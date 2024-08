De 10 verkoop-KPI's die je in 2024 moet volgen

nieuwsgierig naar _verkoop-KPI's ?

Verkoop-KPI's zijn de gemakkelijkste manier om uw verkoopprestaties bij te houden om ervoor te zorgen dat de prestaties van uw bedrijf verkoopstrategie werkt.

Maar wat zijn verkoop-KPI's en hoe kunnen ze je helpen?

En de belangrijkste vraag... welke moet u bijhouden?

In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over verkoop-KPI's en kijken we naar de tien beste KPI's die je vandaag kunt bijhouden. We behandelen ook de eenvoudigste manier om KPI's voor verkoop bij te houden. Aan de slag!

Wat zijn sleutelprestatie-indicatoren (KPI's)?

KPI staat voorKey Performance Indicator. KPI's helpen bedrijven en teams visualiseren van hun voortgang naar hun doelen .

Een realistische prestatie-indicator kan bijvoorbeeld het aantal klanten zijn dat je hebt gewonnen versus het aantal dat je bent verloren. Deze informatie geeft je inzicht in of je je klanten wel of niet geeft wat ze willen.

Wat zijn KPI's in verkoop? KPI's voor verkoop zijn leidende indicatoren die een verkoopleider, verkoopmanager en verkoopteam helpen te bepalen hoe goed ze voortgang boeken ten opzichte van hun

verkoopdoelen en organisatorische doelen.

Een succesvolle verkooporganisatie heeft toegang tot de juiste verkoopgegevens.

Met KPI's kan uw verkoopafdeling:

Hun voortgang ten opzichte van het behalen van targets bijhouden

Hunverkooptrechter* Inkomstenstromen verbeteren

De top 10 verkoop-KPI's om bij te houden in 2021

Om je te helpen de juiste KPI's voor jouw organisatie te vinden, zijn hier de tien beste KPI's voor verkoop. Om dit overzichtelijker te maken, hebben we de KPI's in vier verschillende categorieën ingedeeld: Teamprestatie KPI's .

7. Maandelijkse omzetgroei

Maandelijkse omzetgroei is een metriek waarmee je het verschil in je verkoopopbrengsten op maandbasis kunt bijhouden.

Door automatiserend en het monitoren van je maandelijkse omzetgroei, kun je omzettrends in realtime zien.

Elke vertegenwoordiger moet haalbare maandelijkse verkoopdoelen instellen om ervoor te zorgen dat je omzet voldoende groeit om je winstmarge te behouden.

D. Klanten

Klant-KPI's bijhouden welke impact uw klanten hebben op uw bedrijf. Dit omvat het aantal klanten dat uw bedrijf heeft verworven en verloren:

8. Klant levensduur waarde

Customer lifetime value is een KPI die bepaalt hoeveel inkomsten je bedrijf kan verwachten van individuele accounts van klanten. 💰

Het bijhouden van de waarde van je bestaande accounts.

Voorbeeld: Scooby-Doo kan nergens heen zonder zijn Scooby Snax.

Dus Scooby (en Shaggy) bieden een hoge levenslange waarde voor het bedrijf Scooby Snax.

Bonus:

!

9. Omloopsnelheid en klantenbinding Ken je dat gevoel dat je krijgt wanneer je klanten je product of dienst uitproberen en vervolgens overstappen naar een product van de concurrent? 😞

Om de pijn van verraad te voorkomen, moet je elke klant tevreden houden zodat ze geen afscheid nemen en weglopen.

Dat is waar de KPI's "Turn rate" en "Customer Retention rate" zich op richten. Ze houden verloren klanten en inkomsten in de loop van de tijd bij.

10. Kosten voor klantenwerving

De kosten voor klantenwerving geven aan hoeveel het je bedrijf echt kost om een nieuwe klant te werven.

Dit omvat ook marketing, reclame, salarissen en andere verborgen kosten.

Bijgevolg zijn de kosten voor klantenwerving ook een KPI voor inbound marketing die bijhoudt hoe efficiënt je marketinginspanningen zijn.

Voorbeeld: als je cold calling aanpak (outbound marketing) niet werkt, dan moet uw marketing team zich misschien toewijzen aan een social media campagne ( inkomende marketing ).

Of, als je bedrijf vindt dat je interne verkooptechnieken (bellen, e-mails, enz.) niet meer zo effectief zijn om klanten te werven, dan kan het kijken naar externe verkoopacties (billboards) een oplossing zijn.

De beste manier om verkoop-KPI's bij te houden en te meten

Bij verkoop-KPI's gaat het om de instelling van doelen, het werken aan die doelen en vervolgens het evalueren van de efficiëntie van de prestaties van je team.

maar hoe houd je al deze elementen bij?

Het antwoord ligt in het gebruik van krachtige verkoop KPI software met de juiste functies .

En wat is een betere manier om dit te doen dan gebruik te maken van ClickUp ?

Het zit boordevol functies en zoals we allemaal weten..

Laten we eens kijken hoe ClickUp uw verkoopteam helpt:

1. Doelen instellen

Als u uw verkoopdoelen gemakkelijk wilt instellen en bijhouden, hebt u een tool voor het bijhouden van doelen .

ClickUp geeft je de mogelijkheid om doelen te creëren (je verkoop-KPI) die kunnen worden opgesplitst in kleinere targets.

Targets zijn uw doelstellingen en zodra u al uw targets hebt behaald, hebt u uw KPI behaald 🎯

En elke keer dat u een Doel voltooit, toont ClickUp u uw voortgang naar uw algemene Doel.

U kunt ook aangepaste statistieken kiezen om uw KPI's bij te houden, zoals:

Nummers : numerieke getallen zoals de gemiddelde aankoopwaarde

: numerieke getallen zoals de gemiddelde aankoopwaarde Valuta : voor statistieken zoals maandelijksverkoopopbrengst of kosten voor klantenwerving

: voor statistieken zoals maandelijksverkoopopbrengst of kosten voor klantenwerving Waar/Onwaar : Gebruik een Selectievakje Nog Te Doen om je Target te voltooien

: Gebruik een Selectievakje Nog Te Doen om je Target te voltooien Taken: om prestaties bij te houden op basis van het aantal voltooide verkooptaken

Maak Targets om je doelen op te splitsen in kleinere, meetbare items in ClickUp

En als je problemen hebt met het bedenken van ideeën voor je verkoopdoelen, kijk dan eens naar Mindmaps . Ze helpen je salesteam bij het brainstormen over goede doelen waar je zelf niet op zou zijn gekomen.

2. Uw verkoop-KPI's beheren

Om je verkoop-KPI's met succes te beheren, heb je een verkoop dashboard nodig.

Zonder dashboard hebben je teams en managers geen toegang tot realtime gegevens of weten ze niet wat de volgende beste stap is.

Waarom probeer je niet Dashboards ?

Snel belangrijke gegevens ophalen op één scherm met Dashboards in ClickUp

Dit is de perfecte plaats om al uw verkoopanalyses weer te geven.

waarom?

Elk dashboard bevat tonnen Aangepaste widgets voor overzichten op hoog niveau van je verkoop-KPI's.

Maak een aangepast staafdiagram met alle gegevens in een ClickUp Dashboard

Hier is een lijst met enkele widgets die u kunt toevoegen aan uw KPI dashboard:

Lijngrafiek

Staafdiagram

Cirkeldiagram

Batterijgrafiek

Berekening (om sommen, gemiddelden en andere numerieke gegevens te berekenen)

Op deze manier kun je elke verkoopmetriek en KPI bijhouden zoals jij dat wilt!

!

3. De prestaties van je team controleren

bij KPI's gaat het om het bijhouden van prestaties, toch?

Dus natuurlijk moet je de prestaties van je verkoopteam bijhouden!

maar hoe doe je dat?

Vraag je gewoon aan de leden van je team om je te informeren over hun prestaties, of gebruik je krachtige rapportagesoftware die je een nauwkeurig inzicht geeft in de verkoopactiviteiten van je team?

wij stemmen voor optie nummer twee, aangezien werknemers niet altijd betrouwbaar zijn als ze zichzelf evalueren:_

Je kunt de prestaties van je verkoopteam bijhouden door het toevoegen van Widgets voor tabellen naar je Dashboards.

Maak een lijstweergave in uw ClickUp-dashboard met taken van elke locatie

Met deze Widgets hebt u alles wat u nodig hebt om te zien hoe goed uw verkoopteam het doet en waar er ruimte is voor verbetering.

Hier zijn enkele van de Widgets die u krijgt:

Rapport Voltooid: bepaalt hoeveel taken elk teamlid heeft Voltooid

bepaalt hoeveel taken elk teamlid heeft Voltooid Gewerkt: bekijk het aantal taken waaraan elk lid op een bepaalde dag, week of maand heeft gewerkt

bekijk het aantal taken waaraan elk lid op een bepaalde dag, week of maand heeft gewerkt Werkruimte-punten: gamificeer uw verkooptaken zodat u de best presterende kunt identificeren

gamificeer uw verkooptaken zodat u de best presterende kunt identificeren Who's Behind: identificeer welke verkopers of teamleden achterlopen door het aantal niet-vereffende notificaties en achterstallige taken te bekijken

Tijd om die verkoop te sluiten 📈

KPI's voor verkoop helpen je om je verkoop gemakkelijk te beheren.

Het zijn de kerncijfers die elk bedrijf nodig heeft om bij te houden hoe hun abonnement verloopt.

Maar alleen een KPI kiezen is niet genoeg.

Je moet ze ook bijhouden!

En nog te doen, heb je een KPI-tool nodig zoals ClickUp.

ClickUp heeft alles wat je nodig hebt voor het beheren van doelen, en daarbovenop heeft de app ook nog eens de perfecte KPI Dashboard voor al uw verkoopabonnementen.

Dus waarom niet ontvang ClickUp vandaag nog gratis om uw verkoop naar een andere planeet te laten schieten?