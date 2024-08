10 beste marketing workflow softwaretools in 2024

Marketingteams moeten niet alleen met elkaar samenwerken, maar ook met de mensen van sales, klantenservice en IT. Er zijn veel bewegende delen in het marketingproces en het is makkelijk om de bal te laten vallen zonder de juiste tools.

Gelukkig maar, software voor marketingwerkstroombeheer biedt de broodnodige structuur en verantwoording om je team op target te houden. Als het de hoogste tijd is voor je marketingteam om hun workflow te verbeteren, is er één ding dat je nu moet doen: je aanmelden voor de beste marketingsoftware werkstroom software gereedschap van 2024 📝

In deze gids geven we aan welke functies je moet zoeken in software voor workflowbeheer en onthullen we onze 10 favoriete tools voor marketingworkflows.

Wat moet je zoeken in software voor marketingwerkstromen?

Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat er tientallen software voor workflowbeheer op de markt zijn.

Dus hoe kies je het beste platform voor jouw marketingworkflow? Zoek naar software met de volgende functies:

Gebruikersvriendelijk dashboards: Je hebt niet de luxe om je team urenlang te trainen in software. Kies voor een intuïtief platform dat je marketingteam meteen kan gebruiken

Je hebt niet de luxe om je team urenlang te trainen in software. Kies voor een intuïtief platform dat je marketingteam meteen kan gebruiken Marketing automatisering : Geautomatiseerde workflows maken het leven zoveel gemakkelijker. Met een eenmalige installatie kunt u honderden workflows automatiseren met de juiste tool. Zoek naar functies voor marketingautomatisering die voorwaardelijke workflows bieden met een eenvoudige drag-and-drop interface

Geautomatiseerde workflows maken het leven zoveel gemakkelijker. Met een eenmalige installatie kunt u honderden workflows automatiseren met de juiste tool. Zoek naar functies voor marketingautomatisering die voorwaardelijke workflows bieden met een eenvoudige drag-and-drop interface Integraties: Marketeers gebruiken een heleboel tools voor e-mailmarketingcampagnes, sociale media, bloggen en meer. Kies voor marketingsoftware die integreert met uw andere oplossingen zodat alles naadloos samenwerkt

Marketeers gebruiken een heleboel tools voor e-mailmarketingcampagnes, sociale media, bloggen en meer. Kies voor marketingsoftware die integreert met uw andere oplossingen zodat alles naadloos samenwerkt Project enTaakbeheer functies: De beste marketing workflow management software behandelt meer dan eenvoudige to-dos. Ze moeten ook uw budget, deadlines en activiteiten van teamleden in de gaten houden

De 10 beste marketing workstroom software opties voor gebruik in 2024

De juiste marketing workflow management software is de basis van je marketingprocessen. Doe meer in minder tijd, verhoog de winstgevendheid en stroomlijn het beheerproces voor een gezondere, betere uitvoering van uw marketingcampagnes.

Het komt allemaal neer op het kiezen van de juiste software voor workflowbeheer. Naar onze bescheiden (maar ervaren) mening zijn deze 10 opties de beste voor marketeers in 2024. 🤩

Coördineer effectief met uw team, vereenvoudig het plannen van content en het bijhouden van e-mailprestaties en stroomlijn uw e-mailmarketingworkflows met het ClickUp Email Marketing Campaign Template

We zouden wel gek zijn om ClickUp niet bovenaan onze lijst te zetten - en met goede reden. Marketingteams wenden zich steeds vaker tot ClickUp voor robuustere mogelijkheden voor projectmanagement en functies zoals middelenbeheer en marketing software voor automatisering . Met ClickUp kunnen marketing teams whiteboard-documenten maken om te brainstormen en ze vervolgens moeiteloos omzetten in marketing projecten met taken, deadlines en toegewezen personen in een paar klikken. ClickUp's sjablonen voor marketingplannen zijn ook een groot pluspunt voor teams met weinig tijd.

Vermijd knelpunten door elk project en mijlpaal te visualiseren in ClickUp's Gantt grafieken en Kanban-borden. Het platform houdt zelfs het volgende bij werkstroomanalyse verbonden met elk project, elke taak en elk lid van het team om je precies te laten zien waar je projecten staan.

Oh, en hadden we al vermeld dat ClickUp gratis training en 24-uurs ondersteuning biedt? U zult het waarschijnlijk niet nodig hebben omdat het platform zo intuïtief is, maar het is fijn om te weten dat er altijd hulp beschikbaar is.

ClickUp beste functies

Aangepaste werkstromen : Wij weten dat uw team uniek is, daarom biedt ClickUp u een volledig aanpasbare Taak Management oplossing voor marketing

Wij weten dat uw team uniek is, daarom biedt ClickUp u een volledig aanpasbare Taak Management oplossing voor marketing Ingebouwde Redactie: Waarom zou u ClickUp verlaten om marketingteksten op een ander platform te controleren? ClickUp's marketing workflow software stelt u in staat om Whiteboards, documenten en drukproeven op dezelfde plaats te beheren

Waarom zou u ClickUp verlaten om marketingteksten op een ander platform te controleren? ClickUp's marketing workflow software stelt u in staat om Whiteboards, documenten en drukproeven op dezelfde plaats te beheren ClickUp Documenten : Documenteer eenvoudig uw workstroom voor contentmarketing of uw marketing- en verkoopproces in Docs. Nest pagina's, gebruik slash commando's of vat content samen metClickUp AI *Marketingvriendelijke sjablonen: Sjablonen zoals deClickUp Marketing Actie Abonnement vereenvoudig marketing workflows met plug-and-play werkstromen die klaar zijn voor actie

: Documenteer eenvoudig uw workstroom voor contentmarketing of uw marketing- en verkoopproces in Docs. Nest pagina's, gebruik slash commando's of vat content samen metClickUp AI *Marketingvriendelijke sjablonen: Sjablonen zoals deClickUp Marketing Actie Abonnement vereenvoudig marketing workflows met plug-and-play werkstromen die klaar zijn voor actie 15+ aanpasbare weergaven: Wilt u een socialemedia workflow in een Kanban- of lijstweergave zien? Kies uit 15 weergaven om uw marketingprocessen te beheren

ClickUp beperkingen

ClickUp bevat functies voor meer dan alleen marketing, dus het kan overweldigend zijn voor sommige gebruikers

De Free Forever tier heeft beperkte opslagruimte, velden en integraties

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

4.7/5 (6.900+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Inzichtelijk

Via Insightly Insightly is marketing automatisering van werkstromen software voor het genereren van leads. Het is een solide optie als je je vooral bezighoudt met het genereren en koesteren van leads voordat je ze doorgeeft aan de verkoop.

Met Insightly kun je een abonnement nemen op e-mailmarketingcampagnes plannen landingspagina's bouwen en logische bouwers met slepen en neerzetten gebruiken om het klanttraject te visualiseren .

Hoewel Insightly een populaire automatiseringsoptie is, verwerkt het projectmanagement en marketingtaken niet zo goed als de andere opties op deze lijst. Toch is het een goede optie als je meer structuur wilt aanbrengen in je lead gen en marketing workflow.

Insightly beste functies

Dynamische segmentatie van lijsten met e-mails

Insightly houdt automatisch open rates, klikrates en andere essentiële statistieken bij in je marketingworkflows

Hetintegreert met populaire software zoals Slack en QuickBooks

beperkingen van Insightly

Het biedt geen robuust projectmanagement of social media workflow tools

Sommige gebruikers rapporteren vertragingen met de automatisering functies

Prijzen van Insightly

Plus: $99/maand, jaarlijks gefactureerd

$99/maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $499/maand, jaarlijks gefactureerd

$499/maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $999/maand, jaarlijks gefactureerd

Insightly beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (860+ beoordelingen)

4.2/5 (860+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (620+ beoordelingen)

3. Marketo

Via Adobe Marketo Adobe Marketo is nog een marketing automation workflow tool, maar het is geschikt voor zowel B2B als B2C teams. Als je aan account-based marketing doet, bevat Marketo ABM-specifieke automatisering om de juiste accounts te targetten.

Marketo bevat ook functies voor leadbeheer e-mailmarketing en multi-touch attributie, dus het is ideaal voor multichannel marketingcampagnes.

Het nadeel is dat je je abonnement moet upgraden naar Adobe Workfront als je oplossingen voor Taakbeheer wilt. Het is ook een ander platform, dus het gebrek aan integratie tussen je werk en taken kan een deal-breaker zijn om je teamleden op dezelfde pagina te houden.

Marketo beste functies

Generatieve AI voor berichten aan klanten

Automatisch synchroniseren tussen verkoop- en marketingactiviteiten

Marketing- en verkoopprocessen zijn gemakkelijk aan te passen en details toe te voegen

Marketo limieten

Adobe is terughoudend over zijn prijzen, dus u moet een offerte aanvragen voor prijsinformatie

Sommige gebruikers melden een gebrek aan flexibiliteit in de rapportage van Marketo

Marketo is enorm groot en kan intimiderend zijn voor nieuwe gebruikers

Marketo prijzen

Neem contact op voor prijzen

Marketo beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.300+ beoordelingen)

4.1/5 (2.300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (650+ beoordelingen)

4. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign ActiveCampaign is een populaire B2C-marketingtool. Het is in de eerste plaats een e-mailserviceprovider (ESP), maar het brengt e-mail, sms en sociale-mediaposts samen in één platform. Deze software voor werkstroombeheer fungeert ook als een platform voor het beheren van klantrelaties (CRM), waarbij gegevens worden verzameld over de rente van je publiek en berichten worden gepersonaliseerd in elke fase van het klanttraject.

Bouw e-mailmarketing en landingspagina's in één platform, evenals werkstromen voor marketingautomatisering en creëer gepersonaliseerde workflowstructuren voor contentmarketing binnen ActiveCampaign. Maar als je projecten en taken wilt bijhouden, moet je een andere gebruiken tool voor workflowbeheer .

ActiveCampaign beste functies

900+ integraties van apps in de software voor workflowbeheer

800+ vooraf gebouwde automatiseringen voor marketingworkflows

Ingebouwde e-mailontwerper

Geweldig voor zowel marketingmanagers als social media-managers

ActiveCampaign-beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de e-mail werkstromen te eenvoudig zijn

ActiveCampaign mist geavanceerde aanpassingen

Sommige gebruikers zeggen dat het platform moeilijk te gebruiken is

ActiveCampaign prijzen

Plus: $49/maand voor drie gebruikers, jaarlijks betaald

$49/maand voor drie gebruikers, jaarlijks betaald Professioneel: $149/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks betaald

$149/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks betaald Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (10.100+ beoordelingen)

4,5/5 (10.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

5. Optimizely

Via Optimaal Optimizely's content marketing platform (CMP) maakt samenwerking tussen middelen, gedeelde werkruimtes en automatisering van campagnes op één plek mogelijk.

Deze robuuste marketingworkflowsoftware bevat functies voor het plannen van campagnes, het aanvragen van werk, het beheren van taken, digital asset management (DAM), het bewerken van content en prestatieanalyses.

Dat is veel vuurkracht in deze marketing workflow tool, maar sommige mensen melden een gebrek aan klantenservice en prestaties met Optimizely.

Optimizely beste functies

Kalenderintegraties voor eenvoudiger plannen van vergaderingen

Beheer van merken en bedrijfsmiddelen

Productie en verdeling van content

Software voor markeren van functies

Optimizely beperkingen

Minimale klantenservice en documentatie

Sommige rapportages zijn moeilijk te lezen

Optimizely prijzen

Start: Free

Free Beheer: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Aanmaken: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Orchestrate:* Neem contact op voor prijzen

Optimizely beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. CoSchedule

Via CoScheduleCoSchedule is vooral bekend als marketingplanner, maar biedt ook een alles-in-één marketing suite abonnement. Met de CoSchedule Marketing Suite krijgt u een marketing kalender digitaal activabeheer en projectmanagement in één platform. Taken toewijzen aan contentmarketing binnen CoSchedule, stel de content samen in de app en doorloop de geautomatiseerde workflows voor automatisering van de content.

Gebruikers zijn ook blij met het digital asset management systeem dat is ingebouwd in CoSchedule. Dit maakt het een fluitje van een cent om je bestaande assets te bekijken en herwerk te voorkomen.

CoSchedule beste functies

Visualiseer marketing workflows in de Agenda Organizer

Beheer alle marketing content en creatieve middelen met de Asset Organizer

CoSchedule limieten

$29 per gebruiker is aan de dure kant, vooral voor grote teams

Sommige gebruikers rapporteren dat het platform niet intuïtief is

Gebrek aan gestructureerde onboarding

CoSchedule prijzen

Free Forever

Pro: $ 29 / maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$ 29 / maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Marketing Suite: Neem contact op voor prijzen

CoSchedule beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (210 + beoordelingen)

4.4/5 (210 + beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

Bonus: Marketing kalendersoftware !

7. HubSpot

Via HubSpot De meeste marketeers kennen HubSpot als CRM, maar het biedt ook een Hub voor marketing die functioneert als een tool voor marketingworkflow. Gebruikers zijn dol op de drag-and-drop automatisering en campagneprioriteringstools. De Marketing Hub verbindt e-mail, landingspagina's en formulieren met elkaar zodat het eenvoudig is om alles op één plek te automatiseren. Als je HubSpot al als CRM gebruikt, is de verbinding van de Marketing Hub met je klantgegevens een no-brainer. Als je echter een ander CRM gebruikt, haal je misschien niet zoveel waarde uit de tools van HubSpot.

HubSpot beste functies

Geïntegreerde formulieren, landingspagina's, e-mail, live chat en advertenties in sociale media

Marketing Hub werkt geweldig met HubSpot CRM en Salesforce

Hubspot-integraties

HubSpot beperkingen

Teams die HubSpot of Salesforce niet gebruiken zullen niet zoveel waarde uit het platform halen

Sommige gebruikers rapporteren dat de gelaagde limieten hen dwingen om meer te betalen

Andere gebruikers rapporteren negatieve interacties met de klantenservice

HubSpot prijzen

Professioneel: $800/maand voor 2.000 contacten, jaarlijks gefactureerd

$800/maand voor 2.000 contacten, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Vanaf $3.600/maand voor 10.000 contacten, jaarlijks gefactureerd

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.300+ beoordelingen)

4.4/5 (10.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.500+ beoordelingen)

8. Kissflow

Via Kissflow Kissflow is niet alleen ontworpen voor marketeers. Deze jongen bevat ook functies voor IT, managers en ontwikkelaars. Vooral marketeers op afstand zullen blij zijn met de functies voor het beheer van de marketingworkflow en de digitale werkplek van Kissflow.

Laat commentaar achter op je werk, chat rechtstreeks met collega's en maak ruimtes voor elke werkgroep binnen Kissflow. Het platform verzamelt videoconferenties, werkbeheer, rapportage en een procesautomatiseringsbouwer op één plek.

Het enige nadeel is Kissflow is niet gebouwd voor marketing teams . Het kan bijvoorbeeld zijn dat je betaalt voor functies die je niet nodig hebt en dat je gespecialiseerde software moet kopen voor workflows voor contentmarketing.

Kissflow beste functies

No-code geautomatiseerde bouwer van bedrijfsprocessen

Compatibel met meerdere afdelingen en use cases

Kissflow limieten

Kissflow mist marketingspecifieke functies, zoals een planner voor sociale media

Sommige gebruikers rapporteren slechte ervaringen met klantenservice

Kissflow prijzen

Kleine bedrijven : $15/maand per gebruiker voor minimaal 50 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker voor minimaal 50 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $20/maand per gebruiker voor minimaal 100 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$20/maand per gebruiker voor minimaal 100 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Voor 500+ werknemers, neem contact op voor prijzen

Kissflow beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (520+ beoordelingen)

4.3/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

9. Hootsuite

Via Hootsuite Is uw bedrijf groot op het gebied van sociale media? Zo ja, dan is Hootsuite een goede marketingworkflowmanagementtool.

De meeste marketeers kennen Hootsuite als een planner voor sociale media tool voor content kalenders maar het beheert ook advertentieteksten, integreert met andere oplossingen, bevat functies voor belangenbehartiging van werknemers en zelfs biedt zelfs zijn eigen AI-schrijver. Het nadeel is dat Hootsuite een solide teamsamenwerking en tools voor projectmanagement . Dat is prima als je een klein bedrijf bent maar als je met meerdere teams werkt, moet je extra projectmanagement software kopen.

Hootsuite beste functies

OwlyWriter AI genereert automatisch kopij en bijschriften

Bulkplanning voor sociale media voorproductmarketing* Social listening voor meerdere platforms

Hootsuite limieten

Hootsuite mist native tools voor projectmanagement en samenwerking

Sommige gebruikers rapporteren dat het traag en buggy is

Andere gebruikers rapporteren dat hun integraties vaak verbroken worden

Hootsuite prijzen

Professioneel: $99/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$99/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Teams: $249/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$249/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Business: $739/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$739/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Vanaf vijf gebruikers, neem contact op voor prijzen

Hootsuite beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.900+ beoordelingen)

4.1/5 (3.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.400+ beoordelingen)

10. Teamwerk

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Teamwork.jpg Hulpmiddelen voor marketingworkflow: Teamwork /$$$img/

Via Teamwork Marketing workflow management software nodig die meer projectgericht is? Kijk dan niet verder dan Teamwork. Deze oplossing is niet alleen voor marketeers, hoewel marketeers ongetwijfeld veel baat zouden hebben bij deze software voor projectmanagement.

Met Teamwork kun je de werklast van elk lid van het team beheren, zodat niemand in je team zich overweldigd voelt. Als je in een klantgerichte rol bij een marketingbureau werkt, kun je met Teamwork clients uitnodigen in de werkruimte met zorgvuldige toegangscontrole, zodat ze niets kapot maken.

Teamwork is het beheren van mensen, middelen en tijd, maar het is niet specifiek voor marketing. Als je op zoek bent naar meer automatiseringen voor marketing, moet je Teamwork verbinden met HubSpot, Slack of MailChimp.

Teamwork beste functies

Duidelijke doelen en mijlpalen

Toegang voor contractanten en clients

Beheer van werkstromen is ideaal voor teams van professionele dienstverleners

Teamwerk limieten

Teamwork mist native marketingtools

Het kan een paar minuten duren voordat wijzigingen worden weergegeven in het platform, dus dit is niet noodzakelijkerwijs een real-time tool

Teamwork prijzen

Free Forever

Starter: $5,99/maand per gebruiker voor minimaal drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$5,99/maand per gebruiker voor minimaal drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Lever: $9,99/maand per gebruiker voor minimaal drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$9,99/maand per gebruiker voor minimaal drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Groeien: $19,99/maand per gebruiker voor minimaal vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$19,99/maand per gebruiker voor minimaal vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd Schaal: Neem contact op voor prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

Probeer deze Teamwerk alternatieven !

Kies de beste software voor werkstroombeheer voor uw taak

U hebt een solide content marketing strategie . Nu hoeft u het alleen nog maar uit te voeren. In een tijdperk waarin marketeers meer moeten doen met minder, verbetert de juiste marketing workflowsoftware de kwaliteit van uw producten, vermindert het aantal terugkerende taken en verhoogt het de ROI van uw marketinginspanningen.

U bent vrij om de marketing workflow management tool te kiezen die u het beste bevalt, maar de meest effectieve, tijdbesparende optie op deze lijst is ClickUp. Dit krachtige platform brengt werk, projectmanagement en communicatie samen op één plek. En hebben we de tijdbesparende sjablonen al vermeld? 🏆

Maar geloof ons niet op ons woord: Creëer nu gratis uw eerste ClickUp-werkruimte -geen krediet nodig.