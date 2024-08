10 Beste Dropbox Paper-alternatieven en concurrenten 2024

Het samenwerken aan documenten is een hoeksteen van de moderne werkplek geworden. Teams kunnen in realtime samenwerken, ideeën delen, feedback geven en projecten veel sneller vooruit helpen dan we ons in de tijd van papieren documenten konden voorstellen.

Dropbox Paper is voor velen een van de go-to tools, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Daarom hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste Dropbox Paper alternatieven voor al je vragen samenwerking tussen documenten behoeften.

Wat moet je zoeken in Dropbox Paper Alternatieven?

Bij het kiezen van een document samenwerkingstool als een Dropbox Paper alternatief, zijn er verschillende sleutel factoren om te overwegen.

Je wilt een platform dat zowel op desktops als mobiele apps werkt, zodat je het gemakkelijk op meerdere apparaten kunt gebruiken. Het moet realtime ondersteunen samenwerking op de werkplek versiebeheer en eenvoudige toegang tot documenten om tijd te besparen. Dropbox integreert goed met je digitale werkruimte , je huidige werkstroom en alle andere software voor documentbeheer die je gebruikt en functies biedt die de productiviteit van je team verhogen.

De tool die je kiest in plaats van Dropbox Paper moet gebruiksvriendelijk zijn en solide veiligheidsmaatregelen bieden om je gegevens te beschermen.

Tot slot is de prijs belangrijk. De juiste tool biedt een bereik van pakketten die passen bij de grootte en het budget van je team.

De 10 beste Dropbox Paper alternatieven voor gebruik in 2024

Hieronder vind je onze favoriet van de populaire alternatieven voor Dropbox Paper. Elke tool is geschikt voor grote teams met een gedeelde werkruimte die op zoek zijn naar een kosteneffectieve aanpak voor het samenwerken aan documenten.

Gezamenlijke bewerking, typografie-opties en meer in ClickUp Docs

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat teamsamenwerking holistisch benadert. Als alternatief voor Dropbox Paper biedt het een geïntegreerde ruimte voor Taakbeheer, een tool voor projectmanagement en teamcommunicatie.

In ClickUp zijn documenten, of 'Docs' zoals ze worden genoemd, meer dan een eenvoudig app voor het aantekeningen maken . Je kunt een document opnemen in een taak, het koppelen in een chat of het koppelen aan een doel. Zo breng je context aan in je realtime samenwerking en zorg je ervoor dat meerdere gebruikers op dezelfde pagina zitten binnen hetzelfde document. ClickUp Documenten zijn rijk aan functies en bieden een comfortabele schrijfomgeving met opmaakopties, nestmogelijkheden en de mogelijkheid om verschillende content in te sluiten, waaronder Taken, PDF-bestanden, weergaven en andere documenten. Dit maakt uw documenten dynamisch, interactief en aanpasbaar voor meerdere doeleinden, van projectdocumentatie of het schrijven van een blogpost over het bouwen van een bedrijfswiki .

Houd al je gesprekken binnen de Taak direct bij elkaar en wijs opmerkingen toe om je gedachten gemakkelijk om te zetten in actie-items

Het platform biedt verschillende samenwerkingstools zoals toewijsbare opmerkingen, realtime bewerking en weergaven via chatten om teamwerk en betere communicatie te vergemakkelijken. Of je nu aan het brainstormen bent met je team, een Taak aan het bespreken bent, een beslissing aan het nemen bent met je team of met je team hoe je je werk prioriteert of bewerking van documenten, ClickUp helpt u op weg.

Van cloud opslagruimte zoals Google Drive en Dropbox tot ontwikkeltools zoals GitHub en Bitbucket, kunt u uw favoriete apps verbinden met ClickUp voor een naadloze werkervaring.

En dat is nog niet alles. ClickUp's toewijding aan voortdurende verbetering betekent dat nieuwe functies en verbeteringen altijd in het verschiet liggen, zodat het een stap voor blijft in de vergadering van uw team professionele doelen van het werk .

ClickUp's beste functies

Werk in realtime samen met uw team

Duizenden sjablonen maken het gemakkelijk om snel documenten op te bouwen zonder vanaf nul te moeten beginnen. We hebben zelfs eengids voor het werken met sjablonen met behulp van, je raadt het al, een sjabloon!

Functie van een AI-assistent die het aanmaken van documenten sneller en gemakkelijker maakt

Geniet van tekststyling, opsommingstekens, selectievakjes en meer met uitgebreide functies voor bewerking

Gebruik verschillende weergaven van taken, chatten, documenten en meer in documenten om informatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken

Bepaal wie uw documenten mag weergeven, bewerken of becommentariëren met toestemming van gebruikers

ClickUp beperkingen

Er is een leercurve door het grote aantal functies

Hoewel veelzijdig, biedt de mobiele app niet dezelfde ervaring als de web versie

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement

Onbeperkt : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Nuclino

Via Nuclino Nuclino is een gecentraliseerde werkruimte ontworpen om teams op afstand samen te brengen voor een efficiëntere samenwerking. Het stapt af van de traditionele lineaire installatie van documenten en kiest voor een meer dynamische aanpak met zijn collaboratieve, realtime wiki-achtige interface.

Deze unieke functie stelt teams op afstand in staat om verschillende manieren van samenwerken uit te proberen communicatiestrategieën terwijl ze tegelijkertijd ideeën brainstormen, ontwikkelen en verfijnen, creativiteit en productiviteit bevorderen .

Nuclino biedt gebruikers verschillende weergaven - documenten, borden, lijsten en grafieken - die verschillende perspectieven bieden op het werk en de kennis van je team. Dit aanpassingsvermogen maakt Nuclino tot een Dropbox Paper-alternatief dat geschikt is voor verschillende toepassingen, of het nu gaat om het plannen van projecten, delen van teamkennis aantekeningen van vergaderingen of productspecificaties.

Bovendien integreert Nuclino goed met andere veelgebruikte apps zoals Google Drive, GitHub en Trello. Dit betekent dat u bestanden van deze services gemakkelijk rechtstreeks kunt koppelen of insluiten in uw Nuclino-werkruimte, waardoor het een centrale hub wordt voor alle informatie van uw team.

Nuclino's beste functies

Vereenvoudigde werkstromen

Strakke interface

Toetsenbordvriendelijke snelkoppelingen en sneltoetsen

Documenten visueel organiseren om projecten te plannen en bij te houden

Snel vinden wat je zoekt met intuïtieve zoekfuncties voor verbeterde productiviteit

Nuclino limieten

Vereenvoudiging heeft een prijs: er is niet veel maatwerk beschikbaar

Het mist geavanceerde opties voor het opmaken van tekst in vergelijking met andere tools

Nuclino prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

Nuclino beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (20+ beoordelingen)

: 4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

3. Standaard aantekeningen

via Standaard aantekeningen Standard Notes is een uniek Dropbox Paper-alternatief in het documentenlandschap, met een sterke nadruk op privacy en eenvoud.

Het is een versleutelde app voor het maken van aantekeningen waarmee je veilig aantekeningen kunt maken, opslaan en openen op verschillende apparaten. Met Standard Notes kun je ideeën noteren, brainstormen met je team en samenwerken aan documenten, terwijl je weet dat je gegevens privé en veilig blijven.

Hoewel het eenvoudig lijkt, is Standard Notes verrassend veelzijdig. Een abonnement ontsluit editor opties voor Markdown, code, spreadsheets en meer. Jij of meerdere gebruikers kunnen je aantekeningen organiseren met tags, belangrijke invoer vastmaken en zelfs je aantekeningengeschiedenis raadplegen om eerdere versies van je berichten op te halen.

De tool is gebouwd op open-source principes, wat betekent dat je het kunt aanpassen aan je behoeften en zelfs zelf kunt hosten als je ultieme controle over je gegevens wilt.

Standard Notes' beste functies

Zorgt ervoor dat je gegevens privé blijven met end-to-end encryptie

De uitbreidbare editor ondersteunt verschillende bewerkingsmodi.

Bekijk en herstel oudere versies van je aantekeningen met versiegeschiedenis.

Standaard aantekeningen beperkingen

De gratis versie is vrij basic vergeleken met andere alternatieven voor Dropbox Paper

Geavanceerde functies vereisen een abonnement

Er is geenreal-time samenwerking functie, waardoor het minder geschikt is voor teams op afstand

Prijzen van standaard aantekeningen

Standaard: Free

Free Productiviteit: $90/jaar

$90/jaar Professioneel: $120/jaar

Standaard aantekeningen beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (10+ beoordelingen)

: 3.9/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

4. Evernote

via Evernote Evernote is een uitgebreide app voor het maken van aantekeningen die is ontworpen om je te helpen ideeën vast te leggen, te ontwikkelen en te delen met je team. Het is een veelzijdig Dropbox Paper-alternatief dat functies voor schrijven, verzamelen, zoeken en samenwerken combineert in één handig platform.

Met Evernote kun je niet alleen documenten schrijven, maar ook webartikelen en PDF-bestanden vastleggen, handgeschreven aantekeningen vastleggen en documenten en foto's aan je aantekeningen toevoegen. Deze mogelijkheid om verschillende formulieren van informatie te verzamelen en te organiseren maakt Evernote bijzonder nuttig voor onderzoek, planning en brainstormen.

Dankzij de krachtige zoekfunctie vind je snel wat je nodig hebt, of het nu in een aantekening is, een bijlage of zelfs tekst in afbeeldingsbestanden. Met krachtige functies zoals delen van aantekeningen en realtime bewerking wordt Evernote een krachtige werkruimte voor je hele team om samen te werken aan documenten.

De beste functies van Evernote

Deel aantekeningen met team leden voor gezamenlijke bewerking

Clip en bewaar webpagina's rechtstreeks in Evernote

Combineer je aantekeningen, agenda en takenlijst in één tool

Synchroniseer je aantekeningen en takenlijsten op verschillende apparaten, zodat je toegang hebt tot je dagelijkse documenten, waar je ook bent

Evernote limieten

De interface kan een beetje onoverzichtelijk aanvoelen met talloze functies

Gebruikers hebben soms melding gemaakt van langzame problemen met synchroniseren

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk : $10.83/maand per gebruiker

: $10.83/maand per gebruiker Professioneel: $14,17/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

5. Coda

via Coda Coda is een nieuw soort document dat de functies van tekstverwerkers, spreadsheets en databases in één platform combineert. Het doorbreekt de barrières tussen afzonderlijke apps, waardoor je interactieve, dynamische en krachtige documenten kunt bouwen.

In Coda is een document meer dan een digitaal stuk papier. Je kunt het veranderen in een tool die gegevens beheert, taken bijhoudt, bestanden verplaatst en zelfs processen uitvoert. Het platform biedt verschillende blokken, "Packs" genaamd, die je kunt gebruiken om documenten aan te passen aan de werkstroom van je team.

De robuuste samenwerkingsfuncties van Coda, zoals realtime bewerking en commentaar, maken het een geweldige ruimte voor samenwerking tussen teams. Of je nu een voorstel maakt, een abonnement plant of een bedrijfswiki bouwt, Coda is een Dropbox Paper-alternatief dat de flexibiliteit en functie biedt die je nodig hebt.

De beste functies van Coda:

Eenvoudig documenten maken met rijke tekst en insluitbare elementen

Coda sjablonen voor wiki's, abonnementen op projecten en meer

Integreer met andere diensten zoals Gmail, Google Agenda en Slack

Maak aangepaste lay-outs, workflows en mini-apps met eenvoudige "bouwblokken"

Coda limieten:

De veelzijdigheid van Coda kan tijd kosten om onder de knie te krijgen

Gebruikers hebben trage prestaties gerapporteerd bij het werken met grote documenten

Coda prijzen:

Gratis

**Pro: $12/maand per gebruiker

Teams : $36/maand per gebruiker

: $36/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Coda beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

6. Microsoft Word

via Microsoft Word Microsoft Word (of MS Word) is een beproefd Dropbox Paper-alternatief. Het verouderd al tientallen jaren, ver voor de komst van cloud-gebaseerde online tools, waardoor het een betrouwbare tool is die bekend staat om zijn uitgebreide suite en een brede array aan functies voor bewerking die behendig omgaan met een verscheidenheid aan bestandsformaten.

Word tilt co-auteurschap naar een hoger niveau, zodat je documenten met je team kunt delen en tegelijkertijd aan een document kunt werken, wat het projectmanagement in teamverband een superboost kan geven.

Bovendien maakt Word deel uit van de grotere Office 365 suite, die tools als Excel, PowerPoint en OneDrive bevat. Dit betekent dat Word niet geïsoleerd werkt, maar goed integreert in dit ecosysteem. Met eenvoudige tools voor het delen van bestanden kun je moeiteloos Excel-gegevens ophalen, PowerPoint-dia's invoegen of bestanden opslaan en ophalen uit OneDrive, allemaal vanuit je Word-documenten.

Omdat Word een cloud-gebaseerde tool is, heb je gemakkelijk toegang tot al je documenten vanaf elk apparaat, of je nu achter je bureau zit of onderweg bent. Word is een flexibele tool die zich aanpast aan jouw manier van werken in plaats van andersom.

Of je nu een briefing opstelt memo in de tekst editor, het maken van een gedetailleerd rapport, of het schrijven van een uitgebreid onderzoeksverslag, Microsoft Word heeft de tools om de klus te voltooien.

De beste functies van Microsoft Word:

Werk samen met je team gelijktijdig aan documenten

Biedt een breed scala aan opmaak- en bewerkingstools

Werkt naadloos samen met andere apps van Microsoft

PDF-lezer en PDF-conversietool maken het gemakkelijk om met PDF-documenten en PDF-pagina's te werken en deze te bewerken

Beperkingen van Microsoft Word:

Vereist een Office 365 abonnement voor volledige toegang tot alle handige functies

Het kan veel bronnen gebruiken, waardoor het af en toe traag werkt

Prijzen Microsoft Word:

Basic: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Persoonlijk: $5,83/maand per gebruiker

$5,83/maand per gebruiker Gezin: $8,33/maand voor maximaal zes gebruikers

$8,33/maand voor maximaal zes gebruikers Office voor thuisgebruik en studenten: $149,99 eenmalige betaling

Microsoft Word beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

7. Google Documenten

via Google Documenten Google Documenten valt op door zijn gebruiksgemak en uitstekende functies voor samenwerking in realtime.

Naast de functies die op zichzelf staan, maakt Google Documenten deel uit van het grotere ecosysteem van Google Werkruimte. Het biedt een robuuste integratie met andere Google Workspace-apps zoals Google Spreadsheets, Google Slides en Google Drive. Moet u gegevens uit een spreadsheet overnemen in uw documenten?

Geen probleem.

Wilt u een koppeling maken naar een presentatie of grote bestanden opslaan die toegankelijk zijn voor iedereen die aan een cluster van documenten werkt? Met Google Documenten zit je goed.

Dit naadloze samenspel van apps maakt Google Documenten meer dan alleen een alternatief voor Dropbox Paper: het is een allesomvattende oplossing voor samenwerking in teams en documentbeheer. Zie het als je digitale notitieblok met alle functies van Google die je nodig hebt om samen te werken aan projecten of Taken.

Google Documenten beste functies:

Wijzigingen en andere activiteiten bijhouden met versiegeschiedenis (dit is geweldig voorsOP's bijwerken!)

Eenvoudig feedback en suggesties geven met functies voor opmerkingen, aantekeningen en chatten

Werkt naadloos samen met andere Google apps

Google Documenten limieten:

Het heeft minder functies dan sommige andere tekstverwerkers

Offline bewerking vereist instelling, niet automatisch

Google Documenten prijzen:

Gratis

Google Documenten beoordelingen en recensies:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (27.000+ beoordelingen)

8. Samepage

via Samepage Samepage is een uitgebreide samenwerkingstool die projectmanagement en samenwerking tussen documenten combineert in één uniform platform. Het laat je met je team aan documenten werken en helpt je bij het beheren van taken, planningen en gesprekken.

In tegenstelling tot andere tools die een gedeelde schrijfruimte bieden, gaat Samepage een stap verder door functies voor projectmanagement direct in je documenten te integreren. U kunt taken toewijzen, gebeurtenissen plannen, bestanden delen en zelfs vergaderingen houden vanuit uw documenten.

Samepage biedt verschillende weergaven van documenten, waaronder sheet, pagina, mindmap en canvas, zodat je je content kunt visualiseren op een manier die het beste bij je project past. Dankzij de integraties met populaire apps als Dropbox, Google Drive en Slack kun je al het werk van je team op één plek samenbrengen.

De beste functies van Samepage:

Werk samen aan documenten met screen broadcasting en video calling

Taken toewijzen, deadlines stellen en voortgang bijhouden met robuuste functies voor projectmanagement

Verbindingen met populaire apps om uw werkstroom te stroomlijnen

Beperkingen van Samepage:

De interface kan onoverzichtelijk lijken door de veelheid aan functies

Gebruikers hebben gerapporteerd dat de mobiele app sommige functies van de desktop-app mist

Prijzen van Samepage:

Gratis

Standaard : $7,50/maand per gebruiker

: $7,50/maand per gebruiker Pro: $9/maand per gebruiker

Samepage beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: N/A

9. Document360

Via Document360 Document360 is een kennisbank platform speciaal ontworpen voor documentatie van softwareproducten. Het biedt een schone, professionele ruimte voor het maken, organiseren en publiceren van artikelen en webinhoud. Dit maakt Document360 bijzonder nuttig voor het maken van helpcentra, FAQ's, gebruikershandleidingen en andere formulieren voor hulp aan gebruikers.

Een van de opvallende functies van Document360 is het versiebeheersysteem. Hiermee kun je meerdere versies van je kennisbank onderhouden, waardoor het beheren van documentatie voor verschillende versies van je product eenvoudiger wordt. Je kunt ook artikelen opstellen en deze laten nakijken en goedkeuren voordat je ze publiceert.

De krachtige analysetools van de software geven u inzicht in de prestaties van uw kennisbank. U kunt populaire artikelen, zoektermen en gebruikerstevredenheid bijhouden, zodat u uw documentatie voortdurend kunt verbeteren op basis van de behoeften van gebruikers.

Document360's beste functies:

Zelfbedieningskennisbanken maken, samenwerken en publiceren

Eenvoudig wijzigingen bijhouden en versies van documenten onderhouden

Het gedrag van gebruikers begrijpen en uw content dienovereenkomstig verbeteren met geavanceerde analyses

Document360 limieten:

De focus op kennisbanken maakt het minder veelzijdig voor andere vormen van documentsamenwerking

Het is duurder vergeleken met basistools voor het samenwerken aan documenten

Document360 prijzen:

Gratis

Standaard: $149/maand

Professioneel: $299/maand

$299/maand Business : $399/maand

: $399/maand Enterprise: $599/maand

Document360 beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Notion

via Notion Notion is een veelzijdige werkruimte die aantekeningen, taken, wiki's en databases combineert in één samenwerkingstool. Het is in hoge mate aanpasbaar, zodat je je werkruimte kunt aanpassen aan de behoeften en workflow van je team.

In Notion is elk stuk content een blok, dat je op verschillende manieren kunt slepen, nesten en verbinden. Dit betekent dat je van je document een interactieve tool kunt maken met tabellen, kanban-borden, kalenders en meer.

De flexibiliteit van Notion strekt zich ook uit tot de samenwerkingsfuncties. Je kunt delen met je team, acties toewijzen en commentaar geven op elk blok, wat teamwerk en samenwerking bevordert. Bovendien kun je dankzij de naadloze integratie met tools als Google Drive, Figma en GitHub het werk van je team centraliseren in één handige werkruimte.

De beste functies van Notion:

Pas je werkruimte aan aan de behoeften van je team

Maak documenten met verschillende content met behulp van "blokken"

Kanban-borden en lijsten met taken gebruiken om projecten te visualiseren

Notion limieten:

Er is een leercurve om de functies van Notion te begrijpen en volledig te gebruiken

Real-time samenwerking kan achterblijven in vergelijking met andere tools

Notion prijzen:

Gratis

Plus : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

