6 Beste beheersoftware voor bedrijfsprocessen in 2024

Zullen we beginnen met een geweldige statistiek? šŸ‘€

Voorspeld wordt dat de Business Process Management (BPM)-markt zal groeien tot 14.4 miljard dollar zal bereiken tegen 2025. Het is duidelijk dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om BPM-software te gebruiken om efficiƫntie te bevorderen en betere beslissingen nemen.

Vooruitstrevende bedrijven gebruiken verschillende tools om inkomsten te verhogen, activiteiten te vereenvoudigen en in het algemeen hun werkplekken te laten draaien als winstgevende geoliede machines.

Van software voor projectbeheer en software voor evenementenplanning naar taakbeheer zijn de keuzes eindeloos.

In dit artikel nemen we een diepe duik in de wereld van het beheer van bedrijfsprocessen en verkennen we zes van de beste BPM-tool s, hun belangrijkste kenmerken en hoe je de best passende kunt vinden automatisering van bedrijfsprocessen software voor uw unieke organisatie.

Voor we daar dieper op ingaan, moeten we eerst definiƫren wat BPM precies is.

Wat is bedrijfsprocesbeheer?

Business process management is het creƫren, analyseren, controleren en transformeren van belangrijke bedrijfsprocessen. In het kort, identificeert BPM de kansen, successen en problemen van een bedrijf door de voortdurende opvolging van processen.

Bedrijfsprocessen houden een bedrijf in beweging in de juiste richting en stellen teams in staat om hun werk te doen en de voortgang efficiƫnter te volgen.

De toepassingen zijn veelomvattend en variƫren van bedrijf tot bedrijf, maar enkele veelvoorkomende voorbeelden van hoe een effectieve BPM gebruikt kan worden zijn:

Onboarding van nieuwe werknemers : BPM kan delen van hetinwerkproceswaardoor er minder tijd nodig is om documenten in te vullen. Het helpt ook bij een soepelere overgang omdat de processen en het beleid van een organisatie duidelijk gedocumenteerd zijn, wat leidt tot een eenvoudigere overdracht.

: BPM kan delen van hetinwerkproceswaardoor er minder tijd nodig is om documenten in te vullen. Het helpt ook bij een soepelere overgang omdat de processen en het beleid van een organisatie duidelijk gedocumenteerd zijn, wat leidt tot een eenvoudigere overdracht. Inhoud marketing: BPM-software kan een bedrijf helpen bij het ontwikkelen van efficiƫnte, eenvoudig te volgenworkflows voor contentmarketing die schrijven, bewerken, optimaliseren en publiceren omvat. Het kan ook helpen bij het beheren van bestaande inhoud en het plannen encreƫren van nieuwe inhoud zodat bedrijven hun marketingdoelstellingen kunnen halen.Inkooporders: legt het diepgaand uit, evenals de stadia die betrokken zijn bij BPM.

Wat zijn de 3 soorten BPM?

Soorten procesbeheer

Er zijn drie hoofdtypen beheer van bedrijfsprocessen:

1. Mensgerichte BPM

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt dit type BPM gebruikt voor processen die door mensen worden uitgevoerd en vereisen ze meestal goedkeuringen van het personeel. Mensgerichte BPM omvat eenvoudige tracering en meldingen in een intuĆÆtief dashboard.

2. Documentgerichte BPM

Bij documentgerichte BPM staat een document centraal in het proces. Dit type BPM maakt processen zoals opmaak, verificatie en projectbeheer mogelijk, documentbeheer en het ontvangen van documenthandtekeningen.

3. Integratiegerichte BPM

Integratiegerichte BPM wordt gebruikt tussen bestaande softwaresystemen - dit kunnen CRM en ERP-systemen . Meestal wordt dit type BPM gebruikt met minimale menselijke tussenkomst, omdat dergelijke systemen API-toegang hebben om processen sneller te laten verlopen.

Wat is beheersoftware voor bedrijfsprocessen?

BPM-software analyseert, bewaakt en transformeert bedrijfsprocessen.

Software voor het beheer van bedrijfsprocessen heeft meestal functies die het volgende bieden workflow automatisering geavanceerde rapportage, samenwerkingstools en integratiemogelijkheden.

Bedrijven gebruiken BPM-tools voor:

Beoordelen en analyseren van algemene processen

Bedrijfsfuncties afstemmen op de behoeften van de klant

Bewaken en meten van bedrijfsmiddelen

Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Kosten controleren om dagelijkse activiteiten en essentiƫle processen kosteneffectief te maken

**Wil je een voorbeeld? Natuurlijk!

Het gebruik van BPM-systemen kan je misschien waarschuwen dat repetitieve taken buitensporig veel handmatig werk voor je werknemers veroorzaken. Of misschien een bedrijfsvoorstel documenten sluiten de verkoop niet snel genoeg, zelfs niet met e-mailmarketingsjablonen .

Zodra een probleem is geĆÆdentificeerd, kunnen bedrijven eraan werken totdat het volledig is opgelost.

Wat maakt een goede BPM-tool?

Bij het kiezen van een BPM-tool moet je letten op enkele belangrijke kenmerken:

Aanpasbaar : Een effectieve BPM moet gemakkelijk aanpasbaar zijn, zodat je het kunt aanpassen aan je veranderende bedrijfsbehoeften

: Een effectieve BPM moet gemakkelijk aanpasbaar zijn, zodat je het kunt aanpassen aan je veranderende bedrijfsbehoeften Integraties: Je BPM moet integreren met alle bestaande software die je bedrijf gebruikt. Zorg ervoor dat je er een kiest die een reeks integraties biedt

Je BPM moet integreren met alle bestaande software die je bedrijf gebruikt. Zorg ervoor dat je er een kiest die een reeks integraties biedt Gebruiksvriendelijk : Je wilt niet constantvertrouwen op uw IT-team voor wijzigingen en het maken van nieuwe workflows. Zoek naar software die sjablonen en functies voor slepen en neerzetten biedt en die geen kennis van codering vereist

: Je wilt niet constantvertrouwen op uw IT-team voor wijzigingen en het maken van nieuwe workflows. Zoek naar software die sjablonen en functies voor slepen en neerzetten biedt en die geen kennis van codering vereist Rapportagetools: Om te meten hoe efficiƫnt uw procesbeheer is, hebt u efficiƫnte rapportagemogelijkheden nodig

Samenwerking : Net als bedrijven kiezenIP-telefoonsystemen om onderweg verbonden te blijven, moet uw beheersysteem voor bedrijfsprocessen beschikken over interconnectiviteitsopties voor desktop, iOS en Android voor eenvoudige samenwerking

: Net als bedrijven kiezenIP-telefoonsystemen om onderweg verbonden te blijven, moet uw beheersysteem voor bedrijfsprocessen beschikken over interconnectiviteitsopties voor desktop, iOS en Android voor eenvoudige samenwerking Support: Als je investeert in een BPM-tool, zorg er dan voor dat je uitgebreide ondersteuning krijgt, zodat je eventuele problemen snel en efficiƫnt kunt oplossen

Er zijn nog veel meer functies waar je op moet letten, het belangrijkste is om de behoeften van je bedrijf in kaart te brengen en te bepalen wat je wilt bereiken met een BPM tool.

6 van de beste bedrijfsprocesbeheersoftware in 2024

Controleer projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp werkruimte

Laten we deze opsomming van de beste software voor het beheren van bedrijfsprocessen beginnen met ClickUp, een alles-in-Ć©Ć©n projectbeheertool die is gebouwd voor teams van elke grootte in elke branche.

Het biedt een volledig aanpasbaar platform dat teams en elk bedrijf de geavanceerde tools en de flexibiliteit biedt die ze nodig hebben om de meest efficiƫnte workflows te creƫren die het beste passen bij hun bedrijfs- en projectbehoeften en hun workflowvoorkeuren.

Wat betreft het creƫren van effectieve systemen voor het beheer van bedrijfsprocessen, kunnen de tools van ClickUp bedrijven helpen:

Workflows automatiseren: Optimaliseer uw processen en verminder het handmatige werk met vooraf gedefinieerde en geautomatiseerde workflowsaangepaste automatisering *Samenwerking tussen teams ondersteunen: Verbeter de teamcommunicatie en samenwerking met een ingebouwde chatfunctie,ClickUp Whiteboards voor procesplanning,ClickUp Documenten voor kennisbanken en SOP's, en nog veel meer

Optimaliseer uw processen en verminder het handmatige werk met vooraf gedefinieerde en geautomatiseerde workflowsaangepaste automatisering *Samenwerking tussen teams ondersteunen: Verbeter de teamcommunicatie en samenwerking met een ingebouwde chatfunctie,ClickUp Whiteboards voor procesplanning,ClickUp Documenten voor kennisbanken en SOP's, en nog veel meer Krijg toegang tot real-time rapportage: Maakaangepaste dashboards waarmee u in Ć©Ć©n oogopslag uw activiteiten en een overzicht op hoog niveau van uw werk kunt bekijken

Snel belangrijke gegevens opvragen op Ć©Ć©n scherm met Dashboards in ClickUp

Bovendien biedt ClickUp kant-en-klare en aanpasbare sjablonen. Krijg toegang tot een bibliotheek met sjablonen voor alle gebruikssituaties, inclusief een Sjabloon voor processen en procedures van ClickUp om u te helpen bij het plannen en uitvoeren van effectieve systemen voor het beheer van bedrijfsprocessen.

Klaar om processen in uw bedrijf op te zetten? Dit gratis proces- en proceduresjabloon van ClickUp laat zien welke taken u moet uitvoeren om een levend procesdocument te creƫrenDeze sjabloon downloaden

Belangrijkste kenmerken

15+ Aangepaste weergaven : Kies uit 15 manieren om uw werk te bekijken (Gantt, Board, Box view en meer)

: Kies uit 15 manieren om uw werk te bekijken (Gantt, Board, Box view en meer) Digitale Whiteboards: Breng uw strategieƫn en processen in kaart in ClickUp Whiteboards en koppel ze aan uw werk

Breng uw strategieƫn en processen in kaart in ClickUp Whiteboards en koppel ze aan uw werk Samenwerkende documenten : Creƫer kennisbanken, wiki's, SOP's en meer en deel ze met uw team

: Creƫer kennisbanken, wiki's, SOP's en meer en deel ze met uw team Aangepaste velden en Aangepaste status : Voeg zoveel aangepaste velden toe als nodig om uw team en belanghebbenden de context te geven die ze nodig hebben om op dezelfde pagina te komen en maak aangepaste statussen om te helpen bij het bijhouden van de voortgang

en : Voeg zoveel aangepaste velden toe als nodig om uw team en belanghebbenden de context te geven die ze nodig hebben om op dezelfde pagina te komen en maak aangepaste statussen om te helpen bij het bijhouden van de voortgang Aangepast Dashboard : Kies uit 50+ widgets en stel uw ideale dashboard samen voor realtime rapportage en analyses van uw werk

: Kies uit 50+ widgets en stel uw ideale dashboard samen voor realtime rapportage en analyses van uw werk Workflow automatisering : Aangepaste automatisering om uw workflows te stroomlijnen en processen consistent te houden

: Aangepaste automatisering om uw workflows te stroomlijnen en processen consistent te houden Krachtige integratiemogelijkheden : Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werktools

: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werktools Mobiele app: Neem ClickUp mee onderweg en heb overal toegang

Voordelen

Slepen en neerzetten

Gratis plan met veel functies

Volledig aanpasbaar platform

Tools voor samenwerking

Rapportage in realtime

Beperkingen

Leercurve door het aantal beschikbare functies

Nog geen tabelweergave in de mobiele app

Prijzen

Gratis voor altijd : Gratis plan met veel functies

: Gratis plan met veel functies Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7 van 5 (2.000+ beoordelingen)

4.7 van 5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4,7 van 5 (3.519+ beoordelingen) Probeer ClickUp voor beheer van bedrijfsprocessen ### 2. Processtraat

via Process Street Straat proces helpt bedrijven hun projectbeheer te verbeteren en kleine projecten met meerdere zakelijke gebruikers af te handelen.

Het BPM-softwareaanbod omvat het genereren van procedurele documenten met eenvoudige sneltoetsen via een drag-and-drop interface.

Gebruik dit systeem voor het beheren van bedrijfsprocessen om workflows te creƫren, processen uit te voeren en ze te distribueren naar je bredere teams.

belangrijkste functies

Geen code-interface

Voorwaardelijke logica

Single-instance, meerfasige en sequentiƫle goedkeuringen

Taak toewijzing

Meer dan 3000 integraties

Ondersteuning via e-mail en chat

Voordelen

Meerdere sjablonen

Gemakkelijk om processen vast te leggen en bij te houden

Dashboardoverzichten om real-time activiteit bij te houden

Eenvoudige en aanpasbare checklists

Beperkingen

Sjablonen bewerken is lastig voor niet-technische gebruikers

Geen geavanceerde rapportagetools

Complexe voorwaardelijke programmering

Prijzen

Startup : $100/maand

: $100/maand Pro : $415/maand

: $415/maand Onderneming: $1.660/maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.6 van 5 (344+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (344+ beoordelingen) Capterra: 4.7 (571+ beoordelingen)

3. Kissflow

Via Kissflow

Als softwareoplossing voor het beheer van bedrijfsprocessen, Kissflow is geschikt voor bedrijven van elke grootte. Deze software voor workflowbeheer ondersteunt BPM en prestatiebewaking door processen te standaardiseren en meldingen, toewijzingen en escalaties te automatiseren.

Kissflow's cloudgebaseerde beheersysteem voor bedrijfsprocessen helpt bedrijven bij het stroomlijnen en vereenvoudigen van workflows en het automatiseren van processen. Tot zover gaat het goed. Als platform is er vanwege de low-code tools minder flexibiliteit in het aanpakken van complexere situaties en workflows.

Belangrijkste kenmerken

Visueel procesontwerp voor naadlozereengineering van bedrijfsprocessen* Dynamisch routeren

Codevrije workflowformulieren

Documenten delen en sociale samenwerking

SLA-manager

Voordelen

Creƫert procesworkflows zonder codering

Biedt aanpasbare procesrapporten

Wijst gebruikers toe aan elke stap van het bedrijfsproces

Koppelt workflows met tools van derden

Beperkingen

Moeilijk om een niet-technische gebruiker in te werken

Prijzige prijsplannen

Geen mogelijkheid om eenvoudig taken toe te wijzen aan meerdere gebruikers

Prijzen

Klein Bedrijf : $15 per gebruiker/maand

: $15 per gebruiker/maand Zakelijk : $20 per gebruiker/maand

: $20 per gebruiker/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (501+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (501+ beoordelingen) Capterra: 3.9 van 5 (36+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Kissflow alternatieven !

4. Smartsheet

Via Smartsheet Smartsheet biedt een BPM-tool op basis van spreadsheets om bedrijven te helpen bij het plannen, beheren en volgen van projecten. šŸ“Š

Net zoals je een klein bedrijf VoIP systeem om zakelijke samenwerkingen te verbeteren, is Smartsheet ook een tool die uitblinkt in samenwerking.

Dashboards, sheets en rapporten integreren allemaal naadloos. De ideale use case voor Smartsheet is voor bedrijven met technisch onderlegd personeel dat gemakkelijk de nodige formules kan leren om door de sheets te navigeren.

Belangrijkste functies

Workflow automatisering

Veilig beheer van aanvragen

E-handtekeningen voor documenten

Door klant beheerde encryptiesleutels

Activiteitenlogboek

Voordelen

Eenvoudige en geautomatiseerde workflows om handmatige en repetitieve processen te vervangen

Verschillende toestemmingsniveaus voor het bekijken, bewerken en beheren van taken

Fiche-sjablonen voor veelvoorkomende bedrijfsproblemen

Gantt-weergaven van mijlpalen en projectafhankelijkheden

Beperkingen

Geen ingebouwde tijdregistratiefunctie

Spreadsheets zijn geen intuĆÆtieve methode om bedrijfsprocessen te beheren

Prijzen

Pro : $7 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

: $7 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk : $25 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

: $25 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (9.201 beoordelingen)

: 4.4 van 5 (9.201 beoordelingen) Capterra: 4.2 (2.658+ beoordelingen)

5. Appian

via Software Advies Appian is een softwareontwikkelingsplatform dat functioneert als full-stack automatisering en enterprise low-code om BPM-tools te produceren. Appian is een geweldige oplossing als ontwikkelomgeving voor bedrijfssoftwareapplicaties.

Hoewel Appian geen typische oplossing is voor het beheer van bedrijfsprocessen, is dit app-ontwikkelingsplatform is in de eerste plaats ontworpen voor ontwikkelaars om bedrijfsprocessen te automatiseren voor een optimaal prestatiebeheer.

Belangrijkste kenmerken

Robotisering van processen

Intelligente documentverwerking

Visuele workflowcreatie

Dynamische rapportage

Voortdurende optimalisatie

Voordelen

Snel processen creƫren met drag-and-drop workflow builders

Integreer gegevens uit cloudservices, RDBMS of oudere systemen

Toegang tot workflows en belangrijke processen vanaf elke locatie

Low-code automatiseringsplatform voor procesverbetering

Beperkingen

Beperkte aanpassingen

Kennis van codering noodzakelijk

Geen manier om opmerkingen toe te wijzen aan specifieke teamleden

Prijzen

**Gratis

Toepassing : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Platform : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Onbeperkt: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (274+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (274+ beoordelingen) Capterra: 4.2 van 5 (72+ beoordelingen)

6. Signavio

via SAP-winkel Signavio is een BPM-oplossing die verschillende tools biedt om bedrijfsprocessen te transformeren en te automatiseren. Als configureerbaar en robuust platform kan Signavio bedrijfsprocessen optimaliseren en een snelle en grondige analyse leveren.

Geavanceerde drag-and-drop procesmodellering en process mining-gedreven prestatiemonitoring maken van Signavio een sterke kanshebber voor procesverbetering.

Belangrijkste kenmerken

Collaboratieve modelverwerking

Kan worden gekoppeld aan bestaande SAP ERP-applicatie of SAP S/4HANA-software

Robotisering van processen

Vooraf gebouwde automatiseringstools

Proces samenwerkings hub

Voordelen

Eenvoudig gegevens in kaart brengen

Professionele rapportagesjablonen

Eenvoudige connectiviteitsintegraties

Beperkingen

Geen workflowfunctie

Beperkt aantal rapportagefuncties

Kan geen complexe bedrijfsprocessen aan

Prijzen

30 dagen gratis uitproberen

Offerte aanvragen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (16+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (16+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (24+ beoordelingen)

Software voor beheer van bedrijfsprocessen die alles kan

Als u op zoek bent naar een oplossing om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en eenvoudig BPM te implementeren, dan heeft ClickUp alle mogelijkheden en functionaliteiten die u maar kunt bedenken.

Van workflowbeheer en samenwerkingstools tot het automatiseren van belangrijke processen, ClickUp is uw softwarepartner voor continue bedrijfsverbetering .

Probeer ClickUp gratis uit om te zien hoe het uw bedrijfsefficiƫntie door het dak zal jagen!

gastschrijver:**_

john Allen is de SEO-directeur bij 8Ɨ8 met meer dan 14 jaar ervaring en een uitgebreide achtergrond in het bouwen en optimaliseren van digitale marketingprogramma's op het gebied van SEM, SEO, betaalde media, mobiel, sociaal en e-mail, met oog voor nieuwe klantenwerving en het verhogen van de omzet._