Top 12 gratis CRM-tools voor onroerend goed (functies, prijzen)

Als het om onroerend goed gaat, is tijd inderdaad geld.

En elke vastgoedprofessional weet dat er niets erger is dan tonnen uren investeren in een specifieke deal die uiteindelijk door de mand valt.

Om die situaties niet opnieuw te hoeven meemaken, vertrouwen makelaars op de beste CRM systemen voor vastgoed om klantgegevens op te slaan, klantvoorkeuren te identificeren, communicatie te stroomlijnen en nog veel meer.

Maar net als bij onroerend goed zijn er een heleboel gratis CRM-tools voor de vastgoedsector!

Om u te helpen de beste CRM-oplossing voor vastgoed te vinden, leggen we uit wat CRM is in de vastgoedsector en belichten we 12 fantastische gratis CRM-tools voor vastgoed, met de belangrijkste functies, prijzen en beoordelingen van klanten.

Wat is CRM in onroerend goed?

CRM ( relatiebeheer voor klanten ) gaat over het vormen en onderhouden van sterke relaties met klanten.

waarom is CRM belangrijk in de vastgoedsector?

Een makelaar moet solide relaties opbouwen met klanten om deals veilig te stellen. En het kost veel tijd en geld om dit soort relaties op te bouwen in de vastgoedsector.

Maar dat is waar software voor relatiebeheer doet mee.

CRM-software kan makelaars helpen verkoopprocessen automatiseren , focus op optimale deals en snellere reactietijden. Op deze manier kun je meer objecten verkopen zonder jezelf tekort te doen. 😉

Dit zijn enkele functies die je terugvindt in CRM-software voor vastgoed:

Marketing voor onroerend goed automatisering

Verkoop pijplijn beheer

Contactbeheer

E-mail sjablonen

Rapporten en dashboards

Bij het doornemen van de CRM-reviews voor onroerend goed moet je letten op deze functies om de juiste tool voor jouw behoeften te vinden.

Het beste CRM voor makelaars zal uw vastgoedbedrijf helpen om relaties met klanten te onderhouden, taken te automatiseren en de verkoop te stimuleren.

12 Beste gratis CRM-software voor onroerend goed

Dit zijn de 12 beste CRM-software voor makelaars op de markt. Als je alle tools hebt bekeken, zul je gemakkelijk de CRM-software van je dromen vinden!

ClickUp is een van de met de hoogste beoordeling projectmanagement en gratis CRM-tools voor onroerend goed gebruikt door superproductieve teams in kleine en grote bedrijven.

En omdat de vastgoedsector een deal-gedreven sector is, hebben we een onweerstaanbare aanbieding voor je.

ClickUp is een CRM-oplossing die repetitieve processen voor u afhandelt, zodat u zich kunt concentreren op het behalen van home runs.

Met een software voor projectmanagement in onroerend goed zoals ClickUp, kunt u de perfecte klantendatabase met Relaties en je krijgt een prachtige Weergave formulier om je te helpen leads te genereren en lijsten te promoten.

Hier lees je waarom ClickUp de beste gratis CRM voor makelaars is:

ClickUp voordelen

ClickUp prijzen ClickUp biedt verschillende abonnementen om aan uw behoeften te voldoen, waaronder:

Free Forever-abonnement :

: Unlimited-abonnement $7/maand per lid

$7/maand per lid Business-abonnement $12/maand per lid

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. LionDesk

LionDesk is een CRM-tool voor onroerend goed met geplande e-mails en teksten. De app heeft ook functies voor het genereren van leads en geïntegreerde video e-mails en video teksten.

LionDesk sleutel functies

Houd je verkoopproces en gesloten deals bij

Toegang tot 100 kant-en-klare marketingcampagnes

Tags toevoegen aan je clients zodat je snel je commerciële vastgoed kopers en verkopers kunt identificeren

Leadbeheer functie waarmee je leads kunt toewijzen op basis van prestaties of postcode

LionDesk prijzen

De prijsabonnementen van LionDesk beginnen bij $25/maand.

LionDesk klant beoordelingen

G2: 3.8/5 (20+ beoordelingen)

3.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (80+ beoordelingen)

3. Zoho

Zoho CRM is een alles-in-één CRM-platform dat je realtime notificaties geeft wanneer klanten interactie hebben met je bedrijf. Bovendien kun je je klanten bijhouden verkoop KPI's (sleutel prestatie indicatoren) met real-time rapportage.

Je kunt deze gratis CRM ook gebruiken om het beste moment en kanaal te vinden om je klanten te bereiken. Zo is de kans groter dat je een verkoop doet.

Zoho CRM sleutel functies

Verbind potentiële kopers en verkopers via selfserviceportals

Leads genereren via online formulieren, live chats, sociale media en meer

Communicatie versnellen met aanpasbare e-mailsjablonen

Clients uitnodigen om samen te werken aan projecten

Zoho CRM prijzen

Zoho CRM is een gratis vastgoedtool voor maximaal drie gebruikers. De betaalde abonnementen beginnen bij $20/gebruiker per maand.

Zoho CRM beoordelingen van klanten

G2: 4/5 (1800+ beoordelingen)

4/5 (1800+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (4800+ beoordelingen)

4. Wijs Agent

Wijze Agent is een CRM-software voor vastgoed waarmee u commissierapporten kunt genereren en lijsten met tijdsinschattingen en prioriteiten kunt maken.

maar zou je een verstandige keuze maken door voor deze CRM-tool te kiezen?

Laten we eens kijken..

Wise Agent sleutel functies

Sla transacties van clients, contactgegevens en andere documenten op in de app

Functie voor een lijst met objecten waarmee je belangrijke informatie over objecten kunt opslaan

Toestemmingen voor teams instellen zodat kopers kunnen samenwerken zonder toegang te krijgen tot gevoelige informatie

De dagplanner stuurt herinneringen voor afspraken

Prijzen voor Wise Agent

Abonnementen voor deze CRM tool voor onroerend goed beginnen bij $29/maand.

Wise Agent beoordelingen van klanten

G2: 3.7/5 (10+ beoordelingen)

3.7/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

5. Baas opvolgen

Follow Up Boss is een projectmanagement in onroerend goed software met ingebouwde functies voor het bijhouden van cruciale statistieken zoals beoordelingen van gesprekken , de totale waarde van de deal en de totale waarde van de commissie.

De app heeft ook een functie om aantekeningen te maken en je kunt conversies toewijzen aan teamgenoten. Op deze manier kun je echt een follow-up boss! worden 😎

Follow Up Boss sleutel functies

Intuïtieve drag-and-drop deal pijplijn om je actieve lijsten en kopers te visualiseren en bij te houden

In twee richtingen synchroniseren met Google Agenda en Office 365 Kalender

Herinneringen instellen zodat je nooit een follow-up mist

Taken sorteren op prioriteit

prijzen voor #### Follow Up Boss

Abonnementen beginnen bij $69/gebruiker per maand.

Beoordelingen van klanten van Follow Up Boss

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

6. Top producent

Top Producer is een CRM-systeem waarmee je een dynamisch clients workflows bouwen .

Als een deal niet doorgaat of een vergadering wordt gemist, zal de automatisering functie de Taak automatisch bijwerken. De app integreert ook met Gmail, iCloud, Outlook en andere software.

Maar zal deze tool je helpen bij het produceren van goed presterende agenten?

Laten we eens kijken..

Top Producer sleutel functies

Professionele sjablonen voor vastgoed e-mails

Houd je team op de hoogte met gedeelde toegang tot contactpersonen, communicatie en planningen

Krijg gedetailleerd inzicht in klanten met gegevens van sociale media

Houd de interessante woningen van uw client bij met een gratis verbinding met MLS (multiple listing service)

Top Producer prijzen

Het abonnement van Top Producer begint bij $45/gebruiker per maand.

Top Producer klantbeoordelingen

G2: 2.9/5 (100+ beoordelingen)

2.9/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (100+ beoordelingen)

7. Freshworks

Freshworks is een CRM-software waarmee agenten kunnen samenwerken op Slack en Zoom om deals sneller af te sluiten en je kunt de gemiddelde grootte van deals voorspellen met de voorspellingsfunctie.

Laten we eens kijken of deze app jouw makelaars kan helpen om elke vastgoedstorm te doorstaan.

de belangrijkste functies van #### Freshworks

Gesprekken per e-mail en chatten en telefoongesprekken met prospects opnemen

Een lijst met komende afspraken en te voltooien Taken ontvangen

Uw pijplijn beter prioriteren door Freddy, de AI, deals te laten identificeren en taggen waaraan u moet werken

Aangepaste velden maken om relevante gegevens op te slaan en de details van een vastgoedobject vast te leggen

Freshworks prijzen

De prijsabonnementen van Freshworks beginnen bij $ 35 per gebruiker per maand.

Beoordelingen van Freshworks klanten

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

Ixact Contact is CRM-software met gedetailleerde contactprofielen om verjaardagen en intredeverjaardagen van klanten bij te houden. 💝

Met de tool kun je ook doelen stellen voor commissies en stappen in kaart brengen om daar te komen. Op deze manier kunnen teams de voortgang bijhouden en vastberaden blijven.

Organiseert uw contactgegevens in één gemakkelijk te beheren database

Houdt uw commissies en verkoopproces bij

Real-time inzicht in uw verkoopproces met widgets en dashboards

Ontvang e-mail herinneringen van belangrijke Taken en afspraken

De abonnementen van Ixact Contact beginnen bij $39/maand.

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (140+ beoordelingen)

HubSpot is een van de top CRM voor onroerend goed dat klantcommunicatie een koud kunstje. Met de click-to-call functie kun je met één klik op de knop verbinding maken met clients.

Je kunt dit gratis CRM ook verbinden met HubSpot marketing, verkoop, klantenservice en andere diensten tools voor contentbeheer om een hubspot voor productiviteit te creëren voor uw agenten.

HubSpot belangrijkste functies

Ontvang een melding wanneer een potentiële klant je e-mail opent

Zet je beste en meest herhaalde e-mails om in sjablonen

Geef je volledige verkooppijplijn weer op een visueel dashboard

Blijf onderweg in verbinding met leads met de Android- enMac CRM apps #### HubSpot prijzen

HubSpot biedt een gratis abonnement en als je wilt kiezen voor een betaald abonnement, beginnen ze bij $50/maand.

HubSpot klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (7000+ beoordelingen)

4.3/5 (7000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2000+ beoordelingen)

10. Vastgoedjongleur

RealtyJuggler onroerend goed CRM-software is een software organisator voor makelaars en andere vastgoed professionals. Bijhouden van clients, stuur bulk e-mails, stuur drip berichten met behulp van zowel e-mail en print formulier.

Soms worden makelaars super territoriaal en dat kan leiden tot conflicten in teams.

Gelukkig is Salesforce een CRM-software voor onroerend goed met een coole functie voor territoriumbeheer. Hiermee kunt u teamconflicten voorkomen door agenten toe te wijzen aan specifieke kansen.

Belangrijkste functies van Salesforce

Maak gebruik van activiteiten op sociale mediasites zoals LinkedIn, Facebook en YouTube om te zien in welk type vastgoed uw klanten geïnteresseerd zijn

Documenten en inzichten delen met teamleden met behulp van de functie chatterfeed

Leads routeren en toewijzen aan de juiste makelaar

De prestaties van uw makelaars bijhouden met realtime dashboards

Salesforce prijzen

De abonnementen van Salesforce beginnen bij $25 per gebruiker per maand.

Beoordelingen van Salesforce-klanten

G2: 4.2/5 (11.000+ beoordelingen)

4.2/5 (11.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

12. Pipedrive

Pipedrive is een vastgoedbeleggingssoftware met native Android- en iOS-apps die je kunt gebruiken zonder internetverbinding. Op deze manier kun je nog steeds je deals bijhouden terwijl je aan het rijden bent. 🚘

Pipedrive sleutel functies

Je aantekeningen worden automatisch getranscribeerd

Functies voor automatisering van communicatie, zoals het automatisch verzenden van gepersonaliseerde e-mails

Activiteit herinneringen om u op de hoogte te houden van uw deals

Afspraken synchroniseren met Google Agenda

Pipedrive prijzen

De abonnementen van Pipedrive beginnen bij $15 per gebruiker per maand.

Beoordelingen van Pipedrive klanten

G2: 4.3/5 (1000+ beoordelingen)

4.3/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2000+ beoordelingen)

Maar net als bij elke huizenjager kun je niet zomaar genoegen nemen met om het even welke makelaarssoftware.

En hoewel we een aantal goede CRM-tools voor vastgoed hebben vermeld, is er geen enkele zo uitgebreid als ClickUp.

Waarom genoegen nemen met "fatsoenlijk" als u de beste_ CRM voor commercieel vastgoed kunt hebben?

Met ClickUp kunnen uw agenten hun voortgang instellen en bijhouden verkoopdoelen , lijst met documenten koppelen aan bestaande deals voor snelle referentie, en nog veel meer te doen. Sluit vandaag nog gratis de deal met ClickUp om een gratis CRM-tool te ervaren waarmee uw agenten zich echt home zullen voelen. 🏠