We hebben de 10 beste apps voor het maken van notities in 2024 beoordeeld (gratis en betaald)

Heb je gemerkt dat de beste ideeën altijd komen als je ergens middenin zit? Je bent misschien bezig met een cruciale taak als de inspiratie toeslaat en je een oplossing vindt waar je al zo lang naar verlangt.

Laatst werkte ik aan onze blogstrategie toen er een briljant idee in me opkwam (dat dacht ik tenminste) over het verbeteren van de zoekresultaten.

Natuurlijk wilde ik het vasthouden. Maar er is maar zoveel dat ik kan onthouden. Ik vertrouw op notitie-apps om deze zwevende gedachten vast te leggen en opnieuw te bekijken zodra ik klaar ben met wat ik aan het doen ben.

Deze apps werken als een tweede brein die me helpt om verdwaalde ideeën om te zetten in actiepunten.

Op basis van mijn ervaring en de tests die ons team bij ClickUp heeft uitgevoerd, heb ik een lijst samengesteld met zowel gratis als betaalde alternatieven. Ik hoop dat dit je helpt om de app voor het maken van notitielijsten te vinden die je wilt.

Waar moet je op letten bij apps voor het maken van notities?

Geef bij het kiezen van een app de voorkeur aan functies die je professionele routine aanvullen en je productiviteit verhogen. Ik ben kieskeurig over hoe ik werk en de talloze routes die ik neem om me productief te voelen en minder belast door de informatie die ik moet onthouden.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten om te overwegen:

Organiserende functies: Notitie-apps met organisatietools zoals mappen, tags en krachtige zoekfuncties helpen je gemakkelijk notities te categoriseren en terug te vinden (dit is super belangrijk voor mij; bi-directionele koppelingen of afhankelijkheden zijn mijn favoriete functies. Het helpt begrijpen hoe mijn werk is verbonden en afhankelijk is van andere prioriteiten of ideeën) Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat je app voor het maken van notities naadloos integreert met andere tools die je vaak gebruikt, zoals agenda-apps, tools voor projectbeheer en samenwerkingsplatforms om je workflow te stroomlijnen (ook dit is cruciaal voor mijn persoonlijke en professionele productiviteit. Ik sla mijn notities van Kindle vaak op om ze naar mijn projectbeheer-app te pushen als iets waar ik naar wil verwijzen, en meestal, als ik iets op het web lees, wil ik een gerelateerd idee toevoegen als een potentieel onderwerp om te behandelen op de ClickUp blog) Gebruiksgemak: Zoek een app met een intuïtieve interface waarmee u snel notities kunt toevoegen, bewerken, organiseren en terugvinden AI-assistentie: Zoek naarAI-apps voor het maken van notities die je kunnen helpen bij het samenvatten van notities, het genereren van transcripties voor vergaderingen en video's, het intuïtief bewerken of maken van notities en het beter organiseren van je notities. (_Dit heeft de grootste invloed gehad op mijn notities. Voorheen besteedde ik tijd aan het samenvatten van mijn slecht geschreven ruwe notities, maar nu laat ik AI dat doen, wat me een hoop tijd bespaart. Nu kan ik direct naar mijn opgepoetste aantekeningen gaan als startpunt Toegang op meerdere apparaten: Kies een app die synchroniseert op al je apparaten, zodat je overal bij je notities kunt: op kantoor, thuis of onderweg

Deze essentiële functies hebben me geholpen om de vele hulpmiddelen voor het maken van notities op de markt te sorteren en de beste voor jou te vinden.

De beste app voor het maken van notities in een oogopslag

Hier zijn de beste apps voor het maken van notities in een oogopslag:

De 10 beste notitie-apps voor gebruik in 2024

We hebben apps op een rijtje gezet die niet alleen populair zijn onder professionals, maar apps die vrijwel iedereen kan gebruiken - studenten, freelancers, ondernemers of kantoormedewerkers.

Laten we beginnen met de favoriet van het bedrijf.

1. ClickUp-de beste gratis app voor het maken van notities met AI

ClickUp is niet voor niets al een paar jaar mijn favoriete app voor het maken van notities.

Ik gebruik ClickUp Documenten om notities en taken op te schrijven en mijn kennisbank en wiki's op te bouwen. Hierdoor kan ik gemakkelijk taken toewijzen en in realtime samenwerken met teamleden.

Met de opties voor het opmaken van rijke tekst, zoals opsommingstekens, checklists, banners, koppen, markeringen en codeblokken, kan ik mijn documenten aanpassen en bepaalde delen van mijn notities eruit laten springen (een bonus voor visuele leerlingen!). Je kunt ook multimedia-elementen toevoegen aan Docs.

Ik heb deze functies zowel op de webversie als op de mobiele versie gebruikt en ze werken overal probleemloos.

Bewerk documenten in realtime samen met uw team op ClickUp Docs

ClickUp ondersteunt ook tweerichtingskoppelingen binnen ClickUp Taken met behulp van relaties-een naadloze manier om gelijksoortige Taken met elkaar te verbinden en een uitgebreid overzicht van mijn workflow te krijgen. ClickUp Brein is nu een integraal onderdeel van mijn notitie-strategie . Deze AI-tool helpt me om lange notities samen te vatten, tabellen met nauwkeurige gegevens te maken, automatische taakupdates te krijgen en snel informatie te vinden vanaf elke plek in mijn werkruimte.

Als ik haast heb, gebruik ik ClickUp Brain om commentaren op taken samen te vatten, zodat ik begrijp wat er aan de hand is zonder elk van de meer dan 200 commentaren te lezen. (Ik gebruik dit vaak om het signaal van de ruis te onderscheiden en snel te zien waar mijn team mee bezig is)

Vat lange commentaren samen met ClickUp Brain en bespaar tijd ClickUp's kladblok is een andere functie waarop ik vertrouw om snel notities te maken, zowel op mijn telefoon als op mijn desktop. Het is onbedoeld mijn favoriete schrijfapp geworden. Ik maak hier veel van mijn eerste concepten met eenvoudige opmaak voordat ik ze ergens anders naartoe verplaats.

Het mooiste is dat ik deze aantekeningen ook kan omzetten in bij te houden taken, als dat nodig is.

Als de notitie bijvoorbeeld luidt 'E-mail citaten naar Sam', kan ik er snel een taak van maken met een deadline en andere details.

Maak onderweg notities met ClickUp Notepad en open ze vanuit uw browser of mobiel

Wanneer ik geen tijd heb om een teamlid op te bellen om iets uit te leggen, gebruik ik ClickUp Clips . Hiermee kan ik schermopnames rechtstreeks binnen notities delen, wat een visueel en interactief element toevoegt dat zelfs sommige top apps voor het maken van notities missen.

Je kunt AI-gestuurde transcriptie krijgen voor deze Clips, waardoor elk gesproken woord doorzoekbaar is binnen ClickUp.

Transcribeer spraak- en videonotities met AI met ClickUp Clips

Daarnaast biedt ClickUp vele sjablonen voor notities om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen. Mijn favoriete sjabloon is de ClickUp's Project Notitie Sjabloon .

Beheer de vele bewegende delen van uw project met gedetailleerde notities met behulp van ClickUp's Project Notitie Sjabloon

Het bevat aanpasbare statussen om de voortgang van het project bij te houden, aangepaste velden om projectgegevens efficiënt te categoriseren en te visualiseren en aangepaste weergaven zoals Lijst, Gantt, Kalender en meer om aan te passen aan uw workflow.

Ik gebruik deze sjabloon om:

Projectdetails (zoals projectbriefing, scope, mijlpalen) op één plek te organiseren met zichtbaarheid voor alle betrokkenen

Taken toe te wijzen aan teamleden

Op de hoogte te blijven van wijzigingen binnen Taken

De voortgang van taken bewaken en knelpunten identificeren

Duidelijke communicatie tussen teamleden tot stand brengen Deze sjabloon downloaden ClickUp beste eigenschappen

ClickUp downloaden voor het maken van notities op elk apparaat van uw keuze - mobiel, desktop, Chrome-extensie, smart wearables en meer

Gebruik de Chrome-extensie voor het snel knippen van websites en screenshots

Zet notities om in actie-items en blijf op de hoogte van uw to-dos

Maak notities voor persoonlijk gebruik of deel en werk samen met anderen - jij bepaalt wie toegang heeft tot je notities

Toegang tot functies voor het maken van notities, taak- en projectbeheer en teamsamenwerking in één app

ClickUp beperkingen

Heeft een lichte leercurve als u geavanceerde functies voor taakbeheer wilt gebruiken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Zakelijk : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per lid per Workspace per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Ik ben niet de enige; veel ClickUp gebruikers zijn het erover eens dat Kladblok voor hen een levensreddend hulpmiddel is geworden. Een van hen noemt ClickUp de beste projectmanagement app en benadrukt:

Ik gebruikte vroeger plakbriefjes, maar nu met Notepads kan ik mijn aandenkens en gesprekspunten categoriseren op basis van onderwerp, klant en prioriteit, vooral wanneer ik me iets moet herinneren voor klantvergaderingen.

2. Notion-best aanpasbare werkruimten voor je notities, taken en wiki's

via Notie De notitie-ervaring van Notion ondersteunt verschillende inhoudstypen, waaronder afbeeldingen, tekstnotities, bladwijzers, video's en code. Je kunt deze aan je notities toevoegen met intuïtieve besturingselementen zoals slepen en neerzetten en schuine streep-commando's.

We hielden van de aanpassingsopties. Hiermee konden we onze werkruimte aanpassen aan verschillende persoonlijke en teambehoeften, zoals het wijzigen van privacy-instellingen om vertrouwelijke notities van vergaderingen privé te houden of ze te delen met teamleden wanneer dat nodig is.

Een ergernis die het team had met Notion is de doolhof van organisatie; je bent soms verdwaald in de app en de broodkruimels zijn niet altijd nuttig. Aan de andere kant is het heel populair bij mensen die databases en wiki's willen maken. Ga maar na.

De UX is soms hit or miss; de vensters die je zou willen openen als aparte pagina's openen vaak als popups en vice-versa. Het hangt natuurlijk af van je persoonlijke voorkeur.

Tijdens het testen van de app heb ik gesleuteld aan Begrip AI om te ontdekken hoe het maken van notities en organisatie kan vereenvoudigen. Ik somde een paar taken op, die meestal te maken hadden met de lancering van een nieuw product, en Notion AI vulde snel automatisch de stappen in die ik moest volgen om die taken uit te voeren. Hoewel ze niet helemaal accuraat waren, deed de tool zijn werk goed.

Het platform werkt goed voor cross-functionele teams waar samenwerking een must is. Commentaar en realtime bewerken bieden een naadloze manier om met teams op afstand te ideëren, snel feedback te verzamelen en te geven, en iedereen op één lijn te houden.

Notion beste eigenschappen

Maak aangepaste sjablonen en integreer je database in notities

Snel toegang tot belangrijke informatie via de zijbalk

Notities schrijven en opmaken met Markdown

Concentreer je op wat je schrijft met een meeslepende ervaring die al het andere even doet vervagen

beperkingen van #### Notion

De complexe functiesets en UI kunnen ontmoedigend zijn voor nieuwe gebruikers

Biedt geen schermopname- of transcriptiefunctie - daarvoor moet je op onderzoek uitNotion alternatieven* De mobiele app voelt onhandiger aan dan de desktopversie

Notion prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Plus : $10/zitplaats per maand

: $10/zitplaats per maand Zakelijk : $18/zitplaats per maand

: $18/zitplaats per maand Onderneming : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Notion AI kan aan uw plan worden toegevoegd voor $10/lid/maand

Notion beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2000+ beoordelingen)

3. Evernote-best organisatie en doorzoekbaarheid voor notities

via Evernote Met Evernote is het een kwestie van nooit je eerste liefde vergeten. Ik heb jaren aan Evernote gesleuteld om mijn ideale ervaring en workflow te ontwikkelen, maar het is er nooit van gekomen.

Van notities, taken en planningen tot je favoriete bronnen op het web, Evernote maakt het makkelijk om alles wat je maar wilt op je gekozen apparaat op te slaan.

Ik kon snel evernote integreren met ClickUp, Google Calendar, Slack en Microsoft Teams, zodat al mijn afspraken, vergaderingen met klanten en herinneringen automatisch gesynchroniseerd worden met Evernote.

De tool is ook offline beschikbaar, dus het is geruststellend om te weten dat ik nog steeds toegang heb tot mijn notities als ik aan het kamperen of reizen ben zonder internettoegang.

De AI-gestuurde zoekfunctie van Evernote is snel en intuïtief. Het werkt in PDF's, documenten en afbeeldingen, dus zoeken door een groot aantal notities en inhoud is nooit een probleem.

Met de functie Taken kun je projectstappen schetsen en verantwoordelijkheden aan anderen toewijzen - een geweldige manier om onderweg met je team samen te werken.

Evernote beste functies

Met Web Clipper kun je fragmenten van het web direct in je notities opslaan

Papieren documenten scannen, digitaliseren en organiseren met de camera van je telefoon

Notities en taken in realtime bewerken en alle medewerkers op dezelfde pagina houden

Evernote beperkingen

Een beperkte gratis versie die gebruikers aanzet tot een premium abonnement. Als je op zoek bent naar een minder dure optie, kijk dan eens naar andere apps voor het maken van notities op deze lijst of bekijk dezeEvernote alternatieven Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk : $14.99/maand

: $14.99/maand Professioneel : $17,99/maand

: $17,99/maand Teams: $24,99/gebruiker per maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8200+ beoordelingen)

De meeste gebruikers vinden het geweldig hoe snel en gemakkelijk ze hun notities kunnen vinden en organiseren op Evernote. Eén gebruiker waardeert ook de mogelijkheid om notities aan elkaar te koppelen en zo naadloos een kennisbank op te bouwen:

Ik geloof echt dat Evernote zijn logo te danken heeft: Het helpt om een olifantengeheugen op te bouwen, niet alleen qua capaciteit maar ook wat betreft de grenzeloze verbanden die je kunt maken en verrijken, volgens de classificatieregels van je voorkeur. Je kunt zoveel tags, notitieboeken en sub-notitieboeken toevoegen als je maar wilt, om nog maar te zwijgen van de interne links die notities met elkaar verbinden.

4. Microsoft OneNote - vrij notities maken met synchronisatie en samenwerking op meerdere apparaten

via OneNote Microsoft OneNote biedt een reeks hulpmiddelen voor het maken van notities die geschikt zijn voor verschillende invoer, waaronder typen, handschrift en tekenen.

Je kunt inhoud van het web direct in je notities opnemen, wat het onderzoeks- en documentatieproces verfijnt. Ik heb de organisatie van OneNote altijd geweldig gevonden. Het is zo eenvoudig om te vinden wat je zoekt met zo weinig mogelijk klikken. Wat ik ook geweldig vind, is dat de app minder rigide is en meer vloeiend werkt met tekst, nummers en afbeeldingen.

Je kunt snel een formule, een tabel of een afbeelding toevoegen aan dezelfde notitie. Ik waardeer de vloeiendheid van deze aanpak - het voelt als een natuurlijke ervaring voor het maken van notities en dagboeken. OneNote-sjablonen bieden een handig startpunt voor het organiseren van je notities, of je nu een project plant, taken bijhoudt of een dagboek bijhoudt.

Ons team testte de samenwerkingsfuncties, die vrij naadloos waren. Je kunt samenwerken met familieleden of je team (aan boodschappenlijstjes, inkopen voor feestjes of to-dos op het werk) en je notities worden in realtime bijgewerkt. Er is altijd die onderlinge verbondenheid van de Microsft suite die het zijn USP en zijn beperking maakt - het hangt ervan af aan wie je het vraagt.

De beste functies van Microsoft OneNote

Het gevoel van een fysieke map nabootsen met afzonderlijke secties en pagina's in de lay-out van het digitale notitieboek

Handgeschreven notities omzetten naar getypte tekst

Synchroniseer je notities tussen apparaten en platforms, zodat de continuïteit van gedachten intact blijft

Toegang tot je notities, zelfs als je offline bent

Microsoft OneNote beperkingen

Gebruikers moeten een Microsoft 365-abonnement hebben om toegang te krijgen tot de tool. Anders moet je je toevlucht nemen totOneNote alternatieven* Biedt voornamelijk integratie met Microsoft-producten, wat beperkend is voor gebruikers van andere ecosystemen

Microsoft OneNote prijzen

Inbegrepen in Microsoft 365-abonnement, vanaf $69,99/jaar

Microsoft OneNote beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1800+ beoordelingen)

4.5/5 (1800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1500+ beoordelingen)

5. Apple Notes - integratie voor het maken van notities voor Apple-gebruikers

via Apple opmerkingen Apple Notes is een eenvoudige maar efficiënte notitie-app die werkt op alle Apple apparaten. Als je je verdiept in het Apple ecosysteem, kan dit je go-to tool worden.

Het is nog steeds de meest eenvoudige app als je binnen het Apple-wereldje werkt - roep het op elk moment op je Mac op vanuit de rechterbenedenhoek en het verschijnt serieus. Synchronisatie is meestal geweldig; iets kopiëren op de telefoon en plakken op je bureaublad is magisch. De kleine dingen die de ervaring verbeteren.

Als je meer van de app vraagt, word je teleurgesteld. Gewoon de tekst verplaatsen, opmaken en inspringen zijn niet gemakkelijk of eenvoudig. Meer geavanceerde toepassingen worden niet ondersteund.

Je kunt meerdere soorten inhoud opslaan, waaronder afbeeldingen, weblinks, handgeschreven notities, kaarten, PDF's en schetsen.

Ik geef de voorkeur aan de scanfunctie van Apple Notes om documenten direct vanaf mijn iPhone te scannen - er zijn geen scanners van derden nodig! De documenten worden direct in Notes opgeslagen als PDF.

De beste functies van Apple Notes

Notities maken, lijsten bewerken, notities in mappen ordenen en bijlagen beheren

Notities met prioriteit bovenaan vastpinnen voor snelle toegang

Markeringen toevoegen om notities gemakkelijk te sorteren en terug te vinden

Apple Notes beperkingen

Beperkt tot gebruikers binnen het Apple ecosysteem

Prijzen van Apple Notes

Gratis: Gratis beschikbaar op alle Apple apparaten

Apple Notes beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

6. Google Keep - het beste voor eenvoudige notities en herinneringen

via Google bijhouden Met Google Keep kunnen gebruikers moeiteloos een verscheidenheid aan inhoud vastleggen, waaronder notities, lijsten, foto's en audio, en dit alles organiseren op een digitaal prikbord.

Notities delen met familie en vrienden is eenvoudig. Je kunt bijvoorbeeld een boodschappenlijstje delen en updates in realtime zien wanneer items worden afgevinkt - heen-en-weer communicatie is niet nodig.

Persoonlijk vind ik de functie voor gesproken notities van Google Keep erg handig. Als ik haast heb en iets belangrijks moet noteren, kan ik gewoon een spraaknotitie opnemen en die later in tekst omzetten - snel en efficiënt!

Net als bij Apple Notes is alles wat je complexer of geavanceerder wilt met de tool een worsteling. Je zou denken dat Google meer moeite zou doen om de Keep-ervaring te combineren met Google Taken en Agenda, maar dat is niet gebeurd. Het zijn nog steeds afzonderlijke ervaringen, wat frustrerend kan zijn als je een alles-in-één software of ervaring.

De beste functies van Google Keep

Word op de juiste plaats en tijd herinnerd aan uw to-dos met tijd- en locatiegebonden herinneringen

Notities organiseren met labels en kleuren

Integreer uw notities naadloos met Google Documenten, Agenda en andere apps binnen het Google ecosysteem

Plaats notities op het beginscherm van uw apparaat en blijf op de hoogte van prioritaire taken

Google Keep beperkingen

Meer geschikt voor snelle notities dan voor het maken van gedetailleerde, lange notities

De functies zijn te eenvoudig voor het organiseren van complexe notities

Google Keep prijzen

Gratis: Volledig gratis te gebruiken met een Google-account

Google Keep beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

7. Obsidian - het beste voor geavanceerde notities met onderling verbonden notities

via Obsidiaan Obsidian is een app voor het maken van notities, handig voor mensen zoals ik met honderden of duizenden notities op hun apparaten.

Wat ik het leukst vind aan deze tool is de onderlinge koppeling en tweerichtingskoppeling - je kunt verbanden leggen tussen notities, ideeën, mensen, plaatsen en meer.

Ik heb bijvoorbeeld meerdere notities opgeslagen over verschillende marketingcampagnes, allemaal voor hetzelfde product. Het linken hielp me om alles geïntegreerd te houden en snel toegang te krijgen tot relevante notities. Een interactieve grafiek identificeert ook verborgen patronen binnen notities en visualiseert hun relatie.

Wat dat betreft ben ik een grote fan van Obsidian en Notion. Maar als ik moet beoordelen Notion vs Obsidian van kop tot teen kies ik Notion, omdat de functies voor het delen van notities en samenwerking veel beter zijn. Obsidian is geweldig als je veel tijd wilt besteden aan de tool zelf. Als je op zoek bent naar samenwerkings- of integratiefuncties waarmee je informatie of taken kunt pushen om je productiviteitsworkflow te ondersteunen, dan is Obsidian daar niet voor gemaakt.

Obsidian beste functies

Brainstorm, onderzoek en ideeën bedenken op Canvas - uw persoonlijke ruimte

Versiegeschiedenis van notities tot een jaar bijhouden

Creëer een persoonlijke ervaring met plugins en thema's

Bepaal zelf welke bestanden u wilt synchroniseren met welke apparaten

Obsidian beperkingen

Samenwerken met anderen aan notities is een complex proces

Voornamelijk een desktop app; de mobiele versie is niet zo robuust of gebruiksvriendelijk

Obsidian prijzen

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Commercieel : $50/gebruiker per jaar (maandelijks plan niet beschikbaar)

: $50/gebruiker per jaar (maandelijks plan niet beschikbaar) Add Ons: $5/gebruiker per maand voor Sync en $10/site per maand voor Publish (maandelijks gefactureerd)

Obsidian beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

Meeste Obsidiaan gebruikers zweren bij het gemak van het gebruik van markdown om hun notities in de app op te maken.

Obsidian's ondersteuning voor Markdown is ook geweldig. Het maakt het makkelijk om mijn notities op te maken en afbeeldingen, tabellen en andere media toe te voegen Sommige van hen hebben er echter een hekel aan dat veel basale en interessante functies, zoals cloudsynchronisatie en een abonnement voor meerdere apparaten, achter betaalmuren zitten.

Cons: "Je moet betalen voor het multi-device link abonnement, ik denk dat het een eenmalige betaling zou moeten zijn."

8. Joplin-best open-source notitiemaker met een sterke focus op privacy

via Joplin Joplin is een open-source programma voor het maken van notities dat je helpt om je gedachten onder woorden te brengen en ze veilig te openen in Windows, MacOS, Windows, Linux en iOS. De tool ondersteunt multimedianotities, waaronder afbeeldingen, video's, PDF's en audiobestanden.

De functies voor delen en samenwerken zijn naadloos. Ik kon mijn notities delen met vrienden, familie en collega's en samen met hen aan de notities werken zonder gedoe.

Er was ook een optie om een notitie op te slaan (op het internet) en de link met anderen te delen - een gemakkelijke manier om takenlijsten, bedrijfswiki's of notities van vergaderingen te delen met een grote groep mensen.

Joplin biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden via plugins, aangepaste thema's en teksteditors (zoals Rich Text en Markdown), zodat je de tool naar wens kunt aanpassen.

Hoewel het een open-source app is, behoudt het de privacy van gegevens met End-To-End Encryption (E2EE). Je notities zijn alleen toegankelijk voor jou, tenzij je ervoor kiest om ze te delen.

Joplin beste eigenschappen

Je notities opmaken met Rich Text of Markdown

Sla webpagina's op of maak direct schermafbeeldingen met de Web Clipper extensie (beschikbaar voor Chrome en Firefox)

Offline werken en onderweg notities maken

Joplin beperkingen

De interface is niet zo gebruiksvriendelijk als sommige commerciële opties, waardoor het minder aantrekkelijk is voor technisch onderlegde gebruikers

Synchronisatie vereist iets meer instellingen in vergelijking met andere mainstream notitie-apps

Joplin prijzen

Basic : €2,99/maand

: €2,99/maand Pro : €5,99/maand

: €5,99/maand Team: €7,99/maand per gebruiker (minimaal 2 gebruikers vereist)

Joplin beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Simplenote-best voor afleidingsvrije notities gericht op platte tekst

via Simplenote Simplenote is een notitie-app zonder poespas die synchroniseert op meerdere apparaten en platforms, waaronder Android, iOS, Mac, Windows, Linux en webbrowsers. Notities worden automatisch en in realtime bijgewerkt op alle apparaten, je hoeft niet te zoeken naar een 'sync'-knop!

Ik vond de versiegeschiedenis het handigst. Soms maak ik een gedetailleerde notitie over een onderwerp en als de klus geklaard is, bewerk ik de notitie met nieuwe inhoud. Als ik die notitie later wil terugvinden, is dat niet meer mogelijk.

Simplenote is een redder in zulke gevallen: het maakt een back-up van notities bij elke wijziging, zodat ik kan opzoeken wat ik dagen, weken of zelfs maanden geleden had opgeschreven.

De interface lijkt veel op die van Apple Notes, maar er is geen optie om afbeeldingen of schetsen toe te voegen.

Simplenote beste eigenschappen

Organiseer notities met behulp van tags en vind ze snel terug met de directe zoekfunctie van dezeandroid app voor het maken van notities* Werk samen met vrienden en teamleden door lijsten te delen, instructies te posten of notities online te publiceren

Notities schrijven, bekijken en publiceren in Markdown-indeling

Simplenote beperkingen

Geen optie om tabellen in te voegen

Geen esthetische aantrekkingskracht

Prijzen Simplenote

Gratis voor alle gebruikers

Simplenote beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (30+ beoordelingen)

: 4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Simplenote lijkt een populaire keuze voor het noteren van aantekeningen in klaslokalen en vergaderingen eenvoudige, no-fuss UI .

Het heeft me (veel) geholpen in vergadering(en) om de MOM te noteren.

Het nadeel is natuurlijk het gebrek aan toeters en bellen, zoals sjablonen, zoals opgemerkt door deze gebruiker .

10. Berenmooiste, minimalistische UI (voor Apple-gebruikers)

via Beer Bear is een Markdown-gebaseerde notitie-app waarmee je verschillende soorten inhoud (waaronder tekst, foto's, tabellen en to-do-lijsten) kunt opmaken en organiseren binnen één notitie.

Ik hield van de esthetiek, vooral van de minimale gebruikersinterface, waardoor ik me minder angstig voelde toen ik met de app aan het spelen was, ook al had ik een enorme takenlijst om af te vinken!

Bear is beschikbaar voor Mac, iPhone en iPad. Het is een geweldige keuze als je meer neigt naar het Apple ecosysteem en op zoek bent naar iets dat visueler is dan Apple Notes.

Als je kiest voor de betaalde versie, Bear PRO, krijg je toegang tot geavanceerde functies, zoals OCR-zoekmogelijkheden en het exporteren van notities naar meerdere formaten (PDF, HTML, DOCX en JPG). Het is het geld waard als je van ontwerpen houdt.

Bear beste functies

Formatteer je notities met een eenvoudige Markdown

Organiseer notities met flexibele tagging-systemen

Gebruik vouwen om je op één sectie tegelijk te concentreren en de rest te verbergen

Pas de app aan met prachtige thema's

Beer beperkingen

Alleen beschikbaar op iOS en macOS, wat het gebruik beperkt tot het Apple ecosysteem.

Voor sommige basisfuncties, zoals iCloud-synchronisatie en exportopties, is een abonnement nodig

Als je Windows of een ander besturingssysteem gebruikt, kun je deze verkennen Bear app alternatieven .

Bear prijzen

Basic : Gratis

: Gratis Pro: $2,99/maand

Bear beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (40+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (Niet genoeg beoordelingen)

Wat is de beste app om aantekeningen te maken?

De apps die we hebben getest en op de shortlist hebben gezet, hebben een paar dingen gemeen: ze zijn allemaal eenvoudig te gebruiken, beschikbaar op verschillende platforms en ze zorgen ervoor dat ik beter georganiseerd en productiever kan werken.

Hoewel ze geweldig zijn om notities te maken en ze later te openen, zijn er maar weinig programma's die verder gaan dan de basisfuncties.

Ik geef de voorkeur aan tools die me helpen een balans te vinden tussen persoonlijke en professionele taken, dus ik geef de voorkeur aan apps met geavanceerde functies zoals samenwerken in een team, taakbeheer, projectbeheer en robuuste integraties.

Als ik meerdere apps voor notities op mijn apparaat heb, gaat dat ten koste van het doel. Het maakt mijn digitale ruimte alleen maar onoverzichtelijker en overweldigt me. Ik gebruik dus graag één krachtige app die vele petten op heeft en integreert met mijn technische stapel.

Er is maar één software die aan alle eisen voldoet - ClickUp!

Het vereenvoudigt het maken van notities met Docs, Kladblok en kant-en-klare sjablonen. De AI-mogelijkheden versnellen het schrijven, halen oude notities op en transcriberen gesproken notities. En met projectbeheertools kunnen we takenlijsten bijhouden en samenwerken met verschillende teams. Probeer ClickUp vandaag uit!