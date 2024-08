We testten de 10 beste kennisbanksoftware in 2024

"Kennis is macht."

We hebben het allemaal wel eens iemand horen zeggen of gelezen op het internet. Het is een cliché, maar niet voor niets.

Nu organisaties dagelijks een waanzinnige hoeveelheid gegevens genereren - trainingsvideo's, bedrijfsdocumenten, klantinformatie, artikelen in het online helpcentrum - is het van cruciaal belang om deze informatie georganiseerd en direct beschikbaar te houden.

In de huidige kenniseconomie is begrijpen hoe je de informatie die je tot je beschikking hebt kunt stroomlijnen en goed kunt gebruiken echte kracht.

Toch laten organisaties vaak geld liggen door niet over de juiste tools of processen te beschikken om organisatorische kennis te creëren, te beheren en te delen met hun klanten en werknemers.

kennisbanksoftware!

Wat is kennisbanksoftware?

Kennisbanksoftware is een tool die alle kennis en projectgerelateerde informatie van uw bedrijf bundelt in een gecentraliseerde hub voor eenvoudige opslagruimte en beheer.

Op deze manier kunnen alle relevante partijen gemakkelijk toegang krijgen tot alle informatie die ze nodig hebben en deze delen.

Zowel uw werknemers als klanten kunnen de kennisbeheersysteem . Nieuwe medewerkers kunnen de opslagplaats gebruiken om meer te weten te komen over uw organisatie en haar producten (interne kennisbank), terwijl nieuwe klanten het kunnen gebruiken om snelle oplossingen te vinden voor hun query's zonder de klantenservice te hoeven bellen (externe kennisbank).

Hier is een onderzoek dat u versteld zal doen staan:

44% van de werknemers is slecht of zeer slecht in het overdragen van kennis, volgens Ernst & Young .

Dat is nog niet eens het ergste. Werknemers besteden 7-20% van hun werktijd aan het kopiëren van bestaande oplossingen voor anderen.

Als we afgaan op deze statistieken, dan is het glashelder dat organisaties grote behoefte hebben aan tools die hen kunnen helpen hun tijd beter te beheren en de alsmaar groeiende gegevens, evenals het elimineren van overbodige processen.

Een snelle Google-zoekopdracht over de beste kennisbanksoftware levert tientallen, mogelijk honderden resultaten op. Hoe moet je nu bepalen wat de juiste kennisbanksoftware is voor jouw team?

Wij zijn hier om te helpen. We hebben het internet afgestruind, op zijn kop gezet (letterlijk!) en 10 van de beste kennisdatabaseprogramma's geselecteerd die je in 2024 kunt gebruiken.

Organiseren, samenwerken, schrijven, bewerken, taken toewijzen, commentaar geven en meer met ClickUp Docs

Het zou u verbazen als we onszelf niet als de #1 kennisbanksoftware zouden bestempelen, toch?

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met alle benodigdheden die een interne of externe organisatie nodig heeft team op afstand hun werk moet opslaan, visualiseren en organiseren.

Het is de hub waar teams samenkomen om hun werk te plannen, te organiseren en samen te werken aan de hand van Taken, ClickUp Documenten , Chatten , Doelen , Whiteboards en meer.

Dus ja, ClickUp is niet alleen een toonaangevend hulpmiddel voor projectmanagement het is ook een kennisdatabasetool die zijn gewicht in goud waard is.

Het beste is dat je het kunt gebruiken als doorzoekbare interne en externe kennisbanken, of je kunt het gebruiken om alle productiviteitstools van je team te vervangen!

de belangrijkste functies van #### ClickUp

Sla Documenten op dezelfde plaats op als uw werk . Omdat elk van deze documenten wordt opgeslagen naast hun relevante projecten, zijn ze gemakkelijk toegankelijk voor iedereen

. Omdat elk van deze documenten wordt opgeslagen naast hun relevante projecten, zijn ze gemakkelijk toegankelijk voor iedereen Gebruik ClickUp AI voor gestroomlijnd kennisbeheer . Met ClickUp Brain kunt u uw kennisbank moeiteloos optimaliseren door informatie automatisch te categoriseren, taggen en organiseren.

. Met ClickUp Brain kunt u uw kennisbank moeiteloos optimaliseren door informatie automatisch te categoriseren, taggen en organiseren. Koppel alles aan elkaar met de functie Relationships . Koppel aan Documenten en Taken vanuit een ander document zodat u overal waar u ze nodig hebt kruisverwijzingen kunt maken

. Koppel aan Documenten en Taken vanuit een ander document zodat u overal waar u ze nodig hebt kruisverwijzingen kunt maken Nesten van pagina's in Documenten toevoegen om content te organiseren In plaats van alles in één Documenten te stoppen, kunt u het opdelen in kleinere subpagina's die in uw bovenliggende document zijn genest

In plaats van alles in één Documenten te stoppen, kunt u het opdelen in kleinere subpagina's die in uw bovenliggende document zijn genest Documenten archiveren in plaats van ze te verwijderen: Hoewel gearchiveerde documenten automatisch worden verborgen, worden ze nog steeds opgeslagen zodat u ze op een later tijdstip kunt terugvinden

Hoewel gearchiveerde documenten automatisch worden verborgen, worden ze nog steeds opgeslagen zodat u ze op een later tijdstip kunt terugvinden Gebruik opmaak van rijke tekst: organiseer grote blokken tekst met opmaakmogelijkheden zoals uitklapbare lijsten, gekleurde achtergronden en Kolommen

organiseer grote blokken tekst met opmaakmogelijkheden zoals uitklapbare lijsten, gekleurde achtergronden en Kolommen Toegangsrechten aanpassen voor een document . Verbeter de veiligheid door uw documenten te beschermen tegen ongewenste bewerkingen. Schakel gewoon de optie Deze pagina beveiligen in en voeg context toe voor uw publiek

. Verbeter de veiligheid door uw documenten te beschermen tegen ongewenste bewerkingen. Schakel gewoon de optie Deze pagina beveiligen in en voeg context toe voor uw publiek Gebouwdknowledge base sjablonen. GebruikClickUp's sjabloon voor de kennisbank om te beginnen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Knowledge-Base-1.jpeg Gebruik dit sjabloon om voor je team een raamwerk te maken voor het organiseren van een digitale informatiebibliotheek https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400&\_gl=1\*9vg7wt\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MDg5NzUxMTYuQ2p3S0NBaUFpdkd1QmhCRUVpd0FXaUZtWWJpYU05MElhSi1lVzdTbmQwVmtZVE1tLVFqN3lHU1NkelVCdEx5ZkZkalp1NXpBQk9kdEtob0M2TmtRQXZEX0J3RQ..\_gcl_au*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp voors

Flexibel en aanpasbaar

Gebruiksvriendelijke interface met online enoffline modus* Opmerkingen toewijzen binnen Docs om ervoor te zorgen dat leden van het team geen actiepunten missen

Beheer uw kennisbank met behulp van onzemobiele apps voor iOS en Android

Pas tags toe om documenten te filteren en nog sneller te vinden

Integreert met verschillende software van derden zoalsMicrosoft Teamsjira, Slack, Zoho enmeer ClickUp tegens

Leerproces vanwege het aantal beschikbare functies en de mate van aanpasbaarheid

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app (nog niet!)

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise : Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4,7/5 (4.800+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (3.100+ beoordelingen)

2. Document360

via Document360 Document360 is krachtige kennisbanksoftware die geschikt is voor starters, groeiende Teams en ondernemingen.

Document360 is eenvoudig en intuïtief om mee aan de slag te gaan en biedt een breed bereik aan functies waarmee je in eenvoudige stappen een kennisbank kunt opzetten.

Kortom, als je het prijskaartje kunt dragen en geen oplossing voor klantenservice nodig hebt, dan is dit een geweldige optie voor je team.

de belangrijkste functies van #### Document360

Keuze tussen een Markdown en een WYSIWYG editor

Krachtige zoekfunctie die termen matcht met eerdere incidenten voor betere resultaten

Meertalige ondersteuning om relevante informatie te bieden aan uw wereldwijde clients

Configureer uw kennisbank in openbare, privé of gemengde modus

Landingspagina's aanpassen aan uw merkrichtlijnen

Document360 voordelen

Intuïtieve, gebruikersvriendelijke interface

Integreert met krachtige tools voor teamsamenwerking zoals Slack, Microsoft Teams en Intercom

Werkt voor zowel interne als externe kennisbanken

Uitstekende rapportage en analyses

Geschiedenis weergeven tussen meerdere versies van artikelen of terugrollen naar een eerdere versie zonder gedoe

Document360 nadelen

Vrij prijzig

Zoekfuncties voor verbetering vatbaar

Document360 prijzen

Startup: $ 119/maand (bij maandelijkse facturering)

$ 119/maand (bij maandelijkse facturering) Business: $ 299/maand (bij maandelijkse facturering)

$ 299/maand (bij maandelijkse facturering) Enterprise: $599/maand (maandelijks gefactureerd)

Document360 beoordelingen van klanten

G2: 4,7/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (11+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Document360 alternatieven !

3. Helpjuice

via Helpjuice Helpjuice is gratis kennisbeheersoftware die door duizenden bedrijven wordt gebruikt om ondersteunende artikelen te maken en te organiseren. Het ondersteunt meertalige zakelijke behoeften en wordt geleverd met een verscheidenheid aan rapportage- en analyseopties. Het is ook een beetje duurder dan andere tools in dit overzicht, dus je krijgt misschien geen sweet deal met Helpjuice.

Helpjuice sleutel functies

Krijg geavanceerde analyses over elk team in uw interne kennisbank

Brand uw kennisbankartikelen zoals u dat wilt

Interactieve content voor probleemoplossing op basis van meerdere vragen

Geavanceerde real-time samenwerking, inclusief de mogelijkheid om te plakken vanuit MS Word

Integraties zoals Slack, Olark en Zapier voor onbeperkte verbindingen met andere tools

Helpjuice professionals

Krachtige, Google-achtige zoekfunctie

Gebruiksvriendelijke editor met WYSIWYG- en Markdown-opties

Integreert met een bereik aan tools zoals Slack, Zapier en Teams

Functies voor samenwerking, waaronder een functie voor live commentaar

Lokalisatie/meerdere talen

Helpjuice nadelen

Geen optie voor het importeren van Word-documenten, PDF's, XLS- of PPT-bestanden

Biedt geen multibranding

Geen mapsysteem of bestandsbeheerder voor afbeeldingen en andere mediabestanden

Helpjuice prijzen

Starter: $120 (tot 4 gebruikers)

$120 (tot 4 gebruikers) Run-Up: $200 (tot 16 gebruikers)

$200 (tot 16 gebruikers) Premium Limited: $289 (tot 60 gebruikers)

$289 (tot 60 gebruikers) Premium Unlimited: $499 (onbeperkt aantal gebruikers)

Helpjuice klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (9 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Helpjuice alternatieven !

4. ProProfs Kennisbank

via ProProfs kennisbank Een van de beste kennisbanksoftware die u nu in handen kunt krijgen is ProProfs Knowledge Base.

Afgezien van het feit dat het gratis is, heeft het ook veel functies. Bovendien heb je geen codeervaardigheden nodig om de tool te gebruiken. En ja, het doet wat echte professoren doen: cijfers geven!

Oh, en had ik al vermeld dat ProProfs Knowledge Base meer dan 40 verschillende sjablonen heeft die je naar believen kunt gebruiken?

ProProfs Knowledge Base sleutel functies

Aanpasbare toegangsrechten

Wachtwoord- en privacycontrole om uw content veilig te houden

Heeft veel integraties voor extra functies

Gedetailleerde inzichten, inclusief leesbaarheidsscores voor uw content

Ondersteunt meer dan 90 talen

ProProfs kennisbankprofs

MS Word-achtige editor om u te helpen onderweg content te schrijven en te bewerken

Aanpassingen om dekennisbank of wiki aan te passen aan uw specifieke behoeften

Een robuust rapportagesysteem dat nuttige inzichten deelt in artikelprestaties en auteuractiviteiten

Werkt op meerdere apparaten en browsers

Kan gebruikt worden door zowel beginners als experts

ProProfs Kennisbank nadelen

Niet de beste keuze voor teams die op zoek zijn naar opties voor co-editing

De meeste nuttige functies zijn niet beschikbaar in het gratis abonnement

Volledig bereik van functies vereist meer tijd om te leren

ProProfs Kennisbank prijzen

Gratis

Essentials: $30/auteur per maand (jaarlijks gefactureerd)

$30/auteur per maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $40/auteur per maand (jaarlijks gefactureerd)

$40/auteur per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Neem contact op met ProProfs voor aangepaste prijzen

Beoordelingen van ProProfs Knowledge Base klanten

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

5. Freshdesk

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/FreshDesk-Platform-example.png Voorbeeld FreshDesk Platform /%img/

via Freshdesk Freshdesk is een toonaangevende tool voor klantenservice met krachtige functies voor kennisbeheersoftware.

Als je een groot team hebt, kun je de goedkeuringsworkflows van de tool gebruiken om content van topkwaliteit te maken die vrij is van fouten.

Aangezien Freshdesk echter gericht is op klantenservice, zijn de interne functies van de kennisbank misschien niet zo nuttig.

Dus, kan deze tool echt een frisse wind door uw kennisbank laten waaien?

Tijd om daar achter te komen..

de belangrijkste functies van #### Freshdesk

Gebruiksvriendelijke interface

Ingebouwde SEO-mogelijkheden

Onbeperkte opslagruimte, zelfs in de gratis versie

Meerdere versies van hetzelfde document aanmaken en beheren op uw kennisbank

Publiceer content in de vorm van afbeeldingen, video's of elk ander format

Freshdesk voordelen

AI-gestuurde bots bevelen de juiste artikelen aan voor snelle hulp

Een community forum waar klanten problemen kunnen bespreken en direct oplossingen kunnen krijgen

Meertalige mogelijkheden zodat u een wereldwijd publiek kunt bedienen

Proactieve help widget die automatisch FAQ's en contact formulieren toont

Freshdesk nadelen

Geavanceerde functies zoals werkstromen en versiebeheer zijn alleen beschikbaar in de premium abonnementen

Aangeboden als onderdeel van de klantenservice suite, wat betekent dat je meer moet betalen, zelfs als je alleen een kennisbeheeroplossing wilt

Freshdesk prijzen

Gratis (tot 10 medewerkers)

(tot 10 medewerkers) Groei: $15/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

$15/agent per maand (jaarlijks gefactureerd) Pro: $49/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

$49/agent per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $79/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen van Freshdesk klanten

G2: 4,4/5 (2.600+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (2.500+ beoordelingen)

gerelateerd: 10 Beste Freshdesk Alternatieven en Concurrenten

6. Zendesk

via Zendesk zendesk? Freshdesk?_

Krijgt iemand anders ook zo'n "spider man kijkt naar zichzelf in de spiegel" vibe, of ligt het aan mij?

Dat terzijde, Zendesk is een populaire kennisbeheersoftware die al bestaat sinds 2007. Met deze tool kunnen klanten gemakkelijk hun query's oplossen door de database met veelgestelde vragen te raadplegen wanneer ze maar willen.

Net als Freshdesk biedt Zendesk zijn kennisbeheersysteem aan als onderdeel van zijn klantenservice.

Omdat het een old timer is, is het misschien niet zo chic als andere nieuwe kennisbank-tools.

Hier zijn echter een paar klassieke functies die het tot de beste kennisbanksoftware van dit moment maken.

Zendesk sleutel functies

Aanpasbare thema's

Schone, gebruikersvriendelijke interface

Vertaal uw kennisbank in meer dan 40 verschillende talen

Herbruikbare content beheren en bijwerken in verschillende artikelen

Laat agenten uw helpcentrum up-to-date houden met publiceeropties voor teams

Volledigintegratie met de Zendesk suite van tools, zoalslive chat en helpdesk (kijk ook eens opServiceNow alternatieven)

Zendesk voordelen

AI-gestuurde suggesties om te controleren wat goed werkt en wat niet

Je kunt een voorbeeld van de aanpassingen bekijken voordat je ze definitief publiceert

Het wordt geleverd met een ingebouwde chatbot genaamd Answer Bot om te helpen met het vinden van de juiste antwoorden in een live chat

Zendesk nadelen

Je kunt maar één helpcentrum maken in het basis abonnement

Ze bieden geen standalone oplossing voor kennisbeheer

Zendesk prijzen

Teams: $49/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

$49/agent per maand (jaarlijks gefactureerd) Groei: $79/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

$79/agent per maand (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $99/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

$99/agent per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $150/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

Zendesk klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (3.100+ beoordelingen)

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot is een andere uitstekende tool voor een kennisbanksysteem. Het mooie van het gebruik van deze tool is dat je een robuuste bibliotheek met informatie en helpcenterartikelen kunt opbouwen op basis van de meest gestelde vragen van je klanten.

Omdat het geoptimaliseerd is voor geavanceerde zoekopdrachten, helpt HubSpot jou en je ondersteunende medewerkers om snel en efficiënt het juiste antwoord te vinden.

HubSpot sleutel functies

Ingebouwd dashboard voor rapportage om de impact van je pagina's te meten

Meerdere branding- en aanpassingsopties

CRM tool die automatisch markeert welke ondersteunende artikelen zijn weergegeven of geopend door klanten

HubSpot professionals

Krachtige HubSpot integraties

Schaalbaar voor groeiende bedrijven

Intuïtieve, gebruikersvriendelijke interface

Hubspot nadelen

Aanpasbaarheid is niet zo flexibel als andere opties op deze lijst

Gebruikers hebben recentelijk Instances van bugs en/of crashes gerapporteerd

Vrij prijzig gezien de beperkte functies

HubSpot prijzen

Starter: $45 per maand (2 betaalde gebruikers inbegrepen)

$45 per maand (2 betaalde gebruikers inbegrepen) Professioneel: $450 per maand (5 betaalde gebruikers inbegrepen)

$450 per maand (5 betaalde gebruikers inbegrepen) Enterprise: $1200 per maand (inclusief 10 betaalde gebruikers)

HubSpot klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (1.400+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Hubspot alternatieven !

8. Zoho Desk

via Zoho Desk Zoho Desk is in wezen een helpdeskoplossing die ook zelfbedieningsmogelijkheden biedt. Als een van de beste kennisbanksoftware op de markt kun je met deze tool elk element van je helpcentrum aanpassen aan je eigen smaak met behulp van HTML en CSS.

het beste deel?

Zoho Desk ondersteunt forums en gemeenschappen, zodat je publiek een gecentraliseerd platform heeft om ideeën te delen en vragen te stellen.

Zoho Desk sleutel functies

Productiviteitsbooster voor ondersteunende medewerkers

Bedrijfsbrede samenwerking

Gebruik meta titels en trefwoorden voor zoekmachine optimalisatie

Gebruikers tickets laten indienen vanuit de kennisbank

Controleer de toegang van gebruikers tot uw helpcentrum en zorg voor optimale veiligheid

Een aangepast domein instellen voor uw helpcentrum

Automatisch relevante artikelen suggereren en agenten helpen tickets sneller op te lossen.

Zoho Desk voordelen

Integreert goed met Jira, Slack, G-Suite en nog veel meer

Met vooraf gemaakte sjablonen en lay-outs kun je gemakkelijk je helpcentrum aanpassen

De AI-assistent kan sentimentdetectie om agenten te helpen met gemakkelijke en gepasteticketbeheer Zoho Desk nadelen

Beperkte opslagruimte per gebruiker, zelfs in het premium abonnement

Niet ideaal voor grote teams

Zoho Desk prijzen

Gratis (voor maximaal 3 medewerkers)

(voor maximaal 3 medewerkers) Standaard: $14/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

$14/agent per maand (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $23/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

$23/agent per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $40/agent per maand (jaarlijks gefactureerd)

Zoho Desk klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (4.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (1.700+ beoordelingen)

9. Samenloop

via Atlassian Bestaat als onderdeel van de Atlassian Suite van SaaS (Software as a Service), Confluence is een zeer populair platform voor doorzoekbaar kennisbeheer.

Het biedt een teamvriendelijke werkruimte op afstand waar je medewerkers informatie kunnen beheren, kunnen samenwerken aan projecten en verbinding kunnen houden met hun collega's. Teams kunnen kiezen uit de vele beschikbare sjablonen en onmiddellijk beginnen met het creëren van interne kennisbanken!

Om Confluence optimaal te benutten, moet je echter andere suite-tools gebruiken en dat kan een beetje te veel gevraagd zijn.

Confluence sleutel functies

Geavanceerd zoeksysteem

Geavanceerde rollen en toestemmingen

Real-time notificaties versturen om teams op de hoogte te houden

Documenten categoriseren om gerelateerde documenten te groeperen voor eenvoudige toegang

Best-practice sjablonen om eenvoudig kennisbeheerprocessen te starten

Confluence pro's

Integreert goed met de rest van de Atlassian suite tools, zoals Jira en Trello

Gratis abonnement voor maximaal 10 gebruikers

Confluence nadelen

Sommige gebruikers rapporteren problemen met gegevensmigratie en back-ups

Hoewel de navigatie flexibel is, is deze niet altijd intuïtief

Een groot aantal opties kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Confluence prijzen

Gratis (voor maximaal 10 gebruikers)

(voor maximaal 10 gebruikers) Standaard: $5.5/gebruiker per maand

$5.5/gebruiker per maand Premium: $10.50/gebruiker per maand

Confluence klant beoordelingen

G2: 4.1/5 (3.400+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (2.300+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Confluence alternatieven !

10. HappyFox

via HappyFox HappyFox is een gebruiksvriendelijke kennisbanksoftware die fungeert als één platform voor al uw omnichannel klantverzoeken. U kunt eenvoudig e-mail, telefoon, chatten, sociale media en webverzoeken omzetten in tickets en ze op één plek georganiseerd houden.

HappyFox staat bekend om zijn meertalige mogelijkheden waarmee je klanten over de hele wereld kunt ondersteunen. Gebruikers kunnen gemakkelijk ondersteunende basisartikelen in meerdere talen maken en 24 uur per dag hulp bieden.

HappyFox sleutel functies

Creëer en beheer elk type content met het ingebouwde content management systeem

Houd elk lid van het team op de hoogte met geautomatiseerde notificaties

AI-gestuurde chatbots gebruiken om tickets te ondersteunen

Organiseer tickets beter met vooraf gedefinieerde ticketcategorieën

Maak ingeblikte reacties om klanten met één klik te antwoorden

HappyFox professionals

Automatisch gegenereerde zoeksuggesties

Volledig geoptimaliseerd voor mobiele apparaten (iOS en Android)

HappyFox nadelen

Telefoonondersteuning is alleen beschikbaar bij het Enterprise-abonnement

Basis abonnementen ondersteunen zelfs geen e-mail

HappyFox prijzen

Super: $26/agent per maand

$26/agent per maand Fantastisch: $39/agent per maand

$39/agent per maand Enterprise: $52/agent per maand

$52/agent per maand Enterprise Plus: $64/agent per maand

Beoordelingen van HappyFox klanten

G2: 4.5/5 (3 beoordelingen)

Capterra: N/A

Hoe de juiste Knowledge Base Software-oplossingen te kiezen

Het kiezen van de beste kennisbanksoftware betekent dat u compromisloos moet zijn over de functies die u wilt.

Een degelijke tool heeft alle functies van een standaard knowledge base tool. Maar om in uw top 3 lijst te komen, moet het een stap verder gaan.

Door een archaïsch ontwerp te vermijden, om de zoveel tijd nieuwe functies toe te voegen en vast te houden aan onze waarden, heeft ClickUp kunnen uitblinken in een zeer concurrerende markt.

Bijvoorbeeld, elke echte mededinger voor de nummer 1 plek op uw lijst moet beschikken over:

Een gemakkelijke online editor voor probleemloos schrijven, bewerking en styling

Toegangscontrolesysteem en mogelijkheden voor rolbeheer

Doorzoekbare interne en externe kennisbanken

Een eenvoudig, zeer intuïtief ontwerp

Een robuust rapportage systeem

Een handige mobiele app

Integraties met derden

Redelijke prijzen

Veiligheid van gegevens

_Vragen we te veel van één knowledge base tool?

_Geef toe aan je spingevoel en neem genoegen met de #1 tool op deze lijst. Bedank ons later!

Soorten kennisbeheersoftware

Interne kennisbanken

Interne kennisbanken zijn opslagplaatsen van bedrijfsinformatie waartoe alleen werknemers toegang hebben. Ze worden gebruikt om werknemers in te werken, op te leiden en als referentiehulpmiddel.

Externe kennisbanken

Externe kennisbanken verwijzen naar de database met bedrijfsinformatie die beschikbaar is voor klanten of clients. Door een externe kennisbank aan te bieden, kunnen bedrijven de kosten voor klantenservice verlagen en de klanttevredenheid verhogen door clients in staat te stellen hun problemen zelf op te lossen.

Openbare kennisbanken

Publieke kennisbanken zijn gratis toegankelijke kennisbanksystemen waarvoor geen inloggegevens nodig zijn. Ze zijn een uitstekende bron van informatie voor mensen die op zoek zijn naar informatie over een bepaald onderwerp, maar niet noodzakelijk klanten of werknemers van het bedrijf zijn.

Breng uw kennisbank naar het volgende niveau

Uw kennisbank moet trainingstijden verkorten, uw servicedesk en bedrijfsinformatie veilig op te slaan voor toekomstig gebruik.

En hoewel kennisbanksoftware je kan helpen bij het bouwen van je gedroomde opslagplaats, heeft het geen zin om een tool aan te schaffen die het proces nog ingewikkelder maakt.

Daarom hebt u ClickUp nodig.

Met gedetailleerde organisatiemogelijkheden, geavanceerde functies voor het formatteren van documenten en geavanceerde deelopties voor kennis heeft ClickUp alles wat u nodig hebt voor een kennisbankoplossing. Ontvang ClickUp gratis vandaag nog om al uw doelen op het gebied van kennisbankbeheer te bereiken!