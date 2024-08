10 Voorbeelden van zelfdiscipline en tips voor succes

"Ik doe het als ik in de stemming ben."

"Maak je geen zorgen. Het hoeft pas over een week."

"Ik heb geen zin."

"Ooh, waar gaat deze YouTube-video over?" šŸ‘€

Ah, de refreinen van de eeuwige uitsteller. We kennen ze allemaal en we hebben allemaal wel eens zoiets gezegd. Uiteindelijk maken we meestal af wat er van ons verlangd wordt, maar waarschijnlijk met meer stress, druk en mentaal ongemak dan nodig is.

Waarom overkomt ons dit altijd?

Waarschijnlijk omdat we onze zelfdiscipline moeten opbouwen - het vermogen om dingen gedaan te krijgen, ongeacht je stemming, de omstandigheden of je inconsistente motivatieniveau.

Dit artikel behandelt 10 van de meest effectieve voorbeelden van zelfdiscipline en tips om je besluitvaardigheid te verbeteren, angst op de werkplek te verminderen en maak jezelf klaar voor succes. šŸ†

Wat is zelfdiscipline?

Zelfdiscipline is wat de wereld doet draaien. Het zorgt ervoor dat je jarenlang naar de sportschool gaat en hard werkt in je carriĆØre. Het leert je zelfbeheersing en hoe je slechte gewoontes een halt toeroept. Het is simpelweg het ingrediĆ«nt dat nodig is om volhardend en veerkrachtig te blijven om je doelen te bereiken.

10 voorbeelden van zelfdiscipline en tips voor het ontwikkelen van goede gewoontes

Zelfdiscipline is als een spier - hoe meer je het traint, hoe sterker het wordt. En hoe sterker het wordt, hoe gemakkelijker het wordt om betere keuzes te maken en zelfbeheersing te behouden, vooral wanneer het er op aankomt.

Dus om je te helpen zelfdiscipline op te bouwen, je mentale gezondheid te koesteren en je te ontdoen van slechte gewoontes die je ervan weerhouden optimaal te presteren, zijn hier 10 tips en voorbeelden voor zelfdiscipline om te oefenen en in je leven op te nemen:

1. Geef jezelf minder beslissingen

Het beste om verwachtingen te managen, op schema te blijven en beslismoeheid te verminderen

Mensen zien wilskracht als een alles of niets ding - we hebben het of niet. Maar wilskracht kan het best gezien worden als een tank die de hele dag door gevuld en leeg kan raken en beĆÆnvloed kan worden door onze keuzes en omgeving.

Zogenaamde beslissingsmoeheid kan ook begrepen worden als wilskrachtmoeheid.

Je kunt Ć©Ć©n keer nee zeggen tegen een verleiding (dat is Ć©Ć©n rep van je wilskrachtspier) en dan later op de dag nog eens tientallen keren nee zeggen (dat zijn meer reps). Maar tegen de avond is die arme wilskrachtspier uitgeput. Dus je komt thuis na een lange, zware dag en denkt: "Nou, ik ben zo braaf geweest. Ik heb het verdiend," en uiteindelijk geef je toe aan de verleiding.

PRO TIP Probeer zoveel mogelijk op de automatische piloot te zetten en creƫer een systeem dat voor jou werkt. Zet een systeem op waardoor je minder mentale energie hoeft te gebruiken, maar je wel verantwoordelijk blijft voor wat je moet doen. Je hoeft dan niet meer elke keer ter plekke te beslissen; in plaats daarvan beslis je ƩƩn keer, stel je het in en ga je verder.

Om beslismoeheid te verminderen, kun je je to-lists en planning van tevoren plannen op een digitale planner met checklists of een digitale kalender . Het plannen en zien van je prioriteiten kan je helpen je mentaal voor te bereiden op je taken, je tijd beter te beheren en, nog belangrijker, je aan je geplande taken te houden.

Maak duidelijke, multifunctionele takenlijsten om uw ideeƫn en werk eenvoudig vanaf elke locatie te beheren, zodat u nooit meer iets vergeet

U kunt uw hersenen ook trainen om in de productiviteitsmodus te gaan door uw taken te organiseren en een systeem te creƫren dat u motiveert en enthousiast maakt. Een manier om dit te doen is door het GTD-systeem te implementeren en hulpmiddelen te gebruiken zoals de Get Things Done sjabloon van ClickUp om u te helpen op koers te blijven en u te concentreren op het bereiken van uw doelen.

De GTD-sjabloon (Getting Things Done), gebaseerd op het GTD-systeem van David Allen, helpt u bij het organiseren van taken en projecten door ze vast te leggen en op te splitsen in werkitems

2. De 40%-regel

Beste om zelfbeperkende overtuigingen te verslaan

De 40% regel is een principe dat je kan helpen door te zetten als het moeilijk wordt en een snelle manier om zelfbeperkende overtuigingen te omzeilen.

Als je je mentaal en fysiek moe begint te voelen, kun je het gevoel hebben dat je wilt opgeven, maar in werkelijkheid zit je nog maar op veertig procent van wat je werkelijk kunt bereiken.

Waarom zou dit gebeuren?

Nou, de grens is iets wat je eigen hersenen creƫren en geen objectief feit over de werkelijkheid. Bedenk dat het primitieve deel van de hersenen de hersenstam is, waarvan de primaire functie is om je veilig te houden. Dit instinctieve deel van je hersenen wil je beschermen tegen ongemakkelijke en potentieel gevaarlijke situaties - en het is altijd beter om voorzichtiger te zijn dan minder voorzichtig, toch?

Als gevolg daarvan kun je je fysiek uitgeput voelen, mentaal uitgeput of gewoon bang op een moment dat je niet echt in gevaar bent. In feite kun je nog 60% meer inspanning leveren! Je bent tot veel meer in staat dan je denkt. Zelfs als je je echt te moe voelt om door te gaan, kun je erkennen dat dit slechts een excuus is - je bent nog niet klaar; je bent nog maar voor veertig procent klaar.

KEY TAKEAWAY Zelfdiscipline gaat niet over een soort supermens zijn, maar over niet toegeven wanneer je lichaam en geest je vertellen: "Ik kan niet meer." Je hersenen zijn zo krachtig dat als ze tegen je zeggen: "Je kunt niet meer", dat precies is wat ze geloven. Maar wat als je zegt: "Je kan meer doen?"

3. De 10-minutenregel 1.0

Het beste om geduld op te bouwen en de behoefte aan onmiddellijke voldoening te vermijden

Gezien onze beter ontwikkelde hersenen, is het redelijk om te denken dat mensen superieure besluitvormers zijn dan alle andere primaten ter wereld.

Het is dan ook enigszins verrassend om te horen over een experiment waaruit bleek dat chimpansees, als ze de keuze kregen tussen wachten op Ć©Ć©n traktatie of nog langer wachten op een opeenstapeling van traktaties, hun bevrediging konden uitstellen en wachten. Chimpansees zijn niet slimmer dan wij, maar toch nemen ze minstens zo vaak betere beslissingen als wij.

waarom?

Nou, het probleem ligt eigenlijk in hoe ontwikkeld onze hersenen zijn. We overdenken beslissingen met enigszins voor de hand liggende antwoorden en we kunnen slecht gedrag dat ons berooft van meer wenselijke resultaten rationaliseren. We weten niet altijd zeker wat een echte reden voor aarzeling is en wat slechts een rechtvaardiging of excuus. Je kunt je voorstellen hoe dit onze algehele effectiviteit vermindert.

Dat is waar de 10-minutenregel om de hoek komt kijken.

PRO TIP Als je iets wilt, wacht dan minstens tien minuten voordat je ernaar handelt. Het is eenvoudig en laat geen ruimte voor discussie of excuses. Als je een drang voelt, bouw dan zelfdiscipline op door jezelf te dwingen 10 minuten te wachten voordat je toegeeft aan wat de drang ook is. Als je er na tien minuten nog steeds zin in hebt, neem het dan. Door simpelweg te kiezen om te wachten, verwijder je het "onmiddellijke" uit onmiddellijke bevrediging - waardoor je discipline opbouwt en je besluitvorming verbetert.

4. De 10-minutenregel 2.0

Het beste voor het prioriteren van taken

De 10-minutenregel is zowel een productiviteitstruc als een manier om uitstelgedrag tegen te gaan. Deze strategie helpt je om geconcentreerd te blijven en je efficiƫntie te verbeteren .

PRO TIP Een takenlijst maken van taken die je in 10 minuten kunt doen. Als een taak langer dan tien minuten duurt, breek hem dan op in kleinere taken.

Om je te helpen deze gewoonte van zelfdiscipline te implementeren, kun je een hulpmiddel voor projectbeheer zoals ClickUp met een ingebouwde tijdregistratie , prioriteitsvlaggen om urgente taken prioriteit te geven en subtaken om complexere taken op te splitsen in kleinere, beter beheersbare stappen.

Verbeter het tijdbeheer en blijf op schema om uw taken af te maken met de ingebouwde tijdregistratie in ClickUp

U kunt ook de Sjabloon voor prioriteitenmatrix door ClickUp om u te helpen uw taken te prioriteren en u te concentreren op uw belangrijkste werk zodat u zich niet overweldigd of ongeorganiseerd voelt.

Gebruik deze ClickUp Prioriteitsmatrixsjabloon om kritieke taken te identificeren op basis van urgentie, impact en belang

5. De 70%-regel

De 70%-regel is een geweldige truc om je te helpen je mindset te veranderen en je te helpen handelen, zelfs als je je onzeker, bang of onwillig voelt.

Deze regel is naar verluidt bedacht door Jeff Bezos, die hem ongetwijfeld gebruikte om uit een staat van angst en besluiteloosheid "ontsnappingssnelheid" te bereiken en op het pad te komen van keuzes maken, feedback ontvangen en onderweg bijsturen.

Met andere woorden, je verlaagt de drempel om actie te ondernemen. Je hoeft er niet honderd procent achter te staan, maar zeventig procent is genoeg om aan de slag te gaan!

PRO TIP Versla uitstelgedrag en houd je ogen op de prijs door je doelen te documenteren en ze altijd voor je te houden, zodat je eraan herinnerd wordt om door te zetten als je hoofd nee zegt. Je kunt apps voor het stellen van doelen gebruiken zoals ClickUp Doelen om u op het juiste spoor te houden om uw doelen te bereiken en uw voortgang te bewaken zodat u altijd weet hoe dicht of ver u bent van het bereiken van uw doelen.

Blijf op schema om je doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangscontrole

6. Hoe surf je op de drang

Het beste om zelfbeheersing te verbeteren, afleiding te verminderen en verleiding te overwinnen

Wat onze zelfdiscipline bedreigt is verleiding en afleiding.

Met drangsurfen kun je een drang observeren zonder ernaar te handelen. ā˜ļø

Een drang is gewoon een gevoel van intens verlangen naar iets. Meer is het niet. Belangrijk is dat het geen dwang is om te handelen. Je kunt intens verlangen naar iets dat natuurlijk en goed voor je is of naar iets dat puur negatieve effecten op je heeft.

Betekent dit dat je de afleiding, drang of verleiding gewoon negeert? Niet helemaal. Want als je iets probeert te negeren, geef je het misschien meer psychologische kracht en verleng je zelfs een sensatie die normaal gesproken niet zo lang zou hebben geduurd. Een concept of sensatie wordt meestal sterker als je het negeert, niet zwakker. Een golf in de oceaan negeren betekent immers niet dat hij er niet is en dat je hem niet op je voelt inbeuken.

Als we dit lang genoeg kunnen doen, gaat de drang over en zijn we weer kalm en in balans. Meestal is slechts een spreekwoordelijk voorproefje genoeg.

PRO TIP Je kunt een dagboek bijhouden om je patronen en gedragingen bij te houden en te controleren. Gebruik een notitieboekje of een digitale notitie-app zoals ClickUp Docs en Kladblok om je gedachten vast te leggen en te bekijken.

Maak en pas uw ClickUp-pagina's aan om aan elke behoefte te voldoen - van dagboeken tot documenteringsstrategieƫn en nog veel meer

7. Verander uw relatie met ongemak

Beste manier om je mindset over obstakels te veranderen en ze te gebruiken om je te helpen groeien

Je voorouders hadden een basiscode voor het leven: vermijd pijn, zoek plezier. En als iets eng is, vermijd dat dan ook.

Maar als een bewust en zelfbepalend mens weet je dat er wat speelruimte is om te onderhandelen! Om te groeien moet je soms pijn en angst voelen.

De ervaring van groei is van nature ongemakkelijk. Niemand heeft ooit ingrijpende veranderingen in zijn leven doorgevoerd of indrukwekkende doelen bereikt zonder zich in het zweet te werken of zich een beetje zenuwachtig te voelen. Het is moeilijk. Als het niet moeilijk was, dan zou iedereen ultra-geƫvolueerd en super succesvol zijn, nietwaar?

KEY TAKEAWAY Het is tijd om je verwachtingen over hoe je je dagelijks voelt te veranderen. Uiteindelijk is het gewoon ongemak. Dat is alles. Geen gloeiend hete angst of schrik. Gewoon ongemak. Het is iets ongewoons, maar het is niet omdat het ongewoon is dat het slecht is. Je relatie met ongemak veranderen is de sleutel tot het volgende niveau persoonlijke productiviteit die je vooruithelpen in je leven.

8. Actie creƫert momentum

Het beste om momentum en motivatie te creƫren door actie te ondernemen

Wat je doelen ook zijn, motivatie speelt een belangrijke rol en is een van de belangrijkste ingrediĆ«nten die je drive en ambitie beĆÆnvloeden, maar we denken er helemaal verkeerd over.

Als we aan motivatie denken, zoeken we naar iets dat een vonk in ons doet overspringen, waardoor we opstaan van de bank en diep in onze taken duiken. We willen motivatie die actie veroorzaakt.

Hier zijn een paar problemen mee. Dit type motivatie, als je het al vindt, is zeer onbetrouwbaar. Als je het gevoel hebt dat je motivatie nodig hebt die actie veroorzaakt, dan doe je het verkeerd.

Een schrijver die bijvoorbeeld het gevoel heeft dat hij niet kan schrijven zonder een vorm van motivatie of inspiratie, zal uren naar een lege pagina staren. Einde verhaal.

De waarheid is dat je je leven moet plannen zonder een motiverende kickstart. Het zoeken naar die motivatie creĆ«ert een voorwaarde en extra barriĆØre voor actie. Maak er een gewoonte van om zonder die motivatie verder te gaan. En verrassend genoeg is dit waar je zult vinden wat je zocht - actie leidt tot motivatie, meer motivatie en uiteindelijk momentum.

KEY TAKEAWAY Je eigen acties zullen je brandstof zijn om vooruit te komen. Nadat je je eerste stap hebt gezet en vooruitgang hebt gezien door je inspanningen, zal motivatie gemakkelijker en vanzelfsprekender komen, net als inspiratie en discipline. Je komt in een groef en plotseling zit je in je werkmodus.

10. De 10-10-10-regel

Het beste om je te helpen bij het analyseren van de korte- en langetermijneffecten van je acties of het gebrek daaraan

Het maakt niet uit hoe goed je je toekomstige zelf visualiseert of hoe vaardig je wordt in het uitstellen van bevrediging, je zult nog steeds onvermijdelijk te maken krijgen met verleidingen of drang om je discipline te verliezen die je kunnen overweldigen.

Als dat betekent dat je minder streng bent met je dieet voor Ć©Ć©n maaltijd terwijl je uit bent met vrienden, is dat waarschijnlijk niet erg. Maar als dat betekent dat je op het punt staat je wilskracht te verliezen en terug te vallen in een schadelijke verslaving uit je verleden, dan wil je een hulpmiddel achter de hand hebben om je te helpen gedisciplineerd te blijven.

Dat is waar de 10-10-10 regel om de hoek komt kijken - een reflectie en tijdmanagementtechniek .

BELANGRIJKE AFHAALMAALTIJD De volgende keer dat je voelt dat je op het punt staat toe te geven aan een drang of verleiding, stop dan en vraag jezelf af hoe je je over tien minuten, tien uur en tien dagen zult voelen. Deze regel kan effectief zijn omdat het je dwingt om na te denken over je toekomstige zelf en te zien hoe je acties je zullen beĆÆnvloeden - ten goede of ten kwade.

We weten vaak dat we op dit moment onze discipline verliezen of iets schadelijks doen, maar dat is niet genoeg om ons ervan te weerhouden het te doen omdat we geen verbinding hebben met ons toekomstige zelf dat met de gevolgen zal moeten omgaan. De 10-10-10 Regel creƫert die verbinding snel, waardoor je je bewust blijft van je acties of het gebrek daaraan.

Jezelf de baas zijn: Word zelf gedisciplineerd met goede gewoontes

Nu realiseer ik me dat zelfs het doorlezen van deze lijst overweldigend kan zijn en eigenlijk het tegenovergestelde bereikt van het beoogde effect: nog meer op je bordje leggen en nog meer uitstelgedrag en het vermijden van verantwoordelijkheden veroorzaken.

Daarom smeek ik je om klein te beginnen en er gewoon Ć©Ć©n te kiezen om deze week uit te voeren. Probeer de volgende week een andere.

Zie je waar ik naartoe wil? Het is nooit te laat om zelfdiscipline te oefenen. Maak kleine veranderingen in je levensstijl en mindset en creƫer systemen om je goede gewoontes te ondersteunen. U kunt hulpmiddelen zoals ClickUp gebruiken als een gewoonte-tracker hulpmiddel om doelen te stellen, dagboek app , to-do lijst en meer om je gefocust te houden op je doelen en gemotiveerd om gedisciplineerd te blijven.

En na verloop van tijd zul je de lange termijn zelfdiscipline en het interne kompas ontwikkelen die je nodig hebt om betere keuzes te maken en te slagen in alles wat je doet!

gastschrijver:_ *Pete Hollins* is een bestsellerauteur en onderzoeker op het gebied van menselijke psychologie en gedrag. Hij heeft een BS en MA graad in psychologie en heeft gewerkt met tientallen mensen uit alle lagen van de bevolking. Na jarenlang in een privƩpraktijk te hebben gewerkt, heeft hij zijn zinnen gezet op schrijven en het toepassen van zijn jarenlange opleiding om mensen te helpen hun leven van binnenuit te verbeteren. Om meer te leren van Pete, bezoek zijn website voor een gratis ebook van 14 pagina's over 9 verrassende psychologiestudies die je kijk op de mensen om je heen volledig zullen veranderen._