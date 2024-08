15 Voorbeelden voor automatisering van bedrijfsprocessen (met sjablonen)

Wist je dat een kleine Noorse startup op het punt staat om de snelste detecteren van autoschade in de geschiedenis tegen de tijd dat dit artikel wordt gepubliceerd?

Gemiddeld duurt het 15 minuten om dit proces te voltooien, maar dankzij AI-technologie en automatisering van bedrijfsprocessen (BPA), Wanneer is erin geslaagd om dat nummer terug te brengen tot 6 seconden-dat is 99,33% minder dan de huidige industrienorm.

Het lijkt misschien iets uit een sciencefictionfilm, maar dit soort verstoringen komen steeds vaker voor dankzij automatisering van bedrijfsprocessen (BPA).

De relatie tussen automatisering en bedrijfsprocessen is echter niet altijd duidelijk en een van de beste manieren om die te begrijpen is door naar voorbeelden te kijken, en dat is precies wat we in dit artikel zullen doen. Je zult voorbeelden zien van automatisering van bedrijfsprocessen in de praktijk, aangedreven door tools voor het beheer van bedrijfsprocessen die iedereen in enkele minuten kan implementeren.

Laten we nu eerst de automatisering van bedrijfsprocessen definiëren, zodat we allemaal op dezelfde pagina zitten voordat we in de voorbeelden duiken!

Wat is Business Process Automation?

In algemene termen verwijst automatisering van bedrijfsprocessen (BPA) naar het gebruik van technologie voor het automatiseren en bedrijfsprocessen te stroomlijnen om de operationele efficiëntie te verhogen, menselijke fouten en kosten te verminderen en de algemene productiviteit te verbeteren.

Maak aangepaste of kant-en-klare automatiseringsrecepten om routinewerk te automatiseren en je complexe werkstroom te vereenvoudigen

Al met al is efficiëntie het primaire doel van BPA. ⚡️

BPA is een planmatige inspanning op hoog niveau om meerdere handmatige taken te automatiseren binnen een proces om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren . Dat is de noordelijke ster van elke BPA-strategie, de belangrijkste drijfveer achter alle inspanningen om processen binnen een bedrijf te automatiseren.

Hoe helpt Automatisering van Bedrijfsprocessen Organisaties?

Door de efficiëntie van bedrijfsprocessen te verbeteren, verhoogt BPA de productiviteit, verlaagt het de kosten en stelt het mensen in staat zich te richten op activiteiten met een hoge waarde die menselijke expertise en creativiteit vereisen.

Dit vertaalt zich in meerdere voordelen, zoals:

Minderoperationele kosten* Minder afhankelijkheid van kapitaalintensief personeel

Schaalbaarheid van het proces

Minder fouten door handmatige invoer

Betere klantenservice

Gestroomlijnde bedrijfsvoering

En meer

Bovenop deze tastbare, meetbare voordelen kan BPA de tevredenheid van werknemers verbeteren door hen de meest repetitieve taken uit handen te nemen en hen verantwoordelijkheden te geven die kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend vermogen vereisen.

Over het geheel genomen zijn de voordelen van BPA glashelder: organisaties helpen om een grotere efficiëntie, nauwkeurigheid en consistentie in hun activiteiten te bereiken, terwijl ook de kosten worden verlaagd en de tevredenheid van klanten en werknemers wordt verbeterd.

PRO TIP Het in kaart brengen van processen is een cruciaal element in het uitvoeren van efficiënte werkstromen en bedrijfsprocessen. Gebruik betrouwbare en zeer functionele tools voor het in kaart brengen van processen en de Sjabloon voor processtroom door ClickUp om een visuele weergave van uw processen te maken. Door een gedetailleerd stroomschema te maken voordat u uw automatisering instelt, kunt u ervoor zorgen dat het proces soepel en foutloos verloopt.

Gebruik de Process Flow Chart Template van ClickUp om uw processen in kaart te brengen en pas de sjabloon aan uw behoeften aan

Heeft BPA betrekking op softwareoplossingen?

Het antwoord is ja. Het automatiseren van bedrijfsprocessen wordt meestal gedaan met speciale softwareproducten en of aangepaste code, meestal, maar niet uitsluitend, een combinatie van beide.

BPA-software kan een verscheidenheid aan technologieën omvatten, waaronder code, robotachtige procesautomatisering (RPA), cloud-gebaseerde automatisering van werkstromen, machinaal leren, kunstmatige intelligentie en natuurlijke taalverwerking.

Bovendien kan meer dan één tool worden gebruikt om tegelijkertijd bedrijfsprocessen te automatiseren. Een bedrijf kan bijvoorbeeld RPA-tools gebruiken om processen te automatiseren met betrekking tot verouderde of zelf gehoste applicaties en vervolgens een andere set tools gebruiken om processen en workflows te automatiseren met betrekking tot cloud-gebaseerde apps of interne API's.

Tools en software waarmee bedrijven bedrijfsprocessen kunnen automatiseren zijn onder andere ClickUp en Maak vooral als uw app stack cloud-gebaseerd is, maar er zijn andere bedrijfsprocessen software voor automatisering kunt u ook overwegen, afhankelijk van uw behoeften, de apps die u gebruikt en de bestaande processen.

PRO TIP De ClickUp en Make integratie kan u tijd besparen en alle processen tussen ClickUp en andere apps voor werk automatiseren - technische vaardigheden zijn niet nodig. Wanneer u ClickUp gebruikt als BPA-software en deze verbindt met Make, kunt u eenvoudige tot complexe workflows ontwerpen, bouwen en automatiseren om uw werk te stroomlijnen. Stel eenvoudig triggers en voorwaarden in om honderden acties te automatiseren en gebruik kant-en-klare sjablonen om meteen aan de slag te gaan.

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor automatisering en maak aangepaste integratie met Make en ClickUp

Welke processen vallen binnen de BPA-categorie?

Het is belangrijk om aan te tonen dat BPA veel activiteiten omvat, van alledaagse handmatige invoer van gegevens tot het automatiseren van volledige processen, werkstromen en taken. Het verschil zit hem in de complexiteit, het aantal stappen en subtaken.

Een voorbeeld: uw BPA-strategie zou kunnen voorzien in de automatisering van een volledig wervingsproces voor kandidaten of het inwerken van werknemers. Dat proces zou ook specifieke werkstromen en taken omvatten. Een voorbeeld van een workflow binnen dat proces zou het coördineren van de interviewproces met kandidaten en het plannen van trainingssessies.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

En binnen die werkstroom kunnen ook specifieke taken worden geautomatiseerd, zoals het maken van vergaderingen op Zoom, het verzenden van uitnodigingen voor dergelijke vergaderingen via e-mail, het opslaan van de opnames van vergaderingen voor verdere analyse, enzovoort. Digitale procesautomatisering zal al deze taken, workflows en processen vereenvoudigen en stroomlijnen.

Welke Business Processen Moeten Geautomatiseerd Worden?

Het aantal bedrijfsprocessen dat geautomatiseerd kan worden loopt in de duizenden. In feite kunnen de meeste bedrijfsprocessen volledig of gedeeltelijk worden geautomatiseerd, ongeacht het gebied of de afdeling.

Voorbeeld, HR kan processen automatiseren zoals wervend het inwerken en uitwerken van werknemers. Marketing kan bijna elk handmatig proces automatiseren, van zoekwoordenonderzoek en het produceren van content tot advertentiecampagnes en beheer van sociale media . IT is natuurlijk ook een gebied dat processen stroomlijnen met automatisering, inclusief bijhouden van bugs, monitoring, app-ontwikkeling databasebeheer en andere handmatige processen.

Er zijn vrijwel geen limieten aan wat je Nog kunt doen met de juiste tools en platforms, en dat is wat we je nu gaan laten zien: Voorbeelden van BPA automatisering die je meteen kunt implementeren met de Make en ClickUp integratie.

Om je te helpen beslissen of je een proces moet automatiseren, stel je jezelf de volgende vragen:

Is het proces tijdrovend voor je team?

Gaat het om repetitieve taken of handmatige invoer van gegevens?

Zijn er meerdere stappen en partijen binnen je organisatie bij betrokken?

Spelen menselijke fouten een rol in dit proces?

Als u ja hebt geantwoord op een van deze vragen, dan is dat een duidelijke indicatie dat BPA kan helpen de efficiëntie en nauwkeurigheid van dat proces te verbeteren.

PRO TIP Leer hoe u automatisering in ClickUp kunt bouwen en bekijk 10 automatisering voorbeelden om u te helpen geautomatiseerde workflows te maken, de productiviteit te verhogen en sjablonen te gebruiken om tijd te besparen.

15 echte voorbeelden van automatisering van bedrijfsprocessen

Voorbeeld 1: Documentatie bedrijfsprocessen #### Idee voor automatisering: Werkstroom documentbeoordeling

Het beoordelen van documenten is een taak die in de meeste organisaties in meerdere processen voorkomt.

Van contracten en serviceovereenkomsten tot blogberichten en PR-releases, bedrijven spenderen ontelbare uren aan het nakijken van documenten voordat ze hun doel bereiken. En hoewel het nakijken gevoelig kan liggen, kunnen alle stappen eromheen eenvoudig worden geautomatiseerd met tools zoals Make.

Geautomatiseerd beoordelingsproces voor documenten: ClickUp-taaken maken van nieuwe Google Drive-uploads en een Slack-bericht sturen

Dit sjabloon bevat Google Drive, ClickUp, Make en Slack en stelt je in staat om het beoordelingsproces van documenten automatiseren in het algemeen door te "kijken" naar nieuwe Google Documenten in een Google Drive map.

Zodra een bestand is geüpload naar Google Drive, maakt Make een Taak aan in ClickUp en stuurt het bestand in kwestie via Slack naar de persoon die het moet beoordelen.

Het resultaat is een snel proces voor het beoordelen van documenten dat documenten bij beoordelaars aflevert en het noodzakelijke papieren spoor creëert, allemaal zonder menselijke tussenkomst.

Bonus: Bedrijfsproces re-engineering !

Voorbeeld 2: Verkoop

Idee voor automatisering: Taken triggeren om nieuwe leads te voeden en te converteren

Salesforce-opportuniteiten triggeren meestal een reeks gerelateerde Taken die een rol spelen bij het sluiten van een potentiële deal. Deze taken kunnen variëren van het verzenden van documenten met extra informatie tot het toewijzen van een specialist, en vaak is voor de instelling van deze taken handmatige actie nodig van de persoon die de Salesforce-opportunity heeft aangemaakt.

Dit is verre van ideaal, omdat het resources kost en foutgevoelig is (meestal vergeet iemand de vereiste Taken toe te wijzen). Het is echter ook vermijdbaar en eenvoudig te automatiseren.

Geautomatiseerd lead-nurturingproces: Gebruik dit sjabloon om automatisch een ClickUp-taak te maken en een Slack notificatie te sturen wanneer een nieuwe Salesforce opportunity wordt aangemaakt

Dit sjabloon, dat ClickUp, Make, Salesforce, Slack en Flow Control bevat, is daar ongelooflijk handig voor, omdat u er het volgende mee kunt doen het lead-nurturing proces automatiseren -trigger elke denkbare Taak nadat een opportunity is aangemaakt in Salesforce.

Laten we ons een eenvoudige use case voorstellen: U hebt een eBook om leads te genereren en biedt het gratis aan aan degenen die u hun contactgegevens geven.

Zodra een nieuwe lead verschijnt, maakt u de Salesforce-opportuniteit aan en moet u deze nurturen via e-mail en retargeten met Facebook Ads.

Met het sjabloon hierboven kun je deze (en meer) taken elke keer automatisch triggeren.

Voorbeeld 3: Webanalyse

Automatisering idee: Webprestatiegegevens bijhouden en samenvoegen

Net als het nakijken van documenten is het bijhouden van de websiteprestaties iets wat de meeste, zo niet alle, bedrijven voortdurend moeten doen.

Er zit echter een addertje onder het gras: Google Analytics is niet bepaald een bliksemsnelle app en elke dag inloggen om de gegevens te krijgen is een enorme tijdverspilling.

Maar je kunt het hele proces automatiseren en de gegevens ontvangen in plaats van ernaar te zoeken.

Automatiseringen worden gebruikt om resultaten te triggeren wanneer een actie automatisch plaatsvindt. Bijvoorbeeld, met behulp van de automatisering "wanneer status verandert" passen we een sjabloon toe op een taak om ervoor te zorgen dat er geen waardevolle informatie verloren gaat tijdens handoffs van clients

De tweede optie is om een automatiseringsplatform zoals Maak waarmee je alles kunt ontwerpen, bouwen en automatiseren in één visueel platform.

Als je een groeiende, cloud-first app-stack hebt en je automatiseringsstrategie wilt opschalen, vind je in Make een unieke oplossing die elk soort proces aankan.

Werkstromen optimaliseren met automatisering van bedrijfsprocessen

Een van de meest interessante dingen aan automatisering is dat, volgens de 2023 SaaSOps-rapport hebben 7 van de 10 ondernemingen al minstens één sleutelproces geautomatiseerd en hebben 4 van de 10 speciale rollen voor automatisering ingesteld.

Dit spreekt boekdelen over de automatisering van bedrijfsprocessen: Het is niet alleen een mogelijkheid, als in iets dat kan gebeuren of niet.

In plaats daarvan is het iets dat al wordt ingezet bij de toonaangevende bedrijven.

In het licht hiervan en van hoe gebruiksvriendelijk automatiseringstools tegenwoordig zijn, is het slechts een kwestie van tijd tot elk bedrijf zich begint te ontdoen van het saaie en repetitieve en overschakelt op nuttige activiteiten om hun bedrijf vooruit te helpen en risico's als gevolg van menselijke fouten te verminderen.

En de beste manier om deze inspanningen te starten is door gebruik te maken van twee krachtige software voor automatisering van bedrijfsprocessen samen: ClickUp en Maak . Met deze tools kun je eenvoudig geautomatiseerde bedrijfsprocessen creëren met minimale menselijke tussenkomst en inspanning.

Het is tijd om uw business op te laden. Begin vandaag nog met uw digitale transformatie met BPA software - automatiseer handmatige processen tot sneller en slimmer te werken dan ooit tevoren. ⚡️ ---

Gastschrijver:_

martin Etchegaray is content manager en senior editor bij Make. Hij leest en schrijft graag over geschiedenis, wetenschap en technologie._