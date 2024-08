10 manieren om productiever te zijn op het werk

Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe je productiever kunt zijn op het werk? We jagen altijd op dat voldane gevoel dat je krijgt na een echt productieve dag.

Ken je die dagen, die dagen waarop je je salaris dik verdiend hebt en je eraan herinnerd wordt dat je echt de juiste persoon bent voor deze baan? Dat is een bevestiging! Bovendien voel je de voordelen van je productiviteit nog lang nadat je bent uitgeklokt.

Als je het maximale uit je werkdag hebt gehaald, creëer je meer ruimte om je hobby's uit te proberen en volledig aanwezig te zijn in je vrije tijd.

hoe maak je van piekproductiviteit je nieuwe normaal? Dat laten we je zien!

Maar dit is geen typisch artikel over productiviteit. We weten dat je weet dat multitasken nooit werkt. Het moeilijkste is om gewoon te beginnen en misschien moet je grenzen stellen met TikTok.

In dit artikel hebben we de meest voorkomende productiviteit hacks een stap verder met diepgaande tips om formatieve en langdurige veranderingen in je werkethiek aan te brengen. We leggen uit hoe belangrijk het is om je efficiëntie op het werk te verhogen en delen 10 bewezen strategieën voor productiviteit om elke dag met kop en schouders eronder te zetten.

Waarom is productiviteit belangrijk?

Er is geen limiet aan het belang van productiviteit in je leven.

En we hebben het niet over de giftige productiviteit die je bang maakt om 12 uur per dag te werken en je waarde bepaalt door het aantal verkoopgesprekken dat je voert.

Spoiler alert: dat is geen echte productiviteit!

Echte productiviteit benadrukt de waarde van de balans tussen werk en privéleven, de instelling van SMART doelen en het creëren van gezonde grenzen met je werk. Dus als je aan het werk bent, besteed je ononderbroken tijd aan je professionele Taken. En als de werkdag voorbij is, kun je je laptop sluiten (zonder druk om in te loggen na het eten) en echt decompresseren.

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-taak tabelweergave voor eenvoudige organisatie

Gezonde productiviteit helpt je ook om Taken effectief te volbrengen. Het biedt u de kennis die u nodig hebt om professionele bronnen te benutten, verspilde moeite te minimaliseren en snelle beslissingen te nemen over uw werkstroom.

Het doel is dat uw nieuwe tips voor productiviteit een tweede natuur worden, en na verloop van tijd worden concepten zoals het prioriteren van taken een tweede natuur, tijdmanagement en stressbeheer zullen je niet langer tegenhouden tijdens de week.

De collectieve impact hiervan zou op zijn zachtst gezegd aanzienlijk zijn! Het American Institute of Stress ontdekte dat 41% van de werknemers zich minder productief voelt als ze gestrest zijn, wat bijdraagt aan miljarden dollars aan verloren inkomsten in de Amerikaanse economie. 😳

Aan de andere kant is het bewezen dat zinvolle gewoonten op het gebied van productiviteit de mentale gezondheid verbeteren en je helpen je werklast onder controle te houden. Het is ook gekoppeld aan persoonlijke groei, meer werktevredenheid en meer innovatie!

Echt, elke productiviteitshack is beter dan geen productiviteitshack, dus je hebt niets te verliezen met een beetje proefversie om de juiste te vinden strategieën te vinden die passen bij jouw manier van werken .

10 Tips voor productiviteit om productiever te werken

Hier is het ding - het downloaden van een Pomodoro timer is niet genoeg.

Blader in plaats daarvan door de vele productiviteitsmiddelen ontworpen om je efficiëntie te verhogen en voldoening te vinden in je werk. Dit kan in de vorm van een kalender app , a Extensie voor Chrome , software voor whiteboards of een gewoonte-tracker om uw productiviteit te meten .

Of als u ClickUp gebruikt, is het al het bovenstaande! ⬆️

Bewaak projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

Zodra u de software van uw voorkeur hebt gekozen, is het tijd om aan het werk te gaan en wij zijn hier om u te helpen met 10 van onze favoriete strategieën om productiviteitsgewoonten te vormen.

1. Haal het meeste uit uw brainstormsessies

Hoe lang je ook naar een lege pagina staart, je volgende geweldige idee zal nooit op magische wijze verschijnen. Niet dat we uit ervaring spreken of zo. 😅

Deze worsteling wordt vaak gevoeld tijdens de ideatiefase van een nieuw concept of tijdens een brainstormsessie. Het is echter niet beperkt tot projectmanagementprocessen!

Content schrijvers voelen dezelfde druk bij het zoeken naar nieuwe invalshoeken voor actuele onderwerpen, marketing teams voelen het bij de start van campagnes en ontwerpers voelen het bij elk nieuw ontwerpverzoek! We zijn allemaal op onze eigen pijnlijk lange zoektocht om onze creatieve muren te slechten - dat is waar ideatietechnieken voer de vergelijking in.

Strategieën zoals mindmapping , round robins, storyboarding en brainwriting zijn ontwikkeld om je te helpen sneller tot je beste ideeën te komen. Veel van deze oefeningen worden het best uitgevoerd met de hulp van brainstormhulpmiddelen zoals software voor digitale whiteboards met functies om:

Mock-ups te schetsen

Media in te sluiten voor extra context

Te makenvoorbeelden van diagrammen De beste tools hebben ook een schat aan kant-en-klare sjablonen om bovenop je schone canvas te leggen en je te begeleiden bij de ideation strategy van je keuze.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif ClickUp Whiteboards voor het toewijzen van gebruikers en taken /$$$img/

Gebruik de ClickUp Whiteboards om uw creativiteit te stimuleren, taken toe te wijzen, toegewezen personen te taggen en uw productiviteit te verhogen ClickUp Whiteboards zijn hier het ideale voorbeeld van. Met duizenden sjablonen voor productiviteit whiteboards zijn ontworpen om je te helpen je ideeën vast te leggen en te delen op het moment dat de inspiratie toeslaat.

Vooral in de eerste fasen van je project zijn hulpmiddelen zoals de Sjabloon voor moodboard door ClickUp bieden de ruimte, functionaliteit en structuur om in elk concept te duiken.

U hebt ook de mogelijkheid om onmiddellijk op uw ideeën te reageren met behulp van Whiteboards in ClickUp met de unieke mogelijkheid om elke aantekening, tekst of vorm op uw bord om te zetten in een uitvoerbare Taak! Zo verspilt u geen tijd om uw nieuwe ideeën af te stemmen op uw werkstroom voor maximale productiviteit.

Bonus: Uitchecken 10 Free Mood Board Sjablonen om je ideeën te organiseren

2. Optimaliseer je communicatiemethoden

Over samenwerking op de werkplek -het is tijd om voorop te lopen met efficiëntie als het gaat om alle formulieren van teamcommunicatie .

Sorry dat ik het je moet zeggen, maar e-mail is waarschijnlijk niet de beste manier om je collega's van het werk te bereiken. 🫣

Denk na over de urgentie van je bericht, de context en of het wel nodig is voordat je op verzenden klikt. Hier volgt een kort overzicht van wanneer en waarom je verschillende communicatiekanalen moet gebruiken:

GebruikClickUp chatten of instant messaging als u iemand snel wilt bereiken. Dit is ook een geweldige optie als u gevoelige of persoonlijke feedback wilt delen!

Deel updates, links en reacties om gesprekken te consolideren met de weergave Chat in ClickUp

Commentaar toewijzen in taken, documenten of concepten om gedetailleerde updates te delen over de voortgang van een taak of om feedback te delen. Dit zorgt voor meer transparantie en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen, zoals volgers, andere toegewezen personen en projectmanagers!

Vermijd commentaar voor updates waar je team al van op de hoogte is (bijv. commentaar dat je feedback hebt toegevoegd of een taak hebt Voltooid die al naar de status Klaar is verplaatst). Als het bericht niet nodig is, bespaar dan je tijd en verstuur het gewoon niet!

Toegewezen opmerkingen zorgen ervoor dat action items gaan niet verloren, ongeacht waar ze zijn gemaakt

Maak een schermopname voor berichten die beter gezegd kunnen worden in een video van 30 seconden dan in een DM van 10 zinnen! In plaats van een lange vraag of een ingewikkeld concept uit te typen, kunt u uw collega's met een visuele instelling helpen door uw probleem op te nemen en te vertellen, zodat u sneller ter zake komt. Oh, en hebben we al vermeld dat ClickUp een functie heeft die precies voor dit gebruik bedoeld is?

Deel schermopnames om je boodschap over te brengen zonder de noodzaak van een e-mailketen of een persoonlijke vergadering met Clip by ClickUp

Maak eenClip in ClickUp van een willekeurig browservenster en vertel direct je bericht terwijl je opneemt. Als je klaar bent, heb je de optie om de URL van de Clip te kopiëren om te delen in een commentaar of chat gesprek. Je kunt er zelfs voor kiezen om een individuele Taak te maken voor je Clip! Houd deze functie in gedachten de volgende keer dat je een bug tegenkomt of een teamlid door een proces met meerdere stappen wilt leiden. 🏆

3. Bepaal je topprioriteiten en delegeer waar dat kan

Taken prioriteren zal waarschijnlijk een voortdurende uitdaging zijn tijdens uw reis naar productiviteit. Voorkom dat u overweldigd raakt door het grootste deel van uw werklast door manieren te vinden om uw meest tijdrovende taken op te splitsen in kleinere items - en begin met de belangrijkste activiteiten op uw lijst!

Je dringendste taken voelen misschien het engst om aan te pakken, maar door ze terug te brengen tot hun eerste stappen of subtaken kun je in een aangenaam tempo in de werkstroom stappen. Taakprioriteiten in ClickUp-taak ondersteunen u hierbij met visuele vlaggen om uw kleine taken te onderscheiden van de meest dringende to-dos. Zodra u een inventarisatie hebt gemaakt van uw Taak Lijst kunt u in ClickUp-taak groeperen en filteren op taken met de hoogste prioriteit om sneller tot de kern van uw werk te komen.

Prioriteiten voor taken in ClickUp laten zien welke taken zo snel mogelijk moeten worden gedaan

Maar daar houdt het prioriteren van taken niet op! Terwijl u door uw taken bladert, kunt u op zoek gaan naar gebieden waar u het overtollige van uw bord kunt schrappen. Vraag uzelf af:

Kunnen deze taken worden gedelegeerd aan een ander lid van het team?

Kunnen deze taken worden samengevoegd of helemaal worden geschrapt?

Processen staan nooit in steen gebeiteld en het inventariseren van je belangrijkste taken is een geweldige manier om te beginnen met het stroomlijnen van je werkstroom!

4. Haal repetitieve Taken van uw bord met Automatisering

Werkstroom automatiseringen wijzen gedefinieerde triggers en acties toe aan routinematige items die bestaan om uw processen van de ene naar de andere taak te verplaatsen. Dit zijn over het algemeen de repetitieve taken die je week belasten en die hersenloze handelingen vereisen om Voltooid te worden. Oftewel, druk werk.

Automatiseringen triggeren automatisch resultaten wanneer een actie plaatsvindt in ClickUp

Automatiseringen helpen u deze taken op de automatische piloot te zetten en ClickUp heeft zijn eigen Automatiseringen functie om je te helpen deze acties aan te passen zoals jij dat wilt! Voeg automatisch dingen toe of verander dingen zoals status, toegewezen persoon of prioriteit wanneer een taak wordt getagd, toegewezen of bijgewerkt om werkstromen te versnellen.

5. Vind een tijdmanagementtechniek die voor jou werkt

Er is geen "one size fits all tijdmanagementtechniek . Het soort werk dat je doet ondersteunt misschien niet eens elke techniek! En aan de andere kant van het spectrum is het mogelijk dat jouw time management sweet spot ligt in een combinatie van meerdere op elkaar gestapelde technieken.

Hier zijn een paar van de meest gebruikte timemanagementtechnieken die je tijdens je werkweek kunt uitproberen:

Methode 1: Tijd blokkerend Deze tijdmanagementstrategie helpt je om je takenlijst per keer af te werken door je werkdag op te delen in blokken voor elk item of elke categorie. Op deze manier krijgt elke activiteit de onverdeelde aandacht die het verdient, in plaats van te moeten coderen tussen taken of afgeleid te worden!

Als deze methode nieuw voor je is, Weergave kalender in ClickUp is uw BFF om tijd te blokkeren.

Gebruik de Startpagina functie voor een uitsplitsing per uur van je dagelijkse kalender of voeg een kalenderweergave toe aan een lijst of map voor een overzicht van je activiteiten voor de komende week, maand en daarna.

Gebruik de ClickUp sjabloon voor inhoudsbeheer om aangepaste kalenders weer te geven voor meerdere kanalen

Methode 2: De Pomodoro techniek

De Pomodoro techniek is een verkorte manier om tijd te blokken. De basis van deze techniek houdt in dat je een timer van 20-25 minuten instelt om ononderbroken aan één enkele Taak te werken. Zodra de timer afloopt, word je beloond met een mentale pauze van vijf minuten om een burn-out te voorkomen!

Dit is niet alleen een effectieve manier om je tijd in te delen, het is ook een herinnering om regelmatig pauzes te nemen! ClickUp's vele functies voor tijdsregistratie kunnen u helpen om deze productiviteitstip van de grond te krijgen met ingebouwde timers om bij te houden hoeveel tijd u aan specifieke Taken hebt besteed, tijdsinschattingen om uw dag te voorspellen, en een uitgebreide Extensie voor Chrome om de tijd te accounteren die u in andere browservensters hebt doorgebracht. ⏱️

Methode 3: De 80/20-regel

De 80/20 regel, ook wel het Paretoprincipe genoemd, gaat ervan uit dat 80% van de resultaten van een Taak behaald wordt met slechts 20% van de inspanning die ervoor nodig is. Door te bepalen hoe die 20% eruitziet, kun je je productiviteit maximaliseren door de andere 80% te delegeren, te minimaliseren of zelfs te elimineren. Zo houd je een rommelvrije omgeving over voor activiteiten die een grotere impact hebben op je dag.

Methode 4: Eisenhower Matrix De Eisenhower Matrix, gecreëerd door Dwight Eisenhower en beroemd geworden door Stephen Covey's 7 Habits of Highly Effective People, categoriseert Taken op basis van hun belang en relevantie om te bepalen hoe je je dag moet doorbrengen.

Dit sjabloon downloaden

Deze 2×2 matrix bestaat uit vier kwadranten:

Kwadrant één staat voor taken die u in de toekomst moet plannen

staat voor taken die u in de toekomst moet plannen Kwadrant twee vertegenwoordigt uw taken met de hoogste prioriteit

vertegenwoordigt uw taken met de hoogste prioriteit Kwadrant drie staat voor taken die je helemaal uit je lijst moet schrappen

staat voor taken die je helemaal uit je lijst moet schrappen **Kwadrant vier staat voor de mogelijkheid om taken aan anderen te delegeren

Maar je hoeft je matrix niet helemaal opnieuw te maken! De Eisenhower matrix sjabloon van ClickUp past automatisch een geformatteerd diagram toe op uw digitale whiteboard. Dit isoleert je belangrijke Taken in een handomdraai.

Koppel taken direct aan elk kwadrant voor gemakkelijke toegang, voeg Documenten of Web Kaarten toe om je keuzes te verantwoorden en deel je diagram eenvoudig met het team. Voor je het weet heeft iedereen zichtbaarheid in de urgente items van een project die op de lijst Nog te doen staan.

Als u op zoek bent naar een extra handje bij de instelling van uw nieuwe tijdbeheerproces, begin dan met een tijd bijhouden sjabloon !

6. Maak een aangepast kader dat aansluit bij uw werkgewoonten

Ze zeggen dat vergelijking de dief van het plezier is, en je piekproductiviteit volgt hetzelfde principe! Maak je eigen lijst in plaats van die van iemand anders! Het aanpassen van je dagschema en persoonlijke processen is een van de best bewaarde geheimen die productieve mensen gebruiken om efficiënt te blijven.

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp-taak, inclusief lijst, bord en kalender

Kijk voor functies zoals weergave van meerdere projecten in uw productiviteitsplatform om uw taken en voortgang te visualiseren op een manier die voor u logisch is. Of het nu een interactieve lijst is, Kanban-bord , Gantt grafiek of kalender, er zijn vrijwel eindeloze methoden om je activiteiten te organiseren en eigendom te nemen over je tijd.

7. Generatieve AI inzetten om taken te voltooien

Luister naar ons... 🙏🏻

AI is er niet om u te vervangen, maar om uw productiviteit te verhogen en uw werk zo veel gemakkelijker te maken!

De vooruitgang van AI-instrumenten en als je ze niet kunt verslaan, doe dan met ze mee! In dit geval zul je er geen spijt van krijgen.

Waarschijnlijk hebben je favoriete apps voor productiviteit AI al overgenomen. Misschien is het je opgevallen toen je voor het laatst een foto bewerkte of een verkooprapport genereerde. Hoe dan ook, AI is je alles-in-één virtuele assistent om productiviteit sneller te laten werken.

Tools zoals ClickUp AI zijn eenvoudig om van te houden met honderden intuïtieve en op onderzoek gebaseerde aanwijzingen voor elke rol en elk gebruik. Vat aantekeningen van vergaderingen samen, schrijf promotie e-mails, vind SEO-onderwerpen voor blogs, maak presentaties en nog veel meer. Plus, met functies om je schrijven te personaliseren, te formateren, te bewerken en te verbeteren, kijk je nooit meer achterom!

8. Maak een abonnement en maak lijsten Nog te doen

Geen abonnement nemen is falen! Hoe klein je project of Taak ook lijkt.

Een plan maken productiviteit abonnement voor uw werkdag is de eerste stap in taken prioriteren en je tijd indelen op het basisniveau. Door vooruit te plannen kunt u anticiperen op knelpunten, vertragingen of uitdagingen die uw voortgang kunnen belemmeren. Het geeft je ook de mogelijkheid om extra tijd te budgetteren voor grotere activiteiten voordat het te laat is!

Je hoeft geen gedetailleerde stappenplannen voor elke dag, maar instelling van doelen voor productiviteit zorgen ervoor dat je op één lijn zit met de onmiddellijke doelstellingen van je team en de langetermijnvisie van de organisatie.

Dit sjabloon downloaden

Het hebben van een actieplan moedigt je aan om mentaal afstand te nemen van je werklast. Hierdoor kun je je energie efficiënter verdelen en het zal uiteindelijk voorkomen dat je je overweldigd of gestrest voelt.

Hulpmiddelen zoals de Sjabloon voor actieplan door ClickUp kan zelfs worden gekopieerd en elke week opnieuw worden gebruikt om een inventaris op te maken van belangrijke taken die op het programma staan, in uitvoering zijn of voltooid zijn.

9. Plan pauzes in om te pauzeren en na te denken

De filosoof John Dewey zei ooit: "We leren niet van ervaring, we leren door na te denken over ervaring."

Dit betekent dat het net zo belangrijk is om terug te kijken als om vooruit te abonneren - zo belangrijk dat uit onderzoek is gebleken dat werknemers die 15 minuten over hun dag hebben nagedacht 23% productiever waren op het werk dan degenen die dat niet deden in een periode van 10 dagen.

Door zowel van je successen als van je fouten te leren, blijf je altijd op een stijgende lijn met je productiviteit. Tegenslagen en uitdagingen komen hoe dan ook, maar zeer productieve mensen zullen elke vertraging weergeven als een kans om te groeien en te voorkomen dat ze dezelfde fouten twee keer maken.

Gebruik dit ClickUp Whiteboard sjabloon om uw agile retros beter te beheren en samen te werken

Op persoonlijk niveau kun je aan het einde van elke dag of aan het begin van de week tijd vrijmaken om na te denken over welke productiviteitshacks werkten en welke niet. Je kunt dit privé doen en thuis of op kantoor een rustig plekje zoeken om terug te kijken op je efficiëntie. Maar net als bij het vinden van de perfecte brainstormstrategie, zijn er een aantal eenvoudige methoden voor zinvolle zelfreflectie die je week na week kunt gebruiken en herhalen.

Enkele best practices voor zelfreflectie

Je gedachten opschrijven op papier of in een digitale app voor het aantekeningen maken om details vast te leggen en je gedachten te verwerken

Start-Stop-Continue grafieken om uw werkgedrag te analyseren en uw strategie waar nodig aan te passen. Zie dit als uw eigen persoonlijkeretrospectieve vergadering om uw overwinningen te vieren en gebieden voor verbetering te targetten

Voer eenpersoonlijke SWOT-analyse om uw sterkste punten, zwakste punten, kansen en bedreigingen voor uw efficiëntie te identificeren

En onderschat natuurlijk nooit de kracht van een ouderwets dagboek bijhouden!

10. Maak je los van afleidingen en neem een pauze

Last but not least - vergeet niet je los te koppelen van het scherm en neem regelmatig een pauze! Als je je pauzetijd bewust neemt, heeft dat een enorm positief effect op je productiviteit op het werk.

Om je werk met een frisse blik te benaderen, kun je verschillende delen van je geest stimuleren of gewoon kijken hoe je je voelt nadat je je lichaam een paar minuten hebt bewogen. Serieus, _ben je vandaag al opgestaan uit je bureaustoel?

Je vrije tijd vullen met sociale media of je favoriete streamingdienst kan verleidelijk zijn, maar leidt alleen maar tot kortstondige voldoening. In plaats van tijdens de lunch je favoriete telenovelle te kijken, kun je die tijd beter gebruiken om een blokje om te lopen met een podcast, een balletje te gooien voor je hond of vijf minuten te mediteren.

Eenvoudig herinneringen instellen met het commando "R" van ClickUp

Vooral als u iemand bent die vaak vergeet om tot 17.00 uur van uw bureau weg te stappen, kunt u pauzes inplannen door een dagelijkse instelling Herinnering in ClickUp om mentaal te resetten!

Kickstart uw productiviteit op het werk

Als je op zoek bent naar positieve en langetermijnveranderingen in je werkgewoonten door je productiviteit te verbeteren, dan is het elimineren van je afleidingen gewoon niet genoeg om gefocust te blijven.

Bovendien hebben niet alle productiviteitsstrategieën hetzelfde effect op productieve mensen in teams of tussen collega's! Het kost tijd, proefversies en fouten en zorgvuldige reflectie om de juiste tips voor jou te vinden. En niet te vergeten, je kunt je productiviteit maar tot een bepaald punt opvoeren zonder de hulp van speciale software om je voortgang bij te houden!

ClickUp is het enige productiviteitsplatform dat krachtig genoeg is om al uw werk in verschillende apps samen te brengen in één gezamenlijke ClickUp-werkruimte. De rijke set ingebouwde tools helpt je om je productiviteit onder controle te krijgen met functies om je beste ideeën te ontwikkelen, je takenlijst bij te houden, processen aan te passen, routinematig werk te automatiseren en nog veel meer.

En ClickUp doet het allemaal nog gratis ook! Toegang tot tonnen functies voor productiviteit, een uitgebreide Sjabloonbibliotheek en over 1.000 integraties wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp .