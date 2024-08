We testten de 15 beste Sales Enablement Tools voor verkoopteams in 2024

Terwijl verkoopteams zich klaarmaken om in 2024 nieuwe hoogten te veroveren, is één ding zeker: verouderde benaderingen volstaan niet meer in de steeds veranderende markt van vandaag. De sleutel tot ongeëvenaard succes ligt in het omarmen van toonaangevende sales enablement tools die uw verkoopteam in staat stellen optimaal te presteren.

De dagen van omslachtige handmatige processen en gemiste kansen. Uit deze 15 beste sales enablement tools en apps kunnen uw verkopers de best passende kiezen en zich ontwikkelen als nooit tevoren. Van gestroomlijnde workflows tot datagestuurde inzichten, maak je klaar om het volledige potentieel van je verkoopteams te ontsluiten.

Wat is Software voor Verkoopondersteuning?

Software voor verkoopondersteuning is een krachtig hulpmiddel dat is ontworpen om de efficiëntie en effectiviteit van het verkoopproces van een bedrijf te verbeteren. Het overbrugt de kloof tussen marketing en verkoop door een gecentraliseerd platform te bieden dat alle relevante inhoud, gegevens en tools bevat die nodig zijn voor een succesvolle verkoopuitvoering.

Wat moet je zoeken in Software voor Verkoopondersteuning?

Op zoek naar de juiste sales enablement tool om uw processen te vereenvoudigen en uw verkoopcyclus te verkorten? Deze factoren zullen uw verkopers helpen om de beste optie voor uw organisatie te onderscheiden van andere sales intelligence tools op de markt.

Gebruiksvriendelijke interface : Een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface is cruciaal voor een snelle acceptatie door uw verkopers. Het zorgt ervoor dat de sales enablement tool gemakkelijk te navigeren en te begrijpen is, waardoor de leercurve wordt verkleind en de algehele efficiëntie wordt verbeterd

Ga op zoek naar tools voor verkoopinschakeling die naadloze integratie bieden met uw huidige technologie, zoalsCRM-systemen en communicatieplatforms. Integratie stroomlijnt workflows, zorgt voor consistentie van gegevens en bespaart tijd doordat verkopers geen handmatige gegevensoverdracht tussen applicaties hoeven uit te voeren Contentbeheer en -organisatie: Geef prioriteit aan tools voor sales enablement die contentbeheer en -organisatie faciliteren, zodat uw vertegenwoordigers eenvoudig toegang hebben tot relevant verkoopmateriaal. Efficiënt contentbeheer zorgt ervoor dat uw verkoopteam snel het juiste materiaal kan vindenbronnen om hun verkoopinspanningen te ondersteunen, wat leidt tot betere interacties met klanten

Kies sales enablement tools die aanpassingen en personaliseringen mogelijk maken om ze af te stemmen op de specifieke behoeften en workflows van je team. Elk verkoopteam werkt anders, en de flexibiliteit om de app aan uw processen aan te passen maximaliseert de effectiviteit Verkoopanalyse en rapportagefunctionaliteiten: Ga op zoek naar tools voor verkoopondersteuning die robuuste analyse- en rapportagefuncties bieden voor je vertegenwoordigers. Met deze tools kunt u de prestaties van uw verkoopteam volgen, succesvolle strategieën identificeren en verbeterpunten vaststellen. Gegevensgestuurde inzichten zorgen voor betere besluitvorming en helpen de algehele verkoopproductiviteit te verbeteren

Een gebruiksvriendelijke en geïntegreerde app met effectief contentbeheer, aanpassingsopties, robuuste analyses en uitstekende beveiliging zal de productiviteit van je verkoopteam verhogen, de verkoopprestaties verbeteren en uiteindelijk uitzonderlijke resultaten opleveren voor je bedrijf.

1. ClickUp #### Beste verkoopapplicatie met gratis functies

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp heeft zichzelf bewezen als een game-changer en biedt een uitgebreide reeks functies die verkoopworkflows stroomlijnen de samenwerking tussen teams te verbeteren en de productiviteit naar ongekende hoogten te stuwen. De intuïtieve interface en aanpasbare opties komen tegemoet aan de unieke behoeften van elke verkoopprofessional, waardoor het een tool is die zich echt kan aanpassen aan de vereisten van elk team.

Met ClickUp kunnen verkoopmanagers eenvoudig taken toewijzen, de voortgang bewaken en waardevolle inzichten krijgen in de prestaties van hun team. Het centraliseert de communicatie en zorgt ervoor dat alle teamleden op één lijn zitten, zodat ze sneller en efficiënter deals kunnen sluiten. Zeg maar dag tegen omslachtige spreadsheets, verwarde e-mailketens en gemiste kansen - ClickUp regelt het allemaal!

Maar wat ClickUp onderscheidt van zijn concurrenten is zijn voortdurende inzet voor innovatie. Het ClickUp team werkt het platform voortdurend bij en verfijnt het, blijft de ontwikkelingen voor en past zich aan de veranderende behoeften van verkopers wereldwijd aan. Vanaf de eerste lancering tot de huidige status heeft ClickUp zijn reputatie verdiend als een betrouwbare en innovatieve bondgenoot voor verkopers overal ter wereld.

ClickUp beste functies

ClickUp's CRM stelt u in staat om al uw interacties en relaties op één plaats te beheren. Het integreert ook naadloos met andere bestaande CRM-tools

ClickUp'ssjabloon voor verkoopstrategieën helpt verkoopteams hun verkoop enablement strategie te documenteren om inkomsten te verhogen en te stroomlijnenverkoopactiviteiten* ClickUp dient als een hub voor alle projectmanagementbehoeften, van real-time communicatie,samenwerkingdelen van documenten en meer

ClickUp heeft een functie voor tijdbeheer om de efficiëntie op de lange termijn te helpen verbeteren en nauwkeurige tijdschema's te helpen toewijzen voor verschillende verkoopinschakelingstaken

Met ClickUp hebt u toegang tot tientallenverkoopsjablonen enCRM-sjablonen om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen, en u bent in staat omtijd besparen met slechts één sales enablement tool. Probeer ClickUp's Sales Pipeline Template om te beginnen!

Beheer elke fase van uw verkoopproces met de ClickUp Sales Pipeline Template

ClickUp beperkingen

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Aangepaste prijzen beschikbaar

Aangepaste prijzen beschikbaar ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Ambitie

Beste verkoopbevorderende productiviteitstool

via Ambitie Ambition is een sales management platform op maat gemaakt om efficiëntie en productiviteit in salesteams te stimuleren. Het is ontworpen om transparantie en verantwoording te brengen in het verkoopproces en biedt een breed scala aan functies die zich richten op het volgen, analyseren en motiveren van prestaties.

Met Ambition kunnen verkoopleiders aangepaste doelen en benchmarks instellen voor hun teamleden en de voortgang visualiseren via dynamische dashboards. De gamificatiefuncties van het platform voegen een element van competitie en opwinding toe en moedigen individuele verkopers aan om hun doelen te bereiken en te overtreffen.

Door integratie met verschillende CRM-tools zorgt Ambition ervoor dat gegevens in realtime worden bijgehouden en biedt het bruikbare inzichten om sales enablement te sturen. De analysecomponent helpt ook bij het identificeren van trends en verbeterpunten, waardoor een cultuur van voortdurend leren en groei wordt bevorderd.

Over het geheel genomen is Ambition een uitgebreide tool voor verkooporganisaties van verschillende grootte, die streven naar meer betrokken, gedreven en succesvolle verkoopmedewerkers.

Ambition beste eigenschappen

Toegang tot KPI-monitoren, boekingsstatistieken en gesprekslogboeken om voortgangsmeting eenvoudig te maken

Real-time incentives voor verkopers

Geautomatiseerde coaching

In-app communicatie

Ambition beperkingen

Af en toe tijdsverloop tussen het starten van een actie en de weergave ervan op de app

Te veel filters

Onhandige Salesforce-integratie in vergelijking met andere tools voor verkoopondersteuning

Prijzen van Ambition

Neem contact op met Ambition voor prijzen

Ambition klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (15+ beoordelingen)

3. EngageBay

Beste alles-in-één verkoopinstrument

via Dialpad Dialpad is gespecialiseerd in cloudcommunicatie en biedt een sales enablement-platform dat spraak, video, berichten en vergaderingen verenigt op verschillende apparaten. Het is ontworpen om zich aan te passen aan de manier waarop moderne verkoop- en marketingteams werken en biedt flexibiliteit en toegankelijkheid, of ze nu op kantoor zijn of op afstand werken.

De AI-gestuurde voice intelligence functie binnen Dialpad transcribeert gesprekken in real-time en biedt inzichten en analyses om bedrijven te helpen datagestuurde beslissingen te nemen. Met integraties voor populaire productiviteits- en samenwerkingstools is het de bedoeling om de communicatie binnen organisaties van elke omvang te stroomlijnen.

Beveiliging is ook een prioriteit, met enterprise-grade encryptie en compliance standaarden. Dialpad's veelzijdigheid en gebruiksvriendelijke interface maken het een populaire keuze voor bedrijven die hun communicatie-infrastructuur willen verbeteren.

Dialpad beste eigenschappen

Responsieve klantenondersteuning

Naadloze integratie met Microsoft Teams en G Suite

Eenvoudige navigatie

Intuïtieve gebruikersinterface

Dialpad-beperkingen

Geen gratis versie

Dialpad prijzen

Zakelijke communicatie Standaard: $15/maand per gebruiker Pro: $25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Dialpad voor prijzen

AI vergaderingen Gratis : $0/maand per gebruiker Zakelijk : $15/maand per gebruiker

AI contact center Pro : Neem contact op met Dialpad voor prijzen Onderneming : Neem contact op met Dialpad voor prijzen

AI verkoopcentrum Pro : Neem contact op met Dialpad voor prijzen Onderneming : Neem contact op met Dialpad voor prijzen



Dialpad klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (190+ beoordelingen)

4.3/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (490+ beoordelingen)

6. Showpad

Beste verkoopinhoudbeheersysteem

via Showpad Showpad is een platform dat verkoopinhoud, bereidheid en betrokkenheid combineert in één krachtig hulpmiddel.

Het streeft ernaar de kloof te overbruggen tussen verkoopinformatietools en marketing door functies te bieden waarmee teams verkoopinformatietools effectiever kunnen delen en op een meer gepersonaliseerde manier met klanten kunnen communiceren.

Met inzichten en analyses biedt Showpad waardevolle feedback over de prestaties van content, zodat organisaties begrijpen welke sales enablement-materialen aanslaan bij hun publiek. Er zijn ook trainings- en coachingmodules beschikbaar binnen het platform om ervoor te zorgen dat verkoopteams goed voorbereid zijn en afgestemd zijn op de doelstellingen van het bedrijf.

Integratie met verschillende CRM- en sales enablement contentmanagementsystemen draagt bij aan het gebruiksgemak en zorgt voor een meer uniforme sales enablement workflow.

Door de samenwerking te verbeteren en de tools te bieden die nodig zijn voor een dynamischer en beter geïnformeerd verkoopproces, wil Showpad de efficiëntie en het succes van verkoopteams in verschillende branches vergroten.

Showpad beste functies

Showpad 'SharedSpaces' voorreal-time samenwerking aan verkoopinhoud

Eenvoudig navigeren door inhoud

Kan goed worden geïntegreerd met andere belangrijke tools om de workflow te verbeteren

Geautomatiseerde onboarding en coaching

Toegang tot gegevensgestuurde inzichten in uw verkoopinformatormateriaal

Showpad-beperkingen

Het vinden van tags kan een beetje moeilijk zijn

Beperkte ontwerpen voor uw verkoopinhoud

Prijzen Showpad

Essential: Neem contact op met Showpad voor prijzen

Neem contact op met Showpad voor prijzen Plus: Neem contact op met Showpad voor prijzen

Neem contact op met Showpad voor prijzen Ultimate: Neem contact op met Showpad voor prijzen

Showpad klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (1600+ beoordelingen)

4.6/5 (1600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

7. Cloze

Beste voor verkooprelatiebeheer

via Cloze Cloze is een platform dat is ontworpen om relatiebeheer te stroomlijnen en fungeert als een persoonlijke assistent voor uw professionele connecties. Het houdt automatisch uw interacties bij via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoongesprekken en sociale media, en verzamelt alle verkoopinformatie in één overzicht.

Op deze manier helpt Cloze gebruikers hun relaties met klanten en collega's te beheren zonder de gebruikelijke handmatige inspanning. Het biedt intelligente herinneringen en bruikbare inzichten, zodat je bovenop belangrijke data, follow-ups en andere kritieke taken blijft zitten.

Cloze's analyses en rapportagehulpmiddelen bieden een gedetailleerd inzicht in uw relaties en interacties, zodat u betere beslissingen kunt nemen en prioriteiten kunt stellen.

Cloze beste eigenschappen

Opvolgingsherinneringen zodat je niet vergeet om sales enablement content op het juiste moment te versturen

Mogelijkheid om vergaderingen te loggen

Bijhouden van e-mails en berichten

Mobiele app-functie en integratie met Mac

Integratie met Evernote en Dropbox

Cloze beperkingen

Te veel focus op Google-integraties en verwaarlozing van andere belangrijke tools zoals Asana en Trello

De prijs kan wat aan de hoge kant zijn voor kleine teams

De workflow is een beetje onhandig vergeleken met andere sales enablement software

Cloze prijzen

Cloze Pro: $17/maand per gebruiker

$17/maand per gebruiker Zakelijk zilver: $21/maand per gebruiker

$21/maand per gebruiker Zakelijk goud: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Zakelijk platina: $42/maand per gebruiker

Cloze klantwaarderingen

G2: 3.75 (30+ beoordelingen)

3.75 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

8. Bereik

Beste platform voor verkoopbetrokkenheid

via Outreach Outreach is een toonaangevend sales engagement platform dat meer biedt dan alleen communicatie met potentiële klanten. Met unieke sales enablement functies zoals sequence planning, A/B testen van berichten en ingebouwde samenwerkingstools, stelt het uw verkoopteam in staat om meer gepersonaliseerde en effectieve engagementstrategieën te ontwerpen.

De bruikbare analyses van het platform bieden een diepgaand inzicht in prospectgedrag en verkoopprestaties, waardoor verkooptactieken voortdurend kunnen worden verfijnd en verbeterd.

Daarnaast zorgt de mogelijkheid om Outreach te integreren met andere verkoop enablement software, waaronder CRM-systemen en marketingautomatiseringsplatforms, voor een uniform en gestroomlijnd verkoopproces. Gespecialiseerde trainings- en ondersteuningsservices die door het platform worden aangeboden, helpen verkopers verder bij het bereiken van hun doelen, waardoor Outreach een veelzijdige oplossing is voor organisaties die hun verkooptraining willen verbeteren.

Outreach beste functies

Verschillende tijdzone-opties voor klantrelatiebeheer met prospects over de hele wereld

Intuïtieve gebruikersinterface

Kan goed worden gekoppeld aan andere oplossingen

Mogelijkheid om druppelcampagnes te maken en sequenties voor verkoopinhoud te automatiseren

Gemakkelijk e-mailschema's maken

Outreach beperkingen

Het kan lastig zijn om in het systeem te zoeken

De leercurve is hoog vergeleken met andere sales enablement software

De pop-upherinneringsfunctie blijft soms achter

Je kunt niet zo gemakkelijk massamails maken als je zou hopen

Outreach prijzen

Standaard: Neem contact op met Outreach voor prijzen

Neem contact op met Outreach voor prijzen Professioneel: Neem contact op met Outreach voor prijzen

Outreach klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (3100+ beoordelingen)

4.3/5 (3100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (280 beoordelingen)

9. Salesloft

Beste voor verkoopprocesautomatisering

via Highspot Highspot biedt een scala aan functies die uw verkoopteam in staat stellen om effectiever in contact te komen met klanten. Het bevat tools voor contentbeheer, verkooptraining, coaching en klantenrelatiebeheer om een uniform platform voor verkoopsucces te creëren.

Highspot's content optimalisatie functie zorgt ervoor dat verkopers toegang hebben tot de meest relevante en impactvolle sales enablement content, wat zorgt voor meer boeiende interacties met potentiële klanten.

De AI-gestuurde zoekfunctie en aanbevelingen vereenvoudigen het vinden van content nog verder, zodat de juiste sales content altijd bij de hand is.

Highspot biedt ook gedetailleerde analyses van het gebruik van verkoopinhoud en de betrokkenheid van kopers, zodat uw verkoopstrategie voortdurend kan worden verfijnd.

Met de toevoeging van interactieve sales training modules en real-time ondersteuning, is Highspot's platform ontworpen om uw verkoopteam uit te rusten met de tools die ze nodig hebben om uit te blinken in de huidige concurrerende marktomgeving.

Highspot beste eigenschappen

Schermen delen

Importeren van inhoud

Een aangepast rapport maken over prospectinteractie

Toegang tot bijgewerkte bronnenbibliotheek

AI-gestuurde aanbevelingen

Interne samenwerking

Highspot beperkingen

Het kan even duren om de kneepjes van het vak te leren

Highspot prijzen

Neem contact op met Highspot voor prijzen

Highspot klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

4.7/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

11. Gong

Beste voor verkoopproductiviteit

via Gong Gong is een sales enablement tool die is ontworpen om de verkoopeffectiviteit en -productiviteit te verbeteren. Het maakt gebruik van gespreksanalyses om inzicht te krijgen in de prestaties van verkoopgesprekken en -vergaderingen en helpt te begrijpen wat werkt en wat niet werkt in klantinteracties.

Gong beste eigenschappen

Gong biedt real-time vastlegging, transcriptie en analyse van verkoopgesprekken en vergaderingen, waardoor inzichten worden verkregen en verkoopteams effectief worden gecoacht.

Gong kan worden geïntegreerd met populaire CRM-systemen.

Het platform biedt een deal-trackingfunctie die verkoopteams helpt te begrijpen waar ze staan in de verkoopcyclus.

Gong beperkingen

Integratie met sommige populaire verkooptools ontbreekt.

Sommige gebruikers hebben gemeld dat transcripties niet 100% accuraat zijn.

Gong prijzen

Neem contact op voor prijzen

Gong klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (5.300+ beoordelingen)

4.7/5 (5.300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (520+ beoordelingen)

12. LeadLoft

Beste voor Leadgeneratie

via LeadLoft LeadLoft is een uitgebreide sales enablement tool die bedrijven helpt hun leadgeneratieproces te versnellen. Het biedt een geïntegreerd platform voor teams om leads te ontdekken en te onderhouden, van het eerste contact tot het sluiten van een deal.

LeadLoft beste functies

LeadLoft biedt een database van miljoenen bedrijven voor outreach, die kan worden verkleind met behulp van specifieke filters.

Gebruikers kunnen gepersonaliseerde en geautomatiseerdee-mailbereik campagnes uitsturen naar potentiële leads.

De software integreert ook met je bestaande CRM om gedetailleerde analyses te maken van de successen van je outreachcampagnes.

LeadLoft beperkingen

Sommige gebruikers hebben gemeld dat het platform een leercurve vereist om alle functies en mogelijkheden te begrijpen.

Het platform biedt geen telefonische ondersteuning, waar sommige gebruikers de voorkeur aan geven.

LeadLoft prijzen

All-Access: $100/maand (inclusief 2 gebruikers - extra gebruikers kosten $100/maand per gebruiker)

$100/maand (inclusief 2 gebruikers - extra gebruikers kosten $100/maand per gebruiker) Beheerde service: Neem contact op voor prijzen

LeadLoft klantwaarderingen

G2: 5/5 (10+ beoordelingen)

5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: n.v.t

13. Vuurvliegjes.ai

Beste AI-tool voor verkoopondersteuning

via Vuurvliegen.ai Fireflies.ai is een AI-gebaseerde sales enablement tool die automatisch vergaderingen registreert, transcribeert en acties eruit haalt. Het is een uitstekende tool voor verkoopteams die zich willen concentreren op de vergadering zelf, in plaats van op het maken van aantekeningen of het handmatig vastleggen van beslissingen en actiepunten.

Fireflies.ai beste eigenschappen

De discussies en beslissingen uit vergaderingen worden automatisch getranscribeerd en belangrijke inzichten worden gemarkeerd

End-to-end encryptie zorgt voor een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid

Het ondersteunt integratie met de meeste populaire videoconferentietools, zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams

De AI van het platform kan worden geconfigureerd om automatisch vergaderingen bij te wonen en notities te maken, waarbij de AI stil blijft tijdens de vergadering

Fireflies.ai beperkingen

Sommige gebruikersreviews suggereren dat de AI-transcriptie kan worden verbeterd en soms handmatige correctie vereist

Beperkte rapportagemogelijkheden in vergelijking met andere sales enablement tools op de markt

Fireflies.ai prijzen

**Gratis

Pro: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Zakelijk: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Fireflies.ai klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (5 beoordelingen)

14. Dropbox ondertekenen

Beste voor het beheren van contracten

via DropBox tekenen Dropbox Sign biedt een eenvoudige manier om contracten, overeenkomsten en andere juridisch bindende documenten te verzenden, te ondertekenen en te beheren. Deze verkooptool vereenvoudigt het ondertekeningsproces voor jou en je klanten, waardoor zelfs grote hoeveelheden verkoopcontracten gemakkelijk kunnen worden verwerkt.

Dropbox Sign beste functies

Gebruiksvriendelijke interface voor het maken en verzenden van documenten voor ondertekening

Gebruiksvriendelijke tools voor het beheren en bijhouden van de status van documenten

Naadloze integratie met andere Dropbox-tools en -toepassingen en ondersteuning voor verschillende bestandsindelingen, waaronder PDF, Word en Excel

Administratieve controles zorgen voor een hoger beveiligingsniveau en het platform blijft voldoen aan de belangrijkste industriële voorschriften en normen

Dropbox Sign-beperkingen

Sommige gebruikers hebben beperkingen gemeld in de aanpassingsfunctionaliteit

Er is geen gratis proefversie of gratis versie beschikbaar, wat kleinere bedrijven ervan kan weerhouden het product uit te proberen

Dropbox Sign prijzen

Gratis voor altijd

Essentials : $15/maand

: $15/maand Dropbox + eSign : $24,99/maand

: $24,99/maand Standaard : Vanaf $25/maand

: Vanaf $25/maand Premium: Neem contact op voor prijzen

Dropbox Sign klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

15.SalesRabbit

Beste voor verkoopteams van deur tot deur

via SalesRabbit SalesRabbit is software voor verkoopondersteuning die zich richt op het helpen van verkoopteams in het veld en huis-aan-huisverkoop om hun productiviteit te verbeteren. Het biedt tools om leadgeneratie bij te houden, gebieden te beheren en toe te wijzen en verkoopprestaties te analyseren.

SalesRabbit beste eigenschappen

Het platform biedt een gestroomlijnd leadbeheersysteem.

Biedt functies om verkoopgebieden toe te wijzen en de locaties van verkoopteams in real-time te volgen.

Biedt effectieve prestatieanalyses voor verkoopteams en biedt inzichten om verkoopstrategieën te verbeteren.

SalesRabbit beperkingen

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de mobiele app soms traag is en niet reageert.

Beperkte integratiemogelijkheden met andere verkoopsoftware kunnen een struikelblok vormen voor sommige gebruikers.

SalesRabbit prijzen

Lite : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Team : $25/maand

: $25/maand Pro : $35/maand

: $35/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

SalesRabbit klantwaarderingen

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Gestroomlijnd verkoopproces

Door het automatiseren van repetitieve taken en het organiseren van essentieel verkoopmateriaal, verminderen tools voor verkoopondersteuning aanzienlijk de tijd die verkopers besteden aan administratieve taken, zodat ze zich meer kunnen concentreren op de verkoop.

Verbeterde afstemming tussen verkoop en marketing

Deze tools helpen de kloof tussen verkoop- en marketingteams te overbruggen door ervoor te zorgen dat alle partijen toegang hebben tot dezelfde bijgewerkte materialen en gegevens, wat een uniforme aanpak bevordert bij het benaderen van prospects en klanten.

Verbeterde training en inwerken

Met uitgebreide functies zoals trainingsmodules en het bijhouden van prestaties versnelt verkoopinschakelingssoftware het inwerkproces voor nieuwe medewerkers en stimuleert doorlopende ontwikkeling bij doorgewinterde verkoopprofessionals.

Gegevensgedreven inzichten

Uitgerust met analyse- en rapportagemogelijkheden bieden verkoopplatforms waardevolle inzichten in het gedrag van kopers en verkoopprestaties, zodat teams strategieën kunnen verfijnen en resultaten kunnen verbeteren.

Verhoogde winstpercentages

Door vertegenwoordigers uit te rusten met de juiste tools en informatie op het juiste moment, kan software voor verkoopondersteuning de effectiviteit van verkoopgesprekken aanzienlijk verbeteren, waardoor de kans op het sluiten van deals toeneemt.

Door deze aanpasbare sales enablement tools te implementeren, ontsluit u een wereld aan mogelijkheden voor verkoopteams effectief te managen en uw verkoopcijfers naar nieuwe hoogten katapulteren.

ClickUp is de onbetwiste kampioen op het gebied van sales enablement tools, en de impact op uw verkoopteam zal onmiskenbaar zijn. Start een gratis ClickUp werkruimte en ervaar de toekomst van sales enablement tools uit eerste hand!