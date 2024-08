10 beste software voor documentatie van bedrijfsprocessen in 2024

Als projectmanager weet je dat hoe je dingen voor elkaar krijgt net zo belangrijk is als waarom je het doet en waar je eigenlijk aan werkt. In staat zijn om al je bedrijfsprocessen bij te houden is de sleutel tot het op schema houden van het team en het voorkomen van storingen.

Procesdocumentatiesoftware is een cruciale aanvulling op je projectmanagement.

Hier laten we zien waar je op moet letten bij software voor het documenteren van bedrijfsprocessen (BPMS) en delen we een aantal van onze favoriete tools om de klus te klaren. 💪

Wat moet je zoeken in software voor documentatie van bedrijfsprocessen?

Procesdocumentatie dient als een routekaart voor uw projecten. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het inwerken van nieuwe medewerkers, het bijhouden van grote projecten die inkomsten genereren en het bieden van een overzicht van alles waar het bedrijf aan werkt.

Goede software voor procesdocumentatie stroomlijnt dit proces en bespaart u op de lange termijn tijd en geld. ✨

Goede software voor documentatie van bedrijfsprocessen moet:

Hulpmiddelen bieden om feedback over processen te verzamelen en te documenteren : Interviews, vergaderingen en velddagboeken geven u inzicht van sleutel team leden die de processen begrijpen waar ze deel van uitmaken. Deze feedback geeft informatie over hoe u procedures opstelt

: Interviews, vergaderingen en velddagboeken geven u inzicht van sleutel team leden die de processen begrijpen waar ze deel van uitmaken. Deze feedback geeft informatie over hoe u procedures opstelt Weergave van organisatorische functies : Sommige documentprocessen zijn op bepaalde manieren beter. Goed procesdocumentatiehulpmiddelen moeten hebbenorganisatorische hulpmiddelen voor verschillende media zoals artikelen, casestudies en logboeken

: Sommige documentprocessen zijn op bepaalde manieren beter. Goed procesdocumentatiehulpmiddelen moeten hebbenorganisatorische hulpmiddelen voor verschillende media zoals artikelen, casestudies en logboeken Zorg voor integraties : Als je met meer dan één business-gerelateerde software werkt, wil je dat ze samenwerken en elkaar niet tegenwerken. Zoek naar eenprocestool dat integreert met andere software die u regelmatig gebruikt

: Als je met meer dan één business-gerelateerde software werkt, wil je dat ze samenwerken en elkaar niet tegenwerken. Zoek naar eenprocestool dat integreert met andere software die u regelmatig gebruikt Gebruiksvriendelijk en deelbaar zijn: Veel projectmanagers gebruiken processoftware voor nieuwe medewerkers enwerkstroombeheer. Kies er een die je gemakkelijk kunt delen met alle leden van je team en die een gebruiksvriendelijke interface heeft

Pas uw Whiteboards eenvoudig aan door documenten, Taken en meer toe te voegen

De 10 beste procesdocumentatiesoftware voor gebruik in 2024

Visualiseer of organiseer de processen achter elke taak, project of bedrijfsvoering met procesdocumentatiesoftware.

Hier vind je 10 van de beste tools voor projectdocumentatie die je kunt uitproberen - of je nu op zoek bent naar manieren om het inwerken van werknemers te vereenvoudigen, standaardwerkwijzen vast te leggen of een diepgaand overzicht te maken van je processen kennisbank . 🛠️

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's efficiënter werken

Met ClickUp kunt u processen documenteren en sOP's bijhouden is eenvoudiger dan ooit. Met tientallen documentprocessen in sjablonen kun je eenvoudig checklists maken voor terugkerende taken, processtappen bijhouden en stroomschema's opstellen voor verschillende belanghebbenden.

Gebruik de verschillende ClickUp weergaven voor een visuele weergave van alle in uitvoering zijnde taken in de lijstweergave of schakel over naar de bordweergave om afzonderlijke bedrijfssegmenten en projecten van dichterbij te bekijken.

Met ClickUp's sjabloon voor een document met bedrijfsprocessen taken of procedures invoeren om teamleden inzicht te geven in hoe dingen werken in uw bedrijf. Gebruik het voor het aannemen en inwerken van nieuwe werknemers of om de bedrijfsverwachtingen vast te leggen.

Het ingebouwde sjabloon voor notulen van S-Corp vergaderingen en het sjabloon voor verlof maken het eenvoudig om je werknemers te beheren, en dat alles in slechts een paar klikken. ✍️

ClickUp beste functies

Dankzij de gebruiksvriendelijke en aanpasbare gebruikersinterface kunt u de tool aanpassen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften

Maak een bedrijfswiki met behulp vanClickUp Documentendie u kunt organiseren, verbinden met werkstromen en delen met relevante gebruikers

Door samenwerking in realtime blijft iedereen op de hoogte van lopende projecten en procesprocedures

Verschillende weergaven en verschillende documentatietypes, inclusief diagramtools, stellen u in staat om processen schriftelijk en visueel te documenteren

ClickUp limieten

De gratis versie heeft een limiet van vijf gebruikers, wat een obstakel kan zijn als u een groter team hebt

Sommige nieuwe gebruikers vinden het aantal functies in het begin overweldigend, maar de hoge mate van aanpassing maakt de leercurve de moeite waard voor deze documentatiesoftware

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Integrify

Via Integreren Integrify biedt software voor automatisering van documenten zonder dat code nodig is. De Process Builder heeft een drag-and-drop interface om procedures te maken, eraan samen te werken en ze te testen. De weergaven Foresight en Hindsight bieden inzicht in de afhankelijkheid van taken om mogelijke knelpunten te identificeren.

Integrify beste functies

Integreert met verschillende systemen van ondernemingen en biedt import- en exportmogelijkheden met Excel

Eenvoudig herinneringen en aanpasbare notificaties instellen om teamleden op de hoogte en op schema te houden

De low-code omgeving maakt de tool toegankelijker voor alle leden van het team, niet alleen degenen die codetalen kennen

Integrify beperkingen

Er is een gratis proefversie, maar geen gratis abonnement

Sommige gebruikers vonden de software limiet voor grotere teams en grote projecten

Integrify prijzen

Gebaseerd op abonnement: Aangepaste prijzen voor elk budget, afhankelijk van het aantal gebruikers en kortingen op niveaus

Integrify beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (30+ beoordelingen)

: 4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

3. SmartDraw

Via SmartDraw Maak procesdocumentatie met de diagrammen van SmartDraw, werkstroom grafieken en organisatorische instructies. De grafieken en diagrammen bieden een kristalheldere weergave van de verschillende fasen van het proces.

Met sjablonen zoals stroomdiagrammen kunt u elk project van begin tot eind visualiseren, terwijl mindmaps het gemakkelijk maken om een overzicht te krijgen van de structuur van de organisatie met de hulpmiddelen voor procesdocumentatie. 🗂️

SmartDraw beste functies

Meer dan 70 verschillende sjablonen, waaronder plattegronden en grafieken van werkstromen om te stroomlijnenprocessen in kaart brengen* Integreert naadloos met tools zoals Google Documenten,Microsoft Officeen Atlassian's Jira en Confluence om uw werkstroom te ondersteunen

Eenvoudig Visio- en Lucidchart-bestanden importeren om zonder veel hoofdpijn van tool te wisselen

SmartDraw beperkingen

Sommige gebruikers vonden de navigatie aan de zijkant verwarrend en er waren niet genoeg aanpassingen voor grotere teams

Sommige gebruikers vonden fouten in de software, vooral bij het automatisch opslaan

SmartDraw prijzen

Gebruiker : $9,95/maand

: $9,95/maand Meerdere gebruikers: $8,25/maand voor 5+ gebruikers

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (230+ beoordelingen)

: 4.6/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

4. Bit.ai

Via Bit.ai Bit.ai is een samenwerkingstool voor op de werkplek die is ontworpen om projectdocumentatie . Met deze tool voor procesdocumentatie maak je wiki's, interactieve tutorials en portals voor clients. Ontworpen voor individuen, kleine teams en grote organisaties, er is een manier om deze software te gebruiken, of je nu werkt aan kleine of complexe projecten.

Bit.ai beste functies

Procesinvoer is eenvoudig als je een van de tientallen sjablonen gebruikt

De AI Smart Editor schoont je werk op en biedt suggesties voor verbetering

Snel documenten koppelen, koppelingen insluiten en slimme widgets toevoegen voor context

Bit.ai beperkingen

De gratis versie limiet bestanden tot 5 MB, wat een uitdaging kan zijn voor gebruikers die gegevensverslindende elementen willen gebruiken zoals video's, grafieken en andere grafische elementen

Sommige gebruikers vonden de opties voor opmaak en lettertypes beperkt, waardoor het moeilijker is om te voldoen aan de normen voor interne huisstijl

Bit.ai prijzen

Gratis

Pro : $8 per lid per maand

: $8 per lid per maand Business: $15 per lid per maand

Bit.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (10+ beoordelingen)

: 4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

5. Pellio

Via Pellio Met Pellio maakt u documentatie van bedrijfsprocessen in drie eenvoudige stappen. Begin met het creëren van een proces met behulp van de rich text editor. Embed afbeeldingen, video's en bestanden om de documentatie te ondersteunen. Deel vervolgens de werkstroom met relevante leden van het team. Wijs tot slot taken en deadlines toe om projecten op schema te houden. 🗓️

Pellio beste functies

Taken stap voor stap aanmaken voor individuele teamleden en hun voortgang bijhouden in een overzichtelijke interface

De rich text editor creëert in enkele minuten een kennismanagementdatabase en met de overzichtsdashboards kunt u inefficiënte processen identificeren

Verschillende toegangsniveaus voor documentatie toewijzen op basis van de rollen van teamleden

Pellio limieten

Klantenservice is beperkt tot e-mail, waardoor het verkrijgen van oplossingen langer kan duren dan bij gebruik van andere softwaretools

De tool ondersteunt alleen Engels, waardoor het een uitdaging is voor bedrijven die regelmatig andere talen gebruiken

Pellio prijzen

Lite : $15/maand

: $15/maand Startup : $47/maand

: $47/maand Pro: $97/maand

Pellio beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Evernote

Via EvernoteEvernote is een app voor werk, taken en planning die populair is onder projectmanagers en individuen die hun productiviteit willen verbeteren. Oorspronkelijk was het een app om aantekeningen te maken, maar nu wordt het door bedrijven gebruikt om processen, projecten en planningen te beheren. Voeg eenvoudig afbeeldingen, audio en PDF's toe en maak van elke aantekening een Taak die je aan je planning kunt toevoegen.

Evernote beste functies

Integreer apps zoals Slack, Google Drive, MS Teams, Zapier en meer

Kies uit tientallen sjablonen voor het ontwikkelen van strategische abonnementen of het prioriteren van Taken

Verbind planningen en aantekeningen met de kalenderintegratie met de documentatiesoftware

Intuïtieve gebruikersinterface maakt het gemakkelijker om bedrijfsprocessen bij te houden

Evernote limieten

Sommige gebruikers wensten meer opmaakopties voor een betere organisatie met deze documentatietool

Volgens sommige gebruikers is synchroniseren soms traag en onbetrouwbaar

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk : $14,99/maand

: $14,99/maand Professioneel: $17,99/maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

7. Hoogstaart

Via Hightail Gebruik Hightail, een procesmanagement tool om taken te organiseren, follow-ups toe te wijzen en discussies over het project bij te houden. Live updates van de volgende stappen houden iedereen op de hoogte van wat er nu gebeurt en wat de volgende stap is. Met de functie voor het delen van bestanden kun je bedrijfsdocumenten veilig uploaden, verzenden en opslaan. Gebruik de creatieve samenwerkingstool om visuele middelen te verzamelen en te bespreken. 📊

Hightail beste functies

Desoftware voor het delen van bestanden zorgt ervoor dat elk lid van het team toegang heeft tot de tools die ze nodig hebben om hun deel van het project af te handelen

Functies voor afbeeldingen en visuele content zijn ideaal als u op zoek bent naar een manier om documentatie met afbeeldingen en video's te delen, goed te keuren en vooraf te bekijken

Integraties met Adobe en Zapier maken het aanmaken van visuele content sneller en de planning efficiënter

Hightail beperkingen

De functies voor projectmanagement zijn alleen beschikbaar in de Teams en Business-abonnementen

Sommige gebruikers ondervonden haperingen bij het delen van bestanden of afbeeldingen

Hightail prijzen

Lite : Free

: Free Pro : $12/maand

: $12/maand Teams : $24/maand

: $24/maand Business: $36/maand

Hightail beoordelingen en recensies

G2 :4.2 /5 (680+ beoordelingen)

:4.2 /5 (680+ beoordelingen) Capterra:4.4 /5 (280+ beoordelingen)

8. ProcessMaker

Via ProcessMaker Automatiseer werkstromen met ProcessMaker, een reengineering van bedrijfsprocessen tool ontworpen om zelfs de meest complexe projecten te stroomlijnen. Met de low-code software kunt u taken slepen en neerzetten in de Process Modeler om visuele mindmaps en brainstormdiagrammen te maken. Gebruik de Form Builder om gegevens en feedback van teamleden vast te leggen en maak gebruik van de dashboard weergaven om inzicht te krijgen in wat er bedrijfsbreed gebeurt.

ProcessMaker beste functies

Maak verbinding met apps van derden, waaronder Salsforce en Oracle, met de API

Gebruik de automatiseringstechnologie om werkstromen te stroomlijnen en minder tijd te besteden aan nutteloze Taken

Bestanden scannen en opslaan om digitale versies van al uw bedrijfsdocumentatie te bewaren

ProcessMaker limieten

Een steilere leercurve betekent dat het in het begin meer tijd kost om het platform te doorgronden, waardoor projecten soms vertraging oplopen als u er meteen in moet springen

Sommige gebruikers vonden de interface niet zo elegant als ze hadden gewild of vonden dat er meer code voor nodig was dan verwacht

ProcessMaker prijzen

Standaard : $1.495/maand per gebruiker

: $1.495/maand per gebruiker Enterprise : $2.479/maand per gebruiker

: $2.479/maand per gebruiker Aangepast: Voor banken, hoger onderwijs en embedded oplossingen

ProcessMaker beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (270+ beoordelingen)

: 4.3/5 (270+ beoordelingen) Capterra:4.5 /5 (170+ beoordelingen)

9. Document360

Via Document360 Creëer met Document360 een kennisbank om intern met medewerkers of extern met clients te delen. Maak voor procesdocumentatie technische richtlijnen en SOP's zoals personeelshandboeken en marketingkaders. Stel systeemdocumenten, handleidingen en naslaggidsen op die medewerkers kunnen gebruiken om hun werk te ondersteunen. 🌻

Document360 beste functies

Het Document360 team zorgt voor de migratie vanuit andere kennisbanksystemen. Dat betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over de tijd die je kwijt bent aan de overgang

Kies uit tientallen sjablonen om kennisopslagplaatsen en gidsen te maken

De intuïtieve interface maakt het makkelijk te gebruiken, zelfs voor nieuwe medewerkers

Document360 beperkingen

Op dit moment kan slechts één persoon tegelijk een document bewerken, wat de functie beperkt als het gaat om samenwerking in teams

Sommige mensen vonden het analytische dashboard niet zo robuust als dat van de concurrentie

Document360 prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : $149 per project per maand

: $149 per project per maand Professioneel : $299 per project per maand

: $299 per project per maand Business : $399 per project per maand

: $399 per project per maand Enterprise: $599 per project per maand

Document360 beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (340+ beoordelingen)

: 4.7/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

10. Gluu

Via Gluu Op zoek naar manieren om interactieve gidsen en kennisbanken te maken die uw medewerkers met plezier gebruiken? Gebruik Gluu om visuele en samenwerkingsdocumenten voor uw bedrijfsprocessen te ontwikkelen. De ingebouwde procesontwerper neemt het giswerk uit handen om processen in kaart te brengen, taken toe te wijzen en eenvoudig een planning te maken.

Gluu beste functies

Gluu's procesarchitectuur functie identificeert dubbele processen om uw werkstromen te stroomlijnen

Wijs controle en autoriteit toe aan verschillende leden van het team om beheer en toezicht te delegeren

Wijzigingen genereren onmiddellijke notificaties, zodat alle leden van het team op schema en op de hoogte blijven

Gluu limieten

De software is gericht op het stroomlijnen van interne processen, maar sommige gebruikers wensten dat het ook extern delen ondersteunde voor kennisbanken die voor klanten zijn ontworpen

De filterweergaven worden niet opgeslagen, dus je moet ze elke keer opnieuw invoeren als je een document afsluit en weer opent

Gluu prijzen

Basis : $12/maand

: $12/maand Pro : $25/maand

: $25/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Gluu beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

Creëer effectiever procesdocumentatie

ClickUp is de droom van een projectmanager. Met honderden sjablonen om uit te kiezen, kunt u sneller documentatie maken voor al uw processen. Van handboeken voor werknemers en onboarding checklists tot budgetprocedures voor projecten en kalenders voor mijlpalen, u vindt wat u nodig hebt om te beginnen met creëren.

Probeer ClickUp's gratis oplossingen voor projectmanagement vandaag nog!