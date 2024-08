De beste 10 CRM-marketingprogramma's in 2024

Er zijn veel gegevens over je klanten beschikbaar.

Het vervelende is dat deze gegevens vaak verspreid zijn over verschillende producten in uw technische stapel. Het ergste is dat deze gegevens vaak moeilijk te synchroniseren zijn. Beheer van klantrelaties ( CRM ) software brengt al die gegevens samen en meer.

Deze tools helpen bij het beheren van al uw contacten vanaf één handige locatie die integreert met andere gebieden van uw technische stapel zodat alles altijd gesynchroniseerd is. Ze maken het gemakkelijk om marketing te verbeteren door aanpassingen. In dit artikel kijken we kort naar CRM-marketing en geven we een lijst van de beste tools die hiervoor op de markt zijn.

Wat is CRM-marketing?

CRM (Customer relationship management) software wordt gebruikt om informatie over klanten op één centrale locatie te verzamelen. CRM marketing gebruikt de gegevens om langdurige relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden.

Door gebruik te maken van de gegevens in hun CRM kunnen bedrijven het gedrag, de voorkeuren en behoeften van hun klanten beter begrijpen . Ze kunnen deze kennis gebruiken om effectievere marketingstrategieën . Marketing op basis van CRM-gegevens is persoonlijker en relevanter, wat leidt tot verbeterde ROI .

Wat moet u zoeken in marketing-CRM-software?

Bij het kiezen van marketing CRM-software zijn er een paar sleutelelementen waar u op moet letten.

Integratie met andere systemen : Het hele punt vanCRM-software is om een enkele bron van waarheid te worden. Het moetintegreren met zoveel mogelijk van je stack.

: Het hele punt vanCRM-software is om een enkele bron van waarheid te worden. Het moetintegreren met zoveel mogelijk van je stack. Gebruiksgemak : Het maakt niet uit hoe krachtig een tool is als niemand kan achterhalen hoe het te gebruiken. Je CRM moet iets zijn waar elke medewerker die het moet gebruiken snel in getraind kan worden.

: Het maakt niet uit hoe krachtig een tool is als niemand kan achterhalen hoe het te gebruiken. Je CRM moet iets zijn waar elke medewerker die het moet gebruiken snel in getraind kan worden. Marketinganalyse en rapportage : De sleutel tot effectieve CRM-marketing is het kunnen gebruiken van de gegevens die uwCRM-software levert. Het is belangrijk dat de tool die je kiest toegankelijke en relevante gegevens levert.

: De sleutel tot effectieve CRM-marketing is het kunnen gebruiken van de gegevens die uwCRM-software levert. Het is belangrijk dat de tool die je kiest toegankelijke en relevante gegevens levert. Klantenservice: Uw klanten vertrouwen op u en u vertrouwt op uw CRM. Als er iets fout gaat, moet u weten dat u snel een antwoord krijgt.

Creëer je ideale systeem om contacten, klanten en deals te beheren terwijl je eenvoudig koppelingen tussen taken en documenten toevoegt om je werk te stroomlijnen

We weten dat ClickUp bovenaan deze lijst staat, maar daar is een goede reden voor! ClickUp is het ideale platform voor marketingteams omdat het flexibel en aanpasbaar is. Het heeft een gecentraliseerde werkruimte die een bereik van weergaveopties biedt om projecten te beheren.

De ingebouwde functies voor projectmanagement zorgen voor eenvoudig bijhouden van de voortgang, zodat marketingteams deadlines van projecten halen. Bovendien, ClickUp naadloos geïntegreerd met met marketingtools zoals Google, Slack en HubSpot, voor een betere werkstroom en productiviteit.

De geavanceerde automatisering functies stellen teams in staat om tijd besparen op repetitieve zaken zoals het aanmaken en toewijzen van taken en het instellen van herinneringen. ClickUp's gestroomlijnde, functierijke platform optimaliseert de productiviteit van uw marketing team, terwijl het uw verkoopinspanningen verbetert met efficiënt delen van informatie.

Laten we eens wat dieper ingaan op de vraag waarom marketingteams zo enthousiast zijn ClickUp's CRM :

ClickUp beste functies

ClickUp Dashboards : Houd uw customer lifetime value, grootte van deals (en gemiddelden) visueel bij en vergrendel uw prestaties van uw verkoopteam vast om ervoor te zorgen dat uw marketingtactieken werken

Houd uw customer lifetime value, grootte van deals (en gemiddelden) visueel bij en vergrendel uw prestaties van uw verkoopteam vast om ervoor te zorgen dat uw marketingtactieken werken Aangepaste statussen en velden : Pas fasen van verkoopprocessen aan of houd bestellingen, hot leads, scores en meer bij door aangepaste velden toe te voegen aan uw CRM-workstroom

: Pas fasen van verkoopprocessen aan of houd bestellingen, hot leads, scores en meer bij door aangepaste velden toe te voegen aan uw CRM-workstroom Formule velden : Automatisch de kosten berekenen van een bestelling van een nieuw product of scores bijhouden voor nieuwe leads

Redactie en annotaties : Geef clients toegang tot belangrijke marketing Documenten en werk in pas met henin al uw projecten *Aangepaste marketingsjablonen: Kies uit tientallen aangepasteCRM-sjablonen in ClickUp om marketingcampagnes bij te houden,design projecten,marketingdoelencontent abonnementen en meer

Geef clients toegang tot belangrijke marketing Documenten en werk in pas met henin al uw projecten *Aangepaste marketingsjablonen: Kies uit tientallen aangepasteCRM-sjablonen in ClickUp om marketingcampagnes bij te houden,design projecten,marketingdoelencontent abonnementen en meer Werkstroom automatisering : Pas automatisch nieuwe sjablonen toe, voeg opmerkingen toe of verplaats items van de ene status naar de andere om u echt te kunnen concentreren op de belangrijke Taken

: Pas automatisch nieuwe sjablonen toe, voeg opmerkingen toe of verplaats items van de ene status naar de andere om u echt te kunnen concentreren op de belangrijke Taken Flexibele weergaven voor CRM: Rangschik accounts moeiteloos met de 10+ flexibele CRM-weergaven van ClickUp voor eenvoudige

ClickUp limieten

De aanpassingsmogelijkheden kunnen voor sommigen overweldigend zijn

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app (tenminste nog niet!)

Sommige andere CRM's in deze lijst zijn meer geschikt voor ondernemingen

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement

Unlimited-abonnement : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business-abonnement : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Business Plus-abonnement : $19 per gebruiker per maand

: $19 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact met ons op voor meer informatie!

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Salesforce

Via SalesforceSalesforce is een toonaangevend CRM-product dat een uitgebreid pakket functies biedt voor verkoop, marketing en klantenservice. Hoewel het een van de duurdere opties in deze lijst is, vertrouwen bedrijven op Salesforce om hun marketingstrategieën te verbeteren en multi-channel campagnes aan te pakken.

De gerichte berichtgeving, meetbare campagne-effectiviteit, geïntegreerde leadbeheer aanpasbare dashboards en geavanceerde integraties zorgen ervoor dat marketing teams kunnen floreren en verkoopteams helpen meer deals binnen te halen.

Salesforce beste functies

Zie hoe goed uw team het doet met eenvoudig te begrijpen grafieken en grafieken

Werk samen met uw team aan projecten met behulp van een speciale tool genaamd een sociale feed

Nieuwe klanten automatisch aan het juiste lid van het team geven om af te handelen

Op één plek te weten komen wat mensen over je bedrijf zeggen op Facebook en Twitter

Met een paar klikken aangepaste e-mailcampagnes maken en versturen naar uw klanten

Herinneringen en taken instellen voor jezelf en je team zodat je nooit een belangrijke deadline mist

Salesforce limieten

Sommige gebruikers klagen over hoge prijzen en impliciete kosten

Ervaren een steile leercurve en problemen met de acceptatie door gebruikers

Spenderen veel tijd aan het beheren van het systeem

Willen een gratis versie zoals veel andere CRM-opties

Prijzen van Salesforce

Essentials : $25 per gebruiker per maand

: $25 per gebruiker per maand Professioneel : $75 per gebruiker per maand

: $75 per gebruiker per maand Enterprise : $150 per gebruiker per maand

: $150 per gebruiker per maand Unlimited: $300 per gebruiker per maand

Salesforce beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (13k+ beoordelingen)

: 4.3/5 (13k+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17k+ beoordelingen)

3. HubSpot

Via HubSpot HubSpot is CRM-software die zich richt op inbound marketing en verkoop. Deze alles-in-één marketingtool helpt ook bij het beheren van relaties met klanten. Maar dankzij de geavanceerde interface en nuttige integraties kunnen marketingteams gedetailleerde analyses krijgen en campagnes bijhouden - allemaal met behulp van andere tools.

HubSpot beste functies

Grafieken bekijken van alle mensen die interesse hebben om bij je te kopen en hoe dicht ze bij een aankoop zijn

Praat met je klanten via live chatten, e-mail of door een vergadering met ze in te plannen

Bewaar al je belangrijke documenten op één plek en deel ze met je team

Werk met andere populaire tools zoals Microsoft Dynamic, Slack en Jira, allemaal in één app

Gebruik sjablonen om snel en gemakkelijk professioneel ogende e-mails en documenten te maken

Ontvang herinneringen over taken die u Nog te doen staan, zodat u nooit meer vergeet een klant op te volgen

HubSpot limieten

Sommigen vinden de abonnementen verwarrend

Ervaren dat prijzen snel oplopen

Het gratis abonnement mist goede ondersteuning

Sommigen zeggen dat het lang niet zoveel functies heeft als andere CRM-programma's

HubSpot prijzen

Gratis abonnement

Starter : $50/maand voor elk product

: $50/maand voor elk product Professioneel : Minimaal $400/maand voor maximaal vijf gebruikers

: Minimaal $400/maand voor maximaal vijf gebruikers Enterprise: Minimaal $1.200/maand voor maximaal tien gebruikers

HubSpot beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (9.400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.600+ beoordelingen)

4. Zendesk verkopen

Via ZendeskZendesk Sell is een CRM-product dat integreert met de beroemde klantenservice-producten van Zendesk. Gebruikers houden van Zendesk vanwege de geweldige mobiele apps om onderweg te analyseren, bijhouden en rapporteren. Bovendien biedt Zendesk uitgebreide analyses en rapportage om ervoor te zorgen dat marketinginspanningen niet verspild worden.

Dit diepgaande platform kan zaken als gebruikerstevredenheid en responstijden bijhouden. En net als andere tools in deze lijst heeft het gedetailleerde ingebouwde enquêtes en formulieren om feedback van klanten te organiseren.

Zendesk Sell beste functies

Houd klantinteracties bij, inclusief telefoontjes, e-mails en vergaderingen

Gebruik verkoopvoorspellingen om te voorspellen hoeveel geld je in de toekomst zult verdienen

Deel aantekeningen en werk samen met je team aan accounts van klanten

Inzicht krijgen in je verkoopprestaties met visuele rapportages

Gepersonaliseerde e-mailcampagnes sturen naar groepen klanten

Gebruik de mobiele app om overal toegang te krijgen tot klantinformatie en aan deals te werken

Zendesk Sell limieten

Sommigen rapporteren de ervaring als een beetje een leercurve

Gebruikers vinden dat het prijzig kan worden als ze de meer geavanceerde functies willen gebruiken

Kan moeilijk zijn om contact op te nemen met klantenservice

Zendesk Sell prijzen

Teams : $19 per gebruiker per maand

: $19 per gebruiker per maand Groei : $49 per gebruiker per maand

: $49 per gebruiker per maand Professioneel : $99 per gebruiker per maand

: $99 per gebruiker per maand Enterprise: Vanaf $150 per gebruiker per maand

Zendesk Sell beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (400+ beoordelingen)

: 4.2/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

5. Zoho CRM

Via Zoho Zoho CRM is het CRM-gedeelte van Zoho's ecosysteem van zakelijke toepassingen. Veel marketingteams vinden het prettig omdat het geschikt is voor teams van verschillende grootte. Zoho kan ook verkoopprocessen en workflows van klantenservice teams stroomlijnen.

Zoho beste functies

Laat de app wat werk voor je doen door automatisch e-mails te versturen en potentiële klanten op te volgen

Maak speciale websites alleen voor je klanten om toegang te krijgen tot informatie en op de hoogte te blijven

Beantwoord e-mails van al je verschillende accounts zonder tussen apps te hoeven schakelen

Alles wat er gebeurt met uw verkoop op één plek bekijken met grafieken en grafieken

Al uw vergaderingen en gesprekken met klanten bijhouden in één kalender, zodat u nooit een afspraak mist

Ontvang een melding wanneer een klant een specifieke actie onderneemt, zoals het openen van een e-mail of het invullen van een formulier

Zoho limieten

Sommigen hebben moeite met de hoeveelheid aanpassingen die nodig zijn om aan de slag te gaan

Werken met formulieren die niet geoptimaliseerd zijn voor conversies

Gebruikers vinden dat Zoho veel functies biedt, maar dat deze complexer worden naarmate de eisen toenemen

Ervaring is beperkt in klantenservice

Zoho prijzen

Standaard : $14 per gebruiker per maand

: $14 per gebruiker per maand Professioneel : $23 per gebruiker per maand

: $23 per gebruiker per maand Enterprise : $40 per gebruiker per maand

: $40 per gebruiker per maand Ultimate: $52 per gebruiker per maand

Zoho beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (2.300+ beoordelingen)

: 4/5 (2.300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.200+ beoordelingen)

6. Monday.com

via Monday.nlMonday heeft zijn CRM-software gebaseerd op zijn bestaande samenwerkingsplatform. Deze CRM-tool helpt bij het vereenvoudigen van klantenbeheer met functies zoals het bijhouden van deals, automatisering van marketing en verkooppijplijnborden.

Dit is ideaal voor marketingteams die inzicht willen in hoe klanten het hele traject doorlopen. Daarnaast gebruikt Monday ROI rapportage en klantsegmentering om de voortgang van marketingcampagnes bij te houden.

Monday.com beste functies

Houd uw leads, deals en klanten allemaal op één plek bij

Maak aangepaste velden om de informatie bij te houden die voor u het belangrijkst is

Gebruik activiteitenlogboeken om een geschiedenis van alle interacties met klanten te bekijken

Samenwerken met je team aan deals en accounts van klanten

E-mails rechtstreeks vanuit de app verzenden en ontvangen

Automatisering gebruiken om je werkstromen te stroomlijnen

Monday.com limieten

Vereist een minimum van drie zetels voor alle betaalde abonnementen

Limiet aan het aantal automatiseringen per maand

Beperkt de naleving van HIPAA en sommige functies op het gebied van veiligheid tot het Enterprise-abonnement

Biedt beperkte functies in de laagste abonnementen

Monday.com prijzen

Basis : $10 per zetel per maand

: $10 per zetel per maand Standaard : $14 per zetel per maand

: $14 per zetel per maand Pro : $24 per zetel per maand

: $24 per zetel per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

Monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

7. MailChimp

Via MailChimp Mailchimp heeft zijn platform voor e-mailmarketing en automatisering uitgebreid tot een volwaardige CRM. Dus, als je op zoek bent naar gebruiksvriendelijke en geavanceerde e-mail marketingsoftware mailChimp is een geweldige optie voor marketingcampagnebeheer en meer.

Met honderden aanpasbare sjablonen voor e-mails en eenvoudige automatiseringstools om routinetaken te stroomlijnen, zullen marketingteams veel plezier beleven aan MailChimp. En niet te vergeten, deze marketing CRM tool wordt geleverd met analytische dashboards zodat marketing teams eenvoudig lijsten met abonnees kunnen segmenteren, targeten en beheren.

Mailchimp beste functies

Houd alle informatie van je klanten op één plek bij, inclusief hun contactgegevens en aankoopgeschiedenis

Gebruik tags en segmenten om je klanten te groeperen op basis van hun rente en gedrag

Maak gepersonaliseerde e-mails en landingspagina's met de drag-and-drop editor van Mailchimp

Geautomatiseerde e-mails instellen om nieuwe klanten te verwelkomen of leads op te volgen

Bewaak uw verkoop en klantbetrokkenheid met interactieve rapportages

Gebruik integraties met andere tools, zoals sociale mediaplatforms en e-commerceplatforms

Mailchimp beperkingen

Limiteert de organisatie van contacten tot categorieën of tags

Vereist dat gebruikers hun eigen sjablonen maken

Heeft een interface die voor sommige gebruikers onhandig en onhandig kan aanvoelen

Niet voldoende voor proactief beheer van verkoop, klantenservice of andere interactieprocessen met klanten

Mailchimp prijzen

Gratis abonnement

Essentials : $13 per maand

: $13 per maand Standaard : $20 per maand

: $20 per maand Premium: $350 per maand

Mailchimp beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (16k+ beoordelingen)

: 4.6/5 (16k+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (16k+ beoordelingen)

8. SugarCRM

Via SugarCRM SugarCRM is een CRM-product dat zich richt op klantervaring via meerdere kanalen. Het is een goede match voor marketingteams vanwege de weergave van het grote geheel klanttraject . SugarCRM heeft ook geavanceerde marketing campagne management tools zoals automatisering van werkstromen en leadrouting.

Met deze functies kunnen marketingteams beter samenwerken en uiteindelijk gepersonaliseerde ervaringen aan klanten leveren.

SugarCRM beste functies

Bekijk alle keren dat je klanten contact hebben gehad met je bedrijf, zodat je verkoopteam op het juiste moment en op de juiste manier contact kan opnemen

Laat je klanten zichzelf helpen door toegang te krijgen tot een gepersonaliseerde website waar ze antwoorden op hun vragen kunnen vinden

Vang problemen in een vroeg stadium op met een tool waarmee u klachten van klanten kunt bijhouden en kunt zien wat er moet worden opgelost

Maak uw eigen speciale pagina's en e-mails om meer mensen te interesseren voor uw bedrijf

Ontvang een melding wanneer een klant op een link klikt of een formulier invult, zodat u ze kunt opvolgen

Een lijst bekijken van alle taken die u nog moet doen, zodat u nooit meer vergeet een klant op te volgen

SugarCRM limieten

Sommigen vinden de configuratie en installatie moeilijk en tijdrovend

Gebruikers vinden de interface onoverzichtelijk en moeilijk te navigeren

Moeten add-ons kopen om het meeste uit de software te halen

Vinden de prijzen hoog, vooral in de hogere segmenten

SugarCRM prijzen

Professioneel : $52 per gebruiker per maand

: $52 per gebruiker per maand Sell : $80 per gebruiker per maand

: $80 per gebruiker per maand Serveren : $80 per gebruiker per maand

: $80 per gebruiker per maand Enterprise : $85 per gebruiker per maand

: $85 per gebruiker per maand Markt: $1.000 per maand

SugarCRM beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (600+ beoordelingen)

: 3.8/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (300+ beoordelingen)

9. Freshworks

Via Freshservice van Freshworks Freshworks CRM combineert automatisering van verkoop en marketing met inzichten op basis van AI. Het helpt dienstverlenende bedrijven hun klantenbetrokkenheid te centraliseren en gebruikt functies zoals de 360-graden weergave van de klant om een volledig beeld te krijgen van de pijplijn. Bedrijven van elke grootte zullen deze marketing CRM tool waarderen om de omzet te verhogen en de klanttevredenheid te verbeteren.

Freshworks beste functies

Laat de app u vertellen wie het meest waarschijnlijk bij u zal kopen door elke potentiële klant een score te geven

Weet hoe geïnteresseerd een klant is voordat u met hem praat door te controleren hoe ze met uw bedrijf hebben gecommuniceerd

Bulk e-mails versturen, maar elke e-mail personaliseren voor de beoogde ontvanger

Nog te doen voor elke potentiële klant bijhouden, alles op één plek

Automatische antwoorden instellen op veelgestelde vragen zodat u tijd kunt besparen

Een kalender bekijken van alle vergaderingen die u hebt met potentiële klanten

Freshworks limieten

Sommigen rapporteren dat de gebruikersinterface niet zo modern is als bij sommige concurrenten

Maakt sommige acties vervelend

LimietenCRM rapportage dashboard aangepast

Mist een forum voor gebruikers

Freshworks prijzen

Gratis abonnement

Groei : $15 per gebruiker per maand

: $15 per gebruiker per maand Pro : $39 per gebruiker per maand

: $39 per gebruiker per maand Enterprise: $69 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Freshworks

G2 : 4.5/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

10. Pipedrive

Via PipedriveCRM van Pipedrive richt zich op pijplijnbeheer en productiviteit van de verkoop.

Pipedrive beste functies

Zie hoe goed je team het doet met grafieken en grafieken die hun voortgang laten zien

Stel doelen voor je team en voor elke persoon, en zie hoe dicht je bij het bereiken ervan bent

Bekijk alles wat u die dag moet doen op één plek, als lijst of op een kalender

Gemakkelijker e-mails sturen naar je clients door vooraf geschreven sjablonen te gebruiken of je eigen sjablonen te maken

Notificaties ontvangen wanneer je een nieuwe Taak hebt of wanneer een klant een specifieke actie onderneemt, zodat je nooit meer vergeet op te volgen

Alle lopende deals bekijken, zodat je weet welke de meeste aandacht nodig hebben

Pipedrive beperkingen

Biedt alleen CRM-software en geen andere zakelijke tools

Heeft een beperkte flexibiliteit in termen van tools en functies

Synchroniseert onhandig tussen e-mailprogramma's

Pipedrive prijzen

Essential : $14,90 per gebruiker per maand

: $14,90 per gebruiker per maand Geavanceerd : $24,90 per gebruiker per maand

: $24,90 per gebruiker per maand Professioneel : $49,90 per gebruiker per maand

: $49,90 per gebruiker per maand Enterprise: $99 per gebruiker per maand

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

Kies een marketing-CRM die het beste werkt voor uw hele afdeling

Dat is onze lijst! Dus als u uw verkooptrechter wilt optimaliseren, taken wilt automatiseren en inzicht wilt krijgen in klantgegevens, kies dan een van deze marketing CRM-tools. Het kiezen van de juiste CRM-software op maat van uw business is cruciaal voor het opbouwen en beheren van effectieve relaties met klanten.

En als u behoefte hebt aan een naadloze integratie met uw marketing strategie die niet alleen een CRM-oplossing biedt maar ook een gecentraliseerd platform voor productiviteit en samenwerking - dan hebben wij de tool voor u.

Gebruik ClickUp om uw efficiëntie, klanttevredenheid en omzet te verhogen met zijn aanpasbare weergaven en eenvoudige communicatiefuncties om te voorkomen dat belangrijke details verloren gaan.

Zet uw marketing team vandaag nog op een echt samenwerkingsplatform en creëer uw gratis ClickUp-werkruimte !