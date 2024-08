10 beste volledig aanpasbare CRM-softwaresystemen in 2024

Software voor Customer Relationship Management (CRM) helpt bedrijven bij het organiseren en beheren van klantinformatie en verkoopactiviteiten. Naarmate een organisatie groeit, nemen de werkstromen en gegevensvereisten toe. Om de efficiëntie te behouden en te verbeteren, moet het bedrijf zijn systemen kunnen aanpassen aan deze vereisten.

Daarom is een aanpasbare CRM-softwareoplossing wordt de ruggengraat van verkoopsucces. Van drag-and-drop interfaces tot rapportage op maat die inzicht geeft in verkooppijplijnen en klantgegevens, de juiste aangepaste CRM-software kan uw verkoopmanagement tot kunst verheffen.

In deze blog bespreken we de beste opties voor verkoopteams die hun verkoop en omzetgroei willen maximaliseren met behulp van zeer aanpasbare CRM-software.

We bespreken een aantal aangepaste CRM-alternatieven -tools die zijn ontworpen om contactgegevens op te slaan, klantinteracties te verrijken en uw verkoopstrategieën naar nieuwe hoogten te stuwen.

**Wat moet u zoeken in aanpasbare CRM-software?

Als u op zoek bent naar een aanpasbaar CRM-systeem, is het belangrijk om functies te kiezen die aansluiten bij uw verkoop- en bedrijfsbehoeften. Zoek naar:

Aanpassing en flexibiliteit: Kies flexibele CRM-software die uitgebreide aanpassingsmogelijkheden biedt, zoals aangepaste velden, een drag-and-drop interface en aanpasbare dashboards, om het systeem aan te passen aan de specifieke eisen van uw verkoopteam

Integratiemogelijkheden : Zorg ervoor dat het aangepaste CRM-systeem naadloos integreert met andere zakelijke tools en platforms die je team gebruikt. Dit omvat marketingautomatisering, projectmanagement en tools voor klantbetrokkenheid voor een uniforme workstroom

Schaalbaarheid: Kies voor een aanpasbare CRM-software die meegroeit met uw bedrijf. Het moet kleine en middelgrote bedrijven ondersteunen en schaalbaar zijn voor groeiende klantgegevens, verkooppijplijnen en bedrijfsprocessen

Geavanceerde rapportage en mogelijkheden voor gegevensanalyse: Ga op zoek naar software voor relatiebeheer die aangepaste rapporten en gedetailleerde analyses kan genereren. Dit helpt u geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van gegevens, verkoopprognoses en klantinteracties

Automatisering van verkoop- en marketingtaken: Kies een tool voor het beheer van klantrelaties met automatisering van de werkstroom om repetitieve taken te automatiseren te automatiseren en de productiviteit van verkopers te verhogen. Veel platforms hebben ookAI-tools voor CRM om agenten te helpen om alledaagse Taken voor hen te doen

Robuuste klantenservice: Selecteer een provider van CRM-systemen die uitstekende klantenservice biedt, waarondertrainingsmiddelen, aanbiedingen voor klantenbetrokkenheid en technische ondersteuning voor een soepele implementatie en gebruik

Gegevensbeveiliging: Geef de voorkeur aan aanpasbare CRM-software met krachtige maatregelen voor gegevensveiligheid om klantgegevens te beschermen en naleving van de regelgeving voor gegevensbescherming te garanderen

De 10 beste aanpasbare CRM-software systemen in 2024

Er zijn veel krachtige CRM-software voor bedrijven om verkoopworkflows efficiënt te beheren. We hebben een lijst gemaakt van de beste aanpasbare CRM-tools die klaar staan om het landschap van verkoop en klantenbeheer opnieuw te definiëren.

1. ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-12.gif Houd uw projectmanagement tools en CRM op één platform, ClickUp https://clickup.com/teams/crm Probeer ClickUp's CRM /cta/ ClickUp's aangepaste platform voor projectmanagement doet meer dan Taken beheren; het biedt een volledig aanpasbaar cRM voor samenwerking systeem dat is afgestemd op de unieke workflow en voorkeuren van uw verkoopteam.

Met de ClickUp CRM oplossing voor teams kunt u aangepaste weergaven en dashboards gebruiken om een tool voor relatiebeheer te ontwerpen die perfect aansluit bij uw manier van werken.

Dankzij deze aanpassingsmogelijkheden kunnen bedrijven zich richten op de gegevens die voor hen het belangrijkst zijn, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Dankzij de robuuste automatiseringsmogelijkheden en aangepaste velden van het platform kunt u een dashboard voor uw CRM-systeem samenstellen dat net zo uniek is als uw bedrijf het in kaart brengen van verkoopprocessen stroomlijnen .

Daarnaast zorgt de ingebouwde AI-assistentie ervoor dat teams tijd en moeite besparen bij alles van het opstellen van e-mails tot het uitzoeken van de voortgang van Taken.

We kunnen laten zien wat er met onze initiatieven is gebeurd in een regionale weergave of een campagneweergave met ClickUp. Dit houdt ook in dat we kunnen zien welke soorten activiteiten we uitvoeren en tot welke fase van de trechter we ze hebben getagd. Op deze manier kan het senior management gemakkelijk op de hoogte blijven van de status van een project

Daria Girju, Finastra

De beste functies van ClickUp

Realtime bijhouden: De aanpasbareClickUp Dashboards laten u kiezen uit meer dan 50 dashboard widgets die kunnen worden aangepast om weergaven op hoog niveau te creëren van kritieke statistieken zoals customer lifetime value, gemiddelde grootte van deals, verkoopprestaties en meer. Teams kunnen al hun kritieke verkoop- en marketingstatistieken weergegeven krijgen in één weergave, die in realtime wordt bijgewerkt.

Bouw de perfecte klantendatabase met ClickUp CRM

Efficiëntie met automatisering: Stel triggers in voor terugkerende Taken metClickUp Automatiseringzorg ervoor dat het verkoopproces soepel en efficiënt verloopt zonder voortdurende handmatige tussenkomst, waardoor u tijd bespaart en menselijke fouten vermindert. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe factureringstaak laten aanmaken voor uw verkoopteam telkens wanneer de status van een prospect in het CRM wordt gewijzigd in 'Gesloten'

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Automation-Dashboard-Image-1-1400x970.png ClickUp Automatisering /%img/

geautomatiseerde acties maken die worden getriggerd door specifieke gebeurtenissen of voorwaarden met ClickUp Automation_ E-mail integratie en beheer De aanpasbare CRM-oplossing van Pipedrive geeft een turbo aan uw verkoopprocessen door personalisatie en efficiëntie. Het gebruiksvriendelijke platform maakt gepersonaliseerde fases in de pijplijn mogelijk die uw unieke verkoopproces weerspiegelen en stimuleert een focus op uitvoerbare stappen in plaats van het einddoel.

Met het robuust bijhouden van de voortgang naar doelen fungeert Pipedrive als een virtuele coach die real-time rapporten en analyses levert om strategieën te verfijnen. De automatiseringsmogelijkheden verminderen administratieve Taken en het wordt geleverd met meer dan 350 integraties om de functie uit te breiden.

De beste functies van Pipedrive

Pas fases en velden aan uw verkoopproces aan, zodat u deals en activiteiten op een persoonlijke manier kunt bijhouden

Automatiseer terugkerende taken en stel aangepaste triggers in om tijd te besparen en de efficiëntie binnen uw verkoopcyclus te verhogen

Verkrijg waardevolle inzichten in je verkoopprestaties met aanpasbare rapportages en dashboards

Integreer met een groot bereik aan applicaties van derden om de functionaliteit te verbeteren en aan te passen aan uw bedrijfsbehoeften

Pipedrive limieten

De focus van het platform op verkoopprocessen betekent dat het mogelijk niet zulke uitgebreide functies voor projectmanagement of klantenservice biedt als sommige all-in-one platforms

Geavanceerde functies en diepere aanpassingen kunnen een steile leercurve vereisen voor nieuwe gebruikers of gebruikers die niet technisch onderlegd zijn

Pipedrive prijzen

Essential abonnement: $11.90/maand per gebruiker

$11.90/maand per gebruiker Geavanceerd abonnement: $24.90/maand per gebruiker

$24.90/maand per gebruiker Professioneel abonnement: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Power abonnement: $59,90/maand per gebruiker

$59,90/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: $74,90/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.738 beoordelingen)

4.2/5 (1.738 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.900+ beoordelingen)

3. Caspio

via Caspio Caspio stelt u in staat om een aangepast CRM te bouwen dat precies aan uw behoeften voldoet, zonder enige code. Je kunt praktijkervaring opdoen, een applicatie op invoerniveau bouwen en naarmate je groeit geavanceerde functies toevoegen.

Het biedt flexibele gebruikersniveaus zodat werknemers en managers naar behoefte toegang hebben tot op maat gemaakte dashboards. Het helpt je uw verkooppijplijn te beheren nieuwe leads invoeren en gedetailleerde rapportages genereren. Managers kunnen overzicht krijgen over de verkoopactiviteiten van het bedrijf, teamtoewijzingen beheren en wanneer nodig doorklikken naar leaddetails.

De beste functies van Caspio

Maak moeiteloos aangepaste CRM-toepassingen zonder kennis van codering met behulp van een visuele applicatiebouwer

Pas uw CRM aan om te voldoen aan unieke zakelijke vereisten, inclusief het toevoegen van gedeelde aangepaste objecten, velden, tabellen en interfaces

Schaal uw bedrijf met Caspio, dat is ontworpen om toenemende datavolumes en gebruikersbehoeften te ondersteunen met behoud van hoge prestaties

Integreer snel met externe systemen en diensten om de functionaliteit van het CRM te verbeteren en een soepele werkstroom tussen applicaties te garanderen

Caspio limieten

Hoewel de no-code aanpak het aanpassen vereenvoudigt, kunnen bedrijven met zeer complexe of unieke vereisten enkele beperkingen vinden in de mogelijkheden van het platform

De prijsstructuur, gebaseerd op opslagruimte en gebruik van gegevens in plaats van vergoedingen per gebruiker, kan minder voorspelbaar zijn voor bedrijven met fluctuerende gebruikspatronen

Caspio prijzen

Startersabonnement: $44,06/maand

$44,06/maand Professioneel abonnement: $527,48/maand (jaarlijks gefactureerd)

$527,48/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise-abonnement: $1979,57/maand (jaarlijks gefactureerd)

Caspio beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (130+ beoordelingen)

: 4.4/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4. Maximalisator

via maximaliseerder Maximizer CRM is een krachtige, aanpasbare oplossing die aan ieders behoeften voldoet, of u nu een startende onderneming bent, uw organisatie uitbreidt of al een grote onderneming hebt.

Met Maximizer kunt u al uw relaties met klanten en verkoopgegevens organiseren. U krijgt een kristalheldere weergave van uw verkooptrechter en klantinteracties, waardoor uw gegevens gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn.

Met Maximizer kunt u uw CRM afstemmen op de behoeften van uw bedrijf en naadloze verkoop, marketingautomatisering en inzichtelijke rapportage mogelijk maken. Dit verhoogt niet alleen de productiviteit van uw team, maar positioneert uw bedrijf ook voor versnelde groei.

De beste functies van Maximizer

Dashboards, rapporten en velden op maat maken voor uw unieke bedrijfsprocessen

Beschik over uitgebreide tools voor leadbeheer, e-mailmarketing en het bijhouden van prestaties, allemaal binnen één systeem

Houd gegevens veilig en toegankelijk met Maximizer, waarbij toegang op afstand wordt ondersteund zonder de integriteit van de gegevens in gevaar te brengen

Maximizer limieten

Voor sommige gebruikers kan de initiële installatie en aanpassing een beetje leergierig zijn

Het platform biedt mogelijk niet zo'n breed bereik aan integraties met derden als sommige van zijn concurrenten

Maximizer prijzen

Basiseditie: $65/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd, minimaal 3 gebruikers)

$65/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd, minimaal 3 gebruikers) Sales leader-editie: $79/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd, minimaal 5 gebruikers)

Maximizer beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (450+ beoordelingen)

3.9/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (300+ beoordelingen)

5. Zendesk verkopen

via Zendesk Verkoop Zendesk Sell CRM verandert de manier waarop verkoopteams werken door efficiëntie samen te voegen met intelligentie voor omzetgroei en productiviteit. Het geeft teams de tools voor minder werk en meer succes.

Het CRM biedt een uniform platform dat contact- en dealbeheer, het bijhouden van activiteiten en leadgeneratie omvat. Dit stroomlijnt uw verkoopproces en maakt het moeiteloos om zichtbaarheid in de pijplijn te behouden.

Het geeft je de flexibiliteit om naadloos te integreren met je bestaande technologie. Dit houdt je team wendbaar, op de hoogte en klaar om gepersonaliseerde service te leveren vanaf elke locatie.

Zendesk Sell beste functies

Vereenvoudig het bijhouden en beheren van leads en deals om de efficiëntie van het verkoopteam te verbeteren

Gebruik aanpasbare pijplijnen, velden en aangepaste rapportages om het CRM aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften

Verkrijg gedetailleerde inzichten in uw verkoopactiviteiten en -prestaties en help uw teams om datagestuurde beslissingen te nemen

Integreer apps van derden moeiteloos met het bredere Zendesk-platform en krijg een uitgebreide oplossing voor klantbetrokkenheid

Zendesk Sell limieten

Hoewel het platform uitgebreide aanpassings- en integratiemogelijkheden biedt, kan het aanvullende investeringen in apps van derden vereisen voor specifieke functies

Sommige geavanceerde functies en analyses zijn alleen beschikbaar op hogere abonnement niveaus, die mogelijk niet in alle budgetten passen

Zendesk Sell prijzen

Teams: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Groei: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Professioneel: $149/maand per gebruiker

Zendesk Verkopen beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.800+ beoordelingen)

6. HubSpot

via HubSpot Met het CRM-platform van HubSpot heb je alles binnen handbereik om leads en klanten in elke fase van hun reis bij te houden.

Met dit CRM kun je elke klant in detail weergeven, hun interacties met je bedrijf, collega's, activiteiten, communicatie en meer bijhouden. De mogelijkheid om een eenduidige weergave van de klant te bieden op het hele platform is een opvallende functie die uw marketing-, verkoop- en service-inspanningen stroomlijnt.

Met de formulieren van HubSpot kun je gegevens rechtstreeks van je website, sociale media of landingspagina's verzamelen. Je kunt een breed array aan informatie over je prospects en klanten verzamelen, van hun websitegedrag tot persoonlijke gegevens en eerdere interacties met je merk.

U kunt het CRM-systeem aanpassen aan uw specifieke behoeften en een uitgebreide oplossing creëren die elk aspect van de groeistrategie van uw bedrijf ondersteunt.

De beste functies van HubSpot

Gebruik één platform om elke fase van klantinteracties af te handelen, van het eerste contact tot het ondersteunen na verkoop

Personaliseer de contact- en bedrijfsrecords, deal pipelines en dashboards voor rapportage om te voldoen aan verschillende zakelijke vereisten

Maak gebruik van HubSpot's robuuste markt van integraties om je CRM te verbinden met een brede array aan zakelijke tools en applicaties

Automatiseer routinematige taken in marketing en verkoop en stel je teams in staat zich te richten op strategie en klantbetrokkenheid

HubSpot limieten

Hoewel het gratis niveau royaal is, moet er worden overgestapt op betaalde abonnementen voor geavanceerde functies en hogere limieten voor het gebruik; dit kan duur worden voor kleine bedrijven naarmate ze uitbreiden

De uitgebreide functionaliteit van het platform kan een steile leercurve vormen voor nieuwe gebruikers of kleinere teams zonder speciale IT-ondersteuning

HubSpot prijzen

Starter: $20/maand

$20/maand Professioneel: $500/maand

$500/maand Enterprise: $1500/maand (jaarlijks gefactureerd)

Hubspot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

4.4/5 (11.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

7. Nutshell

via nutshell_ Nutshell CRM stroomlijnt uw verkoopproces en maakt het moeiteloos om workflows te automatiseren, klantgegevens te centraliseren en de samenwerking tussen teams te verbeteren. Met functies zoals intuïtieve automatisering en inzichtelijke rapportage kunt u tijdrovende taken verminderen en verbeterpunten identificeren.

Met de efficiënte e-mailtools van Nutshell kunt u snel gepersonaliseerde e-mails verzenden en leads rechtstreeks vanaf uw website vastleggen. Het vereenvoudigde contactbeheer en de veelzijdige weergaven van de pijplijn geven een compleet overzicht van klantinteracties.

De beste functies van Nutshell

Navigeer en overzie effectief uw verkooppijplijn om uw algehele productiviteit te verbeteren

CRM verkooppijplijnen, rapportage en automatisering aanpassen aan uw unieke bedrijfsprocessen

Automatiseer terugkerende taken en follow-ups, zodat er geen lead tussen wal en schip valt

Verkrijg inzichtelijke rapportages en analyses om uw teams te helpen datagestuurde beslissingen te nemen

Nutshell limieten

Sommige gebruikers vinden de functies beperkt in vergelijking met meer aanpasbare CRM-software, vooral bij snelle schaalvergroting

De integraties van het platform met apps van derden nemen toe, maar zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die van grotere concurrenten

Nutshell prijzen

Foundation: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Power AI: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Pro+ Services: $79/maand per gebruiker

Nutshell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (448 beoordelingen)

8. Apptivo

via Apptivo De aanpasbare CRM-software van Apptivo stroomlijnt je verkoopproces, van leadbeheer tot facturatie, en zorgt zo voor snellere resultaten en hogere inkomsten. Het zet ruwe gegevens om in bruikbare inzichten en verbetert de verkoop, productiviteit en efficiëntie.

Met Apptivo kun je je CRM aanpassen zonder één regel code, dankzij de intuïtieve drag-and-drop functionaliteit. Of je nu op kantoor bent of in het veld, het mobiele CRM zorgt ervoor dat je altijd en overal verbinding hebt. Bovendien kun je dankzij de integratiemogelijkheden naadloos verbinding maken met je dagelijkse tools, wat het vertrouwen en de loyaliteit van je klanten vergroot.

Apptivo beste functies

CRM-activiteiten uitgebreid afstemmen op uw bedrijfsprocessen

Krijg toegang tot een bereik van geïntegreerde apps, van projectmanagement tot financiën, om de operationele efficiëntie te verbeteren

Stroomlijn verkoop- en marketingprocessen met krachtige automatisering en verminder handmatig werk

Apptivo limieten

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren door de uitgebreide mogelijkheden van het platform

Sommige geavanceerde functies en integraties zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen, wat de kosten voor kleine bedrijven kan verhogen

Apptivo prijzen

Lite: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Premium: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Ultimate: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Apptivo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (180+ beoordelingen)

4.4/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

9. Salesforce

via verkoopafdeling_ Salesforce transformeert de manier waarop bedrijven verbinding maken met hun clients op het gebied van marketing, verkoop, handel, service en IT.

Het is in hoge mate aanpasbaar en schaalbaar en wordt geleverd met uitgebreide integratiemogelijkheden en geavanceerde AI-functies.

Met Salesforce verenigt u uw teams rond uw klanten en maakt u gebruik van bruikbare inzichten uit gegevens om loyale klanten te behouden. U kunt alle informatie over klanten en prospects op één plek opslaan, bijhouden en analyseren, waardoor u een volledige weergave krijgt die in realtime toegankelijk is voor elk team.

Salesforce beste functies

Gebruik de ongeëvenaarde aanpassingsopties om functies aan te passen zodat ze naadloos in elk bedrijfsproces passen

Voeg tools toe om aan specifieke behoeften te voldoen via de uitgebreide marktplaats van het platform

Verkrijg AI-gestuurde inzichten en aanbevelingen om verkoopstrategieën te verfijnen en klantinteracties te verbeteren

Krijg een holistische weergave van het klanttraject voor verkoop, marketing, klantenservice en meer

Salesforce limieten

De uitgebreide array aan functies en aanpassingsopties van het platform kan tijd kosten om te leren

De prijs is hoger dan die van andere CRM-software, vooral als u meerdere modules en aanpassingen toevoegt

Prijzen voor Salesforce

Starter: $24/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$24/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professional: $80/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$80/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $ 165/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$ 165/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $330/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$330/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Verkoop van Einstein 1: $500/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1.800+ beoordelingen)

4.3/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

10. CompanyHub

via bedrijfsHub_ Met zijn volledig aanpasbare CRM-platform biedt CompanyHub een naadloze 2-weg synchronisatie van e-mail, robuuste automatisering, dynamische rapportage en nog veel meer. Dit CRM organiseert uw gegevens met drag-and-drop tools.

Het stelt u in staat om uw verkooppijplijn te stroomlijnen, documenten met één klik aan te maken en inzichtelijke analyses te bieden. U kunt het gebruiken om complexe verkoopprocessen te vereenvoudigen, leadbeheer te verbeteren en klantinteracties te upgraden met een minimale installatietijd.

De beste functies van CompanyHub

Pas het aangepaste CRM aan uw specifieke processen en behoeften op het gebied van klantenbeheer aan

Automatiseer terugkerende taken, follow-ups en e-mailcampagnes om uw efficiëntie te verhogen en handmatig werk te verminderen

Uw verkoopprocessen snel aanpassen en optimaliseren dankzij een vereenvoudigd ontwerp en navigatie

Gebruik de dynamische rapportagetools en dashboards voor realtime inzicht in verkoopbeheer en klantgedrag

CompanyHub limieten

Mist mogelijk de uitgebreide marktplaats voor apps van derden en het integratie-ecosysteem van grotere platforms zoals Salesforce

Geavanceerde functies voor aanpassingen en automatisering kunnen een leerperiode vereisen voor bedrijven die nieuw zijn met aangepaste CRM

Prijzen voor CompanyHub

Productiviteit: $21/gebruiker per maand

$21/gebruiker per maand Automatisering: $36/gebruiker per maand

$36/gebruiker per maand Accelerate: $64/gebruiker per maand

CompanyHub beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

4.7/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (22 beoordelingen)

Vind de meest aangepaste CRM-oplossingen voor uw team

Of u nu een kleine startup bent of een grote onderneming, deze aangepaste CRM-systemen bieden tools om uw verkoopstrategie vorm te geven, relaties met klanten te verdiepen en groei te versnellen.

Volledig aanpasbare CRM-softwareoplossingen zijn de hoeksteen voor elk verkoopteam dat wil floreren in het concurrerende zakelijke landschap.

Klaar om uw verkoopbeheer en klantbetrokkenheidsstrategie te transformeren? Ontdek ClickUp vandaag nog en ontdek hoe de aanpasbare CRM-oplossingen uw bedrijf naar nieuwe hoogten brengen. Start nu uw ClickUp reis !