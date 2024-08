Wat is samenwerking in realtime en hoe kan je team hiervan profiteren?

Sommige van de beste ideeën ontstaan wanneer je in realtime samenwerkt. Vroeger gebeurde dit face-to-face, maar de stijgende populariteit van werk op afstand maakt het een beetje ingewikkelder.

Deze golf van thuiswerken zal niet snel afnemen. Vanaf 2022, ongeveer een kwart van de Amerikaanse beroepsbevolking op afstand werkt en nog eens 16% van de Amerikaanse bedrijven helemaal op afstand werkt.

Als je bedenkt dat het totale aantal bedrijven in de V.S. momenteel rond de 30 miljoen schommelt, is dat veel werk op afstand. 😲

Interessant genoeg, meer dan de helft van de werknemers op afstand denkt dat de samenwerking is verbeterd sinds de recente pandemie. Maar toch zijn sommige van de populairste realtime samenwerkingstools die er zijn blijven hun doel missen door verwarrende dashboards, slechte gebruikerservaring, onoverzichtelijke interfaces en nog veel meer.

Wat moet een team dan nog doen?

Nou, ze keren terug naar hun wortels en voegen traditionele online samenwerkingstechnieken samen met de beproefde en echte strategieën uit de tijd van de kantoorruimte van gisteren. Dit is precies hoe je dat doet.

Wat is realtime samenwerking?

Real-time samenwerking is de mogelijkheid voor teams om samen aan een project te werken in het huidige moment. Dit gebeurt met of zonder het gebruik van technologie. Nog steeds, met het overwicht van werk op afstand, veilige samenwerkingstools worden gebruikt om teamleden met elkaar in verbinding te houden en te synchroniseren tussen projecten en algemene activiteiten.

U werkt waarschijnlijk al met ten minste een van de populairste online samenwerkingstools -Zoom, Slack of Google Documenten. De vraag wordt dus: kunnen deze tools worden gecentraliseerd zodat alles op één plek gebeurt?

Wat zijn de voordelen van real-time samenwerking?

Er zitten veel voordelen aan het uitzoeken van de real-time samenwerkingspuzzel, zoals:

Verhoogde productiviteit : Als leden van een team ideeën delen en samen in realtime aan projecten werken, produceren ze meer en sneller. Dit komt omdat ze meer gedaan krijgen in een kortere tijd en er minder behoefte is aan coördinatie en communicatie buiten de tool waar ze aan werken.

Werk van betere kwaliteit: Als je in realtime samenwerkt, krijg je onmiddellijk en directer feedback. Dit helpt leden nuances te begrijpen die anders verloren zouden gaan bij het vertalen via async communicatie .

Sterkere relaties: Wanneerteam leden samenwerken in realtime, bouwen ze vertrouwen en begrip op, wat leidt tot sterkere relaties en een gezondere teamdynamiek.

Grote creativiteit: Je kunt altijd betere resultaten verwachten als je ieders expertise, weergaven en ervaringen samenbrengt. Je kneedt ideeën en staat om problemen sneller op te lossen met een creatievere aanpak.

Ontwikkel ideeën met het team door ze uit te tekenen in een mindmap in vrije vorm met de blanco modus in ClickUp

Waarom is samenwerking in realtime belangrijk? Effectieve real-time samenwerking is belangrijk omdat het de leden van een team in staat stelt hun middelen - tijd, vaardigheden, emotionele bandbreedte en ideeën - optimaal te benutten door ze samen te ontwikkelen in het huidige moment voor een optimaal resultaat.

Zonder realtime samenwerking loop je het risico creatieve probleemoplossing en output van hogere kwaliteit mis te lopen. 💡

De uitdagingen van real-time samenwerking

Real-time samenwerking brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Denk aan de volgende:

Verschillende tijdzones: Dit is een van de grootste uitdagingen van werken op afstand want het maakt het aanzienlijk moeilijker omvirtuele vergaderingen te plannen en tegelijkertijd aan projecten te werken. Hoewel er een aantal tijdelijke manieren zijn om hier omheen te werken, hebben veel Teams geen gemakkelijke en langetermijnoplossingen voor dit pijnpunt.

Dit is een van de grootste uitdagingen van werken op afstand want het maakt het aanzienlijk moeilijker omvirtuele vergaderingen te plannen en tegelijkertijd aan projecten te werken. Hoewel er een aantal tijdelijke manieren zijn om hier omheen te werken, hebben veel Teams geen gemakkelijke en langetermijnoplossingen voor dit pijnpunt. Teamleden kunnen gemakkelijk ontkoppeld raken: Omdat teamleden niet in dezelfde ruimte zijn, kunnen ze gemakkelijk ontkoppeld raken, ongeïnteresseerd raken of achterblijven. Hoewel ontkoppeling op de werkplek vaak het resultaat is van een groter probleem, heeft het ernstige gevolgen voor alle pogingen om in realtime samen te werken.

Omdat teamleden niet in dezelfde ruimte zijn, kunnen ze gemakkelijk ontkoppeld raken, ongeïnteresseerd raken of achterblijven. Hoewel ontkoppeling op de werkplek vaak het resultaat is van een groter probleem, heeft het ernstige gevolgen voor alle pogingen om in realtime samen te werken. Onhandige tools vertragen het werk: Veel realtime samenwerkingstools zorgen voor de basis, maar ze zijn niet allemaal gelijk. Sommige tools zijn onhandig en moeilijk te gebruiken, wat het werk vertraagtcollaboratief projectmanagementde voortgang van het team belemmert en zich niet vertaalt in ROI.

Veel realtime samenwerkingstools zorgen voor de basis, maar ze zijn niet allemaal gelijk. Sommige tools zijn onhandig en moeilijk te gebruiken, wat het werk vertraagtcollaboratief projectmanagementde voortgang van het team belemmert en zich niet vertaalt in ROI. Verschillende voorkeuren voor samenwerking: Sommige leden van een team geven er de voorkeur aan om asynchroon samen te werken, terwijl anderen de voorkeur geven aan meer realtime vergaderingen. Het zal geen verrassing zijn dat persoonlijke voorkeuren het moeilijk maken om online samenwerkingstools te vinden waar iedereen tevreden mee is.

Sleep vormen naar uw canvas, verbind ze met uw werkstroom en deel ze met uw team met ClickUp Whiteboards

Uw ClickUp Whiteboard is een oneindig digitaal canvas waar u en uw team samen kunnen werken om ideeën te brainstormen, projecten plannen en in realtime samenwerken. Bovendien is het inclusief voor leden die op verschillende manieren werken-vooral visuele leerlingen die ideeën beter presenteren en begrijpen door ze te zien in plaats van ze op papier te lezen.

Er zijn tal van dynamische functies om ideeën vast te leggen op het moment dat ze ontstaan en ze direct vanaf je bord uit te werken tot uitvoerbare Taken of hele werkstromen. Sleep je cursor over je canvas om een mockup te tekenen, een grafiek uit te werken of een werkstroom te creëren Mindmap vanaf nul zonder ooit op de knop Opslaan te hoeven drukken, zodat u op elk gewenst moment kunt terugkeren naar uw werk zonder een slag te missen.

Whiteboards zijn beschikbaar op elk ClickUp abonnement en zelfs gasten hebben er toegang toe! U hoeft zich dus nooit zorgen te maken dat een client of belanghebbende zich buitengesloten voelt van uw creatieve proces wanneer u bronnen buiten de organisatie deelt.

Nog niet overtuigd? Hier zijn nog meer manieren waarop ClickUp Whiteboards de creativiteit, productiviteit en betrokkenheid van je team kan stimuleren met de realtime samenwerkingsmogelijkheden. ✅

Het is gemakkelijk te leren en eenvoudig te gebruiken

Whiteboards zijn gemakkelijk te gebruiken, zelfs als het de eerste keer is.

Dit is een groot pluspunt voor drukke teams die op zoek zijn naar tools met een minimum aan gedoe, en een verademing voor leden die in het verleden een steile leercurve hebben moeten overwinnen!

Whiteboards zijn net zo creatief als ze samenwerken

Bij de instelling van een Whiteboard weergave kunt u kiezen uit verschillende sjablonen

Als het op ClickUp aankomt, bent u nooit alleen. 💜

Hoe spannend en creatief Whiteboards ook kunnen zijn, het lege canvas kan voor sommigen ook intimiderend aanvoelen. In plaats van dat gevoel van een blok aan het been te zijn, kunt u zich wenden tot een van ClickUp's kant-en-klare sjablonen voor vrijwel elk gebruik.

Of u nu een brainstormsessie op afstand plant of het plannen van een agile project, of het samenstellen van een team retrospective, ClickUp heeft alles voor u klaarliggen. Kies uit de negen sjablonen die direct gekoppeld zijn aan de werkbalk in uw werkruimte of uit de duizenden sjablonen die gratis beschikbaar zijn met behulp van ClickUp's sjabloonbibliotheek .

Weet u nog steeds niet zeker waar u moet beginnen? We raden de Inleiding tot Whiteboards sjabloon door ClickUp ! 💯 Dit sjabloon downloaden

Bouw je bord zo snel mogelijk met snelkoppelingen en sneltoetsen

Sneltoetsen zijn beschikbaar op Whiteboard! Gebruik ze met uw Whiteboard om snel objecten toe te voegen zoals plakbriefjes, afbeeldingen en vormen, en zelfs om door uw hele werkruimte te navigeren!

Druk op Shift + ? om de lijst met beschikbare sneltoetsen weer te geven en pas ze naar wens aan! Met de knop Toevoegen kun je extra commando's toevoegen voor afbeeldingen, video's, audiobestanden en meer.

Whiteboards downloaden om op te slaan en te delen

Hebben we al vermeld dat ClickUp Whiteboards als afbeeldingsbestanden kunnen worden gedownload!

Dit is handig voor het delen en presenteren van ideeën buiten ClickUp of als u een back-up wilt bewaren. Je kunt nooit grondig genoeg zijn! Amirite? 🤓

Real-time samenwerking hoeft geen mislukt experiment te zijn

De zoektocht naar betere samenwerking kan aanvoelen als een voortdurende, zware strijd, maar dat hoeft niet zo te zijn.

De bedoeling van realtime samenwerkingstools is altijd geweest om iedereen op hetzelfde moment op dezelfde pagina te laten werken. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Gelukkig bent u niet de enige op deze reis! Raadpleeg onze vijf beproefde stappen om de samenwerking tussen teams te verbeteren en als u klaar bent om de productiviteit naar nieuwe hoogten te tillen, hoeft u alleen maar clickUp downloaden .

ClickUp Whiteboards gebruiken als een hulpmiddel voor visuele samenwerking voor elke behoefte

En omdat ClickUp zowel kosteneffectief als krachtig is, is er een abonnement voor elk team. Toegang tot de Whiteboards van ClickUp, onbeperkte taken, onbeperkte leden, tonnen weergaven van projecten en meer dan 1.000 integratiemogelijkheden s zonder enige kosten wanneer u zich aanmeldt voor Free Forever-abonnement van ClickUp . 💸 Ga gratis aan de slag met ClickUp en breng real-time samenwerking naar nieuwe hoogten. 🏔