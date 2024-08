Combinatie van CRM & Projectbeheer – Alles-in-één CRM-software

Klanten zijn de kers op de sundae van een bedrijf. 🍧

Zonder hen zouden bedrijven gewoon geen zin hebben.

En dat is precies waarom je een efficiënt klantenbeheer (CRM) nodig hebt.

CRM helpt bedrijven bij het onderhouden van boeiende relaties met hun klanten en cliënten.

Je moet echter ook projecten, budgetten, resources en nog veel meer beheren om ervoor te zorgen dat je op tijd aan de behoeften van de klant voldoet.

hoe ga je met al deze aspecten om zonder gek te worden?

Door gebruik te maken van CRM en projectbeheer gecombineerd.

In dit artikel bekijken we de verschillen tussen CRM en projectmanagement, hoe je ze samen kunt gebruiken en wat je moet zoeken in een alles-in-één oplossing. We belichten ook de beste CRM software voor projectbeheer die je vandaag kunt gebruiken.

Laten we beginnen.

Wat is klantrelatiebeheer?

Customer Relationship Management (CRM) is een proces dat zich richt op het beheren van interacties met uw klanten en cliënten. Het gaat om het onderhouden van relaties om de klanttevredenheid en de verkoop te verhogen.

En hoewel CRM en projectbeheer moeten samenwerken om hun doelstellingen te bereiken, hebben ze ook hun verschillen:

Verschillen tussen CRM en projectmanagement?

Projectmanagementsoftware is gemaakt om een project op tijd en binnen het budget af te leveren. CRM-software wordt gebruikt om interacties met prospects en bestaande klanten te beheren. Hier is een handige grafiek die de belangrijkste verschillen tussen CRM en projectmanagement samenvat:

Key differences between CRM and Project Management. | Parameter | CRM | Projectmanagement | | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Focus | Klanten, klanten, potentiële partners, leveranciers en andere belanghebbenden | Werknemers, deliverables, budgetten en /href/https://clickup.com/nl/blog/8439/grondstoffenbeheer/resource management/%href/ || Gemiddelde prijs $12 tot $90 per gebruiker per maand. De duurdere tools kunnen variëren van $150-$300/maand | $5-$90 per gebruiker/maand. De duurdere tools kunnen variëren van $150-$300/maand | Voorbeelden | /href/ https://clickup.com/teams/crmClickUp/%href/ , Salesforce, /href/https://clickup.com/nl/blog/39900/microsoft-dynamics-alternatieven/Microsoft Dynamics/%href/, /href/ https://clickup.com/blog/?p=16364Zoho/%href/ , en HubSpot CRM | /href/ https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/ , /href/ https://clickup.com/compare/asana-alternativeAsana/%href/ , /href/ https://clickup.com/blog/basecamp-review/Basecamp/%href/ , en /href/ https://clickup.com/blog/?p=14228Microsoft Projectbeheer/%href/ |

Noot: Hoewel je twee aparte tools kunt gebruiken om elk proces te beheren, is het beter om een alles-in-één tool te gebruiken met volledig geïntegreerde projectmanagement- en CRM-functionaliteit, zoals ClickUp.

Wat maakt een goede CRM-oplossing voor projectbeheer uit?

Een uitstekende oplossing voor projectbeheer voor klanten moet super gebruiksvriendelijk, flexibel en robuust zijn. En hoewel je kunt kiezen voor integraties of twee aparte tools om elk proces te beheren, kun je ook een all-in-one oplossing gebruiken om beide processen te beheren.

Als je een CRM met projectmanagementfuncties gebruikt, kun je je project- en klantgegevens in één centraal platform beheren en hoef je niet de hele dag tussen apps te schakelen.

En natuurlijk wil je te complexe (en dure 👀) tools vermijden.

Om je te helpen beslissen, zijn hier tien dingen waar je op moet letten bij het kiezen van CRM-software voor projectbeheer:

1. Gebruiksgemak

De software die u kiest moet een eenvoudig implementatieproces hebben en een gebruikersvriendelijke interface voor uw medewerkers en klanten.

waarom klanten?

Zij moeten toegang hebben tot de tool omdat ze een essentiële rol spelen in de feedback- en goedkeuringsprocessen. Als u uw klanten toegang geeft, leidt dat ook tot meer transparantie, minder e-mails en houdt u iedereen op één lijn.

Zorg er bovendien voor dat de tool die je kiest past bij je huidige bedrijfsprocessen. U wilt niet halverwege uw CRM-implementatie tot de ontdekking komen dat de tool uw hele workflow verstoort.

2. Aanpasbaarheid

Omdat elk bedrijf uniek is, volstaat een standaardaanpak soms niet.

Daarom heb je een tool nodig die aanpasbaar is.

Een aanpasbare oplossing helpt je om je behoeften nauwkeurig weer te geven.

Een projectbeheerfunctie zoals ClickUp's aangepaste taakstatussen kunnen uw supportteam helpen hun workflow aan te passen op basis van problemen, klanten en tickets.

3. Samenwerking met klanten

Kies een oplossing waarmee u de klant in uw projectruimte voor relatiebeheer kunt brengen om te laten zien hoe hun projecten vorderen. Het zal u ook helpen om de proefdruk- en goedkeuringsprocessen te versnellen.

En dat is superbelangrijk, want de klant heeft altijd gelijk.

maar het kan niet zo zijn dat klanten toegang hebben tot elk document in je software, toch?

Maak je geen zorgen. Zorg ervoor dat je tool granulaire permissie instellingen biedt, zodat je kunt bepalen wie toegang heeft tot wat.

De klant heeft misschien niet altijd gelijk, maar CRM-tools voor taakbeheer met samenwerkingsfuncties hebben dat wel.

4. Document- en gegevensbeheer

Of u nu kiest voor een desktop-app of een cloud-gebaseerde CRM- en projectmanagement-app, de tool die u kiest moet u in staat stellen om documenten te beheren en klantinformatie met gemak te analyseren.

stel je voor dat je tonnen verschillende apps moet doorlopen om dat ene document te vinden dat je zoekt

Daarnaast moet je met de software kennisbanken, gebruikershandleidingen en inwerkdocumenten kunnen maken en delen. Zo kun je relevante informatie delen met je klanten als dat nodig is.

5. Portfoliomanagement

Een tool met functies voor portfoliobeheer helpt bedrijven om klantenactiviteiten bij te houden.

Hiermee kunt u uw hele klantenbestand analyseren en categoriseren om loyale klanten te identificeren (degenen die u het meeste geld opleveren 💰).

Op deze manier kunt u een CRM projectplan dat zich richt op het behouden van je meest waardevolle klanten. En u kunt manieren brainstormen om de vonk in een falende relatie te laten overslaan.

6. Visueel projectbeheer Visueel projectbeheer helpt teams om tijdlijnen, taken en deadlines beter te begrijpen. Je hebt maar één blik nodig om te zien hoe projecten en klantrelaties vorderen.

Zoek naar software met visuele functies zoals Gantt-diagrammen , tijdlijnen en kanban bord overzichten .

Dit zal je helpen:

Communicatie te centraliseren en iedereen op dezelfde pagina te houden

Snel beslissingen nemen op basis van nauwkeurige gegevens

Potentiële knelpunten in deCRM-workflow ### 7. Verkoop pijplijn beheer

Het beheer van de verkooppijplijn vormt de kern van CRM-systemen.

**Maar wat is een verkooppijplijn?

Een verkooppijplijn is een momentopname van waar uw prospects zich bevinden tijdens het verkoopproces. Het helpt een CRM-projectmanager om de stroom van leads en klanten doorheen het verkoopproces te volgen.

De CRM-projectmanagementtool die u kiest, moet functies hebben zoals leadtracking, pipelinebeheer, verkoopdashboards en meer. Dit zijn de basisvereisten voor CRM-software voor bijvoorbeeld onroerend goed .

Dit zal je helpen bepalen hoe snel verkopers leads kunnen omzetten in verkoop.

En als u uw verkoopprestaties wilt verbeteren, kan een goede blik op uw CRM-projectmanagementtool u vertellen wat werkt en wat niet.

8. Gestroomlijnde communicatie

Een CRM- en projectbeheertool met speciale communicatie- of chatfuncties kan bedrijven helpen om silo's en ontoegankelijkheid van gegevens te vermijden.

Teamleden moeten opmerkingen kunnen plaatsen, documenten kunnen bijvoegen en videogesprekken kunnen voeren zonder de tool te verlaten. Dit stroomlijnt de communicatie omdat je niet de hele dag tussen apps hoeft te schakelen.

9. Gegevensgedreven inzichten

Datagestuurde inzichten geven je realtime informatie over hoe elk aspect van je bedrijf het doet.

De CRM- en projectmanagementsoftware die je kiest, moet je gedetailleerde rapporten en dashboards geven. Dit helpt je om knelpunten te identificeren, de prestaties van medewerkers te controleren en ervoor te zorgen dat teams hun bedrijfsdoelen halen.

Dit maakt het veel gemakkelijker om goed geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen.

10. Integraties

Goed geïntegreerde systemen zorgen voor een goede gegevensstroom en gestroomlijnde werkstroombeheer op verschillende platforms.

Kies een CRM projectmanagement softwareoplossing die kan integreren met andere tools in je werkruimte. Zo hoef je je favoriete apps niet los te laten. 😌

Hier is een lijst met integraties die je nodig zou kunnen hebben:

Tools voor videovergaderen

Apps voor instant messagingSoftware voor het opsporen van bugs kan krijgen!

4. Afdelingsoverschrijdende afstemming

Vergeet niet dat een alles-in-één tool u voorziet van één enkele bron van waarheid. Dit helpt uw project-, marketing-, verkoop- en klantenserviceteams om een gezamenlijk begrip te creëren van de behoeften van de klant en de voortgang van het project.

Het stelt je ook in staat om een eengemaakt taakbeheer- en rapportagesysteem te creëren waarmee teams gemakkelijk kunnen samenwerken.

Marketingteams kunnen bijvoorbeeld de rapporten van de tool gebruiken om de mate van interesse van een klant te bepalen en te beslissen of ze hem een verkoop kunnen doen. En als dat zo is, kun je een nieuw project starten dat gericht is op de klant.

Nadelen

Hier zijn twee nadelen van het gebruik van één tool om beide processen te beheren:

1. Verschillende tijdlijnen

Een van de problemen van het combineren van de twee processen is dat ze afhankelijk zijn van verschillende tijdlijnen.

Een project voor relatiebeheer richt zich op het opbouwen van relaties op de lange termijn omdat het een doorlopend proces is. Aan de andere kant is projectmanagement meer tijdelijk omdat projecten een startdatum en einddatum hebben.

Het is zinvol om deze twee gescheiden te houden als je niet wilt dat ongerelateerde klantgegevens je projectbeheer-app vervuilen.

2. Sommige alles-in-één apps kunnen duur zijn

Hoewel het goedkoper kan zijn om één tool te gebruiken die meerdere softwarefuncties uitvoert, kunnen sommige alles-in-één oplossingen behoorlijk prijzig zijn.

Maar vergeet niet dat er ook alles-in-één tools zijn zoals ClickUp die krachtige gratis plannen aanbieden !

Wat ons brengt bij..

Beste CRM-oplossing voor uw team

Een goede alles-in-één oplossing is robuust, betaalbaar en eenvoudig te gebruiken.

Is er een goede _oplossing die aan al deze eisen voldoet?

Het antwoord is nee... er is een uitstekende alles-in-één flexibele CRM oplossing die aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet en meer: ClickUp!

Wat is ClickUp?

ClickUp is een van 's werelds best beoordeelde CRM- en projectmanagementtools die wordt gebruikt door superproductieve teams in kleine en grote bedrijven.

Met functies zoals een kalenderweergave, Taak afhankelijkheden en Cloudopslag clickUp maakt het tevreden houden van klanten en projectdoelen bereiken een fluitje van een cent.

Hier leest u waarom ClickUp is de beste CRM voor projectbeheer:

ClickUp Views: gebruik verschillende projectweergaven zoals Kanban-borden, een lijstweergave of boxweergave om alles te beheren, van verkooppijplijnen tot projectstatussen

Documenten: maak onboardingdocumenten voor klanten, gebruikershandleidingen,zakelijke voorstellenen meer

maak onboardingdocumenten voor klanten, gebruikershandleidingen,zakelijke voorstellenen meer Mijlpalen: zien wanneer u een belangrijk doel hebt bereikt, zoals het verkrijgen van goedkeuringen van klanten

Aangepaste taakstatussen: maak aangepaste workflows voor uw project-, marketing-, verkoop- en klantenserviceteams

maak aangepaste workflows voor uw project-, marketing-, verkoop- en klantenserviceteams CRM-sjablonen : Gebruik de CRM-sjablonen van ClickUp om uw CRM in te stellen voor projectbeheer

Aangepaste velden : maak unieke taakvelden om telefoonnummers, e-mails, notities, prospectitems of echt alles wat u maar kunt bedenken te beheren

maak unieke taakvelden om telefoonnummers, e-mails, notities, prospectitems of echt alles wat u maar kunt bedenken te beheren Portfolio's: houd al uw klantinitiatieven bij op één plaats enportfolio's delen met belanghebbenden om iedereen op de hoogte te houden

houd al uw klantinitiatieven bij op één plaats enportfolio's delen met belanghebbenden om iedereen op de hoogte te houden Dashboards en Widgets: krijg een overzicht op hoog niveau van de voortgang van projecten, knelpunten en teamprestaties

krijg een overzicht op hoog niveau van de voortgang van projecten, knelpunten en teamprestaties E-mail ClickApp: houd alle communicatie met uw klanten op één plaats door e-mails rechtstreeks te verzenden en te ontvangen vanuitClickUp taken *Taken toewijzen: Wijs taken uit de verkooppijplijn en projecttaken toe aan afzonderlijke geadresseerden, meerdere geadresseerden of teams

houd alle communicatie met uw klanten op één plaats door e-mails rechtstreeks te verzenden en te ontvangen vanuitClickUp taken *Taken toewijzen: Wijs taken uit de verkooppijplijn en projecttaken toe aan afzonderlijke geadresseerden, meerdere geadresseerden of teams Formulierweergave: verzamelenbugrapportenverzoeken van klanten en feedback van klanten en zet ze om in uitvoerbare taken

verzamelenbugrapportenverzoeken van klanten en feedback van klanten en zet ze om in uitvoerbare taken Privacy, machtigingen en gasten: voeg klanten en andere belanghebbenden als gast toe aan uw projecten en bepaal waar ze toegang toe hebben

voeg klanten en andere belanghebbenden als gast toe aan uw projecten en bepaal waar ze toegang toe hebben Integraties : integreer ClickUp met populaire tools zoalsZoom,Basecamp,Jiraen meer voor maximale functionaliteit

Bonus: CRM Gereedschap voor Mac !

CRM Sjabloon van ClickUp

beheer uw leads, klantrelaties en verkoop op één plaats met deze ClickUp CRM-sjabloon_

Als uw team uw klantrelaties beheert, vindt u dit misschien CRM-sjabloon door ClickUp nuttig. Het biedt 30 gedetailleerde voortgangsstatussen voor taken en vier verschillende weergaven om uw werk te visualiseren, waardoor het gemakkelijk wordt om uw accounts op een logische manier te organiseren.

Met de sjabloon kunt u uw klantinformatie bekijken in een agenda, ClickUp Docs of Kanban-bord en eenvoudig items slepen en neerzetten als dat nodig is. Het scheidt ook uw accountgegevens en gesloten deals in verschillende lijsten, zodat er geen verwarring ontstaat over waar uw klanten zich bevinden in de verkooppijplijn. Download deze sjabloon

Laat uw bedrijf en klantenbestand groeien met ClickUp

Een aanzienlijk deel van klantenbinding klanten voorzien van producten en diensten van hoge kwaliteit.

Pst... daarom heb je projectmanagement nodig.

En hoewel u de twee elementen afzonderlijk zou kunnen beheren, is dat gewoon niet praktisch. Gelukkig maakt ClickUp het werk gemakkelijk.

ClickUp kan u helpen uw taken en klantrelaties in één klap te beheren met functies zoals terugkerende taken, taakrelaties en toegewezen opmerkingen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !