparen

Wanneer u begint te werken in Smartsheet, hebt u twee opties: u kunt uw projectmanagementworkflow vanaf nul opbouwen of gebruik maken van de basissjablonen .

Smartsheet-sjablonen vormen de ruggengraat van elk project en bieden kaders voor vrijwel alles wat u tegenkomt tijdens het rijden op de projectmanagementtrein. 🚂

De sjablonen zijn gesorteerd op branche, type en niveau. U kunt bijvoorbeeld de Agile Project With Gantt Template kiezen om taken in Agile- of Scrum-teams te visualiseren, problemen te identificeren en uw belanghebbenden op de hoogte te houden.

Maak gebruik van de Projectbegroting Template om geplande en werkelijke uitgaven te controleren, voeg toe kostentoewijzing documentatie voor uw projecten en automatiseer goedkeuringen voor budgetwijzigingen.

Andere projectbeheerfuncties die favoriet zijn, zijn de Daily Task Manager Template. Het helpt je om takenlijsten te organiseren, deadlines te controleren en op de juiste manier te handelen. Met de sjabloon kunt u real-time samenwerking door u bestanden en werkitems te laten bekijken die door uw werknemers zijn toegevoegd.

2. Workflow automatisering

Voorbeeld van werkstroomautomatisering in Smartsheet

Smartsheet blinkt uit als het gaat om het automatiseren van workflows. U hoeft geen wonderkind op het gebied van informatica te zijn om deze functie te gebruiken-Smartsheets intuïtieve ontwerp maakt het optimaliseren van repetitieve, arbeidsintensieve processen een fluitje van een cent, waardoor uw team meer tijd heeft om zich te richten op taken die waarde toevoegen. 🦾

U kunt een Smartsheet-workflow automatiseren met behulp van een visueel geladen stroomdiagrambel . Deze samenwerkingsfuncties bieden een slimme oplossing die je een helder overzicht geeft van wat er geautomatiseerd moet worden en de triggervoorwaarden en gevolgen.

Je kunt regels instellen voor parallelle workflows, wat helpt bij het automatiseren van taken in elk stadium, of het nu gaat om inkoop of facturatie in de uitgebreide projectbeheertools en functies. 📦

3. Project- en taakbeheer

via Smartsheet

Stel je voor dat je een cross-functionele workflow plant met meerdere bewegende delen binnen een strakke deadline. Eén verkeerde inschatting kan het hele project als een kaartenhuis in elkaar laten storten. 🃏

Het plannen van taken en tijdlijnen is het lastigste onderdeel van projectmanagement, maar Smartsheet biedt uitstekende functies voor taakbeheer om deze frustrerende onderneming te vereenvoudigen.

Start met schetsen projectdoelen en mijlpalen dan afhankelijkheden toevoegen en beperkingen om tot realistische oplossingen te komen. Andere opties die je tot je beschikking hebt zijn:

oudertaken en subtaken instellen

instellen Voorgangers en opvolgers wijzigen om hiërarchische afdelingsworkflows te maken

wijzigen om hiërarchische afdelingsworkflows te maken Het gebruik van Gantt-diagrammen om tijdlijnen te visualiseren en realtime updates bij te houden wanneer taakdata en afhankelijkheden veranderen

om tijdlijnen te visualiseren en realtime updates bij te houden wanneer taakdata en afhankelijkheden veranderen Afhankelijkheidsrapporten maken om onderling verbonden taken te bekijken, ervoor te zorgen dat ze in het juiste tempo lopen, fouten op te sporen en aanpassingen te maken

Meerdere soorten dashboards maken om specifieke doelen of KPI's te meten in Smartsheet

Het platform biedt robuuste opties voor het evalueren van belangrijke projectgegevens en het consolideren van gegevens in sheets, die u kunnen helpen bij het plannen van toekomstige projecten.

Een andere waardevolle toevoeging is Smartsheets Kritical Chain Project Management (CCPM) functie. Hiermee kunt u het projectnetwerk bekijken en de kritisch pad -de kortste route om een doel te voltooien. Je kunt ook andere voltooiingspaden identificeren om tijd- en middelenbuffers te plannen.

Smartsheet prijzen

Gratis : $0

: $0 Pro : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Wat is Asana?

Er is nauwelijks een projectmanager te vinden die niet van Asana heeft gehoord. 🧘

Het platform zit boordevol functies om multifunctionele teams te beheren, het prioriteren van taken risico's identificeren en de voortgang bijhouden.

Vergeet het springen tussen tabbladen en vensters om de paar seconden terwijl u meerdere projecten beheert. Asana centraliseert uw werk door integratie met honderden populaire apps en programma's voor samenwerking, productiviteit en communicatie.

Dashboard projectweergave in Asana

Een van de belangrijkste redenen waarom Asana zo populair is onder projectmanagers is de veelzijdigheid. Het platform is gemakkelijk te gebruiken en is geschikt voor verschillende projectmethodologieën, bedrijfsgroottes en niches.

Of het nu operationeel beheren of technische workflows, kan Asana de PM-tovenaar zijn om u te helpen nauwkeurig te plannen en het risico op vertragingen en fouten te minimaliseren. 🪄

Asana-functies

Asana beschikt over verschillende handige projectbeheeroplossingen voor het beheren van projecten en taken. Laten we eens kijken naar een aantal van de meest kleurrijke functies waardoor het zich onderscheidt in de strijd tussen Smartsheet vs Asana. 🎨

Berichten rechtstreeks verzenden naar andere personen in Asana

Projectbeheer gaat hand in hand met teamsamenwerking. Helaas PM-tools bieden niet genoeg functies om real-time teamwerk te ondersteunen, maar dit is nooit een probleem met Asana.

Of je nu een team op afstand of een hybride team hebt, Asana brengt iedereen samen in een virtuele centrale hub. Het platform maakt het mogelijk om bestanden te delen, commentaar te geven op taken en relevante teamgenoten toe te voegen als "volgers" op specifieke taken en projecten.

Het platform creëert een dedicated ruimte voor teamdiscussies en gesprekken. Je kunt ook directe berichten sturen naar teamleden om te communiceren over belangrijke zaken.

2. Meerdere projectweergaven

Gebruik Asana's woordenlijst om te begrijpen hoe het platform Agile Scrum concepten vertaalt

Agile en Scrum kunnen worden tegengehouden door onzekerheden, misverstanden of miscommunicatie, maar Asana maakt het gemakkelijk om verantwoording af te leggen.

Dankzij functies zoals sprintplanning, stappenplannen, bug tracking en taakiteraties, kunt u uw technische projecten met volledige duidelijkheid en flexibiliteit uitvoeren.

Breng je sprints in kaart op het tabblad Tijdlijn om ervoor te zorgen dat je team genoeg tijd heeft om taken uit te voeren. Gebruik het tabblad Workload om capaciteiten te visualiseren en te controleren, personeel aan te passen en het risico op een burn-out te minimaliseren.

Asana heeft zelfs een woordenlijst van Agile Scrum-concepten om je in een mum van tijd vertrouwd te maken met het platform. 🛋️

Asana prijzen

Basis : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Zakelijk : $24,99/maand per gebruiker

: $24,99/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Smartsheet vs Asana: Vergelijking van functies

Een favoriet kiezen in de strijd tussen Asana en Smartsheet is niet eenvoudig, omdat beide producten robuuste functies hebben. Laten we ze vergelijken in drie hoofdcategorieën-projectweergaven, gebruikersinterface en workflowbeheer. 🥊

1. Asana vs Smartsheet: Projectweergaven

Onze mededingers bieden elk vier projectlayouts. Smartsheet heeft Raster (standaard), Gantt, Kalender en Kaartweergaven - allemaal grotendeels gegevensgericht met veel ruimte voor aanpassingen. U krijgt native rapportagefuncties om belangrijke statistieken van meerdere bladen in één venster te consolideren.

Met Asana verschuift de focus van de weergaven van gegevens naar projecten. Het platform heeft Boards, Lijstweergaven, Tijdlijn- en Kalenderweergaven, terwijl de standaard Kanban-stijl weergave meer geschikt is voor het volgen van projecten in verschillende fasen.

Asana kan de overhand hebben over Smartsheet als je op zoek bent naar betere coördinatiemogelijkheden in je projectmanagementsoftware. Helaas heeft het beperkte eigen rapportagefuncties, dus u moet vertrouwen op integraties van derden om kwaliteitsrapporten te genereren.

2. Asana vs Smartsheet: Gebruikersinterface

De interface van Asana is modern en intuïtief. U hebt geen uitgebreide gidsen, video tutorials, of klantenondersteuning en trainers nodig om uit te vinden hoe u door het platform moet navigeren.

Aan de andere kant houdt Smartsheet het old-school met zijn spreadsheet-achtige interface, maar veel gebruikers vinden het overweldigend of verwarrend . 🧩

Als beginner zonder geavanceerde kennis van spreadsheets kan het opzetten van de eerste workflows op Smartsheet een uitdaging zijn. Maar als u eenmaal over de leercurve heen bent, zal de projectmanagementtool indruk op u maken met krachtige functies om complexe projectnetwerken op te bouwen!

Gebruikers neigen naar Asana als het gaat om de vriendelijkheid van de interface, maar we noemen dit een gelijkspel omdat het neerkomt op persoonlijke voorkeuren.

3. Asana vs Smartsheet: Workflowbeheer

Inefficiëntie is een belangrijke barrière voor projectsucces. Gelukkig scoren beide software hoog in het stimuleren van de productiviteit op de werkplek. Echter, Smartsheet doet het misschien beter als je op zoek bent naar top-tier planningsfuncties.

Asana heeft een aanpasbare opzet waarbij taken worden weergegeven als kaarten, die je kunt verplaatsen over verschillende fasen. Het ondersteunt de meeste projectmanagementmethoden en houdt je team op één lijn met uitstekende één-op-één communicatiemiddelen.

De taakplanning van het platform is echter niet de beste en kan je een gevoel geven van verloren en ongeorganiseerd . De rijen-en-kolommen aanpak van Smartsheet werkt het beste voor het plannen van taken, zelfs in gecompliceerde scenario's.

U kunt eenvoudig acties automatiseren, notificaties instellen en bepalen wie toegang heeft tot de sheets of ze kan wijzigen, zodat uw workflow een meer gedisciplineerd tintje krijgt.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Smartsheet vs Asana

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

Kiezen tussen Smartsheet en Asana kan leiden tot een compromis-prefereer één functie en u kunt andere verliezen. 🥲

Wat als het niet zo hoeft te zijn?

Ga naar ClickUp , een alles-in-één projectmanagementsoftware en productiviteitsoplossing. Het platform bevat bijna alle functies die u nodig hebt om uw projecten en teams naar succes te leiden. Van het plannen en inplannen van taken tot het beheren van klantrelaties met ClickUp kunt u elk element van project- en middelenbeheer met vertrouwen beheren.

Dankzij de allesomvattende functieset is ClickUp gekozen als G2's #1 projectmanagementtool voor 2023 . Hier is een kleine teaser van de top drie functies van het platform:

1. Gebruik ClickUp Goals om duidelijke tijdlijnen en meetbare KPI's op te stellen

Embed live ClickUp Docs direct in whiteboards om toegang te krijgen tot belangrijke projectdocumenten, onderzoek en context zonder ooit uw whiteboard te verlaten

Als u meer houdt van visuele doelen stellen, zult u dol zijn op ClickUp's uitgebreide brainstormtools zoals Whiteboards stroomschema's en Mindmaps .

Heb je een hekel aan helemaal opnieuw plannen? Je kunt de meer dan 1000 ingebouwde sjablonen van het platform gebruiken om activiteiten zoals:

2. Wees 3 keer efficiënter met ClickUp AI

Verfijn uw resultaten om sneller betere inhoud te bereiken met reprompting in ClickUp AI

We maken geen grapje. U kunt een echte projectmanagementninja worden met ClickUp AI . 🥷

Stel je voor dat je een superintelligente assistent hebt om je door je PM-taken heen te helpen. Met ClickUp AI geniet u van gegevensgestuurde aanwijzingen in elke projectfase, van het maken van actieplannen tot het beheren van de verkoop.

Het platform koppelt u aan een AI-schrijftool dat wonderen doet voor je productiviteit en creativiteit. Geen blokkades meer bij het maken van projectbriefings, het benoemen van functies of het opstellen van e-mails naar klanten. ⬛

De schrijftool kan lange inhoud samenvatten, en actiepunten van taken en documenten, formatteer je e-mails, maak je communicatie aantrekkelijk, help met marketingcampagnes en wat al niet meer.

ClickUp AI is een van de weinige tools die je verbeelding de vrije loop laat-je hoeft het alleen maar aanwijzingen te geven om resultaten te krijgen!🕺

Doorgewinterde projectmanagers zijn helemaal weg van deze functie en beweren zelfs dat het hen drie keer efficiënter maakt terwijl ze onderweg plannen en processen genereren! ✈️

3. Gebruik 15+ ClickUp Views om verschillende perspectieven te krijgen

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om bronnen opnieuw toe te wijzen

Asana- en Smartsheet-gebruikers moeten het doen met vier projectweergaven. ClickUp, daarentegen, wordt geleverd met 15+ ClickUp weergaven voor het bewaken en analyseren van elk hoekje en gaatje van uw workflow. Over een geest op uw scherm gesproken (minus de limiet van drie wensen). 🧞

Kies voor ClickUp's standaard lijst-, bord- en kalenderviews als u van de gebruikelijke spreadsheet- of Kanban-gebaseerde overzichten . Maar als je een uitgebreidere setup wilt met gedetailleerde inzichten, bekijk dan geavanceerde weergaven zoals Gantt, Tijdlijn, Activiteit of Werklast.

Om je teamgenoten in de gaten te houden, gebruik je de Box View om de voortgang te controleren en te zien of iemand onder- of overcapaciteit heeft. Als je iets wilt veranderen, heb je een handige sleep-en neerzettool om taken toe te wijzen, prioriteiten te wijzigen en teambronnen opnieuw toe te wijzen .

En ja, je kunt taken toewijzen aan meerdere personen! Je kunt ook gebruikmaken van ClickUp Automatiseringen om terugkerende taken op de automatische piloot te zetten! 🚁

ClickUp's Page View opties stelen de show als u op zoek bent naar real-time samenwerking, brainstorming of tijdmanagement ondersteuning. Gebruik bijvoorbeeld de Doc View om met uw team aan Docs en wiki's te werken, de Chat View om ideeën uit te wisselen en ze in plannen om te zetten, en de Form View om uw team in realtime te laten samenwerken, brainstormen of tijd te beheren aangepaste formulieren te maken voor klanten en werknemers. 🥂 Compare ClickUp Vs Asana !

Een waardevol lid van uw PM-team!

Er zijn meer dan 200 andere projectmanagementtools op de markt, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Als de keuze u verbijstert, dan is ClickUp een perfecte one-stop-shop optie.

De uitgebreide functionaliteit betekent dat u geen compromissen hoeft te sluiten tussen geavanceerde functies en flexibiliteit of gebruiksgemak. Probeer vandaag nog het gratis plan van ClickUp en beslis zelf! 💝