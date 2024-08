17 Beste OneNote Alternatieven & Concurrenten 2024 (Gratis & Betaald)

In het digitale tijdperk is het maken van notities veel verder geëvolueerd dan de traditionele pen en papier. Microsoft OneNote loopt voorop in deze transformatie en biedt een veelzijdig platform voor het organiseren van gedachten, vergadernotities en projectdetails. Maar met het voortschrijden van de technologie zijn er verschillende alternatieven gekomen, elk met hun eigen unieke eigenschappen en voordelen.

In deze blog verkennen we 17 van de beste OneNote alternatieven voor het maken van notities in 2024!

Wat is Microsoft OneNote?

OneNote is een digitaal toepassing voor het maken van notities beschikbaar met een Microsoft Office 365 betaald abonnement of gratis met een Microsoft-account. Opvallende functies zijn onder andere:

Handgeschreven notities en schetsen met vingers of een stylus

Gesproken notities

Virtuele plaknotities

Tekst vertalen

Ingebouwde wiskunde assistent (betaalde functie)

E-mail naar OneNote

Copilot AI-assistent

OneNote sjablonen

Beperkingen van Microsoft OneNote

OneNote is niet zonder uitdagingen voor notulisten. Enkele OneNote beperkingen zijn

Gebrek aan integraties

Beperkte exportmogelijkheden

Zwakke bewerkingsfuncties

Geen offline modus

Geen "vind & vervang" functies

Digitaal notities maken is een van de meest essentiële vaardigheden die je je hele leven zult gebruiken, en je hebt de beste tools nodig om te leren en te presteren op je meest productieve niveau. Met functies zoals tweerichtingslinks en geavanceerde teksteditors populair worden bij het maken van notities, zou je het volledige plaatje moeten hebben van krachtige software-alternatieven voor het maken van notities naast Microsoft OneNote. 👩‍💻

17 Beste Microsoft OneNote Alternatieven & Apps voor het maken van notities

1. ClickUp

Beleid, procedures en risicobeoordelingen opslaan in de Docs-weergave van ClickUp ClickUp is een gratis software voor projectbeheer waarmee elk team projecten kan beheren, slimmer kan samenwerken en al het werk onder één tool kan brengen. Of u nu een nieuwkomer bent op het gebied van projectbeheer-apps of een echte power user, ClickUp kan worden aangepast aan elke teamgrootte - op afstand of op kantoor - voor de beste productiviteit van uw leven.

Onder de honderden gebruiksvriendelijke tools in ClickUp, raden we aan om te beginnen met deze vier (en volledig gratis!) notitie functies: Docs, Kladblok, Mindmaps en Whiteboards. ⬇️

ClickUp Docs

Verzamel en verbind uw notities, taken en meer in Docs met de ClickApp Relaties -een nieuwe krachtige set functies voor het relateren van wat dan ook in ClickUp. (Een must-have voor fans van tweerichtingslinks!)

Schakel de focusmodus in zodat u op één blok tekst tegelijk kunt hyperfocussen

Selecteer een aangepaste omslagafbeelding uit de galerij, uw bureaublad, een link of de Unsplash-bibliotheek

Onderwerpantwoorden toewijzen zodat actie-items nooit verloren gaan

Relaties en backlinks bekijken voor de pagina waarop je je bevindt of relaties voor een heel document

Sjablonen maken en openen vanuit de rechterzijbalk. GebruikClickUp's kennisbasissjabloon om te beginnen!

Gebruik deze sjabloon om voor je team een kader te creëren voor het organiseren van een digitale informatiebibliotheek

ClickUp Brein

Gebruik ClickUp Brein om uw productiviteit naar een hoger niveau te tillen. Bespaar tijd en laat ClickUp's AI-functie uw notities samenvatten ideeën opschrijven, een blogpost schrijven en nog veel meer.

ClickUp AI herkent en suggereert taken terwijl u typt, zodat u snel nieuwe taken kunt aanmaken zonder de taakeditor te hoeven openen. Het biedt een eenvoudige manier om uw werk te organiseren, taken toe te wijzen, vervaldatums in te stellen en meer met slechts een paar klikken. Met ClickUp's AI-gestuurde taaksuggestie engine krijgt u op maat gemaakte suggesties voor alles van titels en beschrijvingen tot

Stimuleer creativiteit met je virtuele brainstormpartner

ClickUp Kladblok

Noteer snelle ideeën, boodschappen lijsten of een spelplan uittekenen in het ClickUp Kladblok!

Open een notitie en breid deze uit om het scherm te vullen

Wijzigingen in de notitiegeschiedenis bekijken en terugdraaien

Print uw notities op een visueel aantrekkelijke manier

Zoeken - Zoek een trefwoord in uw notities

Uitgebreide bewerking toevoegen met /Slash commando's 👉 Download de ClickUp Chrome Uitbreiding om aantekeningen te maken op elke webpagina in uw browser!

✅ ClickUp Voordelen

❌ ClickUp nadelen

Niet alle ClickUp weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet! 🔮

💸 ClickUp Prijzen

Gratis eeuwig plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

(het beste voor persoonlijk gebruik) Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/member per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/member per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

(het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per lid per maand

Capterra: 4.7/5 (2.480+ beoordelingen) ### 2. Roam Onderzoek

Via Roam Onderzoek

Beste voor kennisgrafische denkers

Roam Research, een robuuste toepassing voor kennisbeheer, noemt zichzelf "een hulpmiddel voor het maken van notities voor netwerkdenken" Het tilt mindmapping naar een nieuw niveau met tweerichtingslinks: een knooppunt wordt een notitie die gebruikers kunnen aanklikken om te openen. Elke notitie kan zijn eigen in-text links bevatten en kan verbonden worden met andere notities om relaties te creëren. In wezen weerspiegelt de interface van Roam Research hoe onze geest werkt.

Gebruikers van OneNote vinden Roam Research misschien ingewikkeld omdat de structuur totaal anders is. In tegenstelling tot OneNote is elke pagina in Roam een overzicht dat bestaat uit hiërarchische blokken tekst en afbeeldingen. Als gevolg hiervan zijn er geen notitieblokken of secties die in een opeenvolgende volgorde worden geopend zoals in de interface van OneNote.

✅ Roam Research Voordelen

Grafische database-interface voor netwerkdenken

Onbeperkt aantal medewerkers in het startersplan

Schrijvers, onderzoekers, productmanagers en afgestudeerde studenten halen doorgaans het meeste uit deze app voor het maken van aantekeningenLink in twee richtingen documenten

via Dropbox-papier

Het volgende OneNote-alternatief op onze lijst is Dropbox Paper, een naadloze samenwerkingstool voor teams van alle groottes en industrieën om

documenten te bewerken

en al uw notities delen binnen het programma. Gebruikers kunnen annotaties toevoegen aan afbeeldingen, mensen in documenten noemen en verbinding maken met hun agenda's om

notities van vergaderingen

snel. De eenvoudige maar krachtige synchronisatiemogelijkheden zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Aan de andere kant, als je professionele presentatiedia's wilt delen,

Dropbox mist geavanceerde opmaakfuncties

in vergelijking met populaire tekstverwerkers. Het voldoet aan de behoefte om ieders gedachten op digitaal papier te krijgen, maar niet voor publicatie of je volgende vergadering met belanghebbenden als je niet comfortabel bent met opmaak.

✅ Dropbox Paper Voordelen

Beschikbaar op de iOS- en Android-apps

Invision-, Sketch- of Dropbox-bestanden die zijn ingesloten in Dropbox Paper geven een correcte voorvertoning

Ondersteuning voor verschillende media uit andere bronnen

❌ Nadelen van Dropbox Paper

Niet zo intuïtief in vergelijking met eersteklas tekstverwerkers

Mist geavanceerde visuele opmaak

Slechte organisatie van notities

💸 Dropbox Paper Prijzen

Neem contact op met Dropbox Paper voor opslag en prijzen.

💬 Dropbox Paper Klantwaarderingen

G2: 4,1/5 (4.470+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (130+ beoordelingen)

16. Typora

Beste voor mensen die hunkeren naar een echte Markdown editor-ervaring

via Typora

Typora is een naadloze markdown editor (tekst-naarHTML conversie tool) gericht op content creators en engineers die liever een live preview van het uiteindelijke document zien om zich te concentreren op de content zelf. Het is niet alleen een markdown-editor, met zijn krachtige systeem voor het organiseren van overzichten kun je snel door het document gaan en met één klik naar een sectie springen.

De overstap van Microsoft OneNote naar Typora kan sommige gebruikers shockeren als ze niet bekend zijn met markdown editors. Het zal voelen alsof je te veel tijd besteedt aan het uitzoeken van de app in plaats van echt werk te doen.

✅ Typora Voordelen

Formaten zoals OpenOffice, LaTeX, MediaWiki, Epub en meer kunnen worden geïmporteerd of geëxporteerd

Aangepaste papierthema's

Focus- en typemachine-modus

❌ Typora nadelen

Geen gratis plan beschikbaar

Niet geschikt voor samenwerking met anderen

Mist functies voor taakbeheer

💸 Typora Prijzen

Typora biedt een gratis proefversie van 15 dagen voor maximaal drie apparaten. De betaalde versie begint bij $14,99.

💬 Typora Beoordelingen van klanten

G2: N.V.T

Capterra: N/A

17. Zoho notitieboek

Beste voor aangepaste omslagillustraties

Via Zoho

Zoho Notebook is een gratis app voor het maken van notities met een intuïtief ontwerp voor al je apparaten en besturingssystemen.

Zoho Notebook integreert met Zoho Projects

en zit vol met mobiel-vriendelijke functies zoals Zia, de AI-gestuurde assistent, en opvallende gebaren voor het zoeken van informatie.

Vergeleken met OneNote heeft deze app meer plezier met kleur en personalisatie voor persoonlijk gebruik. Als je echter op zoek bent naar een app voor het maken van serieuze notities en samenwerking op het werk, dan is Zoho Notebook misschien niets voor jou. De editor is beperkt tot basisfunctionaliteiten.

✅ Zoho Notebook Voordelen

Gratis app zonder advertenties

Apps beschikbaar voor zowel iOS (iPhone & iPad) als Android apparaten

Passcode- en Touch ID-functies voor notities en notitieblokken

❌ Zoho Notebook Nadelen

Mist meerdere weergaven

Geen functie voor handschriftherkenning

Geen samenwerking met anderen in notitieblokken

💸 Zoho Notebook Prijzen

Zoho Notebook is een gratis notitieprogramma.

💬 Zoho Notebook Beoordelingen van klanten

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

Jouw notities, jouw manier met OneNote Alternatieven

Als het aankomt op het maken van notities, is er geen standaardoplossing. Of je nu een schrijver bent die een markdown editor wil of een technische student die op zoek is naar een gestroomlijnde interface om je notities te categoriseren, onze lijst ClickUp heeft het voor je.

Aanmelden voor een gratis ClickUp account

en begin met het maken van notities met ClickUp's Docs, Kladblok, Mindmaps of Whiteboards. ClickUp is niet gemaakt voor specifieke notulisten of use cases, maar om iedereen zich verbonden en aanwezig te laten voelen met hun werk.