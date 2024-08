Hoe projectmanagement optimaliseren met automatisering

Een projectmanager is bijna altijd een multitasker die met zijn ellebogen diep wegzakt in kilometerslange takenlijsten, verdrinkt in plakbriefjes en spreadsheets. Is dit ook jouw realiteit als projectmanager? Zou je georganiseerder en productiever willen zijn?

Automatisering kan je helpen!

Automatisering heeft al veel succes geboekt in de marketingwereld. A enquête uitgevoerd door de Small Business & Entrepreneurship Council wees uit dat 75% van hun steekproef van kleine bedrijven automatisering gebruikt voor marketingdoeleinden. En ze zijn er wijzer en rijker door geworden.

Elk jaar worden er triljoenen dollars in projecten gestoken. Maar toch, slechts een schokkend lage 35% wordt als succesvol beschouwd! Stelt u zich de verspilde middelen en het ongerealiseerde potentieel voor die mislukte projecten eens voor. Automatisering van projectmanagement kan de sleutel zijn tot succes en van die 35% een veel hoger nummer maken.

Oplossingen voor projectautomatisering kunnen u helpen een systeem op te zetten dat tijdige rapporten genereert en verzendt, terugkerende vergaderingen instelt, herinneringen verzendt en andere terugkerende taken voor u uitvoert. Hierdoor kunnen projectmanagers en leden van het team zich richten op meer strategisch werk.

Lees verder en ontdek hoe automatisering van werkstromen projectmanagement kan transformeren en teams gelukkiger en efficiënter kan maken.

Projectmanagement automatisering begrijpen

Automatisering vervangt handmatige taken door computerprogramma's die routinetaken kunnen identificeren en herhalen zonder menselijke tussenkomst. Automatisering van projectmanagement past dit concept toe op tools voor projectmanagement, zodat ze routinetaken automatisch kunnen afhandelen.

Relatie met agile softwareontwikkeling en softwareontwikkelingsproces

Projectmanagement van het softwareontwikkelingsproces moet zorgen voor een vloeiende integratie van de agile methodologie en een kwalitatief hoogstaande en snellere levering. Bij agile softwareontwikkeling wordt een product in fasen geleverd op basis van feedback en iteratie. Dit creëert terugkerende cycli van ontwikkelingsstappen. Projectmanagers kunnen dergelijke terugkerende taken gemakkelijk identificeren en automatisering introduceren om ze af te handelen.

Een typisch agile softwareontwikkelingsproces omvat projectmanagement stappen zoals initiatie, abonnement, verkenning, aanpassing en afsluiting. In elk van deze stappen moeten de projectmanagers mogelijkheden voor automatisering identificeren, zoals het bijhouden van de tijdlijnen, het bijwerken van de dagelijkse voortgang aan de hand van door het team aangeleverde rapporten, het bewaken van probleemoplossing en het plannen van beoordelingsvergaderingen.

Automatiseringstools kunnen de repetitieve taken stroomlijnen die agile teams belemmeren. Denk aan het afhandelen van taken zoals het automatisch bijwerken van voortgangsrapportages na een toewijzing van code, het toewijzen van taken op basis van vooraf gedefinieerde criteria en afhankelijkheden, het versturen van herinneringen voor komende dagelijkse stand-up vergaderingen en het genereren van aantekeningen voor vergaderingen.

Hierdoor komt er denkkracht vrij voor het team om zich te richten op het creatief oplossen van problemen die het project echt vooruit helpen.

Met een geprojecteerd 30% kostenreductie voor AI-gebaseerde automatisering dit is een gouden tijd voor bedrijven om te investeren in AI-geautomatiseerde tools voor projectmanagement.

Voorspellende analyses kunnen worden gebruikt voor datagestuurde en vooringenomen besluitvorming. AI-tools kunnen waardevol zijn om te helpen bij het bijhouden van compliance bij softwareontwikkeling. Door gegevens te analyseren en mogelijke problemen te identificeren, helpt AI de ontwikkelingsteams om op de hoogte te blijven en problemen met compliance proactief aan te pakken.

Wat zijn de voordelen van automatisering van projectmanagement? Projectmanagers kunnen verstrikt raken in de details, waardoor ze de activiteiten uit het oog verliezen die de statistieken daadwerkelijk verbeteren. Automatisering kan helpen om de aandacht te richten op wat belangrijk is via:

Efficiëntie en productiviteit verbeteren: Automatisering elimineert repetitieve taken zoals het plannen van vergaderingen, het genereren van rapportages en het versturen van statusupdates. De projectmanagers en leden van het team kunnen zich dan richten op activiteiten met een hogere waarde, zoals strategische planning, het oplossen van problemen en samenwerking

Automatisering elimineert repetitieve taken zoals het plannen van vergaderingen, het genereren van rapportages en het versturen van statusupdates. De projectmanagers en leden van het team kunnen zich dan richten op activiteiten met een hogere waarde, zoals strategische planning, het oplossen van problemen en samenwerking Verbeterde nauwkeurigheid en consistentie: Menselijke fouten zijn een natuurlijk onderdeel van elk handmatig proces. Geautomatiseerde systemen daarentegen volgen consequent vooraf gedefinieerde regels en workflows, waardoor fouten tot een minimum worden beperkt en projectgegevens accuraat en betrouwbaar blijven

Menselijke fouten zijn een natuurlijk onderdeel van elk handmatig proces. Geautomatiseerde systemen daarentegen volgen consequent vooraf gedefinieerde regels en workflows, waardoor fouten tot een minimum worden beperkt en projectgegevens accuraat en betrouwbaar blijven Meer zichtbaarheid en transparantie: Real-time dashboards en geautomatiseerde rapportagetools geven een duidelijk beeld van de voortgang van het project, de toewijzing van middelen en mogelijke risico's. Deze transparantie bevordert een betere communicatie en communicatie. Deze transparantie bevordert een betere communicatie en samenwerking binnen de teams van het project

Real-time dashboards en geautomatiseerde rapportagetools geven een duidelijk beeld van de voortgang van het project, de toewijzing van middelen en mogelijke risico's. Deze transparantie bevordert een betere communicatie en communicatie. Deze transparantie bevordert een betere communicatie en samenwerking binnen de teams van het project Lagere kosten: Automatisering kan de administratieve kosten van projectmanagement aanzienlijk verlagen. Het kan ook leiden tot snellere voltooiing van projecten, waardoor op de totale projectkosten wordt bespaard

Automatisering kan de administratieve kosten van projectmanagement aanzienlijk verlagen. Het kan ook leiden tot snellere voltooiing van projecten, waardoor op de totale projectkosten wordt bespaard Verbeterde risicobeheersing: AI-tools voor projectmanagement kunnen historische gegevens analyseren om potentiële risico's vroeg in de projectlevenscyclus te identificeren. Hierdoor kunnen projectmanagers proactief stappen ondernemen om deze risico's te beperken

Het automatiseren van projectmanagement kan veel tijd besparen, maar er kunnen ook een paar nadelen zijn.

Investering vooraf: Implementatie van projectmanagement automatiseringstools kan een aanzienlijke initiële investering in software en training vereisen. Dit kan een barrière vormen voor kleinere organisaties met beperkte budgetten

Implementatie van projectmanagement automatiseringstools kan een aanzienlijke initiële investering in software en training vereisen. Dit kan een barrière vormen voor kleinere organisaties met beperkte budgetten Beperkt aanpassingsvermogen in complexe projecten: Zeer complexe of dynamische projecten met frequente veranderingen zijn mogelijk niet geschikt voor starre automatisering van bedrijfsprocessen. Deze projecten vereisen mogelijk een flexibelere aanpak die aanpassingen mogelijk maakt als dat nodig is

Zeer complexe of dynamische projecten met frequente veranderingen zijn mogelijk niet geschikt voor starre automatisering van bedrijfsprocessen. Deze projecten vereisen mogelijk een flexibelere aanpak die aanpassingen mogelijk maakt als dat nodig is Zorgen over veiligheid: Zoals bij elke technologie is veiligheid een cruciale overweging. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun automatiseringstools voor projectmanagement sterke functies hebben om gevoelige projectgegevens te beschermen

Zoals bij elke technologie is veiligheid een cruciale overweging. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun automatiseringstools voor projectmanagement sterke functies hebben om gevoelige projectgegevens te beschermen Over-afhankelijkheid van automatisering: Hoewel automatisering waardevol is, moet het niet het menselijk oordeel volledig vervangen. Projectmanagers hebben nog steeds kritisch denkvermogen nodig om strategische beslissingen te nemen, onvoorziene uitdagingen aan te gaan en hun teams te motiveren

Waarom en wanneer automatisering van projectmanagement gebruiken?

Onze hersenen zijn ingesteld op creativiteit en het oplossen van complexe problemen, niet op het dagelijks uitvoeren van repetitieve Taken. Automatisering maakt mentale bandbreedte vrij zodat teams zich kunnen concentreren op het echte werk: brainstormen over oplossingen, samenwerken aan ideeën en unieke uitdagingen aangaan.

Je zou moeten overwegen om een geautomatiseerde assistent voor projectmanagement in fase te brengen als je op zoek bent naar:

Repetitieve administratieve taken: Taken zoals planning, rapportage en gegevensinvoer bestaan uit eenvoudige stappen die gemakkelijk geautomatiseerd kunnen worden. Een marketingteam gebruikt bijvoorbeeld een automatiseringstool om dagelijkse herinneringen aan deadlines en toegewezen taken naar de leden van het team te sturen

Taken zoals planning, rapportage en gegevensinvoer bestaan uit eenvoudige stappen die gemakkelijk geautomatiseerd kunnen worden. Een marketingteam gebruikt bijvoorbeeld een automatiseringstool om dagelijkse herinneringen aan deadlines en toegewezen taken naar de leden van het team te sturen Gestroomlijnde werkstromen : Het handmatig bijwerken van de status van taken op een Kanban-bord na elke stap kan vermoeiend zijn. Automatisering zorgt voor een soepele werkstroom door taken automatisch van de ene fase naar de andere te verplaatsen op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Stel bijvoorbeeld dat een softwareontwikkelingsteam een automatiseringstool voor projectmanagement gebruikt die automatisch een taak op hun Kanban-bord verplaatst van 'In uitvoering' naar 'Code Review' zodra de code is Voltooid en de eenheidstests zijn geslaagd

: Het handmatig bijwerken van de status van taken op een Kanban-bord na elke stap kan vermoeiend zijn. Automatisering zorgt voor een soepele werkstroom door taken automatisch van de ene fase naar de andere te verplaatsen op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Stel bijvoorbeeld dat een softwareontwikkelingsteam een automatiseringstool voor projectmanagement gebruikt die automatisch een taak op hun Kanban-bord verplaatst van 'In uitvoering' naar 'Code Review' zodra de code is Voltooid en de eenheidstests zijn geslaagd Standaardisatie en consistentie: Voor goed gedefinieerde processen zorgt automatisering ervoor dat iedereen dezelfde stappen volgt, waardoor fouten worden geminimaliseerd en de kwaliteit wordt verbeterd. Neem bijvoorbeeld een softwareontwikkelingsteam dat aan een mobiele app werkt en klaar is om te beginnen met het testen van de code. Sommige ontwikkelaars schrijven meer gedetailleerde tests dan anderen. Het ontwikkelteam implementeert een geautomatiseerd projectmanagement tool om vooraf gedefinieerde sjablonen te gebruiken voor het testen van de units, waardoor hetzelfde detailniveau wordt gegarandeerd

Voor goed gedefinieerde processen zorgt automatisering ervoor dat iedereen dezelfde stappen volgt, waardoor fouten worden geminimaliseerd en de kwaliteit wordt verbeterd. Neem bijvoorbeeld een softwareontwikkelingsteam dat aan een mobiele app werkt en klaar is om te beginnen met het testen van de code. Sommige ontwikkelaars schrijven meer gedetailleerde tests dan anderen. Het ontwikkelteam implementeert een geautomatiseerd projectmanagement tool om vooraf gedefinieerde sjablonen te gebruiken voor het testen van de units, waardoor hetzelfde detailniveau wordt gegarandeerd Gegevensgestuurde besluitvorming: Automatisering helpt bij het verzamelen van real-time gegevens en het genereren van rapportages om trends te identificeren en weloverwogen keuzes te maken. Een projectmanager gebruikt een automatiseringstool om datagerichte rapporten of voortgangsrapporten te genereren en sleutelgegevens zoals uitgegeven budget en voltooide taken om knelpunten te identificeren

In bepaalde gevallen is het echter beter om automatisering te vermijden.

Instabiele of evoluerende processen: Als uw projectmanagement workflows voortdurend veranderen of nog niet goed gedefinieerd zijn, kan automatisering een recept voor frustratie zijn. De automatiseringstools zelf moeten vaak worden aangepast, waardoor het tijdbesparende voordeel teniet wordt gedaan

Als uw projectmanagement workflows voortdurend veranderen of nog niet goed gedefinieerd zijn, kan automatisering een recept voor frustratie zijn. De automatiseringstools zelf moeten vaak worden aangepast, waardoor het tijdbesparende voordeel teniet wordt gedaan Zeer creatieve of strategische taken : Als het gaat om het nemen van snelle strategische beslissingen, het oplossen van onvoorziene uitdagingen of het toepassen van design thinking, zijn menselijke creativiteit en beoordelingsvermogen onvervangbaar

: Als het gaat om het nemen van snelle strategische beslissingen, het oplossen van onvoorziene uitdagingen of het toepassen van design thinking, zijn menselijke creativiteit en beoordelingsvermogen onvervangbaar Projecten met een beperkt budget: Het implementeren en abonneren op een automatiseringstool kan kosten toevoegen aan een toch al beperkt budget. Als uw budget beperkt is, kan het praktischer zijn om AI buiten beschouwing te laten

Het implementeren en abonneren op een automatiseringstool kan kosten toevoegen aan een toch al beperkt budget. Als uw budget beperkt is, kan het praktischer zijn om AI buiten beschouwing te laten Kort tijdsbestek: Het instellen van automatisering voor een project kost tijd. Dit kan opwegen tegen de voordelen als het project binnen een krappe tijdlijn moet worden voltooid

Voorbeelden van automatisering voor projectmanagement

Automatisering van projectmanagement kan de verandering zijn die je zoekt om processen soepeler te laten verlopen, en wij hebben een aantal ideeën en voorbeelden uit de praktijk voorbeelden van automatisering om te laten zien hoe het kan helpen.

Taak slim beheren Automatisering in taakbeheer omvat acties zoals het automatisch omzetten van e-mails in taken, routinematige taakdelegatie en instelling van specifieke triggers om mensen met minder werklast te identificeren en de herverdeling van taken te optimaliseren.

Praktijkstudie

Trinetix heeft een indrukwekkende lijst van klanten, waaronder Coca-Cola, McDonald's en Procter & Gamble. Ze leveren ontwerp- en ontwikkelingsoplossingen voor de volledige cyclus, maar hun bloeiende business vormde een uitdaging: naadloze projectuitvoering.

Ze zochten naar de meest geschikte tool voor Taakbeheer en tijdsregistratie en gingen aan boord van ClickUp .

Dit is wat Kateryna Sipakova, Portfolio Manager bij Trinetix te zeggen hadden over hun ervaring met ClickUp:

Elke taak die van 'in uitvoering' naar 'review' gaat, triggert een notificatie naar de design lead die de taak moet reviewen nadat de ontwerper deze heeft Voltooid. Daarna wordt de taak automatisch toegewezen aan de business analist van het project_.

Kateryna Sipakova, Portfolio Manager bij Trinetix

Na de automatisering hielp het nieuwe proces bij het optimaliseren van de werkstroom van Trinetix, waardoor werknemers minder last hadden van overweldigende communicatie en er minder werk tussen wal en schip viel.

Stroomlijnen van hand-offs tussen leden van het team Automatisering van bedrijfsprocessen werkt als een goed geoliede machine, vergemakkelijkt het overdrachtsproces tussen de leden van een team. Automatisering kan de toewijzing van taken triggeren op basis van vooraf gedefinieerde regels. Voorbeeld: zodra een ontwerper klaar is met een mockup, wijst automatisering de taak toe aan een ontwikkelaar om te coderen, zodat de ontwerper de volgende stap niet meer hoeft te onthouden of handmatig hoeft toe te wijzen.

Praktijkstudie

Neem het geval van Winkelaap, een cloudgebaseerd alles-in-één beheerplatform voor autoreparatiewerkplaatsen waarmee eigenaren hun werkstromen kunnen stroomlijnen en hun bedrijf beter kunnen begrijpen.

Terwijl het bedrijf vooruitging en er verschillende nieuwe mensen werden aangenomen, kreeg het marketingteam te maken met ernstige problemen op het gebied van miscommunicatie en samenwerking tijdens de overdracht van verantwoordelijkheden. Ze namen ClickUp in dienst om te helpen met automatisering en waren in staat om het aantal fouten tijdens de overdracht te verminderen.

Door het element van menselijke fouten weg te nemen en te vertrouwen op automatisering om ons te informeren over de volgende stappen, is ons team ervan overtuigd dat het geen belangrijke mijlpalen van een project mist_

Rachel Gilstrap, Marketing Projectmanager bij Shomonkey

Door automatisering in te zetten voor het afhandelen van drukke werkzaamheden heeft Shopmonkey miscommunicatie over projecten en vergeten taken kunnen voorkomen, wat heeft geleid tot een soepeler projectmanagementproces.

Projectmanagement software maakt het onthouden van deadlines en mijlpalen een stuk makkelijker. Stel je voor dat je een heads-up krijgt wanneer deadlines naderen of zelfs wanneer informatie wordt toegevoegd of bijgewerkt in een project spreadsheet-alles zonder dat je constant hoeft in te checken.

Projectmanagement software is niet alleen voor interne teams. Je kunt het ook gebruiken om herinneringen te maken voor je clients of klanten, met betrekking tot aankomende betalingen of verlenging van retainers/contracten.

Verbeterde gegevensgestuurde besluitvorming

Projectmanagers wenden zich steeds vaker tot software voor automatisering van werkstromen om nieuwe inzichten te ontsluiten.

Projecten genereren een schat aan gegevens: tijden waarop Taken voltooid zijn, patronen in de toewijzing van middelen, communicatielogboeken en nog veel meer. Automatiseringstools fungeren als gegevensverzamelaars, die deze informatie automatisch verzamelen en opslaan. Geautomatiseerde dashboards kunnen real-time inzicht geven in de voortgang van projecten, het gebruik van resources en mogelijke knelpunten. Hierdoor kunnen projectmanagers direct weloverwogen beslissingen nemen, waar nodig bijsturen en de efficiëntie van het project maximaliseren.

Praktijkstudie

Chaya Fischman, van het webdesign- en ontwerpbureau Brand Right Marketing Groep krediet ClickUp voor het succes dat ze hebben gehad met de uitbreiding van hun bedrijf.

ClickUp is een game-changer, die ons in staat stelt om gegevens te controleren en geïnformeerde beslissingen te nemen op een manier die we nooit eerder konden.

Chaya Fischman, webdesign- en ontwerpbureau Brand Right Marketing Group

Deze nieuwe duidelijkheid heeft hen geholpen om winstgevende gebieden te identificeren, personeel te optimaliseren en hun ClickUp installatie voortdurend aan te passen aan hun groeiende bedrijf.

Vlotte onboarding en offboarding

Client onboarding en offboarding zijn kritieke fasen in de levenscyclus van elk project. Als ze niet goed worden gedaan, kunnen ze een blijvende negatieve indruk achterlaten en toekomstige relaties beschadigen. Automatisering van projectmanagement kan echter fungeren als de onzichtbare hand, die beide processen naadloos begeleidt voor een betere klantervaring en betere projectresultaten.

Intake formulieren en vragenlijsten kunnen worden geautomatiseerd, zodat clients belangrijke informatie in hun eigen tempo kunnen indienen. Geautomatiseerde gegevensverzameling minimaliseert fouten en zorgt ervoor dat alle noodzakelijke details vooraf worden vastgelegd.

Vooraf ontworpen e-mail sequenties kunnen automatisch getriggerd worden bij client aanmelding. Deze reeksen kunnen bestaan uit persoonlijke begroetingen, introducties van sleutel teamleden en een overzicht van de tijdlijn van het project - allemaal geleverd zonder handmatige inspanning.

Praktijkstudie CEMEX , een enorm bedrijf in bouwmaterialen, met marketingbehoeften over de hele wereld, besluit een centraal team op te richten voor creatieve projecten. Maar dit stuitte al snel op uitdagingen.

Mensen e-mailden elkaar individueel en er was geen duidelijk systeem voor het aanvragen van projecten. Oscar, de Marketing Operations Manager, wist dat dit niet zou werken. Hij had een manier nodig om het indienen van projecten te stroomlijnen.

ClickUp hielp het proces te standaardiseren. In plaats van rondvliegende e-mails zijn er nu formulieren! Deze formulieren triggeren het aanmaken van nieuwe projecten, wijzen ze automatisch toe aan het juiste team en gebruiken een aangepast sjabloon om alles overzichtelijk te houden. Geen chaos meer bij de intake van projecten!

Inhuren en inwerken van nieuwe teamleden

Projectmanagement tools kunnen de aanwerving en introductie van nieuwe teamleden in een stroomversnelling brengen. U kunt stappen bij het in dienst nemen automatiseren, zoals het bijhouden van sollicitanten en het plannen van sollicitatiegesprekken, en taken bij het in dienst nemen automatiseren, zoals checklists bij het in dienst nemen en het delen van documenten en trainingsmateriaal. U bespaart tijd en zorgt voor een soepelere overgang voor nieuwe werknemers.

Praktijkstudie Pigment is een softwarebedrijf dat bedrijven helpt met hun toekomstplannen. Ze groeiden razendsnel en verdrievoudigden hun team in slechts zes maanden! Dit was geweldig, maar het betekende ook dat het inwerken van al deze nieuwe werknemers een nachtmerrie werd.

Ze gebruikten een heleboel verschillende tools om te communiceren en taken bij te houden, zoals e-mails, Slack-berichten en zelfs lijsten met taken. Dit maakte het moeilijk voor nieuwe werknemers om op snelheid te komen en voor iedereen om op dezelfde pagina te blijven.

Dit is wat Alexis Valentin, Global Head of Business Development bij Pigment, hoopte van een tool voor projectmanagement:

We wilden er zeker van zijn dat alle verschillende Teams een gemeenschappelijk platform deelden waar we samen konden werken en waar niets tussen wal en schip viel. We wilden een hoge efficiëntie in onze dagelijkse activiteiten behouden terwijl we ons uitbreidden in een wereldwijde omgeving die eerst op afstand werkte._

Alexis Valentin, Pigment's Global Head of Business Development

ClickUp kwam ons redden! Deze software voor projectmanagement werd de centrale hub van Pigment. ClickUp hielp hen de onboarding te stroomlijnen met functies zoals sjablonen en automatiseringen. Nu krijgen nieuwe werknemers meteen alle informatie en tools die ze nodig hebben en kan Pigment zich concentreren op wat ze het beste kunnen: software bouwen.

Zoals deze voorbeelden en casestudies laten zien, zijn er veel mogelijkheden voor het automatiseren van verschillende bewegende delen in projectmanagement. Vraag je je af waar je moet beginnen? Laat ons helpen.

Automatisering implementeren in projectmanagement: Stap-voor-stap gids

Eenvoudig jongleren met meerdere projecten, duidelijke en precieze communicatie, productieve samenwerking, balans tussen werk en privé en het creëren van een creatieve en vruchtbare werkomgeving zijn slechts enkele van de vele voordelen die je kunt ontdekken met automatisering van projectmanagement.

Hier is een gids voor het gebruik van ClickUp, een voorkeurstool voor automatisering van projectmanagement in verschillende bedrijfstakken en gebruikssituaties, om een goed presterende workstroom voor managers te ontsluiten.

1. Project onboarding

Het automatiseren van de projectinitiatiefase kan het project vanaf het begin instellen op succes. Als projectmanager is je eerste Taak het identificeren van taken die geautomatiseerd kunnen worden. Als je niet weet waar je moet beginnen om projecten snel en efficiënt te starten, gebruik dan automatisering met AI.

Op ClickUp doet u dit door het volgende te koppelen ClickUp Brein met ClickUp Automatisering .

Maak aangepaste automatisering met ClickUp Brain's AI-tools. Voer gewoon een prompt in en pas de instellingen aan om elke taak, e-mailcampagne, aangepast veld, tag, toegewezen personen of doelen te automatiseren

Beschrijf gewoon wat u wilt automatiseren en de AI-tools vertalen dit in krachtige automatisering.

Hier ziet u hoe AI werkt met automatisering op ClickUp:

U kunt een gebeurtenis of een trigger in ClickUp beschrijven met behulp van een natuurlijke taalprompt via ClickUp Brain. Wanneer aan de voorwaarden beschreven in de trigger is voldaan, neemt ClickUp automatisch een vooraf gedefinieerde, geautomatiseerde actie.

In een paar klikken aangepaste automatiseringen instellen voor verschillende Taken

In de aanloopfase van een project zijn hier enkele ideeën voor automatisering:

Welkom iedereen: Wanneer een nieuw lid zich aansluit bij een project (Trigger), stuur dan automatisch een welkomst e-mail met project details en team introducties (Actie)

Wanneer een nieuw lid zich aansluit bij een project (Trigger), stuur dan automatisch een welkomst e-mail met project details en team introducties (Actie) Geef direct toegang: Geef nieuwe leden bij toetreding tot een project (Trigger) automatisch toegang tot de relevante kennisbank (Actie)

Geef nieuwe leden bij toetreding tot een project (Trigger) automatisch toegang tot de relevante kennisbank (Actie) Taken stroomlijnen: Wanneer een nieuw project wordt aangemaakt (Trigger), genereer dan automatisch een checklist met essentiële onboarding taken (Actie) en wijs deze toe aan specifieke team leden (Actie)

Wanneer een nieuw project wordt aangemaakt (Trigger), genereer dan automatisch een checklist met essentiële onboarding taken (Actie) en wijs deze toe aan specifieke team leden (Actie) Automatiseer vergaderingen: Wanneer een nieuw project begint (Trigger), plan dan automatisch een project start vergadering met sleutel team leden en client aanspreekpunt (Actie)

Wanneer een nieuw project begint (Trigger), plan dan automatisch een project start vergadering met sleutel team leden en client aanspreekpunt (Actie) Directe feedback krijgen: Stuur na een bepaalde periode in het project (Trigger) een geautomatiseerde feedbackenquête naar nieuwe leden van het team (Actie) om waardevolle inzichten te verzamelen (Actie)

2. Project plannen

Projectplanning is de basis voor een succesvol project. Het omvat het definiëren van doelen van het project, het schetsen van taken, het toewijzen van middelen en het maken van een realistische tijdlijn. Traditionele abonnementen kunnen echter tijdrovend en foutgevoelig zijn. Dit is waar ClickUp automatisering sjablonen kunnen u helpen bij het plannen van uw projecten.

Automatiseer je drukke werk; kies uit een bibliotheek met automatiseringssjablonen om de projectplanning te stroomlijnen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen

Zo gebruikt u de meer dan 100 automatiseringssjablonen van ClickUp om uw project van begin tot eind te plannen:

Automatiseringssjablonen voor taken: Maak sjablonen voor terugkerende taken en voeg ze gemakkelijk toe aan nieuwe projecten. Maak bijvoorbeeld een kant-en-klaar sjabloon voor de taak "Project Kick-off vergadering" dat automatisch blokken toevoegt voor relevante agendapunten, beoordelingen en taakopdrachten

Maak sjablonen voor terugkerende taken en voeg ze gemakkelijk toe aan nieuwe projecten. Maak bijvoorbeeld een kant-en-klaar sjabloon voor de taak "Project Kick-off vergadering" dat automatisch blokken toevoegt voor relevante agendapunten, beoordelingen en taakopdrachten Automatisch toewijzen op basis van vaardigheden: Koppel profielen van teamleden aan hun vaardigheden en expertise. Automatisering kan dan automatisch taken toewijzen op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Voorbeeld: alle ontwerptaken kunnen automatisch worden toegewezen aan teamleden met "Grafisch ontwerp" in hun lijst van vaardigheden

Koppel profielen van teamleden aan hun vaardigheden en expertise. Automatisering kan dan automatisch taken toewijzen op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Voorbeeld: alle ontwerptaken kunnen automatisch worden toegewezen aan teamleden met "Grafisch ontwerp" in hun lijst van vaardigheden Slimme deadline instelling: Automatiseer deadlines op basis van afhankelijkheid van taken. Stel een automatisering in om de deadline van de afhankelijke taak te plannen op basis van de voltooiingsdatum van de eerste taak

Automatiseer deadlines op basis van afhankelijkheid van taken. Stel een automatisering in om de deadline van de afhankelijke taak te plannen op basis van de voltooiingsdatum van de eerste taak Geautomatiseerde voortgang bijhouden: Maak geautomatiseerde dashboards die de voortgang van een project in realtime bijhouden. Deze dashboards zijn een enkele bron van updates over de voortgang van projecten voor het hele team, waardoor iedereen op de hoogte blijft en projecten op schema blijven

Maak geautomatiseerde dashboards die de voortgang van een project in realtime bijhouden. Deze dashboards zijn een enkele bron van updates over de voortgang van projecten voor het hele team, waardoor iedereen op de hoogte blijft en projecten op schema blijven Vergaderingen plannen op de automatische piloot: ClickUp agenda synchroniseren met andere planningstools zoals Calendly, Apple Calendar of Google Agenda. Maak een automatiseringsreeks die automatisch een agendalink toevoegt aan taakbeschrijvingen, zodat teamleden gemakkelijk tijd kunnen reserveren voor brainstormsessies of om updates over de status van een project te delen

3. Uitvoering van projecten

In de fase van de projectuitvoering komen uw abonnementen tot leven. Het is de fase vol actie waarin de taken van het project worden toegewezen, de deadlines worden gehaald en de deliverables worden geproduceerd. Deze fase richt zich op het voltooien van het project op tijd, binnen het budget en volgens de gestelde kwaliteitsnormen.

De hoofdprojectmanager kan aangepaste automatisering maken door Actie toe te voegen om een Taak te maken in een aparte Lijst voor projectmanagers om het geaccepteerde project te plannen en te starten

Hier ziet u hoe het format trigger-voorwaarde-actie van ClickUp automatisering de uitvoeringsfase aanzienlijk kan stroomlijnen:

1. Taak voortgang

Trigger: De taak in de lijst 'In uitvoering' wordt gemarkeerd als 'Voltooid'.

Actie: Verplaats de taak automatisch naar de lijst 'Voltooid' en trigger een notificatie naar de belanghebbende

2. Afhankelijkheidbeheer

Trigger: Afhankelijke taak wordt gemarkeerd als "Voltooid"

Actie: Wijs automatisch de volgende taak in de werkstroom toe en stel een deadline in.

3. Geautomatiseerde voortgangsrapportages

Trigger: Dagelijks op een specifiek tijdstip

Actie: Genereer een rapport met een samenvatting van de voltooide taken, de toewijzing van middelen en mogelijke wegversperringen. (Dit kan worden bereikt met ClickUp Documenten of integraties met rapportage tools)

4. Automatische herinneringen voor testen

Trigger: De Taak die is toegewezen voor testen bereikt een bepaald aantal dagen voor de deadline

Actie: Stuur een notificatie naar de tester en het ontwikkelteam om hen te herinneren aan de komende testen

5. Dynamische middelentoewijzing

Trigger: Capaciteit van middelen bereikt een vooraf gedefinieerde drempel

Actie: Stuur een waarschuwing naar de projectmanager met suggesties voor het aanpassen van middelen of het opnieuw toewijzen van taken

4. Projectbewaking en -controle

De fase van projectbewaking en -beheersing is cruciaal om ervoor te zorgen dat uw project op schema blijft. Hier houdt u actief de voortgang bij, identificeert u afwijkingen van het abonnement en neemt u waar nodig corrigerende maatregelen. Deze fase loopt parallel aan de uitvoeringsfase, waarbij de gezondheid van het project voortdurend wordt geëvalueerd.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-28.gif De Kanban-achtige bordweergave van ClickUp /%img/

Sleep een willekeurige Taak naar de volgende kolom om de status ervan automatisch bij te werken met de ClickUp-taak van de Kanban-achtige bordweergave

Laten we nu eens onderzoeken hoe de automatisering van ClickUp-functies zoals Aangepaste Statussen, terugkerende taken en Dashboards u helpen in deze vitale bewakings- en controlefase.

Maak Aangepaste statussen om verschillende fasen van voortgang weer te geven naast de basis 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar' Bijvoorbeeld 'Wacht op beoordeling', 'Test', 'Behoefte aan revisie'

Aangepaste statussen om verschillende fasen van voortgang weer te geven naast de basis 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar' Bijvoorbeeld 'Wacht op beoordeling', 'Test', 'Behoefte aan revisie' Status updates automatiseren op basis van specifieke triggers. Bijvoorbeeld, een taak gemarkeerd met 'Voltooid' in de lijst Ontwikkeling gaat automatisch naar 'Wacht op beoordeling' in de lijst QA

automatiseren op basis van specifieke triggers. Bijvoorbeeld, een taak gemarkeerd met 'Voltooid' in de lijst Ontwikkeling gaat automatisch naar 'Wacht op beoordeling' in de lijst QA OpzettenTerugkerende taken in ClickUp-taak voor routinematige controleactiviteiten zoals statusupdates, risicobeoordelingen of budgetbeoordelingen. Dit zorgt voor consistente monitoring gedurende het hele project

Maak aangepaste dashboards die de sleutel prestatie indicatoren (KPI's) weergeven die relevant zijn voor je project. Voorbeelden: voltooiingspercentages van taken, toewijzing van middelen en budgetvariantie

aangepaste dashboards die de sleutel prestatie indicatoren (KPI's) weergeven die relevant zijn voor je project. Voorbeelden: voltooiingspercentages van taken, toewijzing van middelen en budgetvariantie Gebruik ClickUp widgets in uw dashboards. Deze bieden realtime updates over voortgang, risico's en communicatie binnen het project

Vooral voor agile teams heeft automatisering de voorkeur omdat agile methodologieën gedijen op flexibiliteit en snelle iteratie. Handmatige Taken kunnen knelpunten worden en het hele proces vertragen.

Met ClickUp's Software Projectmanagement Platform kunt u uw IT-teams automatisering laten integreren met tools zoals Kanban Boards, Sprint, Scrum Boards, Whiteboard en zelfs Gantt Charts, allemaal op één plek.

5. Project afsluiten

Het afsluiten van een project kan net zo uitdagend zijn als de rest van de fases. De projectafsluitingsfase markeert de formele afsluiting van je projectinspanningen. Het is als de laatste akte van een toneelstuk, waar de losse eindjes aan elkaar worden geknoopt, lessen worden geleerd en de instelling voor toekomstige ondernemingen wordt gemaakt.

Met automatisering helpt ClickUp u om projecten op tijd af te sluiten. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe u stappen in deze fase kunt automatiseren:

Automatiseer deliverable notificatie: Stuur na voltooiing van een kritieke Taak die is aangewezen als een deliverable, een notificatie naar de stakeholder met een downloadlink of toegangsinstructies. Dit kan onder andere worden gedaan met tijdsregistratieprogramma's die kunnen controleren hoeveel tijd de leden van het team hebben besteed

Stuur na voltooiing van een kritieke Taak die is aangewezen als een deliverable, een notificatie naar de stakeholder met een downloadlink of toegangsinstructies. Dit kan onder andere worden gedaan met tijdsregistratieprogramma's die kunnen controleren hoeveel tijd de leden van het team hebben besteed Automatiseer projectevaluatie: Wanneer het project een 'Voltooid' status bereikt, trigger dan een Taak of Checklist voor de project retrospectieve vergadering

Wanneer het project een 'Voltooid' status bereikt, trigger dan een Taak of Checklist voor de project retrospectieve vergadering Automatiseer het archiveren van project werk: Stel een automatisering in om projectdocumentatie te verplaatsen naar een aangewezen map 'Gearchiveerde Projecten' bij het afsluiten van het project. Dit zorgt voor georganiseerde opslagruimte en gemakkelijk terugvinden

Stel een automatisering in om projectdocumentatie te verplaatsen naar een aangewezen map 'Gearchiveerde Projecten' bij het afsluiten van het project. Dit zorgt voor georganiseerde opslagruimte en gemakkelijk terugvinden Automatiseer factuurherinneringen: Plan een automatische herinnering om de client te herinneren aan openstaande facturen, met gekoppelde bijlagen voor elke deliverable

Tip: Hard werken? Feest harder en team successen vieren . Automatiseer e-mail herinneringen om het team te ontmoeten zodra het project is Voltooid!

De toekomst van automatisering voor projectmanagement

Automatisering van projectmanagement verandert onze manier van werken in hoog tempo. Door de curve voor te blijven, kunnen uw projectmanagers het tempo van de toekomst bijhouden. Een onderzoek door Gartner zegt dat 80% van de huidige projectmanagement Taken wegvallen tegen 2030 als kunstmatige intelligentie het overneemt.

Hier zijn enkele trends om naar uit te kijken, vooral omdat sommige bedrijven er al vroeg mee begonnen zijn:

Geautomatiseerd voorraadbeheer

Geautomatiseerd voorraadbeheer verwijst naar het gebruik van software en technologie om verschillende Taken die komen kijken bij het beheren van voorraadniveaus te stroomlijnen en te automatiseren. Het vervangt in wezen handmatige processen door digitale systemen, met als doel een grotere nauwkeurigheid, efficiëntie en kostenbesparing.

Volgens een persbericht van Netwerk voor detailhandelinzicht , GlobalData's rapport over Robotics: Bedrijven als Shandong Heavy Industry Group, NEC en Walmart zijn actief patenten aan het aanvragen in de ruimte voor geautomatiseerd voorraadbeheer, wat hun focus op innovatie aantoont. Retailers wereldwijd omarmen geautomatiseerd voorraadbeheer om verschillende redenen. Deze omvatten tijdsbesparing, toegang tot real-time gegevens, verbeterde operationele efficiëntie en de mogelijkheid om magazijnen effectief op afstand te beheren.

Realtime toewijzing van middelen met AI

Realtime resourcetoewijzing met AI verwijst naar het gebruik van kunstmatige intelligentie om automatisch taken en projecten toe te wijzen aan de meest geschikte leden van het team op basis van de huidige beschikbaarheid en expertise.

Voorbeeld, Adobe Experience Cloud's Workfront biedt functies waarmee leden van een team profielen kunnen aanmaken waarin hun vaardigheden en ervaring naar voren komen. Dergelijke waardevolle gegevens kunnen met behulp van AI worden geanalyseerd voor op expertise en beschikbaarheid gebaseerde opdrachten, waardoor menselijke managers minder tijd hoeven te besteden aan het doorbladeren van meerdere profielen om de beste persoon voor de functie te selecteren.

Voorspellende planning met machine learning

Voorspellend plannen met machine learning maakt gebruik van machine learning-algoritmen om de toekomstige werklast en resourcebehoeften te voorspellen, waardoor proactieve projectplanning en een betere planningsnauwkeurigheid mogelijk worden. Dit kan van invloed zijn op verschillende bedrijfstakken, waaronder de gezondheidszorg, verkeersregelaars en restaurants.

Instance, een enquête uitgevoerd door Restaurant365 bleek dat bijna 41% van de restaurants van plan is te investeren in AI-verkoopvoorspelling en -planning, 33% gaat AI-gestuurde gastmarketing implementeren en 31% wil AI gebruiken voor inventarisatie en inkoop.

Volgens Offshore Energie het maritieme informatiebedrijf Global Spatial Technology Solutions (GSTS) heeft een contract gekregen van het Core Technology Leadership Program van het Canadese Ocean Supercluster voor de ontwikkeling en implementatie van 's werelds eerste voorspellende, volledig collaboratieve, dynamische beheersysteem voor aanlegplaatsen.

Door realtime gegevens van onze Canadese vloot bij te dragen, willen we de inspanningen bevorderen om kunstmatige intelligentie te gebruiken om de decarbonisatie van de Grote Meren en de St. Lawrence Seaway te ondersteunen door Just-in-Time-routing en ETA's van reizen te optimaliseren_

Julie Gascon, Algemeen directeur, Havenbedrijf Montreal

Door op de hoogte te blijven van deze trends en de automatiseringsmogelijkheden binnen uw projectmanagement tools te onderzoeken, kunt u uw team positioneren voor meer efficiëntie, betere projectresultaten en een voorsprong op de concurrentie in de toekomst van het werk.

Risico's en risicobeperkende strategieën bij automatisering van projectmanagement

Automatisering biedt veel voordelen voor projectmanagement, maar is niet zonder risico. Hier volgt een overzicht van enkele veelvoorkomende uitdagingen en strategieën om ze te beperken:

Overmatige afhankelijkheid van automatisering: Een te grote afhankelijkheid van automatisering kan leiden tot het verwaarlozen van het menselijke element van projectmanagement. Kritisch denken, creativiteit en communicatie met belanghebbenden zijn altijd cruciaal voor succes.

Besparingsstrategie: Zorg voor een evenwicht. Gebruik automatisering voor repetitieve taken, maar geef projectmanagers de ruimte om zich te richten op strategische besluitvorming, teamleiderschap en relaties met klanten.

Gebrek aan flexibiliteit: Automatisering kan star worden als het niet zorgvuldig is ontworpen. Het kan onverwachte veranderingen of onvoorziene omstandigheden niet aan

Mitigatiestrategie: Ingebouwde functies voor flexibiliteit. Ontwerp werkstromen met beslispunten, zodat menselijke tussenkomst mogelijk is wanneer dat nodig is. Gebruik aanpasbare automatiseringstools om je aan te passen aan de veranderende dynamiek van projecten.

Problemen met gegevenskwaliteit: De effectiviteit van automatisering is sterk afhankelijk van nauwkeurige gegevens. Een slechte gegevenskwaliteit kan leiden tot gebrekkige automatiseringsresultaten en onnauwkeurige inzichten in projecten

Beperkingsstrategie: Implementeer controles en opschoningsprocessen voor de gegevenskwaliteit. Moedig leden van het team aan om nauwkeurige en actuele informatie in het systeem in te voeren.

Baanverschuiving:* Automatisering kan mogelijk taken automatiseren die momenteel door leden van het team worden uitgevoerd, waardoor banen verloren gaan

Beschermingsstrategie: Focus op omscholing en bijscholing. Investeer in trainingsprogramma's om de leden van het team de vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben in een geautomatiseerde omgeving. Elke automatisering vereist uiteindelijk menselijke inbreng.

Veiligheidsrisico's: Het automatiseren van werkstromen kan nieuwe zwakke plekken in de veiligheid introduceren, zoals onbevoegde toegang of inbreuken op gegevens

Beperkingsstrategie: Implementeer robuuste veiligheidsmaatregelen. Kies automatiseringstools met sterke functies en voer regelmatig systeemaudits uit om mogelijke kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken.

Door deze risico's te onderkennen en de juiste strategieën voor risicobeperking te implementeren, kunt u zorgen voor een soepele overgang naar een meer geautomatiseerde omgeving voor projectmanagement.

Projectmanagement automatiseren met ClickUp

Automatisering vormt vandaag de dag de manier waarop we projecten beheren. De selectie van een allesomvattende tool voor projectmanagement, zoals ClickUp, is echter cruciaal om alle voordelen van automatisering te kunnen benutten.

ClickUp, als projectmanagementsoftware met robuuste automatiseringsmogelijkheden, stelt u in staat om workflows te stroomlijnen en uitzonderlijke resultaten te behalen. Van geautomatiseerde taaktoewijzingen en statusupdates tot aangepaste notificaties en het genereren van rapporten, het stelt u in staat om u te concentreren op uw kerntaak - het begeleiden van uw team naar succes.

Onthoud dat projectmanagement software slechts één stukje van de puzzel is. Het menselijke element blijft onvervangbaar. Omarm automatisering als een hulpmiddel om je team te versterken, niet om hun expertise te vervangen. In combinatie met sterke communicatie, duidelijk leiderschap en een focus op voortdurende verbetering kan automatisering het ware potentieel van uw projecten ontsluiten. Meld u aan op ClickUp vandaag nog!