Evernote dumpen? Ontdek de beste Evernote alternatieven in 2024

In de snelle wereld van het maken van notities is Evernote al jaren een populaire keuze. Maar door de recente wijzigingen in het gratis abonnement zijn veel gebruikers op zoek gegaan naar alternatieven die beter aansluiten bij hun behoeften en voorkeuren.

In deze blogpost hebben we een lijst samengesteld van de 15 beste Evernote alternatieven en concurrenten die onbeperkte documenten of notitieblokken bieden. Deze alternatieven zijn gekozen op basis van hun functies, prijsplannen en gebruikersbeoordelingen. Dus laten we er eens in duiken en de perfecte oplossing voor het maken van notities voor jou vinden!

Wat is Evernote?

Evernote is een app voor het maken van notities waarmee gebruikers notities in verschillende formaten zoals tekst, afbeeldingen, geluidsopnamen en meer kunnen maken, organiseren en opslaan. Het biedt ook functies zoals knippen op het web, documenten scannen en synchroniseren over meerdere platforms.

Waarom zijn mensen op zoek naar Evernote alternatieven?

Zoals eerder vermeld, heeft Evernote onlangs wijzigingen aangebracht aan het gratis plan door gebruikers te beperken tot slechts één notitieblok en 50 notities. Dit heeft tot frustratie geleid bij veel gebruikers die Evernote al jaren gebruiken en een groot aantal notities hebben verzameld.

Daarnaast hebben sommige gebruikers melding gemaakt van prestatieproblemen met Evernote, waardoor ze op zoek zijn gegaan naar alternatieven die betere snelheid en prestaties bieden. Hier zijn nog een paar redenen waarom mensen overstappen:

Hoge prijzen voor premium functies

Beperkte opmaakopties

Ingewikkelde gebruikersinterface

Gebrek aan productiviteitsfuncties

Geen realtime samenwerkingsfuncties

Wat mensen denken over notities maken in Evernote:

"De algemene ervaring is positief, maar het duurt even om oude gewoontes te veranderen en over te stappen van meerdere tools voor eenmalig gebruik (die best goed zijn in wat ze doen, let wel), naar deze alles-in-één oplossing." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ik weet nog steeds niet zeker of het de beste tool is voor onze zakelijke behoeften, maar het klaart de klus terwijl we blijven zoeken en andere producten uitproberen om te zien wat er nog meer is." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

15 Evernote Alternatieven voor al uw notities in 2024

Maak prachtige documenten, vergaderagenda's, wiki's en meer, koppel ze aan workflows en voer ideeën uit met je team

ClickUp staat bekend als de alles-in-één tool voor projectbeheer en teamsamenwerking. Met zijn veelzijdige functies en gebruiksvriendelijke interface stelt ClickUp bedrijven en teams in staat om workflows te stroomlijnen, productiviteit te verhogen en effectieve samenwerking in verschillende sectoren te bevorderen.

Waarom is ClickUp een van de beste alternatieven voor Evernote?

Naast de indrukwekkende projectbeheermogelijkheden is ClickUp ook een krachtig hulpmiddel voor het maken van notities, waarmee je onbeperkte documenten of notitieblokken kunt maken en organiseren. Je kunt gemakkelijk afbeeldingen, geluidsopnames, hyperlinks, checklists en meer toevoegen aan je notities voor een dynamische ervaring. Bovendien kunnen meerdere teamleden tegelijkertijd aan dezelfde notitie werken dankzij de optie voor realtime samenwerking en versiebeheer.

Krijg toegang tot honderden geavanceerde functies, waaronder een ingebouwd kladblok om snel notities te maken en een intuïtieve en samenwerkende documentatiefunctie, ClickUp Docs, voor al uw documentbehoeften. 📃

Kijk eens wat u kunt doen met ClickUp Documenten :

Unlimited Docs: Maak zoveel notities, documenten of notitieblokken als u nodig hebt, zonder beperkingen.

Maak zoveel notities, documenten of notitieblokken als u nodig hebt, zonder beperkingen. Documentatie en het maken van notities : Maak notities, wiki's, kennisbanken, SOP's, to-do checklists en al het andere dat u moet noteren en bewaar al uw notities op één plek

: Maak notities, wiki's, kennisbanken, SOP's, to-do checklists en al het andere dat u moet noteren en bewaar al uw notities op één plek Notitie organisatie en tagging systeem : Voeg geneste pagina's toe aan uw document om structuur aan te brengen en uw notities te organiseren, en voeg tags toe om een extra organisatielaag aan uw document toe te voegen

: Voeg geneste pagina's toe aan uw document om structuur aan te brengen en uw notities te organiseren, en voeg tags toe om een extra organisatielaag aan uw document toe te voegen Opmaak- en stylingopties : Pas eenvoudig pagina's aan en personaliseer ze met typografische opties zoals letterkleur, lettergrootte, highlights, banners en meer

: Pas eenvoudig pagina's aan en personaliseer ze met typografische opties zoals letterkleur, lettergrootte, highlights, banners en meer Opties voor inbedding : Voeg bladwijzers toe, voeg tabellen toe en meer om documenten op te maken voor elke behoefte, van routekaarten tot kennisbanken

: Voeg bladwijzers toe, voeg tabellen toe en meer om documenten op te maken voor elke behoefte, van routekaarten tot kennisbanken Teamsamenwerking : Stimuleer effectieve teamsamenwerking, bewerk notities tegelijkertijd en versnel de feedbackloop met bewerkings- en commentaarfuncties. Markeer anderen eenvoudig met opmerkingen, wijs actiepunten toe, zet tekst om in traceerbare taken en stroomlijn conversaties, allemaal in het document, waardoor samenwerking in realtime en asynchroon werken naadlozer en efficiënter verlopen

: Stimuleer effectieve teamsamenwerking, bewerk notities tegelijkertijd en versnel de feedbackloop met bewerkings- en commentaarfuncties. Markeer anderen eenvoudig met opmerkingen, wijs actiepunten toe, zet tekst om in traceerbare taken en stroomlijn conversaties, allemaal in het document, waardoor samenwerking in realtime en asynchroon werken naadlozer en efficiënter verlopen **Veilig delen met iedereen: Bescherm uw documenten met privacy- en bewerkingsfuncties en exporteer eenvoudig notities of deel ze met anderen via openbare of privékoppelingen

ClickUp Docs maakt rijke opmaak mogelijk voor een gepersonaliseerde look, schuine streep opdrachten om efficiënter te werken, insluitingsopties om ander werk aan je document te koppelen, aangepaste tags om je documenten te labelen en te groeperen, detectie van samenwerking en toegewezen opmerkingen voor naadloze teamsamenwerking, en meer

En omdat ClickUp Docs binnen het platform zijn gebouwd, kunnen gebruikers Docs aan workflows koppelen om alles op één plek te openen door Docs en taken aan elkaar te koppelen. U kunt zelfs widgets toevoegen om workflows bij te werken, projectstatussen te wijzigen, taken toe te wijzen en meer - allemaal binnen uw editor. Dat is nog eens efficiëntie. 👌

Over efficiëntie gesproken, zeg hallo tegen ClickUp AI !

ClickUp AI is de ultieme assistent voor het maken van notities in ClickUp Docs-bestrijd writer's block, schrijf sneller, verbeter uw inhoud, vat lange vergadernotities, productupdates en nog veel meer samen met één klik op de knop.

Bekijk ClickUp AI hier in actie:

Krijg alles wat u nodig hebt om beter te schrijven, notities te organiseren, samen te werken met uw team of anderen en meer - alles op één plek met een uitgebreide, betaalbare en one-stop oplossing met ClickUp. 👏

ClickUp Voordelen

Een volledig aanpasbaar platform dat geschikt is voor elk type team en bedrijven van elke grootte

Een projectbeheer- en notitie-app in één platform. Toegang tot honderden aanpasbare functies voor elk gebruik, inclusief het maken van notities, to-do checklists en meer

Beschikbaar op alle apparaten, inclusief mobiele apparaten, zodat je altijd en overal bij je werk kunt

De functie Kladblok is toegankelijk in de app en viaClickUp Chrome-extensie om u te helpen snel toegang te krijgen tot uw notitieblok vanuit uw browser, om actie-items te maken en meer

Meer dan 1.000 aanpasbare sjablonen voor elk team en elke gebruikssituatie om uw werk snel te starten

Betaalbare en budgetvriendelijke prijsplannen

PRO TIP Het is tijd om uw spel op het gebied van notities maken op te voeren met ClickUp Docs, en het is gratis en eenvoudig om te beginnen met de hulp van de Ultieme gids voor het gebruik van ClickUp Docs sjabloon door ClickUp !

ClickUp Nadelen

Sommige gebruikers kunnen een leercurve ervaren vanwege het aantal beschikbare functies

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

Prijzen

Gratis eeuwig plan : Gratis plan met veel functies

: Gratis plan met veel functies Beperkt plan: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Zakelijk Plan: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Ondernemingsplan:Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen *ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

Wat mensen denken over het maken van notities in ClickUp:

"Het is mijn to-do, notitie-, projectbeheer- en agenda-app, alles in één. Het is heel rustgevend om te weten dat alles er is; niets glipt door de mazen van het net. Met de gekke wereld om ons heen is het fijn om het gevoel te hebben dat je controle hebt over dit kleine onderdeel." - G2Crowd "Met de toevoeging van ClickUp AI ben ik efficiënter dan ooit! Het bespaart me 3x de tijd die ik voorheen besteedde aan projectmanagementtaken. Het heeft niet alleen mijn productiviteit verbeterd, maar ook mijn creativiteit aangewakkerd."-Mike Coombe, MCM Agency

"Ik zou mijn freelance bedrijf niet zonder ClickUp kunnen runnen. Het helpt me om op een efficiënte manier lopende projecten met meerdere klanten bij te houden. Ik vertrouw al ongeveer een jaar op ClickUp voor het maken van notities, project- en taakbeheer en het bijhouden van tijd. In het verleden heb ik meer dan een half dozijn andere productiviteitsapps geprobeerd en ik zou ClickUp aanbevelen boven elk van hen. Met ClickUp voel ik me meer georganiseerd en besteed ik meer tijd aan het echte werk dan aan het beheren van de details. Ik vind het zo leuk dat ik onlangs een Persoonlijke ruimte heb gemaakt om te beginnen met het dumpen van alle niet-zakelijke dingen die ik wil onthouden en organiseren." - G2Crowd

2. Google bijhouden

Via Google bijhoudenGoogle Keep is een van de vele Google-apps.

Het is ook een van de beste Evernote-alternatieven op de markt. Met een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface is het geen verrassing dat het een van de meest gedownloade apps voor het maken van notities in 2019 was.

Google Keep belangrijkste functies

Gebruiksvriendelijke interface

Synchroniseer naadloos met elk Google-apparaat

Notities organiseren via labels

De app kan handgeschreven notities, spraakmemo's en audionotities aan

Google Keep pros

Ondersteunt rijke tekstopmaak

Herinneringen instellen en to-do lijsten toevoegen aan je notities

De mobiele apps zijn helemaal gratis

Intuïtieve drag-and-drop interface is vergelijkbaar met post-it notities

Google Keep beperkingen

Geen alternatieve thema's op deze app

Geen mogelijkheden voor taakbeheer

Geen desktop-app voor Windows-, Linux- of macOS-platforms

Google Keep prijzen

De Google Keep-app is helemaal gratis.

Wat mensen vinden van aantekeningen maken in Google Keep:

"Mijn algemene ervaring met Google Keep is echt positief en ik zou het anderen aanraden om snel notities te maken en te beheren. Er zijn een paar gebieden die verbeterd kunnen worden, maar over het algemeen is Google Keep echt een sterk product." - Geverifieerde beoordeling "Het is een goede optie voor het organiseren van notities, maar het biedt niet de grootste veiligheid, ik zou geen zaken opschrijven die een bepaald niveau van privacy vereisen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Google Keep klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (1200+ beoordelingen)

4.5/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: N/A

Lees onze diepgaande vergelijkingen tussen Google Keep en Evernote of Google Docs en Evernote.

3. Microsoft OneNote

Via Microsoft OneNote De Microsoft OneNoteapp is een andere krachtige notitiemaker. Net als Box Notes, Quip en Zoho Notebook heeft het basisopties voor samenwerking om samen aan notities te werken.

Ben jij een OneNote **_gebruiker op zoek naar meer opties?

Bekijk deze_ OneNote alternatieven .

Microsoft OneNote functies

Aanpasbare thema's voor de desktopapplicatie

Ondersteunt tekstnotities, spraakmemo's, audionotities en takenlijsten

Deze notitiemaker kan notities versleutelen voordat je ze deelt

Kannotities organiseren via mappen

Aanbiedingendigitale plakbriefjes Compare OneNote naar Google Keep !

Microsoft OneNote voors

Ondersteunt handgeschreven notities

Je kunt je notities en mappen gemakkelijk delen via e-mail of URL's

Tal van eenvoudige, handige snelkoppelingen

Toegang tot sticky note functie

Microsoft OneNote beperkingen

De interface van de mobiele app is niet zo intuïtief als de webapp

De app kan notitiepagina's niet alfabetisch sorteren

Deze notitie-app kan niet worden gebruikt als vervanging voor een tool voor taakbeheer

Microsoft OneNote prijzen

Aanvankelijk was Microsoft OneNote alleen beschikbaar voor Microsoft Office 365 gebruikers. De notities app is nu echter voor iedereen gratis te gebruiken.

Wat mensen denken over het maken van notities in Microsoft OneNote:

"Over het algemeen is het gebruik van OneNote voor onze teamdocument-/procesbibliotheek nuttig geweest omdat het een centrale plek is voor een grote verscheidenheid aan informatie en documenten die voorheen op veel verschillende plaatsen stonden. Het kan soms lastig zijn om te beslissen hoe je de notitieblokken moet organiseren omdat er zoveel sectie- en paginamogelijkheden zijn, en soms is inhoud relevant voor meer dan één sectie - maar de zoekfunctie is meestal heel betrouwbaar." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Als je op zoek bent naar software om notities te maken, dan is OneNote iets voor jou! Gemakkelijk te gebruiken en maakt het heel gemakkelijk om georganiseerd te blijven!" - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Microsoft OneNote klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (1600+ beoordelingen)

4.5/5 (1600+ beoordelingen) Capterra: N/A

Benieuwd hoe OneNote het opneemt tegen Evernote?_

Lees onze in_ - diepte

vergelijking tussen Evernote en OneNote

.

4. Dropbox-papier

Via Dropbox-papier Dropbox Paper is een hulpmiddel voor het maken van notities

dat belooft eenvoudig notities te maken in combinatie met een intuïtieve, gebruiksvriendelijke desktopinterface.

Dropbox Paper-functies

Eenvoudige gebruikersinterface op de desktop-app

Organiseer je notities in mappen

Gemakkelijk zoeken naar tekst en afbeeldingen

E-mailherinneringen ontvangen over je notities

Dropbox Paper voordelen

De notitie-app kan code direct in notities insluiten

De webapp kan eenvoudig taakbeheer aan

De desktop- en mobiele apps zijn helemaal gratis

Synchronisatie tussen meerdere platformen

Dropbox Paper-beperkingen

Geen ondersteuning voor verschillende lettertypen

Kan tekst niet cursiveren of onderstrepen

Heeft niet meerdere snelkoppelingen voor gebruiksgemak

Ondersteunt geen spraakmemo, audionotitie of handgeschreven notitie

Dropbox Paper prijzen

Deze alternatieve Evernote-app is helemaal gratis.

Wat mensen vinden van aantekeningen maken in Dropbox Paper:

"Ik werk in een marketingteam en ik ben begonnen mijn marketingplannen rechtstreeks in Paper op te stellen voor de to-do list-functionaliteit. Ik wou echter dat het een gewone kalenderoptie had! Over het algemeen is het een handige tool die handig is voor projectbeheer bij het samenwerken." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Over het algemeen is Paper geweldig als software voor groepswerk. Het is over het algemeen goed en heeft een makkelijk te gebruiken interface. Het zou geweldig zijn als kleine dingen, zoals het omgaan met presentaties, verder verbeterd zouden worden. Het kost niet veel moeite om een werknemer of student te trainen in het gebruik ervan, dus dat voordeel onderscheidt het van de rest van het type." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Dropbox Paper klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (4400+ beoordelingen)

4.1/5 (4400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

5. nTask

Via nTask Vervolgens hebben we nTask .

Dit Evernote-alternatief heeft mogelijkheden voor het maken van notities, taakbeheer, projectbeheer op basis van notities en brainstormsessies, module voor integratie van vergaderingen, enz.

nTask functies

Notities maken met ondersteuning voor tekstnotities, to-do lijsten, Kanban-borden, enz.

Notities kunnen worden omgezet in activiteiten met specifieke contactpersonen

Interactieve Gantt-grafieken

Module Vergadering

nTask pro's

Betaalbare prijsplannen

Eenvoudig gegevens exporteren in meerdere bestandsformaten

Intuïtieve gebruikersinterface met een minimale leercurve

Interactieve Gantt-grafieken, checklists, risicobeheermodule en nog veel meer

nTask beperkingen

Kan taken en notities niet alfabetisch sorteren

nTask prijzen

Basic is een gratis plan voor kleinschalige gebruikers met een beperkt aantal functies

nTask premium begint bij $ 3 per gebruiker per maand

Voor zakelijke gebruikers begint het nTask Business-plan bij $8 per gebruiker per maand

Enterprise-oplossingen en grootschalige prijsplannen zijn beschikbaar op aanvraag

Wat mensen denken over aantekeningen maken in nTask:

"Wat te vertellen over nTask, het past perfect bij middelgrote en grote bedrijven die dol zijn op teamwerk. Deze communicatietool onderscheidt zich door zijn agile methodologieën. Het helpt bij het beheren van gegevens en het organiseren van taken die op een bepaald tijdstip moeten worden uitgevoerd. Je kunt bestanden en documenten bij de projecten voegen en ze delen met je collega's en teamgenoten via e-mails of berichten. Het vereist ook geen onderhoud. Bovendien biedt nTask eenvoudige mobiele toegang." - G2Crowd

nTask klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

4.4/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

6. Beer

VIa BeerBeer is een populaire schrijfapplicatie in de App Store. Dankzij de krachtige bewerkingsfuncties zul je geen moeite hebben om gedetailleerde notities te maken in Bear.

Bear functies

Prachtige gebruikersinterface vergeleken met andere apps voor het maken van notities

Krachtige tagfunctie voor notities om ze eenvoudig te categoriseren

KanpDF's annoteren, DOCX, HTML en TXT notities

Automatische gegevenssynchronisatie op meerdere platforms

Beer pro's

De app heeft rijke tekstbewerkingsopties

Ondersteunt hashtags voor opgeslagen zoekopdrachten

Tal van thema's voor extra aanpasbaarheid

Meerdere snelkoppelingen voor gebruiksgemak

Beer beperkingen

Geen Android app of Windows app

Bepaalde opmaakopties zijn alleen beschikbaar als betaalde extensies

Beperkte integraties

Beer prijzen

Deze applicatie voor het maken van notities heeft een gratis versie waarmee je eenvoudig notities kunt maken. Om toegang te krijgen tot de geavanceerde functies moet je echter een abonnement kopen:

$1,49/maand

$14,99 per jaar

Wat mensen denken over aantekeningen maken in Bear:

"Ik vind het fijn dat de Bear app met opzet minimaal is. Er is dus heel weinig afleiding als je de app gebruikt om notities te maken, ideeën op te schrijven of inhoud voor je blog te creëren. Het is super makkelijk te gebruiken, biedt veel optimalisaties en komt ook met een heleboel sneltoetsen." - G2Crowd "Bear is een prachtige app. Ik hou van de mogelijkheid om gemakkelijk verschillende soorten lijsten te maken, mijn notities op te delen met titels en code en foto's toe te voegen. De mogelijkheid om skins en app iconen te veranderen is ook een leuke touch." - G2Crowd

Bear klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: N/A

Wil je Bear vergelijken met Evernote? Bekijk onze Bear vs. Evernote post!

7. ProofHub

Via ProofHub Als een geweldig Evernote-alternatief biedt ProofHub geavanceerde functies voor projectbeheer en teamsamenwerking naast zijn intuïtieve en handige app voor het maken van notities .

Met een eenvoudig te gebruiken interface helpt deze functierijke software teams om de ultieme controle te houden over hun taken, projecten en communicatie.

ProofHub belangrijkste functies

Intuïtieve app voor het maken van notities

Taken met deadlines aanmaken

Aangepaste workflows en kanban-borden Onlinetool voor drukproeven Ingebouwde chat-app

ProofHub voordelen

Alles-in-één tool

Flexibel taakbeheer

Eenvoudig bestanden delen

Krachtige samenwerkingsfuncties

Eenvoudig, geen prijs per gebruiker

ProofHub beperkingen

Beperkt aantal app-integraties

Geen gratis plan

Geen Linux-ondersteuning

ProofHub prijzen

Het Essential-plan met basisfuncties begint bij $45/maand, en het Ultimate Control-plan met onbeperkte gebruikers en alle geavanceerde functies begint bij $89/maand.

Wat mensen denken over het maken van aantekeningen in ProofHub:

"Over het algemeen is Proof Hub geweldig om teams op dezelfde pagina te houden over het werk dat gedaan is op een willekeurig project en het is erg goedkoop voor kleine en groeiende bedrijven. Er zijn een aantal functies die nuttig zouden zijn voor Proof Hub om toe te voegen zoals facturatie, budget en resource management tools. De snelheid waarmee de pagina laadt is traag en daar zou aan gewerkt kunnen worden." - Geverifieerde Capterra-beoordeling "Over het algemeen een solide en geschikt product. Kan te veel gebruikt worden om taken in een miljoen stukjes op te splitsen, maar dat is meer een fout van de gebruiker dan van het product. De kracht zit in het verzamelen van gegevens voor opslag en voor verificatie van wat er wanneer is gedaan." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Klantenwaarderingen van ProofHub

G2: 4.4/5 (25+ beoordelingen)

4.4/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

8. Notitie

Via NotieMet Begrip kun je notities maken, taken toewijzen, werk organiseren en posten in een teamwiki.

Met dit Evernote-alternatief kun je zoveel pagina's maken als je wilt voor taakbeheer, het opstellen van bedrijfsbeleid, het opstellen van projecthandvesten, enz.

Elke pagina kan een willekeurig aantal geneste pagina's bevatten, dus ga zo diep als je wilt!

**_Wil je Notion met Evernote vergelijken?

Bekijk onze_ Notion vs. Evernote review .

Belangrijkste kenmerken van Notion

Ondersteunt meerdere inhoudstypen, waaronder bladwijzers, afbeeldingen, codes, enz.

Heeft meerdere weergaveopties, waaronder tijdlijn, lijst en galerij

Tal van aanpasbare tempelopties

Biedt een webclipper

Notion voordelen

Zeer aanpasbaar

Ondersteunt gezamenlijk bewerken

Eenvoudig importeren vanuit Evernote

Compatibel met elk iOS- en Android-apparaat

Beperkingen van Notion

Geen PDF-annotatiefunctie

Geen functies voor taakbeheer zoals prioriteiten, terugkerende taken of taakstatussen

Geen Gantt-diagram

Notion prijzen

Notion biedt een gratis plan. De betaalde plannen beginnen bij $4/maand voor persoonlijk gebruik en $8/gebruiker per maand voor teams.

Wat mensen denken over notities maken in Notion:

"Notion is een van de weinige tools die ik dagelijks open om een gevoel te krijgen van waar ik ben. Hoewel het wat kracht en reputatie mist van tools als Evernote, maakt het het goed met een innovatieve aanpak voor het vastleggen van ideeën. Ik probeer geen tags of trefwoorden te onthouden omdat de informatie binnen een paar klikken precies is waar ik het nodig heb." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Helpt me verschillende soorten relevante gegevens te organiseren, aan te passen en te delen via één app zelf." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Notion klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

4.5/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

**Als gebruiker van Notion op zoek naar andere tools?

Probeer deze geweldige Notion alternatieven .

9. Zoho notitieboek

Via Zoho notitieboek Zoho Notebook lijkt erg op Evernote. Je kunt er notities mee opslaan op elk apparaat dat je gebruikt.

Met deze app kun je gemakkelijk veilig notities delen met je team. En het maakt het werk gestroomlijnder als je al andere Zoho apps gebruikt zoals Zoho Projecten flow, Connect, enz.

Zoho Notebook belangrijkste functies

Webclipper om tekst, afbeeldingen en artikelen op te slaan

Notities beschermen met touch ID

Verschillende notitieblokken aanpassen met unieke covers

Kaartkleuren toewijzen om te organiseren

Zoho Notebook voordelen

Cloud-synchronisatie op alle apparaten

Deelbare notities

Gratis voor iedereen

Beschikbaar voor Windows-, Mac- en Linux-gebruikers

Zoho Notebook beperkingen

Weinig directe integraties

Beperkte weergaveopties

Geen functies voor taakbeheer zoals taken aanmaken, toewijzen, enz.

Zoho Notebook prijzen

Dit Evernote alternatief is gratis voor iedereen.

Wat mensen vinden van notities maken in Zoho Notebook:

"Als je op zoek bent naar iets eenvoudigs, zonder franje en zeer uitgekleed, dan kan dit een goede optie voor je zijn, maar zoek niet naar bijzonder geavanceerde of geavanceerde functies zoals je misschien verwacht van Evernote of OneNote." - Geverifieerde beoordeling "Zoho Notebook is een goede software. Het heeft veel voordelen, vooral hun cloud-functie is geweldig. Er zijn echter wel wat verbeterpunten en de autoriteit zou daar rekening mee moeten houden." - Geverifieerde beoordeling

Zoho Notebook klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

10. Notejoy

Via Notejoy Notejoy is een echte vreugde als het gaat om gezamenlijke notities voor je hele team.

U kunt eenvoudig feedback geven en ontvangen met notitieweergaven, discussies en reacties.👍

En dankzij de snelle zoekfunctie vind je gemakkelijk wat je nodig hebt.

Belangrijkste functies van Notejoy

Focusweergave voor werken zonder afleiding

Syntax highlighting voor codeblokken

Biedt geneste notitieblokken en tags

Checklists voor to-do items

Notejoy voordelen

E-mails doorsturen naar de app om ze om te zetten in notities

End-to-end encryptie

Biedt thema's en donkere modus

Teksten zoeken in afbeeldingen, PDF's, etc.

Notejoy beperkingen

Geen automatiseringen

Geen taak ofwerkstroombeheer* Biedt geen andere weergaveopties

Kan duur zijn voor alleen een app voor het maken van notities

Notejoy prijzen

Deze app biedt een gratis plan. De betaalde plannen beginnen bij $4/gebruiker voor sologebruikers en $8/gebruiker per maand voor teams.

Wat mensen denken over notities maken in Notejoy:

"Snel en gemakkelijk te gebruiken. Weinig tot geen leercurve dus een groot team heeft er baat bij als het geïmplementeerd wordt in een bedrijf of divisie." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "De organisatie van notitieblokken en de mogelijkheid om documenten te delen en te openen met mijn team is erg handig. Het maakt het makkelijk om sjablonen voor e-mails en andere documenten te maken en te delen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Notejoy klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (180+ beoordelingen)

11. Todoist

Via Todoist Todoist is een Evernote-alternatief dat beschikbaar is op Windows, Mac en Linux.

Gebruik het om projecten te organiseren, prioriteiten te stellen en te beheren terwijl je belangrijke informatie noteert die je moet onthouden. De app wordt ook geleverd met sjablonen om je te helpen binnen enkele minuten aan de slag te gaan.

**Op zoek naar Todoist alternatieven?

Bekijk deze_ Todoist alternatieven !

Belangrijkste kenmerken van Todoist

Terugkerende deadlines om deadlines te onthouden

Prioriteiten voor beheer urgente taken

Sjablonen voor onderwijs, ontwerp, management, enz.

Visualiseer dagelijkse of wekelijkse productiviteit

Todoist voordelen

Taken toewijzen

Je workflow aanpassen met labels, thema's, enz.

Spraaknotities toevoegen voor meer context in opmerkingen

Stelt je in staat om favoriete taken, labels, enz. te kiezen.

Todoist beperkingen

Geen taakstatussen

Biedt geen aangepaste velden

Geen eigen documentcreator

Geen plaats voor realtime chats

Todoist prijzen

Dit Evernote-alternatief biedt een gratis plan en een betaald plan dat $3/gebruiker per maand kost.

Wat mensen denken over het maken van notities in Todoist:

"Over het algemeen heb ik Todoist een uitstekende hulp gevonden. Het stelt me in staat om in te checken en te zien wat er op mijn planning staat als ik niet in de buurt ben van al mijn andere apparaten en het heeft me geholpen om al mijn taken en gebeurtenissen bij te houden." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Mijn algehele ervaring met Todoist is zeer bevredigend en ik zal Todoist aan de meeste mensen aanbevelen. De gebruikersinterface is fantastisch, de functies zijn bijna compleet, de integraties en API zijn goed gedaan en de prijs is zeer effectief. Als ze een aantal extra functies kunnen toevoegen, zoals aangepaste begin- en eindtijden voor dagen en ook looptijden voor taken, zal het een 5 sterren gewaardeerde oplossing voor taakbeheer zijn." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Todoist klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1300+ beoordelingen)

12. Bijenkorf

Via HiveHive is een hulpmiddel voor projectbeheer met een speciale functie voor aantekeningen voor vergaderingen . 🗒

Het is een geweldig alternatief voor Evernote dat je kunt gebruiken om elke vergadernotitie op te schrijven, taken toe te wijzen en samen te werken met je team.

de belangrijkste functies van #### Hive

Deelbare notities voor externe deelnemers

Ondersteunt samenwerking in realtime

Notities koppelen aan projecten in Hive-werkruimte

Sneltoetsen voor snelle opmaak

Hive-professionals

Biedt sjablonen voor product roadmaps, onboarding, enz.

Stelt je in staat terugkerende vergadernotities te maken

Zet notities van vergaderingen om in actie-items

Biedt een Android en iOS app

Hive beperkingen

Je hebt add-ons nodig voor timesheets, analytics en resourcingfunctie

Geen idee management functie zoals mindmaps of een whiteboard

Geen ingesloten weergave voor toegang tot apps vanuit Hive

Hive prijzen

Dit alternatief voor Evernote heeft geen gratis plan. Je moet $12/gebruiker per maand betalen voor Hive notities.

Wat mensen vinden van aantekeningen maken in Hive:

"Over het algemeen is het goed geweest. We hebben het programma zien evolueren en hebben zeker verbeteringen opgemerkt in gebruiksgemak en functionaliteit. Verschillende vragen en functionele problemen die ik had en heb geuit via enquêtes en chats zijn aangepast/gecorrigeerd, dus het is goed om te zien dat het bedrijf echt aandacht besteedt aan hoe mensen het gebruiken." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Over het algemeen is het vrij goed geweest. Ik vind het prettig dat de software over het algemeen erg snel en responsief is. Het enige gebied dat traag is, is de notitiesectie en dat is eerlijk gezegd jammer, want over het algemeen wil ik dat notities snel worden geopend als ik niet bereid ben om dingen te noteren tijdens een geïmproviseerd gesprek." - Geverifieerde beoordeling

Bijenkorf beoordelingen

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

13. Apple-notities

Via Apple opmerkingen Als je een iOS-apparaat zoals een iPhone, iPad of Mac-computer gebruikt, heb je waarschijnlijk de app Apple Notes al opgemerkt.

Dit Evernote alternatief is alleen beschikbaar voor gebruikers van Apple apparaten.

Het blinkt uit in het maken van snelle to-dos en het organiseren van je werk.

Het beste is dat elke Apple notitie wordt gesynchroniseerd met je cloudopslag (iCloud), zodat je notities (die je in de afgelopen 30 dagen hebt verwijderd) ook snel kunt terughalen.

Apple Notes belangrijkste functies

Bescherm notities met een wachtwoord, gezichtsID of touch ID

Uitgebreide opmaakopties zoals koppen, lettertypen, afbeeldingen, enz.

Krachtige zoekfunctie

Andere app-items zoals websites en locaties toevoegen aan je notities

Apple notities voordelen

Mappen slepen en neerzetten

Notities weergeven in galerijweergave

Favoriete notities vastpinnen

Checklists toevoegen

Beperkingen van Apple Notes

Alleen Apple gebruikers kunnen het gebruiken

Geen functies voor taakbeheer

Ondersteunt geen markdown

Prijzen van Apple Notes

Deze app voor Apple-apparaten is gratis voor alle iOS- en macOS-gebruikers.

Apple Notes klantwaarderingen

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N.v.t

14. Milanote

via Milanote

Milanote een app gemaakt voor visuele samenwerkers zoals productontwerpers en fotografen. Het is een flexibele visuele werkruimte voor het maken van moodboards, het vastleggen van notities en het krijgen van feedback op ontwerpconcepten.

Milanote belangrijkste functies

Visuele organisatie met borden, kaarten en afbeeldingen

Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

Toetsenbordsnelkoppelingen, markdown-ondersteuning en duplicatiemogelijkheden

Milanote voors

Ingebouwde sjablonen

Geanimeerde GIF's en lettertypen

Versleutelde notities in rust en onderweg

Milanote nadelen

Beperkte integraties

Steile leercurve

Beperkte functies in de gratis versie

Milanote prijzen

Milanote biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $9,99/maand per gebruiker.

Milanote klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

15. GoodNotes

via GoodNotes

GoodNotes is een app voor het digitaal maken van notities waarmee gebruikers handgeschreven notities kunnen maken en PDF's kunnen annoteren op hun mobiele apparaten. Met GoodNotes kunnen gebruikers digitale notitieboeken maken en organiseren, PDF's en afbeeldingen importeren en aantekeningen maken met een verscheidenheid aan schrijf- en tekengereedschappen.

GoodNotes belangrijkste functies

Handschriftherkenning

Mogelijkheid om meerdere notitieblokken, mappen en tags te maken

Document bewerken in realtime

GoodNotes voordelen

Schrijfervaring van pen tot papier

Importeren en annoteren van PDF's

Cloud synchronisatie

GoodNotes nadelen

Beperkte platforms

Bestandsgrootte

Beperkte OCR-mogelijkheden

GoodNotes prijzen

Het gratis plan van GoodNotes is beperkt tot 3 notitieblokken en de betaalde versie begint bij $9,99.

GoodNotes klantwaarderingen

Overstappen naar ClickUp: Voor altijd gratis onbeperkte documenten

Hoewel Evernote een geweldige app is om notities te maken, heeft het ook nadelen.

Van beperkte functies in het gratis plan tot prijswijzigingen en het gebrek aan realtime samenwerking, is het misschien tijd om over te stappen.

Bij ClickUp hebben we onbeperkte documenten voor al onze gebruikers! Voor altijd. Dat klopt, ongeacht uw abonnement, u kunt zoveel documenten maken als u wilt. En dat is nog niet alles - ClickUp biedt ook functies voor taakbeheer, workflowautomatisering en samenwerking in realtime om u te helpen georganiseerd te blijven en uw taken op te volgen.

Dus waarom wachten? Stap vandaag nog over op ClickUp en ervaar een betere manier om aantekeningen te maken!

Veel plezier met het maken van notities! 📝🚀