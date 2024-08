10 Beste GTD-apps en software om dingen gedaan te krijgen

Zwemmen in een zee van post-it memo's? Altijd maar toevoegen aan een nooit eindigende takenlijst ? Het kan ontmoedigend zijn om al je taken bij te houden, maar het is mogelijk om jezelf te veranderen in een productiviteitskrachtcentrale . En de GTD-methode (getting things done) zou wel eens de sleutel kunnen zijn.

David Allen, een Amerikaanse productiviteitsconsultant, ontwikkelde de GTD-methode voor tijdbeheer en productiviteit. De kern van de GTD-methode is Allen's overtuiging dat hoe meer informatie je in je hoofd hebt, hoe moeilijker het is om te beslissen wat je nu moet doen.

De GTD-methode geeft je een systeem om de mentale to-dos te vergeten en je taken te organiseren, projecten prioriteren en een betere staat van focus bereiken. Nu kun je een superster in productiviteit zijn.

Apps en software met de GTD-methode kunnen je helpen om het systeem van Allen effectief te implementeren. In dit artikel bekijken we de top 10 beste GTD-apps die in 2024 beschikbaar zijn, hun beste functies, mogelijke nadelen, prijzen en beoordelingen.

**Wat is GTD-software?

GTD-software is de digitale metgezel van de GTD-methode. De kern van het systeem is om mentale rommel op te ruimen, je focus te verhogen en je te helpen om efficiënter te worden in het voltooien van taken en projecten. Het is software die je inspanningen wil stroomlijnen door je te helpen bij het vastleggen, organiseren en uitvoeren van taken.

Hoewel er veel varianten van GTD-software bestaan, bevatten ze allemaal een taakbeheersysteem . Dit systeem kan je helpen bij het maken van takenlijsten met prioriteiten en deadlines.

Veel GTD-apps integreren met andere apps in je technische stapel, zoals Google Agenda, e-mailapps en chatprogramma's, om het maken en beheren van taken te stroomlijnen.

**Wat moet je zoeken in een Getting Things Done app?

Het kiezen van de perfecte GTD-app kan een grote invloed hebben op uw efficiëntie en organisatie . Dit is waar je op moet letten als je op zoek gaat naar een productiviteitsoplossing:

Intuïtieve interfaces die gemakkelijk te navigeren zijn en snelle manieren bieden om taken toe te voegen en toe te wijzen

Taakbeheer waarmee je eenvoudig taken kunt aanmaken, prioriteren, beheren en toewijzen als dat nodig is

Integratieopties waarmee je verbinding kunt maken met andere apps, zoals Google Agenda, e-mailapps en chatdiensten

Samenwerkingstools waarmee je taken kunt delen en delegeren met anderen en kunt samenwerken aan de takenlijst van het team

Neem de tijd om te kijken welke GTD-apps het beste bij jouw workflow passen.

De 10 beste GTD-apps voor gebruik in 2024

Laten we op zoek gaan naar de beste GTD-apps die jouw productiviteitspotentieel ontketenen!

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om al uw werk op één plaats te organiseren

De kracht van de Getting Things Done-methode benutten is gemakkelijker dan ooit met ClickUp. Het projectbeheerplatform blinkt uit met een geïntegreerd taakbeheersysteem, zodat het GTD-raamwerk ingebouwd voelt. Het ClickUp platform schaalt snel en brengt u van het beheren van uw persoonlijke takenlijst naar het eenvoudig overzien van complexe projecten.

Er zijn uitgebreide aanpassings- en integratieopties beschikbaar en de software integreert met een minimum aan gedoe in je bestaande workflow, zodat je het systeem kunt afstemmen op jouw behoeften.

Als u meteen aan de slag wilt met ClickUp's krachtige projectmanagementplatform om dingen voor elkaar te krijgen, bekijk dan de ClickUp sjabloon om dingen gedaan te krijgen . De sjabloon is afgestemd op de GTD-principes en geeft u een plek om taken vast te leggen, prioriteiten stellen en uitvoeren met optimale efficiëntie.

Bovendien biedt ClickUp een Forever Free Plan, zodat u nooit meer zonder robuuste taakbeheermogelijkheden hoeft te werken.

ClickUp beste eigenschappen

Met meerdere weergaven kunt u het volgende zienClickUp Taken op de manier die voor u werkt, inclusief whiteboards, lijsten, agendaweergave, tijdlijnweergave en meer

Integreert met meer dan 1.000 apps, zodat u het volledig kunt aansluiten op uw workflow

Dankzij eenvoudige samenwerkingsopties kan iedereen samenwerken aan taken en projecten vanaf één centraal platform

Aangepaste herinneringen geven aanwijzingen waar en wanneer je ze nodig hebt, zodat je nooit een taak mist

Ingebouwde AI-functies (kunstmatige intelligentie) helpen je bij het maken van takenlijsten of actiepunten uit samenvattingen van vergaderingen

ClickUp beperkingen

Sommige weergaven zijn (nog) niet beschikbaar op mobiele apparaten!

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand/gebruiker

$12/maand/gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. OmniFocus

Via Omnifocus OmniFocus is een GTD-software met een wijdverspreide gebruikersbasis dankzij de naleving van GTD-principes. De software biedt een taakbeheersysteem voor Mac en iOS waarmee je je to-dos kunt vastleggen, organiseren en prioriteren in een intuïtieve gebruikersinterface.

OmniFocus synchroniseert met al je Apple apparaten, dus je taken zijn altijd beschikbaar, waar en hoe je ook werkt. De GTD-software heeft uitstekende aanpassingsopties om de werkruimte aan je voorkeuren aan te passen, en het schaalt om aan de behoeften van individuen en teams te voldoen.

Voor toegewijde Mac- en iOS-gebruikers kan deze uitgebreide GTD-software de productiviteit verhogen en je helpen geconcentreerd te blijven.

OmniFocus beste eigenschappen

Uitstekend taakbeheersysteem met aanpasbare weergaven

De mogelijkheid om informatie aan taken te koppelen helpt je om gegevens op één centrale plaats te bewaren

Integreert met Siri voor handsfree taakbeheer onderweg

OmniFocus beperkingen

Gebouwd voor Mac, dus Windows- en Android-gebruikers kunnen zich achtergesteld voelen

Prijzen OmniFocus

Abonnement voor Mac, iPhone, iPad en web: $9,99/maand, automatisch verlengend

$9,99/maand, automatisch verlengend OmniFocus voor het web: $4,99/maand

$4,99/maand Mac-only standaardlicentie: $49,99 eenmalige betaling

$49,99 eenmalige betaling Mac-only pro-licentie: $99,99 eenmalige betaling

$99,99 eenmalige betaling Standaardlicentie voor iPhone of iPad: $49,99 eenmalige betaling

$49,99 eenmalige betaling iPhone- of iPad pro-licentie: $74,99 eenmalige betaling

OmniFocus beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (55+ beoordelingen)

4.6/5 (55+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (74+ beoordelingen)

Bekijk deze_ **OmniFocus alternatieven !

3. Toodledo

Via Toodledo Toodledo is een populaire GTD-software die veelzijdigheid biedt bij het optimaliseren van je productiviteit. Je kunt je smaken vastleggen, organiseren en beheren in een schone en intuïtieve interface.

De GTD-app maakt het invoeren van taken eenvoudig en laat je snel prioriteiten stellen. De flexibiliteit van het platform komt tot uiting in de taakattributen, waar je vervaldatums en herinneringen kunt instellen, notities kunt toevoegen en kunt samenwerken met teamleden. Dit maakt het eenvoudig om de workflow aan te passen aan je behoeften.

Toodledo biedt goede integratiemogelijkheden en je kunt het koppelen aan je favoriete apps om de functionaliteit uit te breiden. Het is een solide productiviteitsoplossing die de GTD-methode omarmt.

Toodledo beste functies

De aanpasbare taakattributen zijn geweldig om je workflow aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren

Dankzij de samenwerkingsfuncties kun je eenvoudig taken aanmaken en delen met teamleden

Het heeft goede integratieopties, zodat je een samenhangende GTD-ervaring op meerdere platforms kunt creëren

Toodledo beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface minder visueel aantrekkelijk dan andere GTD-apps op de markt

Toodledo prijzen

**Gratis

Standaard: $3,99/maand

$3,99/maand Plus: $5.99/maand

$5.99/maand Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Toodledo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (49+ beoordelingen)

4.4/5 (49+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

4. EenvoudigeTaak

Via SimpleTask SimpleTask verwijdert afleidingen en levert een takenlijstmanager met net genoeg functies om de GTD-methode te volgen. Voeg snel een taak toe in de eenvoudige gebruikersinterface, label het, geef het prioriteit en sorteer het in groepen.

Je kunt de GTD-app gebruiken om herinneringen aan te maken in Apple Agenda en Google Agenda of om herinneringen in te stellen in de app zelf. Deel je voltooide takenlijst met je team met de functie Delen en feliciteer jezelf met je productieve dag.

Deze optie is geschikt voor gebruikers die op zoek zijn naar lichtgewicht taakbeheer met een minimalistisch ontwerp.

SimpleTask beste functies

Afleidingsvrije interface voor het beheren van taken met maximale efficiëntie

Mooie tagging- en filteropties maken het gemakkelijk om taken te organiseren en te zien wat de volgende is op je prioriteitenlijst

Synchroniseert je takenlijst op verschillende platforms, zodat je alle taken up-to-date kunt houden, waar je ook bent

SimpleTask beperkingen

Sommige gebruikers vinden het gebrek aan functies in de gratis GTD-app teleurstellend

Prijzen van SimpleTask

Gratis GTD-programma

SimpleTask beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: n.v.t

5. GTD eenvoudig

Via GTD eenvoudig GTD Simple is software die zijn naam eer aan doet. De GTD-software biedt een eenvoudig, effectief hulpmiddel voor taakbeheer met een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface. Leg je taken vast en organiseer ze in het eenvoudige platform en voeg notities toe om georganiseerd te blijven.

Zeg maar dag tegen het urenlang configureren van je nieuwe app: hij is klaar om je te helpen bij de eerste start van de GTD-methode.

De uitgeklede app helpt je om je te concentreren op taakbeheer in plaats van op je extra administratietijd. Het is een goede optie als je op zoek bent naar een eenvoudige oplossing die synchroniseert met je mobiele apparaten.

GTD Simple beste eigenschappen

Minimaal ontwerp zorgt voor een overzichtelijke GTD-ervaring die toegankelijk is voor gebruikers van alle technische niveaus

Toont je elke ochtend de taken voor die dag in een overzichtelijk overzicht

Handige taakfiltering helpt je om alles te vinden en ervoor te zorgen dat je niets mist

GTD eenvoudige beperkingen

Mist enkele van de geavanceerde functies en integraties van uitgebreidere GTD-apps

GTD Simple prijzen

Gratis

GTD Simple beoordelingen en recensies

Google Play: 3.7/5 (140+ beoordelingen)

6. Evernote

Via EvernoteEvernote dient als een app voor het maken van notities en als een organisatie-app . GTD-fans kunnen het ook gebruiken om hun GTD-methodologie te beheren, omdat het een robuust platform is voor het vastleggen en beheren van informatie. De functies omvatten het maken van notities, webclipping en documentopslag.

Bovendien synchroniseert het met al je apparaten, zodat je altijd de informatie hebt die je nodig hebt. Zet het aan het werk als je digitale opslagplaats om je mentale last te verlichten, taken vast te leggen en al je taken af te vinken.

Evernote beste functies

Geweldig voor het toevoegen van informatie aan je taken, omdat je met Evernote tekst, multimedia en meer kunt toevoegen

Synchroniseert je informatie op al je apparaten zodat je altijd informatie bij de hand hebt, waar je ook bent

Veel veelzijdigheid in hoe je de app gebruikt betekent dat het kan dienen als meer dan alleen je GTD-platform

Evernote beperkingen

Met zo veel functies kunnen gebruikers die op zoek zijn naar een meer begeleide GTD-ervaring zich overweldigd voelen

Evernote prijzen

Professioneel: $17,99/maand of $169,99/jaar

$17,99/maand of $169,99/jaar Teams: $24,99/maand/gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

4.4/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

7. Nirvana voor GTD

Via Nirvana voor GTD Een andere softwaremogelijkheid voor GTD-enthousiastelingen is Nirvana voor GTD.

Met de GTD-app kun je snel meerdere taken vastleggen terwijl je je blijft focussen op wat er vandaag moet gebeuren . Je kunt taken filteren op basis van je tijd, waar je je momenteel bevindt en zelfs hoeveel mentale energie je hebt.

De gestroomlijnde interface is ook erg gebruiksvriendelijk. Dit is een geweldige GTD-app om meer zen-achtige intentie in je taken te brengen.

Nirvana voor GTD beste functies

Met de GTD-methode als kern maakt de app het makkelijk om je taken vast te leggen, te verduidelijken, te organiseren en je ermee bezig te houden zonder dat je je overweldigd voelt

Het minimale ontwerp is aantrekkelijk zonder het gevoel te hebben dat het functies mist, waardoor je je kunt concentreren op de volgende taak

Met aanpasbare contexten en tags kun je meerdere taken filteren op basis van persoonlijke criteria, zodat je de juiste taken op het juiste moment kunt ophalen

Nirvana voor GTD-beperkingen

Hoewel de GTD-software uitstekende basisfunctionaliteit voor de GTD-methode biedt, kan het gebrek aan meer robuuste functies ervoor zorgen dat gevorderde gebruikers meer willen

Nirvana voor GTD prijzen

**Gratis

Pro: $3/maand, jaarlijks gefactureerd, of $5/maand, maandelijks gefactureerd

Nirvana voor GTD beoordelingen en recensies

Google Play: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

8. Denk aan de melk

Via Denk aan de melk Remember the Milk is een GTD-app die je belooft te helpen precies dat te doen: de melk onthouden. Deze functierijke app voor taakbeheer is ideaal voor het dagelijks leven en is krachtig genoeg om je te helpen alles te organiseren, van je huishoudelijke boodschappenlijst tot complexe werkprojecten.

Beheer taken, stel herinneringen in en geef prioriteiten aan je activiteiten met een simpele klik. Het brede scala aan functionaliteiten en de prachtige gebruikersinterface maken het een populaire keuze voor GTD-methode enthousiastelingen.

Onthoud de melk beste eigenschappen

Geef taken prioriteit op basis van vervaldatum, prioriteit of tags, zodat je relevante taken kunt openen wanneer je ze nodig hebt

Integreer het met andere apps en diensten om de efficiëntie te maximaliseren

Op locatie gebaseerde herinneringen instellen om je taken te sturen op basis van waar je op een bepaald moment bent, zodat je nooit meer melk vergeet in de winkel

Onthoud de melk beperkingen

De app kan een steilere leercurve hebben voor gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudiger taakbeheersysteem

Remember the Milk prijzen

Gratis

Pro: $39,99/jaar

Onthoud de melk beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (16+ beoordelingen)

4.4/5 (16+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (56+ beoordelingen)

9. Todoist

Via Todoist Todoist is de takenlijst-app die belooft organisatie te brengen in huis en op het werk door middel van zijn prachtig ontworpen app voor taakbeheer. Je kunt taken snel prioriteren en een duidelijk overzicht krijgen van alles wat je op een dag moet doen, inclusief thuis-, werk- en persoonlijke taken.

De functies voor eenvoudig delen vereenvoudigen het verzenden en taken aan anderen delegeren zodat je meer kunt bereiken. Met zijn gepersonaliseerde taakweergaven en verschillende integratieopties is dit een GTD-methode-app die je naadloos kunt toevoegen aan je workflow.

Todoist beste functies

Begin met het typen van je taken en de geïntegreerde AI vult de rest aan

Automatisch filteren van taken geeft je de topprioriteiten voor de dag zodat je de belangrijkste dingen eerst kunt doen

Met werkruimten in de GTD-software kun je werk, thuis en persoonlijke taken scheiden

Todoist beperkingen

Veel van de beste functies zijn niet beschikbaar in de gratis versie van de app, dus misschien moet je upgraden om ze vrij te spelen

Todoist prijzen

Beginnersplan : Gratis

: Gratis Pro: $4/maand, jaarlijks gefactureerd

$4/maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $6/maand/lid, jaarlijks gefactureerd

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (750+ beoordelingen)

4.4/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

10. Everdo

Via Everdo Deze cross-platform GTD-software richt zich op privacy. De app bewaart je gegevens op je apparaat met end-to-end encryptie. Omdat je gegevens op je apparaat blijven staan, zijn ze altijd offline beschikbaar, zodat je ook kunt werken als je geen internetverbinding hebt.

De GTD-app is ook stijlvol, met een gestroomlijnde gebruikersinterface die gemakkelijk te navigeren is. De intuïtieve interface maakt het voor nieuwe gebruikers eenvoudig om hun taken vanaf het begin te beheren.

Everdo beste functies

Filter je taken op basis van tijd en energie om een op maat gemaakte takenlijst te ontvangen die gerelateerd is aan jouw beschikbaarheid

Taakbeheer waarin de GTD-methodologie is verwerkt

Offline functionaliteit betekent dat je kunt werken zonder internetverbinding

Everdo beperkingen

De minimale interface is misschien niet zo visueel aantrekkelijk voor gebruikers die meer willen dan basisfuncties

Everdo prijzen

**Gratis

Pro: $79,99

Everdo beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

Krijg meer gedaan met ClickUp

Onthoud bij het begin van uw productiviteitstraject dat de GTD-methodologie meer is dan alleen een systeem. Het is een transformerende manier om taken te benaderen en projecten te creëren. Leg ideeën vast, stel prioriteiten en bekijk consequent uw voortgang om uw gekozen GTD-app optimaal te benutten.

Of je nu kiest voor een minimalistische taakmanager, een projectplanner met veel functies of een samenwerkingsplatform voor teamproductiviteit, de ideale GTD-app moet intuïtief, krachtig en behulpzaam aanvoelen.

Omarm de kunst van de GTD-methode met ClickUp. ClickUp is een uitgebreide projectmanagementtool dat de GTD-methode naadloos integreert voor zowel individuen als teams.

Gebruik de robuuste taakbeheerfunctie om taken, projecten en deliverables te plannen, organiseren en toewijzen. Probeer het eens - meld je aan voor het Free Forever-plan en geniet binnen enkele minuten van betere organisatie en productiviteit.

ClickUp helpt u bij uw doelen te veroveren en volbreng je taken met gemak. Meld je vandaag nog aan!