Customer Lifecycle Marketing: Strategieën, best practices en meer

Hoe bepalen merken de werkelijke waarde van hun klanten?

Kijken naar het hele traject dat de klant aflegt - van het eerste contact tot ondersteuning na de aankoop - is een goed begin.

Lifecycle marketeers houden interacties tussen gebruikers bij, analyseren gegevens om gedragspatronen van klanten te begrijpen en kennen waarde toe op basis van factoren zoals aankoopfrequentie, gemiddelde bestelling en customer lifetime value, en meten het succes van deze meetgegevens.

Dergelijke inspanningen helpen om het klantenbestand granulair te segmenteren, de marketinginspanningen aan te passen aan specifieke groepen en middelen optimaal toe te wijzen.

Omdat niet alle klanten dezelfde behoeften, voorkeuren en gedragingen hebben, kunnen we ervan uitgaan dat elke klant uniek is.

Het erkennen en respecteren van deze verschillen tussen klanten vormt de basis van succesvolle lifecycle marketing.

Gebruik deze gids om uw customer lifecycle marketing inspanningen te onderbouwen en klanten op een zinvolle manier te betrekken.

Wat is Customer Lifecycle Marketing?

Customer lifecycle marketing is het personaliseren van uw klanten klantcommunicatie s gebaseerd op de fase van het traject dat een klant aflegt met zijn merk.

Deze aanpak op hoog niveau maakt gebruik van een mix van marketingstrategieën om klanten in elke fase van de levenscyclus de hoogste waarde te bieden.

Naarmate klanten meer waarde uit uw merk halen, worden eenmalige aankopen omgezet in levenslange klantentrouw op de lange termijn.

Tegelijkertijd profiteren merken na verloop van tijd van een betere klantenbetrokkenheid en meer geld.

Voordelen van Customer Lifecycle Marketing

Men vraagt zich vaak af: Welke voordelen hebben klanten als een merk de markt voor iedereen anders benadert?

Effectieve lifecycle marketing hanteert een gesegmenteerde, klantgerichte benadering van de doelgroep die eindgebruikers helpt zich te identificeren met de communicatie van het merk.

Met diepere relateerbaarheid krijgen merken het vertrouwen om sterkere, wederzijds voordelige relaties op te bouwen met bestaande en toekomstige klanten en meer waarde te creëren:

Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die een aanzienlijk betere klantervaring bieden dan hun concurrenten, het volgende bereiken 70% hogere klantloyaliteit bereiken en 190% hogere omzetgroei dan vergelijkbare organisaties.

Als klanten affiniteit met uw merk ontwikkelen, wordt (hun) langer blijven rondhangen een realiteit (wat leidt tot verbeterde retentie!).

6 fasen van Customer Lifecycle Marketing

Impactvolle levenscyclusmarketing is mogelijk als je een goed begrip hebt van de verschillende fasen van de levenscyclus van de klant voor je product of services.

Klanten bewandelen verschillende paden bij hun interactie met uw business. En elk pad wordt hun "reis" met het merk:

Een sjabloon voor Klantreis in kaart brengen in ClickUp

De levenscyclus van een klant is een langdradig proces. Het begint met prospects die zich bewust worden van uw merk en eindigt met hen die pleitbezorgers worden van uw merk

Een typisch klanttraject omvat zes fasen: Ontdekking (of Bereik), Aanwinst, Conversie, Behoud, Loyaliteit en Belangenbehartiging.

Elke fase heeft genuanceerde kenmerken en vereist bij extensie een unieke aanpak.

Bovendien kan het zijn dat klanten meerdere keren door de zes fasen heen bewegen naarmate uw relatie met hen evolueert.

Laten we deze verschillende fasen een voor een doorlopen.

Fase 1: Ontdekken

De eerste fase, Ontdekken (soms ook Bereiken genoemd), gaat over het bereiken van potentiële klanten wanneer ze nog aan het nadenken zijn.

Potentiële klanten kunnen u vinden wanneer ze online onderzoek doen naar een product of via positieve mond-tot-mond aanbevelingen.

Dit kan de eerste keer zijn dat een toekomstige klant van je merk hoort. Maak daarom gebruik van deze kans om hen te helpen meer te weten te komen over je merk of product.

Gebruik deze tips om klanten vroeg in het beoordelingsproces te bereiken:

Maak gebruik van sociale media, zoekmachineoptimalisatie (SEO), digitale marketing en meer om op de radar van uw prospect te komen - wees aanwezig op de kanalen die zij vaak gebruiken

Richt u met uw marketingboodschap op het bouwen van een verbinding tussen de behoeften van de klant en het product

Doe je huiswerk om te zien wat de concurrentie doet en lees klantbeoordelingen om de 'verwachtingskloof' te overbruggen

Verkoop op een manier die hen terugbrengt - voor meer informatie of om meer te weten te komen over het merk

Fase 2: Acquisitie

Bij acquisitie gaat het erom klanten in uw database te krijgen, ongeacht het acquisitiekanaal dat ze gebruiken om contact met u op te nemen, zoals telefoon, fysieke winkel, website, sociale media en meer.

Een prospect bezoekt bijvoorbeeld uw winkel in zijn stad. In dit scenario moet uw team:

Tijd met hen doorbrengen en hun query's beantwoorden

Proberen hun behoeften en motivaties grondig te begrijpen

Persoonlijke suggesties doen op basis van hun behoeften

Hen informeren over het aanbevolen product/de aanbevolen dienst

Vraag om hun contactgegevens en bied aan om meer details te delen of een vervolggesprek te voeren

In andere gevallen, als uw potentiële klant contact opneemt via de website, moet u:

Nuttige, educatieve en waardevolle content aanbieden

Aangepaste content voorstellen

De klant doorverwijzen naar de pagina met prijzen

Betekenisvolle, door experts gecureerde blogs promoten

Een chatoptie aanbieden om hun wensen verder te bespreken

Je relatie met de prospect verstevigen:

Bouw voort op wat uw klant al weet over uw merk

Motiveer hen om deel te nemen aan vervolgstappen zoals het aanvragen van een productdemo, met een verkoopmedewerker spreken over kortingen, enzovoort

Train uw verkoop- en klantenservicemedewerkers om een blijvende indruk te maken op de prospect met deskundige antwoorden en snelle oplossingen voor query's

Bied waardevolle content aan (bijvoorbeeld calculators, checklists, gidsen met betrekking tot hun probleem, etc.) in ruil voor hun informatie

Alle query's en verzoeken van klanten op één plaats bijhouden, zodat niets over het hoofd wordt gezien

ClickUp Escalatiesjabloon voor klantenservice verbetert de vaardigheden van uw team op het gebied van querybeheer

Fase 3: Conversie

De derde fase, conversie, wordt ook wel de aankoopfase genoemd. Op dit punt in de levenscyclus is de klant zich bewust van uw merk en producten. Ze hebben een shortlist samengesteld van potentiële merken of producten voor hun specifieke behoeften en u staat op die lijst.

Ze zijn tevreden over de klantervaring en klaar om te kopen.

Haal het meeste uit de fase van conversie:

Benoem duidelijk de waarde die je biedt

De sleutel USP's van uw aanbod demonstreren in vergelijking met dat van de concurrenten

Uw kennis over de wensen, behoeften en prioriteiten van de klant implementeren in uw marketingcampagnes

Zorg voor een naadloze aankoopervaring

Fase 4: Behoud

Een van de moeilijkste fasen in de levenscyclus van de klant, de Retentiefase, is proberen klanten te behouden.

Marketeers moeten vaak tien stappen vooruit denken om ervoor te zorgen dat klanten terugkomen voor meer.

Om een vaste basis van terugkerende klanten te creëren:

Zorg ervoor dat uw klantenservice proactief is, niet reactief

Houd regelmatig het sentiment van klanten over uw product en klantenservice bij

Ervoor zorgen dat klanten het meeste uit uw product/dienst halen

Verzamel real-time feedback om te begrijpen wat werkt voor uw klanten (en wat niet) via polls, enquêtes, interviews, gebeurtenissen, wedstrijden en meer

ClickUp Stem van de klant sjabloon om frustraties van klanten nauwkeurig vast te leggen

Lever hypergepersonaliseerde ervaringen die de voorkeuren van uw klant weerspiegelen en voed uw relatie met hen

Meet je klanttevredenheidsscore en voer verbeteringen door om aan de top te blijven

Creëer gepersonaliseerde beloningen voor klanten en bied verleidelijke productaanbiedingen, 24×7 ondersteuning, verwijzingsbonussen, enz. om klanten klaar te stomen voor fase vijf

Het idee is om merkaffiniteit om te zetten in liefde en zo de loyaliteitsfase van de klantlevenscyclus te bereiken.

Fase 5: Loyaliteit

Uw werk houdt niet op bij het werven en behouden van klanten voor uw merk. U moet er ook voor zorgen dat uw klanten tevreden blijven en u overwegen voor toekomstige aankopen.

De fase van loyaliteit is cruciaal; dit is uw kans om van een eenmalige klant een terugkerende koper te maken.

Om de klant na aankoop tevreden te houden, moeten marketeers een relatie met hen opbouwen.

Stuur ze kwalitatieve en nuttige content

Moedig ze aan je merk te volgen op sociale media en zich in te schrijven voor je nieuwsbrief

Deel regelmatig updates met hen over nieuwe functies of aanbiedingen, zodat je top of mind blijft

Behandel ze als een gewaardeerde vriend en spreek je dankbaarheid uit voor hun ondersteuning

Vraag om hun feedback en ga in op suggesties voor verbetering

Fase 6: Belangenbehartiging

Als uw klanten eenmaal loyaal zijn aan uw merk, moet u ze uiteindelijk veranderen in pleitbezorgers van uw merk.

Klanten die loyale pleitbezorgers van uw merk zijn, kunnen u waardevolle mond-tot-mondreclame bieden. Bovendien zal dit deel van de klanten waarschijnlijk meer van uw producten kopen zonder een incentive en na verloop van tijd meer bij u uitgeven. Bovendien kunnen ze waardevolle feedback en input geven voor het verbeteren van je bestaande producten of het ontwerpen van nieuwe producten.

In deze fase moet levenscyclusmarketing gericht zijn op:

Klanten aanmoedigen om hun positieve beoordelingen te delen op sociale media en elders

Hen lidmaatschap aan te bieden voor loyaliteits-, community- en verwijzingsprogramma's met speciale voordelen

Een affiliateprogramma lanceren voor intensieve gebruikers

Laat deze klanten zien dat ze waardevol zijn door middel van speciale aanbiedingen, gebeurtenissen, enz.

Breng uw klantlevenscyclus in kaart om weloverwogen marketingbeslissingen te nemen op basis van gegevens, prioriteiten van klanten en de visie van het merk marketingdoelen .

Effectieve strategieën voor elke fase van de klantlevenscyclus

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image-52-1400x704.png Sjabloon voor ClickUp's klanten succes abonnement /%img/

Beschouw waar klanten zich in de pijplijn bevinden voor gerichte marketing

Een goed doordachte marketingstrategie voor de klantlevenscyclus zorgt voor een hogere retentie en omzet. De klantlevenscyclus volgt echter zelden een lineair verloop, waardoor marketing naar klanten moeilijk is.

Bovendien wordt het een uitdaging om uw marketinginspanningen voor de klantlevenscyclus te koppelen aan uw bedrijfsprestaties wanneer u honderden gesegmenteerde klantenbestanden hebt om op de markt te brengen.

Ga de uitdagingen in uw customer lifecycle marketing aan met toekomstbestendige strategieën.

Strategie #1: Investeer in software voor het beheer van klantrelaties

Vraag een marketeer wat zijn grootste ergernis is en het (unanieme) antwoord zal zijn: georganiseerd blijven.

A Hulpmiddel voor relatiebeheer zoals ClickUp maakt uw leven eenvoudiger, zodat u elke fase van de marketinglevenscyclus kunt beheren vanuit één tool, in een paar klikken.

Ten eerste helpt de tool u de grote hoeveelheden klantgegevens te begrijpen die uw merk verzamelt in elke fase van de levenscyclus via e-mails, advertenties, inschrijvingen op nieuwsbrieven, contactformulieren, winkelbezoeken, enzovoort.

Je kunt de gegevens segmenteren op basis van klantpersona's, gedrag, demografie, enzovoort, desgewenst aangepaste velden maken en ze ordenen in lijsten. Vervolgens kunt u de lijstweergave of tabelweergave in ClickUp gebruiken om elk segment en de bijbehorende activiteit te organiseren, met taken, subtaken en meerdere tags. ClickUp biedt 15+ zeer flexibele weergaven zoals Lijst, Tabel, Kalender en meer om u te helpen uw accounts bij te houden en te beheren.

ClickUp Views maakt gegevensorganisatie een fluitje van een cent

Ten tweede wordt het geleverd met prestatiedashboards bestaande uit 50+ widgets voor dashboards om u te helpen klantgegevens op één plaats te visualiseren:

klantgegevens analyseren om inzichten te verkrijgen die inkomsten genereren_

Ten derde stelt het u in staat om één enkele communicatie hub te creëren voor het samenwerken aan deals, het verzenden van updates naar klanten en partners, het beheren van en onboarding van klanten .

Snelle communicatie door uw e-mails te integreren met ClickUp

Al deze functies samen helpen bedrijven om het ideale klantenbestand van hun dromen op te bouwen.

Strategie #2: Optimaliseer uw klantlevenscyclusmarketingstrategie met een marketingtool

De beste CRM-software voor uw behoeften is één deel van de klantenbindingspuzzel - u kunt de dagelijkse communicatie en gegevens van prospects, contactpersonen en bestaande klanten controleren en krijgt tegelijkertijd inzicht in wat uw producten stimuleert.

Het andere, even belangrijke deel is het gebruik van deze gegevens om uw merk aantrekkelijker te maken - een specialiteit van marketingtools zoals ClickUp. Gebruik ClickUp's marketingbeheersoftware om uitgebreide, cross-channel campagnes te abonneren en klanten te converteren.

Plannen, uitvoeren en beheren marketingcampagnes_ wordt eenvoudiger met een kant-en-klare sjabloon voor marketingcampagnebeheer

Eén zo'n hulpmiddel is ClickUp AI die helpt bij het genereren van content zoals e-mails, scripts en andere marketingberichten zonder enige moeite en tijd.

gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen_

Van het schrijven van een project tot het schrijven van een blogbericht, ClickUp AI neemt veel van het zware werk op zich en geeft uw marketingcampagne een boost.

Op deze manier kunt u problemen van klanten aanpakken en loyaliteit opbouwen zonder tijd te verspillen aan administratieve taken met weinig waarde en herhaalbare taken. Bovendien kunt u ClickUp's sjabloon voor marketingbeheer om uw campagneplanning een vliegende start te geven.

Voorbeelden van Customer Lifecycle Marketing

Customer lifecycle marketing ziet er voor verschillende bedrijven anders uit.

Het klanttraject kan vele paden hebben.

De directe behoeften van de klant kunnen variëren.

De uiteindelijke doelen van de business kunnen verschillen.

Om hoog converterende en impactvolle marketingcampagnes voor de klantlevenscyclus te leveren, moet je investeren in de juiste software voor jouw behoeften Hier zijn enkele voorbeelden van hoe teams dergelijke tools gebruiken voor specifieke marketingactiviteiten voor de klantlevenscyclus.

Use Case 1: Software voor klantsucces gebruiken om een programma voor klantsucces op te zetten

Ideaal voor: Conversie, retentie, loyaliteit en pleitbezorging Fasen in de klantlevenscyclus

Het met de hand schrijven van bedankbriefjes voor klanten is een geweldige manier om een positieve indruk achter te laten. Maar dit is niet langer haalbaar als je elke dag honderden klanten hebt die bij je kopen. Uiteindelijk zul je moeten investeren in software voor klantensucces zoals ClickUp.

bouw relaties met klanten op met schaalbare software voor klantsucces_

Deze tool kan de vele bewegende delen van uw customer success activiteiten stroomlijnen. Het helpt je om het klanttraject in kaart te brengen, klantgegevens te beheren, workflows te automatiseren en dingen georganiseerd te houden zodat het team zich kan richten op het creatief oplossen van problemen.

Managers van de klantenservice zullen deze tool bijzonder nuttig vinden omdat het hen helpt productief en georganiseerd te blijven met alle klantcommunicatie op één plek. Met ClickUp kunnen uw teams een probleemloze klantervaring bieden.

Use Case 2: CRM-software gebruiken om relaties met klanten te beheren

Ideaal voor: Alle fasen van de klantlevenscyclus

Elke klant wil elke keer dat hij contact heeft met uw merk blij zijn, dus u moet uw klant goed kennen om een uitzonderlijke klantervaring te kunnen leveren. Dit is waar het hebben van een niche CRM-software, aangepast voor servicebedrijven betaalt zich enorm uit.

met de juiste software kun je contacten, deals en klanten opslaan zoals jij dat wilt_

De servicegerichte CRM-software van ClickUp centraliseert uw klantgegevens, houdt prospectinformatie (zoals naam, e-mail, contact, enz.) en activiteiten bij, houdt taken bij voor het klanttraject en de outreach, creëert aangepaste berichten voor onboarding en retentie, en nog veel meer.

U kunt gepersonaliseerde communicatie sturen die relevant is voor de huidige fase van de klant in de levenscyclus en de prestaties ervan bijhouden.

Als extra bonus kunt u het volgende proberen ClickUp AI tools voor CRM en versnellen uw reactietijden in verkoop- en klantenserviceactiviteiten.

Use Case 3: Gebruik AI voor marketing, verkoop, klantenservice en alles daar tussenin

Ideaal voor: Alle fasen van de klantlevenscyclus

U kunt uw team uren per dag besparen door AI-software te gebruiken zoals ClickUp AI-tools om aspecten van uw levenscyclusmarketing te automatiseren en uw productiviteit op te voeren.

binnen enkele seconden een projectbeschrijving schrijven en het project onmiddellijk van start laten gaan_

De tool begrijpt intuïtief uw eisen en use cases. Het biedt ook 100 volledig sjabloonbare prompts om documenten te genereren.

Marketingteams gebruiken het om casestudies, creatieve briefings, kopij voor sociale media, enz. te maken. Sales teams gebruiken het om een elevator pitch of demo script te maken, prospect e-mails te schrijven, etc. Teams van de klantenservice gebruiken het om helpartikelen te schrijven, e-mails naar klanten te schrijven, vragen van klanten te beantwoorden, enz.

En de lijst gaat maar door.

De voordelen van het gebruik van contextbewuste software zijn aanzienlijk. Je kunt alle aspecten van marketing opschalen en tegelijkertijd kosten en moeite besparen.

Controleer en begeleid uw klantlevenscyclusmarketing met ClickUp

ClickUp is een tool voor Customer Relationship Management die u helpt bij het opbouwen, beheren en benutten van een database van klanten op basis van hun levenscyclusfase met behulp van data-first CRM-strategieën. Het zit boordevol nuttige CRM-sjablonen om u te helpen leads en klanten te categoriseren en elke prospect/gebruiker te targetten met gepersonaliseerde berichten.

_Het lot van je klanten niet meer aan het toeval overlaten dankzij CRM-sjablonen!

Gebruik de realtime klantgegevens in ClickUp om de verkooptrechter te visualiseren, werkstromen te stroomlijnen en betrokkenheid te stimuleren.

Of u nu een loyaal klantenbestand wilt opbouwen of uw bedrijf exponentieel wilt laten groeien, ClickUp voedt de motor van uw customer lifecycle marketinginspanningen. Gratis aanmelden vandaag nog!