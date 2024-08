10 Beste marketing-CRM-software voor marketingbureaus

Als er een woord is om de sfeer van een marketingbureau te beschrijven, dan zouden veel mensen voor chaotisch kiezen. Je jongleert met meerdere projecten en racet vaak tegen de klok om je taken te voltooien. Het constante switchen tussen apps om campagnes, clients en leads af te handelen, trekt je in verschillende richtingen tegelijk.

Wat als we je zouden vertellen dat je één platform kunt gebruiken om klantrelaties te onderhouden, gegevens te beheren, rapportages te genereren en workflows te plannen? Het is allemaal mogelijk met marketing CRM-software tools. Ze zitten boordevol functies voor het centraliseren van klantenbeheer en gegevensgestuurde beslissingen nemen om campagnes uit te voeren en leads te genereren.

In dit artikel verkennen we de top 10 CRM voor marketing agentschappen. Duik in hun functies en vind degene die alle vakjes op je lijst met criteria aankruist! ✅

Wat moet u zoeken in marketing-CRM-software?

Er zijn veel tools voor het beheren van klantrelaties op de markt en het is normaal dat u in verwarring raakt over welke u moet kiezen. Elke marketing CRM-software die zijn waarde waard is, moet echter het volgende bieden:

Taken enprojectmanagement functies: Hiermee kunt u taken toewijzen en bijhouden om functieoverschrijdende taken te stroomlijnenmarketingcampagnes en af te stemmen op deadlines Gecentraliseerde gegevens: Het moet u in staat stellen om alle gegevens op te slaan, te openen en te beherenklantinformatie op één plaats Contactbeheertools: De software heeft opties voor het bijhouden van elke klantinteractie en het bijhouden van schone records Marketinganalyse en rapportage: Het moet opties bieden zoals commentaar threads en real-time bewerking om ervoor te zorgen dat iedereen zijn steentje bijdraagt en op de hoogte is van de meest recente wijzigingen Sjablonen: Het moet nuttige marketing enCRM sjablonen om tijd te besparen op bepaalde processen Veelzijdigheid: De software moetnaadloos werken op Mac en Windows-apparaten, evenals op mobiele telefoons en tablets

De 10 beste marketing-CRM-software voor gebruik in 2024

We hebben tientallen CRM-tools voor marketingbureaus geanalyseerd en de 10 meest capabele opties geselecteerd om marketingteams te helpen slimmer te werken en uitstekende klantrelaties te onderhouden. 🤝

Samenwerken aan cross-functionele marketingcampagnes in ClickUp

ClickUp is een populaire Taak, Project, en marketingbeheerplatform met krachtige CRM functie om je accounts te beheren, pijplijnen te visualiseren en samen te werken met je team op één plek.

Het platform 15+ aanpasbare weergaven stellen u in staat om uw CRM-processen vanuit elk perspectief te bekijken. Gebruik de lijstweergave om uw accounts te groeperen, sorteren en filteren, maak gebruik van de kalenderweergave om de abonnementen af te stemmen op deadlines of kies voor de werklastweergave om te controleren wat uw team op hun bord heeft liggen. 🍽️

ClickUp's prestatiedashboards met 50+ widgets kun je klantgegevens visualiseren. Gebruik Documenten om alle documentatie op één plek te bewaren. Je kunt marketingdocumenten koppelen aan de juiste taken en ze delen met de verkoopteams voor zichtbaarheid!

Beheer uw accounts met ClickUp's unieke hiërarchie van ruimtes, mappen en lijsten, voeg uw gasten toe aan het platform en controleer toestemming met slechts een paar klikken.

Met ClickUp Automatiseringen en Formulieren kunt u tijd besparen door in een oogwenk met leads te communiceren en clientgegevens vast te leggen. Om de werkstroom soepeler te laten verlopen, integreert u uw e-mail met ClickUp en creëert u een uniforme omgeving voor het inwerken van clients, het verzenden van projectupdates en het beheren van contactpersonen.

Het platform integreert met meer dan 1.000 platforms en biedt een uitgebreide ClickUp CRM sjabloon om uw leadpijplijnen te stroomlijnen en meer conversies te genereren.

ClickUp beste functies

Tools voor marketingautomatisering voor verkoop- en marketingteams om hun workflows te versnellen

Uitgebreide dashboards met 50+ kaarten om marketingstrategieën overal vandaan op te bouwen en bij te houden

15+ weergaven om relaties met klanten en persoonlijke Taken vanuit elke hoek te beheren

E-mailmarketingtools om te helpen met beoordelingen en publicaties van belanghebbenden

Gebruiksvriendelijke automatiseringen en formulieren om verzoeken en aanvragen te stroomlijnen

Schaalbare hiërarchie voor superieur accountbeheer

ClickUp limieten

Het uitgebreide bereik van functies kan overweldigend zijn

Sommige gebruikers willen meer automatiseringen in goedkopere abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Inzichtelijk

Via: Insightly Wilt u een platform dat functies op het gebied van CRM, marketing, projectmanagement en verkoop combineert? Insightly is misschien net wat u zoekt! 👁️

Bij dit platform draait alles om aanpasbaarheid. Je kunt het aanpassen aan je unieke behoeften en ruimte creëren voor je agentschap en clients.

U zult de handige klant waarderen functie voor e-mailbeheer , die je kunt gebruiken om elke klantinteractie bij te houden en proactief te communiceren.

Met top-notch verkooppijplijn en leadbeheeropties, kunt u eenvoudig relevante informatie vastleggen, prioriteiten stellen en deals sluiten. Met Insightly kunt u zelfs gedetailleerde gegevens over uw diensten toevoegen en prijsoffertes en relevante informatie klaar hebben wanneer een potentiële klant hierom vraagt.

Insightly biedt aanpasbare dashboards voor het overzien van sleutelgegevens en het maken van geïnformeerde beslissingen voor de toekomst.

Het platform kan de productiviteit van je team een boost geven en je helpen je team te organiseren CRM-werkstromen met taken automatiseringen die repetitief werk en het risico op menselijke fouten verminderen.

Insightly beste functies

Combineert CRM, marketing, PM en verkoopmogelijkheden

Robuuste opties voor verkooppijplijn en leadbeheer

Intuïtieve dashboards

Taken automatiseren

Insightly limieten

Kan duur zijn voor kleinere bureaus in vergelijking met andere marketing software voor relatiebeheer

Automatiseringen kunnen veranderen na software-updates

Prijzen van Insightly

Plus : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Insightly beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (850+ beoordelingen)

: 4.2/5 (850+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (600+ beoordelingen)

3. Podio

Via: Podio Hoewel Podio niet per se een CRM-tool is, is het meer dan geschikt om je te helpen bij het beheren van bestaande en potentiële klanten.

Met Podio kunt u een uniek record van klanten en leads aanmaken en in realtime bewerken. Het platform biedt webformulieren waarmee het vastleggen van informatie een fluitje van een cent wordt. Omdat een vlekkeloze administratie van cruciaal belang is voor marketingbureaus, zult u blij zijn te horen dat u met Podio opmerkingen kunt toevoegen en bestanden kunt bijvoegen om uw invoer gedetailleerder te maken.

Wijs taken toe om uw team te organiseren, zorg ervoor dat iedereen zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden en houd de voortgang bij om uw bureau op de juiste koers te houden.

Dankzij Podio's meervoudige weergaven kunt u uw records vanuit verschillende perspectieven bekijken. Gebruik de eenvoudige lijstweergave om een uitgebreid overzicht van uw clients te krijgen, of schakel over naar de Kanban-bord weergave om hun statussen bij te houden en te beheren.

Podio integreert met verschillende platforms, waaronder Google Drive, Google Agenda en FreshBooks, waarmee u bestanden kunt delen, uw planning kunt organiseren en facturen kunt maken.

Podio beste functies

Ingebouwde webformulieren voor het vastleggen van informatie over clients

Gemakkelijk taken toewijzen en beheren

Meerdere weergaven

Talrijke integraties met populaire tools

Podio beperkingen

De mobiele app biedt niet alle functies

Sommige gebruikers vermeldden tragere responstijden

Podio prijzen

Gratis : $0/maand per gebruiker

: $0/maand per gebruiker Plus : $11,20/maand per gebruiker

: $11,20/maand per gebruiker Premium: $19,20/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Podio beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (450+ beoordelingen)

: 4.2/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4. Keap

Via: Keap Houd klantrelaties bij en factureer uw clients met deze uitzonderlijke marketingtool voor kleine bedrijven .

Een van de functies die je geweldig zult vinden is automatische lead capture. Keap verzamelt en organiseert leadinformatie via aangepaste formulieren, sociale media en landingspagina's. Een snelle follow-up is cruciaal voor het converteren van leads. Een snelle follow-up is cruciaal voor het converteren van leads en Keap bereikt potentiële clients automatisch op basis van hun acties en activiteiten.

Met Keap's native invoicing functies en betalingsverwerkers kun je facturen direct vanuit de CRM tool maken en sneller betaald worden. 💸

Verbind Keap met Zapier en geniet van maar liefst 5.000+ integraties! Als je apps gebruikt die niet door Zapier worden ondersteund, maak dan gebruik van Keap's open API om aangepaste integraties te maken.

Keap beste functies

Geautomatiseerde lead capture met praktische filteropties

Naadloze overgang van andere platforms

Uitstekende facturatie- en betalingsopties

Sterke integratiemogelijkheden via Zapier of open API

Keap limieten

Heeft een steilere leercurve

Klantenservice kan beter

Keap prijzen

**Pro: Begint bij $159/maand (1.500 contacten en twee gebruikers, extra gebruikers: $29/maand)

Max: Begint bij $229/maand (2.500 contactpersonen en drie gebruikers, extra gebruikers: $29/maand)

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Keap beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.400+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.200+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk onze lijst met de top alternatieven voor Keap

5. Slepen

Via: Slepen Treuzel niet om een uitstekende CRM-oplossing voor uw bureau te vinden! 🦶

Maak kennis met Drag, een gelikt hulpmiddel dat vertrouwt op de duurzame populariteit van e-mail als communicatiekanaal voor bedrijven . Hiermee kun je van je Gmail account een krachtige CRM machine maken! ✉️

Sleepborden zijn de centrale functie van het platform. Koppel je gedeelde inboxen en Google Groepen met een board om leads en aanvragen gemakkelijk te sorteren. Je kunt ook leden van je team aan het board toevoegen om hen op de hoogte te houden.

Verrijk elk gesprek met details om de samenwerking te stroomlijnen en te voorkomen dat je tussen verschillende apps moet schakelen. Voeg bestanden toe, wijs taken toe aan specifieke leden en laat aantekeningen achter.

Met Drag kun je automatisch e-mails toewijzen aan je medewerkers op basis van criteria zoals trefwoorden en afzender om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van zijn verantwoordelijkheden.

Breng samenwerking naar een hoger niveau door e-mails namens een collega te beantwoorden en samen overtuigende concepten voor e-mails te schrijven.

Dankzij geautomatiseerde follow-ups en sjablonen voor e-mails kunt u ervoor zorgen dat er geen lead tussen wal en schip valt en dat alle query's op tijd worden beantwoord!

Drag beste functies

Verandert Gmail in een CRM-platform

Automatische e-mail toewijzing

Geautomatiseerde follow-ups

Uitgebreide sjablonen voor e-mails

Limieten voor slepen

Het ontdekken van de functies van het platform kan tijd kosten

Updates kunnen de instellingen voor zichtbaarheid beïnvloeden

Prijzen voor slepen

Gratis : $0/maand per gebruiker

: $0/maand per gebruiker Starter : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Plus : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Sleep beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

6. Verkoper

Via: Verkoopplaats Wat krijg je als je een CRM-tool uitrust met krachtige automatiseringsmogelijkheden? Je krijgt Salesmate, een robuust platform om je team vooruit te helpen met gestroomlijnde marketingworkflows ! 🔝

Laten we beginnen met de prospect- en leadbeheeropties van het platform. Met Salesmate kun je e-mails en teksten in bulk schrijven en aangepaste e-mailcampagnes en gepersonaliseerde follow-ups opzetten om prospects om te zetten in klanten.

Met de tool kun je je verkooppijplijn visualiseren, elk gesprek met potentiële en bestaande clients bijhouden, gesprekken opnemen en je e-mail en kalender synchroniseren. Salesmate legt gegevens over gesprekken met klanten in realtime vast en werkt ze automatisch bij. Jij en je team kunnen zich richten op andere waardevolle Taken, wetende dat alle correspondentie netjes wordt gedocumenteerd!

De meest opvallende functie van Salesmate is Automatisering. Gebruik het om inzicht te krijgen in de gezondheid van je pijplijn, leads vast te leggen, teamprestaties te controleren en eenvoudig gepersonaliseerde ervaringen voor clients te creëren. Omdat Salesmate een journey-based tool is, kun je snel automatiseringen bouwen door de gewenste elementen (triggers, voorwaarden en acties) naar het canvas van het platform te slepen.

Salesmate beste functies

Robuuste automatiseringen

Uitstekende opties voor prospect- en leadbeheer

Intuïtief ontwerp met slepen en neerzetten

700+ integraties

Salesmate beperkingen

Geen optie om aan/uit-uren in te plannen voor gesprekken

Beperkte klantenservice

Prijzen van Salesmate

Starter : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Groei : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Boost : $40/maand per gebruiker

: $40/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Salesmate beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (60+ beoordelingen)

: 4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Als u op zoek bent naar een verkoopgerichte CRM-tool, probeer Pipedrive dan eens uit! 🚗

Het platform stelt je in staat om elke fase van je verkooppijplijn te visualiseren. Je kunt informatie over deals toevoegen en de voortgang ervan bewaken. Pas elke fase aan de processen van uw agentschap aan en profiteer van het drag-and-drop ontwerp en de kleurcoderingsopties om ervoor te zorgen dat er geen deal achterblijft.

Een andere functie die je zult waarderen is automatisering. Hiermee kun je elk onderdeel van je processen stroomlijnen, van e-mailmarketing tot follow-ups met clients.

Met visuele dashboards en aanpasbare rapporten, stelt Pipedrive je in staat om knelpunten op te sporen, KPI's bij te houden, doelen te stellen en de realisatie ervan te volgen.

Pipedrive integreert met meer dan 700 apps, waaronder eersteklas marketing- en CRM-tools zoals Zapier, HubSpot en LinkPort. Met het platform kun je ook in slechts een paar stappen je eigen app bouwen.

Pipedrive beste functies

Combineert verkoop- en CRM-functies

Gebruiksvriendelijke automatiseringen

Gedetailleerde dashboards en rapportageopties

700+ integraties

Pipedrive beperkingen

Kan geen datums gebruiken als triggers voor automatisering

Gebrek aan geavanceerde aanpassingsopties

Pipedrive prijzen

Essential : $9,90/maand per gebruiker

: $9,90/maand per gebruiker Geavanceerd : $19,90/maand per gebruiker

: $19,90/maand per gebruiker Professioneel : $39,90/maand per gebruiker

: $39,90/maand per gebruiker Power : $49,90/maand per gebruiker

: $49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

8. Freshsales

Via: Freshworks Krijg een frisse kijk op verkoop en CRM met Freshsales! 🔭

Dit platform stelt u in staat om een eersteklas ervaring te bieden aan uw bestaande en potentiële clients dankzij de variëteit aan beschikbare weergaven. Gebruik de activiteitsweergave om de betrokkenheid van clients in de loop van de tijd bij te houden, of maak gebruik van de Kanban-bordweergave om contactpersonen te sorteren op basis van hun positie in de pijplijn, zoals gecontacteerd, geïnteresseerd, niet geïnteresseerd, enz.

Freshsales biedt indrukwekkende opties voor leadbeheer, waarmee u meerdere pijplijnen kunt maken om de voortgang van deals bij te houden en voor elke fase een waarschijnlijkheidsscore toe te wijzen.

De AI-assistent van het platform, Freddy, kan u helpen bij het prioriteren van prospects, het voorspellen van het sluiten van deals, het bewaken van KPI's van teams en het genereren van gedetailleerde informatie over de voortgang van deals project rapportages genereren .

Freshsales integreert met tientallen platforms zoals Mailchimp en HubSpot. U hebt ook API-toegang om verbinding te maken met apps van derden.

Freshsales beste functies

Meerdere weergaven

Robuuste opties voor leadbeheer

AI-assistent Freddy

Integraties met populaire apps

Freshsales limieten

Langzamere reacties bij klantenservice

De prijs lijkt relatief hoger in de CRM ruimte

Prijzen van Freshsales

Gratis : $0/maand per gebruiker

: $0/maand per gebruiker Groei : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Pro : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Freshsales beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

9. Koper

Via: Koper Als uw agentschap binnen het Google ecosysteem leeft, kan Copper de juiste CRM-oplossing voor u zijn!

De grootste aantrekkingskracht ligt in de kracht om naadloos te integreren met Google Werkruimte. Synchroniseer Copper met Google Documenten om uw contacten bij te houden, verzamel informatie van leads en prospects met Google Formulieren en houd uw bestanden veilig en direct beschikbaar op Google Drive.

Met Copper kunt u altijd op de hoogte blijven van uw leads dankzij automatische follow-ups. Genereer e-mailsjablonen, stel herinneringen in en zorg ervoor dat gemiste deals tot het verleden behoren. Gebruik aangepaste velden om specifieke details van uw contacten bij te houden.

Het leveren van uitzonderlijke klantenservice is mogelijk dankzij Copper's waarschuwingen en notificaties-je krijgt een ping telkens wanneer je leads of contactpersonen je nodig hebben.

Houd alles wat er in je agentschap gebeurt in de gaten met de real-time Activity Feed van het platform.

Koper beste functies

Aangepaste waarschuwingen en notificaties

Geautomatiseerde follow-ups

Integreert naadloos met Google Werkruimte

Real-time activiteitenfeed

Koper limieten

Regels voor automatisering kunnen niet gedupliceerd worden

Meer rapportage-opties zouden een leuke toevoeging zijn

Koper prijzen

Basic : $23/maand per gebruiker

: $23/maand per gebruiker Professioneel : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Business: $99/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Koper beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

10. Monday verkoop CRM

Via: Monday Monday is een efficiënte CRM-oplossing gecombineerd met projectmanagement om uw processen te optimaliseren!

Monday Sales CRM maakt deel uit van een breder softwarepakket van Monday en is ontworpen om account-, lead- en contactgegevens te importeren vanuit Excel of via een API, met behoud van een onberispelijke organisatie. U hoeft zich geen zorgen te maken over het moeizaam controleren van geïmporteerde gegevens: het platform spoort efficiënt dubbele gegevens op, waarschuwt u en voegt ze samen.

Om de communicatie met klanten te vergemakkelijken, biedt Monday sales CRM functies zoals sjablonen voor e-mails, massa e-mails en e-mail synchroniseren en bijhouden. Gebruik ze om op de hoogte te blijven van elke interactie en tijd te besparen.

Maak gebruik van de no-code automatisering functie van Monday om terugkerende taken af te handelen, waardoor u tijd vrijmaakt voor activiteiten die waarde toevoegen.

Monday sales CRM beste functies

Gemakkelijk gegevens importeren

No-code automatiseringen

Uitzonderlijke communicatiefuncties

Uitgebreid bijhouden van prestaties

Monday verkoop-CRM limieten

Gebrek aan rapportageopties

Het platform kan buggy zijn

Monday sales CRM prijzen

Basic : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Standaard : $14/maand per gebruiker

: $14/maand per gebruiker Pro : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Monday verkoop CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (600+ beoordelingen)

: 4.6/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (372 beoordelingen)

Maak gebruik van de kracht van marketing-CRM-software

Als uw marketingbureau een bloem is, dan is de juiste CRM-software de voedingsbodem die haar helpt bloeien. 🌸

De marketing CRM oplossingen die we hebben besproken zijn stuk voor stuk spectaculair en zorgen ervoor dat je veel aspecten van client relaties kunt stroomlijnen. Als u op zoek bent naar een alles-in-één software die CRM, marketing, verkoop, projecten en andere aspecten combineert, dan is dit de beste oplossing taakbeheer in één keurig pakket, probeer ClickUp vandaag nog uit -Free Forever!