22 productiviteitstactieken om je werk gedaan te krijgen (+ tips en trucs van experts)

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: De dag begint goed, maar dan is het opeens 5 uur 's middags en hebben we maar een fractie kunnen doen van het werk dat we wilden doen.

hoe?

Ik snap het - productief blijven is niet altijd gemakkelijk, vooral niet als we voortdurend worden afgeleid en onze wilskracht voortdurend op de proef wordt gesteld. 👀 🙏

Gelukkig is er tegenwoordig een hack voor alles! Kijk eens naar deze 22 productiviteit hacks die je zullen helpen om meer te doen in minder tijd zonder dat dit ten koste gaat van je productiviteit focus of energie .

Waarom zijn productiviteit hacks belangrijk?

Productiviteit betekent gewoon hoe efficiënt je bent in het omzetten van je inputs in outputs. 🤝 Productiviteit helpt je te meten hoe efficiënt je output kunt produceren (zoals je product of dienst) vanuit vele inputs (zoals geld, tijd of arbeid).

Het gaat er niet alleen om meer werk Klaar te krijgen; het gaat erom meer uit onze tijd te halen. Het gaat erom onze doelen te bereiken en te doen wat we moeten doen zonder tijd te verspillen aan dingen die er niet toe doen - iets waar we ons allemaal wel eens schuldig aan maken.

Kijk eens naar een aantal van de meest voorkomende dooddoeners van productiviteit - zijn er een paar op jou van toepassing?

Te veelproductiviteitsmiddelenof niet genoeg

Gebrek aan grenzen

Slechte zelfverantwoording

Slechtproductiviteit abonnement en tijdmanagement

Slaapschuld

Afleidingen

Burnout

Somberheid Zoom

Het kan moeilijk zijn om productief te blijven als afleidingen ons voortdurend in verschillende richtingen trekken. Tussen het checken van onze telefoons, e-mails, social media accounts en de eindeloze lijst van "to-dos", is het gemakkelijk om de focus te verliezen op wat belangrijk is.

Hoewel we niet altijd volledige controle hebben over onze werkdagen, kunnen we wel beginnen met met het creëren van slimme werkgewoonten gemengd met effectieve productiviteit hacks om te voorkomen dat we ontsporen van het doen van onze belangrijke en dringende Taken en het bereiken van onze doelen!

22 Beste productiviteit hacks voor 2024 Dingen Nog te doen lijkt tegenwoordig wel een marathonrace bergop - het gaat langzaam en vereist enorme inspanning door alle afleidingen, eindeloze (zo lijkt het) vergaderingen op Zoom, steeds meer binnenkomende e-mails, enzovoort.

Als je je hierin kunt vinden, dan is het tijd om deze productiviteit hacks te ontdekken om je te helpen de dingen onder controle te krijgen en je productiviteit te verhogen batterij!

Mindset Productiviteit Hacks

Ken je dat gevoel wanneer je in de zone bent? Wanneer je zo gefocust bent op wat je aan het doen bent dat de tijd voorbij lijkt te vliegen en voor je het weet heb je veel bereikt? Dat is het doel dat we hier nastreven. 🎯

Het probleem is dat het voor sommigen van ons moeilijk is om zich te concentreren en alle Taken uit te voeren. Het kan vooral een uitdaging zijn als er een miljoen dingen tegelijk gebeuren en deadlines voor de deur staan.

Hier zijn een paar tips om je mindset te verbeteren, zodat je je denkkracht kunt maximaliseren en dingen effectief kunt doen!

1. Trek werktijd uit en wees aanwezig

❌ Blokkeerder: Heb je moeite om creatief en gefocust te blijven op je taken met een hoge prioriteit?

✅ Oplossing:

Bundel taken met hoge focus en taken met lage focus

Vermijd multitasking om uw denkkracht, aandacht en focus te optimaliseren

Schakel de modus Niet storen of Focus in op uw telefoon en laptop om notificaties te onderbreken

Volgbest practices voor het organiseren van e-mail zoals de OHIO-methode of stel elke dag specifieke tijden in om e-mail te controleren, zodat het u niet de hele dag afleidt

2. Meditatie en een goede nachtrust

❌ Blokkeerder: Heb je het gevoel dat je gedachten in de knoop zitten of dat je niet helder (of helemaal niet 😅) kunt denken?

✅ Oplossing:

Maak je hoofd leeg voordat je aan het werk gaat

Maak tijd voor jezelf voordat de werkdag begint (zelfreflectie/alleen tijd om jezelf te centreren)

Zorg voor een goede nachtrust en stem af op je circadiane ritme

3. Verander van tijd tot tijd van omgeving

❌ Blocker: Ben je moeite met focussen op de taak of de taak te doen die je het minst leuk vindt?

✅ Oplossing:

Ga naar buiten, een andere werkruimte, enz.

De eerste slag om volledig productief te worden is om je mindset in de juiste ruimte te krijgen - probeer deze hacks om je hoofd in het spel te krijgen. En ik snap het, voor anderen kan het een uitdaging zijn om in de juiste mindset te komen, vooral als je ADHD symptomen (zoals ik doe).

Als dat herkenbaar voor je is, bekijk dan deze tips om u te helpen ClickUp te optimaliseren en het voor u te laten werken!

Fysieke productiviteit hacks

Ken je dat oude gezegde: "Beweeg of raak het kwijt"? Nou, als het op denkkracht aankomt, is dat echt waar! Recente studies hebben aangetoond dat langdurig zitten kan leiden tot een afname van cognitieve prestaties, omdat wat we met ons lichaam doen een directe invloed heeft op hoe goed onze hersenen functioneren.

Dus als je net als de meesten van ons die op kantoor werken, waarschijnlijk lange periodes aan je bureau hebt gezeten met weinig tot geen beweging naast je vingers die typen en je hand die naar je vierde kop koffie reikt, dan is het tijd om een nieuwe gewoonte aan te nemen en je bewegingspauzes in te lassen!

Je moet opstaan en je lichaam bewegen als je je denkkracht wilt optimaliseren. Je hersenen hunkeren immers naar lichaamsbeweging omdat het een van de manieren is waarop ze zuurstof krijgen en de aanmaak van hersencellen bevorderen voor betere cognitieve prestaties, aka je productiviteit en efficiëntie.

📌 TL;DR: Als je je meest productieve zelf wilt zijn, moet je je lichaam bewegen. 💃

Hier zijn bewegingshacks om je lichaam en geest in harmonie te laten werken om nog meer Klaar te krijgen:

4. Oefen 's ochtends als eerste

❌ Blokkeerder: Ontbreekt het je aan motivatie en energie om je werkdag te beginnen?

✅ Oplossing:

Beweeg uw lichaam 's ochtends voor het werk om de hersenactiviteit te stimuleren, zodat u de rest van de dag voorbereid bent op mentale spanningen en complexe situaties en nieuwe informatie beter kunt vasthouden

Voor degenen die geen ochtendmensen zijn, maak tijd vrij om halverwege de dag te werken om je hersenen bij te tanken voor de middag

5. Neem een korte bewegingspauze

❌ Blokker: Gebrek aan enthousiasme en wilskracht om niet-uitdagende Taken te voltooien?

✅ Oplossing:

Maak een snelle wandeling buiten, neem een rekpauze (of een snelle danspauze op het bureau?) 👀

6. Gebruik een staand bureau

Blokker: Voelt u zich mentaal vermoeid door overmatig zitten?

✅ Oplossing:

Probeer een in hoogte verstelbaar bureau te gebruiken om lange periodes van zitten te onderbreken en om u eraan te herinneren uw benen te bewegen voor een betere bloed- en zuurstofcirculatie, die onze hersenen van energie voorziet!

Met onze toenemende verantwoordelijkheden op het werk vergeten we vaak om onze lichamen zo in te stellen dat ze optimaal kunnen werken en presteren. Lichaamsbeweging is een effectieve methode om de cognitieve functie te stimuleren en je productiviteit te verhogen door je lichaam te bewegen.

Organisatie Productiviteit Hacks

Hoe vaak bent u niet ergens aan begonnen te werken en vervolgens op een zijspoor geraakt door de rommel op uw bureau? Hoe vaak heb je niet kunnen vinden wat je nodig hebt omdat je digitale werkruimte versnipperd en ongeorganiseerd is?

Als je bent zoals de meeste mensen, is het antwoord "heel vaak"

De waarheid is dat als je werkruimte rommelig en ongeorganiseerd is, het moeilijk zal zijn om je te concentreren en iets Nog te doen te krijgen.

Het is tijd om je werkruimte te reorganiseren - bekijk deze hacks!

7. Gebruik de Eisenhower matrix om je Taak op prioriteit te ordenen

❌ Blokkeerder: Moeite met het prioriteren van Taken? Probeer een Eisenhower Matrix te gebruiken !

✅ Oplossing:

adam Connelly , Software-ingenieur bij ruimtelift.io -Infrastructuur als code oplossing voor DevOps-ingenieurs

11. Eet de kikker-methode

❌ Blokkeerder: Voel je je tegen de middag mentaal uitgeput en heb je moeite om de rest van je Taken te voltooien?

✅ Oplossing:

Deze methode suggereert dat je je belangrijkste en grootste Taken 's ochtends als eerste Klaar moet hebben om je hersenkracht te maximaliseren, en zoals Mark Twain ooit zei: "Eet 's ochtends als eerste een levende kikker en er zal je de rest van de dag niets ergers overkomen"

⭐️ Bonus: Grote Taken Vroeg Te Doen = ⬆Dopamineniveaus =⬆Lertheid, focus, creativiteit, concentratie en activeert langetermijngeheugen

12. Werk apps consolideren

❌ Blocker: Overweldigd door het aantal apps dat je elke dag moet bedienen?

✅ Oplossing:

Schakel minder vaak tussen apps en breng al je werk naar één centrale hub. U kunt ook profiteren van app-integraties om al uw meest gebruikte apps met elkaar te verbinden voor een naadloze workflow. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor belangrijk en diepgaand werk en wordt de weg naar productiviteit vrijgemaakt

13. Deel Taken op in subtaken ❌ Blokkeerder: Voel je je overweldigd door de complexiteit van een project en weet je niet waar je moet beginnen?

✅ Oplossing:

Hier is Daria Maltseva , Hoofd Product bij KeyUA, voor meer inzicht in hoe subtaken je kunnen helpen om productiviteit op het juiste spoor te krijgen:

In plaats van verschillende taken individueel aan je medewerkers te geven, kun je proberen één doel te creëren en subtaken onder de leden van het team te verdelen. Deze methode zal waarschijnlijk beter werken, omdat elk van hen een specifiek ding te doen heeft, ze zullen het beste van zichzelf geven en meer tijd om de taken te voltooien. Bovendien voelt het niet als een last als je samenwerkt als een team.

Daria Maltseva, hoofd van Product bij KeyUA

Tijdmanagement Productiviteit Hacks

14. Gebruik de Pomodoro techniek ❌ Blokkeerder: Heb je het gevoel dat je aandachtsspanne voortdurend te kort is, of dat je te veel tijd aan één Taak besteedt?

✅ Oplossing:

Werk in intervallen van 25 minuten om uw aandacht en focus te maximaliseren

De Pomodoro techniek is eentijdmanagementtechniek die geweldig werkt voor mensen die het moeilijk vinden om zich op één taak tegelijk te concentreren, voor uitstellers en voor zelfverklaarde perfectionisten die te veel tijd nemen om een taak te reviseren of erover na te denken

15. Start tijd blokkerend ❌ Blokkeerder: Vecht je voortdurend tegen de tijd?

✅ Oplossing:

Dit is een effectieve tijdmanagementhack die je dwingt om tijd af te blokken voor specifieke Taken en je alleen op die Taak te concentreren in plaats van te multitasken

Blokkeer onvoorwaardelijke en ononderbroken tijd in je agenda om afleiding te limieten, te voorkomen dat je naar andere Taken kijkt en om je geest in je werk te krijgen"productieve staat van werkstroom" ### 16. Blok 'focustijd' in je kalender

❌ Blokkeerder: Nemen vergaderingen in Zoom je productieve tijd in beslag en blijf je achter met 'Zoom gloom'?

✅ Oplossing:

Neem het van Nick Churcher van Scribe:

Het is gemakkelijk om te vervallen in eindeloze Zoom vergaderingen wanneer je op afstand werkt en in hybride werkomgevingen. De drempel om een zoom vergadering in te plannen is zo laag dat je agenda snel volloopt met vergaderingen die gemakkelijk asynchroon uitgevoerd kunnen worden. Veelvuldig schakelen tussen koppen omlaag, individueel werk en vergaderingen kan je productiviteit ernstig verstoren. > > De drempel om een zoom-vergadering in te plannen is zo laag dat je agenda snel volloopt met vergaderingen die gemakkelijk asynchroon kunnen worden uitgevoerd Om dit tegen te gaan, blok je 'focustijd' in je agenda om ervoor te zorgen dat je voldoende tijd op een dag hebt om Klaar te krijgen wat je nodig hebt._ Nog te doen

Nick Churcher, Hoofd Groei bij Schrijver

Productiviteit hacks en ClickTips

17. Krijg een doel bijhouden app ❌ Blocker: Heb je moeite om je Taken te verbinden met je doelen of voel je je vastzitten, onproductief en ongeïnspireerd door een gebrek aan doelstructuur?

✅ Oplossing:

Het instellen van wekelijkse doelen met meetbare targets helpt je op schema te blijven door een gestructureerde aanpak

Als je duidelijk kunt zien wat je doelen zijn, kun je je taken op elkaar afstemmen en je werkdagen dienovereenkomstig plannen

📌 Pro Tip: Gebruik ClickUp Doelen _om op schema te blijven, uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, uw voortgang te meten en meer!

18. Taak sjablonen gebruiken

❌ Blokkeerder: Wordt uw productiviteit geblokkeerd door inconsistente processen en tijdverlies door het steeds opnieuw opbouwen van taken?

✅ Oplossing:

Gebruik desjablonen voor productiviteit in ClickUp om herbruikbare sjablonen te maken voor u en uw team. Taken eenvoudig maken, opslaan en bewerkensjablonen voor bugrapportenlandingspagina's, blogberichten en vrijwel elk type project

19. Automatisering van routinewerk

Blocker: Nemen repetitieve en handmatige taken uw werkdagen over en nemen ze gratis ruimte in uw hoofd in?

✅ Oplossing:

ClickUp-automatisering doet het drukke werk en creëert consistente processen, zodat u en uw team uw productieve tijd en energie kunnen besteden aan andere creatieve en belangrijke taken

20. Label uw Taken op basis van belangrijkheid

❌ Blocker: Heb je een duidelijke manier nodig om je dringende taken te zien en je team te laten zien hoe tijdgevoelig elke taak is?

✅ Oplossing:

Prioriteitvlaggen toewijzen aan elke taak om iedereen te laten weten wat er zo snel mogelijk gedaan moet worden

21. Tabbladen opruimen

❌ Blocker: Houdt u te veel tabbladen open (ook wel tabblad hamsteren genoemd) tot het punt waarop u op elk tabblad moet klikken om het tabblad te vinden dat u zoekt?

(Het geeft niet, we maken ons er allemaal wel eens schuldig aan 😅)

✅ Oplossing:

Zet uw belangrijke taken op een rij en bewaar ze in uw systeemvak, zodat u gemakkelijk van en naar taken in ClickUp kunt springen. Deze hack helpt u om gefocust, georganiseerd (en gezond) te blijven wanneer u aan meerdere taken in ClickUp werkt. U kunt het zelfs gebruiken als een "Doe het nu of doe het later"-systeem. Kun je ons daar meer over vertellen, Holly?

Als ik het in vijf minuten of minder kan doen, doe ik het en verwijder ik de notificatie Als er meer tijd voor nodig is of als het een groter project is, zet ik de taak in mijn Taakvak en sluit ik het af als alle actie-items _in de Taken zijn Voltooid!

Holly Peck, Sr. Coaching Manager bij ClickUp

22. Onnodige klikken verwijderen

❌ Blocker: Moet u in ClickUp voortdurend van en naar dezelfde pagina's schakelen?

✅ Oplossing:

Met deze functie kunt u snel naar uw meest gebruikte en populaire locaties in de werkruimte springen om u te helpen tijd en mentale energie te besparen.

Maak eenvoudig uw favoriete lineUp die uniek is voor uw werkstroom en voorkeuren en vind uw favorieten in uw zijbalk of vastgemaakt bovenaan uw werkruimte.

Maak je eigen zijbalk met favorieten en blader snel door precies datgene wat je nodig hebt

Onze ClickUp crew is dol op deze functie. bekijk hoe sommigen van ons het gebruiken:

Ik houd de kalender vastgemaakt vanaf de knop Snelle acties zodat ik snel mijn kalender kan weergeven vanaf elke plek in het platform zonder dat ik de huidige pagina waarop ik me bevind hoef te verlaten en naar het startscherm hoef te gaan waar de kalender staat.

Jonathon Popphan, Associate Training Specialist bij ClickUp

Als je vastgemaakte favoriete weergaven gebruikt, verander dan de naam in een emoji of afkorting, zodat er meer favoriete weergaven zichtbaar zijn Ongeveer 90% van mijn dagelijkse ClickUp navigatie gebeurt via de balk met favorieten._

Jeremy Galante, Sr. SEO Manager bij ClickUp

Jeremy Galante, Sr. SEO Manager bij ClickUp

Jeremy's favoriete balk in ClickUp

Productiviteit' Hack je werkdagen met ClickUp

Er is altijd meer werk te doen dan er tijd in de dag is om het te doen.

We kennen allemaal het gevoel dat we overweldigd worden door het aantal taken op ons bord en het dreigende gevoel van angst dat daarmee gepaard gaat. Het is makkelijk om op een zijspoor te raken (of ongemotiveerd), vooral als we ons proberen te concentreren op een taak die we niet bijzonder interessant of inspirerend vinden.

Het is maar goed dat er tegenwoordig voor alles een hack bestaat!

Probeer deze tips voor productiviteit eens uit en gebruik de functies in ClickUp om u te helpen slimmer te werken, uitstelgedrag te verslaan, uw hersenen te trainen om uw aandachtsspanne te vergroten en uw productiviteitsmodus in te schakelen - on demand! 🙌 Probeer ClickUp vandaag!