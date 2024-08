10 Beste Gong Alternatieven en Concurrenten in 2024

Gong.io biedt verkopers een manier om hun inzichten, interacties en omzet te vergroten met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Het is echter niet de enige tool in deze ruimte. In de afgelopen jaren zijn er veel alternatieven voor Gong verschenen, dus het is de moeite waard om te zien hoe de concurrentie zich vormt om te weten of het nog steeds de juiste tool voor jou is.

In deze gids bekijken we de beste alternatieven voor Gong. We bekijken hun beste functies, beperkingen en prijzen. Laten we eens kijken of er een nieuw alternatief is voor deze populaire intelligentiesoftware die je die rijke verkoopinzichten en meer kan geven. 👀

Wat moet je zoeken in een alternatief voor Gong?

Gong wordt geprezen als een AI-gebaseerde software voor verkoopintelligentie en -management saaS-platform voor verkoopondersteuning het is dus logisch dat je soortgelijke functies nodig hebt als je een alternatief overweegt. Kijk uit naar tools waarmee je inzicht kunt krijgen in de interacties van je klanten. De juiste tool helpt je die gegevens te analyseren om meer deals te scoren, de productiviteit te verhogen en de omzet te verhogen.

Als je de beste alternatieven voor Gong overweegt, let dan goed op zaken als:

Gebruiksgemak: Is het verkoopplatform gemakkelijk te gebruiken? Vereist het een steile leercurve?

Is het verkoopplatform gemakkelijk te gebruiken? Vereist het een steile leercurve? Functieset: Heeft het alle functies die je nodig hebt? Mist het er een paar? Is het overweldigend?

Heeft het alle functies die je nodig hebt? Mist het er een paar? Is het overweldigend? Compatibiliteit: Werkt het Gong-alternatief met uw bestaande technologie? Kan het ook andere tools vervangen?

Werkt het Gong-alternatief met uw bestaande technologie? Kan het ook andere tools vervangen? Prijzen: Is de nieuwe tool duurder of goedkoper dan Gong? Valt het binnen uw budget?

Is de nieuwe tool duurder of goedkoper dan Gong? Valt het binnen uw budget? Beoordelingen en recensies: Wat vinden echte gebruikers van de tool? Is de beoordeling hoog?

Elk salesteam heeft unieke behoeften, maar de bovenstaande functies zijn zeker functies om naar uit te kijken in je nieuwe Gong-alternatief. Bedenk of je een autodialer, verkoopcoaching, samenvattingen van vergaderingen en meer nodig hebt naast de standaard functies van je sales engagement platform. Bedenk wat je doelen zijn en hoe je het beste werkt, en gebruik dit om een lijst op te stellen van de beste alternatieven voor Gong.

De 10 beste Gong-alternatieven voor salesteams in 2024

Via LeadIQ LeadIQ is een platform voor verkoopprospectie dat is ontworpen om het voor verkoopteams gemakkelijker te maken om meer vergaderingen af te sluiten. Het platform biedt een manier om klantgegevens van meerdere contactpunten vast te leggen en te synchroniseren, te bepalen wanneer u contact moet opnemen met sleutelaccounts en gepersonaliseerde berichten te schrijven om uw potentiële klanten over de streep te trekken. ✏️

LeadIQ beste functies:

Begrijp of potentiële leads de moeite waard zijn

Vermijd dubbel werk door te zien of een lead al in behandeling is bij een lid van het team

Creëer grote lijsten om te gebruiken voor verkoopcampagnes

LeadIQ limieten:

E-mailadressen voor leads worden niet altijd gecontroleerd en bieden soms een "beste gok"-benadering, die mogelijk niet nauwkeurig is

Sommige gebruikers melden dat het importeren van de gegevens naar andere systemen langer kan duren dan verwacht

LeadIQ prijzen:

Freemium: $0/maand per gebruiker

$0/maand per gebruiker Essentieel: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker Pro: $130/maand per gebruiker

$130/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

LeadIQ Prospector beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

3. Bereik

Via Bereik Outreach is een ander platform voor verkoopuitvoering dat verkoopmanagers en verkopers de tools geeft om een verkooppijplijn op te bouwen en deals te sluiten op een meer voorspelbare basis. Deze AI-tool helpt bij verkoopbetrokkenheid, dealbeheer, gespreksintelligentie en meer. 🛣️

Outreach beste functies:

Sjablonen maken het gemakkelijk om aan de slag te gaan

Taken automatiseren en uw verkoopworkflow stroomlijnen

Identificeer de beste leads met lead-scoringstools

Beperkingen van het bereik:

Het kan een uitdaging zijn om terug te keren naar aantekeningen die u eerder hebt gemaakt over contacten; sommige gebruikers rapporteren

Sommige gebruikers wensten diepgaandere rapportageopties

Prijzen voor Outreach:

Standaard: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Professioneel: Neem contact op voor prijzen

Outreach beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (3.000+ beoordelingen)

4.3/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4. Clari

Via Clari Clari richt zich op nauwkeurigheid in inkomsten, zodat teams gegevens en slimme algoritmen kunnen gebruiken om meer deals binnen te halen en de klanten die ze al hebben te behouden. Leg gegevens vast, maak wederzijdse actieplannen en gebruik pijplijnbeheer om het verkoopproces van begin tot eind effectiever te laten verlopen. ✔️

Clari beste functies:

Nauwkeurigere verkoopprognoses maken voor je verkoopteam

Automatisch gegevens synchroniseren met uwCRM-systeem* Breng onderweg wijzigingen aan met de intuïtieve mobiele app

Clari limieten:

De tool kan soms te proactief zijn bij het voorstellen van de volgende stappen; sommige gebruikers rapporteren

Sommige gebruikers melden problemen wanneer ze een volledig jaar proberen weer te geven in hun prognosemodule

Clari prijzen:

Uitvoering: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Forecasting : Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Platform: Neem contact op voor prijzen

Clari beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

5. LeadLoft

Via LeadLoft Het platform van LeadLoft geeft verkoopteams een centrale plek voor prospectie, outreach en bijhouden. De tool beschikt over geautomatiseerde playbooks die zijn ontworpen om gesprekken met klanten te starten, ingebouwde kalenderboekingen en pijplijnbeheer om te bepalen wanneer u deals sluit. 📅

LeadLoft beste functies:

Automatiseer verkoopgesprekken met leads met behulp van kant-en-klare playbooks

Bouw aangepaste verkooptrechters en maak aangepaste lijsten met contactpersonen

Maak LinkedIn-berichtencampagnes rechtstreeks binnen het platform

LeadLoft limieten:

De statistieken en rapportageopties voor e-mailcampagnes kunnen beperkt aanvoelen; sommige gebruikers zeggen dat

Sommige gebruikers zouden willen dat er functies voor bulk automatisering ingebouwd waren

LeadLoft prijzen:

All-Access: $100/maand (inclusief 2 gebruikers - extra gebruikers zijn $100/maand per gebruiker)

$100/maand (inclusief 2 gebruikers - extra gebruikers zijn $100/maand per gebruiker) Beheerde service: Neem contact op voor prijzen

LeadLoft beoordelingen en recensies:

G2: 5/5 (10+ beoordelingen)

5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: n.v.t

6. Vuurvliegjes.ai

Via Fireflies.ai Fireflies verschilt van andere Gong-alternatieven op deze lijst, omdat het niet direct een revenue intelligence-platform is. In plaats daarvan kunnen verkoopteams Fireflies gebruiken om gesprekken automatisch te transcriberen, samen te vatten en te analyseren. Deze AI-app kan worden geïntegreerd in andere tools in je verkoop- en klantensucces workstroom inclusief ClickUp -om vervolgtaken te maken van gespreksonderwerpen.

Fireflies.ai beste functies:

Genereer automatisch een samenvatting van een vergadering

De spreektijdscore van elke deelnemer begrijpen

Integreert met populaire apps voor videovergaderen zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet

Fireflies.ai limieten:

Sommige gebruikers rapporteren dat de gebruikersinterface soms verwarrend kan zijn

Je kunt alleen vergaderingen binnen je organisatie opnemen en transcriberen, niet vergaderingen waaraan je zelf deelneemt

Fireflies.ai prijzen:

Gratis

Pro: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Business: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Fireflies.ai beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (5 beoordelingen)

7. Avoma

Via Avoma Avoma is een andere AI vergadering assistent die niet alleen inzichten uit vergaderingen en gesprekken vastlegt, maar daarnaast ook gesprekken en inkomsteninformatie biedt. De app heeft functies voor het automatisch opnemen en transcriberen van vergaderingen, het gezamenlijk maken van aantekeningen, AI-gegenereerde aantekeningen en ingebouwde inkomsteninformatie. 📝

Avoma beste functies:

Verkrijg nuttige inzichten in vergaderingen met automatische transcriptie en aantekeningen

Gespreksopname en -bijhouden toevoegen aan platforms zoals Zoom en Google Meet

Identificeer invulwoorden zodat u betere klantervaringen kunt leveren in toekomstige gesprekken

Avoma beperkingen:

Momenteel heeft het platform alleen de functie om verkoopgesprekken en vergaderingen in het Engels te transcriberen

Sommige gebruikers rapporteren dat het toevoegen van een notulist aan een ongeplande vergadering 5-10 minuten kan duren

Avoma prijzen:

Basic: $0/maand per gebruiker

$0/maand per gebruiker Starter: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Plus: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Business: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: $149/maand per gebruiker

Avoma beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5 beoordelingen)

8. Jiminny

Via Jiminny Jiminny is een conversation intelligence-platform dat is ontworpen voor verkoopteams die meer omzet willen genereren door te begrijpen hoe ze verbinding maken met klanten. Het platform registreert gesprekken, analyseert klantinteracties en biedt inzichten om je verkoopteam te helpen groeien. 📈

Jiminny beste functies:

Begrijp je gespreksratio zodat je een meer doordachte deelnemer aan vergaderingen kunt zijn

Bekijk de statistieken van andere leden van je team om je te motiveren om te verbeteren

Bekijk opnames om te horen wat je salesteam en de klant daadwerkelijk hebben gezegd

Jiminny limieten:

Sommige gebruikers vinden dat gesprekstranscripties niet altijd helemaal accuraat zijn

Het is niet altijd gemakkelijk om uit te vinden hoe je video's kunt delen; sommige gebruikers rapporteren

Prijzen van Jiminny:

$100/maand per gebruiker

Jiminny beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

9. Zoom IQ

via Zoom IQ Als je regelmatig Zoom voor je videogesprekken en vergaderingen is hun add-on voor gespreksintelligentie het overwegen waard. Zoom IQ for Sales heeft als doel de productiviteit en winstgevendheid van je omzet te verbeteren door inzichten te gebruiken die rechtstreeks afkomstig zijn van gesprekken met klanten op Zoom. 📱

Zoom IQ beste functies:

Gebruik gespreksintelligentie om de perceptie van klanten te verbeteren

Verbeterde feedback geven aan teamleden, inclusief sentiment- en betrokkenheidscores

Uw verkooptrechter nauwkeurig voorspellen en pijplijntrends identificeren

Zoom IQ limieten:

De app werkt alleen met Zoom, dus het is alleen nuttig als dat je favoriete video conferencing app is

Er is niet veel bekend over Zoom IQ, dus er zijn weinig inzichten van gebruikers om je te helpen een goede beslissing te nemen

Zoom IQ prijzen:

Contact voor prijzen

Zoom IQ beoordelingen en recensies:

Er zijn geen aparte beoordelingen voor de IQ functie van Zoom, maar de algemene beoordelingen en recensies van Zoom zijn als volgt:

G2: 4.5/5 (53.000+ beoordelingen)

4.5/5 (53.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

10. Observeer.ai

Via Observeer.ai Observe.ai is ontworpen voor leiders die hun contact center prestaties willen verbeteren. Gebruik het platform om inzicht te krijgen in de interacties met klanten, coach je team op hun prestaties en gebruik software voor intelligente live gesprekken om de manier waarop je werkt te verbeteren. 📣

Observe.ai beste functies:

Gebruik trefwoorden om snel de klantinteractie te vinden die je zoekt

Versnel evaluaties door automatisch gegenereerde gespreksverslagen te lezen

Coach verkoopmedewerkers over hoe ze zich kunnen verbeteren met behulp van intelligente inzichten

Observe.ai limieten:

Soms kan devergadering notulen niet altijd accuraat; sommige gebruikers rapporteren

Sommige gebruikers suggereren dat lange gesprekken automatisch worden geclipt, wat tot verwarring leidt

Prijzen van Observe.ai:

Contact voor prijzen

Observe.ai beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: n.v.t

Verbeter de processen van verkoopgesprekken van uw team met ClickUp

Elk succesvol salesteam heeft een plek nodig om hun klantgegevens op te slaan en met bruikbare inzichten te komen die een sterke verkoop en omzet kunnen stimuleren operationele strategie . Gong mag dan een grote speler zijn in deze ruimte, maar het is niet de enige en deze lijst laat alleen maar zien dat er genoeg mogelijkheden zijn in andere apps en tools voor verkoopleiders die zich richten op optimalisatie en groei van de verkoopprestaties.

Als u op zoek bent naar een platform dat u niet alleen helpt bij het schalen van uw verkoopactiviteiten, maar dat u ook een alles-in-één hub voor productiviteit kan bieden, kies dan voor ClickUp. Het is de app die ze allemaal vervangt, waardoor je één centrale plaats hebt om kennis, middelen en verkoop te beheren. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en maak kennis met het beste Gong-alternatief dat er is. 🤩