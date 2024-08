Top 12 Salesforce CRM Alternatieven & Concurrenten in 2024

Software voor het beheren van klantrelaties (CRM) is enorm verbeterd sinds de eerste tools beschikbaar kwamen. Met deze tools is het eenvoudig om klantgegevens op te slaan en te gebruiken om kopersprofielen . Een van de grootste namen op het gebied van CRM-software is Salesforce. Salesforce is echter niet de juiste oplossing voor iedereen.

In dit artikel bespreken we enkele van de beschikbare CRM-alternatieven. We bespreken wat u moet zoeken in een Salesforce-alternatief en geven u de details die u nodig hebt om te beslissen met welke tool u uw relaties met klanten het beste kunt verbeteren.

Wat moet u zoeken in een Salesforce-alternatief?

Salesforce is krachtige CRM-software, maar de beste CRM-tool voor u is de tool die de meeste waarde biedt voor uw bedrijf. Houd bij het zoeken naar Salesforce-alternatieven rekening met de volgende concepten:

Functies: Kijk naar de functies van alle belangrijke opties en beslis welke functies onmisbaar zijn voor uw organisatie

Kijk naar de functies van alle belangrijke opties en beslis welke functies onmisbaar zijn voor uw organisatie Gebruiksgemak: U wilt dat uw medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van het CRM, dus het moet eenvoudig te gebruiken zijn

U wilt dat uw medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van het CRM, dus het moet eenvoudig te gebruiken zijn Aanpassing: Eén grootte past zelden. Een goed Salesforce-alternatief is er een die u kunt aanpassen aan uw behoeften

Eén grootte past zelden. Een goed Salesforce-alternatief is er een die u kunt aanpassen aan uw behoeften Integreerbaarheid: Uw organisatie heeft meer nodig dan alleen een CRM en de CRM-software die u kiest, moet goed integreren met die andere tools

Uw organisatie heeft meer nodig dan alleen een CRM en de CRM-software die u kiest, moet goed integreren met die andere tools Schaalbaarheid: Het doel van elke organisatie is groeien. Kies een CRM dat met u mee kan groeien, zodat u niet hoeft over te stappen als u te groot wordt voor uw keuze

Het doel van elke organisatie is groeien. Kies een CRM dat met u mee kan groeien, zodat u niet hoeft over te stappen als u te groot wordt voor uw keuze Prijzen: Kijk naar de prijzen voor het niveau waarop u zich nu bevindt en waar u zich in de toekomst zult bevinden. Sommige producten hebben sterke prijsstijgingen naarmate bedrijven groeien. Profiteer van hun gratis proefversie als die wordt aangeboden om ervaring op te doen zonder toewijzing

De 12 beste alternatieven voor Salesforce die u in 2024 kunt gebruiken

Hieronder volgt een lijst met 12 Salesforce CRM alternatieven. Elk van deze populaire programma's heeft veel organisaties geholpen bij het beheren van hun relaties met klanten.

Houd uw tools voor projectmanagement en CRM allemaal op één platform: ClickUp

ClickUp is een platform voor projectmanagement dat ook het volgende biedt CRM-functies biedt zoals contactbeheer, leadbeheer en verkooppijplijnbewaking. Het is een zeer aanpasbaar cloud-gebaseerd platform met een uitgebreide reeks CRM-sjablonen en integraties met derden.

ClickUp is een zeer aanpasbare oplossing waarmee u dashboards voor rapportages kunt maken die aansluiten op uw behoeften en aangepaste werkstroomprocessen kunt ontwikkelen voor een verbeterde bedrijfsvoering. Met robuuste CRM rapportage mogelijkheden, kunt u die dashboards gemakkelijk omzetten in afgedrukte rapporten.

ClickUp beste functies

Taken aanmaken, toewijzen en bijhouden voor individuen of teams

Bewaak de tijd die aan Taken en projecten wordt besteed

Teamwerk en communicatie binnen het platform vergemakkelijken

Taken instellen en voortgang naar specifieke doelen bewaken

Deel en werk samen aan documenten binnen CRM

ClickUp limieten

Voor sommige functies kan de leercurve steil zijn

Het programma loopt soms achter bij het voltooien van complexe taken

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement : Free

: Free Unlimited-abonnement : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business-abonnement : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Zendesk verkopen

Via HubSpot HubSpot is een van de eerste en meest succesvolle CRM's en een vernieuwer in marketing- en verkoopautomatisering. Het platform biedt hubs voor marketing, verkoop en klantenservice, die allemaal naadloos integreren met het CRM.

HubSpot beste functies

Combineert tools voor contactbeheer, marketing, verkoop en klantenservice

Stelt je in staat om repetitieve taken te automatiseren om het verkoopproces te stroomlijnen

Stelt je in staat omvragen van klanten en tickets voor ondersteuning* Biedt honderdenHubSpot integraties HubSpot beperkingen

De prijzen zijn hoog, vooral voorstartups die op zoek zijn naar een CRM* Het gratis abonnement biedt niet genoeg aangepaste functies

HubSpot prijzen

Free Forever: Free

Starter: $50/maand

Professional: $500/maand

Enterprise: $1.200/maand

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (400+ beoordelingen)

6. Airtable

Via AirtableAirtable is een spreadsheet-gebaseerd programma dat u kunt gebruiken voor verschillende CRM-doeleinden. Met functies om leads bij te houden, verkooppijplijnen te beheren en klantgegevens op te slaan, is Airtable een eenvoudig te gebruiken basis-CRM-platform.

Airtable beste functies

Aangepast makenklantendatabases voor verschillende gebruikssituaties

In realtime samenwerken met leden van het team

Integreren met tools en diensten van derden voor uitgebreide functies

Projecten organiseren en bijhouden met Taak- en deadlinemanagement

De weergave van gegevens aanpassen met verschillende weergaveopties

Airtable beperkingen

Het heeft beperkte functies vergeleken met sommige concurrenten

Het kan moeilijk zijn om te integreren met andere producten

Airtable prijzen

Free Forever: Gratis

Plus: $10/maand per gebruiker

Pro: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ beoordelingen)

7. Smartsheet

Via Smartsheet Zoals Airtable, Smartsheet is een op spreadsheets gebaseerd platform . Hiermee kunt u slimme spreadsheets maken voor verschillende doeleinden, waaronder basistaken op het gebied van CRM. Hoewel het niet de meest complexe CRM-oplossing is, kan het verkoopgegevens opslaan en de productiviteit verbeteren in een gemakkelijk te gebruiken CRM.

Smartsheet beste functies

Plan, volg en beheer projecten met Gantt grafieken en lijsten met taken

Werk in realtime samen en deel bestanden met teamleden

Krijg een mooi visueel overzicht van uw verkooppijplijn

Terugkerende processen stroomlijnen met geautomatiseerde workflows

Visuele rapporten en dashboards maken

Smartsheet beperkingen

De leercurve is steil als je alle functies wilt gebruiken die het biedt

Sommige gebruikers klagen over een gebrek aan automatisering functies

Smartsheet prijzen

Free Forever: Free

Pro: $7/maand

Business: $25/maand

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (13.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (2.500+ beoordelingen)

8. Keap

Via Keap Keap, voorheen Infusionsoft genoemd, is een cloud-gebaseerd CRM-platform dat marketing- en verkoopprocessen automatiseert. De software integreert met andere populaire marketing- en verkooptools voor uitgebreide functies.

De functies voor marketingautomatisering kunnen de productiviteit van uw verkoopteam verbeteren. Zowel kleine organisaties als grotere ondernemingen kunnen profiteren van dit robuuste platform.

Keap beste functies

Automatiseer verkoopprocessen en beheer contacten

Getargete e-mailmarketingcampagnes ontwerpen en implementeren

Identificeer en prioriteer leads op basis van betrokkenheid en gedrag

Integreren met e-commerce platforms voor online bijhouden van verkopen

Mogelijk maken dat clients online afspraken kunnen boeken

Keap limieten

De prijs is onbetaalbaar voor sommige gebruikers

Sommige klanten vinden de interface en het installatieproces verwarrend

Keap prijzen

Pro: $199/maand

Max: $289/maand

Max Classic: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

9. Microsoft

Via Bitrix24 Bitrix24 CRM is het relatiegedeelte van Bitrix24. Bitrix heeft dit uitgebreide platform voor bedrijfsbeheer en samenwerking ontwikkeld. Het bevat tools voor CRM en projectmanagement .

Bitrix24 CRM beste functies

Communiceren en samenwerken met team leden

Verkoop- en marketingprocessen automatiseren

Projecten entaakbeheer tools binnen het CRM

Verbinding maken met klanten via meerdere kanalen

Documenten opslaan en delen

Bitrix24 CRM limieten

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface te complex, vooral voor de geavanceerde functies

Sommige gebruikers rapporteren af en toe vertragingen in de prestaties

Prijzen Bitrix24 CRM

Basis: $49/maand

Standaard: $99/maand

Professional: $199/maand

Enterprise: 399 dollar/maand

Bitrix24 CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (500 beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

12. Verkoopflare

/img/ https://blog.salesflare.com/wp-content/uploads/2022/09/salespipeline_daad4de23f370d2d599d45c1100cf89a\_2000.png Alternatief voor Salesforce: Salesflare /$$img/

Via Verkoopflare Salesflare is CRM-software die een gebruiksvriendelijke oplossing biedt voor kleine en middelgrote organisaties. Het primaire doel is om bedrijven te helpen met basisbehoeften op het gebied van CRM, zoals het automatiseren van invoer van gegevens en het vereenvoudigen van het verkoopproces.

Salesflare beste functies

Openen van e-mails, klikken op koppelingen en betrokkenheid bij contactpersonen bijhouden

Contactinformatie van klanten organiseren en beheren

Herinneringen ontvangen wanneer follow-ups nodig zijn

Vergaderingen naadloos plannen met integratieopties

Verkoopkansen visualiseren en beheren

Salesflare beperkingen

De software heeft beperkte functies voor rapportage in vergelijking met sommige concurrenten

De mobiele app is niet zo rijk aan functies en prestaties als hij zou kunnen zijn

Salesflare prijzen

Groei: $29/maand per gebruiker

Pro: $49/maand per gebruiker

Enterprise: $99/maand per gebruiker

Salesflare beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (100+ beoordelingen)

Aan de slag met ClickUp's klantenrelatiebeheer

Een CRM integreren met uw bestaande platform voor projectmanagement kan lastig zijn. Waarom kiest u niet voor een alles-in-één oplossing waarmee u uw projecten en relaties met uw klanten gemakkelijk kunt beheren?

ClickUp is dat alles-in-één platform voor projectmanagement. Dankzij krachtige CRM-tools die rechtstreeks in uw projectmanagementsysteem zijn ingebouwd, kunt u bovenop uw projecten blijven zitten terwijl u ook zicht hebt op uw klantcontacten, leads en de hele verkoop- en marketingpijplijn.

En het beste van alles is dat we kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement en CRM sjablonen op alle niveaus, inclusief ons Free Forever-abonnement. Maak uw gratis ClickUp account aan en ervaar hoe ClickUp een krachtig alternatief is voor Salesforce CRM.