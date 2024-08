10 beste verkoop-apps voor vertegenwoordigers om de omzet te verhogen in 2024

Er zijn tientallen software-apps die zijn ontworpen om het leven van marketing- en verkoopteams makkelijker te maken. Maar met zo veel om uit te kiezen, kost het tijd om te begrijpen welke opties beschikbaar zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Maak je geen zorgen; wij hebben het huiswerk voor je gedaan! In deze gids met de beste verkoop-apps voor 2024 behandelen we een aantal van de populairste marketing- en verkoopsoftwareplatforms in de branche en hun specifieke voor- en nadelen op een rijtje. Met deze eenvoudige uitsplitsing heb je alle informatie die je nodig hebt om de juiste selectie te maken bij het kiezen van je volgende sales app. ✨

Waar moet je op letten bij verkoop-apps?

De tools die je je verkoopteam geeft, kunnen van grote invloed zijn op het aantal deals dat ze kunnen sluiten. Bij het evalueren van verkoop-apps voor uw bedrijf zijn er zeven sleutel factoren die de beste verkoop-apps onderscheiden van hun concurrenten:

Integratiemogelijkheden: De verkoopapp moet goed integreren met de andere applicaties in uw technologiestapel, zoals uw marketing-e-mailplatform of uw CRM (Customer Relationship Management) Mobiele interface: Met mobiele verkoop-apps kunnen jij en je verkoopteam overal werken, of het nu in een directiekamer is of tijdens het netwerken op een marketingconferentie Gebruikersvriendelijke processen: Een verkoop app is alleen nuttig als iedereen, inclusief een vertegenwoordiger, comfortabel is met het gebruik ervan in hun dagelijkse verkoop Aanpassingsopties: De app moet het mogelijk maken om de velden en werkstroom af te stemmen op je specifieke interne processen en vereisten Samenwerking en communicatie: Effectieve functies voor samenwerking en communicatie zorgen ervoor dat je team contact kan houden, aantekeningen over klantinteracties kan delen en kan brainstormen Rapportage en analyse: Houd de sleutel verkoopcijfers bij en meet individuele en teamprestaties voor extra inzicht in de status van marketing en verkoop in je organisatie Klantenservice en training: Als er iets misgaat, wilt u snel een oplossing voordat het uw verkoop in gevaar brengt

De 10 beste verkoop-apps voor gebruik in 2024

Individuele verkooptactieken kunnen per branche verschillen, maar alle goed presterende verkoopteams hebben vergelijkbare behoeften. We hebben een heleboel verkoop-apps en verkoop-softwareplatforms onderzocht om deze lijst van onze 10 favoriete verkoop-apps aller tijden samen te stellen. Als je je verkoop OKR's dit zijn de beste verkoop-apps die je in 2024 kunt gebruiken om sterkere relaties met klanten op te bouwen en elk kwartaal meer verkopen te sluiten. 📅

1. ClickUp #### Beste voor Taakbeheer en Samenwerking

Probeer een app voor taakbeheer zoals ClickUp om werk op één platform te organiseren

ClickUp is een krachtig platform voor projectmanagement en verkoopmanagement. De unieke organisatorische functies maken het de perfecte CRM om uw volledige verkooptrechter te beheren. U kunt zelfs verkooppijplijn statistieken om de besluitvorming verder te sturen.

De software voor verkoopbeheer heeft een bereik van verschillende sjablonen om uw verschillende verkoop- en marketingmethoden verder te helpen marketingworkflows waaronder CRM sjablonen , sjablonen voor citaten en sjablonen voor rapportage over verkoop . Er zijn ook sjablonen voor ClickUp's uitgebreide functies voor Taakbeheer die helpen om je verkoopteams zo te organiseren dat ze de meest geschikte leads volgen en hun tijd optimaal gebruiken. Effectieve verkoopteams vereisen effectieve communicatie, en daarom heeft ClickUp een robuuste functie met tools om samenwerking te vergemakkelijken tussen de leden van het verkoopteam. Ze kunnen opmerkingen achterlaten, andere leden van het team bij naam vermelden en belangrijke bestanden gemakkelijk delen. En over het effectiever maken van uw verkopers gesproken: het is onwaarschijnlijk dat teamleden die vastzitten aan repetitieve taken efficiënt werken. Gelukkig heeft ClickUp uitgebreide automatiseringen om deze taken te verminderen en verkopers zich te laten concentreren op belangrijk werk.

ClickUp beste functies

Krachtige functies voor Taakbeheer om uw verkoopteams in staat te stellen gefocust te blijven

Functies voor samenwerking houden teams op de hoogte en up-to-date

Integraties met populaire tools en andere softwareplatforms verderuw CRM-werkstromen stroomlijnen* Zeer aanpasbare dashboards bieden precies die informatie die u nodig hebt

Een mobiele app om onderweg te werken

ClickUp limieten

Met zo veel krachtige functies en weergaven kunnen sommige nieuwe gebruikers een leercurve ervaren

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Taken maken en organiseren op team, type deliverable, prioriteit, deadlines en goedkeuringsstatus met de ClickUp sjabloon voor verkoopplan

2. Inzichtelijk

Beste voor CRM (Customer Relationship Management)

via Pipedrive Pipedrive is een van de beste apps voor verkoop op de markt. De functies zijn ontworpen met zowel individuele verkopers als verkoopteams in gedachten. De verkooptools helpen je team om de verkooppijplijn efficiënter te beheren. Met Pipedrive kun je verkoopactiviteiten bijhouden en heb je toegang tot klantgegevens vanaf mobiele apparaten, zodat je altijd op de hoogte bent.

Pipedrive omvat het hele verkoopproces, van het genereren van leads tot het sluiten van de verkoop. Dit vermindert de behoefte aan meerdere apps en stelt u in staat om met minder wrijving te werken. De integratie in Google Apps maakt het gemakkelijk om routes voor veldvertegenwoordigers te abonneren. Verbinding met LinkedIn Sales Navigator verbetert de verkoop prospectie inspanningen.

Pipedrive beste functies

Lage leercurve betekent dat verkopers en teams snel productief worden

Veel aanpassingsopties voor individuele werkstromen

Gedetailleerde rapportage voor verkoopteams/leiders

Mobiele app voor het beheren van deals onderweg

Pipedrive beperkingen

Beperkte brandingopties

Minder automatiseringsopties dan sommige concurrenten

Pipedrive prijzen

Essential : $14,90/maand per gebruiker

: $14,90/maand per gebruiker Geavanceerd : $27,90/maand per gebruiker

: $27,90/maand per gebruiker Professioneel : $49,90/maand per gebruiker

: $49,90/maand per gebruiker Power : $64,90/maand per gebruiker

: $64,90/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ beoordelingen)

4. Calendly

Beste voor het plannen van afspraken

via Mailshake Mailshake is een sales engagement platform dat helpt de verkoop te stimuleren door het stroomlijnen van uw e-mail bereik en follow-up processen. Een verkoper kan Mailshake gebruiken om gepersonaliseerde sjablonen voor e-mails te maken, automatische e-mailsequenties in te plannen en engagementmetingen bij te houden. Dit maakt het een van de beste apps voor e-mailbeheer .

De software integreert met populaire providers van e-mailservices voor een naadloze ervaring die de werklast tot een minimum beperkt. Verbeter uw resultaten met functies zoals A/B-testen en samenwerkingstools. Naast verkoopautomatisering biedt Mailshake analyses om de voortgang te bewaken en resultaten te meten.

Mailshake beste functies

Intuïtieve, gemakkelijk te leren interface vereenvoudigt de opeenvolging van e-mails

Uitgebreide training en responsief onboarding team

Slimme aanbevelingen helpen de deliverability van e-mails te verbeteren

Geautomatiseerde opschoning van lijsten met e-mails

Mailshake beperkingen

Prijs is hoger dan vergelijkbare concurrenten

Beperkte integratie met apps van derden

Mailshake prijzen

E-mail : $699/jaar per gebruiker

: $699/jaar per gebruiker Verkoopbetrokkenheid: $999/jaar per gebruiker

Mailshake beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

6. Dropbox ondertekenen

Beste voor documentbeheer en samenwerking

via Dropbox ondertekenen Dropbox Sign, dat voorheen HelloSign heette, is een platform voor elektronische handtekeningen dat het ondertekeningsproces van documenten vereenvoudigt. In de verkoop heb je te maken met veel papierwerk. Dit kan resulteren in veel heen-en-weer-communicatie en misplaatste documenten.

Met Dropbox Sign kun je eenvoudig bijhouden welke documenten ondertekend moeten worden. Belanghebbenden kunnen documenten ondertekenen in slechts een paar klikken, waardoor de last van administratieve taken wordt verminderd zodat jij je kunt richten op het eigenlijke verkoopproces.

Dropbox Sign beste functies

Betaalbare prijzen

Eenvoudige interface die kantoorpersoneel en clients gemakkelijk kunnen gebruiken

Sjablonen aanmaken helpt ommiddelen te beheren en tijd te besparen op anders repetitieve taken

Een Gmail-plugin versnelt de processen voor het aanvragen en ontvangen van handtekeningen nog verder

Dropbox Sign limieten

Mobiele ondersteuning is niet zo goed als het zou kunnen zijn

Mist de mogelijkheid om een sjabloon vooraf in te vullen

Prijzen van Dropbox Sign

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Essentials : $15/maand

: $15/maand Dropbox + eSign : $24,99/maand

: $24,99/maand Standaard : Vanaf $25/maand

: Vanaf $25/maand Premium: Neem contact op voor prijzen

Dropbox Sign beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

Probeer deze Dropbox Papier alternatieven !

7. Dialpad

Het beste voor communicatie en bellen

Via Dialpad Dialpad is een cloudgebaseerd telefoonsysteem dat verkoopgesprekken drastisch wil verbeteren. Het platform maakt traditionele telefoongesprekken, video gesprekken en berichtgeving binnen één platform mogelijk. Deze verkooptool zit vol functies die het een van je favoriete lead management apps maken, waaronder doorschakelen, gespreksopname en analyse.

Bovendien transcriberen de krachtige AI-spraakverwerkingsprogramma's gesprekken automatisch in realtime. Gedaan met aantekeningen maken tijdens vergaderingen! Dialpad legt alles permanent vast en integreert met populaire software voor relatiebeheer, zoals Zoho CRM, zodat relevante klantinformatie up-to-date blijft.

Dialpad beste functies

Brengt meerdere communicatiekanalen samen, zoals telefoon, tekst en direct messaging

Ingebouwde AI transcribeert gesprekken automatisch en direct

Coachingstools trainen werknemers om effectiever te zijn tijdens gesprekken

Delen van foto's en video's vergemakkelijkt de samenwerking

Dialpad-beperkingen

Aangepaste integratieopties ontbreken

Gebrek aan beltoonopties

Dialpad prijzen

**Pro: $95/maand per gebruiker

Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Dialpad beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Gong alternatieven !

8. Spotio

het beste voor veldverkoop en locatiegebonden activiteiten

via Spotio Spotio is een app voor het bijhouden en beheren van verkoopgebieden voor buitendienstmedewerkers. Het biedt verkoopteams op locatie gebaseerde tools en gegevens om routes te plannen, verkoopactiviteiten bij te houden en gebieden te beheren. De functies omvatten leadbeheer, het in kaart brengen van gebieden en check-ins.

De mobiele verkoop app helpt bij het onderweg vastleggen van klantgegevens, waardoor het eenvoudiger wordt om invoer van gegevens en het verbeteren van klantinteracties. De software integreert niet alleen met Google Maps voor een betere routeplanning, maar kan ook communiceren met populaire tools voor relatiebeheer om te synchroniseren.

Spotio beste functies

Sjablonen voor verkoopabonnementen e-mails, gesprekken en tekst

Geautomatiseerde CRM-gegevensvastlegging

Bijhouden van activiteiten via alle communicatiekanalen

Leadkwalificatiealgoritmen voor zowel B2B- als B2C-bedrijven

Spotio beperkingen

Verkiest soms eenvoud boven doeltreffendheid

Navigatie van de interface kan verwarrend zijn

Spotio prijzen

Teams : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Business : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Pro : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Enterprise: Contact voor prijzen

Spotio beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (200+ beoordelingen)

: 4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (78 beoordelingen)

9. Apptivo

Beste voor Business Management

via Apptivo Apptivo is een uitgebreid CRM- en business managementplatform. Het bevat verschillende tools om verkoopteams te helpen hun werk effectiever te doen, zoals functies voor verkoopbeheer, e-mailintegratie, offertes en facturering, en het bijhouden van sleutelgegevens. De CRM-mogelijkheden van de software maken verkoopprocessen zoals leadgeneratie en klantinteracties tot een fluitje van een cent.

Pas uw werkstromen aan met aanpasbare verkoopfasen, waarbij unieke verkoopcycli worden afgestemd op de mogelijkheden van de software. Integratie met populaire providers van e-mail en andere producten van business fundamentals vermindert de invoer van gegevens en brengt alle communicatie onder op één platform. De versies voor iOS en Android bieden krachtige mobiele apps voor onderweg.

Apptivo beste functies

Veel aanpassingsmogelijkheden voor elke werkstroom

Gebruiksvriendelijke drag-and-drop functie voor basistaken

Gemakkelijk uitbreidbaar naarmate uw business groeit

Onboarding ondersteuning biedt uitgebreide leermiddelen

Apptivo limieten

Het configureren van aangepaste workflows gaat gepaard met een leercurve

Nieuwere functies zijn soms buggy

Apptivo prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Lite : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Premium : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Ultimate : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Apptivo beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

10. SalesRabbit

Beste voor op locatie gebaseerde activiteiten

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/nDKYnuLQuTVIRhq5ANMefkHWWx\_pSZx6S7MzAjaOF2MCAoWMT9zKsX4zhSYXO4LqaYsvF53ujCorv5oHuDJaNUQYMzczGPfztLKyhOLzoNtK35nmCYZHjHVIWOtWMNhyj2ZliiIMdE5jKvJbYDFmgbw SalesRabbit mobiele verkoop app /$$$img/

via SalesRabbit SalesRabbit is een andere verkoopplatform ontworpen voor verkopers die in het veld werken. Ze hebben alle tools die mobiele vertegenwoordigers nodig hebben op hun mobiele apparaat om hun verkoopinspanningen van deur tot deur te optimaliseren, inclusief functies voor het bijhouden van leads, gebiedsbeheer en samenwerkingstools voor verkoopteams om effectief samen te werken.

Leden van het team kunnen informatie delen en inspanningen coördineren om de verkoop te verhogen. Ondertussen kunnen verkoopmanagers de analysefunctie gebruiken om de prestaties van individuele verkopers of hele teams bij te houden. SalesRabbit is beschikbaar op zowel iOS als Android, dus verkopers kunnen deals sluiten ongeacht het platform dat ze hebben gekozen.

SalesRabbit beste functies

Leads efficiënt bijhouden en effectief routes tussen hen plannen

Bewaakt de voortgang van verkoopteams

Biedt een digitale opslagplaats voor belangrijke documenten

Integreert met andere toonaangevende bedrijfssoftware

SalesRabbit limieten

Locatie bijhouden is niet altijd precies

Gegevens zouden vaker bijgewerkt kunnen worden

SalesRabbit prijzen

Lite : Free Forever

: Free Forever Teams : $25/maand

: $25/maand Pro : $35/maand

: $35/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

SalesRabbit beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Maak de Verkoop Met de Beste Mobiele Verkoop App in 2024

De beste verkoop apps helpen je om nieuwe klanten te bereiken zonder gedoe. Of je nu in het veld werkt of op afstand, er is een perfecte verkoop app voor jou. Bij ClickUp maken we verkopen eenvoudiger door verkooptools te integreren met onze krachtige software voor projectmanagement zodat elk team verbinding houdt. Maar geloof ons niet op ons woord. Start vandaag nog een gratis werkruimte !