Bullet Journal Projectmanagement Gids (2024)

Er gaat niets boven het opschrijven van je gedachten in een dagboek.

Het kan je helpen om je breindump om te zetten in georganiseerde to-do lijstjes, doelen en actieplannen .

Maar nu zijn er digitale platforms die vergelijkbare functies bieden, maar met meer efficiëntie.

Digitale bullet journals geven je een eindeloze ruimte om projecten te beheren, productiever te zijn en persoonlijke en professionele doelen te bereiken.

maar wat is een bullet journal precies en hoe kun je het gebruiken om projecten te beheren ?_

In dit artikel bespreken we wat bullet journal projectmanagement is, hoe je het kunt gebruiken om projecten te beheren en de vijf belangrijkste voordelen van digitaal gaan.

Laten we beginnen met journaling! 📖

Wat is een Bullet Journal?

Een bullet journal is een aanpasbare ruimte voor het beheren van persoonlijke projecten, doelen en alle dagelijkse taken. Het is eigenlijk een planner die je helpt met het maken van to-do lijstjes, het bijhouden van deadlines en het beheren van je dagelijkse taken taken te prioriteren .

Je kunt bullet journals gebruiken om elk project te beheren, zoals het leren van een nieuwe taal, een blog beginnen of je kookkunsten verbeteren.

Of het nu persoonlijk is of professionele doelen kan de bullet journal-methode je helpen een doel prioriteren beperk het en bedenk een actieplan.

Bullet journal projectmanagement omvat het gebruik van de Getting Things Done (GTD) aanpak om projecten efficiënt te beheren met behulp van een bullet journal.

GTD is een projectmanagementmethodologie die zich richt op het prioriteren van taken en doelen om je te helpen, nou ja, dingen gedaan te krijgen.

Hoe gebruik je een Bullet Journal voor projectmanagement?

Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het plannen van projecten met een bullet journal:

Stap 1: Bepaal je doel

Je begint met het identificeren van welk project (aka je doel) je naartoe gaat werken.

Als je een lijst met meerdere projecten hebt, moet je er één kiezen om je op te richten.

maar hoe doe je dit?

Stel jezelf deze drie vragen:

Welk project zal de grootste impact hebben op je dagelijks leven? welk project brengt je dichter bij je doelen op middellange termijn? over welk project ben je echt enthousiast?

Je kunt ook een toekomstlogboeksectie in je dagboek maken en de andere projecten met lage prioriteit daarheen verplaatsen.

Stap 2: Splits het doel op in kleinere taken

Om de rest van het proces snel te begrijpen, stellen we dat je project is om je bedrijf uit te breiden.

_Dat is een vrij brede doelstelling, toch?

Om zo'n groot project succesvol af te ronden, moet je het opdelen in kleinere stukjes werk.

Om bijvoorbeeld je online winkelbedrijf uit te breiden, zou je het volgende kunnen doen:

15 testimonials van klanten aan je website toevoegen

Een opt-in pop-up toevoegen om mensen zich te laten inschrijven voor uwe-mailmarketinglijst* Start een modeblog en werk deze elke week bij

En voilà, je hebt een aantal goed georganiseerde subdoelen. Naarmate je elk subdoel voltooit, kom je een stap dichter bij de uitbreiding van je bedrijf.

Door je project op te splitsen, krijg je ook inzicht in hoeveel tijd en middelen je nodig hebt om het af te maken, zodat je niet eindigt met een onvolledige taak.

We snappen het. Het is moeilijk om al die elementen te beheren terwijl je je best doet om gemotiveerd te blijven.

Gelukkig kun je met een projectplanner en bullet journal systeem zoals ClickUp kunt u alle bovenstaande taken automatiseren en u concentreren op het aanpakken van uw project. Nee, we zijn niet aan het klooien!

Wacht... wat is ClickUp?

ClickUp is een van 's werelds met de hoogste waardering productiviteit en kogel dagboek app s gebruikt door zeer productieve teams in kleine en grote bedrijven.

Met functies zoals Taak afhankelijkheden om taken in de juiste volgorde te voltooien om een Globale tijdregistratie clickUp maakt van bullet journal projectmanagement een fluitje van een cent!

Hier lees je hoe je ClickUp als bullet journal kunt gebruiken project trackerDoelen in ClickUp zijn doelstellingen op hoog niveau die u kunt opsplitsen in kleinere taken of doelen. Telkens wanneer u een doel voltooit, komt u een stukje dichter bij het bereiken van uw doel.

Wat dit betekent is dat:

Doelen = je project

Doelen = je opgesplitste doelen

**Maar wacht... hoe stel je een doel in ClickUp in?

Ga naar "Goals" in ClickUp en maak een nieuw doel aan door op de knop "+New Goal" te klikken.

Dit is wat u nog meer kunt instellen:

De naam van uw doel

De vervaldatum

Wie er verantwoordelijk voor is en meer

En ta-da, je hebt een doel!

Om een doel toe te voegen, klik je gewoon op de knop "Doel toevoegen"!

Doelen verschijnen onder je doel

Je kunt verschillende doelen instellen, zoals:

Aantal: numerieke getallen zoals hoeveel producten je wilt verkopen

numerieke getallen zoals hoeveel producten je wilt verkopen Waar of niet waar: geef aan of iets is gedaan of niet. Bijvoorbeeld of u 15 testimonials voor uw website hebt verzameld

geef aan of iets is gedaan of niet. Bijvoorbeeld of u 15 testimonials voor uw website hebt verzameld Valuta: houd bij hoeveel geld u hebt verdiend met uw online verkopen 💰

houd bij hoeveel geld u hebt verdiend met uw online verkopen 💰 Taken: voeg een reeks taken toe aan je Doel. Bijvoorbeeldeen redactionele kalender makeneen redacteur zoeken en meer om een modeblog te beginnen

En terwijl u uw doelen verplettert, berekent ClickUp automatisch uw voortgang en geeft deze in real-time weer.

Het voltooien van je doelen voltooit ook je doel

Daarnaast kunt u taken vanuit het niets aanmaken of een Taaksjabloon in ClickUp gebruiken om uw projecten te beheren. U kunt dan subtaken toevoegen om uw taken op te splitsen in kleinere stappen.

Maar dat is nog niet alles.

Met Nested Subtasks kunt u subtaken onder een subtaak maken.

Op deze manier kun je een primaire taak nemen en individuele actie-items genest onder dat project. over opsplitsen gesproken!

Sleep een taak om deze te converteren naar een subtaak

Stap 3: Een actieplan maken

Nu je je doelen op een rijtje hebt, moet je een actieplan maken.

Denk aan de Ocean's 8 crew.

Het doel van de bemanning was om de ketting van Toussaint te stelen.💎

Om hun doel te bereiken, stelden ze een actieplan op. Er werden taken toegewezen, elke stap werd logisch gepland en er werd een tijdschema opgesteld.

Op dezelfde manier moet je je subdoelen indelen in logische stappen en een planning maken projecttijdlijn om uw online bedrijf uit te breiden.

Je kunt bijvoorbeeld geen 15 getuigenissen van klanten krijgen zonder klanteninformatie te verzamelen

en eerst beoordelingen te sorteren.

Je zou het kunnen, maar we weten niet zeker hoe nauwkeurig die getuigenissen zouden zijn. 👀

Om dingen goed gedaan te krijgen, moet je beslissen wanneer je met je taken begint en kijken of je taken hebt die je moet afronden voordat je aan een andere begint. Je moet ook deadlines stellen als dat nodig is.

**Lijkt het alsof je veel moet doen?

Maak u geen zorgen. ClickUp is er om u te verlossen van projectplanning ellende.

De Kalenderweergave in ClickUp kunt u tijd plannen, taken inplannen en middelen beheren met gemak.

Je kunt ook kiezen hoe je de dingen hier visualiseert:

Dag: gebruik deze weergave als eendagelijkse planner en druk uw dagelijkse pagina's af wanneer dat nodig is

gebruik deze weergave als eendagelijkse planner en druk uw dagelijkse pagina's af wanneer dat nodig is 4-Days: houd in de gaten wat u de komende vier dagen moet doen

houd in de gaten wat u de komende vier dagen moet doen Week: maak een weekspread in deze weergave om uw wekelijkse taken gemakkelijk te visualiseren

maak een weekspread in deze weergave om uw wekelijkse taken gemakkelijk te visualiseren Maand: maak een maandspreiding om een overzicht te krijgen van uw hele maand

maak een maandspreiding om een overzicht te krijgen van uw hele maand Werkweek (mobiele app): alleen weergave van maandag tot vrijdag

(mobiele app): alleen weergave van maandag tot vrijdag Schedule (mobiele app): bekijk een doorlopende lay-out van meerdere dagen

Kalenderweergave in ClickUp

Taken worden gekleurd op basis van de status van de taak

Bovendien kunt u ClickUp's taakprioriteiten om ervoor te zorgen dat u aan de juiste dingen werkt. Zodra u uw taken hebt geprioriteerd, kunt u ook tijdschattingen toevoegen om kristalheldere verwachtingen te creëren.

_Meer nodig dan alleen tijdsinschattingen om op schema te blijven?

U kunt gebruik maken van De grafiekweergave van ClickUp om uw taken te organiseren in een gedetailleerd Gantt-diagram .

Hier kunt u taken plannen beheer projectafhankelijkheden en organiseer taken in slechts een paar klikken.

Teken lijnen tussen taken om afhankelijkheden automatisch in te stellen en te visualiseren

Stap 4: Kies een lay-out

Bullet journals zijn volledig aanpasbaar. Dit betekent dat u een projectlay-out kunt kiezen die voor u werkt en deze kunt aanpassen zoals u wilt.

Misschien geef je de voorkeur aan een kalender of tijdlijn om tijdgevoelige taken te organiseren.

Of misschien ben je een kanban projectmanagement ventilator.

Goed nieuws, ClickUp heeft voor elk wat wils!

ClickUp biedt u tal van prachtige project weergaven die u razendsnel kunt aanpassen.

Enkele van deze weergaven zijn: Lijstweergave: met belangrijke informatie erop? 😩

Met een digitaal bullet journal hoef je je nooit meer zo te voelen.

Digitale hulpmiddelen kunnen worden geback-upt en gesynchroniseerd op verschillende apparaten. Op deze manier raak je je dagboek nooit kwijt en kun je projecten op je telefoon bekijken als je onderweg bent.

ClickUp tilt synchroniseren naar een hoger niveau door u het volgende te laten doen uw ClickUp-taken kunt synchroniseren met Google Agenda .

Bovendien kunt u ClickUp's mobiele apps voor Android- en iOS-apparaten om op de hoogte te blijven van uw projecten, waar u ook bent.

5. Het is supergemakkelijk om te delen met anderen

Soms vereist een project teamwork en moet je taken, to-do lijsten en andere informatie delen projectplannen met teamgenoten.

Hoewel uw papieren dagboek u hier niet zal helpen, zal een digitale taakbeheerder zoals ClickUp dat zeker wel doen. ClickUp's openbaar delen functie kunt u een openbare, alleen-lezen versie van taken of weergaven delen om iedereen op dezelfde pagina te houden, letterlijk. En van Samenwerkingsdetectie naar Toegewezen opmerkingen clickUp biedt tal van samenwerkingsfuncties speciaal voor u en uw team!

Begin vandaag met Bullet Journaling

Bullet journaling draait allemaal om het stellen van doelen en het prioriteren van de juiste doelen.

Op deze manier kun je een productiviteitssysteem creëren dat je helpt om te komen waar je wilt zijn.

En hoewel je dit ook gewoon met pen en papier zou kunnen doen, vereist een project soms een hoger organisatieniveau dat gewone notitieblokken niet bieden.

Daarom heb je een taakbeheer app met ingebouwde bullet journal-functionaliteit, zoals ClickUp!

Met functies zoals aangepaste kleurenthema's, krachtige integraties en kant-en-klare Sjablonen clickUp kan u helpen om alles te beheren wat u maar wilt. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit om een bullet journal app te ervaren die je zal helpen om al je doelen met gemak te bereiken. 💆