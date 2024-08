10 Beste Keap Alternatieven & Concurrenten in 2024

Alle bedrijven draaien op verkoop en het beheer van klantrelaties (CRM) vormt de kern van dat alles.

CRM omvat het vinden van nieuwe leads en het beheren van klantgegevens marketingcampagnes om die klanten door uw verkooppijplijn te bewegen.

Als u een bedrijfseigenaar bent die net begint, kunt u dit misschien beheren met een eenvoudige spreadsheet. Maar als je bedrijf groeit, doe je er goed aan om te upgraden naar marketingautomatiseringssoftware. Software voor taakautomatisering zorgt voor routinewerk - in dit geval uw CRM-proces - zodat u meer tijd overhoudt om u te concentreren op wat echt belangrijk is: strategieën bedenken om uw bedrijf te laten groeien. 📈

Keap is een populaire marketingtool - en er zijn tegenwoordig ook veel Keap-alternatieven op de markt.

Laten we eens kijken wat Keap voor jou kan doen en het dan vergelijken met de CRM-software van andere aanbieders. Dan kun je beslissen welk CRM-platform jouw bedrijf het beste naar een hoger niveau kan tillen.

Wat is Keap (Infusionsoft)?

Keap is een verkoop- en marketingautomatiseringsplatform dat ontworpen is om bedrijven te helpen groeien. Keap, voorheen bekend als Infusionsoft, biedt CRM, marketing en marketingautomatisering verkoopautomatisering plus een betalingsplatform.

Hun vlaggenschipproduct dat ooit Infusionsoft heette, staat nu bekend als Keap Max Classic. Het is gericht op e-commercebedrijven met verkoopteams die een geavanceerde marketingautomatiseringsoplossing nodig hebben.

Via Keap Keap maakt het mogelijk om leads vast te leggen met behulp van ingebouwde landingspagina's en vereenvoudigt contactbeheer met geavanceerde segmentatie. Het houdt leads betrokken en leidt ze door het klanttraject met behulp van gepersonaliseerde sms-marketing en e-mailmarketingcampagnes. 📤

Zodra de klant klaar is om te kopen, factureert Keap hem automatisch en kunnen ze gemakkelijk betalen via integraties met uw bestaande betalingstools. Tijdens het hele verkoopproces helpen de rapportagefuncties je om precies te volgen wat er gebeurt, zodat je kunt bijsturen waar nodig.

Keap levert geweldig werk, maar het is niet de enige optie. Er zijn enkele sterke concurrenten van Keap die je kunt gebruiken als marketingautomatiseringsplatform of als oplossing voor klantrelatiebeheer.

Wat te zoeken in marketingautomatiseringssoftware

Als u op zoek bent naar een CRM voor uw servicebedrijf of detailhandel zijn er specifieke functies waarop u zich moet richten. De meeste CRM-software biedt een combinatie van de volgende functies en functionaliteiten voor verkoopautomatisering:

Leads genereren via aangepaste landingspagina's

Contactbeheer zodat u altijd op de hoogte bent van uw database, waardoor marketing en klantenondersteuning eenvoudig zijn 🙋‍♀️

Lead scoring om de kans op een verkoop te maximaliseren

CRM-sjablonen die zijn afgestemd op uw pipelinebeheerproces, zodat de vervolgcommunicatie altijd relevant is

Mogelijkheid voor sms-berichten en e-mailautomatisering met aanpasbare e-mailsjablonen

Tools voor het publiceren van sociale media om uw boodschap snel te verspreiden

Projectbeheertools waarmee u uw marketingtaken naadloos kunt inpassen in uw workflow

Geavanceerde rapportagefuncties waarmee u de effectiviteit van het proces van uw marketing- en verkoopteams kunt evalueren

Of u nu op zoek bent naar CRM voor een startup of marketing software voor bedrijven voor een groot gevestigd bedrijf heb je op zijn minst enkele, zo niet alle, van die verkoop-CRM-functies nodig om klantrelaties en nog veel meer te beheren.

10 Beste Keap Alternatieven in 2024

Als je bang bent dat Keap niet kan voldoen aan de behoeften van je bedrijf, het budget van je kleine bedrijf of je plannen om op te schalen, dan zijn we er om je te helpen. Hier zijn de beste Keap alternatieven van dit moment.

ClickUp stroomlijnt uw verkoopproces met tools voor lead- en taakbeheer

ClickUp is een SaaS-oplossing die veel verder gaat dan marketingautomatisering en projectbeheersoftware, hoewel het dat ook briljant doet. Deze concurrent van Keap combineert CRM en projectbeheer automatiseert zowel uw verkoopproces als uw taakbeheer en vergemakkelijkt elk ander onderdeel van uw workflow. ClickUp CRM houdt al uw klanten bij, laat u precies zien waar ze zich in de pijplijn bevinden en beheert uw engagement met hen. Volg gemiddelde dealgroottes, customer lifetime value, hoe ver u van uw doelomzet verwijderd bent en vele andere nuttige statistieken die de besluitvorming ondersteunen. ClickUp's AI-functionaliteit helpt u sneller en effectiever te verkopen. Op basis van slechts een paar trefwoorden kunt u alles schrijven wat u maar wilt - inhoudelijke briefings, blogberichten of promotie-e-mails. Samenvatten klantgesprek notities of andere lange documenten, belangrijke actiepunten voor follow-up, en nog veel meer. 📝

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer op te poetsen

Om uw leven nog eenvoudiger te maken, biedt ClickUp een uitgebreid assortiment van integraties met al je favoriete werktools, in eigen beheer of via Zapier. Voer je e-mailcampagne uit met Microsoft Outlook, Gmail of Mailchimp.

Publiceer je berichten op sociale media rechtstreeks op Facebook, Instagram of Twitter. Houd vergaderingen op Zoom of Microsoft Teams en werk naadloos samen met andere marketingtools zoals Salesforce of HubSpot.

ClickUp beste functies

Beheer al uw klantgegevens met een handigeClickUp CRM sjabloon voor effectief leadbeheer

Bekijk uw accounts op de manier die u het prettigst vindt, als lijst, tabel of Kanban-bord

Reorganiseer uw weergave in enkele seconden met drag-and-drop functionaliteit

Communiceer rechtstreeks met klanten en collega's vanuit een centrale e-mailhub binnen het ClickUp platform

Koppel documenten en taken aan specifieke klanten zodat u alle gegevens die u nodig hebt binnen handbereik hebt

Controleer de toegang tot gegevens met machtigingen die u kunt beheren

Samenwerken opmarketingprojecten in realtime met uw team

Overal toegang tot het cloudgebaseerde systeem, ook op Android- of iOS-apparaten

ClickUp beperkingen

De mobiele app voor projectbeheer haalt nog niet het niveau van de desktopversie

Hoewel het systeem zeer intuïtief is, met zoveel functies en aanpassingsopties, kan het een beetje overweldigend zijn om mee te beginnen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.700+ beoordelingen)

4.7/5 (8.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. HubSpot

via HubSpot Dit Keap-alternatief is gericht op starters en kleine bedrijven die geld willen besparen op hun CRM door een gratis plan te gebruiken. Het is ook goed voor grote marketingafdelingen die duizenden contacten beheren.

De HubSpot CRM softwareoplossing heeft een centrale database die ten grondslag ligt aan alle kernproducten, waaronder marketing, verkoop, operations, content management, commercie en klantenservice. Dit zorgt ervoor dat de juiste informatie altijd beschikbaar is, of je nu leads volgt, aan je verkooppijplijn werkt of klantenondersteuning biedt.

Het gratis plan geeft je basistools om leads te genereren en te segmenteren, en ze vervolgens op te volgen via e-mail. Je kunt ook berichten plaatsen op sociale media en je analyses bijhouden in de CRM-software.

De Starter- en Professional-plannen bieden meer branding- en segmenteringsopties en meer e-mails per maand. Ze bieden je ook andere functies zoals een betalingsplatform, meerdere valuta en aangepaste rapporten.

Het Enterprise-plan biedt de meeste flexibiliteit en controle over je verkoopprocessen en contactbeheer.

HubSpot beste functies

Gebruik de drag-and-drop page builder om landingspagina's te maken die leads vastleggen

Segmenteer leads en prospects op basis van hun bronnen

Automatiseer taken zoals het schrijven van content, plus identificeer nuttige inzichten uit je klantgegevens met behulp van de ingebouwde AI

Stroomlijn je klantrelaties en potentiële klantinteracties met live chat en chatbots

HubSpot beperkingen

Hoewel de gratis versie een goed begin is, zul je, als je bedrijf aanzienlijk groeit, al snel moeten overstappen op een betaalde versie van deze marketingautomatiserings- en e-mailmarketingoplossing

De hogere prijsplannen worden al snel een stuk duurder

HubSpot prijzen

Gratis: Gratis

Gratis Starters: $18/maand voor 1.000 marketingcontacten

$18/maand voor 1.000 marketingcontacten Professioneel: $800/maand voor 2.000 marketingcontacten

$800/maand voor 2.000 marketingcontacten Enterprise: $3.600/maand voor 10.000 marketingcontacten

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.300+ beoordelingen)

4.4/5 (10.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.800+ beoordelingen)

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign biedt CRM-software, verkoop- en marketingautomatisering, e-mailmarketing en klantenondersteuning.

Deze concurrent van Keap helpt je bij het maken van landingspagina's en formulieren om leadgegevens vast te leggen en interacties met je site te volgen. Het systeem volgt automatisch op met een e-mail en stelt je verkoopteam op de hoogte als de bezoeker geïnteresseerd is in meer informatie.

U kunt ook deals in de pijplijn volgen en leads automatisch koesteren totdat ze een verkoopbeslissing nemen. 🎉

De automatiseringskaart (alleen beschikbaar vanaf het Professional-pakket) toont je de volledige klantlevenscyclus op al je kanalen. Als je dan problemen ziet, kun je je automatisering bijwerken om effectiever te zijn.

ActiveCampaign beste functies

Automatiseer e-mails, sms-berichten en berichten op sociale media

Wijs engagementscores toe aan je leads en stel meldingen in om belangrijke data op te volgen

Bewaak de prestaties van je verkoopteam en je pijplijn

Integreer met meer dan 900 andere softwareoplossingen, zoals Slack, Zapier, WordPress en Shopify

ActiveCampaign-beperkingen

Het is geen volledig zelfstandig CRM-systeem, omdat het zich meer richt op verkoop dan op marketing

Het is voordelig om mee te beginnen, maar als je verkoopteam groeit, zul je waarschijnlijk je pakket moeten upgraden

Geen echte functies voor projectbeheer als je dat nodig hebt in je proces

ActiveCampaign-prijzen

Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (10.300+ beoordelingen)

4,5/5 (10.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

4. Ontraport

via Ontraport Ontraport is een alternatief voor Keap dat veel van dezelfde functies biedt. De marketingautomatiseringsoplossing is gericht op middelgrote tot grote bedrijven en helpt je om je verkoop- en marketingprocessen te automatiseren.

Gebruik de eenvoudige drag-and-drop functionaliteit om mooie, gepersonaliseerde webpagina's en formulieren te maken die zijn ontworpen om leads vast te leggen. Stel vervolgens bestelformulieren op met behulp van sjablonen met hoge conversie.

Alle vastgelegde leads worden toegevoegd aan uw CRM-database en bezoeken aan uw websitepagina's en geplaatste bestellingen worden ook bijgehouden.

Als je WordPress gebruikt, kun je Ontraport in je WordPress site integreren. Het beveiligde betalingsplatform maakt verbinding met meerdere gateways en stelt je in staat om betaalplannen aan te bieden, abonnementen te beheren en nog veel meer. 💸

Ontraport beste functies

Tot vier versies van uw webpagina's maken voor A/B-testen

Automatisch uw leadbronnen bijhouden zodat u leadbeheer kunt optimaliseren

Zie een visuele weergave van je pijplijn zodat je snel de beste leads kunt identificeren

Gemakkelijk opschalen wanneer u klaar bent - elk opeenvolgend prijsplan biedt meer geavanceerde functies

Ontraport beperkingen

Prijsplannen beginnen met slechts 500 contactpersonen, en als je er meer hebt, moet je extra betalen

Het is niet het eenvoudigste platform en de initiële leercurve kan behoorlijk steil zijn

Mist een aantal functies voor projectbeheer, e-mailmarketing en sociale mediamarketing

Ontraport prijzen

Gratis proefversie: 14 dagen

14 dagen Basis: Begint bij $24/maand voor maximaal drie gebruikers

Begint bij $24/maand voor maximaal drie gebruikers Plus: Begint bij $83/maand voor maximaal 10 gebruikers

Begint bij $83/maand voor maximaal 10 gebruikers Pro : Begint bij $124/maand voor onbeperkte gebruikers

Begint bij $124/maand voor onbeperkte gebruikers Enterprise: Begint bij $249/maand voor onbeperkte gebruikers

Ontraport beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (80+ beoordelingen)

5. Freshsales

via Freshsales Freshsales is een verkoop-CRM met automatiseringsfuncties. Het helpt u bij het automatisch toewijzen van leads en taken aan uw verkoopteam, het aanmaken van herinneringen en het verzenden van e-mails, zodat u zich kunt concentreren op uw hoofdtaak, namelijk meer verkopen.

Freshsales maakt het ook eenvoudig om documenten te produceren, zoals contracten, offertes en facturen, die foutloos moeten zijn. De AI van Freshsales, bekend als Freddy, scoort leads voor u, zodat u leads met een hoge intentie gemakkelijk kunt opvolgen.

Deze pipeline management tool doet ook aanbevelingen om uw verkoopstrategie te verbeteren, zodat u meer deals kunt sluiten.🤝

Freshsales beste eigenschappen

Snel gepersonaliseerde e-mails maken met behulp van drag-and-drop functionaliteit

Geef uw klantenserviceteam toegang tot één uniforme informatiebron zodat ze klanten beter kunnen ondersteunen

Gebruik Freshsales onderweg via een mobiele app voor iOS of Android

Integreer met meerdere handige platforms zoals WooCommerce, Big Commerce, Asana en Mailchimp

Beperkingen van Freshsales

Freddy is niet beschikbaar op het gratis plan, en hoe meer AI u wilt gebruiken, hoe meer u moet betalen voor hogere plannen

Het systeem kan traag zijn als je met grote datasets werkt, vooral op mobiele apps

Freshsales prijzen

Gratis: Gratis voor maximaal drie gebruikers

Gratis voor maximaal drie gebruikers Groei: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro : $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (590+ beoordelingen)

6. Zoho CRM

via Zoho CRM Dit Keap-alternatief maakt deel uit van de bredere Zoho-suite van zakelijke tools. De tool voor marketingautomatisering en verkooppijplijnbeheer helpt je bij het vastleggen en segmenteren van leads, het volgen van deals en het contact met klanten via meerdere kanalen.

Maak je dag nog productiever door klanttrajecten, campagnes en workflows te automatiseren, evenals toewijzingen, validaties en escalaties. 🙌

Vraag de AI (Zia genaamd) om voorspellingen en de volgende stappen voor je leads op basis van hun klantprofiel om je te helpen de deal te sluiten. Met geavanceerde analyses kun je aangepaste dashboards en rapporten instellen om je de inzichten te geven waarnaar je op zoek bent.

Zoho CRM beste functies

De gebruikersinterface is intuïtief en responsief, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is

Interactie met je klanten via e-mail, chat of meerdere social media kanalen

Zodra u zich aanmeldt, kan Zoho CRM zeer snel worden geïmplementeerd

Zoho CRM integreert met meer dan 800 apps, waaronder Microsoft 365 en Google Workspace

Zoho CRM beperkingen

Het uitgebreide scala aan functies kan tijd en oefening vergen om er vertrouwd mee te raken

Sommige gebruikers willen meer aanpassingsmogelijkheden om beter aan te sluiten bij de behoeften van hun bedrijf

Zoho CRM prijzen

Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Ultiem: $52/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (2.400+ beoordelingen)

4.0/5 (2.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.300+ beoordelingen)

7. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive is ontworpen door verkopers en is uitstekend voor leadbeheer. Het helpt je bij het opzetten van de fasen van je pijplijn (vanuit het niets of met behulp van een van hun sjablonen) en bij het importeren of toevoegen van je bestaande deals. Gebruik vervolgens de aanpasbare webformulieren om meer leads rechtstreeks van je website vast te leggen.

AI-technologie en handige analyses identificeren verkoopkansen, zodat je je inspanningen kunt richten op de grootste kans om de deal te sluiten. Vervolgens kun je automatische herinneringen plannen voor je volgende stappen om ervoor te zorgen dat je leads de pijplijn blijven doorlopen. Elk volgend planniveau geeft je meer automatisering en aanpassingsmogelijkheden. 💪

Pipedrive beste functies

Werk je deals bij door ze te slepen en neer te zetten in je handige visuele verkooppijplijn

Personaliseer je communicatie door segmentatie en filters te gebruiken om gerichte lijsten te maken

Bekijk uw volledige contactgeschiedenis plus eventuele notities voor elk van uw leads

Pas je rapporten aan om details weer te geven over je leads, verkoop en gegenereerde inkomsten

Pipedrive beperkingen

Hoewel het enkele marketingfuncties biedt, is deze concurrent van Keap voornamelijk ontworpen voor verkoop

Het is gericht op kleinere bedrijven, dus als je wilt uitbreiden of complexere functies nodig hebt, werkt het misschien niet voor jou

Pipedrive prijzen

Essential: $14,90/maand per gebruiker

$14,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $27,90/maand per gebruiker

$27,90/maand per gebruiker Professioneel: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Power: $64,90/maand per gebruiker

$64,90/maand per gebruiker Enterprise: $99,00/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

8. Wendbaar

via Behendig Nimble is een CRM gericht op zelfstandige ondernemers, verkopers en bedrijfsteams. Dit Keap-alternatief is ontworpen om het opbouwen van relaties te verbeteren en verzamelt zakelijke en sociale gegevens met behulp van het matchen van sociale profielen.

Maak nieuwe contactpersonen aan of werk bestaande contactpersonen bij, rechtstreeks vanuit uw Outlook-, Gmail- of LinkedIn-inbox, sociale media of waar dan ook online. U kunt ook workflows automatiseren afdelingen, gebruik sjablonen om tijd te besparen en volg e-mails van groepen zodat u precies weet wie uw e-mails heeft geopend of op een koppeling heeft geklikt - en wanneer ze dat hebben gedaan. 📫

Nimble beste functies

Combineer klantgegevens uit meerdere bronnen in één gezamenlijk contact

Leads segmenteren zodat u elk type op de meest geschikte manier kunt behandelen

Activiteitherinneringen instellen om leads op te volgen of andere taken uit te voeren

Beheer al uw activiteiten vanuit een klanten- en verkoopdashboard

Nimble beperkingen

Er is maar één prijsplan, dat 25.000 contactpersonen toestaat, maar je moet extra betalen voor verbeterde functies zoals het online vinden van contactgegevens of het verzenden en volgen van gepersonaliseerde groepsberichten

Sommige gebruikers vinden het beheren en samenvoegen van dubbele contacten moeilijker dan het zou moeten zijn

Nimble prijzen

$24,90/maand per gebruiker

Nimble beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

9. Salesforce

via SalesforceCRM van Salesforce bestaat al een tijdje. Het Customer 360-product is een complete marketingautomatiseringsoplossing, waardoor het een levensvatbaar Keap-alternatief is. Met een centraal CRM dat fungeert als een enkele bron van waarheid, geeft het uw medewerkers alle informatie die ze nodig hebben om uitstekende klantenservice te bieden.

Verzamel gegevens over klanten en hun gedrag uit meerdere bronnen en analyseer deze. Gebruik deze inzichten om uw pijplijn te beheren en deals te sluiten. Blijf op de hoogte van uw taken en communiceer en werk samen met al uw interne en externe belanghebbenden via Slack, dat nu deel uitmaakt van het Salesforce-universum.

De Sales Cloud-plannen zijn geprijsd op basis van hun toenemende functionaliteit, waarbij automatisering en AI alleen beschikbaar zijn op de hogere plannen. 🤖

Als bonus voor milieubewuste mensen is Salesforce CO2-neutraal.

Salesforce beste functies

Al uw interacties met een klant in één oogopslag bekijken, samen met tijdlijnen en realtime inzichten

Gebruik Einstein - de AI van Salesforce - om uw workflows te automatiseren, waardoor de productiviteit toeneemt

Overal werken op elk apparaat omdat Salesforce cloudgebaseerd is

Integreer met duizenden andere partnerapps en -services

Salesforce-beperkingen

Salesforce is meer gericht op enterprise-organisaties en is daarom mogelijk niet betaalbaar voor kleinere bedrijven

Hoewel er een gratis proefversie beschikbaar is, is er geen gratis plan, dus uiteindelijk zult u ervoor moeten betalen

Prijzen van Salesforce

Gratis proefversie: 30 dagen

30 dagen Starterspakket: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professional: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Unlimited: $330/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (18.200+ beoordelingen) voor Salesforce Sales Cloud

4.3/5 (18.200+ beoordelingen) voor Salesforce Sales Cloud Capterra: 4.4/5 (17.800+ beoordelingen)

10. Agile CRM

via Agile CRM Deze concurrent van Keap heeft functionaliteit voor verkoop, marketing en helpdesk. Het is gericht op grotere bedrijven die ook functies voor bedrijfsvoering en projectbeheer nodig hebben.

Bouw landingspagina's om leads vast te leggen en scoor die leads zodat je tijd besteedt aan de juiste prospects. Volg vervolgens je deals om ze door de verkooppijplijn te leiden.

Optimaliseer uw e-mailmarketing met A/B-tests en e-mailtracking, en plaats berichten eenvoudig op sociale media als onderdeel van uw marketingstrategie. Er is ook helpdesksoftware, waarmee u onder andere ticketing en serviceovereenkomsten kunt beheren. 🎧

Agile CRM beste functies

Beheer en scoor uw leads en plan afspraken in vanuit het systeem

Slepen en neerzetten om tijdlijnen te maken voor uw verkoop- en marketingprojecten

Toegang tot uw klantgegevens in realtime vanaf uw mobiele app, waar u ook bent

Agile CRM integreert met meerdere externe leveranciers, zoals Zendesk, Shopify, Stripe en Freshbooks

Agile CRM beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat de e-mailfunctionaliteit voor verbetering vatbaar is

De klantenservice is niet altijd even goed, vooral als je je contract wilt opzeggen

Prijzen van Agile CRM

Gratis: Gratis voor maximaal 10 gebruikers

Gratis voor maximaal 10 gebruikers Starter: $8,99/maand per gebruiker

$8,99/maand per gebruiker Regelmatig: $29,99/maand per gebruiker

$29,99/maand per gebruiker Enterprise: $47,99/maand per gebruiker

Agile CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (340+ beoordelingen)

4.0/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (480+ beoordelingen)

Verhoog klantbetrokkenheid en sluit deals met de beste Keap-alternatieven

Systemen voor klantrelatiebeheer hebben een exponentiële ontwikkeling doorgemaakt sinds de tijd dat ze alleen maar klantgegevens opsloegen. Ze bieden nu ook tools om nieuwe leads te werven en uw pijplijn te beheren, verkoop te automatiseren en marketingtaken en bieden krachtige inzichten die u helpen deals te sluiten. 🎯

Keap is een effectieve softwareoplossing voor marketingautomatisering, maar er zijn andere platforms beschikbaar die net zo goed werken, zo niet beter. Een van de beste CRM-platforms om te overwegen is ClickUp.

ClickUp is een one-stop-shop als het gaat om het beheren van alle aspecten van uw verkoop en marketing. Met een krachtig CRM dat al je klanten en deals bijhoudt, AI dat veel alledaagse taken automatiseert en een enorme reeks integraties, is het moeilijk te overtreffen. Gratis aanmelden bij ClickUp om tijd te besparen, meer betrokkenheid bij uw klanten te creëren en die deals te sluiten.