12 gratis productiviteitssjablonen in Excel & ClickUp

Productief zijn is een grotere uitdaging dan ooit, of je nu op kantoor werkt of op afstand. Met alle afleiding om je heen kan het een uitdaging zijn om te weten hoe je je werk prioriteiten moet geven . 😵‍💫

Een manier om dingen effectiever gedaan te krijgen is om een productiviteitsplan . Voordat je "Leer hoe je een productiviteitsplan maakt" toevoegt aan je steeds langer wordende takenlijst, kun je overwegen om een gratis sjabloon te gebruiken. Of het nu voor je werk is of voor je privéleven, het is een geweldige manier om je workflow en taakbeheer te verbeteren.

Dingen gedaan krijgen en de persoonlijke en teamproductiviteit verbeteren is nog nooit zo eenvoudig geweest met de juiste productiviteitssjablonen, een suite van handige hulpmiddelen en gratis sjablonen voor Notion, Excel en ClickUp. 📋

Wat is een productiviteitssjabloon?

Een productiviteitssjabloon is een manier om in kaart te brengen wat er gedaan moet worden, wie waar verantwoordelijk voor is, de tijdschema's van een project en hoe het werk van één persoon de algehele workflow beïnvloedt.

Dit document moet de productiviteit verhogen door alle relevante informatie te verschaffen om je doelen en to-dos te bereiken. Iedereen is voortdurend op zoek naar de beste productiviteitstips en de nieuwste productiviteitsmiddelen -maar real-time samenwerking en apps voor productiviteitsbeheer, zoals ClickUp, zijn een geweldige manier om meer gedaan te krijgen in minder tijd.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken

Daarom zijn deze gratis hulpmiddelen in Excel en ClickUp zo handig om je belangrijkste taken aan te pakken. Ze geven u de juiste kaders om te integreren met uw productiviteitsplanner, uw dagelijkse taken en to-do-lijsten voor tijdbeheer en je persoonlijke benadering van werk.

Met kant-en-klare en aanpasbare workflowsjablonen kun je deze toepassen op specifieke projecten, teams of je hele organisatie. Individuele teamleden kunnen ook persoonlijke planningssjablonen gebruiken om zich te concentreren op hun eigen productiviteit.

Ze kunnen deze sjablonen gebruiken om manieren te identificeren waarop ze achterlopen, taken die ze kunnen automatiseren en elimineren en manieren om het dagelijkse taakbeheer te stroomlijnen.

Wat maakt een goed productiviteitssjabloon?

De meeste productiviteitssystemen beginnen als een idee op papier. Een bedrijfs- of operationeel leider stelt doelen voor zichzelf, het bedrijf of een team, zoals een teamleider product stappenplan en dan begint de productiviteitsplanning.

Maar dat is niet genoeg om een project tot het einde toe te beheren. Vanaf dit punt heb je een aanpasbare sjabloon nodig om toezicht te houden op elke stap van het plan en om de voortgang bij te houden. Een effectieve sjabloon moet het volgende bevatten:

Eenvoudige en flexibele manieren om taken te prioriteren volgens je eigen workflow

Functies om samen te bewerken, schrijven en organiseren om samen aan documenten te werken

Formaten om gegevensinvoervelden aan te passen om een sjabloon aan te passen aan uw huidige strategie

Gebieden om notities te schrijven, vergaderingen of taken bij te houden in een agenda en uw proces te organiseren

Een raamwerk dat aansluit bij je bedrijfsbehoeften (zoals je budget, teamgrootte, projecten, etc.)

Integratie met software die je team daadwerkelijk gebruikt, zoals eenCRM of Gantt-diagram voortijdlijnen voor projecten* AI projectmanagement tools om snel samen te vatten, te bewerken en te helpen met het schrijven van inhoud binnen uw specifieke rol

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

12 productiviteitssjablonen om werkstromen te optimaliseren in 2024

Het handhaven van een hoge productiviteit is een uitdaging in elk bedrijf en in elke sector. Daarom investeren veel zakelijke en operationele leiders in productiviteitsapps en -sjablonen.

Maar niet elke sjabloon is ontworpen om hetzelfde te doen.

Gelukkig hebben wij het moeilijke werk voor je gedaan door je 12 van onze favoriete gratis productiviteitssjablonen te geven met uitleg over wat ze bevatten en hoe je ze kunt gebruiken om de productiviteit voor jezelf, je team en je organisatie te verhogen.

Laten we productief worden! ✅

1. Persoonlijk productiviteitssjabloon door ClickUp

Sjabloon voor persoonlijke productiviteit door ClickUp

In elke baan maakt persoonlijke productiviteit een groot verschil in hoe we presteren op het werk, of we promotie krijgen, wat we verdienen en onze persoonlijke en professionele voldoening.

Tegelijkertijd, als je consequent dingen gedaan wilt krijgen en je leven gezond wilt houden, dan is is zelfdiscipline essentieel ook. Daarom is dit Sjabloon voor persoonlijke productiviteit door ClickUp is een goed startpunt.

Download deze gratis planningsjabloon om persoonlijke of zakelijke doelen gemakkelijk bij te houden. Zo kun je je energie gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen in plaats van tijd te verspillen aan het bijhouden van alles.

Maak en bereik doelen of voeg gedetailleerde notities toe aan je taken op een effectievere manier, zelfs als een gewoonte tracker. Zie het als een persoonlijk bullet journal dat u kunt integreren met ClickUp. Deze sjabloon downloaden

2. Persoonlijk productiviteitsrapport sjabloon door ClickUp

Persoonlijk productiviteitsrapport sjabloon door ClickUp

Houd jezelf verantwoordelijk met deze Sjabloon voor persoonlijk productiviteitsrapport door ClickUp voor inzicht in alle details van uw taken.

Productiviteit is een spel van acties en gevolgen. Als je je tijd effectiever kunt beheren, kun je meer gedaan krijgen.

Het meten van de impact van je werk op je team of klanten is eenvoudiger als je de onderdelen kunt opsplitsen in meetbare statistieken, als een soort heatmap voor je productiviteit actiepunten .

Dat kan nu met deze productiviteitsrapportsjabloon die al is geïntegreerd met ClickUp. Hiermee kunt u verantwoording afleggen over uw acties, resultaten en voltooide taken wanneer u deze afzet tegen uw takenlijsten. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp gebruiken voor productiviteitssjabloon by ClickUp

ClickUp gebruiken voor productiviteitssjabloon door ClickUp

ClickUp is uitgerust voor talloze productiviteitsgebruiksgevallen, bedrijfssectoren, projecttypes en functierollen. Als u er alles uit haalt, helpt het u om meerdere verantwoordelijkheden in balans te brengen, maar u wilt er zeker van zijn dat niets achterblijft.

Met de ClickUp voor productiviteitssjabloon gebruiken kunt u werkdruk, taken, takenlijsten en uw mix van korte-, middellange- en langetermijndoelen bijhouden en afhandelen.

Laten we eerlijk zijn: er zijn een heleboel productiviteitsplanner-apps en sjablonen, maar helpt het niet om te optimaliseren hoe u ze gaat gebruiken? Dat is wat deze ClickUp bron zo geweldig maakt, omdat het je leert hoe je een ruimte creëert binnen het platform en hoe je het daadwerkelijk gebruikt om alles georganiseerd te houden.

Je hoeft dit niet alleen te doen! Deze sjabloon downloaden

4. Kwik Productiviteit Sjabloon van ClickUp

Kwik Productiviteit Sjabloon van ClickUp

Download de ClickUp Kwik Productiviteit Sjabloon om Jim Kwik's "Kwik Productivity" te integreren met ClickUp.

Jim Kwik is de wereldwijde bestsellerauteur van Limitless. Hij is ook al 30 jaar een van 's werelds toonaangevende productiviteitsexperts en -coaches.

Kwiks coachingstrategieën hebben een positieve invloed gehad op enkele van de grootste en meest succesvolle organisaties, zoals Google, Nike, Harvard University en de Amerikaanse luchtmacht. Hij heeft topatleten, CEO's en beroemdheden getraind.

Bonus: Iedereen die deze template downloadt, ontvangt een exclusieve code waarmee je 20% korting krijgt op een van zijn vlaggenschipcursussen voor versneld leren. Deze sjabloon downloaden

5. Marc Andreessen Productiviteit Sjabloon van ClickUp

Marc Andreessen Productiviteitssjabloon van ClickUp

Ontsluit enkele van de geheimen van productiviteit met de Marc Andreessen productiviteitssjabloon van ClickUp .

ClickUp heeft het productiviteitssysteem van Marc Andreessen omgevormd tot een systeem dat u in uw werk kunt gebruiken en dat naadloos integreert met de vele tools en functies van ClickUp zodra het aan uw werkruimte is toegevoegd.

Marc Andreessen is een van 's werelds meest succesvolle serieondernemers en -investeerders en medeoprichter van Andreessen Horowitz (a16z). Dit durfkapitaalbedrijf is verantwoordelijk voor investeringen in de dingen die de meesten van ons elke dag online gebruiken, zoals Facebook, Twitter, GitHub en meer.

Als je een manager bent, besteed je waarschijnlijk een groot deel van je dag aan het overzien van taakopdrachten en het geven van projectfeedback, net als Andreessen. Met behulp van een sjabloon voor projectplan zoals deze, is een krachtige manier om taken toe te wijzen en een projectprioritering systeem dat het beheren van teamleden en freelancers gemakkelijker maakt. Deze sjabloon downloaden

6. Actieplan sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor actieplan door ClickUp

Een actieplan is een manier om in de toekomst te kijken.

Breng taken in kaart die voltooid moeten worden om je doelen te bereiken met de Actieplan sjabloon door ClickUp . Creëer een aanpasbaar pad naar uw einddoelen en houd uw voortgang bij terwijl u ernaar toe werkt.

Gebruik voor teams de sjabloon met ClickUp Whiteboards zodat iedereen op dezelfde pagina zit wanneer u alles begint te plannen. U kunt samenwerken met teamleden om alles door een project te volgen, of uw takenlijst verlevendigen met een kleurrijk en interactief bord waarop u gemakkelijk taken uit verschillende lijsten of mappen kunt toevoegen.

Het plannen van het volgende grote project is nu nog eenvoudiger. Deze sjabloon downloaden

7. Prioriteit Matrix Sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor prioriteitenmatrix door ClickUp

Prioriteiten stellen is belangrijk, maar hoe houd je je aan je prioriteiten als je ze eenmaal hebt gesteld? Het is gemakkelijk om overweldigd te raken door de hoeveelheid items op je lijst en taken in het wilde weg aan te pakken.

Gelukkig hebben we daar een oplossing voor: de Sjabloon voor prioriteitenmatrix door ClickUp . Gebruik dit om taken te identificeren, organiseren en visualiseren op basis van belangrijkheid en urgentie.

Op deze manier richt uw team zich eerst op de meest kritieke taken, zodat iedereen productief blijft. Voeg deze sjabloon toe aan uw ClickUp Workspace en begin met het prioriteren van uw taken voor efficiëntere takenlijsten. Deze sjabloon downloaden

8. Wekelijks voortgangssjabloon door ClickUp

Wekelijks voortgangssjabloon door ClickUp

Met deze Wekelijkse voortgangssjabloon door ClickUp kunt u de algemene status van uw team zien en de voortgang uitgesplitst per week. Gebruikt u liever kalenders? Het is eenvoudig om deze taken te bekijken in ClickUp's Kalender en talrijke andere weergaven binnen het platform.

Als managers kunnen zien hoe iedereen vordert, verlopen projecten soepeler. Dit verbetert niet alleen de verantwoording, maar houdt ook iedereen gemotiveerd.

Teamleden kunnen ook gemakkelijk knelpunten in de week identificeren en belangrijke details inzien zodat ze weten wat ze moeten doen. Als manager kun je dan actie ondernemen om deze knelpunten weg te nemen of meer middelen en tools beschikbaar stellen om je team te helpen deze knelpunten op te lossen. Deze sjabloon downloaden

9. Excel Dagplanning Sjabloon door Vertex42

via Rekenblad123 Spreadsheet123 is een andere leverancier van gidsen en productiviteitssjablonen voor Excel. Als de sjablonengalerij van Microsoft meer in jouw straatje past, dan is deze gratis download echt iets voor jou.

Download en print deze gratis productiviteitsplannersjabloon als je je taken per dag en verantwoordelijkheden wilt visualiseren, vooral als ze gescheiden zijn van de dagelijkse werklasttaken en actiepunten. Deze sjabloon downloaden

11. Begrip Gewoonte Tracker Sjabloon

Via Notion

Er zijn veel gratis Notion-sjablonen om door te bladeren en ook veel niet-zo-gratis sjablonen. Maar dit sjabloon voor gewoontes bijhouden is een gratis hulpmiddel om een gedetailleerde checklist te maken van je gewoontes en of je je eraan houdt. Deze sjabloon downloaden

12. Projectplanner sjabloon

Via Notion

Als je op zoek bent naar Notion-sjablonen die specifiek bedoeld zijn om productief te blijven bij je projectplanning, dan hebben we de juiste gevonden. De sjablonen van Notion worden intern en extern gemaakt en deze specifieke sjabloon is gemaakt door de Cajun Koi Academy.

Het is een ideale optie om persoonlijke projecten of sprints te organiseren. Dus of je nu een team van velen bent of een team van één, deze Notion-sjabloon kan nuttig zijn. Deze sjabloon downloaden

Verhoog uw productiviteit met ClickUp sjablonen

Productiviteit is een uitdaging waar iedereen mee worstelt. Of u nu een nieuwe verkoper bent of een CEO van een miljardenbedrijf, we hebben allemaal 24 uur per dag en we jongleren allemaal met meerdere concurrerende taken, lijsten en persoonlijke en professionele doelen. 🤹

Productiviteitstools en sjablonen maken het makkelijker om deze concurrerende taken en actiepunten te beheren. We hebben deze sjablonen gemaakt om u te helpen uw persoonlijke, professionele en teamproductiviteitsuitdagingen aan te gaan.

Voor degenen die ClickUp al gebruiken, kunnen de meeste van deze sjablonen meteen binnen het platform gebruiken, samen met talloze ClickUp tools en functies, om uw workflows te verbeteren.

Bent u klaar om uw productiviteit naar een hoger niveau te tillen? Combineer productiviteitssjablonen met een krachtige alles-in-één productiviteitsapp: Meld u vandaag nog aan voor ClickUp . 🏆