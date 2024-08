10 beste AI CRM softwaretools in 2024

Je had waarschijnlijk nooit verwacht dat robots je relaties zouden regelen. 🤖

Maar door AI toe te voegen aan uw CRM-proces (Customer Relationship Management) kunt u sneller reageren en de klanttevredenheid verbeteren, want zoals we allemaal weten is timing alles.

Het is net zoiets als wanneer je partner vraagt of hij er leuk uitziet en je zegt "ja", maar je pauzeert eerst. Dat gaat je geld kosten. 🤦

Als je te lang pauzeert voordat je een lead opvolgt, kan dat je ook geld kosten. Maar met AI-tools voor relatiebeheer kunnen uw klantenservice- en verkoopteams elke klantinteractie bijhouden en nooit een belangrijk contactmoment missen. En dat is niet alles wat AI voor je kan doen.

Van realtime inzichten en actuele klantgegevens tot tijdige herinneringen en automatiseringen van werkstromen kunstmatige intelligentie is een van de meest intelligente beslissingen die u kunt nemen voor uw CRM-proces . We delen de beste AI CRM-tools zodat je team slimmer kan werken in plaats van harder.

Als je wilt dat je team de vruchten plukt van AI, kies dan tools die zijn geïntegreerd in je CRM-systeem en die zijn ontworpen met het oog op verkoop en ondersteuningsteam. Hier zijn de belangrijkste functies waar je op moet letten om ervoor te zorgen dat je AI-tool effectief is voor je team.

Natuurlijke taalverwerking: Je verkopers moeten je AI-tool in gewoon Engels kunnen vragen om een vraag te beantwoorden of een Taak uit te voeren. Vervolgens moet de AI antwoorden in gewoon Engels, zodat alles duidelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk is - technische expertise is niet nodig

Dit zijn onze top 10 AI CRM-software. Al deze programma's kunnen taken voltooien die specifiek zijn voor relatiebeheer. Ze maken het gemakkelijker om het gedrag van klanten te begrijpen, verbinding te maken met potentiële clients en de verkoop en retentie te verbeteren.

1. ClickUp - Goed voor het automatiseren van CRM-taken

Gebruik de CRM-suite van ClickUp om gegevens, taken en communicatie te beheren om uw logistieke werkstroom te stroomlijnen

Als u uw verkoopteams superkrachten op het gebied van productiviteit wilt geven, dan moet u ze ClickUp .

Dit alles-in-één productiviteitsplatform heeft alle sleutel functies die sales en marketing teams nodig hebben om uw customer relationship management proces te stroomlijnen, CRM taken te automatiseren en uw voortgang bij elke stap bij te houden.

U kunt uw verkooppijplijn op meer dan 15 verschillende manieren visualiseren met de aangepaste weergaven van ClickUp, waaronder een kalender, lijst, tabel of Kanban-achtige bordweergave. En met ClickUp Dashboards hebt u in realtime toegang tot uw belangrijkste en meest actuele verkoopgegevens.

Bovendien wordt uw CRM-oplossing nog krachtiger als u deze combineert met ClickUp Brein -de enige rolgebaseerde machine-learning tool die precies is afgestemd op de behoeften van uw verkoopteams. Als uw eigen persoonlijke verkoopassistent kan ClickUp Brain u helpen bij het genereren van e-mails, scripts en reacties om zinvolle relaties te bevorderen en blijvende klantenbinding op te bouwen.

ClickUp beste functies

Een aanpasbareCRM sjabloon helpt u uw CRM in enkele minuten op te zetten

Rolgebaseerde AI voert taken uit die specifiek zijn voor de verschillende verantwoordelijkheden van je teamleden, of het nu gaat om je klantenservice, verkoopteam of marketingteam

Honderden gesjabloneerde AI-prompts helpen je teamleden om de AI meteen te gebruiken en om nieuwe gebruiksmogelijkheden van AI te ontdekken die hun productiviteit kunnen verhogen

AI-functies voor verkoop helpen je bij het opstellen van een territoriumplan, het schrijven van een e-mail voor prospectie of het maken van een e-mailelevator pitch* AI-functies voor het stroomlijnen van uw werkstroom kunnen interacties met klanten samenvatten, items voor actie identificeren, deze aan een vertegenwoordiger toewijzen en de besluitvorming voor al uw Taken versnellen

AI-functies voor klantenservice kunnen reacties van klanten schrijven of bewerken op grammatica, nauwkeurigheid of toon

Bouw sterkere relaties op met de CRM-sjabloon van ClickUp door betrokkenheidsniveaus en loyaliteitsscores bij te houden

ClickUp limieten

Omdat ClickUp zo veel functies biedt, kan er een leercurve zijn voor nieuwe CRM gebruikers

Niet alle functies in de ClickUp web app zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Meld u aan voor een gratis proefversie van ClickUp Brein . Als u wilt, kunt u voor $ 5 per maand extra functies van ClickUp AI toevoegen aan elk betaald abonnement van ClickUp.

Free Forever

Unlimited: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Business: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.810+ beoordelingen)

4,7/5 (8.810+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.810+ beoordelingen)

2. HubSpot CRM - Goed voor gecombineerde functies voor verkoop en marketing

via HubSpot HubSpot is een populaire SaaS CRM programma. Het verbindt uw marketing-, content-, klantenservice- en verkoopteams onder één paraplu zodat niemand in de regen hoeft te staan. ☔️

Naast alle standaard CRM-functies, zoals het bijhouden van klantinteracties, contactgegevens, volgende stappen en voortgang in je verkooppijplijn, bevat het HubSpot AI.

Deze AI-tools helpen je om repetitieve bedrijfsprocessen te automatiseren en je team vrij te maken om zich te richten op het opbouwen van betekenisvollere relaties met klanten. Het kan je teamleden ook helpen om content op te stellen, zoals e-mails en klantgegevens in realtime te analyseren.

HubSpot beste functies

Generatieve AI helpt je team bij het schrijven van e-mails, bijschriften voor sociale media en meer voor betere klantinteracties

ChatSpot, de chatbot van HubSpot, kan vragen van teamleden beantwoorden, onderzoek doen naar potentiële klanten en realtime inzichten verschaffen

Voorspellende verkoopvoorspellingen kunnen laten zien hoeveel omzet je kunt verwachten en of je op schema ligt om je verkoopdoelen te halen

Samenvattingen van gesprekken kunnen snel worden bijgewerktklantprofielen met hun laatste interacties

HubSpot limieten

De mobiele app heeft minder functies dan de web app

Sommige gebruikers rapporteren dat sjablonen moeilijk te bewerken kunnen zijn enuw CRM aanpassen aan te passen aan uw merk

HubSpot prijzen

Gratis tools

Starters: $18 per maand

$18 per maand Professioneel: $450 per maand

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (10.750+ beoordelingen)

4.4/5 (10.750+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (430+ beoordelingen)

3. Duurzaam - Goed voor AI-facturatie

via Duurzaam Durable is een AI-platform voor kleine bedrijven en biedt een websitebouwer, een CRM, een factureringstool en een virtuele assistent. Het helpt je bij het opstarten en runnen van je bedrijf in een handomdraai.

Voeg een formulier voor het scoren van leads toe aan je Durable-website en de ingebouwde AI-functies zullen automatisch contacten organiseren in je CRM, reageren op leads, gepersonaliseerde communicatie genereren en beoordelingsverzoeken versturen.

Met deze AI is het alsof je een hele crew hebt die je helpt, zelfs als je alleen vliegt. 🧑‍✈️

duurzaam #### beste functies

De AI-assistent helpt je bij het schrijven, onderzoeken of voltooien van administratieve Taken

Een formulier voor leadgeneratie voegt automatisch geïnteresseerde klanten toe aan je CRM

E-mail synchroniseren stelt je in staat om AI-gegenereerde e-mail follow-ups te sturen naar potentiële klanten

Geautomatiseerde reviewverzoeken vragen klanten om Google reviews achter te laten om je bedrijf te helpen promoten

duurzame #### limieten

Deze tool biedt beperkte functies voor het ontwerp, dus het is geen goede keuze als je een geavanceerde website of aangepaste pagina's wilt bouwen

Je kunt de code niet exporteren naar je website, dus als je ooit van platform wilt veranderen, moet je je site helemaal opnieuw opbouwen

Duurzame prijzen

Starter: $ 12 per maand

$ 12 per maand Business: $ 20 per maand

Duurzame beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. Zoho Zia - Goed voor leadbeheer

via Zoho Zia Zia is een AI-tool die is ingebouwd in Zoho CRM. Naast de functies van het CRM, zoals contact-, deal- en leadbeheer, helpt Zia je team bij het beheren van hun werklast.

Aanmelden voor Zia is alsof je een assistent inhuurt voor iedereen in je team. Je kunt deze chatbot om hulp vragen bij het verzamelen van klantgegevens, het schrijven van e-mails en documenten of het bijhouden van verkoopnummers.

Het is een geweldige optie voor e-commercebedrijven omdat je de bot kunt integreren op je website om vragen van klanten te beantwoorden. Hij zal ook productaanbevelingen doen op basis van het gedrag van de klant, zodat je klanten langer zullen blijven en meer zullen winkelen. 🛍️

Zoho Zia beste functies

Gebruik Zia om patronen in de activiteiten van je teams te identificeren en automatiseringen voor te stellen

Automatisch onderzoek om titels van klanten, contactgegevens en meer in te vullen

Verbeter de klantervaring met geautomatiseerde cross-selling en aanbevelingen voor producten of diensten die hen zouden kunnen interesseren

Laat vertegenwoordigers minder tijd besteden aan invoer van gegevens door in plaats daarvan met Zia te chatten over hun klantinteracties

Zoho Zia limieten

Aanpassingen vereisen meer technische expertise en programmeerkennis dan veel andere platforms

Meerdere gebruikers melden dat Zoho's integraties met andere platforms beperkte functies bieden

Zoho Zia prijzen

Standaard: $14 per gebruiker per maand

$14 per gebruiker per maand Professioneel: $23 per gebruiker per maand

$23 per gebruiker per maand Enterprise: $40 per gebruiker per maand

$40 per gebruiker per maand Ultiem: $52 per gebruiker per maand

Zoho Zia beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.480+ beoordelingen)

4/5 (2.480+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.385+ beoordelingen)

5. C3.ai

via C3.ai De meeste opties op deze lijst zijn op de eerste plaats CRM-software en op de tweede plaats AI-tools. Maar C3.ai heeft zijn hele CRM-platform opgebouwd rond kunstmatige intelligentie.

C3 is een AI-first bedrijf dat een indrukwekkend rendement op investering belooft. Ze zeggen dat hun op AI gebaseerde CRM de productiviteit van uw vertegenwoordigers met 30% kan verhogen en uw opzegpercentage met 60% kan verlagen.

Natuurlijk is het altijd het beste om je eigen ROI bij te houden maar C3.ai biedt indrukwekkende inzichten om je team te versterken. Deze omvatten verkoopvoorspellingen, extern gegevensonderzoek, pijplijnanalyse en inzichten in relaties.

C3.ai beste functies

Prognose van je verkoopopbrengsten voor het hele bedrijf of uitgesplitst naar gebieden, producten, accounts en meer

Ontvang waarschuwingen over opkomende risico's en factoren die van invloed zijn op uw verkoopkansen

Visualiseer de belangrijkste gebieden van uw verkooppijplijnen met automatische analyses

Houd de gezondheid van relaties in de gaten, zodat je de klantbetrokkenheid kunt verbeteren wanneer dat het belangrijkst is

C3.ai limieten

Gebruikers hebben af en toe vertragingen ervaren in de reactietijd van het programma

Geëxporteerde rapportages bevatten soms fouten

C3.ai prijzen

Contact voor prijzen

C3.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1+ beoordelingen)

4.5/5 (1+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. Zendesk Sell - Goed voor klantenservice

via Zendesk verkopen Zendesk maakt CRM-software voor dienstverlenende bedrijven en verkoopteams. Dit platform begrijpt het verkoopproces van diensten. Dus als je een tool wilt die op maat gemaakt is voor jouw sector, kan dit de perfecte oplossing zijn. 👔

Hun tools maken het makkelijker voor je klanten om met jou in contact te komen en voor je team om met meer klanten in contact te komen. Dankzij Zendesk AI kun je je vertegenwoordigers bevrijden van druk werk met automatiseringen. En wanneer vertegenwoordigers met klanten werken, kan de AI suggesties geven om problemen van klanten op te lossen.

Zendesk AI is gebouwd op OpenAI's GPT natuurlijke taalverwerkingsmodel, waardoor het eenvoudig te gebruiken is - stel het gewoon vragen zoals je met elke andere collega zou doen. Je kunt integraties toevoegen met Zapier of ChatGPT om de AI functie van je CRM nog verder uit te breiden.

Zendesk Sell beste functies

Houd alle interacties met klanten bij zodat je een gepersonaliseerde ervaring kunt bieden

Analyseer je proces en bijhouden van je voortgang naarverkoopdoelen met ingebouwde functies voor rapportage

Ondersteun je klantenservice team met Zendesk AI, dat antwoorden voorstelt en klantgedrag analyseert om intentiegegevens te leveren

Integreer je CRM met Zapier om terugkerende Taken te automatiseren en met ChatGPT om een AI-chatbotassistent toe te voegen

Zendesk Sell limieten

Sommige gebruikers vinden dat de interface er gedateerd uitziet en minder intuïtief is dan andere CRM-systemen

Verschillende gebruikers melden dat het ondersteuningsteam van Zendesk traag kan reageren

Prijzen van Zendesk Sell

Sell Team: $19 per gebruiker per maand

$19 per gebruiker per maand Suite Groei/Suite Team: $55 per gebruiker per maand

$55 per gebruiker per maand Suite Growth: $89 per gebruiker per maand

$89 per gebruiker per maand Sell Professional/Suite Professional: $115 per gebruiker per maand

Zendesk Sell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (475+ beoordelingen)

4.2/5 (475+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

7. Pipedrive - Goed voor verkoopteams en beginners

via Pipedrive Pipedrive is gemaakt door verkopers voor verkopers. Het heeft een gebruiksvriendelijke layout met alle herinneringen die je nodig hebt om deals bij te houden en nooit een follow-up te missen. Zo krijgt elke lead de aandacht die hij verdient.

Je kunt je verkooppijplijnen zo instellen dat ze overeenkomen met je klanttraject zodat u kunt visualiseren waar uw leads zich bevinden, van het eerste contact tot de uiteindelijke verkoop. Pipedrive blinkt uit door zijn visuele layout, waardoor je in één oogopslag kunt zien wat je nu moet doen. We zien het graag. 👀

Dit is een goede CRM voor Mac of Microsoft gebruikers, met mobiele apps voor zowel iOS als Android.

Pipedrive beste functies

Eenvoudige installatie vereist alleen dat je de fasen van je verkooptrechter invoert om te beginnen

Met de Kanban-bord layout kun je je verkooppijplijnen visualiseren en zien waar elke deal zich in het proces bevindt

AI-technologie identificeert verkoopkansen binnen je pijplijn en stelt je in staat om repetitieve bedrijfsprocessen te automatiseren

Functies voor klantsegmentatie helpen je meer gepersonaliseerde communicatie te bieden op basis van klantdemografie, rente of behoeften

Rapportage en omzetprognoses houden je voortgang naar je verkoopdoelen bij

Pipedrive limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat de interface van de mobiele app minder intuïtief is dan de web app en dat er af en toe problemen zijn met de prestaties op mobiel

Hoewel Pipedrive veel basisaanpassingsopties biedt, is geavanceerde aanpassing limiet, wat het moeilijk kan maken om de CRM aan te passen aan een uniek verkoopproces

Pipedrive prijzen

Essential: $14,90 per gebruiker per maand

$14,90 per gebruiker per maand Geavanceerd: $27,90 per gebruiker per maand

$27,90 per gebruiker per maand Professioneel: $49,90 per gebruiker per maand

$49,90 per gebruiker per maand Power: $64,90 per gebruiker per maand

$64,90 per gebruiker per maand Enterprise: $99,00 per gebruiker per maand

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.660+ beoordelingen)

4.2/5 (1.660+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.870+ beoordelingen)

8. Freshworks - Goed voor multichannelmarketing

via Salesforce verkoop cloud De CRM van Salesforce of Sales Cloud, is gebouwd voor automatisering. U kunt automatische updates en outreach triggeren op basis van waar potentiële klanten zich in de verkooptrechter bevinden.

Hoewel automatiseringstools helpen bij het stroomlijnen van terugkerende Taken, komt het grootste deel van de AI-mogelijkheden van Salesforce van Einstein, een schattige virtuele assistent. Einstein van Salesforce heeft zelfs gek haar, net als zijn gelijknamige wetenschapper.

Einstein kan onderzoek doen naar potentiële klanten, verkoopgesprekken analyseren om waardevolle inzichten te bieden en voorspellende analyses gebruiken om op gegevens gebaseerde verkoopvoorspellingen te doen.

Salesforce Sales Cloud beste functies

Generatieve AI-technologie helpt verkoopteams bij het schrijven van e-mails en het transcriberen van verkoopgesprekken

Inzichten in gesprekken kunnen bezwaren van klanten identificeren en verkopers suggesties geven voor volgende stappen

De AI-onderzoeksassistent biedt informatie over prospects en gekwalificeerde leads rechtstreeks vanaf uw website

AI-voorspellingen helpen verkopers de belangrijkste deals te prioriteren en verkopen te voorspellen

Salesforce Sales Cloud limieten

Het leren van dit programma kan moeilijk zijn voor nieuwe gebruikers en uw team heeft mogelijk training nodig tijdens het inwerkproces

Het opslaan van grote hoeveelheden gegevens in uw Salesforce CRM Cloud kan leiden tot extra kosten

Prijzen van Salesforce Sales Cloud

Starters: $25 per gebruiker per maand

$25 per gebruiker per maand Professioneel: $80 per gebruiker per maand

$80 per gebruiker per maand Enterprise: $ 165 per gebruiker per maand

$ 165 per gebruiker per maand Unlimited: $ 330 per gebruiker per maand

$ 330 per gebruiker per maand Unlimited+: $500 per gebruiker per maand

Salesforce Sales Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (18.240+ beoordelingen)

4.3/5 (18.240+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.825+ beoordelingen)

10. itransition - Goed voor het configureren van Salesforce CRM's

via itransitie Als je op zoek bent naar een ervaring op maat, dan helpt itransition je bij het aanscherpen van je CRM-strategie en vinden de juiste combinatie van functies voor uw organisatie. Ze zetten aangepaste werkstromen voor je op, migreren je gegevens, testen je platform, trainen je team en onderhouden de software, zodat jij geen vinger hoeft uit te steken. 👆

Met 10 jaar ervaring in het maken van CRM-oplossingen kan itransition een aangepaste oplossing voor u bouwen of uw huidige CRM-platform optimaliseren voor uw branche en processen CRM voor een marketingbureau . Ze zijn gespecialiseerd in het configureren van Salesforce CRM's en als u voor deze oplossing kiest, hebt u toegang tot de AI-tools van Salesforce.

itransition beste functies

Aangepaste configuratie geeft u de exacte CRM-functies die u nodig hebt

Inclusief installatie betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het importeren van gegevens of het testen van het systeem

Training zorgt ervoor dat uw team weet hoe ze het CRM en de AI-tools moeten gebruiken

Voortdurende ondersteuning houdt uw CRM up-to-date en helpt gebruikers bij het oplossen van problemen als deze zich voordoen

itransitiebeperkingen

De out-of-the-box programma's hebben beperkte aanpassingsmogelijkheden en kunnen na verloop van tijd duurder uitvallen vanwege doorlopende licentiekosten

De op maat gemaakte optie heeft hoge aanloopkosten en vereist een team van ontwikkelaars

itransition prijzen

Neem contact op voor prijzen

itransition beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Klantrelaties beheren met AI

Er is niets kunstmatigs aan de realtime inzichten die je kunt krijgen met AI-tools voor CRM. Deze platforms helpen verkopers te bepalen wanneer en hoe ze klanten moeten opvolgen. Hierdoor kunnen de leden van je team meer tijd vrijmaken om zich te richten op wat echt belangrijk is: het creëren van zinvolle klantinteracties.

Met de CRM- en AI-functies van ClickUp kunt u uw klantenservice en verkoopprocessen stroomlijnen met automatiseringen, inzichten, herinneringen en opvolgingstaken. En kent u het rollenspel dat u doet in verkooptrainingen? ClickUp AI is geweldig in rollenspellen. 🎭

Het is de allereerste rolgebaseerde AI, zo geprogrammeerd dat je teamleden hem meteen kunnen gebruiken voor taken die met hun functie te maken hebben. Probeer het gratis uit en zie hoeveel productiever je kunt zijn.