10 Beste CRM-software voor servicebedrijven 2024

Elk bedrijf heeft een manier nodig om relaties met klanten te beheren. Dat geldt vooral voor dienstverlenende bedrijven, waar het onderhouden van langdurige relaties met klanten leidt tot blijvende en terugkerende inkomsten.

Een goed CRM-platform (Customer Relationship Management) zorgt voor het bijhouden en beheren van de gegevens van huidige en toekomstige klanten en leads.

Als je CRM-software nodig hebt die specifiek is ontworpen voor jouw niche en servicemodel, dan kan deze gids voor de beste CRM voor dienstverlenende bedrijven helpen.

Wat moet u zoeken in een CRM-platform voor een servicebedrijf?

Als servicebedrijf hebt u een effectieve manier nodig om uw clients te beheren . Dat betekent dat u op zoek moet naar servicegerichte CRM-systemen met de volgende functies:

Client gegevens opslagruimte: Alle beste CRM-software heeft een centraleklantendatabase waarin de klantgegevens en aankoopgeschiedenis van uw clients worden opgeslagen

Klantencommunicatie: Ga op zoek naar CRM-oplossingen waarmee u aangepaste berichten voor uw klanten kunt opstellen, vanclient onboarding tot retentie op lange termijn

Projectmanagement: Met het CRM-systeem dat u evalueert, moet u eenvoudig taken kunnen bijhouden die te maken hebben met het werven en behouden van klantenklanttraject

Gegevensbeheer: Uw team heeft uitgebreide /href/CRM rapportage in de software om inzicht te krijgen in uw klantinformatie en bereikcampagnes, zodat het alles kan optimaliseren, van verkoopprocessen tot leadbeheer

Flexibiliteit: U wilt uw weergaven, database en dashboards in uw CRM-platform kunnen aanpassen aan uw bedrijf en uw wensenCRM-strategie

Gebruiksgemak: Hoe eenvoudiger uw team kan instappen in de CRM-software en optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden, hoe beter

Interne samenwerking: De CRM-software moet CRM-oplossingen hebben die ontworpen zijn om uw teams te helpen in realtime met elkaar te communiceren terwijl ze contact hebben met uw clients

De sleutel tot het vinden van de beste CRM voor servicebedrijven is het afstemmen van uw voorkeuren op de belangrijkste functies die nodig zijn om uw klanten te beheren, te onderhouden en blij te maken.

De 10 beste CRM-platforms voor servicebedrijven in 2024

Als je de beste CRM-software kiest, wordt het je centrale CRM-platform tool voor clientbeheer . Hier bijhoudt u de basisinformatie van uw clients en hun betrokkenheid bij uw business.

Deze 10 CRM-systemen kunnen je helpen bij het vinden van de juiste CRM-software voor jouw behoeften:

Bekijk de 15+ weergaven voor eenvoudig beheer van klantrelaties ClickUp is een alles-in-één project CRM-platform en projectmanagement tool waarmee u al uw relaties met serviceklanten op een centrale locatie kunt beheren. Visualiseer uw verkooppijplijn, stroomlijn workflows en houd individuele accounts bij, terwijl u intern samenwerkt om uw klanten de service en aandacht te geven die ze verdienen.

Gebruikers hebben toegang tot een breed bereik aan functies voor projectmanagement, maar vergis u niet: dit is een zeer gebruiksvriendelijk programma gespecialiseerde CRM-software wanneer dat nodig is. Teams in een bedrijf van elke grootte - van een klein SaaS-bedrijf tot een groot bedrijf - en in elke sector van de dienstenindustrie kunnen ze het gebruiken om hun klantgegevens bij te houden, communicatie te optimaliseren en bredere verkoop- en marketingcampagnes op te zetten.

En voor elk servicebedrijf dat nieuw is met dit type platform, is het ClickUp CRM sjabloon eenvoudig in te stellen en uitgebreid voor het beheren van leads en het opbouwen van de verkooppijplijn.

ClickUp beste functies

Integratie van CRM en projectmanagement om de werkstroom van uw verkoopteam te stroomlijnen

Een uitgebreide bibliotheek vangratis CRM-sjablonen zodat u niet vanaf nul hoeft te beginnen met uw installatie

Real-time samenwerkingsmogelijkheden via delen van bestanden en weergave via chatten

Uitgebreide bibliotheek met integraties om het robuuste CRM-systeem te verbinden met andere tools voor werkbeheer

ClickUp limieten

Het aantal CRM functies kan een leercurve vormen voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudig CRM systeem

De mobiele weergave en app van de CRM-software bieden niet dezelfde weergaven als de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. SugarCRM

Via SugarCRM SugarCRM is een krachtig CRM-platform. Business die hun relaties met klanten willen uitbouwen, kunnen doelgroepgegevens opslaan en segmenteren, uitgebreide marketing- en automatisering van verkoop workflows en hun klantenservice centraal beheren.

Voor dienstverlenende bedrijven kan deze verbinding tussen CRM-software en marketingautomatisering een krachtig hulpmiddel worden. Zo kun je bijvoorbeeld met één systeem aangepaste landingspagina's maken die klantgegevens verzamelen en opslaan en op basis daarvan gepersonaliseerde e-mailcampagnes afvuren.

SugarCRM beste functies

Een geïntegreerde zelfbedieningkennisbank die, wanneer deze wordt uitgebouwd, het aantal tickets voor klantenservice kan verminderen

Case bijhouden en dashboards helpen accountgebaseerde verkopers en klantenserviceafdelingen om meer gepersonaliseerde interacties te bieden

Voorspellende analyses op basis van kunstmatige intelligentie (AI) die historische klantgegevens gebruiken om toekomstig klantgedrag beter te begrijpen

Een gebruikersvriendelijke CRM-software-interface waarmee bedrijven van elke grootte snel inzicht kunnen krijgen in hun klantgegevens

SugarCRM beperkingen

De CRM-software is onderverdeeld in afzonderlijke oplossingen voor marketing, verkoop en klantenservice, die u allemaal afzonderlijk moet aanschaffen voor een volledige ervaring

Dashboards zijn beperkt voor bedrijven die op zoek zijn naar het meest aangepaste inzicht in hun klantenbestand

SugarCRM prijzen

Verkopen: $49 per gebruiker per maand

$49 per gebruiker per maand Serveren: $80 per gebruiker per maand

$80 per gebruiker per maand Enterprise: $85 per gebruiker per maand

$85 per gebruiker per maand Markt: $1.000 per maand per 10.000 contacten

SugarCRM beoordelingen en reviews

G2: 3.8/5 (600+ beoordelingen)

3.8/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (400+ beoordelingen)

3. Keap

Via Behendig Als CRM-oplossing die is ontworpen voor integraties, schittert Nimble wanneer het rechtstreeks verbinding maakt met de Outlook of Gmail account van uw organisatie. Het combineert automatisch uw contactpersonen, e-mailgeschiedenis en agenda-afspraken in een contactendatabase die ook belangrijke sociale-mediagegevens bevat voor een volledig beeld.

Van daaruit kunnen gebruikers hun outreach plannen en sjabloneren, hun verkooppijplijn beheren en het volgende doen klanten bijhouden over alle kanalen in het traject van de klant. De e-mailintegratie blijft live en alle interacties tussen je verkoopteam en toekomstige klanten worden dynamisch toegevoegd aan hun aangepaste profielen.

Nimble beste functies

Een verenigd contactbeheersysteem dat al uw informatie in één platform en profiel verbindt

Prospector extensie voor de browser die het genereren en beheren van uw leads vereenvoudigt

Geavanceerde CRM-technologie, zoals verkooppijplijnbeheer, om uw leads te kwalificeren en te anticiperen op toekomstige verkopen

Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface maakt het de ideale CRM-software voor kleine bedrijven die net beginnen met CRM-software

Nimble limieten

Taakbeheer is beperkt tot een eenvoudige lijst met taken voor individuele verkopers

Gebrek aan aanpassingsopties voor basisfuncties, zoals categorisaties van contactpersonen

Prijzen van Nimble

Business: $24,90/maand per gebruiker

Nimble beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

6. Creatio

Via Creatio Creatio biedt drie geïntegreerde producten voor marketing, verkoop en klantenservice en wil meer zijn dan een eenvoudige tool voor het beheer van klantrelaties. Het is een platform dat zich richt op de financiële, productie- en telecomsector, ontworpen om uitgebreide workflows en onboardingstromen voor klanten te creëren in omgevingen waar veel contact is.

Creatio beste functies

Studio, een proces maker zonder code voor alles van geautomatiseerde communicatie workflows tot klantspecifieke verkoopaanbiedingen

Gesjabloneerde workflows voor nieuwe gebruikers om sneller met het platform aan de slag te gaan

Uitgebreide marktplaats voor toepassingen om Creatio te verbinden met andere marketing-, verkoop- en klantenservicetools

Creatio limieten

Referentiemateriaal en handleidingen kunnen verouderd zijn, wat de implementatie van functies kan bemoeilijken

Af en toe technische problemen en bugs

Prijzen van Creatio

Studio Enterprise: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Sales Creatio: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Marketing Creatio: $50/jaar per gebruiker

Creatio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

7. HoneyBook

Via HoneyBook HoneyBook is meer dan alleen een CRM: het is een platform voor client workflow en onboarding. Gebruik het om facturen te verzenden, contracten te ondertekenen, afspraken te plannen, formulieren te verzenden en betalingen te accepteren.

Natuurlijk biedt het nog steeds basis CRM functies en pipeline management tools, zoals het bijhouden van vragen en het bouwen van automatisering van werkstromen op hetzelfde moment.

HoneyBook beste functies

Geïntegreerde functies voor facturatie, contracten, afspraken en betalingen centraliseren het clientproces voor een uitstekende klanttevredenheid

Eenvoudige automatisering, zoals automatische betalings- en vergaderherinneringen, kan de handmatige werklast in uw pijplijnbeheer minimaliseren

HoneyBook AI maakt gebruik van voorspellende analyses om leads te kwalificeren, dynamische content te genereren en uw berichten te branding

HoneyBook beperkingen

Zeer eenvoudige functie voor e-mail met beperkte aanpassingen die niet altijd kan concurreren met uitgebreidere oplossingen

Beperkte rapportagemogelijkheden, waaronder een gebrek aan datavisualisatie voor inzichten op hoog niveau

HoneyBook prijzen

Starters: $12,80/maand

$12,80/maand Basisprijs: $25,50/maand

$25,50/maand Premium: $52,80/maand

HoneyBook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

8. Freshworks

Via Freshworks Freshsales, het CRM-platform dat deel uitmaakt van Freshworks, blinkt uit op het gebied van verkoopautomatisering. Trek de juiste leads aan, stel gepersonaliseerde communicatie op en maak gebruik van AI-gebaseerde lead scoring om uw inspanningen strategisch te richten. Geavanceerde klantinzichten helpen u om bredere trends binnen uw doelgroep op te vangen en hierop te reageren.

Freshworks beste functies

Gratis CRM-softwareplatform, hoewel voor sommige belangrijke functies het duurdere Enterprise-abonnement vereist is

Geavanceerd verkooppijplijnbeheer met diepgaande, gevisualiseerde inzichten in elke fase van de verkooptrechter

Leden van verkoopteams kunnen taken instellen op basis van kaarten van klanten om relevantere, persoonlijkere en tijdige follow-ups op te bouwen

Geautomatiseerde antwoorden op veelgestelde vragen kunnen uw verkoopteam tijd besparen

Freshworks limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in dashboards voor rapportages, met een focus op algemene statistieken die in alle sectoren werken

Sommige van de nuttigste functies, zoals projectmanagement, zijn alleen beschikbaar op het Enterprise-abonnement

Freshworks prijzen

Gratis

Groei: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Freshworks

G2: 4.5/5 (7.000+ beoordelingen)

4.5/5 (7.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

9. Inzichtelijk

/img/ https://www.insightly.com/wp-content/uploads/2022/09/220928_Image4\_Blade.webp CRM voor dienstverlenende bedrijven: Insightly /$$img/

Via Insightly Als u vooral behoefte hebt aan centraal contactbeheer en eenvoudige automatisering van de verkoop, dan is dat precies waar de gestroomlijnde verkoop-CRM-software van Insight zich op richt. Het kan ook worden geïntegreerd met Insightly Marketing en Insightly Service om een uitgebreid klantenbestand te creëren levenscyclusbeheersysteem .

Insightly beste functies

Eenvoudige automatisering van werkstromen die nieuwe of pas gekwalificeerde leads naar het juiste team lid kunnen leiden voor follow-ups

Aangepaste dashboards om in realtime te rapporteren over uw klantinteracties en meest relevante KPI's

Geautomatiseerde herinneringen voor taken houden uw verkoopteams op schema met outreach en follow-ups in het verkoopproces

Insightly limieten

Onhandige verkoopprocesintegraties, wat leidt tot een beperkte in-platform functionaliteit voor basisfuncties, zoals e-mail bijhouden, klanten volgen en lead automatisering

Relatief hoge prijs, vooral wanneer het Enterprise-abonnement wordt gecombineerd met de marketing- en klantenserviceplatforms van Insightly

Insightly prijzen

Plus: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Insightly beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (600+ beoordelingen)

10. Maximizer

/img/ https://www.maximizer.com/wp-content/uploads/2024/04/MicrosoftTeams-image-3.png CRM voor dienstverlenende bedrijven: Maximizer /$$$img/

Via Maximizer Maximizer is CRM-software die is ontworpen voor zowel verkoopteams als leadbeheerteams. De software is geoptimaliseerd voor financiële en verzekeringsadviseurs, maar is toepasbaar in alle dienstverlenende sectoren. Het helpt leiders de informatie te verzamelen die ze nodig hebben om de effectiviteit van hun team en de inkomsten van hun organisatie te maximaliseren.

Maximizer beste functies

Geavanceerde functies voor verkoopbeheer, zoals verkoopprognoses en leadbeheer, door middel van actiegericht pipelinebeheer

Dashboards voor verkoopleiders voor weergave van de werklast van het verkoopteam, opportunitybeheer en sluitingspercentage

Speciale functies voor compliance voor financiële en verzekeringsagentschappen

Maximizer limieten

De gebruikerservaring voor pijplijnbeheer is niet altijd intuïtief, vooral in vergelijking met sommige van de gebruiksvriendelijke drag-and-drop CRM-services op deze lijst

Sommige geavanceerde functies, zoals huishoudens, kunnen moeilijk te beheren zijn

Maximizer prijzen

Klein Kantoor: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Business Plus: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Insights: $89/maand per gebruiker

Maximizer beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (400+ beoordelingen)

3.9/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (300+ beoordelingen)

Begin vandaag nog met de beste gratis CRM-software voor servicebedrijven

Wie zei dat uw CRM-systemen alleen uw contactgegevens en basisautomatisering moeten bevatten? Kies verstandig en uw volgende tool zal alles kunnen doen wat u nodig hebt om relaties met klanten te beheren en te verbeteren voor uw kleine bedrijf of groeiende imperium.

ClickUp is meer dan een tool voor projectmanagement . Als u gebruik maakt van alle functies, wordt het een krachtig stuk CRM-software voor uw servicebedrijf, terwijl u ook op de hoogte blijft van al uw bedrijfsprocessen.

