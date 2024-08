12 gratis CRM-sjablonen: Excel, Google Sheets en ClickUp

We hebben allemaal wel eens de uitdrukking "de klant heeft altijd gelijk" gehoord, en of je er nu naar leeft of niet, het valt niet te ontkennen dat klanten op zijn minst superbelangrijk zijn voor het succes van je bedrijf.

En het geheim van tevreden klanten? Gezonde relaties onderhouden met iedereen die je product ondersteunt. Dit is de eerste stap in het uitbouwen van je lijst met levenslange klanten die uiteindelijk een nieuwe betekenis aan je product zullen geven, voldoening aan je werk zullen geven en hopelijk pleitbezorgers van je bedrijf zullen worden.šŸ“ˆ

Tevreden klanten zijn de ultieme bron van echte en gratis organische reclame en dat is een van de vele redenen waarom Beheer van klantrelaties (CRM) is zo belangrijk voor elk bedrijf.

Een goede CRM zorgt ervoor dat er geen klant tussen wal en schip valt en laat zien dat u waarde hecht aan de mensen die uw product kopen (en uw bedrijf draaiende houden). Daarom zijn flexibele en gebruiksvriendelijke CRM-sjablonen zo'n waardevol hulpmiddel.

Het gebruik van CRM heeft boomed in alle industrieƫn jaar na jaar . Sterker nog, GetBase meldt dat meer dan 90% van de bedrijven met meer dan 12 werknemers - en zelfs 50% van de bedrijven met minder dan 10 werknemers - investeert in een CRM-systeem.

Het smeden en onderhouden van gezonde relaties is een serieuze zaak en het vinden van de perfecte CRM-sjabloon is cruciaal om er zeker van te zijn dat je elk vakje voor klantsucces aanvinkt. Volg ons terwijl we de voordelen van het gebruik van CRM-sjablonen uiteenzetten naast projectmanagementsoftware inclusief gratis CRM-sjablonen voor ClickUp, Google Sheets en Excel.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van CRM-sjablonen?

Je kunt CRM voor vrijwel alles gebruiken.

Ga je verhuizen? Daar is een CRM sjabloon voor. Heb je een betere manier nodig om contact op te nemen met je vastgoedklanten? Ook daar is een CRM-sjabloon voor!

CRM is een meer georganiseerde manier om ervoor te zorgen dat je je klanten of leads opvolgt en verzorgt. Leven op basis van plakbriefjes of dagelijkse herinneringen is niet de manier om langdurige relaties met klanten te onderhouden, en CRM-software is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat iedereen in uw contactenlijst de aandacht krijgt die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.

Alle bedrijven denken er net iets anders over hoe ze hun productiviteit kunnen maximaliseren met behulp van CRM. Daarom zijn er online talloze kant-en-klare CRM-sjablonen beschikbaar voor elke niche.

Kant-en-klare en aanpasbare sjablonen zijn een goed startpunt voor mensen die een paar tips kunnen gebruiken voor hun eerste CRM-software ervaring, of doorgewinterde experts die gewoon sneller aan de slag willen. ā°

Ze kunnen je ook helpen om je leads te organiseren op manieren waar je gewoon nog niet eerder aan had gedacht!

Zie sjablonen niet als zijwieltjes, maar als je persoonlijke assistent. Dit zijn hulpmiddelen om de kwaliteit van je werk te verbeteren, ongeacht je vaardigheidsniveau.

Maar sjablonen zijn gemaakt om door u te worden aangepast! Investeer uw tijd in een flexibele sjabloon die is afgestemd op uw proces.

12 CRM-sjablonen in Excel, Google Sheets en ClickUp

Hoewel een CRM nuttig is voor bijna elk bedrijf, zijn niet alle CRM-sjablonen hetzelfde opgebouwd.

Gelukkig hebben wij al het werk gedaan om u 10 van onze favoriete gratis CRM-sjablonen te bieden, uitgerust met de functies, must-haves en hulpmiddelen om al uw CRM-behoeften te ondersteunen, ongeacht de branche waarin u actief bent.

Klaar, rustig, we gaan! šŸš¦

1. CRM-sjabloon door ClickUp

Beheer uw leads, klantrelaties en verkoop op Ć©Ć©n plaats met deze ClickUp CRM-sjabloon

Als u aan CRM denkt, denkt u waarschijnlijk ook aan verkoop, en deze sjabloon grijpt dat echt.

Deze beginnersvriendelijke CRM-sjabloon van ClickUp is perfect voor wie zijn klantenrelaties sneller wil gaan beheren. Met zeven statussen om de voortgang van uw taken inzichtelijk te maken en vijf functionele manieren om uw werk te visualiseren, zal deze map u helpen uw accounts te organiseren op een manier die zinvol is.

Je kunt je klantgegevens georganiseerd terugvinden in een kalenderweergave, ClickUp Doc of lijstweergave met drag-and-drop functionaliteit. Met deze sjabloon verschijnen uw accountgegevens en gesloten deals in aparte lijsten om verwarring te voorkomen over waar uw klanten zich in de pijplijn bevinden. Het voegt ook een Verkoopdraaiboek Doc om u te helpen uw verkoopdoelen, accountmodules, tijdbeheer, bereik en meer bij te houden en er verantwoording over af te leggen.

Zie deze sjabloon als een gids die ervoor zorgt dat je geen enkel detail overslaat. Uw CRM-systeem is er om uw potentiƫle verkoop te maximaliseren. Download deze sjabloon

2. Eenvoudig CRM-sjabloon van ClickUp

Verbeter uw CRM-strategieƫn met de eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp

Terwijl de vorige map uw accountgegevens organiseerde, is deze Eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp gaat dieper in op contactbeheer. Pas uw contactstatussen aan en voeg extra velden toe voor meer informatie in Ć©Ć©n oogopslag.

Dit is een beginnersvriendelijke sjabloon, maar hij biedt extra statussen, weergaven en aangepaste velden om uw leadorganisatie te maximaliseren.

De vervolgkeuzervelden in Lijst en Tabelweergave toont je het prioriteitsniveau, het stadium, de geschatte waarde, telefoonnummers en meer voor elke klant - allemaal op Ć©Ć©n scherm. Dit helpt je om je meest veelbelovende leads onmiddellijk te begrijpen en te prioriteren, en bespaart je de tijd die je zou hebben besteed aan het openen van taken of nieuwe tabbladen om dezelfde informatie te krijgen. Download deze sjabloon

3. Commissie CRM sjabloon door ClickUp

Commissie bijhouden is nog nooit zo eenvoudig geweest met deze template van ClickUp

CRM, verkoop en commissie gaan samen als pindakaas, jam en jij - en deze sjabloon maakt het bijhouden van uw commissie eenvoudiger dan ooit.

De Sjabloon voor het bijhouden van commissies is een geweldige manier om uw accountbeheer in ClickUp naar een hoger niveau te tillen. Het is iets geavanceerder dan de vorige CRM-sjablonen, maar wordt geleverd met alle middelen die u nodig hebt om er het meeste uit te halen, inclusief een gedetailleerde Help Doc! Het belangrijkste doel van deze sjabloon is om u te helpen tijd te besparen bij het bijhouden van uw commissie door deze automatisch voor u te berekenen.

Aangepaste statussen zoals Nieuwe Lead, Prijs Onderhandelen, Koop Overeenkomst Verzonden en Betaald helpen u in Ć©Ć©n oogopslag inzicht te krijgen in de voortgang van uw account, maar de echte waarde van deze sjabloon zit in de aangepaste velden.

Gebruik de vervolgkeuzelijsten met aangepaste velden om het commissiepercentage per account te bepalen met een veld Werkelijke waarde, een veld Commissie Percentage en een automatisch berekend veld genaamd Commissie Geverdiende.

Bovendien houden aangepaste velden voor het koppelen van websites, facturen en controlelijsten al je systemen verbonden en georganiseerd.

Deze sjabloon vergt iets meer werk om aan te wennen, maar bespaart je een aanzienlijke hoeveelheid tijd per week die je weer aan je team kunt besteden! Deze sjabloon downoaden

4. CRM-sjabloon voor verkooppijplijn door ClickUp

Volg uw verkooppijplijn van lead tot klant met deze sjabloon van ClickUp

De Sjabloon verkooppijplijn door ClickUp laat zien hoe ver u met CRM kunt gaan. Van potentiƫle leads tot hernieuwde klanten, deze sjabloon creƫert een hub voor alles en iedereen met betrekking tot je pijplijn.

Dit is belangrijk als je met meer accounts begint te werken of precies wilt weten waar en wanneer klanten in de trechter komen. Deze flexibele sjabloon organiseert elke bron netjes in een gemakkelijk navigeerbaar epicentrum.

Pas deze sjabloon toe op je werkruimte en krijg binnen enkele seconden toegang tot Ć©Ć©n aangepast veld, vier weergaven, zeven ClickApps en meer dan 30 gedetailleerde taakstatussen, waaronder opnieuw verlengen, demo, onboarding, veranderd en meer. Plus, automatiseringen! Zie de kracht van ClickUp in actie met Automations die de toewijzing van taken en lijsten wijzigen wanneer statussen veranderen.

Zie deze sjabloon als een introductie van hoe CRM-software u verder kan brengen in verkoop door middel van functies en weergaven die zijn ontworpen om uw deals vooruit te helpen. Download deze sjabloon

5. ClickUp Agentschap Klant Gezondheid Tracker door Zenpilot

Blijf de behoeften van klanten voor en stimuleer klanttevredenheid met deze aanpasbare sjabloon van ZenPilot en ClickUp

Zoals elk bureau weet, kan het beheren van klantrelaties een complex en doorlopend proces zijn. Dat is waar de ClickUp Agency Client Health Tracker van Zenpilot Sjabloon komt binnen. Deze aanpasbare sjabloon werkt samen met een CRM-tool zoals ClickUp om bedrijven te helpen de gezondheid van hun klanten in de gaten te houden en betere service te leveren.

Door de ClickUp Agency Client Health Tracker te gebruiken naast de CRM-functionaliteiten van ClickUp, kunnen bureaus een reeks belangrijke gegevenspunten bijhouden, waaronder klanttevredenheidsniveaus, contactmomenten en feedback.

Deze informatie is cruciaal voor het onderhouden van sterke klantrelaties en om ervoor te zorgen dat uw klanten tevreden zijn met de diensten die u levert. Met al deze gegevens op Ć©Ć©n plek is het eenvoudig om belangrijke informatie bij te houden en ervoor te zorgen dat er niets tussen wal en schip valt. Download deze sjabloon

6. Google Sheets CRM sjabloon

houd alles eenvoudig en transparant met deze Google Sheets CRM-sjabloon van_ Sluit Als u momenteel een team verkopers leidt of verantwoordelijk bent voor het zoeken naar nieuwe verkoopkansen, helpt dit SalesTable Spreadsheet CRM-sjabloon van Close u inzicht te krijgen in kritieke verkoopstatistieken zoals het aantal open, gesloten en gewonnen kansen.

Deze sjabloon is eenvoudig te bewerken in Google Sheets en biedt een visueel dashboard om de voortgang naar je belangrijkste verkoopdoelen te laten zien. U kunt niet alleen de leads zien die u in behandeling hebt, maar ook de waarde van nieuwe kansen in uw pijplijn toewijzen, bijhouden en bepalen. Deze sjabloon downloaden

7. Vastgoed CRM sjabloon van ClickUp

Volg contacten, eigendommen, betalingen, notities, contracten en meer met deze ClickUp sjabloon

Als je de afgelopen jaren hebt geprobeerd een huis te kopen of gewoon geniet van een dagelijkse Zillow-crawl (schuldig) dan weet je hoe wild de vastgoedsector kan zijn.

In de makelaardij is er zoveel te regelen, zelfs binnen een enkele deal, dat CRM absoluut noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat elke potentiƫle klant zich op zijn gemak voelt en vertrouwen heeft in de fase van het proces waarin u zich bevindt. Bovendien is een solide cRM-tool voor onroerend goed met automatiseringsmogelijkheden is een must voor makelaars die altijd onderweg zijn.

De Vastgoed CRM Sjabloon van ClickUp is een waardevol hulpmiddel voor makelaars en agentschappen die snel weloverwogen beslissingen moeten nemen, in contact moeten blijven met waardevolle klanten en hun lopende deals moeten organiseren.

Weet met wie u contact hebt opgenomen, wie geĆÆnteresseerd is, onderhandelt en verkocht met 15 onroerend goed-specifiek taakstatussen en houd elke bron altijd bij de hand met zes weergavetypen. Voeg bezichtigingen toe aan uw agenda, houd een lopende lijst van eigendommen bij en nog veel meer - of u nu een koper of verkoper bent, deze sjabloon zal u helpen uw huizen op orde te houden. Download deze sjabloon

8. CRM-sjabloon voor het zoeken naar werk door ClickUp

Stroomlijn uw zoektocht naar een baan en houd uw sollicitaties bij met deze CRM-sjabloon in ClickUp

Weet je nog dat we zeiden dat een CRM voor bijna alles kan worden gebruikt? Hier is daar een voorbeeld van!

Zoeken naar een baan is een baan op zich. De Sjabloon voor het zoeken naar een baan door ClickUp zal je helpen om je geaard te voelen tijdens de wervelwind van de carriĆØrejacht, zodat je je kunt concentreren op de aanbiedingen die het beste bij je passen!

Houd de sollicitaties bij die u hebt verzonden, potentiƫle kansen, bedrijfsonderzoek, beoordelingen, extraatjes en bronnen voor sollicitatiegesprekken in een georganiseerde lijst die je kunt sorteren of categoriseren op tags, weergaven of statussen! En als de recruiter vraagt naar je oog voor detail, zullen ze absoluut versteld staan van de moeite die je hebt gedaan om dit sjabloon te maken. Deze sjabloon downloaden

9. Excel CRM-sjabloon

blijf op de hoogte van uw verkoopkansen met deze CRM Excel-sjabloon van_ Verkoopflare Het is onmogelijk om een heel bericht over CRM te schrijven zonder een link naar een Excel-sjabloon!

De Sales Funnel Template van Salesflare wordt geleverd met vier bladen om mee te beginnen:

Checklist

Verkooptrechter

Instellingen en instructies

Inzichten

Zodra u uw klantgegevens kunt u uw spreadsheet aanpassen in het blad Instellingen en instructies en stel aangepaste stadia in - vergelijkbaar met de aangepaste statussen van ClickUp - om de verkoopstadia in uw pijplijn weer te geven. In uw blad Verkooptrechter kunt u namen van bedrijven en contactpersonen, e-mailgegevens, verkoopstadia, totale waarde, waarschijnlijkheid, voortgang tot gewonnen, verwachte omzet en meer opslaan. Je kunt zelfs follow-up herinneringen voor het team instellen om deals verder in de trechter te helpen en je Insights-pagina automatisch bijwerken. Download deze Excel CRM-sjabloon

10. CRM sjabloon voor het zoeken naar appartementen door ClickUp

Organiseer komende rondleidingen door appartementen en voorzieningen om snel het perfecte appartement te vinden met deze ClickUp sjabloon

Makelaardij mag dan een beest van een proces zijn, maar op zoek gaan naar een appartement is ook geen grapje!

Gebruik deze CRM-sjabloon voor het zoeken naar appartementen in ClickUp om uw potentiƫle nieuwe appartementen te organiseren, de locaties op een kaart te zien, uw rondleidingen op een kalender te plannen en uw vragen op te nemen.

De contracten die nodig zijn voor het verkrijgen van een appartement zijn misschien niet zo lang als het proces voor het kopen van een huis, maar dit is nog steeds de plek waar je het komende jaar gaat wonen - op zijn minst. Zorg ervoor dat je het (huur)huis van je dromen vindt met vijf zeer visuele manieren om je appartementinformatie te structureren en zes statussen om de hits op je zoekopdracht te organiseren met deze gedetailleerde map in ClickUp. Download deze sjabloon

11. CRM-sjabloon voor klantenservicemanagement door ClickUp

ClickUp's Customer Service Management CRM Sjabloon wordt de nieuwe BFF van elke supportmedewerker

SaaS-bedrijven gebruiken CRM om relaties op te bouwen, en een eersteklas klantenservice is een belangrijke stap om dat voor elkaar te krijgen! Maar een uitstekende klantenservice vereist ook een uitstekende organisatie, en dit sjabloon voor klantenservicebeheer van ClickUp is ontworpen om elk ticket, chatgesprek en probleem aan te pakken!

De waarde van een krachtig en grondig CRM-systeem is netjes verpakt in een map die binnen enkele seconden kan worden toegepast op uw werkruimte. Je hebt toegang tot zes handige taakstatussen, vijf aangepaste velden, zeven weergaven en automatiseringen om je deals door de hele pijplijn te volgen.

Bonus: CRM Bouwsoftware Organiseer klanten en feedback als een Lijst om elk ticket in je CRM-workflow of sleep ze over een Kanban-bord om ze naar verschillende statussen te verplaatsen. Gebruik de formulierweergave van ClickUp om een kant-en-klare enquĆŖte voor klantenservicemeldingen te versturen die onmiddellijk een taak wordt, en voeg vervolgens belangrijke details toe aan uw tickettaak met aangepaste velden.

Klantenservice is geen sinecure, maar deze sjabloon minimaliseert de rommel zodat u zich kunt concentreren op uw klanten.

Bekijk deze_ CRM-software voor dienstverlenende bedrijven ! Download deze sjabloon

12. CRM Whiteboard Sjabloon van ClickUp

Deze sjabloon downloaden

Deze CRM Whiteboard Sjabloon door ClickUp stelt uw team in staat om samen te werken aan het beheer van uw verkooppijplijn, het bijhouden van leads, deals, accounts en contactpersonen. Een CRM in whiteboardweergave is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat het hele team op de hoogte is van leads, teamoverwinningen en potentiƫle nieuwe klanten.

Gebruik deze CRM Whiteboard Sjabloon om de samenwerking en zichtbaarheid van je verkoopteam te verbeteren. Deze sjabloon downloaden gerelateerd:

FAQ's over CRM-sjablonen

Hoe pas ik een CRM-sjabloon aan aan mijn bedrijfsbehoeften?

Het aanpassen van een CRM-sjabloon aan uw zakelijke behoeften is een eenvoudig proces. U moet beslissen welke functies u nodig hebt in de sjabloon en welke gegevensvelden u nodig hebt. Zodra u de essentiĆ«le elementen van uw sjabloon hebt geĆÆdentificeerd, kunt u deze aanpassen door kleuren, lettertypen, afbeeldingen en meer aan te passen.

Wat zijn de beperkingen van een Excel CRM-sjabloon?

Excel is een krachtig hulpmiddel, maar het heeft zijn beperkingen wanneer het gebruikt wordt als CRM. Excel CRM-sjablonen kunnen slechts een beperkte hoeveelheid gegevens opslaan en missen de functies op ondernemingsniveau die vaak worden gevonden in speciale CRM-software zoals ClickUp. Excel gebruiken als CRM is vaak ook minder tijdsefficiƫnt omdat Excel geen automatiseringstools of integraties met andere systemen biedt, wat betekent dat u indien nodig handmatig gegevens moet importeren en exporteren tussen verschillende systemen.

Kan ik een CRM-sjabloon gebruiken in plaats van speciale CRM-software?

Ja! CRM-sjablonen zijn een geweldige manier om alle functies van een volledig CRM te krijgen zonder te hoeven investeren in een volledig systeem. Met CRM-sjablonen kunt u snel en eenvoudig een aangepaste versie van het CRM maken die voldoet aan uw specifieke behoeften. Je kunt een sjabloon ook als uitgangspunt gebruiken en deze naar behoefte verder aanpassen met extra functies of integraties. Uiteindelijk is het gebruik van een sjabloon een efficiƫnte en kosteneffectieve manier om toegang te krijgen tot de voordelen van een CRM-oplossing op bedrijfsniveau zonder het gedoe dat gepaard gaat met aangepaste ontwikkeling.

En zodra u klaar bent om een CRM-software te gebruiken, heeft ClickUp u gedekt !

Als je van CRM-sjablonen houdt, laat me dan je sCRM horen!

CRM zou je go-to moeten zijn voor een beter algemeen beheer van klantgegevens, afstemming tussen afdelingen en verbetering van je deliverables. En het gebruik van dynamische CRM-software bespaart u veel tijd bij het opstarten. šŸ’Ø

CRM-sjablonen kunnen voor bijna alles worden gebruikt. Het is dus belangrijk dat je sjabloon kan worden aangepast aan eindeloze gebruikssituaties! Al deze 10 sjablonen zijn van grote waarde voor uw CRM-proces, maar het hangt allemaal af van uw persoonlijke voorkeur en uw bedrijfsproces.

ClickUp is ontworpen om gebruikt te worden door teams van elke grootte en in elke branche. Het zit boordevol functionele tools om uw CRM vanaf nul op te bouwen of kies er gewoon een uit onze sjabloonbibliotheek . Maar het beste deel? Het is gratis! šŸ’ø

Toegang tot tonnen CRM-sjablonen plus 100 MB opslagruimte, onbeperkt aantal taken en leden, meer dan 1000 integraties, gezamenlijke documenten en nog veel meer gratis, voor altijd in ClickUp! šŸ¦„