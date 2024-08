10 beste klantendatabasesoftwaresystemen in 2024

Een sterk klantenbestand is de basis van elk succesvol bedrijf. Loyale klanten genereren directe verkopen en organische verwijzingen, die beide winst opleveren voor uw bedrijf en ieders werk in uw bedrijf gemakkelijker en bevredigender maken.

Dus hoe creëren we loyale klanten? Door relaties met hen op te bouwen. En om dat te doen, hebben we klantgegevens nodig.

Als ruwe gegevens is klanteninformatie niet veel waard. Maar als je ze kunt beheren... Ah, dan gebeurt er iets magisch.🤩

Voor kleine bedrijven en grote bedrijven, en alles daartussenin, vormt het beheer van klantendatabases de basis van het beheer van klantrelaties.

En daarom hebt u software voor klantendatabases nodig.

Wat is klantendatabasesoftware?

Software voor klantendatabases verzamelt en bewaart al uw klantgegevens. Dit kan hun naam zijn, contactgegevens zoals hun e-mailadres en telefoonnummer, hun accountgegevens en aankoopgeschiedenis.

De verzamelde gegevens worden ingevoerd in een systeem voor het beheer van klantrelaties ( CRM-systeem ), waarmee u de communicatie, marketing en betrokkenheid van klanten kunt automatiseren.

Ook kan iedereen in uw bedrijf, van uw verkoopteam, projectteam en klantenservice, in realtime zien waar elke klant zich precies bevindt in de verkooppijplijn.

Software voor relatiebeheer maakt bedrijfsprocessen zoals contactbeheer, leadgeneratie, verkoop, e-mailmarketing en klantenservice veel efficiënter en kosteneffectiever. Het verbetert ook de klantervaring en zorgt voor sterke, langdurige relaties met uw klanten, zodat ze blijven terugkomen voor meer.

Laten we er nu in duiken!

Laten we eerlijk zijn, er is geen tekort aan CRM-software die er zijn. De kunst is om te weten welke het beste werkt voor uw organisatie. Elk platform voor het beheer van klantgegevens heeft specifieke functies en limieten en is geschikt voor verschillende gebruikssituaties.

Vrees echter niet. Wij zijn er om u te helpen een goede keuze te maken voor uw bedrijf met onze top 10 van softwareoplossingen voor clientendatabases.

1. ClickUp - Beste CRM voor beheer van klantendatabase

Creëer je ideale systeem om contacten te beheren , klanten en deals, terwijl u eenvoudig koppelingen tussen taken en documenten toevoegt om uw werk te stroomlijnen

ClickUp is een productiviteitsplatform dat u helpt om al uw accountgegevens, verkoopprocessen, workflows en klantinteracties in één gedeelde ruimte te organiseren. Ideaal als een software voor projectmanagement en CRM-platform voor starters, kleine bedrijven en grote organisaties, zelfs de gratis versie biedt onbeperkte gebruikers.

ClickUp beste functies

Pipelinebeheer : Bespaar tijd door taken toe te wijzen en te automatiseren voor elke fase van uw verkooptrechter

Bespaar tijd door taken toe te wijzen en te automatiseren voor elke fase van uw verkooptrechter Takenbeheer : Prioriteer taken voor uw team en creëer afhankelijkheid tussen de taken

Prioriteer taken voor uw team en creëer afhankelijkheid tussen de taken Aanpasbaar dashboard: Stel uw eigen ClickUp project dashboard samen volgens uw exacte vereisten, zodat u uw analyses in één oogopslag kunt zien

Stel uw eigen ClickUp project dashboard samen volgens uw exacte vereisten, zodat u uw analyses in één oogopslag kunt zien Versatile CRM database: Maak uw eigen ClickUp CRM metClickUp's CRM sjablonen *Andere CRM-opties: Als u liever geen traditioneel verkoop-CRM-systeem opzet, probeer dan eenCRM-alternatief Helpful* databasesjablonen : Er is eenClickUp sjabloon voor al uw andere bedrijfsprocessen

Maak uw eigen ClickUp CRM metClickUp's CRM sjablonen *Andere CRM-opties: Als u liever geen traditioneel verkoop-CRM-systeem opzet, probeer dan eenCRM-alternatief databasesjablonen : Er is eenClickUp sjabloon voor al uw andere bedrijfsprocessen Meervoudige gezichtspunten: Bekijk uw gegevens in verschillende lay-outs, bijvoorbeeld een Lijst, Tabel of Kanban-bord

Bekijk uw gegevens in verschillende lay-outs, bijvoorbeeld een Lijst, Tabel of Kanban-bord E-mail beheer : E-mails verzenden en ontvangen vanuit ClickUp-taaken

E-mails verzenden en ontvangen vanuit ClickUp-taaken API mogelijkheden:Integreer met tools zoals Outlook, Google apps, Dropbox, Slack en Zoom

ClickUp limieten

Als u mobiel werkt, kunt u mogelijk niet alle weergaven van ClickUp zien ... nog niet

Er zijn zoveel CRM-tools beschikbaar in ClickUp dat het even kan duren voordat u ze allemaal kent

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Airtable - Het beste voor spreadsheetdatabases

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Airtable-customer-database.png Een schermafbeelding van Airtable's software voor klantendatabases /%img/

via AirtableAirtable is als een combinatie van een spreadsheet en een klantendatabase op steroïden, met mogelijkheden voor projectmanagement in de duurdere versies. Je kunt er onder andere accounts mee beheren via je verkooppijplijn, helemaal tot aan het in dienst nemen van klanten, en marketingcampagnes uitvoeren op basis van inzichten uit je gegevens.

Airtable beste functies

Eenvoudige samenwerking: Deel gegevens met andere Airtables en teams

Deel gegevens met andere Airtables en teams Meerdere gezichtspunten: bekijk uw gegevens in verschillende formaten, bijvoorbeeld een formulier, raster, kalender of galerij

Projectmanagement : Gebruik kalenders en Gantt grafieken voor het plannen en inplannen van taken voor clients

Gebruik kalenders en Gantt grafieken voor het plannen en inplannen van taken voor clients Handige sjablonen : Kies uit een bibliotheek met verschillende gebruikssituaties

Kies uit een bibliotheek met verschillende gebruikssituaties Aangepaste rapporten : Maak uw eigen drag-and-drop project voortgangsrapportages

Maak uw eigen drag-and-drop project voortgangsrapportages API mogelijkheden: Integreer met sociale media en andere tools, zoals Twitter, Facebook, Slack en Slack Werkruimte

Integreer met sociale media en andere tools, zoals Twitter, Facebook, Slack en Slack Werkruimte Automatisering mogelijkheid: Bouw je eigen automatisering voor projecten

Airtable limieten

Tijd- en taakregistratie Gantt grafieken zijn alleen beschikbaar op de Pro en Enterprise-abonnementen

De mobiele app biedt een beperkte versie met minder functies

Omdat Airtable vrij complex is, kan het wat moeite kosten om je weg te vinden

Airtable prijzen

Gratis abonnement

Plus: $10/maand per zetel

$10/maand per zetel Pro: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Zendesk - Het beste voor verkoopteams

via HubSpot HubSpot CRM maakt deel uit van het grotere HubSpot Sales Hub-platform. Het is vooral gericht op startende bedrijven en heeft beperkte functies, maar het is gratis. Het richt zich ook op het beheren van je pijplijn en biedt verkooptools om je daarbij te helpen.

HubSpot CRM beste functies

Gecentraliseerde clientgegevens: Al je teams zien dezelfde klantgegevens

Al je teams zien dezelfde klantgegevens Pipelinebeheer : Abonneer je op je verkoopproces en bekijk leadscores

Abonneer je op je verkoopproces en bekijk leadscores Bereik en bijhouden van clients: Gesprekken registreren en e-mailcontacten rechtstreeks vanuit de klantendatabasesoftware

Gesprekken registreren en e-mailcontacten rechtstreeks vanuit de klantendatabasesoftware Contentbeheer: Maak landingspagina's en verstuur en bijhoud gemakkelijk verkoopcontent

Maak landingspagina's en verstuur en bijhoud gemakkelijk verkoopcontent **Integreer met apps zoals Slack, Jira en Microsoft Dynamic

HubSpot CRM limieten

De gratis optie staat slechts vijf sjablonen voor e-mails en vijf documenten per gebruiker per maand toe, samen met 15 minuten gesprekstijd en 200 notificaties

Voor toegang tot analytics en sales playbooks heb je een betaald abonnement nodig

HubSpot CRM prijzen

Gratis 14-daagse proefversie

HubSpot Verkoop CRM : Gratis met beperkte functies

Gratis met beperkte functies Starter CRM Suite: Begint bij $18/maand

Begint bij $18/maand Professioneel CRM Suite: Begint bij $450/maand

Begint bij $450/maand Enterprise CRM Suite:Begint bij $1.200/maand

HubSpot CRM beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

5. Zoho CRM - Beste full-service software voor clientendatabase

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Zoho-CRM.png Een schermafbeelding van de klantendatabasesoftware van Zoho CRM /%img/

via Zoho Zoho CRM is een gevestigde naam en biedt full-service oplossingen voor zowel kleine als grote bedrijven.

Zoho CRM beste functies

Handige dashboards: Stel belangrijke prestatie-indicatoren voor de lange termijn in en bewaak de prestaties van het verkoopteam om de relatie met de klant te verbeteren

Stel belangrijke prestatie-indicatoren voor de lange termijn in en bewaak de prestaties van het verkoopteam om de relatie met de klant te verbeteren Workstroom aanpassing: Bouw geautomatiseerde workflows die passen bij uw business

Bouw geautomatiseerde workflows die passen bij uw business Lead- en contactbeheer : Automatiseer follow-up e-mails en reageer vanuit tools zoals Outlook, Gmail en Yahoo binnen de klantendatabasesoftware

contactbeheer : Automatiseer follow-up e-mails en reageer vanuit tools zoals Outlook, Gmail en Yahoo binnen de klantendatabasesoftware AI-assistentie:* Zia, hun AI-assistent, helpt je de gegevens te vinden die je zoekt

Integraties: Maakt zowel native als API integratie mogelijk

Zoho CRM limieten

Met de gratis versie kun je maar 100.000 records in je database opslaan

Sommige gebruikers hebben moeite om technische ondersteuning te krijgen bij problemen

Zoho CRM prijzen

Gratis proefversie van 15 dagen

Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Ultiem: $52/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.000+ beoordelingen)

4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

6. Pipedrive - Beste standalone CRM

via Pipedrive Pipedrive is een standalone CRM-tool. Het integreert met andere apps, maar is in de eerste plaats ontworpen om verkoopteams te ondersteunen bij het maken van verbindingen met clients en het sluiten van deals.

Pipedrive beste functies

Goal instelling: Stel doelen voor individuen en teams

Stel doelen voor individuen en teams Visueel dashboard: Houd eenvoudig de voortgang van je team in de gaten met behulp van rapportages en een visuele weergave van je pijplijn

Houd eenvoudig de voortgang van je team in de gaten met behulp van rapportages en een visuele weergave van je pijplijn Lead segmentatie : Sorteer leads zodat u de communicatie kunt personaliseren

Sorteer leads zodat u de communicatie kunt personaliseren Taakbeheer : Bekijk uw taken in een lijst of een weergave in de kalender en stel herinneringen voor ze in

Bekijk uw taken in een lijst of een weergave in de kalender en stel herinneringen voor ze in E-mailintegratie: Gebruik kant-en-klare sjablonen voor e-mails of maak uw eigen sjablonen en verstuur direct vanuit de klantendatabasesoftware

Pipedrive limieten

De reactietijd van ondersteuning kan soms traag zijn

Sommige gebruikers vinden de technologie verouderd en niet helemaal stabiel

Pipedrive prijzen

Gratis 14 dagen proefversie

Essentieel: $14,90/maand per gebruiker

$14,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $24,90/maand per gebruiker

$24,90/maand per gebruiker Professioneel: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Salesforce - Het beste voor verkoopteams van ondernemingen

via SalesforceSalesforce's klantendatabasesoftware heet Salesforce Sales Cloud. Het is ontworpen om elke fase van uw verkooppijplijn te helpen beheren en bewaken en is ideaal voor ondernemingen.

Salesforce Sales Cloud beste functies

Gegevensbeheer: Beheer uw leads en contactpersonen in uw hele bedrijf

Beheer uw leads en contactpersonen in uw hele bedrijf Uitgebreid maatwerk: Stel alles in, van uw startscherm tot geautomatiseerde workflows, zodat het bij uw bedrijf past

Stel alles in, van uw startscherm tot geautomatiseerde workflows, zodat het bij uw bedrijf past Gedetailleerde rapportage: Krijg toegang tot inzichten uit verkooprapporten en uw dashboard

Krijg toegang tot inzichten uit verkooprapporten en uw dashboard Uitgebreide integraties: E-mail integratie plus integratie met veel verschillende back-office apps

Salesforce Sales Cloud limieten

Met zo veel functies kan het tijd kosten om het systeem te begrijpen en in te stellen zodat het voor u werkt

Sommige gebruikers hebben geklaagd dat de klantenservice tekortschiet

Prijzen van Salesforce Sales Cloud

Gratis proefversie van 30 dagen

Essentials: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professioneel: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker Enterprise: $150/maand per gebruiker

$150/maand per gebruiker Unlimited: $300/maand per gebruiker

Salesforce Sales Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (16.000+ beoordelingen)

4.3/5 (16.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.000+ beoordelingen)

8. Monday.com - Best samenwerkende CRM

via Freshworks Het CRM van Freshworks heet Freshsales. Het is een duidelijk, kant-en-klaar systeem dat is ontworpen om kleine en middelgrote bedrijven te helpen hun pijplijnen te beheren.

Freshsales beste functies

Samenwerking tussen teams: Verkoop, marketing en klantenservice hebben allemaal toegang tot dezelfde informatie

Verkoop, marketing en klantenservice hebben allemaal toegang tot dezelfde informatie Contact scoring: Identificeer leads met een hoge intentie voor follow-up

Identificeer leads met een hoge intentie voor follow-up Gedragsgerichte segmentatie : Vul uw contactpersonen automatisch met hun sociale media-informatie

Vul uw contactpersonen automatisch met hun sociale media-informatie Betrokkenheid bijhouden: Ga een dialoog aan met klanten vanuit deals en volg gesprekken met klanten voor toekomstig gebruik

Ga een dialoog aan met klanten vanuit deals en volg gesprekken met klanten voor toekomstig gebruik AI-assistentie:* Freddy, de AI-assistent, analyseert verkoopgegevens en markeert risicocontacten

Freshsales limieten

Freshsales is niet erg aanpasbaar, dus u bent beperkt in wat u kunt doen

Ondersteuning reageert soms traag en kan niet altijd helpen bij het oplossen van problemen

Prijzen van Freshsales

Gratis 21 dagen proefversie

Groei: Free voor maximaal drie gebruikers, daarna $15/maand per gebruiker

Free voor maximaal drie gebruikers, daarna $15/maand per gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

10. Keap - Het beste voor samenwerking op het gebied van verkoop en marketing

via Keap Keap helpt verkoop- en marketingafdelingen samen te werken om efficiënter te werken en meer deals te sluiten. Op invoerniveau is het ontworpen voor nieuwe bedrijven en zelfstandige ondernemers, en het aanbod op ondernemingsniveau - voorheen bekend als Infusionsoft - is nu Keap Max Classic.

Keap beste functies

Leadgeneratie : Integreer aangepaste formulieren om leads te verzamelen op je startpagina en landingspagina's

Integreer aangepaste formulieren om leads te verzamelen op je startpagina en landingspagina's Aanpasbare werkstromen : Gebruik een eenvoudig drag-and-drop systeem om uw werkstromen en visuele pijplijnen te maken

Gebruik een eenvoudig drag-and-drop systeem om uw werkstromen en visuele pijplijnen te maken Automatisering : Automatiseer uw marketing, inclusief e-mails, om terugkerende taken te verminderen

Automatiseer uw marketing, inclusief e-mails, om terugkerende taken te verminderen Betrokkenheid van klanten: Verstuur sms'jes en e-mails vanuit sjablonen, voer telefoongesprekken en plan afspraken in vanuit de contactpersonen van de client

Verstuur sms'jes en e-mails vanuit sjablonen, voer telefoongesprekken en plan afspraken in vanuit de contactpersonen van de client Rapportage: Stel maandelijkse, wekelijkse en zelfs dagelijkse rapportages in om uw voortgang bij te houden

Keap limieten

Sommige functies, zoals facturen en rapportages, kunnen niet worden aangepast aan uw behoeften

Het kan even duren voordat nieuwe gebruikers leren navigeren

Keap prijzen

Gratis 14-dagen proefversie

Classic: $149 per maand voor maximaal twee gebruikers

$149 per maand voor maximaal twee gebruikers **Max:199 dollar per maand voor maximaal drie gebruikers

Max Classic: Neem contact op voor prijzen

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

Wat te zoeken in Software voor klantendatabases?

Als u op zoek bent naar klantendatabasesoftware voor uw bedrijf, zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden.

Gebruiksgemak : De gebruikersinterface moet gebruiksvriendelijk zijn, u moet gemakkelijk prospects kunnen identificeren voor follow-up en outreach automatiseren

De gebruikersinterface moet gebruiksvriendelijk zijn, u moet gemakkelijk prospects kunnen identificeren voor follow-up en outreach automatiseren Eén weergave van de klant: Iedereen in uw bedrijf moet dezelfde weergave van klantgegevens kunnen zien om een naadloze klantenservice te kunnen bieden

Iedereen in uw bedrijf moet dezelfde weergave van klantgegevens kunnen zien om een naadloze klantenservice te kunnen bieden Automatisering van werkstromen: Taakbeheer voor verkoop en marketing moet eenvoudig, flexibel en zo geautomatiseerd mogelijk zijn, met de mogelijkheid om prioriteiten te stellen en afhankelijkheid te creëren

Taakbeheer voor verkoop en marketing moet eenvoudig, flexibel en zo geautomatiseerd mogelijk zijn, met de mogelijkheid om prioriteiten te stellen en afhankelijkheid te creëren Marketingautomatisering: De marketingtools moeten u in staat stellen een marketingcampagne op te zetten en deze vervolgens naadloos uit te voeren zonder veel verdere tussenkomst van uw kant

De marketingtools moeten u in staat stellen een marketingcampagne op te zetten en deze vervolgens naadloos uit te voeren zonder veel verdere tussenkomst van uw kant Insightful reporting: U moet toegang hebben tot rapporten en dashboards die statistieken bijhouden, nuttige analyses bieden en u in staat stellen om de verkoop te voorspellen

Kies het beste klantendatabasesysteem voor uw team

Het beheren van uw contacten en uw verkooppijplijn helpt om meer verkoop te genereren, maar het is belangrijk om de juiste beheersoftware te vinden. U zoekt een systeem dat gebruiksvriendelijk en aanpasbaar is en waarmee u uw verkoop en marketing kunt automatiseren. Het moet je ook gedetailleerde rapportages en analyses geven die je helpen om de beste beslissingen voor je bedrijf te nemen.

We hopen dat onze lijst met de beste betaalde en gratis klantendatabasesoftware je heeft geholpen bij het maken van je keuze - of in ieder geval dat het je een aantal punten heeft gegeven om over na te denken.

Met ClickUp krijgt u alle CRM functies die u zoekt en nog veel meer. Bespaar tijd, verhoog uw productiviteit en stimuleer uw verkoop met uw perfecte ClickUp CRM. Aan de slag met ClickUp vandaag nog gratis. En kijk hoe de verkoopcijfers binnenstromen.