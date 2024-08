10 beste Kissflow alternatieven en concurrenten in 2024

In de nuchtere zakenwereld is er een nogal romantisch klinkend acroniem: kISS. 😘

Het staat voor Keeping It Simple and Straightforward-een principe dat Kissflow tot in de puntjes volgt.

Deze low-code business procesmanagement (BPM)-software is uitstekend voor het stroomlijnen van werkstromen met intuïtieve visuele hulpmiddelen. Met een beetje technische kennis kun je Kissflow gebruiken om geautomatiseerde bedrijfstoepassingen in te stellen voor alles van marketing tot HR-activiteiten.

Maar wij mensen zijn altijd op zoek naar andere vissen in de zee 🐟

Er zijn een paar redenen om Kissflow alternatieven te overwegen- bijvoorbeeld als je een eenvoudigere interface nodig hebt voor persoonlijk gebruik, bij voorkeur geen code of misschien een meer kosteneffectieve oplossing.

Wat je redenen ook zijn, wij zijn er om je te helpen bij je zoektocht. Bekijk onze top 10 Kissflow alternatieven en concurrenten - we bespreken hun voor- en nadelen en prijzen, zodat je de oplossing kunt vinden die perfect bij je past. 🧤

Wat moet je zoeken in Kissflow alternatieven?

Een eersteklas Kissflow-alternatief moet het allemaal voor je doen - we hebben het over een alles-in-één digitale werkruimte die je werkstroom optimaliseert en je team laat samenwerken moeiteloos. Hier zijn de sleutel kenmerken waar je op moet letten:

Gebruiksgemak: Het platform moet weinig tot geen code bevatten en compatibel zijn met het besturingssysteem van je voorkeur. Je zou geen maanden bezig moeten zijn om te leren hoe je het moet gebruiken Proces automatisering: Het moet je helpen om repetitieve taken en processen te automatiseren, zodat je je kunt concentreren op de meer cognitieve aspecten van je werk Multifunctionaliteit: Het moet talrijke functies bieden voorproces- en applicatieontwikkelingbewaking en samenwerking Ondersteuning voor meerdere gebruikers: Meerdere medewerkers moeten het kunnen gebruiken zonder vertragingen of haperingen. Toewijzen entaken bijhouden door processen heen moet naadloos zijn Integraties: Je moet het platform kunnen integreren met andere waardevolle tools en programma's om te voorkomen dat je tussen meerdere apps moet springen Veiligheid: Het platform moet betrouwbare veiligheidsmaatregelen hebben om je zakelijke of persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang

Top 10 Beste Kissflow Alternatieven om te gebruiken in 2024

Laat je werkstroom lopen als een goed geoliede machine met deze top 10 Kissflow alternatieven. Bekijk hun voor- en nadelen om erachter te komen wat de beste optie is voor jou en je team.✌️🤩

Visualiseer taken, projecten en werkstromen op de manier die voor u het beste werkt met ClickUp-taaks 15+ aanpasbare weergaven

ClickUp voldoet aan alle eisen voor een perfect alternatief voor Kissflow. Het is een alles-in-één proces-, workflow- en productiviteitsbeheer platform-compleet geen code en schaalbaar voor bedrijven van elke grootte. 💻

Net als Kissflow zit ClickUp boordevol functies voor one-stop samenwerking en controle, waardoor meerdere apps met overlappende functies niet meer nodig zijn. Het platform heeft genoeg visuele en analytische tools om eenvoudige tot complexe bedrijfsprocessen te ondersteunen en ondersteunen kritische besluitvorming.

Je kunt spelen met meer dan 15 lay-outs (weergaven) om segmenten van je werk te strategiseren, toe te wijzen en te overzien. Probeer bijvoorbeeld de veelzijdige Lijstweergave om taken te groeperen op basis van statussen, de Kalenderweergave om naderende deadlines in de gaten te houden of de Boardweergave in Kanban-stijl voor een meer visuele aanpak.

Gebruik de intuïtieve drag-and-drop interface om taken door werkstromen te verplaatsen - zo gemakkelijk is het! U kunt uw ClickUp-werkruimte naar wens aanpassen met de ClickApps functie .

Het enige wat u hoeft te doen is visuele aanwijzingen volgen om configuraties zoals:

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Wat ClickUp zo bijzonder maakt, is de overvloed aan kant-en-klare sjablonen om bedrijfsprocessen vanaf nul op te bouwen. Om het in perspectief te plaatsen: terwijl Kissflow ongeveer 200+ sjablonen heeft, heeft ClickUp er meer dan 1000 om letterlijk elk microproces te ondersteunen, van het creëren van ClickUp mindmaps en rapportage van bugs naar relaties met klanten beheren .

Oh, hebben we al vermeld dat ClickUp een royale gratis tier heeft? 😄

ClickUp beste functies

15+ aanpasbare weergaven binnen de visuele ontwikkelomgeving

Compatibel metMac, Windows, Linux, iOS en Android apparaten

Integraties met 1000+ populaire apps en programma's

Aanpasbaar voor elke werkruimte dankzij ClickApps

Software voor workflowbeheer die samenwerking bevordert

Soepele drag-and-drop interface

1000+ vooraf gebouwde sjablonen voor werkstromen

ClickUp beperkingen

De mobiele app heeft beperkte functies

Nieuwe gebruikers kunnen overweldigd raken door de hoeveelheid beschikbare aanpassingen

ClickUp prijzen

Free forever : gratis

: gratis Onbeperkt : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Microsoft Werkstroom

via Power Automatisering Microsoft Power Automate (voorheen Microsoft Flow) is in de eerste plaats een automatisering van werkstromen platform dat een redder in nood kan zijn voor bedrijven die vastlopen door repetitieve Taken. Het helpt u tijd te besparen en middelen door "werkstromen" te creëren op basis van uw gedefinieerde voorwaarden en natuurlijke taal als invoer te gebruiken.

Als je niet zeker weet hoe je je werkstroom moet afstemmen of als je moeite hebt om het grote geheel te zien, zul je blij zijn met de procesadviseur functie van het platform. Deze biedt inzicht in de huidige knelpunten en geeft zelfs aanbevelingen over welke delen van een proces geautomatiseerd moeten worden om de algehele efficiëntie van het team te verhogen.

Power Automate is een vrij krachtige tool voor het optimaliseren van de meeste bedrijfsprocessen, maar kan moeite hebben met bijzonder complexe processen, omdat een enkele workstroom op het platform is gelimiteerd tot 500 acties.

Microsoft Flow beste functies

Ondersteunt invoer in natuurlijke taal

Beschikbaarheid van vooraf gedefinieerde sjablonen

Honderden app integraties

Toegankelijk op desktop en mobiele apparaten

Aanbevelingen voor het creëren van werkstromen en automatisering van taken

Beperkingen van Microsoft Flow

Is misschien niet de beste optie voor complex workflowbeheer

Sommige gebruikers vinden het platform traag en traag

Microsoft Flow prijzen

Abonnementen

Abonnement per gebruiker : $15/maand

: $15/maand Per-user abonnement met RPA : $40/maand

: $40/maand Per-flow abonnement: $100/per werkstroom/maand (minimale afname is vijf werkstromen)

Betaalabonnementen

Licentie per werkstroom : $0,60/cloud run

: $0,60/cloud run Licentie per werkstroom : $0,60/desktop flow (attended mode) run

: $0,60/desktop flow (attended mode) run Licentie per werkstroom: $3,00/desktop werkstroom (onbeheerde modus) run

Microsoft Flow beoordelingen en recensies

G2 : 4.60/5 (100+ beoordelingen)

: 4.60/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.40/5 (100+ beoordelingen)

3. Mendix-platform

via Mendix Of u nu een beginner bent op het gebied van automatisering of op zoek bent naar intelligente manieren om uw workflow te verbeteren, Mendix kan u helpen. Met dit low-code platform kunt u uw activiteiten moderniseren en workflowoplossingen creëren die de productiviteit over de hele linie verhogen.

Eén manier om uw bedrijfsprocessen te automatiseren met Mendix is door middel van app ontwikkeling. Maak je geen zorgen als je geen codeergenie bent: met de visuele tools van het platform is het geen probleem om mobiele apps, webapps en microservices te maken. Elke Mendix app die je maakt krijgt een eigen Hometab binnen het platform, waardoor je eenvoudig toegang hebt tot tools voor project- en productmanagement, DevOps en backlog management.

Voor het geval dat ontwikkelaar bent wilt u misschien Mendix Studio Pro proberen en uw CSS, Java en JavaScript vaardigheden gebruiken om een sterk aangepaste Mendix app te ontwikkelen of uit te breiden. 🧑‍💻

Het platform ondersteunt nieuwe gebruikers met gedetailleerde tutorials, maar je moet wel rekening houden met een leercurve. Als je niet al te technisch onderlegd bent, is het proberen van een Kissflow alternatief zonder code misschien een betere optie.

Mendix Mendix Platform beste functies

Geschikt voor het maken en beheren van apps

Basisfuncties zijn relatief eenvoudig onder de knie te krijgen

Schaalbaar voor complexe werkstromen

Ondersteunt snelapp ontwikkeling* Apps implementeren met één klik

Mendix Platform limieten

Betaalde abonnementen kunnen ontoegankelijk zijn voor gebruikers met een beperkt budget

De App Store bevat enkele verouderde onderdelen

Mendix Platform prijzen

Gratis : $0

: $0 Basis : $60

: $60 Standaard : $950

: $950 Premium: aangepaste prijzen

Mendix Platform beoordelingen en recensies

G2 : 4.40/5 (100+ beoordelingen)

: 4.40/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.80/5 (15+ beoordelingen)

4. Airtable

via Airtable Ben je klaar om die Excel-spreadsheets te dumpen en over te stappen op iets geavanceerders? Zo ja, dan is Airtable wat je zoekt. Laat je niet misleiden door het minimalistische ontwerp van de software - graaf dieper en je zult de echte magie ontdekken. ✨

Het platform draait volledig om het creëren van relationele databases voor projectmanagement en teamwerk. In tegenstelling tot gewone spreadsheets waarin alleen informatie wordt opgeslagen, kun je met de relationele databases van Airtable records in verschillende tabellen met elkaar verbinden. Het resultaat? Je kunt records filteren op specifieke categorieën en verschillende perspectieven creëren met weergaven voor kalender, kanban en galerij.

Airtable gebruikt standaard de Grid weergave, die veel gebruikers aantrekkelijk vinden vanwege de vertrouwde spreadsheet-achtige interface. 📑

Net als Kissflow biedt Airtable integraties met tientallen apps en tools. Je krijgt ook een overvloed aan extensies voor activiteiten zoals datavisualisatie, rapportage, scripting, tijdsregistratie en het kalibreren van de tijd aan verschillende tijdzones.⌚

Airtable beste functies

Schone interface vergelijkbaar met Microsoft Excel

Handige installatie voor relationele databases

Verschillende weergaven voor projecten

Integraties met populaire tools en apps

Efficiënte samenwerking tussen teams

Handige extensies

Airtable beperkingen

Beperkte functie op mobiele apparaten

Steile leercurve voor gebruikers zonder ervaring met databases

Airtable prijzen

Gratis : $0

: $0 Plus : $10 per zetel/maand

: $10 per zetel/maand Pro : $20 per zetel/maand

: $20 per zetel/maand Enterprise: aangepaste prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Airtable beoordelingen en recensies

G2 : 4.60/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.60/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.70/5 (1.500+ beoordelingen)

5. Creatio

via Creatio Of u nu unieke zakelijke toepassingen wilt maken, trends en KPI's wilt analyseren of bewaken, of de klantervaring wilt verbeteren, Creatio levert het. Het platform verdeelt zijn producten in twee secties:

Studio Creatio: voor het bouwen van apps zonder code Marketing, Verkoop en Service Creatio: voor het bouwen van CRM-toepassingen

Als ze op de juiste manier worden gebruikt, kunnen de uitgebreide CRM-toepassingen van het platform u de controle geven die u wenst over uw klanten - snel nieuwe clients werven of de klantervaring van uw bestaande clients verbeteren. Creatio heeft ook een marktplaats met tools, add-on's, connectors en sjablonen die u helpen workflows te creëren die passen bij uw bedrijfsbehoeften.

Met Creatio kun je processen in realtime monitoren en apps aanpassen. Het platform maakt naadloze samenwerking tussen afdelingen mogelijk, waardoor de efficiëntie van je campagnes en de verkoopcijfers kunnen stijgen. 💸

Creatio beste functies

End-to-end automatisering van werkstromen

No-code app aanmaken

Rijke marktplaats van add-ons en sjablonen

CRM-gerichte toepassingen

Processen in realtime bijhouden

Creatio limieten

Gebrek aan bijgewerkte gidsen en video tutorials voor nieuwe gebruikers

Het systeem kan soms omslachtig zijn en zou een betere zoeksnelheid kunnen gebruiken

Prijzen van Creatio

Procesontwerper : $0

: $0 Studio Enterprise: $25 per gebruiker/maand

Creatio beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

6. Pijpfijn

via Pipefy Op zoek naar automatisering van Taken en controle behouden over HR, verkoop, marketing, inkoop en andere afdelingen? Dan is Pipefy misschien wel de tool die u zoekt! Met dit low-code automatiseringsplatform kunt u aangepaste workflows ontwerpen en repetitief werk optimaliseren, waardoor u kostbare tijd vrijmaakt voor activiteiten die meer waarde toevoegen.

Pipefy is beginnersvriendelijk, waardoor het ideaal is voor nieuwkomers in de automatisering software voor projectmanagement . Je kunt een indrukwekkende bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor verschillende doeleinden verkennen, waaronder:

Klantenservice Verkooppijplijn Aankoopproces Beheer van werk op afstand Marketing van content

Met Pipefy hoef je geen stapels informatie door te spitten om rapporten te maken - het platform genereert ze automatisch, zodat je op de hoogte blijft van elke verandering binnen je bedrijf.

Pipefy beste functies

Snelle automatisering en implementatie van processen

Automatische rapportage

Intuïtief dashboard met activiteiten

Drag-and-drop interface

Uitgebreide integratiemogelijkheden

Pipefy beperkingen

De mobiele versie heeft beperkte functies en kan onhandig zijn

De functies voor rapportage kunnen worden verbeterd

Pipefy prijzen

Starter : $0

: $0 Business : $19 per gebruiker/maand

: $19 per gebruiker/maand Enterprise : $32 per gebruiker/maand

: $32 per gebruiker/maand Onbeperkt: Aangepaste prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Pipefy beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

7. Appian

via Appian Appian is de troef achter de hand voor het verhogen van de productiviteit van je team en stroomlijn je processen. Deze software voor het beheer van bedrijfsprocessen kan ook een redder in nood zijn als je niet zeker weet welke workflows je moet automatiseren. Met zijn AI-gestuurde Process Mining, Appian analyseert processen van begin tot eind en identificeert gebieden die kunnen worden geoptimaliseerd.

Appian's Intelligent Document Processing (IDP) is een andere baanbrekende functie om te verkennen. Het is ontworpen om waardevolle informatie te begrijpen en te extraheren uit ongestructureerde gegevens bijna zoals een mens. 📋

Appian is uitgerust met een drag-and-drop interface en biedt een arsenaal aan low-code tools voor het ontwerpen van apps die passen bij de stijl van je bedrijf. Het platform biedt ook naadloze API-gebaseerde integraties en handige functies voor rapportage. Gebruik de dashboards met grafieken en tabellen om een overzicht van je business te krijgen en in realtime prioriteiten aan te brengen in je Taken.

Appian beste functies

AI/ML-gebaseerde functies

Uitstekende ondersteuning voor procesoptimalisatie

Snelle en zeer aanpasbare app-ontwikkeling

Dashboards voor one-stop rapportage

API-integraties

Appian beperkingen

Kan moeilijk te gebruiken zijn, vooral door het ontbreken van verklarende handleidingen

Sommige gebruikers zeggen dat het meer low-code zou kunnen zijn dan het nu is

Appian prijzen

Gratis : $0

: $0 Toepassing :

Standaard: $75/maand per gebruiker Infrequent: $9/maand per gebruiker Alleen invoer: $2/maand per gebruiker

: Platform : aangepaste prijzen

: aangepaste prijzen Unlimited: aangepaste prijzen

Appian beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

8. Processtraat

via Processtraat De straat opgaan voor procesbeheer kan overweldigend zijn, tenzij je op Process Street bent! Het platform biedt AI-gestuurde workflows voor elk proces, waardoor het risico op handmatige fouten tot een minimum wordt beperkt.

Met Process Street kun je workflows instellen met voorwaardelijke logica, zodat ze zich dynamisch aanpassen aan wijzigingen in andere Taken. Dankzij de intuïtieve interface van het platform werken menselijke input en intelligente automatisering samen om bedrijfsresultaten te verbeteren en de productiviteit van je team te verhogen.

Process Street helpt u niet alleen bij het ontwerpen van intelligente werkstromen, maar laat u ze ook bewaken als een havik! 🦅

Het platform biedt geavanceerde analyseopties voor diepgaande rapportage kPI's bijhouden knelpunten opsporen en uw processen na verloop van tijd optimaliseren.

Geen zin om vanaf nul te beginnen? Process Street biedt een indrukwekkende bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor verschillende gebruikssituaties, van dagelijkse taakbeheer naar het inwerken van werknemers.

Process Street beste functies

Ondersteunt werkstromen die voorwaardelijke logica vereisen

Real-time procesbewaking

Sjablonen voor meerdere gebruikssituaties

Gebruiksvriendelijk met een gebruikersvriendelijke interface

Processtraat limieten

Nieuwe gebruikers kunnen de layout van de web apps verwarrend vinden

Het ontbreekt aan native integraties met populaire tools om processen te automatiseren

Prijzen van Process Street

Startup : $100 per maand/$1.000 per jaar

: $100 per maand/$1.000 per jaar Pro : $415 per maand/$5.000 per jaar

: $415 per maand/$5.000 per jaar Enterprise: $1.660 per maand/$1.660 per jaar

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Process Street beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (350+ beoordelingen)

: 4.6/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

9. OutSystems

via OutSystems Kan een low-code platform hoge prestaties leveren? Absoluut, en OutSystems bewijst het! Dit low-code ontwikkelplatform voor apps geeft je controle over een app gedurende de hele levenscyclus. ♻️

Met OutSystems kun je apps ontwikkelen en tegelijkertijd implementeren op publieke, privé of hybride cloudplatforms. Met andere woorden, je kunt ze bewaren voor intern gebruik of ze publiceren op platforms zoals App Store en Google Play.

De implementatie is superefficiënt: je kunt zelfs in een mum van tijd hele systemen bouwen, wat je bedrijf een concurrentievoordeel geeft wanneer levertijd van essentieel belang is. Wil je innovaties toevoegen? Werk apps onderweg bij! ⏫

OutSystems beste functies

Implementatiesnelheid van topklasse

Handige app-updates gedurende de levenscyclus van het product

Integraties met apps van derden

Hoge schaalbaarheid

Tools voor rapportage en analyse

OutSystems beperkingen

Integraties kunnen ingewikkeld zijn en tot problemen met de prestaties leiden

De klantendesk kan traag reageren

OutSystems prijzen

Een app : $0

: $0 Meerdere apps : Vanaf $1.513 per maand (jaarlijks gefactureerd)

: Vanaf $1.513 per maand (jaarlijks gefactureerd) Groot portfolio: aangepaste prijzen

OutSystems beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (900+ beoordelingen)

: 4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (350+ beoordelingen)

10. ProcessMaker

via ProcessMaker ProcessMaker is een betrouwbaar BPA-platform voor het verbeteren van bestaande procedures en het ontwerpen van nieuwe. Het kan complexe werkstromen aan en helpt u een goed verbonden systeem te creëren met robuuste functies voor analyse en rapportage. 🔍

Omdat ProcessMaker een low-code platform is, heeft het een visueel gestuurde interface om u te helpen bij het maken van een workflow-oplossing op maat te maken voor uw bedrijf. Voorbeeld: u kunt de beschikbare flowcharting tools gebruiken om kritieke microprocessen te identificeren binnen een werkstroom.

Aantekening: verschillende geavanceerde functies vereisen een beetje programmeerkennis, wat voor veel gebruikers een potentieel nadeel kan zijn.

Dankzij de sterke integratiemogelijkheden kan ProcessMaker dienen als centrale hub voor uw bedrijf. Medewerkers van verschillende afdelingen hebben toegang tot en werken met gedeelde gegevens, waardoor de kans op fouten afneemt.

ProcessMaker beste functies

Robuuste integraties

Maximale schaalbaarheid

Gebruiksvriendelijke interface

Ondersteunt complexe werkstromen

Uitstekende rapportage en analysetools

beperkingen van #### ProcessMaker

De licentiekosten kunnen hoog zijn

Complexe processen bouwen vereist programmeervaardigheden

Prijzen van ProcessMaker

ProcessMaker biedt aanpasbare prijzen, dus u kunt het beste rechtstreeks contact opnemen met het platform voor meer informatie over uw opties.

ProcessMaker beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (250+ beoordelingen)

: 4.3/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

Het land voorbij Kissflow

Het verkennen van Kissflow concurrenten opent een wereld van mogelijkheden voor het optimaliseren van uw werkstroom en het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Of je nu op zoek bent naar een no-code platform, geavanceerde automatiseringen, uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden of aanpasbare app ontwikkeling, er is zeker iets in deze lijst dat bij je past.

Zonder verder oponthoud, duik in deze niet-Kissflow opties voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en vind degene die je meeneemt op een reis naar vereenvoudigde en gestroomlijnde digitale werkstromen voor al je routinetaken! 🚀