50 Projectmanagementtermen en -definities die u moet weten

Relevantie en productiviteit voor een professional in welke branche dan ook vereisen op de hoogte blijven van veranderingen en meegroeien met de branche naarmate deze hoger wordt. De projectmanagement veld vraagt dit en nog veel meer, en daarom bieden we je deze inzichtelijke lijst met projectmanagement termen om je op weg te helpen!

A-E: Agile naar Earned Value Management

Agile

Neem geen genoegen met iets anders als u een aanpak voor projectmanagement die real-time feedback van de klant mogelijk maakt in elke fase van de projectontwikkeling. Agile ondersteunt samenwerking, persoonlijke organisatie en schaalbaarheid, afhankelijk van de behoeften van het project en de belanghebbenden. Het splitst complexe en grote producten op in korte en beheersbare stukjes die Sprint Scrums worden genoemd.

Agile projectmanagement Agile projectmanagement is een gemakkelijk aanpasbare projectmanagementmethode die gebruikt wordt door softwareontwikkelaars en productmanagers. Het verdeelt een project in fasen die een periodieke herziening van taken vereisen, afhankelijk van de feedback van de klant. Het biedt een iteratieve stijl en flexibiliteit voor projectmanagement, waarbij de nadruk ligt op klanttevredenheid en samenwerking.

Sleep een willekeurige taak naar de volgende kolom om de status automatisch bij te werken met de Kanban-achtige bordweergave van ClickUp-taak

Agile projectplanning

"Dit is niet wat ik in gedachten had!" Om dergelijke feedback van klanten te vermijden, kunt u overwegen om de schaalbare projectmethodologie te gebruiken die een project opdeelt in sprints van twee weken. Wie heeft er geen behoefte aan recorddoorlooptijden met feedback, transparantie, tijdmanagement en binnen het budget ?

Blauwdruk

Als er verwarring ontstaat over de interpretatie van termen in programmeren, geef dan de schuld aan de blauwdruk. Een blauwdruk is een verzameling gerelateerde maar subtiel verschillende ideeën. De term voor projectmanagement verwijst ook naar een grafische voorstelling van het softwareontwerp. Het geeft een samengevatte visuele presentatie van een complex project of concept.

Casestudy

Een casestudy is een diepgaand verhaal over echte problemen en de toepassing van concepten in de maatschappij. In deze projectmanagementterm vind je veel anekdotes die een praktisch aspect geven aan theoretische concepten.

Kosten prestatie index

Bij het evalueren van de prestaties van een project met betrekking tot het budget, laat de verhouding Cost Performance Index (CPI) zien of het project kosteneffectief is. Is het binnen, onder of boven het budget? De formule is CPI= verdiende waarde (EV) / werkelijke kosten (AC).

Kritieke keten projectmanagement

Een projectmanagement aanpak die de reeks taken, tijdlijnen en middelen integreert die nodig zijn om een project tijdig en binnen het budget te voltooien. Het evalueert de capaciteit van een team om een project te voltooien op basis van de behoeften en de beschikbare middelen.

Kritieke Pad Methode

Het kritieke pad identificeert de essentiële stappen die nodig zijn om een Taak te voltooien. Het gaat allemaal om het verbeteren van de efficiëntie door het elimineren van irrelevante en tijdverspillende activiteiten . Indien nodig kunnen meer middelen worden ingezet voor kritieke taken om het voltooien van het project te versnellen.

Het kritieke pad controleert alle taken op de grafiek en bepaalt de set die van invloed zou zijn op de algehele deadline van het project als deze wordt aangepast

Kritieke succesfactor

67% van de projecten mislukken door wanbeheer van tijd of geld. Slimme projectmanagers blijven uit de problemen door een strategisch abonnement op te stellen. Kritische succesfactoren vormen het strategisch plan of werkplan dat garant staat voor een succesvol project.

Projectmanagers moeten verschillende kritische factoren identificeren, zoals vereisten mijlpalen, te leveren prestaties software en open communicatie abonnementen.

Afhankelijkheid

Onderlinge relaties in projectmanagement doen zich voor wanneer een taak, een voorwaarde of een gebeurtenis afhankelijk is van de voltooiing van een vorige taak of een opvolgende taak. Afhankelijkheid geeft prioriteit aan relaties tussen Taken en hun bestelling om een stabiele werkstroom te behouden.

Een afhankelijkheid toevoegen aan een relatie in ClickUp

Verdiend waardebeheer

Projectmanagement vereist een kwantitatieve methodologie voor een constante beoordeling van de voortgang van een project. Earned Value Management biedt parameters voor het evalueren van de voortgang van een project ten opzichte van de planning en begrotingstoewijzing. Projectmanagers gebruiken deze metrieken om het project te voorspellen en zich aan te passen aan opkomende afwijkingen.

F-L: Snel bijhouden naar Lead Time

Snel bijhouden

Soms loopt een project achter op schema. Geef burn-out, gebrek aan middelen, onduidelijke doelen en slechte communicatie er de schuld van, maar dat neemt niet weg dat mijlpalen gehaald moeten worden. Hoe anders, dan door het project bij te houden met behulp van schemacompressietrucs! Fast-tracking omvat daarom tactieken zoals taken overlappen of parallel uitvoeren om het project te voltooien op de oorspronkelijke leverdatum.

Stroomdiagram

Als probleemoplossend hulpmiddel verbindt het segmenten van een project en verbetert het de werkstroom en verwerking van informatie. Bovendien kan een stroomschema-software kan ook andere functies hebben, zoals het vereenvoudigen van complexe concepten zodat ze gemakkelijker te visualiseren en te begrijpen zijn.

Iteratief incrementeel proces/ontwikkeling

Bij een iteratief softwareontwikkelingsmodel worden activiteiten in cycli of iteraties herhaald. Het leidt tot de productie van een nieuwe versie van de software tot de gewenste of beste versie is ontwikkeld.

De incrementele methode splitst de softwareontwikkelingstaak op in kleine porties. De ontwikkeling van elk deel verbetert het vorige, zodat het project in fasen voortgang boekt. Iteratief Incrementeel Proces, je hebt gelijk, combineert deze twee complementaire benaderingen zodat verbeteringen aan een project plaatsvinden in elke fase van de ontwikkeling en niet op een lineaire manier.

Kanban-bord

A Kanban-bord hiermee kun je lopende, in voortgang zijnde en voltooide taken in realtime bekijken. De Kanban-methode splitst een project op in stukjes van taken. Bij deze methode gebruik je plakbriefjes of Kanban kaarten om de taken visueel weer te geven.

Het Kanban-bord geeft informatie die managers helpt irrelevante en verspillende Taken te elimineren. Het maakt teams zeer productief door hun focus op de cruciale elementen van het ontwikkelingsproces te vergroten.

Een Kanban-bord helpt je werk in uitvoering te visualiseren en de efficiëntie te maximaliseren

Sleutel prestatie-indicatoren

Effectief projectmanagement vereist een duidelijk overzicht van doelen. Maar hoe bestel en evalueer je ze op prioriteit? Dat is waar sleutelprestatie-indicatoren om de hoek komen kijken door te voorzien in om uw prestaties te meten in het behalen van sleutel doelen of doelen.

De indicator houdt alleen de prestaties voor de belangrijkste doelen bij. Belangrijke prestatie-indicatoren variëren afhankelijk van wat een bedrijf beschouwt als de belangrijkste indicator van succes.

Lead Time Lead Time definieert de tijd die nodig is om een bestelling uit te voeren nadat een klant deze heeft geplaatst. Het geeft een voorsprong op de prestaties van de business omdat het een directe weerspiegeling is van de output van het werk en de tevredenheid van de klant, ongeacht de fase of aard van het project. Het draait om:

Productaanmaak of -ontwikkeling: de duur die nodig is om een gevraagd product op de markt te brengen

Supply chain management: de tijd tussen het plaatsen van de bestelling en het moment dat het product de client bereikt

Projectmanagement: de totale duur van het voltooien van alle taken die nodig zijn voor het project

M-P: Agenda van vergadering naar tijdlijn van project

Agenda vergadering

Open en effectieve communicatie in teamvergaderingen helpt leden om doelen scherp te houden. Een vergadering optimaal benutten vereist een agenda voor de vergadering dit is een overzicht van de problemen die tijdens de sessie besproken moeten worden. Een eenvoudige of formele vergaderagenda voorkomt tijdverspilling aan alledaagse zaken, afdwalen van het onderwerp en het niet behandelen van sleutelproblemen van het project.

Je moet andere leden van het team raadplegen bij de instelling van de agenda van de vergadering, zodat ze zich kunnen voorbereiden. Bovendien moeten ze weten wat ze voor en na de vergadering moeten doen en wat hun rol is in de vergadering.

Notulen van vergaderingen

Na het bijwonen van een vergadering kunt u vertrekken met een persoonlijke lijst van wat u hebt meegenomen uit de discussie en presentaties. Dit zijn terloopse aantekeningen of aantekeningen van vergaderingen. Het zijn geen notulen van vergaderingen. Notulen van vergaderingen zijn een officiële versie van de aantekeningen van uw vergadering en worden gevolgd door de unanieme goedkeuring van alle aanwezigen als een waarheidsgetrouw verslag van alles wat er tijdens de vergadering is besproken of gebeurd.

Mijlpaal

Elk project heeft sleutelprestaties of controlepunten die worden gebruikt om te identificeren belangrijke fases in de ontwikkeling van een project te identificeren . Een mijlpaal wijst daarom op een belangrijke gebeurtenis in projectontwikkeling . Het helpt een team om de voortgang ten opzichte van de doelen bij te houden.

Zonder dit zou het onmogelijk zijn om zicht te krijgen op deadlines of het project te structureren. Verschillende managers gebruiken factoren zoals specifieke deadlines volgens de projectplanning of het verkrijgen van goedkeuringen van belanghebbenden bij het project om mijlpalen te ontwikkelen.

Hoe een mijlpaal toevoegen in ClickUp

Mindmaps

Als u zich een boom met meerdere vertakkingen voorstelt, bent u op weg om dit mindmap-concept te begrijpen. A mindmap definieert een sleutelbegrip met verwante ideeën of subbegrippen die daaruit voortkomen. Ze komen van pas bij het plannen en beheren van projecten op afstand en intern. Elke vertakking van een mindmap heeft een sleutelwoord of een afbeelding die eruit voortvloeit. Het hele beeld komt tot leven met verschillende kleuren om elke sectie te definiëren. Het koppelt ideeën aan het hoofdconcept voor probleemoplossing, organisatie, brainstormen en abonnement.

De Portfolio Dashboard widget in ClickUp

Project planning

Op elk moment wilt u op de hoogte zijn van de voortgang van uw project, vooral wat betreft het verantwoorden van de tijd. De juiste tijdmanagement middelen helpen je om deadlines in het oog te houden en de communicatie over de status van het project door te geven aan andere leden van het team en clients. Hulpmiddelen voor projectplanning gaan verder dan de traditionele pen, papier en kalenders. U kunt taken maken, ze in specifieke dagen plaatsen en de verwachte begin- en eindtijd markeren met een online kalender .

Een projectkalender ondersteunt het plannen, roosteren en beheren van resources

Projectbereik

Voordat een project begint, moet er een gedetailleerde verklaring zijn van alle aspecten ervan. Die verklaring is de projectomvang en het legt aspecten vast zoals de vereiste middelen, te leveren prestaties, alle taken of fasen die verband houden met het project, limieten en tijdlijnen. Het is de rechtvaardiging van een project en het documenteert de specifieke doelen en maatstaven voor succes.

Project Stakeholder

A project belanghebbende is een persoon, groep of organisatie die rente heeft op de activiteiten van een project of er op enig niveau aan deelneemt. Deze entiteiten hebben rechtstreeks te maken met het verlies of de winst van het project. Goede managers moeten belanghebbenden en hun rollen en behoeften identificeren en met hen communiceren over de reikwijdte van het project.

Tijdlijn project

Een project moet een planning hebben. De dingen gaan echter niet altijd zoals gepland en projecten worden geplaagd door situaties als vertraagde mijlpalen en achterstanden. A tijdlijn voor projecten is een chronologische bestelling van de sleutel gebeurtenissen en taken van een project om ervoor te zorgen dat ze volgens schema verlopen. Het legt deadlines, afhankelijkheid van taken, specifieke taken en verwachte duur van taken vast en communiceert deze met verschillende belanghebbenden.

Q-W: Kwaliteitsborging voor Waterval Projectmanagement

Kwaliteitsborging

Een van de projectmanagementtermen die je moet kennen is Kwaliteitsgarantie wat een principe van projectmanagement dat voorkomt dat een bedrijf fouten uitvergroot en risico's vermijdt. Het begeleidt managers bij het ontwikkelen van kwaliteitsproducten, de instelling van normen voor uitmuntendheid en het elimineren van valkuilen. Kwaliteitsborging richt zich daarom niet alleen op de levering van een compleet pakket, maar ook op de beste resultaten in de branche om een klantenbestand te behouden en te laten groeien.

Kwaliteitsmanagement

Projectmanagers streven naar uitmuntendheid, niet als een eenmalige treffer maar als een voortdurende inspanning. Kwaliteitsmanagement zorgt voor een consistente levering van kwaliteitsdiensten, -producten of andere deliverables gedurende de hele cyclus van het project. De identificeerbare kenmerken zijn functionaliteit, prestaties, geschiktheid, consistentie en betrouwbaarheid. Een organisatie stelt haar eigen standaarden op om deze niveaus te meten, afhankelijk van het project.

Kwaliteitsplanning

Dit aspect van projectplanning helpt bij het bepalen van de prioriteiten van een project. Het vindt plaats in de fase van de planning en helpt het team en de manager bij het bepalen van de kritieke zaken die leiden tot een succesvol project. Het geeft een lijst van de vereiste middelen, de betrokken Taken en de doelstellingen. Bovendien worden in deze stap de kwaliteitsnormen vermeld waaraan het project moet voldoen.

RACI grafiek

A RACI grafiek is een diagram dat de mate van betrokkenheid van een persoon binnen een project in kaart brengt, zodat iedereen de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk begrijpt. RACI is een acroniem dat staat voor Responsible, Accountable, Consulted, en Informed. Deze grafiek moedigt communicatie aan en definieert eigendom, zodat activiteiten in de tijdlijn van het project dienovereenkomstig bewegen zonder verwarring.

Toewijzing van middelen

Efficiënt en kwaliteitsvol beheer vereist toewijzing van middelen dit is de strategische positie van de beschikbare middelen om de voor hen bestemde Taken te ondersteunen. Het leidt tot een soepel verloop van het project, houdt de productiviteit op peil en houdt het project kosteneffectief. De beschikbaarheid van middelen en de eisen van de client kunnen echter van invloed zijn op de toewijzing van middelen.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/NcPJ4DAebpkWAqrQt8SmEqT73ksSPPPEqLUfR98BgUDcSb119kr-bAGuf4qwkmY700kMeda-cm0CKLzqMXf4RwuMxsxHN0kvF89n-ZYss1PoCuzY_wTCzL2uGuv\_fBs47QbP\_R0iGmOYW0UxkQ kaderweergave in ClickUp /$$img/

Middelenallocatie is het proces van het strategisch toewijzen van je middelen om doelen van het project te bereiken

Hulpbronnivellering Nivellering van bronnen is een managementtechniek die de toewijzing van middelen stroomlijnt, afstemt op de planning van het project en uiteindelijk voorkomt dat een project te veel of te weinig middelen krijgt toegewezen. Als dit echter niet goed wordt gedaan, kunnen middelen een project niet optimaal bedienen of niet optimaal worden benut, waardoor verspilling optreedt. Daarom moet je hiaten in de middelen van het project herkennen, realistische schattingen maken van de benodigde middelen en

een lijst met prioriteiten maken voor het omgaan met hulpbronnen en taken.

Hulpmiddelenbeheer

Hulpbronnen geven leven aan organisaties en projecten, zonder welke ze op een mislukking afstevenen. Beheer van hulpbronnen houdt zulke trieste uitkomsten op afstand. Het definieert de strategieën voor het plannen, regelen en verdelen van middelen. Het is een onderdeel van projectmanagement en het beheerst immateriële en materiële middelen.

Risicomanagement

Projectmanagement identificeert, evalueert en beperkt mogelijke bedreigingen voor projecten. Er wordt onderzocht hoe de doelstellingen en resultaten van een project kunnen veranderen door blootstelling aan de risico's. Het proces documenteert verwachte knelpunten en manieren om ze te overwinnen. Het proces documenteert verwachte knelpunten en manieren om ze te overwinnen.

Scope kruipen

Scope creep definieert een fenomeen waarbij de deliverables en vereisten van een project toenemen naarmate het project vordert. Het zet middelen onder druk omdat het gepaard gaat met activiteiten die buiten het bereik van het project vallen . Door deze extra druk op het team, de middelen en de tijd verliest het project zijn richting en spartelt of mislukt.

Scrum

Scrum is een agile oplossing voor projectmanagement die projecten opdeelt in kleine segmenten die Sprints worden genoemd. De sprints duren twee weken tot een maand. Het verzamelt feedback van klanten bij elke Sprint en gebruikt een scrumbord om sprint doelen en taken te documenteren om het tempo van het project te handhaven of te verbeteren.

Scrum Projectmanagement Scrum projectmanagement is een afwijking van de traditionele projectmanagementmethode waarbij een klant het product van een project na voltooiing weergeeft. Dit gaf de klant geen mogelijkheid om feedback te geven voordat het project voltooid was. Scrum projectmanagement breekt een project op in rollen, artefacten en gebeurtenissen.

Deze drie zijn hulpmiddelen en rollen waarmee het programma een complex project opdeelt in segmenten die Sprints worden genoemd en twee tot vier weken duren. Aan het einde van een Sprint geeft de klant feedback om het management team te begeleiden bij het ontwikkelen van het best mogelijke en gewenste product of dienst voor de client.

Sprint

A sprint is een gespecificeerde of vaste periode die tussen één en vier weken duurt. Het is een ontwikkelingscyclus in het leven van een project. Daarom ontstaat een scrum sprint uit de het opsplitsen van een project in kleine boxes of Taken die Voltooid en goedgekeurd moeten worden door de belanghebbenden voordat ze naar de volgende fase gaan.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Sprint-Lists-in-ClickUp.png

/$$$img/

Sprint lijsten weergeven in ClickUp

Verhaalpunt

Aan het einde van een Sprint wijst een team eenheden toe om feedback te geven over de inspanning die nodig is om een backlog voor een taak of item in het project uit te voeren. Deze metriek kwantificeert het abstracte aspect van het implementeren van een verhaal van de klant over de risico's, de complexiteit en de moeite die ermee gemoeid is. Het vindt plaats in de backlog van het product.

Waterval projectmanagement

Deze lineaire methodologie voor projectmanagement geeft een sequentieel proces om een project te voltooien. Het vereist het voltooien van de ene fase voordat je naar de volgende gaat, en de stappen of fasen vloeien in elkaar over als water dat door een waterval stroomt. Het is misschien niet zo flexibel als de recente managementoplossingen, maar het volgt nog steeds de gebruikelijke fasen van projectmanagement.

Met deze projectmanagementtermen onder de knie, zul je het nu gemakkelijk vinden om de middelen te begrijpen en te maximaliseren om het beste uit je project te halen projectmanagement taken .