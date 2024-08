10 beste software en tools voor contentbeheer in 2024

Om concurrerend te blijven in de snelle digitale wereld van vandaag, is het voor uw bedrijf van cruciaal belang om content van hoge kwaliteit te produceren. Het landschap van software en tools voor contentbeheer evolueert voortdurend, met meer dan 800 systemen voor contentbeheer om uit te kiezen in 2024! Maar hoe bepaal je welk systeem het beste bij je past?

In dit artikel delen we de top 10 content management tools en software voor 2024. Of je nu marketeer, maker van content of eigenaar van een bedrijf bent, deze uitgebreide gids zal je helpen. Je ontdekt toonaangevende oplossingen waarmee je de controle krijgt over je online content.

Bent u klaar om het potentieel van contentbeheer in 2024 te ontsluiten en een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop u content creëert, beheert en levert aan uw publiek? Laten we beginnen!

Wat is een contentmanagementsysteem?

Een content management systeem (CMS) is een softwaretoepassing die het aanmaken, beheren en wijzigen van digitale content mogelijk maakt. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface om content te creëren, bewerken en publiceren zonder dat hiervoor uitgebreide technische kennis of codeervaardigheden nodig zijn.

Heb je ooit een blog gepubliceerd of een webpagina bewerkt? Dan heb je een content management systeem gebruikt!

Een CMS bestaat uit twee hoofdonderdelen:

Contentbeheertoepassing :Hiermee kun je digitale content maken, bewerken, organiseren en publiceren. Het bevat editors voor tekst,kalenders voor contenttools voor mediabeheer en gebruikersprofielen. Dit alles maakt het makkelijker voor teams om samen te werken aan het aanmaken en publiceren van content

:Hiermee kun je digitale content maken, bewerken, organiseren en publiceren. Het bevat editors voor tekst,kalenders voor contenttools voor mediabeheer en gebruikersprofielen. Dit alles maakt het makkelijker voor teams om samen te werken aan het aanmaken en publiceren van content Content delivery application: Dit onderdeel beheert de presentatie en levering van de content aan de eindgebruikers. Het voert taken uit zoals het ophalen van content uit de CMS database, het toepassen van sjablonen of thema's en het serveren van de content aan bezoekers

CMS platformen bieden verschillende andere functies en functies, zoals bronnenbeheer plug-ins en extensies, en analyse.

Soorten contentbeheersystemen

Voordat je een CMS-platform kiest, is het belangrijk om de verschillende typen contentmanagementsystemen zorgvuldig te overwegen. Hier zijn de meest voorkomende CMS types en hun toepassingen:

Web content management systeem (WCMS): omvat het bouwen van websites, webhosting en open source CMS

(WCMS): omvat het bouwen van websites, webhosting en open source CMS Systeem voor digitaal activabeheer (DAM): Centraliseer assets, content, workflows en activiteiten in meerdere business units, afdelingen en teams

**Enterprise content management systeem (ECM): Een systeem dat organisaties helpt bij het verzamelen, opslaan, leveren en beheren van ongestructureerde gegevens. Hieronder vallen zaken als e-mails, kantoordocumenten, gescande documenten, rapportages en meer

**Een CCMS stelt organisaties in staat om content efficiënt bij te houden, te beheren en op te slaan in verschillende componenten, zoals woorden, alinea's, zinnen of foto's

Het produceren van content van hoge kwaliteit zou een belangrijk aspect van uw marketingstrategie moeten zijn. En een CMS helpt je precies dat te doen.

U kunt beïnvloeders inhuren om te proberen je producten en diensten voor je te verkopen, en dat kan tot op zekere hoogte helpen. Maar zonder je eigen content, zal je jezelf niet kunnen vestigen als een vertrouwde stem of klant bouwen loyaliteit.

Door de juiste CMS- en marketingtools te vinden, kunt u werkstromen stroomlijnen, de samenwerking tussen teams verbeteren en, nog belangrijker, uw bedrijf opschalen. Zonder content management tools zou het moeilijker zijn om content op schaal te creëren en te leveren.

Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende soorten contentmanagementtools beschikbaar om je team en bedrijf te helpen elk onderdeel van je werk te beheren. Deze contentmanagementsystemen kunnen onafhankelijk van elkaar of samen werken om het aanmaken en beheren van content gemakkelijker te maken, samenwerking te stroomlijnen, consistente branding te garanderen, zoekmachineoptimalisatie te verbeteren en uw behoeften te ondersteunen als uw bedrijf groeit.

Laten we ze stuk voor stuk bekijken.

1. Eenvoudig content aanmaken

Een content management systeem geeft uw business op verschillende manieren meer mogelijkheden. U kunt digitale platforms updaten, productiviteit verbeteren en relevante content leveren aan uw publiek, en dat alles zonder technische expertise. Een CMS vereenvoudigt het proces van het maken en beheren van digitale content en met de hulp van AI-schrijftools dat maakt het nog makkelijker.

Met de functie Reprompting kunt u grote hoeveelheden content herschrijven zodat deze overeenkomt met uw specifieke tone of voice

Zonder CMS hebt u een professionele ontwikkelaar nodig die weet hoe hij moet coderen. Met een CMS is de code er al. Jij zetelt in de bestuurdersstoel voor content aanmaken en bespaart u tijd en geld.

2. Stroomlijnt samenwerking

Een CMS vergemakkelijkt de samenwerking tussen leden van een team. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd werken en bijdragen aan het aanmaken en bewerken van content. Heb functieoverschrijdende teams werken op verschillende locaties? Werkstroombeheer en versiecontrole zijn een must. Dit garandeert de nauwkeurigheid van de content en vergemakkelijkt efficiënt teamwerk.

Verbeter de samenwerking tussen teams, centraliseer feedback en versnel goedkeuringsprocessen met Redactie in ClickUp -direct opmerkingen toewijzen aan bijlagen bij taken, PDF's, afbeeldingen en video's

3. Biedt flexibiliteit en ondersteunt schaalbaarheid

Een CMS helpt uw bedrijf ook om te groeien en zich aan te passen. U kunt nieuwe pagina's, secties of functies toevoegen wanneer uw behoeften veranderen. Deze flexibiliteit komt tegemoet aan uw groeiende behoeften zonder dat er grote veranderingen of herontwikkelingen nodig zijn.

Schaalbare CMS platformen hebben vaak functies voor het repliceren en verdelen van content. Hierdoor kan content gerepliceerd worden over meerdere servers. Dat betekent dat servers niet overbelast raken. Eenvoudig gezegd, het verhoogt de prestaties zodat uw website niet barst van het drukke verkeer.

4. Zorgt voor consistente branding

Door sjablonen voor branding gebruiken en thema's zorgt uw CMS voor een uniforme en professionele uitstraling van uw gehele digitale aanwezigheid. Dit versterkt uw merkidentiteit, versterkt de klantherkenning en verbetert de gebruikerservaring om betrokkenheid bij uw klanten .

Een CMS moet een gecentraliseerde catalogus hebben voor het beheren van digitale middelen, zoals logo's, afbeeldingen en video's. Dit houdt de inhoud eenvoudig toegankelijk voor contentmakers. Dit houdt de merkactiva gemakkelijk toegankelijk voor makers van content. En het minimaliseert het risico op het gebruik van verouderd of ongeautoriseerd materiaal. Door een centraal beheersysteem voor middelen te onderhouden, dwingt je CMS consistentie af op de hele website.

5. Verbetert SEO

U hoeft geen SEO-tovenaar te zijn om uw website gevonden te krijgen. Veel CMS-platforms hebben ingebouwde SEO-tools om te helpen. Wilt u uw startpagina, productpagina's of blogpost optimaliseren? Een goed CMS zal je organische verkeer verhogen en je helpen je target publiek te bereiken.

Een goed content management systeem dat het volgende ondersteunt SEO projectmanagement kan een groot verschil maken voor uw business. Het bespaart u tijd, biedt flexibiliteit en geeft u meer controle over uw online content. Uiteindelijk helpt uw CMS u een betere ervaring te leveren aan uw publiek en uw zakelijke doelen te bereiken.

Bouw een georganiseerde weergave van uw werk, stroomlijn uw inspanningen op het gebied van contentbeheer en beheer elk type content, zoals berichten in sociale media, blogs, landingspagina's en meer in ClickUp

Als je aan ClickUp denkt, denk je waarschijnlijk aan software voor projectmanagement. Dat klopt. Maar omdat het een alles-in-één projectmanagementtool is die een volledig aanpasbaar platform biedt, elk team op verschillende afdelingen en bedrijven van elke grootte kunnen ClickUp configureren om te voldoen aan hun unieke behoeften en verschillende gebruikssituaties, waaronder contentbeheer . 🙌

ClickUp kan uw content marketing inspanningen beheren met honderden geavanceerde functies voor marketing en teamsamenwerking, samen met uitgebreide marketingsjablonen die kunnen worden aangepast aan elke toepassing en behoefte, zoals:

Deze functies in ClickUp kunnen uw hulpjes zijn bij het stroomlijnen van uw abonnementsproces en het beheren van content voor verschillende kanalen, waaronder uw website en blog, sociale media en e-mailcampagnes.

Bovendien biedt ClickUp meer dan 15 manieren om uw werk weer te geven, waaronder de Weergave kalender voor het plannen en plannen van uw inhoudskalender, lijstweergave voor het beheren van uw content projecten, Weergave raad voor eenvoudig beheer van content, bijhouden van voortgang en nog veel meer.

En we kunnen niet vergeten over ClickUp AI -een ingebouwde, op rollen gebaseerde, schrijfassistent in ClickUp. ✍️⚡️

ClickUp AI is gebouwd om u te helpen sneller te schrijven, boeiende content samen te stellen, uw schrijfwerk te verfijnen en u te helpen in uw creatieve werkstroom te blijven. Dus of u nu een blog schrijft, tekst voor een sociale post opstelt of contentmarketingstrategieën en campagne-ideeën creëert, ClickUp AI kan u helpen het blok aan uw been te overwinnen en meer Klaar te krijgen in minder tijd.

ClickUp AI gebruiken om een blogbericht, sociale tekst, ideeën voor contentstrategie en meer te genereren in ClickUp Documenten Deze geavanceerde functies en meer zorgen voor een naadloze ervaring in ClickUp en functionele oplossingen om u te helpen uw teams en elk onderdeel van uw werkstroom voor contentbeheer te beheren.

Belangrijkste functies

Meer dan 15 aangepaste weergaven voor projecten : Geef uw werk op uw manier weer metweergaven van aangepaste projecten in ClickUp, inclusief weergave van kalender, bord, tijdlijn en formulier

: Geef uw werk op uw manier weer metweergaven van aangepaste projecten in ClickUp, inclusief weergave van kalender, bord, tijdlijn en formulier Volledig aanpasbaar platform : Configureer ClickUp volgens uw behoeften, werkstroomvoorkeuren en meer met geavanceerde functies, zoalsClickApps *ClickUp AI: AI schrijfassistent in ClickUp om u te helpen sneller te schrijven en betere content te maken

: Configureer ClickUp volgens uw behoeften, werkstroomvoorkeuren en meer met geavanceerde functies, zoalsClickApps *ClickUp AI: AI schrijfassistent in ClickUp om u te helpen sneller te schrijven en betere content te maken Aangepaste velden : Voeg uw eigenAangepaste velden om een krachtige en aangepaste weergave op maat te maken voor uw projecten, teams en elk type werk

: Voeg uw eigenAangepaste velden om een krachtige en aangepaste weergave op maat te maken voor uw projecten, teams en elk type werk Aangepaste statussen : Stroomlijn uw workstroom voor content en geef elke fase van een project een status door uw eigen aangepaste statussen te maken

: Stroomlijn uw workstroom voor content en geef elke fase van een project een status door uw eigen aangepaste statussen te maken Workflow automatisering: Gebruik kant-en-klare recepten of bouw aangepaste workflow automatisering in ClickUp om uw workflow te versnellen en processen consistent te houden

Gebruik kant-en-klare recepten of bouw aangepaste workflow automatisering in ClickUp om uw workflow te versnellen en processen consistent te houden Samenwerking en communicatie tussen teams : Krijg toegang tot een reeks functies voor teamsamenwerking en -communicatie, zoals Whiteboards voor brainstormsessies en het plannen van content, Documenten voor SOP's en blogs, Weergave via chatten voor instant messaging, Redactie voor aantekeningen, toegewezen opmerkingen en nog veel meer

: Krijg toegang tot een reeks functies voor teamsamenwerking en -communicatie, zoals Whiteboards voor brainstormsessies en het plannen van content, Documenten voor SOP's en blogs, Weergave via chatten voor instant messaging, Redactie voor aantekeningen, toegewezen opmerkingen en nog veel meer Aanpasbare sjablonen: Kies uit meer dan 1000 sjablonen voor elk team en verschillende gebruikssituaties om uw werk te starten en pas ze aan uw behoeften en voorkeuren aan

Limieten

Er kan een leercurve zijn voor het aantal beschikbare functies en aanpassingsopties, maar ClickUp biedt hulpmiddelen zoals ClickUp University, educatieve blogs en 24/7 klantenservice ondersteuning

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de app

Prijzen

Free Forever Plan

Unlimited: $5 per gebruiker per maand

$5 per gebruiker per maand Business: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Business Plus: $19 per gebruiker per maand

$19 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Gratis proefversie beschikbaar; voeg het toe aan elke betaalde werkruimte voor slechts $5 per lid/maand ### 2. WordPress

Beste voor het aanmaken van websites en het beheer van webcontent

WordPress uiterlijk en thema's (via WordPress) WordPress is een veelgebruikt en veelzijdig CMS. Het staat bekend om zijn gebruiksgemak, uitgebreide plugin-ecosysteem en aanpasbare thema's.

Met WordPress kunnen gebruikers van elk niveau websites maken, beheren en aanpassen. Met duizenden beschikbare thema's en plugins biedt WordPress ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden. Het heeft ook een grote en ondersteunende gemeenschap, die bronnen, updates en veiligheidspatches ondersteunt.

WordPress is zeer schaalbaar, waardoor het geschikt is voor kleine bedrijven of grote ondernemingen. Meer dan 40% van het internet draait op WordPress. Dit bewijst dat het zich blijft ontwikkelen en compatibel blijft met verschillende hosting providers en integraties.

Het is belangrijk om aan te tonen dat er een verschil is tussen WordPress.org en WordPress.com. Het belangrijkste verschil is dat WordPress.com een gehoste blogdienst is waarmee je een website kunt maken met WordPress-software. WordPress.org is zelf gehost, wat betekent dat je de website zelf bouwt. WordPress.org is veel beter aanpasbaar en betaalbaar op de lange termijn.

Beste functies

Intuïtieve interface : WordPress maakt het gemakkelijk voor beginners om websites te maken en te beheren zonder uitgebreide technische kennis

: WordPress maakt het gemakkelijk voor beginners om websites te maken en te beheren zonder uitgebreide technische kennis Flexibel contentbeheer: Maak, bewerk en organiseer moeiteloos verschillende soorten content, waaronder blogberichten, pagina's, mediabestanden en meer

Maak, bewerk en organiseer moeiteloos verschillende soorten content, waaronder blogberichten, pagina's, mediabestanden en meer Uitgebreide plugin ecosysteem: Plugins hebben een breed bereik van functies, waaronder e-commerce, SEO, sociale media integratie, veiligheid verbeteringen, en nog veel meer

Plugins hebben een breed bereik van functies, waaronder e-commerce, SEO, sociale media integratie, veiligheid verbeteringen, en nog veel meer Aanpassingsopties: Gebruikers kunnen hun sites personaliseren door gebruik te maken van aangepaste sjablonen, stijlen, widgets, menu's, CSS-aanpassingen en meer

Gebruikers kunnen hun sites personaliseren door gebruik te maken van aangepaste sjablonen, stijlen, widgets, menu's, CSS-aanpassingen en meer Stevige ondersteuning door de gemeenschap: Met miljoenen gebruikers wereldwijd profiteert WordPress van een bloeiende gemeenschap van ontwikkelaars, ontwerpers en enthousiastelingen die bijdragen aan de ontwikkeling ervan

Limieten

Hoewel WordPress een veelzijdig platform is en zeer schaalbaar, kunnen websites te maken krijgen met uitdagingen bij het verwerken van grote hoeveelheden content of veel verkeer, waardoor extra servers nodig zijn

Door de populariteit en het wijdverspreide gebruik kan WordPress een target zijn voor hackers en kwaadwillenden

prijzen ####

Gratis open-source software voor WordPress.org

open-source software voor WordPress.org Abonnementen voor WordPress.com:

Free forever Basis: $4/maand Premium: $8/maand Business: $25/maand Zakelijk: $45/maand Enterprise: begint bij $25.000/jaar



Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5 van 5 (8.650 beoordelingen)

4.5 van 5 (8.650 beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (14.635 beoordelingen)

3. Drupal

Beste voor open-source raamwerk voor contentbeheer voor eenvoudige websites

Dashboard weergave in Drupal (via Drupal) Drupal is robuust, schaalbaar en zeer flexibel. Het biedt krachtige mogelijkheden voor content management. Het is zeer aanpasbaar, waardoor het geschikt is voor complexe en grootschalige websites.

De modulaire architectuur van Drupal maakt eenvoudige integratie met systemen van derden mogelijk. Het heeft ook uitgebreide aanpassingsmogelijkheden om bij je merk te passen. Dankzij de geavanceerde functies voor toestemming en veiligheid is Drupal ideaal voor projecten op ondernemingsniveau. Een actieve gebruikersgemeenschap draagt bij aan Drupal's voortdurende verbetering . U krijgt dus altijd regelmatige updates en een schat aan informatiebronnen.

Drupal is een betrouwbare keuze voor bedrijven met uiteenlopende en veranderende behoeften op het gebied van contentbeheer.

Beste functies

Flexibele contentarchitectuur: Drupal biedt een zeer flexibele contentarchitectuur waarmee gebruikers complexe contenttypen met aangepaste velden kunnen maken en organiseren

Drupal biedt een zeer flexibele contentarchitectuur waarmee gebruikers complexe contenttypen met aangepaste velden kunnen maken en organiseren Schaalbaarheid en prestaties: Drupal is ontworpen voor websites met veel verkeer en kan efficiënt schalen dankzij de ingebouwde cachingmechanismen en het ondersteunen van content delivery netwerken

Drupal is ontworpen voor websites met veel verkeer en kan efficiënt schalen dankzij de ingebouwde cachingmechanismen en het ondersteunen van content delivery netwerken Uitgebreid module ecosysteem: De CMS modules dekken vele functies, waaronder e-commerce, SEO, gebruikersbeheer, mediaverwerking, en nog veel meer

De CMS modules dekken vele functies, waaronder e-commerce, SEO, gebruikersbeheer, mediaverwerking, en nog veel meer Robuuste meertalige ondersteuning: Meertalige ondersteuning en ingebouwde vertaalmogelijkheden maken het een ideale keuze voor wereldwijde websites

Meertalige ondersteuning en ingebouwde vertaalmogelijkheden maken het een ideale keuze voor wereldwijde websites Sterke functies op het gebied van veiligheid: De architectuur van Drupal bevat verschillende veiligheidsmaatregelen, zoals fijnmazige toestemmingen voor gebruikers, invoerfilters en toegangscontroles, die helpen om websites te beschermen tegen potentiële bedreigingen

Limieten

Gebruikers moeten mogelijk meer tijd en moeite investeren in het leren van de concepten, configuratie en ontwikkelingspraktijken van Drupal

De Drupal-modules vereisen mogelijk zorgvuldige abonnementen en tests om compatibiliteit te garanderen en mogelijke verstoringen van de websitefunctionaliteit te voorkomen

Prijzen

Gratis open-source software

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 3.8 van 5 (403 beoordelingen)

3.8 van 5 (403 beoordelingen) Capterra: 4.2 van 5 (427 beoordelingen)

4. Joomla

Beste voor open source CMS en het bouwen van websites

Weergave dashboard in Joomla (via Joomla) Joomla draait om gebruiksgemak, uitbreidbaarheid en veelzijdigheid. Joomla biedt een eenvoudige interface, toegankelijk voor beginners en niet-technische gebruikers. De bibliotheek met extensies maakt aanpassingen en integratie eenvoudig.

Joomla is zeer schaalbaar en kan complexe websites en apps aan. Net als Drupal legt Joomla de nadruk op community-gedreven ontwikkeling. Je krijgt altijd regelmatige updates, veiligheidspatches en een ondersteunende gebruikersgemeenschap. Met zijn combinatie van functies, flexibiliteit en extensies is Joomla een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een krachtige en aanpasbare CMS oplossing.

Beste functies

Gebruiksvriendelijke interface: Joomla biedt een duidelijk en intuïtief administratief dashboard dat taken voor websitebeheer vereenvoudigt

Joomla biedt een duidelijk en intuïtief administratief dashboard dat taken voor websitebeheer vereenvoudigt Krachtig contentbeheer: Functies zoals ingebouwde versies van artikelen, het plannen van content en het taggen van content zorgen voor efficiënt contentbeheer

Functies zoals ingebouwde versies van artikelen, het plannen van content en het taggen van content zorgen voor efficiënt contentbeheer Breed bereik aan extensies: Extensies omvatten sjablonen, modules, componenten en plugins, waardoor gebruikers hun websites kunnen aanpassen aan hun specifieke eisen.

Extensies omvatten sjablonen, modules, componenten en plugins, waardoor gebruikers hun websites kunnen aanpassen aan hun specifieke eisen. Meertalige ondersteuning: Joomla biedt ingebouwde meertalige ondersteuning, zodat gebruikers websites in meerdere talen kunnen maken

Joomla biedt ingebouwde meertalige ondersteuning, zodat gebruikers websites in meerdere talen kunnen maken Toegangscontrole en gebruikersbeheer: Joomla biedt uitgebreide functies voor toegangscontrole en gebruikersbeheer, zoals het aanmaken van gebruikersgroepen, het toewijzen van specifieke toestemmingen aan gebruikers of gebruikersgroepen en het beheren van verificatiemethoden voor gebruikers

Limieten

Net als Drupal zullen gebruikers merken dat Joomla door zijn complexe structuur een steile leercurve heeft.

Hoewel Joomla een bereik van gratis sjablonen biedt, kunnen de standaard ontwerpopties beperkter zijn in vergelijking met sommige andere CMS platformen.

Prijzen

Gratis open-source software

Beoordelingen

G2: 4.0 van 5 (375 beoordelingen)

4.0 van 5 (375 beoordelingen) Capterra: 4.1 van 5 (583 beoordelingen)

Leer meer over de_ **beste Mac-ontwikkelaarstools !

5. Sitecore-ervaringsplatform

Beste voor multi-site beheer en omnichannel ondersteuning

Dashboard weergave in Sitecore (via Sitecore)

Klaar om krachtige en persoonlijke digitale ervaringen te creëren? Kijk dan eens goed en lang naar Sitecore. Sitecore-ervaringsplatform is een uitgebreid CMS. Zijn digitale ervaringsplatform, personalisatiemogelijkheden en functies op ondernemingsniveau maken het tot een solide CMS-optie. Het omvat multichannel publishing, workflows, versiebeheer van content en heeft een uitgebreid ecosysteem van integraties.

Op zoek naar targeting content opties? Sitecore's geavanceerde personalisatie en customer experience management tools regelen dat voor u. Het biedt een schaalbaar en veilig platform, wat ideaal is voor grotere projecten.

Beste functies

Robuuste personalisatie: Sitecore biedt krachtige personalisatiemogelijkheden, waarmee bedrijven target en relevante content kunnen leveren aan hun websitebezoekers

Sitecore biedt krachtige personalisatiemogelijkheden, waarmee bedrijven target en relevante content kunnen leveren aan hun websitebezoekers Workflow voor contentmanagement: Sitecore biedt een uitgebreid contentmanagementsysteem (CMS) met intuïtieve bewerkingstools, versiebeheer en workflowmanagement

Sitecore biedt een uitgebreid contentmanagementsysteem (CMS) met intuïtieve bewerkingstools, versiebeheer en workflowmanagement Geavanceerde marketing automatisering: Maakt effectieveleadbeheere-mailmarketing, A/B-testen, analytische integratie en meer om marketinginspanningen te optimaliseren

Maakt effectieveleadbeheere-mailmarketing, A/B-testen, analytische integratie en meer om marketinginspanningen te optimaliseren Meerkanaals levering: Sitecore maakt naadloze levering van content via meerdere kanalen mogelijk, waaronder websites, mobiele apparaten, sociale media en e-mail

Sitecore maakt naadloze levering van content via meerdere kanalen mogelijk, waaronder websites, mobiele apparaten, sociale media en e-mail Schaalbaarheid en mogelijkheden op enterprise niveau: Het is gebouwd om te voldoen aan de behoeften van grootschalige websites van ondernemingen

Limieten

Sitecore is ontworpen als een high-end platform voor ondernemingen en de licentie- en implementatiekosten kunnen hoog zijn

Sitecore is een functierijk en zeer aanpasbaar platform, wat kan leiden tot complexiteit voor mensen zonder technische expertise

Prijzen

De prijzen staan niet online vermeld

Beoordelingen

G2: 3.9 van 5 (362 beoordelingen)

3.9 van 5 (362 beoordelingen) Capterra: 4.2 van 5 (4 beoordelingen)

6. Content

Beste voor het beheren en verdelen van content naar elk platform

Dashboard weergave in Contentful (via Contentful) Contentful CMS is een content management systeem zonder kop . Het staat bekend om flexibiliteit, schaalbaarheid en gebruiksgemak. Het scheidt het aanmaken en opslaan van content van de presentatie. Dit betekent dat bedrijven content naadloos kunnen leveren via verschillende kanalen en apparaten.

Contentful heeft een API-first aanpak. Dat maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijk om content te integreren en te leveren aan elke applicatie. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface kunnen niet-technische gebruikers content creëren en beheren.

Op zoek naar een CMS-oplossing waar ontwikkelaars dol op zullen zijn? Contentful voldoet ook daaraan. Ontwikkelaars zijn dol op hun cloud-gebaseerde architectuur.

Beste functies

Hoofdloze CMS-architectuur: Dit zorgt voor flexibiliteit in het leveren van content op verschillende platforms en apparaten, waaronder websites, mobiele apps, slimme apparaten en meer

Dit zorgt voor flexibiliteit in het leveren van content op verschillende platforms en apparaten, waaronder websites, mobiele apps, slimme apparaten en meer **Efficiënte organisatie, hergebruik en consistentie van content voor verschillende kanalen en toepassingen

API-first benadering: Biedt eenvoudige integratie met andere systemen, applicaties en diensten, waardoor het aanmaken van gepersonaliseerde en dynamische ervaringen op verschillende platforms wordt vergemakkelijkt

Biedt eenvoudige integratie met andere systemen, applicaties en diensten, waardoor het aanmaken van gepersonaliseerde en dynamische ervaringen op verschillende platforms wordt vergemakkelijkt Realtime samenwerking en versiebeheer: Contentful biedt realtime updates, versiebeheer en de mogelijkheid om wijzigingen bij te houden, waardoor het voor teams eenvoudiger wordt om samen te werken en de kwaliteit van de content te behouden

Contentful biedt realtime updates, versiebeheer en de mogelijkheid om wijzigingen bij te houden, waardoor het voor teams eenvoudiger wordt om samen te werken en de kwaliteit van de content te behouden Schaalbaarheid en prestaties: Contentful's infrastructuur, wereldwijde CDN's (content delivery networks) en cachingmechanismen zorgen voor uitstekende prestaties en schaalbaarheid

Limieten

De instelling en configuratie van Contentful kan technische kennis of hulp vereisen

Omdat het een cloud-gebaseerd CMS is, kunnen bedrijven die actief zijn in gebieden met beperkte of onbetrouwbare internettoegang problemen hebben met de toegang tot en het effectieve beheer van hun content

Prijzen

Free: Voor particulieren en basisprojecten

Voor particulieren en basisprojecten Basis: $300/maand voor 20 gebruikers

$300/maand voor 20 gebruikers Premium: Aangepaste prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.2 van 5 (286 beoordelingen)

4.2 van 5 (286 beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (55 beoordelingen)

7. HubSpot CMS

Beste voor het bouwen en beheren van een website

Dashboard weergave Hubspot CMS (via Hubspot) HubSpot CMS is een uitgebreide tool voor contentbeheer. Het combineert websiteontwikkeling, marketing, outreach tools en nog veel meer. Met HubSpot CMS kunnen bedrijven eenvoudig responsieve en geoptimaliseerde websites bouwen. Het integreert naadloos met andere HubSpot tools zoals e-mail bijhouden marketingautomatisering, leadbeheer en relaties met clients . Hun app marktplaats biedt meer dan 1.000 integraties waaronder een met ClickUp.

Met HubSpot CMS kun je ervaringen op maat leveren aan je publiek. Functies zoals dynamische personalisatie en slimme content helpen hierbij. Het is een alles-in-één oplossing waarmee marketeers en ontwikkelaars de prestaties van hun digitale content en campagnes kunnen creëren, optimaliseren en bijhouden.

Beste functies

Content aanmaken en beheren: HubSpot CMS biedt een drag-and-drop editor, inline bewerking en aanpasbare sjablonen, waardoor het eenvoudig is om webpagina's, blogberichten, landingspagina's en meer te maken en bij te werken zonder dat je kennis van codering nodig hebt

HubSpot CMS biedt een drag-and-drop editor, inline bewerking en aanpasbare sjablonen, waardoor het eenvoudig is om webpagina's, blogberichten, landingspagina's en meer te maken en bij te werken zonder dat je kennis van codering nodig hebt Dynamische personalisatie: Je kunt content op maat maken voor een persoonlijke ervaring, waardoor de betrokkenheid en conversie toenemen

Je kunt content op maat maken voor een persoonlijke ervaring, waardoor de betrokkenheid en conversie toenemen SEO optimalisatie:* HubSpot CMS bevat ingebouwde SEO tools en optimalisatie aanbevelingen om de zichtbaarheid van uw website in zoekmachines te verbeteren

Responsiveness voor meerdere apparaten: HubSpot CMS zorgt ervoor dat je website responsive is en geoptimaliseerd voor verschillende apparaten, waaronder desktops, tablets en mobiele apparaten

HubSpot CMS zorgt ervoor dat je website responsive is en geoptimaliseerd voor verschillende apparaten, waaronder desktops, tablets en mobiele apparaten Marketingintegratie: Integreert naadloos met HubSpot CRM voor gestroomlijnde leadgeneratie en nurturing processen

Limieten

Het aanpassen van de layout of het ontwerp buiten de beschikbare sjablonen kan geavanceerde kennis van codering of de hulp van een ontwikkelaar vereisen

De kosten van het gebruik van HubSpot CMS kunnen een nadeel zijn voor bedrijven die niet het volledige bereik van HubSpot's marketing functies nodig hebben

Prijzen

Gratis

Starters: $23/maand

$23/maand Professioneel: $360/maand

$360/maand Enterprise: $1.200/maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5 van 5 (1.505 beoordelingen)

4.5 van 5 (1.505 beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (69 beoordelingen)

8. Statamic

Beste voor het bouwen en beheren van websites

Beschrijvingen bewerken in Statamic (vis Statamic) Statamic is een uniek CMS in deze roundup. Het is voor schrijvers, uitgevers en ontwikkelaars. Statamic won de 2021 CMS Critics Choice Award voor beste flat-file CMS. De blok-gebaseerde content editor kreeg lovende kritieken.

Het biedt een schone en intuïtieve gebruikersinterface, waardoor contentbeheer en bewerking een fluitje van een cent zijn. Dankzij de flat-file architectuur heeft Statamic geen database nodig. Dit resulteert in snellere prestaties en eenvoudigere implementatie. Statamic's krachtige sjabloon systeem en aanpasbare velden zorgen voor eenvoudige aanpassing van de content. Het biedt ook uitstekende ontwikkelaarstools, zoals een robuuste API en uitgebreide documentatie.

Statamic is een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een lichtgewicht maar krachtige CMS oplossing.

Beste functies

Flat-file architectuur: Statamic slaat content en gegevens op in eenvoudige tekst bestanden in plaats van te vertrouwen op een database, dus er is geen noodzaak voor complexe database installaties

Statamic slaat content en gegevens op in eenvoudige tekst bestanden in plaats van te vertrouwen op een database, dus er is geen noodzaak voor complexe database installaties Flexibele contentmodellering: Definieer aangepaste contenttypes met velden, relaties en taxonomieën om content te structureren en organiseren op een manier die voor u logisch is

Definieer aangepaste contenttypes met velden, relaties en taxonomieën om content te structureren en organiseren op een manier die voor u logisch is Gebruiksvriendelijk configuratiescherm: Een duidelijke en intuïtieve interface voor auteurs en editors om content te maken en bij te werken zonder dat ze technische kennis nodig hebben

Een duidelijke en intuïtieve interface voor auteurs en editors om content te maken en bij te werken zonder dat ze technische kennis nodig hebben Ingebouwd versiebeheer: Bijhouden en beheren van wijzigingen in uw content en eenvoudig teruggaan naar vorige versies, vergelijken van wijzigingen en samenwerken met meerdere leden van het team

Bijhouden en beheren van wijzigingen in uw content en eenvoudig teruggaan naar vorige versies, vergelijken van wijzigingen en samenwerken met meerdere leden van het team Uitbreidbaarheid met add-ons: Add-ons beslaan gebieden zoals e-commerce, SEO, formulierbouwers, gebruikersbeheer en meer

Limieten

Niet-technische gebruikers kunnen het een uitdaging vinden om aan de slag te gaan met Statamic zonder extra training of hulp

Hoewel Statamic een actieve en ondersteunende gemeenschap heeft, kan het een kleinere gebruikersgroep hebben in vergelijking met meer algemeen geaccepteerde CMS-platformen

Prijzen

Solo: Free forever

Free forever Pro: Eenmalig $259 per project; een jaar lang gratis updates, daarna $59 per jaar

Eenmalig $259 per project; een jaar lang gratis updates, daarna $59 per jaar Enterprise: Aangepaste prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.8 van 5 (2 beoordelingen)

4.8 van 5 (2 beoordelingen) Capterra: 4.8 van 5 (18 beoordelingen)

9. Adobe Commerce (voorheen Magento)

Beste voor het beheer van winkel- en aankoopervaringen van begin tot eind

Winkel- en aankoopervaringen van begin tot eind beheren in Adobe Commerce (via Adobe Commerce) Adobe Handel , voorheen Magento, is een krachtig open-source CMS. Het is een veelgebruikt content management systeem dat speciaal ontworpen is voor e-commerce websites. Het biedt krachtige functies voor productbeheer, bestellingverwerking en betalingsintegratie. Magento is een ideale keuze voor bedrijven die online producten verkopen.

Het biedt een zeer aanpasbaar platform met een flexibele architectuur. Ontwikkelaars gebruiken de marktplaats voor extensies om de functie te verbeteren en te integreren met systemen van derden. Het is een schaalbare en veilige CMS-oplossing. Adobe Commerce kan uw bedrijf helpen te groeien en te innoveren zijn e-commerceactiviteiten beheren effectief.

Beste functies

Robuuste e-commerce functionaliteit: Adobe Commerce biedt een uitgebreid pakket tools om efficiënt online winkels te maken en te beheren

Adobe Commerce biedt een uitgebreid pakket tools om efficiënt online winkels te maken en te beheren Flexibele aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid: Het biedt een modulaire architectuur, zodat ontwikkelaars aangepaste thema's, extensies en integraties kunnen maken voor specifieke vergaderingen

Het biedt een modulaire architectuur, zodat ontwikkelaars aangepaste thema's, extensies en integraties kunnen maken voor specifieke vergaderingen Schaalbaarheid en prestaties: Het bevat geavanceerde cachingtechnieken, een verdeelde architectuur en geoptimaliseerde database query's om snelle en schaalbare prestaties te leveren

Het bevat geavanceerde cachingtechnieken, een verdeelde architectuur en geoptimaliseerde database query's om snelle en schaalbare prestaties te leveren **Integratie met populaire marktplaatsen zoals Amazon en eBay, evenals tools voor het beheren van voorraden en bestellingen via verschillende kanalen

Analyse- en marketingtools: Functies zoals klantsegmentatie, gepersonaliseerde aanbevelingen, nieuwsbrieven, promoties en loyaliteitsprogramma's verbeteren uw marketinginspanningen

Limieten

Adobe Commerce is rijk aan functies en bedoeld voor ondernemingen, maar kan gepaard gaan met hoge kosten waardoor het minder toegankelijk is voor kleinere bedrijven

Prijzen

De prijzen staan niet online vermeld

Prijzen en beoordelingen van klanten

G2: 4.0 van 5 (493 beoordelingen)

4.0 van 5 (493 beoordelingen) Capterra: 4.3 van 5 (591 beoordelingen)

10. Squarespace

Beste voor het bouwen van aangepaste websites

Een voorbeeld van een aangepaste website gebouwd met Squarespace (via Squarespace) Squarespace is een populaire software voor contentbeheer. Met een eenvoudige drag-and-drop interface kunnen gebruikers prachtige websites maken zonder kennis van codering. Met de sjablonen en responsieve lay-outs van Squarespace maak je in een handomdraai verbluffende sites. Het bevat content management, blogging, e-commerce, SEO-tools en meer.

Squarespace zorgt ook voor hosting, veiligheid en software-updates, wat het onderhoud van de website vereenvoudigt. Met zijn intuïtieve interface en gepolijste ontwerpen is Squarespace een alles-in-één oplossing voor uw CMS-behoeften.

Beste functies

Templates: Squarespace biedt een breed bereik aan professioneel ontworpen sjablonen die visueel verbluffend en modern zijn

Squarespace biedt een breed bereik aan professioneel ontworpen sjablonen die visueel verbluffend en modern zijn Drag-and-drop editor: Een gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor maakt het gemakkelijk om de layout van uw website aan te passen, blokken content toe te voegen en elementen te herschikken

Een gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor maakt het gemakkelijk om de layout van uw website aan te passen, blokken content toe te voegen en elementen te herschikken Mobiel responsief ontwerp: Alle Squarespace sjablonen zijn ontworpen om mobiel responsief te zijn.

Alle Squarespace sjablonen zijn ontworpen om mobiel responsief te zijn. Ingebouwde SEO-tools: Squarespace heeft ingebouwde functies voor zoekmachineoptimalisatie (SEO), waardoor uw website goed scoort in de resultaten van zoekmachines

Squarespace heeft ingebouwde functies voor zoekmachineoptimalisatie (SEO), waardoor uw website goed scoort in de resultaten van zoekmachines E-commerce functionaliteit: Richt uw online winkel eenvoudig in met de ingebouwde e-commerce functie van Squarespace

Limieten

Geavanceerde aanpassingen, zoals het wijzigen van de onderliggende code of het maken van complexe aangepaste functies, kunnen beperkt zijn

Als u complexe of zeer specifieke eisen hebt, zoals uitgebreide integratie met externe systemen of aangepaste ontwikkeling, kan Squarespace limieten stellen aan wat u kunt bereiken

Prijzen

Persoonlijk: $16/maand

$16/maand Business: $23 /maand

$23 /maand Commerce (Basis): $27/maand

$27/maand Geavanceerd: $49/maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5 van 5 (1.031 beoordelingen)

4.5 van 5 (1.031 beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (2.827 beoordelingen)

Content is koning. Maar om geweldige content te maken, hebt u een CMS nodig waarop u kunt vertrouwen. Het digitale landschap evolueert snel. Deze top CMS platforms in 2024 kunnen zich aanpassen en voldoen aan de behoeften van zowel bedrijven als individuen.

Of je nu een kleine eigenaar bent of een groot bedrijf runt, er is een CMS oplossing op maat van jouw specifieke eisen. Met deze opties kunt u met vertrouwen content aanmaken. En vergeet niet dat content van hoge kwaliteit na verloop van tijd leidt tot groei van uw business.

Welk CMS u ook kiest, ClickUp kan de productiviteit en samenwerking van uw teams verbeteren. Met onze software consolideren we al uw content werk op één plek.

Gastschrijver:_

freya is een SEO-consultant die merken helpt hun organisch verkeer te vergroten door content aan te maken en te verdelen. Ze is een veelgevraagd bijdrager in verschillende online publicaties, waaronder Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance en de Huffington Post. Ze is ook eigenaar van CollectingCents, een blog over persoonlijke financiën die ze vanaf de grond heeft opgebouwd