10 gratis sjablonen voor verkoopplannen voor een effectieve verkoopstrategie

Elk verkoopteam wil meer leads binnenhalen en meer deals sluiten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Met een solide verkoopplan natuurlijk!

Een verkoopplan geeft je team een manier om zich te concentreren op je doelen en alleen de noodzakelijke stappen te nemen om daar te komen. Het bevat alles wat je nodig hebt om te winnen, wat betekent dat het vaak een uitgebreide handleiding is - en dat kost tijd.

En we denken dat je al weinig tijd hebt. ⏲️

Gelukkig hoeft het maken van een plan niet ingewikkeld te zijn - met de juiste sjabloon kun je het proces vereenvoudigen.

Daarom delen we deze lijst met de beste sjablonen voor verkoopplannen. Deze sjablonen voor verkoopstrategieën zijn niet alleen helemaal gratis, maar ze besparen je ook tijd zodat je die deals sneller kunt sluiten. ⚡

Wat is een verkoopplan en waarom zou je er een maken?

Een verkoopplan is je stappenplan voor hoe je effectief kunt verkopen. Zie het op dezelfde manier als een ondernemingsplan dat de strategie voor je bedrijf bepaalt of een marketingplan dat beschrijft hoe je je ideale klanten gaat vinden, bereiken en bedienen.

Volg je doelen tot aan de meest essentiële KPI's en krijg automatisch gedetailleerde weergaven van je voortgang

Een goed verkoopplan beschrijft je verkoopdoelstellingen doelstellingen en verkoopactiviteiten. Het houdt rekening met je doelgroep, merk, producten, diensten en behoeften, en behandelt welke verkooptactieken en -strategieën je gaat gebruiken om deals te sluiten en welke statistieken je gaat gebruiken om succes te meten.

Je verkoopplan is een praktisch plan dat aangeeft wie waarvoor verantwoordelijk is, welke middelen je nodig hebt en naar welke algemene doelen je toewerkt. Zonder plan zal je verkoopteam zich verloren voelen en moeite hebben om contact te maken met je klantenbestand.

Maar met een strategisch verkoopplan weten de salesmanager en het hele team precies wat je wilt bereiken en welke stappen nodig zijn om daar te komen. 📚

Hoe kiest u de beste sjabloon voor een verkoopplan?

Er zijn zoveel verschillende sjablonen voor verkoopplannen. Sommige zijn ontworpen voor specifieke doelgroepen, terwijl andere algemener zijn en gemakkelijker aan te passen. Hoe weet u welke sjabloon het beste bij u past?

Als je overweegt om een sjabloon voor een verkoopplan te gebruiken, overweeg dan het volgende:

Gebruiksgemak: Is de sjabloon gemakkelijk te gebruiken? Zal iedereen in deteamstructuur en verkoopplanningsproces het volledig kunnen begrijpen?

Is de sjabloon gemakkelijk te gebruiken? Zal iedereen in deteamstructuur en verkoopplanningsproces het volledig kunnen begrijpen? Aanpassing: Kan ik de sjabloon aanpassen aan mijn verkoopdoelstellingen?

Selecteer uit verschillende doeltypen om te meten op valuta, percentages, getallen en op waar of onwaar

Samenwerking: Kan mijn verkoopteam samenwerken aan deze sjabloon?

Kan mijn verkoopteam samenwerken aan deze sjabloon? Integraties: Als ik een verkoopplan maak, kan ik deze sjabloon dan integreren met andere aspecten van mijn verkooppijplijn of workflow, zoals taakbeheer?

Als ik een verkoopplan maak, kan ik deze sjabloon dan integreren met andere aspecten van mijn verkooppijplijn of workflow, zoals taakbeheer? Kunstmatige intelligentie: Kan ik een ingebouwdeAI-schrijftool oftekstschrijftool om me te helpen de sjabloon in te vullen? Zijn er automatiseringsfuncties die het proces versnellen?

Kan ik een ingebouwdeAI-schrijftool oftekstschrijftool om me te helpen de sjabloon in te vullen? Zijn er automatiseringsfuncties die het proces versnellen? Platform: Welkeverkoopapp is deze sjabloon voor? Heb ik het al of moet ik erin investeren? Wat zijn de prijzen?

Door jezelf deze vragen te stellen, kom je erachter wat je behoeften zijn, zodat je een sjabloon kunt kiezen die daarbij past.

10 sjablonen voor verkoopplannen om je te helpen je volgende deal te sluiten

Nu je een beter idee hebt van waar je naar op zoek bent, laten we eens kijken wat er allemaal is. Bekijk onze selectie van de beste sjablonen voor verkoopplannen die momenteel beschikbaar zijn voor Microsoft Word en Microsoft Word tools voor verkoopondersteuning zoals ClickUp.

1. ClickUp verkoopplan sjabloon

Maak en organiseer taken per team, type oplevering, prioriteit, vervaldatums en goedkeuringsstatus met de ClickUp Verkoopplansjabloon

Slimme verkoopteams gebruiken een verkoopplan om hun route naar succes uit te stippelen. De beste verkoopteams gebruiken het Sjabloon verkoopplan door ClickUp om het proces te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat ze niets overslaan.

Deze sjabloon is ontworpen met alle structuur die je nodig hebt om een uitgebreid verkoopplan op te stellen dat resultaten kan opleveren. Gebruik deze sjabloon om SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden) zakelijke doelen te stellen, strategieën en tactieken te plannen en al je verkoopideeën op één plek te organiseren.

De sjabloon in lijststijl is opgedeeld in secties die de samenvatting tot en met specifieke tactieken en strategieën omvatten. Daaronder kun je taken en subtaken ordenen en in één oogopslag de voortgang zien. Bekijk de titels van taken, deadlines, wie verantwoordelijk is, goedkeuringsstatus en een visuele voortgangsbalk.

Gebruik deze sjabloon als je al je verkooptaken en -initiatieven in één gebied wilt samenbrengen. Voeg uw verkooptaken en -tactieken toe en tag teamleden zodat u kunt zien wat er gebeurt en iedereen verantwoordelijk kan worden gehouden. ✅ Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp sjabloon voor verkoop- en marketingplan

Gebruik de Verkoop- en marketingsjabloon van ClickUp om doelen te stellen en samen te werken aan campagnes

Hoewel verkoop- en marketingteams vaak onafhankelijk van elkaar werken, is het soms handig om samen te werken aan gezamenlijke doelen. Met de Sjabloon voor verkoop- en marketingplan door ClickUp kunt u uw verkoop- en marketingactiviteiten organiseren en uitvoeren vanaf één locatie.

Onze samenwerkingssjabloon maakt het eenvoudig om verkoop- en marketingdoelen en doelstellingen, visualiseer uw taken, werk samen aan verkoop- en marketingcampagnes en volg uw resultaten in real-time. Bekijk de status van uw verkoop- en marketingprojecten, pas uw plannen aan en bewaak uw belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) - alles vanuit één overzicht.

Deze verkoop- en sjabloon voor marketingplan hiermee kunt u uw taken opsplitsen in secties. De voorbeelden in de sjabloon omvatten omzetdoelen, concurrentieanalyse en actiepunten, maar u kunt deze aanpassen om precies aan uw behoeften te voldoen.

Bekijk de taken onder deze categorieën om in één oogopslag te zien of er blokkades zijn wanneer een taak moet worden uitgevoerd en wie er verantwoordelijk voor is.

Voeg deze sjabloon toe aan uw verzameling als u beter wilt samenwerken met uw marketingteam, vooral bij het voorbereiden van middelen voor verkoopgesprekken of outreachprogramma's. 📞 Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Verkoopstrategie Sjabloon

De ClickUp Sales Strategy Guide Sjabloon kan u helpen de juiste manier te bepalen om uw product te promoten door vooraf gedefinieerde vragen te beantwoorden

Voordat je je verkooptactieken kunt plannen, moet je eerst beslissen wat je algemene doelen zijn. De Sjabloon voor verkoopstrategie door ClickUp is de bron bij uitstek om uw aanpak te bepalen.

Deze sjabloon voor verkoopprocessen legt de voordelen uit van een goed gedefinieerde aanpak en geeft u een centrale plek om uw eigen aanpak te creëren, te beoordelen en op te slaan. Iedereen in uw team heeft dan toegang tot uw verkoopstrategiegids om hen te helpen begrijpen wat ze moeten doen bij het prospecteren en sluiten van deals.

Onze sjabloon voor verkoopdoelen en strategiegids wordt gepresenteerd in documentformaat. Met een aantal secties en koppen kun je je gids opsplitsen in verschillende gebieden, zodat hij gemakkelijker te lezen en te begrijpen is.

Gebruik de aanwijzingen om uw eigen strategiegidsdetails in te vullen, zoals uw doelmarkt, verkoopstrategieën en hoe u de voortgang bewaakt.

Gebruik deze sjabloon voor verkoopstrategieën om een hulpmiddel voor je team te maken. Maak het de enige bestemming voor alles wat je verkopers moeten weten om een effectief verkoopplan uit te voeren. 📝 Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp verkooppijplijn sjabloon

Volg uw leads en deals, pas een consistent dealkwalificatiekader en dealproces toe om de verkoop te verhogen.

Verkoopstrategieën zijn een must voor elk goed verkoopteam, maar daarnaast heb je een manier nodig om specifieke taken of initiatieven vast te leggen en te bewaken. Dat is waar de Sjabloon verkooppijplijn door ClickUp komt goed van pas, of u nu een visuele weergave nodig hebt van uw verkoopprognoses of van uw specifieke verkoopdoelstellingen.

Deze sjabloon voor verkooppijplijnen geeft u één plek om al uw dagelijkse verkoopgerelateerde taken op te slaan. Met deze sjabloon is het eenvoudig om naar je verkoopdoelen toe te werken, leads bij te houden, elke stap van het verkoopproces in kaart te brengen en al je taken op één plek te organiseren.

Je kunt de titel van een taak, de geadresseerde, de status, de vervaldatum, het complexiteitsniveau, de startdatum en de afdeling bekijken - of de ervaring aanpassen met je eigen aangepaste velden. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Verkoop KPI Sjabloon

Verkoop-KPI's zijn essentieel om het succes van je verkoopstrategie te meten.

Met ClickUp's verkoop-KPI-sjabloon kunnen u en uw team doelen creëren en beheren rond uw verkoopinitiatieven. Zie onmiddellijk wat er in uitvoering is en wanneer het moet gebeuren, samen met het impactniveau van de taak.

Hierdoor kun je taken met een hoge prioriteit identificeren en snel reageren als het erop lijkt dat er een wegblokkade is.

Deze verkoop KPI sjabloon bevat:

Aangepaste statussen: Maak taken met aangepaste statussen zoals Open en Voltooid om de voortgang van elke KPI bij te houden

Aangepaste velden: Gebruik 15 verschillende aangepaste attributen zoals Upsell-pogingen, Waarde van offertes, Productkosten, Aantal offertes per eenheid, Inkomsten uit herhaalde verkoop, om vitale KPI-informatie op te slaan en prestatiegegevens eenvoudig te visualiseren

Aangepaste weergaven: Open 4 verschillende views in verschillende ClickUp configuraties, zoals het Weekly Report, Monthly Report, Revenue Board per Month, en de Getting Started Guide zodat alle informatie gemakkelijk toegankelijk en georganiseerd is

Projectbeheer: Verbeter KPI-tracering met tagging, afhankelijkheidswaarschuwingen, e-mails en meer

Deze sjabloon biedt u een eenvoudige manier om te zien welke taken voltooid of in uitvoering zijn, zodat u de voortgang van uw project kunt bijhouden en uw verkoop-KPI's kunt verpletteren. 📈 Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp B2B Verkoopstrategie Sjabloon

De ClickUp B2B Verkoopstrategie Sjabloon helpt u bij het maken van een effectief plan en een lijst met doelstellingen voor uw verkoopteam

Hoewel er tegenwoordig geen enorm verschil is in de manier waarop we marketing doen naar business-to-business (B2B) of business-to-consumer (B2C) klanten, is het nog steeds nuttig om specifieke sjablonen te hebben voor nichebehoeften. Als u verkoop stimuleert in de B2B-ruimte, hebt u de volgende sjablonen nodig Sjabloon voor B2B-verkoopstrategie van ClickUp .

Net als ons eerste sjabloon voor een verkoopplan, geeft dit sjabloon u de ruimte om uw verkoopdoelstellingen en omzetdoelen te communiceren, maar het introduceert ook andere gebieden, zoals marktonderzoek, stakeholderanalyse, klantrelaties, buyer persona en pijnpunten van de klant.

Dit sjabloon in documentstijl is in hoge mate aanpasbaar, zodat je het kunt afstemmen op de stijl van je merk en je verkoopaanpak. Vul elke sectie in en gebruik de bijgeleverde aanwijzingen om je B2B verkoopstrategie document nog sneller af te ronden.

Voeg deze sjabloon toe aan je verzameling als je werkt in B2B sales en je je proces op een meer georganiseerde manier wilt aanpakken. Gebruik de sjabloon om een sterke verkoopstrategie op te stellen en deel deze vervolgens met de rest van uw verkoopteam, zodat zij weten hoe ze uw verkoop- en bedrijfsdoelen moeten realiseren. 🎯 Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken

Sales Calls Template biedt je een pipeline voor verkoopgesprekken waarmee je prospectleads kunt converteren naar klanten.

ClickUp's sjabloon voor verkoopgesprekken is ontworpen om het verkoopproces te stroomlijnen, van het bijhouden van contacten en gesprekken tot het beheren van verkoopkansen.

De sjabloon bevat aangepaste statussen voor het creëren van unieke workflows, zodat elk gesprek en elke interactie met de klant wordt verantwoord. Het biedt ook een gebruiksvriendelijke Sales CRM om leads te beheren en te volgen, verkoopkansen in de sales funnel te visualiseren en alle contacten georganiseerd te houden.

Met extra functies zoals de SOP-sjabloon voor verkoopgesprekken kunnen verkoopprofessionals hun teams in staat stellen om elk gesprek te laten tellen en meer deals te sluiten. ClickUp's sjabloon voor verkoopgesprekken is een veelzijdige oplossing voor verkoopteams, die helpt bij alles van dagelijkse gesprekken tot verkoopvoorspellingen op lange termijn. Deze sjabloon downloaden

8. Word Verkoopplan Sjabloon by Business News Daily

Via Dagelijks Zakelijk Nieuws

Wij zijn grote voorstanders van het gebruik van ClickUp als de go-to plaats om alles over je verkoopworkflow op te slaan, maar als je beperkt bent tot het gebruik van Microsoft Word of Google Docs, dan is deze sjabloon een geweldige optie.

Deze verkoop sjabloon voor ondernemingsplan heeft secties voor je samenvatting, missie, doelklanten, verkoopdoelen, benchmarks en meer. Elke sectie heeft nuttige aanwijzingen om je te begeleiden bij het invullen van je nieuwe verkoopplan.

Gebruik deze sjabloon als je Microsoft Word wilt gebruiken en een uitgebreide handleiding wilt voor het maken van je eigen verkoopplan of verkoopstrategie. 📄 Deze sjabloon downloaden

9. Word verkoopplan sjabloon door TemplateLab

Via TemplateLab

Als je een gratis verkoopplansjabloon wilt of wilt kiezen uit verschillende opties, dan is deze verzameling Word-sjablonen van TemplateLab een goede plek om dat te doen.

Er is een breed scala aan opties beschikbaar, waaronder verkoopprocesplannen, leadgeneratieplannen, verkoopactieplannen en sjablonen voor verkooprapporten . Elke sjabloon werkt met Microsoft Word en je kunt het uiterlijk aanpassen aan je merk of je verkoopdoelstellingen.

Gebruik deze bron als je liever een reeks sjablonen op één pagina ziet, of als je niet zeker weet wat je precies zoekt totdat je het ziet. Je kunt eenvoudig je verkoopdoelen instellen en de actiestappen die nodig zijn om ze te bereiken. 📃

Succesvolle verkoopstrategieën moeten worden geïntegreerd met andere teams, zoals je marketingafdeling, om ervoor te zorgen dat je verkoopdoelstellingen duidelijk zijn en mogelijk ook aansluiten op de algemene marketingstrategie. Kies uw specifieke verkoopdoelstellingen, stel omzetdoelen vast en beschrijf alles tot in detail met deze Word-sjablonen voor verkoopplanning en verkoopprocessen. Deze sjabloon downloaden

10. Excel Verkoopplan Sjabloon door Spreadsheet.com

Via Spreadsheet.com

De Excel Sales Plan Template van Spreadsheet.com is een uitgebreide en gebruiksvriendelijke tool die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het ontwikkelen van effectieve verkoopstrategieën en het beheren van hun verkoopactiviteiten.

Deze sjabloon is gemaakt om een gestructureerd kader voor verkoopplanning te bieden, zodat organisaties duidelijke doelen kunnen stellen, prestaties kunnen bijhouden en hun verkoopprocessen kunnen optimaliseren. Deze sjabloon downloaden

Verkoopdoelen bereiken met gratis sjablonen voor verkoopplannen

Een strategisch verkoopplan maakt het gemakkelijker om je doelen te bereiken. Geef je team de begeleiding en ondersteuning die ze nodig hebben met behulp van een goed opgesteld gratis sjabloon voor een verkoopplan.

Als je overweegt om nog meer verbeteringen aan te brengen in je manier van werken, clickUp gratis proberen . We hebben niet alleen ongelofelijke sjablonen voor verkoopprocessen: Onze reeks functies en AI-tools voor verkoop maken het u gemakkelijk om uw volledige verkooptrechter en CRM-systeem vanaf één plaats te optimaliseren en te beheren. ✨