Nifty Project Management Review (Belangrijkste kenmerken, Voordelen, Beperkingen)

Het woord nifty betekent goed, prettig of effectief. Het is ook het hulpmiddel dat we vandaag gaan gebruiken voor projectmanagement. 🕵️‍♂️

Nifty biedt teamsamenwerking taakbeheer, rapportage, tijdsregistratie en meer om werk te stroomlijnen, centraliseren en moderniseren.

Maar doet Nifty projectmanagement zijn naam eer aan?

Laten we het uitzoeken!

In dit artikel bespreken we Nifty, zijn sleutel functies , voordelen en limieten . Maak je geen zorgen, we bieden ook oplossingen voor deze beperkingen.

Laten we meteen beginnen met deze Nifty-beoordeling!

Wat is Nifty?

Nifty is een agile projectmanagement software waarmee je met meerdere leden van een team aan grootschalige projecten kunt werken.

Zoals de meeste software voor projectmanagement het is een werkruimte voor samenwerking die jou en je team helpt bij het organiseren van taken, het bijhouden van tijdsregistraties, het beheren van documenten, enzovoort, allemaal op één plek.

Je kunt zelfs onderweg werken en genieten van samenwerking in de werkstroom met de Android app en iOS app van Nifty. 📱

Tot zover alles goed? Dan gaan we nu verder met de functies die het "nifty" maken

4 Sleutelfuncties van Nifty Projectmanagement

Hier zijn enkele functies die de sleutel kunnen zijn tot eenvoudiger projectmanagement. 🗝

1. Mijlpalen voor betere abonnementen

Elk team en elk persoon heeft een doel nodig.

Anders zou je geen idee hebben wat je moet doen of waarom je het doet!

Zoals 's avonds een nieuwe Netflix-serie kijken, zodat je je niet buitengesloten voelt als al je teamgenoten er de volgende dag tijdens de lunch over praten! 🍩

En net als bij het afronden van die laatste aflevering, helpt Nifty je team ook bij het instellen (en bereiken) van sleutel mijlpalen.

Nifty project is ook handig voor het bijhouden van zakelijke projecten op basis van voltooide taken.

Je kunt projecten toevoegen mijlpalen toevoegen aan hun Gantt grafiek samen met relevante details zoals naam, beschrijving, startdatum, deadline, enz.

Het leuke: mijlpalen krijgen automatisch kleur, afhankelijk van voortgang en deadline.

2. Portfoliomanagement

Nifty's projectportfolios zijn geweldig voor het organiseren van projecten in mappen op basis van afdelingen, locaties, managers, enz. Het is gemakkelijk om:

De voortgang van elk project bij te houden

Knelpunten te vermijden

Taken toe te wijzen

En meer

Met portfolio overzichten kunnen projectmanagers en hoger management een overzicht zien van geautomatiseerde voortgang, tijdlijnen, statussen, achterstallige en voltooide taken.

Ze hebben ook een portfoliodashboard dat in één oogopslag een wereld aan inzichten in projectleden en statussen opent. 👀

3. Tijdsregistratie en rapportage

Tijdregistratie is net zo belangrijk voor je bedrijf als een toetje voor zoetekauwen. 🍬

Je moet het hebben.

Nifty biedt een functie voor tijdsregistratie, zodat je de duur van taken kunt bijhouden en kunt zien wie waaraan werkt en hoe lang. Zo is de productiviteit van teams altijd onder controle.

Externe projectteams en freelancers zullen de mogelijkheid om precies bij te houden hoeveel tijd er nodig is om de productiviteit te verhogen zeker waarderen!

Je hoeft alleen maar op de startknop te drukken om de tijdsregistratie te starten en er verschijnt een widget in de linkerhoek van je scherm.

Druk vervolgens op de knop Stop om het bijhouden te stoppen. Eenvoudig.

Wat de tijdsrapportage betreft, krijg je inzichten zoals:

Naam project of taak

Gebruiker die de tijd heeft bijgehouden

Datum en duur van de Taak

Begin en einde van bijgehouden tijd

Aantekeningen voor bewerkingen van tijdstempels

4. Verschillende rollen en toestemmingen voor gebruikers

Nifty is er om je te helpen vertellen wie wie is in je team.

De gebruikers die je aan een project toevoegt zijn de projectleden en ze kunnen bestaan uit teamleden, gasten of clients.

Verschillende rollen hebben verschillende toestemmingen nodig.

Je kunt het toegangsniveau bepalen telkens wanneer je iemand nieuw toevoegt aan een project met:

Eigenaars : beheren alle projecten, teamgenoten en facturen. Je kunt meer dan één eigenaar tegelijk hebben

: beheren alle projecten, teamgenoten en facturen. Je kunt meer dan één eigenaar tegelijk hebben Admins : zij zijn projectmanagers die projecten kunnen aanmaken en verwijderen en andere leden van het team kunnen beheren

: zij zijn projectmanagers die projecten kunnen aanmaken en verwijderen en andere leden van het team kunnen beheren Leden : mensen die zijn toegevoegd aan een specifiek project met toegang tot samenwerking in het project

: mensen die zijn toegevoegd aan een specifiek project met toegang tot samenwerking in het project Gasten: maken niet direct deel uit van het team. Ze kunnen deelnemen aan projectdiscussies en de voortgang weergeven, maar ze kunnen geen teams of projecten beheren

Nu we de functies van Nifty kennen, gaan we eens kijken of het nuttig is voor projectmanagement.

3 Voordelen van Nifty Projectmanagement

Als je kiest voor Nifty software voor projectmanagement, dan zijn hier de sleutel voordelen die je zult waarderen:

1. Effectieve samenwerking tussen teams

Nifty gelooft in effectieve samenwerking in teams. Dat is te zien aan de vele functies voor samenwerking. De tool biedt:

Functie Discussies voor projectspecifieke gesprekken

Realtime samenwerking op documenten

Interactieve grafieken voor transparantie

Taken statussen

En meer

Al deze functies zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de voortgang van het project.

2. Meerdere weergaven van projecten om met gegevens te werken

Je vindt de kanban-bord maar uw boekhouder houdt misschien van spreadsheets en uw HR-vertegenwoordiger is misschien dol op kalenders.

We zijn allemaal verschillend. Daarom komt Nifty met een royaal aantal weergaven.

Hier zijn enkele van de weergaven in deze tool voor projectmanagement :

Lijstweergave

Bordweergave

Weergave Gantt grafieken

Weergave kalender

Tabel Weergave

Met zoveel opties kan iedereen werken zoals hij of zij dat het liefst doet.

3. Import en integratie

Nifty is niet alleen gul met weergaven, maar ook met integraties. Je kunt gemakkelijk verbinding maken met meer dan 1000 apps om veel van je werk te automatiseren.

Overstappen van een oude app of projectmanagement tool naar Nifty is ook eenvoudig.

Je kunt importeren vanuit populaire tools voor projectmanagement zoals Basecamp , Asana , Trello enz.

Is het dan veilig om Nifty te gebruiken voor projectmanagement?

6 limieten van Nifty projectmanagement (met oplossingen)

Het doet zeker wat het zegt, maar Nifty heeft nog een lange weg te gaan voordat het een voltooide oplossing is.

Voor een projectmanager ontbreken er verschillende basisfuncties. Laten we eens kijken:

Probleem #1: geen aangepaste automatisering

Natuurlijk biedt Nifty automatisering zoals status automatiseringen, terugkerende taken, sjablonen voor projecten en meer.

Maar ze laten je niet je eigen automatisering bouwen.

Wat als je een reactie wilt plaatsen wanneer een status of toegewezen persoon verandert?

Dan moet je je houden aan hun automatiseringen.

Zeg hallo tegen ClickUp. 👋

Het is een van de hoogst beoordeelde tools voor samenwerking in productiviteit en werkstroom gebruikt door kleine, middelgrote en grote bedrijven .

ClickUp oplossing: krachtige aangepaste oplossing zonder code Automatiseringen ClickUp is een wonderland van automatisering. 🌈

U kunt kiezen uit de vele kant-en-klare sjablonen of uw eigen aangepaste automatiseringen maken. Om een automatisering te maken, stelt u combinaties in om repetitieve acties te automatiseren:

Trigger : beslissen wat een automatisering moet starten

Voorwaarden : bepaal wat waar moet zijn om de automatisering voort te zetten

Actie : beslis wat er gebeurt als resultaat van de Trigger en voorwaarde

Leer meer over_ geautomatiseerd projectmanagement! 😊

Probleem #2: geen dashboard voor visuele inzichten

Een projectmanagement app zonder dashboards is als Leonardo DiCaprio zonder Oscar. Schandalig!

Dat is Nifty voor jou - ze bieden geen grafieken. Soms volstaan breedsprakige rapportages niet. 🤷

ClickUp oplossing: visueel en inzichtelijk Dashboards Dit is waar een handige PM-tool zoals ClickUp u te hulp schiet. Onze dashboards zijn de ultieme missiecontrole die u inzicht geven in mensen, projecten en taken,

Doelen ... noem maar op.

Je kunt zelfs je eigen dashboard aanpassen en bouwen om je teamspecifieke behoeften te visualiseren met behulp van aangepaste widgets.

Met aangepaste widgets kun je je gegevens visualiseren in de vorm van:

Cirkeldiagrammen

Berekeningen

Staafdiagrammen

Portfolios

En meer

Visualiseer hoe het werk in uw ClickUp-werkruimte verloopt zoals u wilt met aangepaste widgets voor het dashboard

Probleem #3: geen PDF annotatie

Voor een tool met een kant-en-klaar sjabloon voor projecten, miste het een belangrijke functie waar ontwerpteams niet zonder kunnen.

ClickUp oplossing: PDF Redactie en annotatie van afbeeldingen In tegenstelling tot Nifty en andere robuuste PM-software, heeft ClickUp er wel over nagedacht. 💭

Van het geven van duidelijke markeringen op ontwerpmockups tot het markeren van markeringen op juridische contracten, de Redactie in ClickUp is er perfect voor.

U kunt eenvoudig pDF's annoteren en afbeeldingen, en er zelfs commentaar op achterlaten. Dit maakt ClickUp een handige hub voor samenwerking op afstand voor ontwerpteams.

Iedereen kan uw opmerkingen of u kunt opmerkingen toewijzen en centraliseer uw feedbacksysteem.

Maak een actie-item rechtstreeks in een ClickUp commentaar

Probleem #4: functies voor ideeënbeheer ontbreken

Je zou denken dat een oplossing voor projectmanagement die is ontworpen om samenwerking op afstand en teams te helpen, functies voor ideeënbeheer zou hebben.

Nee! Verkeerd antwoord.

Nifty heeft geen liefde voor je ideeën omdat het geen whiteboard of mindmap functie heeft.

ClickUp oplossing: krachtig Mindmaps Wat uw hersenen ook denken, ClickUp is er voor u, en dat geldt ook voor zijn

Mindmaps .

Schets je ideeën, maak een gedegen abonnement of brainstorm in Blank modus.

Je kunt zelfs een werkstroom organiseren en maken in de Taakmodus.

Taken (en subtaken) snel maken, bewerken en verwijderen vanuit de weergave

Hulp nodig bij uw project abonnement? Kijk ook eens wat een project abonnement is en hoe je er een maakt .

Probleem #5: heeft geen ingebouwde afdrukfunctie

Wil een client een afdruk van de rapportage project voortgang pagina of de Gantt grafiek? Dan zit je in de problemen. Nifty heeft geen eigen afdrukfunctie.

Je moet eerst een rapport downloaden of een schermafbeelding maken en deze bijsnijden voordat je het als afbeelding opslaat.

Dan komt het afdrukken..

Ziet eruit als te veel moeite voor zoiets simpels.

En je realiseert het je misschien niet, maar deze minuten schermafbeelding maken en bijsnijden kunnen oplopen tot enkele verspilde uren.

ClickUp oplossing: native afdrukken in ClickUp Jij, mijn vriend, hebt de eenvoudige ingebouwde afdrukfunctie van ClickUp nodig.

Open gewoon een Taak, klik op de ellipsen... en selecteer het pictogram Afdrukken. 🖨️💕

U kunt ook afdrukken Lijstweergave , Weergave raad van bestuur taken en meer.

Klik op de ellipsen voor meer Taak-acties

Probleem #6: beperkt gratis abonnement

Het gratis abonnement van Nifty biedt slechts 2 projecten, wat nogal teleurstellend is voor een klein team of een startup met een laag budget. Abonnementen beginnen vanaf 49 dollar per maand.

Stel je eens voor hoe duur hun Business- of Enterprise-abonnement moet zijn. Hint... het is drie cijfers per maand.

ClickUp oplossing: Free Forever-abonnement ClickUp heeft een rijk aan functies-abonnement dat u FOREVER gratis kunt gebruiken. Geen addertje onder het gras.

Bekijk het zelf:

Free Forever-abonnement 100MB opslagruimte Taken onbeperkt Onbeperkt aantal leden Verificatie met twee factoren Documenten voor samenwerking Chatten in realtime E-mail in ClickUp Kanban-borden Sprint beheer Native tijdsregistratie Video opnemen in app 24/7 ondersteuning



Maar wacht! Er is nog meer.

Bekijk meer ClickUp functies die bewijzen dat het een betere oplossing is dan Nifty:

Bonus: Zie hoe Nifty vergelijkt met ClickUp !

Nifty is niet "Nifty" genoeg! 🤷

Nifty is degelijke software voor projectmanagement met mogelijkheden voor Taak- en Tijdbeheer.

Het is echter verre van een volledig gecentraliseerde werkruimte omdat het aangepaste automatiseringen, geen dashboards, geen gratis abonnement en geen DASHBOARDS mist! (Hadden we dat al gezegd?)

Als je dat allemaal en meer wilt, is er maar één oplossing. ClickUp!

Het is slimme en krachtige software voor projectmanagement die ook een echte werkruimte voor samenwerking is. Gebruik het om tijd bijhouden actieve projecttaken beheren, interne documenten maken, zorgen voor projectinzichten en nog veel meer.

We zijn er om je tijdens de hele levenscyclus van je project te helpen.

Word lid van ClickUp gratis en geniet van de "niftiest" functies om meerdere succesvolle projecten te beheren.