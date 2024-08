10 Beste software voor het delen van bestanden voor online documenten in 2024

Staan verouderde besturingssystemen en niet-ondersteunde bestandsformaten het werken met online documenten in de weg?

Software voor het delen van bestanden maakt het voor een hybride personeelsbestand gemakkelijker om samen te werken met teams , belanghebbenden en klanten. Van kleine bedrijven tot wereldwijde ondernemingen, iedereen heeft baat bij een centrale locatie om toegang te krijgen tot belangrijke werkdocumenten.

Met een veilige samenwerkingsoplossing kan uw team uren besparen op tijdrovende e-mailuitwisselingen en bestandsoverdrachten. De manier waarop we documenten online opstellen, opslaan en delen heeft een enorme impact op onze dagelijkse workflows.

In deze gids pakken we de beste software voor het delen van documenten uit en duiken we in de belangrijkste functies om de beste oplossing voor jouw team te vinden!

Wat is software voor het delen van bestanden?

Software voor het delen van bestanden is een computerprogramma of -toepassing waarmee bestanden kunnen worden uitgewisseld en gedeeld tussen meerdere gebruikers of apparaten die via een netwerk met elkaar zijn verbonden. Hiermee kunnen gebruikers verschillende soorten bestanden uploaden, downloaden en overdragen, zoals documenten, afbeeldingen, video's en meer.

Wat moet je zoeken in software voor het delen van documenten?

Projectmanagers moeten zoeken naar versiebeheer, bestandssynchronisatie en real-time samenwerking functies in hun softwareoplossing voor het delen van bestanden.

Werkt jouw team met multimedia-inhoud zoals afbeeldingen, presentaties, mark-ups of databases ? Deze speciale bestandstypen vereisen bepaalde bewerkingstools direct in de software . Van tekstbewerking tot prototypen en alles daartussenin, je team zal profiteren van productiviteitstools te hebben binnen handbereik om hun bestanden te bewerken en beheren.

Hier zijn andere functies die je moet overwegen bij het kiezen van software voor het delen van bestanden:

Veiligheid : Machtigingen, gebruikersverificatie en end-to-end versleuteling om vertrouwelijke documenten te beschermen

: Machtigingen, gebruikersverificatie en end-to-end versleuteling om vertrouwelijke documenten te beschermen Opslagcapaciteit : Alle bestanden worden ondergebracht en veilig opgeslagen op één plek, ongeacht de grootte of het volume om projectvertragingen te voorkomen

: Alle bestanden worden ondergebracht en veilig opgeslagen op één plek, ongeacht de grootte of het volume om projectvertragingen te voorkomen Intuïtieve interface: Eenvoudig aan te passen aan huidige systemen en workflows zonder onderbreking

interface: Eenvoudig aan te passen aan huidige systemen en workflows zonder onderbreking Back-up en herstel : Automatische back-ups op regelmatige tijdstippen en herstelfuncties om onbedoelde verwijdering of beschadiging ongedaan te maken

: Automatische back-ups op regelmatige tijdstippen en herstelfuncties om onbedoelde verwijdering of beschadiging ongedaan te maken Integraties: Projectmanagementsoftware of cloudopslagoplossingen hebben veilig toegang tot bestanden om de samenwerking en workflows te verbeteren

Zet tekst om in traceerbare taken in ClickUp Docs om ideeën op te volgen

Het delen van bestanden is van onschatbare waarde voor moderne teams om toegang te krijgen tot de meest bijgewerkte versie van materiaal en werk, ongeacht waar ze zijn of op welk apparaat ze werken.

Het geeft teams ook gemoedsrust bij het verzenden van gevoelige bestanden of het bewerken van een belangrijk document met meerdere mensen tegelijk!

10 beste software voor bestandsdeling in 2024

Bestanden delen in ClickUp Documenten, Chatweergave, Lijstweergave en meer

ClickUp is een productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams van elke grootte om beter samen te werken en werk op één plek te beheren. De ingebouwde Docs-functie maakt het eenvoudig om interne en externe documenten op te maken, bij te werken en met iedereen te delen. Gebruik geneste subpagina's in een enkel document om gerelateerde documenten te organiseren en stel beschermingsniveaus in om ongewenste wijzigingen te voorkomen. ClickUp Documenten zijn perfect voor real-time en asynchroon werken op afstand. Met toegang tot relevante documentatie binnen de context van taken en projecten, is het niet nodig om tussen verschillende apps te schakelen!

Bovendien integreert ClickUp met meer dan 1000 werktools, zodat teams hun meest gebruikte apps kunnen koppelen en workflows kunnen stroomlijnen!

ClickUp beste functies

Een gedetailleerde onlineHelpcentrum,webinarsen ondersteuning om u te helpen het platform optimaal te gebruiken

Link in twee richtingen in Documenten om een Doc aan een ander Doc te koppelen

Project sjablonen om het schrijfproces te versnellen en teamdocumenten consistent te houden

Toegewezen en draadgebonden opmerkingen in elk ClickUp Doc, taak ofWhiteboard* Pagina's slepen en neerzetten om ze snel in een andere volgorde te zetten en in andere pagina's te nesten

Over15 aanpasbare weergaven om taken vanuit elke hoek te beheren

Tal van visuele samenwerkingsfuncties beschikbaar opelk prijsplan* Opmaak van rijke tekst, insluitingen en bijlagen in Docs

Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met online en offline modus

Documentenhoesafbeeldingen en paginapictogrammen om visuele aanwijzingen toe te voegen

Boodschappen waarop actie kan worden ondernomen metvideoclips in ClickUp ClickUp beperkingen

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Google Documenten/Werkruimte

via Google DocumentenGoogle Docs is een online documenteditor binnen de Google Workspace-suite. Het biedt realtime samenwerkingsfuncties zodat meerdere gebruikers tegelijkertijd een document kunnen bewerken, waardoor het gemakkelijk is om samen aan projecten te werken of feedback te geven. Samenwerking wordt ook efficiënter en effectiever met de chatfunctie in het document en de mogelijkheden voor opmerkingen en suggesties. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen, dus je hoeft je nooit zorgen te maken dat je je voortgang kwijtraakt!

De integratie met andere Google Werkruimte is handig. Importeer snel gegevens uit Sheets of Slides en vice versa. Er zijn ook verschillende opmaakopties beschikbaar, zoals het wijzigen van lettertypen, het toevoegen van afbeeldingen, het maken van opsommingstekens en genummerde lijsten, en nog veel meer. Samenwerken wordt ook efficiënter en effectiever met de chatfunctie in het document en de mogelijkheden voor opmerkingen en suggesties.

Google Docs beste functies

Tekststijlen zoals titels, koppen en een inhoudsopgave

Revisies worden automatisch opgeslagen en kunnen worden teruggedraaid

Opmerkingen, actie-items en emoji-reacties

Eenvoudig bestanden delen met toegangscontrole

Offline toegang voor alle of specifieke bestanden

Google Docs beperkingen

Onnauwkeurige opmaak bij het importeren vanuit Word en andere bestandstypen

Grote bestanden maken Google Documenten traag

Google Documenten prijzen

De basisversie van Google Documenten is voor altijd gratis. Voor bedrijven kunnen extra functies worden aangeschaft als onderdeel van Google's Workspace-product

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (27.000+ beoordelingen)

3. Notion

via NotieNotie is een digitale werkruimte voor teams om documenten op te slaan, te organiseren en te delen. Met zijn intuïtieve interface en toolsuite biedt Notion teams een efficiënt en veilig platform voor samenwerking. Notion's mogelijkheden voor het delen van bestanden maken het eenvoudig om toegang te krijgen tot bestanden vanaf elk apparaat, zodat teamleden op één lijn blijven en kunnen samenwerken aan taken. De ingebouwde functies voor delen helpen teams tijd besparen door permissies toe te kennen aan specifieke mensen of groepen die toegang nodig hebben.

Met de mogelijkheid om wijzigingen bij te houden, commentaar te geven en taken toe te wijzen, toont Notion de laatste versie van een bestand, waardoor het eenvoudig is om samen te werken zonder je zorgen te maken over miscommunicatie of gegevensverlies.

Notion beste eigenschappen

Granulaire rechten op bestands- of paginaniveau voor toegangscontrole

Samen bewerken met meerdere gebruikers in hetzelfde document

Integratie met cloudopslagdiensten om gegevens te verplaatsen

Versiegeschiedenis om terug te gaan naar een eerdere versie als dat nodig is

Mobiele toegang om bestanden onderweg te openen en te verzenden

beperkingen van #### Notion

Hoge mate van flexibiliteit kan ook een uitdaging zijn om te weten waar te beginnen of hoe informatie effectief te organiseren (bekijkAlternatieven voor begrippen)

Beperkte toegang tot geavanceerde besturingselementen voor het delen van bestanden, tenzij u het Enterprise-plan gebruikt

Notion prijzen

Gratis versie

Standaard : $8 per gebruiker per maand

: $8 per gebruiker per maand Premium : $15 per gebruiker per maand

: $15 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met Notion voor meer informatie

Notion beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.400+ beoordelingen)

4. Quip

via Quip Quip is een tool die is ontworpen voor Salesforce-klanten om hun documenten en processen voor het delen van bestanden te standaardiseren. De samenwerkingsdocumenten van Quip maken het voor teams eenvoudig om informatie te delen, feedback te geven en samen te werken om verkoopdoelen te behalen.

Het platform biedt ook krachtige automatiseringsfuncties voor teams om hun workflow te stroomlijnen, fouten te verminderen en de algehele efficiëntie te verbeteren. En met ingesloten spreadsheets is het mogelijk om gegevens te manipuleren en tijd te besparen bij het vergelijken van meerdere sheets of het maken van grafieken voor presentaties.

Quip beste functies

Chatten en berichten sturen om met teamgenoten te communiceren binnen de app

Granulaire rechten om gebruikersrechten in te stellen op bestands- of mapniveau

Android- en iOS-apps voor toegang tot bestanden die onderweg zijn opgeslagen

Takenlijsten en tools voor projectbeheer

Salesforce-integratie voor bestandsopslag

Quip beperkingen

Steile leercurve voor niet-Salesforce klanten als een standalone platform voor het delen van bestanden

Beperkte aanpassingsmogelijkheden en personalisatie

Quip prijzen

Starter : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Plus : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Geavanceerd: $100/maand per gebruiker

Quip beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (190+ beoordelingen)

nTask

via nTask nTask is een hulpmiddel voor projectbeheer helpt teams effectief samen te werken door verantwoording en transparantie in hun projecten te handhaven. Met nTask kunnen teams de communicatie, zichtbaarheid en samenwerking verbeteren, waardoor ze taken met meer succes kunnen uitvoeren. Het platform biedt een reeks functies, waaronder taakbeheer, tijdregistratie, teamsamenwerking en rapportage, waardoor het voor teams eenvoudig is om hun projecten van begin tot eind te beheren.

De tool biedt een centrale locatie voor alle projectgerelateerde informatie, zodat iedereen op dezelfde pagina zit en toegang heeft tot de laatste updates. Dit maakt het makkelijk voor teamleden om samen te werken, feedback te geven en ervoor te zorgen dat taken op tijd worden afgerond.

nTask beste functies

Meerdere integraties met software voor het delen van bestanden, waaronder Google Drive en Dropbox om de functionaliteit van het platform uit te breiden

Meerdere taakweergaven om werk op verschillende manieren te organiseren

Chatfuncties om contact te maken met teamleden

Tijdsrapportage en tijdregistratie

Beheer van bestanden en documenten

nTaakbeperkingen

Gebrek aan native integraties in vergelijking met andere oplossingen voor het delen van bestanden op deze lijst

Beperkte aanpassings- en opmaakopties voor het delen van ondernemingsbestanden

nTask prijzen

Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Zakelijk : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met nTask voor meer informatie

nTask beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

6. Zoho Documenten

via Zoho Documenten Zoho Docs is een online bestandsbeheersoftware die een veilige, gedeelde werkruimte biedt voor teams om bestanden te beheren en te delen. Het platform biedt een uitgebreide reeks functies, waaronder projectbeheer, teamsamenwerking, het bijhouden van taken en rapportage, waardoor het voor teams eenvoudig is om hun projectdocumentatie te beheren van begin tot eind.

Er zijn meerdere manieren om naar bestanden te zoeken, waaronder op bestandsnaam, trefwoorden, locatie of bestandstype. Teams kunnen snel het bestand vinden dat ze nodig hebben zonder door een onoverzichtelijk systeem te hoeven zoeken. Met deze functie is bestandsbeheer minder handwerk, waardoor het makkelijker wordt om belangrijke documenten bij te houden en effectief samen te werken.

Zoho Docs beste functies

Geïntegreerde office suite met tekstverwerker, spreadsheet editor en presentatiebouwer

Geavanceerde zoekfunctionaliteit om eenvoudig bestanden te vinden in het Zoho Docs account

Android en iOS apps maken het makkelijker om overal te werken

Granulaire rechten om gebruikerstoegang tot inhoud te regelen

Authenticatie met twee factoren en gegevensversleuteling

Zoho Docs beperkingen

Beperkte mobiele functionaliteit vergeleken met de webversie

Werken met bestanden van Microsoft Word is een uitdaging

Zoho Docs prijzen

Gratis versie

Standaard : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Premium: $6,40/maand per gebruiker

Zoho Docs beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (200+ beoordelingen)

: 4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (170+ beoordelingen)

7. Dropbox

via Dropbox-papier Dropbox Paper is een software voor het delen van bestanden die is ontworpen om teams te helpen het proces van het maken, organiseren en samenwerken aan documenten op meerdere apparaten te vereenvoudigen. Met Dropbox Paper kunnen gebruikers snel samenwerken aan taken door documenten in realtime te delen en te bewerken met teamleden.

Het platform biedt gebruikers ook toegang tot hun documenten vanaf elk apparaat, inclusief mobiele apparaten. Bovendien maakt Dropbox Paper het eenvoudig om documenten veilig op te slaan in de cloud en ze vanaf elke locatie te openen. En met Dropbox Annotations kunnen gebruikers specifieke delen van een afbeelding markeren en opmerkingen toevoegen, zodat het eenvoudig is om feedback te geven en ideeën te delen.

Beste Dropbox-functies

iOS- en Android-apps om onderweg bestanden te delen en feedback te geven

Slimme sjablonen voor verschillende projectgebruiksgevallen

Doc-converter om snel presentaties te maken

Invision-, Sketch- of Dropbox-bestandsinsluitingen

Hulpmiddelen voor taakbeheer binnen een document

Dropbox-beperkingen

Dure plannen in vergelijking met andere topsoftware voor het delen van bestanden

Robuuste set functies kan moeilijk te navigeren zijn

Dropbox-prijzen

Plus : $9,99/maand voor 1 gebruiker

: $9,99/maand voor 1 gebruiker Family : $16,99/gezin per maand voor maximaal 6 gebruikers

: $16,99/gezin per maand voor maximaal 6 gebruikers Professioneel : $16,58/maand voor 1 gebruiker

: $16,58/maand voor 1 gebruiker Standaard : $15/gebruiker per maand voor 3+ gebruikers

: $15/gebruiker per maand voor 3+ gebruikers Geavanceerd : $24/gebruiker per maand voor 3+ gebruikers

: $24/gebruiker per maand voor 3+ gebruikers Onderneming: Neem contact op met Dropbox voor meer informatie

Dropbox-beoordelingen en -beoordelingen

G2 : 4.1/5 (4.400+ beoordelingen)

: 4.1/5 (4.400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

8. PandaDoc

via PandaDoc PandaDoc is een krachtige tool voor documentbeheer die teams realtime toegang geeft tot goedkeuringen, opmerkingen en het bijhouden van versies. Met PandaDoc kunnen gebruikers documenten maken, bewerken en eraan samenwerken, zodat iedereen op dezelfde pagina zit en toegang heeft tot de laatste updates. Het platform bevat ook een reeks slimme functies, zoals variabelen en voorwaardelijke logica, die gebruikers helpen fouten te elimineren en hun documentworkflows te stroomlijnen.

De tool maakt het teams gemakkelijk om nauwkeurige, foutloze documenten te maken en succes te boeken. Door gebruik te maken van PandaDoc kunnen teams hun workflows stroomlijnen, fouten verminderen en hun algehele productiviteit verbeteren.

PandaDoc beste functies

Custom branding om documenten te personaliseren met branding, inclusief logo's en kleurenschema's

Analytics voor een gedetailleerde kijk op hoe ontvangers omgaan met de documenten

Sjablonen om documenten in verschillende formaten en stijlen te maken en op te slaan

Real-time samenwerking om samen met andere teamleden aan grote bestanden te werken

Elektronische handtekeningen om bestanden te ondertekenen en verzenden

PandaDoc beperkingen

Minder integraties en duurdere prijzen dan andere software voor het delen van bestanden

Beperkte functionaliteit van de mobiele app in vergelijking met de webversie

PandaDoc prijzen

Gratis versie

Essentials : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Zakelijk : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met PandaDoc voor meer informatie

PandaDoc beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

9. Box

via Box De Content Cloud van Box is een krachtig hulpmiddel dat bedrijven een veilig platform biedt voor samenwerking op het gebied van belangrijke inhoud. Met zoveel mensen die betrokken zijn bij een typisch bedrijf, van teams en klanten tot partners en verkopers, is het hebben van een gecentraliseerde locatie voor samenwerking cruciaal.

Een van de belangrijkste voordelen van de Content Cloud in Box zijn de beveiligingsfuncties. Het platform is ontworpen om alle inhoud veilig te houden, zodat gevoelige informatie te allen tijde wordt beschermd. Dit geeft bedrijven de gemoedsrust dat hun content veilig is en zorgt ervoor dat ze zich kunnen richten op het bereiken van hun doelen.

Box beste functies

Geavanceerde tools voor machinaal leren voor native bescherming tegen datalekken en detectie van cyberbedreigingen

Integraties met andere werkapps zoals ClickUp, Microsoft Teams en Oracle NetSuite

Box Notes voor het maken van projectplannen en planningen

Box Sign voor onbeperkte e-handtekeningen

Functie met één klik om grote bestanden te verzenden

Box beperkingen

Als u meerdere PDF-bestanden probeert te openen vanuit de zoekinterface van Box Drive, kan er een fout optreden

Versleuteling met privésleutel is een betaalde functie

Box prijzen

Neem contact op met Box voor meer informatie

Box beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (4.800+ beoordelingen)

: 4.2/5 (4.800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5.000+ beoordelingen)

10. OneDrive

via Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive is een krachtig hulpmiddel voor teamsamenwerking en het delen van bestanden. Met zijn intuïtieve interface en intuïtieve functies kunnen teams eenvoudig bestanden opslaan en delen vanaf elke locatie met een internetverbinding.

Het platform biedt ook veilig delen van bestanden en enterprise-grade beveiligingsinstellingen om ervoor te zorgen dat gegevens veilig worden bewaard. Het delen van bestanden is essentieel voor de samenwerking tussen teams, dus OneDrive maakt het eenvoudig om gebruikersrechten in te stellen op verschillende niveaus en biedt encryptie voor gemoedsrust.

OneDrive beste functies

Geavanceerde beveiliging, inclusief versleuteling, verificatie met twee factoren en vervaldatum voor gedeelde koppelingen

Naadloze integratie met andereMicrosoft-kantoor toepassingen

Automatische back-up van documenten en versiegeschiedenis nummer van digitale bestanden

Blokkeren van downloaden van gedeelde bestanden file sharing software werk

Besturingselementen voor delen om specifieke gebruikers te autoriseren

OneDrive-beperkingen

Mogelijk beperkte waarde als teams geen andere Microsoft Office-producten gebruiken

Geen live chat of 24/7 ondersteuningslijn

OneDrive prijzen

OneDrive voor bedrijven (Plan 1) : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker OneDrive voor bedrijven (Plan 2) : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

OneDrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.098 beoordelingen)

: 4.3/5 (9.098 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10.526 beoordelingen)

Vind de beste software voor het delen van bestanden voor je team

Klaar om de samenwerking in uw team naar een hoger niveau te tillen? ClickUp is de perfecte oplossing met een intuïtieve interface en krachtige functies. Organiseer alle soorten inhoud, wijs taken en deadlines toe, sla documenten op, plan projectplanningen en houd de voortgang bij - alles op één plek.

Of u nu deel uitmaakt van een klein team of een grote onderneming, ClickUp is er om zelfs de moeilijkste onderdelen van het effectief delen van bestanden te vereenvoudigen.