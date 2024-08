10 verkoopautomatiseringstools voor kleine bedrijven

Uw verkoopteam werkt hard om de activiteiten uit te breiden, nieuwe omzet te genereren en de verkooppijplijn gevuld te houden met prospects. Met zo veel op hun bord, is hun dag tot dag gevuld met to-do lijsten die een mijl lang zijn.

En om het nog erger te maken, naarmate verkopers succesvoller zijn, neemt hun werkdruk enorm toe. In veel gevallen betekent dit dat ze kansen missen omdat het team niet snel genoeg kan werken om aan de vraag te voldoen.

Het is een goed probleem om te hebben en een probleem dat kan worden aangepakt door het gebruik van verkoopmedewerkers automatiseringssoftware programma's. Hier laten we je zien welke dat zijn en bespreken we de voordelen van automatisering voor je verkoopafdeling.

Daarna lichten we de 10 beste tools voor verkoopautomatisering uit. Van marketingautomatiseringssoftware tot projectbeheertools, vindt u wat u nodig hebt om uw verkoopteams uit te breiden. 💪

Tools voor verkoopautomatisering zijn ontworpen om workflows te stroomlijnen door tijdrovende en repetitieve taken uit te voeren. In plaats van dat een medewerker tijd besteedt aan het handmatig maken van taken en documenten, doen deze tools het werk voor verkoopteams, zodat zij zich op belangrijkere zaken kunnen richten. 🙌

In de meeste gevallen worden deze tools aangedreven door software of AI om het werk automatisch te doen. De meeste verkoopteams willen taken automatiseren zoals:

Het plannen van vergaderingen

Facturen en offertes opstellen

Opvolgen van potentiële klanten

E-mails versturen om leads te genereren

Terugkerende taken zoals rapportage afhandelen

Gekwalificeerde leads scoren in de verkooppijplijn

De beste verkoopautomatiseringssoftware is ontworpen om het drukke werk aan te kunnen. Dit soort repetitieve taken vergt weinig denkkracht, maar houdt zelfs de beste verkoper weg van belangrijker werk.

Het gebruik van verkoopautomatiseringstools is een no-brainer. Ze maken tijd vrij en ontdoen verkoopteams van vervelend werk dat ze niet willen doen. 👀

Hier zijn andere voordelen van het gebruik van tools voor verkoopautomatisering:

Verbeterd gegevensbeheer: Deze tools slaan informatie op één plaats op, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevens bij te houden enverkoop-KPI's zonder tussen tools te hoeven schakelen

Deze tools slaan informatie op één plaats op, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevens bij te houden enverkoop-KPI's zonder tussen tools te hoeven schakelen Nauwkeurige rapportage: Omdat deze tools machinaal worden uitgevoerd, is de kans op menselijke fouten nihil. Dat betekent een betere en nauwkeurigere rapportage als het gaat omverkooppijplijnstatistieken *Realtime samenwerking: Veel van deze verkoopautomatiseringssoftware stelt verkoopteams in staat om samen te werken, waardoor ze effectiever worden in het verkoopproces

Omdat deze tools machinaal worden uitgevoerd, is de kans op menselijke fouten nihil. Dat betekent een betere en nauwkeurigere rapportage als het gaat omverkooppijplijnstatistieken *Realtime samenwerking: Veel van deze verkoopautomatiseringssoftware stelt verkoopteams in staat om samen te werken, waardoor ze effectiever worden in het verkoopproces Betere klantervaring:Verkoop-apps helpen je prospects beter te begrijpen en de juiste verkoopmedewerker aan de account toe te wijzen. Ze maken het ook eenvoudiger voor een verkoper om snel te reageren, zodat je de concurrentie kunt verslaan om de inbox van je prospects te bereiken

Leer hoe u uw verkoopprocessen automatiseert met deze top 10 tools. Onze lijst met de beste verkoopautomatiseringssoftware bevat projectmanagementsoftware, CRM-programma's en meer om je te helpen de klus te klaren. ✨

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie in ClickUp vanaf elk apparaat

ClickUp is de droom van een verkoopteam, met automatiseringen, dashboards en CRM-tools om verkoopvooruitzichten te behandelen en workflows te stroomlijnen. De tool beschikt over tientallen integraties, waardoor hij gemakkelijk naast uw andere essentiële software kan worden gebruikt.

Met ClickUp Automatiseringen wordt het drukke werk automatisch gedaan voor uw verkoopteams. Met meer dan 100 automatiseringen zijn de mogelijkheden om workflows effectiever te maken eindeloos. Maak bijvoorbeeld taken aan wanneer een lead een demo inplant op HubSpot of wanneer een klant zich inschrijft voor een proefperiode.

Of stuur feestelijke e-mails naar het hele salesteam wanneer iemand een deal sluit en volg klanten op die je producten al een tijdje niet meer hebben gebruikt. Je kunt de automatiseringen gebruiken voor e-mailmarketing, lead scoring en verkoopdoelstellingen .

Met automatiseringen op zijn plaats kunt u ClickUp Dashboards om de voortgang van al uw verkoopprojecten te volgen. Het volledig aanpasbare dashboard maakt het eenvoudig om middelen toe te wijzen en knelpunten in het verkoopproces te markeren.

Houd je hele sales funnel bij in één ruimte met ClickUp Verkoop . Dankzij de vereenvoudigde setup kunt u de volledige verkooppijplijn in één oogopslag zien. U kunt accountactiviteiten bijhouden en samenwerken met teamleden om deals te sluiten.

Bovendien kun je ClickUp's ingebouwde CRM om gegevens te verzamelen en klantrelaties te bekijken. Communicatie verloopt snel dankzij gecentraliseerde portalen voor klantenwerving. Bouw eenvoudig uw klantendatabase op en wijs prioriteiten en aangepaste velden toe om het voor verkoopteams gemakkelijk te maken om betere outreach uit te voeren. 🛠️

ClickUp beste eigenschappen

Er zijn meer dan 1000 sjablonen, waaronder deSjabloon voor dagelijks verkooprapport van ClickUpwaarmee u eenvoudig inzicht krijgt in verkoopinspanningen en -trends

Automatisering van taken stroomlijnt inkomende leads en wijst relevant werk toe aan de belangrijkste besluitvormers

Aangepaste velden en statussen houden e-mailautomatisering, druppelcampagnes en e-commerceverkoopactiviteiten op één plaats bij

Werk in één ruimte met tientallen integraties

ClickUp beperkingen

Op dit moment is ClickUp AI alleen beschikbaar op de desktopversie, maar de uitrol voor mobiel is onderweg

Het grote aantal functies betekent dat het even duurt voordat je de volledige functionaliteit onder de knie hebt

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand (gratis proefversie)

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Sales Cloud van Salesforce

via Salesforce De combinatie van AI, gegevens en CRM op één plek, Sales Cloud van Salesforce maakt het makkelijker voor verkopers om hun werk te doen. Met deze verkoopautomatiseringssoftware kunt u in het klanttraject duiken om inzichten te krijgen en de betrokkenheid te vergroten, waardoor het verkoopproces verbetert.

De tool verbetert ook de relatie met de klant door direct meldingen te maken wanneer nieuwe producten worden gelanceerd en e-mailcampagnes te automatiseren op basis van de intentie van de gebruiker. Andere automatiseringsfuncties zijn terugkerende facturering, het bijhouden van prestatiebeheer en inzichten voor inkomstenoptimalisatie.

Sales Cloud beste functies

Ingebouwde generatieve en voorspellende AI maakt het eenvoudig om binnen enkele seconden gepersonaliseerde verkoop-e-mails en gesprekssamenvattingen te maken

De functie Einstein GPT beschermt je gevoelige bedrijfsinformatie wanneer je modellen van kunstmatige intelligentie gebruikt om e-mailsequenties, landingspagina's en andere marketingcampagnes op te stellen

Het alles-in-één CRM stroomlijnt het beheer van de pijplijn en biedt tools om de omzet te verhogen op basis van bestaande klanten

Biedt een gratis proefversie van de verkoopautomatiseringssoftware om aan de slag te gaan

Sales Cloud beperkingen

Sommige gebruikers vonden dat er te veel maatwerk was, waardoor het hun verkoopteams meer tijd kostte dan nodig om processen in te stellen

De gebruikersinterface kost tijd om te leren voor sommige verkoopteams en is niet altijd intuïtief

Prijzen van Sales Cloud

Starter: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professioneel: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Unlimited: $330/maand per gebruiker

Sales Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15.700+ beoordelingen)

4.3/5 (15.700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.700+ beoordelingen)

3. Hub voor verkoop van HubSpot

via HubSpotHubSpot is een van de beste marketingtools die er zijn, maar het verkoopaanbod is ook nuttig voor teams die workflows willen stroomlijnen. Met het CRM-platform kun je automatisch e-mails maken om naar klantsegmenten te sturen en je pijplijn organiseren op basis van taakstatus. ✅

Gebruik HubSpot Sales om lead-nurturing te verbeteren, inzichten te krijgen voor verkoopvoorspellingen en geautomatiseerde workflows te maken. Of je nu administratieve taken zoals rapportage of verkooptaken zoals het maken en verzenden van uitgaande e-mails wilt stroomlijnen, deze tool klaart de klus.

HubSpot beste functies

De mobiele CRM-app maakt het gemakkelijk om overal te werken, zelfs als je op weg bent tussen twee potentiële klantvergaderingen door

Taken automatiseren om tijd vrij te maken zodat het verkoopteam actief betere prospects kan benaderen in de helft van de tijd

Call tracking registreert automatisch verkoopgesprekken om de efficiëntie te verhogen

HubSpot beperkingen

De prijzen lopen snel op, maar er zijn gratis proefopties voor verkoopteams

Er zijn niet veel integraties, dus sommige gebruikers voelden zich gedwongen om het als een alles-in-één tool te gebruiken terwijl ze liever een mix van tools gebruikten

HubSpot prijzen

Gratis: $0

$0 Starters: $45/maand

$45/maand Professioneel: $450/maand

$450/maand Enterprise: $1.200/maand

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.500+ beoordelingen)

4.4/5 (10.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4. Overloop

via Overloop Overloop is een verkoopautomatiseringsplatform en productiviteitsoplossing die is ontworpen om het leven van verkopers gemakkelijker dan ooit te maken. De belangrijkste focus van de verkoopautomatiseringstool is het stroomlijnen van verkoopcampagnes en het stimuleren van klantbetrokkenheid.

Begin met het samenstellen van lijsten met potentiële klanten en verstuur automatisch campagnes via verschillende kanalen. Beheer de pijplijn van outreach tot onboarding en gebruik de gegenereerde inzichten om je processen te verbeteren.

Overloop beste functies

Integraties met e-mailtools zoals Gmail en Office 365 maken het eenvoudig om koude e-mails te versturen en open rates en reacties bij te houden

De Email Finder tool helpt bij het vinden van e-mailadressen voor potentiële contacten

Met de CSV-importfunctie kun je e-mails en contactgegevens overbrengen vanuit tools als HubSpot en Pipedrive

Overloop-beperkingen

Sommige gebruikers vonden de tool niet schaalbaar, waardoor het een uitdaging is voor bedrijven die snel groeien

Vergeleken met concurrenten vonden gebruikers dat er meer e-mailfuncties moesten zijn

Overloop prijzen

Basic: $99/gebruiker/maand

$99/gebruiker/maand Agency Prijzen : Aangepaste tarieven

Overloop beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (1+ beoordelingen)

5. Growbots

via Growbots Growbots is een outbound sales automation tool die als doel heeft het vinden van je volgende klant gemakkelijker te maken. Door je aan te melden voor een account krijg je toegang tot meer dan 180 miljoen geverifieerde prospects. Beperk de lijst door te kiezen uit 15 criteria, waaronder branche en omzet.

Op basis van je invoer krijg je een lijst met prospects met hun contactgegevens, waaronder e-mails, sociale media-accounts en telefoonnummers. Je betaalt alleen voor de leads die je wilt. Gebruik vervolgens de ingebouwde dashboards om A/B-tests uit te voeren, uitgaande e-mails te automatiseren en reacties te controleren.

Growbots beste eigenschappen

De database met prospects wordt voortdurend bijgewerkt met behulp van live e-mailverificatie, waardoor je verzekerd bent van actuele informatie

Geavanceerde filters laten je je doelgroep verfijnen bij het versturen van outreach e-mails

Campagnes aanpassen door onbeperkte e-mailsjablonen aan te maken, taken zoals telefoongesprekken aan sequenties toe te voegen en outreach in te plannen op basis van de tijdzone van je prospects

Growbots beperkingen

Sommige gebruikers vonden de interface van het platform verwarrend

Anderen vonden dat er meer aanpassingsmogelijkheden moesten zijn bij het bereiken van nieuwe leads

Growbots prijzen

Bereik: $49/maand

$49/maand Alles-in-één: $199/maand

$199/maand Pro: Prijzen op maat/maand

Growbots beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

6. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive is een verkoop-CRM met een visuele verkooppijplijn om de voortgang te volgen en de groei te versnellen. De functies voor teamsamenwerking maken het gemakkelijk om met andere verkopers samen te werken en overwinningen te vieren. Gebruik Pipedrive om het invoeren van gegevens te vereenvoudigen, het plannen van vergaderingen te automatiseren en nieuwe benaderingen voor uw verkoopcampagnes te ontdekken. 👩🏽‍💼

Met aangepaste filters kunt u doelmarkten segmenteren voor een beter bereik. Rapportagedashboards en omzetprognoses houden je team verantwoordelijk. Pipedrive's ClickUp integratie laat je automatisch taken synchroniseren en je CRM verbinden met je grotere projectmanagementtool.

Pipedrive beste functies

AI-technologie geeft inzicht in campagnes en automatiseert workflows voor een effectiever verkoopbeleid

U kunt herinneringen voor activiteiten aanmaken om uw verkooptrechter te bewaken en de verkoopbetrokkenheid te verhogen met tijdige campagnes

De gebruiksvriendelijke interface is gemakkelijk te gebruiken voor beginners, waardoor het een geweldige keuze is voor teams met nieuwere verkopers

Pipedrive beperkingen

Niet alle functies zijn beschikbaar in het goedkopere plan

Sommige gebruikers vonden het moeilijk om hulp te krijgen van de klantenservice

Pipedrive prijzen

Essentieel: $21,90/maand per gebruiker

$21,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $37,90/maand per gebruiker

$37,90/maand per gebruiker Professioneel: $59,90/maand per gebruiker

$59,90/maand per gebruiker Power: $74,90/maand per gebruiker

$74,90/maand per gebruiker Enterprise: $119/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

7. UpLead

via UpLead UpLead is een verkoopautomatiseringshulpmiddel dat is ontworpen om snel lijsten met leads samen te stellen voor B2B-bedrijven. Terwijl andere tools automatisch miljoenen e-mails en gegevens scrapen, richt deze tool zich alleen op het leveren van de meest gekwalificeerde leads, met een nauwkeurigheid van 95% of meer.

UpLead beste eigenschappen

De mobiele en direct dialer-functie geeft je nauwkeurige telefoongegevens voor elke lead

Intentiegerichte gegevens betekenen dat je toegang krijgt tot prospects die al op zoek zijn naar je producten en diensten

Real-time e-mailverificatie zorgt ervoor dat je geldige, actieve prospects bereikt

UpLead beperkingen

Sommige gebruikers vonden de gebruikersinterface verouderd

Abonnementen worden automatisch verlengd, dus je moet eraan denken om ze op te zeggen

UpLead prijzen

Gratis proefabonnement: $0 voor zeven dagen proefabonnement

$0 voor zeven dagen proefabonnement Basis: $74/maand

$74/maand Plus: $149/maand

$149/maand Professioneel: Prijzen op maat

UpLead beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

4.7/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

8. Freshsales door Freshworks

via Freshworks Freshsales is een slimme CRM die is ontworpen om verkopers te helpen leads sneller en effectiever te sluiten. De verkooptool maakt gebruik van AI om leads te scoren, zodat u de belangrijkste doelwitten sneller kunt identificeren.

Automatiseer leadbeheer en verkoopprocessen om tijd vrij te maken voor andere projecten. Gebruik sjablonen om herinneringen te maken en e-mails voor koude prospectie op te stellen. 📨

Freshsales beste functies

Op gedrag gebaseerde verkoopsequenties helpen u potentiële klanten te vinden die klaar zijn om uw producten en diensten te gebruiken

Gebruik silo's om dieper in de mindset van de klant te duiken en hen te ontmoeten waar ze zijn in hun reis

Automatische scoringsfactoren maken het eenvoudig om gekwalificeerde leads te zien en de belangrijkste prospects prioriteit te geven

beperkingen van #### Freshsales

Sommige gebruikers vonden de interface niet zo intuïtief als ze zouden willen

De tool definieert leads niet altijd nauwkeurig

Prijzen van Freshsales

Gratis: $0 voor maximaal drie gebruikers

$0 voor maximaal drie gebruikers Groei: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $83/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

9. Zendesk verkopen

via Zendesk Zendesk Sell is een verkoopautomatiseringsplatform dat meer inzicht biedt in je verkooppijplijn en je verkoopproces op de automatische piloot zet. Met de hoogwaardige CRM-software kun je handmatige taken automatiseren om de productiviteit te verhogen en verkoopbeheerprocedures te stroomlijnen.

Gebruik Zendesk om te zien wat je klanten willen op verschillende punten in de verkooptrechter. Maak gebruik van analyses om betere campagnes op te zetten. Ga nog een stap verder door de API te gebruiken om je technische stack te koppelen en te integreren met de apps die je dagelijks gebruikt.

Zendesk beste functies

Ingebouwde tools voor contactbeheer maken het eenvoudig om leads bij te houden en contact met ze op te nemen via sms, rechtstreekse telefoongesprekken en e-mails

Je kunt aangepaste sjablonen maken en bulk e-mails versturen in de helft van de tijd

Aangepaste triggers en geautomatiseerde taken houden het verkoopteam en vooral de verkopers op schema

Zendesk beperkingen

De meer geavanceerde functies zijn vaak duur

Er is een leercurve, waardoor het moeilijker is voor nieuwe gebruikers

Zendesk prijzen

Team verkopen: $25/maand per agent

$25/maand per agent Sell Growth: $69/maand per agent

$69/maand per agent Sell Professional: $149/maand per agent

Zendesk beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

4.2/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

10. Keap

via Keap Keap is een tool die is ontworpen voor kleine bedrijven die hun verkoopproces willen opschalen. Gebruik de intuïtieve interface om potentiële leads te verzamelen, maak gepersonaliseerde automatiseringen om het drukke werk te beperken en stuur boeiende berichten naar je publiek.

Keap beste eigenschappen

Automatiseringen besparen uren, waardoor je team meer tijd overhoudt voor gekwalificeerde leads

Dankzij een duidelijke contactorganisatie kun je de juiste segmenten bereiken met gerichte producten

Real-time rapportage op het homedashboard laat je de voortgang zien als het gaat om verkoopdoelstellingen

Keap beperkingen

Sommige acties omvatten meer stappen dan nodig, wat het verkoopproces vertraagt

Bij grote hoeveelheden gegevens duurt het laden van sommige statistieken lang

Keap prijzen

**Pro:199 $maand

**Max:289 dollar per maand

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.400+ beoordelingen)

4.2/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.200+ beoordelingen)

Met de beste software voor verkoopautomatisering vindt u zeker manieren om uw klanten effectiever van dienst te zijn. Van tools voor taakautomatisering tot leadgenerators, voor elk verkoopdoel is er een tool op deze lijst. 🌻 Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om te beginnen met het automatiseren van workflows, betere leadpijplijnen op te bouwen en de dialoog aan te gaan met uw klanten. Bespaar tijd door automatisch taken aan te maken voor drukke werkzaamheden en gebruik de CRM-functies om je leads te organiseren.