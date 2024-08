Top 8 CRM-alternatieven om uw bedrijf te verbeteren 2024

Er staat een frequente bezoeker op je Nog te doen lijst: Een betere manier vinden om clients te beheren.

Na alle gratis en betaalde proefversies die je voor de zoveelste keer hebt doorlopen, heb je nog steeds geen CRM gevonden ( relatiebeheer voor klanten ) software die blijft hangen. Veel gespecialiseerde CRM-software zoals Zoho CRM zijn geweldige tools, maar ze zijn onderhoudsgevoelig en duur. 💸

Heb je een CRM alternatief? Het is een purpose-built platform om contacten te beheren terwijl je administratieve projecten organiseert zodat je de bandbreedte hebt om relaties met klanten te onderhouden .

CRM-alternatieven maken contactbeheer wrijvingsloos, zodat u uw bedrijfsprocessen niet steeds hoeft aan te passen voor een stukje technologie. In plaats daarvan kunt u uw bedrijfsprocessen vrij aanpassen op basis van uw manier van werken, zonder de extra kosten.

We hebben een overzicht gemaakt van de beste (en sommige bekende) CRM-alternatieven om je te helpen bij het prioriteren van verkoopactiviteiten en omzetdoelen. We hebben ook ClickUp sjablonen voor u opgenomen om een concurrentievoordeel te krijgen en vandaag nog aan de slag te gaan! ⚡️

1. Kanban-borden

Verkoopmanagers: Als u op zoek bent naar de beste aanpak om overzicht te vereenvoudigen in CRM-werkstromen en contactdatabases is een Kanban-bord het beste agile CRM-alternatief. A Kanban-bord is een visualisatietool voor werkstromen zonder code om informatie te consolideren.

In tegenstelling tot een spreadsheet met grote hoeveelheden gegevens, verkleint een Kanban-bord de focus zodat alleen de belangrijkste informatie in één oogopslag wordt weergegeven. Er zijn veel interne en externe Kanban-borden die gebruikt kunnen worden door verkoopteams, waaronder:

Sales Playbook-bord

Dagelijks/Wekelijks/Maandelijks Prioriteitenbord

Accounts & kansen-bord

Bord voor sleutelvergaderingen

Ideeënbank

Verkooppijplijn

Houd de laatste activiteiten, contacten, accountverlengingen en risico's van een klant bij in ClickUp Leer meer over Kanban-borden in ClickUp Bonus:_ CRM Gebruikscases

2. E-mail

Voor organisaties die Google Werkruimte of Microsoft Outlook gebruiken, gebeurt het beheren van contacten meestal in inboxen. Alleen al de Google Werkruimte Marketplace heeft een schat aan integraties om Gmail inboxen te optimaliseren.

In combinatie met Gmail-functies zoals labels, categorieën en filters kunnen verkopers hun inbox semi-aangepast maken.

Er is echter een schaduwzijde aan e-mail in zakelijke communicatie: te veel meldingen. Reactiestress. Dit zijn blokkades voor productiviteit, vooral voor verkooporganisaties die eerst op afstand werken.

Bron: Adobe Alles om te zeggen, als je beslist om e-mail te gebruiken als alternatief voor CRM e, zorg ervoor dat het voor jou werkt en niet andersom! Aannemen best practices voor e-mail reactietijden, automatisering, herinneringen en sjablonen zodat je niet verdrinkt in druk werk.

Dus voor onze liefhebbers van productiviteit die het niet kunnen uitstaan om 40+ threads voor e-mail te openen en te sluiten, hebben we een oplossing voor u: E-mail in ClickUp! Maak handtekeningen voor e-mails, beheer e-mailaccounts en koppel e-mails aan gerelateerde items op het werk, zonder nieuwe tabbladen te openen. 🤩

Snel opgeslagen reacties verzenden in ClickUp E-mails beheren in ClickUp

3. Documenten

Ergens in de inbox van een verkoper ligt een versleten "v12_Final_FINAL" voorstelbestand, dus deze is voor jou!

Als je herhaalbare voorstellen, contracten of handleidingen hebt, zet ze dan in een online gedeelde document editor. Maak zoveel versies als je nodig hebt voor specifieke verkopers of clients.

Het belangrijkste is dat je al je gegevens op één plek hebt. Bijvoorbeeld in ClickUp Documenten kunt u sjablonen voor documenten maken met branding en vooraf ingestelde opmaak, zodat alle documenten er uniform uitzien.

Hier vindt u alles wat u moet weten om uw Documenten effectief te maken, aan te passen en te verbinden met uw Taken en abonnement! ⬇️

4. Digitale whiteboards

Als je je contactendatabase op een nieuwe manier wilt benaderen, zul je zeker genieten van digitale whiteboards!

Op een oneindig canvas krijgen verkopers een visuele momentopname van waar een prospect of client staat zonder de limieten van een traditioneel droogkrijtbord.

De evolutie van tools voor samenwerking op de werkplek heeft het mogelijk gemaakt dat digitale whiteboards gebruikersvriendelijk en mobiel zijn. Zo heeft iedereen in je team op elk moment toegang tot de meest actuele informatie!

De sleutel tot het maximaliseren van de waarde van digitale whiteboards voor contactbeheer is effectieve navigatie. Wanneer uw objecten, afbeeldingen, ideeën en taken strategisch zijn geplaatst, wordt een productieve werkstroom ontsloten zodat u voortdurend kunt bouwen terwijl u groeit. 🌱

ClickUp-taak direct vanuit uw Whiteboard maken

Als u nieuw bent bij ClickUp Whiteboards of als een leeg canvas intimiderend voelt, probeer dan de gratis Sjabloon voor klantreis in kaart gebracht door ClickUp ! Dit sjabloon downloaden Bonus:_ SaaS CRM-software !

5. Lijsten

Net als een telefoonboek zijn lijsten "levende" databases om contacten te beheren en interacties bij te houden. Accountmanagers gebruiken lijsten om informatie uit verschillende bronnen te centraliseren, zodat het hun enige bron van waarheid wordt.

U gebruikt nu waarschijnlijk al lijsten, maar als u een upgrade wilt (zonder kosten), probeer dan Lijsten in ClickUp! Download gratis Sjabloon voor het bijhouden van het succes van clients door ClickUp met voorbeeldtaken en -informatie om te ontdekken hoe u lijsten op uw manier kunt beheren.

Meerdere databases maken voor fail-proof accountbeheer in ClickUp Dit sjabloon downloaden

6. Spreadsheets

Wanneer je hetzelfde type informatie van de ene client naar de andere overbrengt, is het handig om een eenvoudige, goed georganiseerde tabel te hebben. In tegenstelling tot digitale whiteboards, spreadsheets een structuur om te dienen vlotte invoer van gegevens . Samen met de opties voor groeperen, filteren en sorteren wordt een spreadsheet voor contactpersonen het hulpmiddel bij uitstek om mee te werken.

Vergeleken met andere CRM-alternatieven op deze lijst, zal deze tool nog steeds voor je werken als je uitbreidt? Het korte antwoord: Niet op zichzelf.

Spreadsheets van verouderde apps zijn niet ontworpen om gesprekken, bestanden of persoonlijke aantekeningen in onder te brengen; dingen die je regelmatig nodig hebt voor productiviteit in de verkoop. Maar laat dit je niet ontmoedigen! Als je je meer op je gemak voelt in spreadsheets, zul je genieten van de Tabel weergave in ClickUp omdat het een supersterke spreadsheet is voor het organiseren van elk soort werk.

Bonus: CRM-software voor Mac !

Hier ziet u hoe u uw perfecte database maakt in ClickUp! ⬇️

7. Directory

We hebben besproken waarom standalone spreadsheets niet ontworpen zijn voor communicatie en samenwerking, dus het tegengif is een directory. Een directory is vergelijkbaar met een spreadsheet met kolommen en rijen, maar de prestaties met de juiste software voor projectmanagement verslaat een eenvoudige spreadsheet.

Directories zijn op veel manieren nuttig: Verkopers zijn beter in staat om grote hoeveelheden contactgegevens op te slaan, managers hebben duidelijk zicht op de voortgang van het werk of teams interne strategische partnerschappen opbouwen deals sneller sluiten. Omdat directories gemaakt zijn om voor elke toepassing te werken, zijn hier een paar om mee te beginnen:

Testimonial enVoorbeelden van klantreizen map

Directory wekelijkse/maandelijkse/kwartaalelijkse vergaderingen verkoop

Directory medewerkers en interne bijdragers

Verkoopondersteuning Directory content

Directory verkoperscontacten

Directory productdemo's

Directory verkoopdraaiboek

Directory bedrijfssOP's

Directory teams gebeurtenissen

Directory accounts

En de lijst gaat verder!

Als je een krachtige adreslijst wilt testen, download dan gratis

Sjabloon voor personeelsdirectory door ClickUp

! Dit sjabloon bevat voorbeeldinformatie om inspiratie op te doen voor uw aangepaste personeelsdirectory.

Houd contactpersonen georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk in ClickUp Dit sjabloon downloadenBekijk deze verkoop-apps !

8. In kaarten brengen

Misschien wel het spannendste CRM-alternatief in deze lijst is het gebruik van een kaart om contacten te beheren! Het in kaart brengen van contactpersonen op basis van hun adres tilt organisatie naar een nieuw niveau als u locatiegebonden werk hebt. En in ClickUp hoeft u geen projectgegevens op te offeren, omdat adressen die zijn toegevoegd aan het aangepaste veld Locatie zijn gekoppeld aan de taak van de contactpersoon.

Bekijk ClickUp's kaartweergave !

Nog niet klaar voor CRM-alternatieven? Leer hoe u een CRM in ClickUp .

Wat is de volgende stap?

Als u ooit nieuwsgierig bent geweest naar ClickUp, leest u hier hoe u gratis aan de slag kunt: