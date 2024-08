We hebben de 10 beste software voor notulen en notities van vergaderingen in 2024 getest

Effectieve communicatie en samenwerking zijn van het grootste belang voor de productiviteit van teams. In deze context zijn notulen van vergaderingen een onmisbaar hulpmiddel geworden dat discussies kan stroomlijnen en collectieve voortgang kan ondersteunen.

Of je nu een doorgewinterde professional, een projectmanager of een teamleider bent, de waarde van vergadering notulen biedt een gestructureerde manier om zinvolle gesprekken te voeren en bruikbare resultaten te behalen.

Deze gids behandelt de top 10 software voor notulen van vergaderingen om samenwerkende agenda's voor vergaderingen op te stellen, real-time feedback voor vergaderingen te consolideren en nog veel meer!

**Wat moet u zoeken in software voor notulen voor vergaderingen?

De beste software voor het beheren van vergaderingen maakt het maken en delen van aantekeningen eenvoudig. Hoewel de verschillende software voor notulen voor vergaderingen in dit artikel unieke voordelen hebben, hebben ze allemaal de volgende sleutel functies gemeen waardoor ze zich onderscheiden van andere beschikbare tools:

Flexibiliteit: Geen twee vergaderingen zijn hetzelfde. Met de juiste tool kunt u uw aantekeningen en sjabloon voor notulen aanpassen aan uw behoeften en het type vergadering dat u organiseert

Geen twee vergaderingen zijn hetzelfde. Met de juiste tool kunt u uw aantekeningen en sjabloon voor notulen aanpassen aan uw behoeften en het type vergadering dat u organiseert Gebruiksgemak: Niet iedereen die notuleert zal een expert zijn in de tool. Hoe gemakkelijker het is om aantekeningen te maken, taken toe te wijzen en follow-ups te creëren, hoe beter

Niet iedereen die notuleert zal een expert zijn in de tool. Hoe gemakkelijker het is om aantekeningen te maken, taken toe te wijzen en follow-ups te creëren, hoe beter Standaardisatie: Uw software voor notulen van vergaderingen moet u helpen om een standaardprotocol te maken voor het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen, vooral wanneer u een vergadering beheertfunctieoverschrijdende teams *Realtime bewerking: Met moderne samenwerkingstools kunt u aantekeningen maken tijdens de vergadering en met meerdere editors tegelijk in het document werken zonder dat er verwarring ontstaat

Uw software voor notulen van vergaderingen moet u helpen om een standaardprotocol te maken voor het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen, vooral wanneer u een vergadering beheertfunctieoverschrijdende teams *Realtime bewerking: Met moderne samenwerkingstools kunt u aantekeningen maken tijdens de vergadering en met meerdere editors tegelijk in het document werken zonder dat er verwarring ontstaat Deelbaarheid: U zult waarschijnlijk vergaderingen uit het verleden willen delen met belanghebbenden voorprojecttransparantie Natuurlijk kun je je software gebruiken om aantekeningen te maken. Maar het is nog beter als die aantekeningen rechtstreeks kunnen worden geïntegreerd in andere hulpmiddelen, zoalsprojecteisen encommunicatieplannen ## 10 Software voor notulen van vergaderingen voor gebruik in 2024*

1.

ClickUp - Beste voor AI-aangedreven vergadering notulen

Aantekeningen van vergaderingen samenvatten, zoeken naar specifieke informatie en handmatige taken automatiseren met ClickUp Brain

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform ontworpen voor teams en industrieën van elke grootte om verbonden te blijven, samen te werken en effectief te communiceren.

Kies uit duizenden kant-en-klare sjablonen om notulen van vergaderingen en aan vergaderingen gerelateerde communicatie te organiseren in één document met meerdere subpagina's. De ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen is een geweldige plek om te beginnen met het maken van aantekeningen en het insluiten van webpagina's, spreadsheets, video's en andere media voor het delen van context.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Meeting-Minutes-Template.png ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen https://clickup.com/templates/meeting-minutes-kkmvq-15041# Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik andere tools voor projectmanagement in het platform, zoals ClickUp AI, voor het opstellen van content, het genereren van samenvattingen en het maken van action items om je werkstroom te versnellen!

De beste functies van ClickUp:

DeClickUp functie Kladblok helpt u om aantekeningen, checklists en taken van vergaderingen te organiseren en ze vanaf één plek op elk apparaat te openen

DeClickUp Docs functie is ideaal voor meer diepgaande aantekeningen en documenten, zoals een agenda voor vergaderingen, die meerdere editors en eenvoudige deelbaarheid vereisen

GebruikClickUp Brein om uw aantekeningen van vergaderingen samen te vatten in notulen en inzichten en actie-items eruit te halen met behulp van AI

U kunt uw vergadernotulen integreren in uw projecten door ze te koppelen aan taken, zodat ze toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden

Een uitgebreide bibliotheek met sjablonen en een uitgebreide knowledgebase maken de instelling van uw vergaderingsnotulen eenvoudig en ongecompliceerd

Integraties met Google Agenda, Google Documenten, Zoom, Slack en duizenden andere apps voor werk

Beperkingen van ClickUp:

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

De uitgebreide set functies kan een leercurve creëren voor sommige gebruikers

Prijzen ClickUp:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp:

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Fellow - Goed voor integratie met andere apps

Via Collega Fellow is ontworpen als een uitgebreide software voor vergaderingbeheer waarmee gebruikers groeps- en 1:1 vergaderingen agenda's opstellen en beheren en aantekeningen maken en delen.

Veel van de software maakt gebruik van sjablonen, waardoor terugkerende vergaderingen gemakkelijker te beheren zijn. De makers van de tool hebben het ontworpen om de betrokkenheid tijdens en na vergaderingen te stimuleren en zo de productiviteit van je hele team te verbeteren.

Beste functies van collega's:

Een uitgebreid agendasysteem waarmee je eenvoudig zowel individuele vergaderingen als hele reeksen en reeksen kunt beheren

Een collaboratief agendasysteem waarmee alle deelnemers aan vergaderingen de agenda kunnen aanvullen, wat het eigendom en de betrokkenheid bij vergaderingen vergroot

Beheer van terugkerende vergaderingen waarbij agenda's en onvolledige taken worden meegenomen voor toekomstige follow-ups

Een snelle leercurve waardoor gebruikers al binnen een paar minuten na het aanmelden gebruik kunnen maken van de functies

Leverige limieten:

Weinig functies voor het delen van bestanden, waardoor het moeilijk is om verder te gaan dan eenvoudige aantekeningen en opnames van vergaderingen achteraf

Geen integratie in een groter projectmanagement of productiviteit suite, wat betekent dat vergadering-gerelateerde taken geïsoleerd blijven van die vergaderingen

Gelijkwaardige prijzen:

Gratis

Pro: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Business: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Goede beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (1.700+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

3. FreJun - Goed voor automatiseringen

Via FreJun In de kern is FreJun een aanroep automatisering software voor organisaties die hun uitgaande gesprekken willen stroomlijnen. Maar de functies lenen zich ook voor het bijhouden van notulen, dankzij de geautomatiseerde oproepen transcripties en AI-inzichten.

De beste functies van FreJun:

Geautomatiseerde transcripties van gesprekken maken het gemakkelijk om achteraf notulen bij te houden en actiepunten op te stellen

Functie voor AI vergaderingen geeft uw organisatie dieper inzicht in uw gesprekken en vergaderingen

Met een extensie voor Chrome kun je FreJun gebruiken zonder de speciale interface te hoeven openen

Geprezen in gebruikersrecensies voor zijn gebruiksgemak, wat betekent dat nieuwe teamleden snel aan de slag kunnen gaan

FreJun limieten:

Geen traditionele software voor notulen van vergaderingen, wat de bruikbaarheid beperkt voor organisaties die het voornamelijk willen gebruiken voor interne gespreksverslagen en actie items

Sommige intermitterende problemen met het netwerk kunnen kleine vertragingen veroorzaken die het bijhouden van realtime notulen moeilijker maken

FreJun prijzen:

Standaard: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Professioneel: $21/maand per gebruiker

$21/maand per gebruiker Add-on voor gespreksverslagen: $3 per gespreksuur

Beoordelingen en beoordelingen:

G2: 4.9/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

4. Magic Minutes - Goed voor op zichzelf staande vergaderingen

Via Magische minuten Op zoek naar nog meer gerichte software voor vergaderingen? Dan doet Magic Minutes (bijna) wat zijn naam belooft. Het is niet echt magisch, maar het komt wel in de buurt. Dit is een geweldig hulpmiddel als je de deelnemers aan je vergadering, de notulen en de volgende stappen in één ruimte georganiseerd wilt houden.

De beste functies van Magic Minutes:

Een gestroomlijnd overzichtsscherm laat je alle geplande en vorige vergaderingen zien, samen met deelnemers en agenda's

Een eenvoudige tekst editor met real-time bewerkingmogelijkheden voor het maken van aantekeningen en notulen opnemen

Taak functie maakt het mogelijk om taken toe te wijzen aan vergadering deelnemers en bevat e-mail herinneringen voor onvolledige actie items

Functies voor het opvragen van informatie helpen de organisator van vergaderingendocument samenstellens en informatie van elke deelnemer te verzamelen vóór de vergadering

Magische limieten voor notulen:

Kan alleen PDF-bestanden uploaden

Beperkte integraties, wat het opnemen van Magic Minutes in uw grotere werk abonnement kan bemoeilijken

Prijzen voor Magische Minuten:

Gratis

Premium: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker 10+ Teams: $6/maand per gebruiker

Magic Minutes beoordelingen en recensies:

G2: N/A

Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

5. Evernote - Goed voor het maken van aantekeningen

Via Evernote Evernote is een hulpmiddel voor productiviteit waarmee je aantekeningen van vergaderingen en projecten kunt vastleggen. Met een eenvoudige structuur kunt u een stapel individuele aantekeningen omzetten in een productiever, georganiseerd virtueel archiefsysteem voor uw aantekeningen en notulen van vergaderingen.

Met Evernote kun je ideeën beheren projecten, herinneringen en lijsten met taken zodat je niets mist. Schrijf aantekeningen, voeg documenten toe, scan afbeeldingen, neem spraakmemo's op of maak clips van het web. Organiseer alles van grote projecten tot persoonlijke momenten op één plek, toegankelijk op je computer, tablet of telefoon, zelfs als je offline bent.

Evernote beste functies:

Combineer schriftelijke aantekeningen met spraakmemo's, gescande afbeeldingen en webclips

Integreer op verschillende apparaten, waaronder uw computer, tablet en telefoon - u kunt zelfs handgeschreven aantekeningen toevoegen

Vind snel aantekeningen, taken en notulen uit het verleden met de krachtige AI-zoekmachine

Zoeken in de uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor verschillende soorten aantekeningen en vergaderingen

Evernote limieten:

Relatief duur in vergelijking met andere software op deze lijst, vooral als je kiest voor de samenwerkingsoptie Teams

Niet geschikt voor enterprise oplossingen voor het beheer van vergaderingen vanwege de beperkte toegang tot aantekeningen en bestanden bij offline werken

Evernote prijzen:

Gratis

Personal: $10,83/maand per gebruiker

$10,83/maand per gebruiker Professioneel: $14,17/maand per gebruiker

$14,17/maand per gebruiker Teams: $24,99/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Evernote alternatieven !

6. Beenote - Goed voor aantekeningen van vergaderingen

Via Beenote Beenote is er trots op dat het zijn gebruikers helpt om meer gestructureerde en efficiënte vergaderingen te houden door middel van eenvoudige agenda's, notulen en uitgebreide integraties die de tool in je grotere werkstroom integreren.

De beste functies van Beenote:

Samenwerkingsfuncties voor vergaderagenda's helpen deelnemers op dezelfde pagina te komen en vóór vergaderingen over onderwerpen te beslissen

Aantekeningen, beslissingen en vervolg Taken worden automatisch samengevoegd tot uitgebreide notulen die je kunt delen met andere belanghebbenden

Uitgebreide integraties met Microsoft Teams, Office 365 en Google Werkruimte voor bredere samenwerking

Geavanceerde oplossingen voor raden van bestuur en commissies om het bestuur in meer formele toepassingen te verbeteren

Beperkingen voor notulen:

Een complexe interface die voor nieuwe gebruikers moeilijk te gebruiken is

Rudimentaire analyses die het moeilijk maken om bredere inzichten te krijgen in vergaderingen

Prijzen in de notitie:

Beenote 1: $8.67/maand voor één gebruiker

$8.67/maand voor één gebruiker Beenote 10: $4.60/maand per gebruiker voor maximaal 10 gebruikers

$4.60/maand per gebruiker voor maximaal 10 gebruikers Beenote 30: $3/maand per gebruiker voor maximaal 30 gebruikers

$3/maand per gebruiker voor maximaal 30 gebruikers Beeboard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beenote beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (2+ beoordelingen)

7. MeetingBooster - Goed voor versleutelde opslagruimte

Via MeetingBooster De meeste professionals weten dat de tijd die nodig is voor vergaderingen veel groter is dan de tijd die wordt besteed aan discussies. MeetingBooster heeft het zijn missie gemaakt om die extra tijd te verminderen, waardoor u meer dan 100 minuten bespaart voor elke vergadering die u houdt.

De beste functies van MeetingBooster:

Uitgebreide editor voor de vergaderagenda met sjablonen en taken voor de vergadering om iedereen van tevoren voor te bereiden

Kaarten met aantekeningen voor de deelnemers tijdens de vergadering om de bespreking en de resultaten bij te houden

Geautomatiseerde editor voor notulen die aantekeningen opmaakt in een gestandaardiseerd format om te e-mailen naar deelnemers

Verbeterde analyse- en feedbackmechanismen voor vergaderingen om deze na verloop van tijd te verbeteren

De limieten vanMeetingBooster:

De eerste installatie kan wat moeilijk zijn

Geen functie om het eigendom van vergaderingen te delen met meerdere deelnemers

Prijzen vanMeetingBooster:

Contact voor prijzen

MeetingBooster beoordelingen en recensies:

G2: 4,5/5 (2+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

8. Tactiq - Goed voor opnemen en transcriberen

Via Tactiq Met Tactiq kunt u al uw vergaderingen en gesprekken automatisch opnemen en transcriberen. De AI-gebaseerde functie zet deze transcripties vervolgens om in beknopte aantekeningen, notulen en vervolgagenda's.

De beste functies van Tactiq:

Integraties met de meeste grote software voor vergaderingen, waaronder Zoom, MS Teams en Google Meet

Automatische sprekeridentificatie vereenvoudigt acties na vergaderingen

92% nauwkeurigheid voor transcripties van vergaderingen

Een van de meest betaalbare opties op deze lijst, dankzij de vaste prijs en een gratis optie

Tactiq limieten:

Beperkte focus op transcriptie betekent dat andere functies, zoals taken voor opvolging en uitgebreide items in de agenda van vergaderingen, niet beschikbaar zijn

Soms beperkte klantenservice

Tactiq prijzen:

Gratis

Pro: $8/maand

$8/maand Business: $16/maand

Beoordelingen en beoordelingen:

G2: 4.2/5 (5+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (4+ beoordelingen)

**9. MeetingKing - Goed voor vergaderingen

Via MeetingKing MeetingKing blinkt uit door zijn eenvoud als softwareoplossing voor notulen van vergaderingen. De waarde van MeetingKing richt zich langzaam op het stroomlijnen van uw vergaderingen aantekeningen en notulen. Dat omvat integraties van Outlook Agenda en Google Agenda, samen met eenvoudige samenwerkingsfuncties om iedereen in de vergadering op dezelfde pagina te houden.

De beste functies vanMeetingKing:

Met een eenvoudige exportfunctie kunt u Taken na vergaderingen toevoegen aan uw tools voor projectmanagement * Een geautomatiseerde tool voor het beheer van vergaderingen maakt van geïmproviseerde vergaderingenaantekeningen van vergaderingen in formele, professionele notulen van vergaderingen

Dankzij de functie Commentaar kunnen alle deelnemers naadloos samenwerken

Deelnemers aan vergaderingen kunnen gratis accounts aanmaken om opmerkingen toe te voegen en taken te voltooien, zodat u alleen hoeft te betalen voor het organiseren van vergaderingen

De limieten van MeetingKing:

Documenten worden toegevoegd aan vergaderingen, maar er is geen gecentraliseerde resource sectie

Groepsprijzen zijn minder budgetflexibel dan prijzen per gebruiker

Prijzen voor MeetingKing:

Pro Single: $9,95/maand

$9,95/maand Pro Small: $39,95/maand voor maximaal vijf gebruikers

$39,95/maand voor maximaal vijf gebruikers Medium: $64,95/maand voor maximaal 10 gebruikers

$64,95/maand voor maximaal 10 gebruikers Pro Large: $ 124,95/maand voor maximaal 25 gebruikers

MeetingKing beoordelingen en recensies:

G2: 4,5/5 (5+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3+ beoordelingen)

10. Tadum - Goed voor terugkerende vergaderingen

/$$img/ https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/6025a241d8249c5a9dc5be5a/images/60356c9a0a2dae5b58fb2ba9/file-mLhrGI9bJQ.png Software voor notulen van vergaderingen Tadum /%img/

Via Tadum Tadum is speciaal ontworpen voor terugkerende vergaderingen en probeert orde te scheppen in de chaos van de gemiddelde werkdag. Door geautomatiseerde vergaderingen en notulen aan te maken, blijven de leden van het team op de hoogte, terwijl eenvoudig Taakbeheer vergroot de verantwoordelijkheid voor iedereen die erbij betrokken is.

De beste functies van Tadum:

Eenvoudig agenda aanmaken, waarbij onvolledige items van de vorige vergadering automatisch worden meegenomen

Dynamisch alleen-lezen notulen aanmaken die aantekeningen, opmerkingen en agendapunten combineert in een professioneel pakket

Real-time integratie op meerdere apparaten, waaronder computers, laptops en telefoons

Opzettelijke eenvoud waardoor leden binnen enkele minuten aan de slag kunnen

Tadum limieten:

Geen huidige integraties met andere software voor werkbeheer

Meer geschikt voor informele vergaderingen dan vergaderingen van directie of raad van bestuur

Tadum prijzen:

Lid: $9/maand

$9/maand Medewerker: $0/maand

Tadum beoordelingen en recensies:

G2: 5/5 (1+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (3+ beoordelingen)

Maak betere aantekeningen voor vergaderingen met software voor notulen

Ondanks de naam, hoef je niet elke minuut die gebeurd is op te schrijven in de notulen van je vergadering. In plaats daarvan komt de term van het Latijnse minuta scriptura, wat kleine aantekeningen betekent.

Het doel is om de vergadering snel samen te vatten tot de belangrijkste punten, met zo weinig mogelijk woorden.

Dat is op zich al een kunst. Maar het is veel gemakkelijker als je de juiste software aan je zijde hebt.

Stel je eens voor hoeveel makkelijker notuleren zou kunnen zijn met een tool die het proces vereenvoudigt en waarmee je aantekeningen kunt omzetten in taken, je notulen kunt delen en ze kunt toevoegen aan een groter project.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. De intuïtieve sjablonen voor vergaderingen en de functie Docs maken deel uit van de grotere software voor werkbeheer, waardoor ze perfect bij u passen om te beginnen met het vastleggen van uw belangrijke aantekeningen.

Het beste van alles is dat je het platform gratis en voor altijd kunt gebruiken. Meld u vandaag nog aan voor een ClickUp account om te beginnen verkennen!