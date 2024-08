10 Beste SaaS CRM-software voor B2B-teams in 2024

Om relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden in de zeer concurrerende SaaS-ruimte, wil je dat alles zo gemakkelijk mogelijk gaat. Maar systemen voor het beheren van klantrelaties (CRM) zijn meestal niet eenvoudig.

In het verleden waren CRM-systemen vaak aangepaste, op maat gemaakte tools die op locatie geïnstalleerd moesten worden. Dat klinkt misschien mooi, maar het brengt veel problemen met zich mee, vooral als het bedrijf dat het heeft gebouwd niet meer bestaat.

Het alternatief was een ingewikkeld web van spreadsheets, wat voor geen enkel bedrijf ideaal is. 🕸️

Gelukkig zijn er nu tal van Software as a Service (SaaS) CRM's op de markt om je verkoopproces te stroomlijnen en betere relaties met je clients op te bouwen. En ze doen het allemaal vanuit de cloud, met de stabiliteit, betrouwbaarheid en gemakkelijke toegang die dat met zich meebrengt.

Het kan ontmoedigend zijn om het juiste CRM-systeem te vinden voor je SaaS-bedrijf. Daarom hebben wij het onderzoek voor u gedaan. 🔎

Hier zijn de beste SaaS CRM-tools in 2024 om al je klantgegevens te verwerken.

Wat is SaaS CRM? SaaS CRM is een soort cloudgebaseerde tool die bedrijven helpt bij het beheren en analyseren van hun interacties en relaties met klanten. Het stelt SaaS-bedrijven in staat om klantinformatie op te slaan en te organiseren op één centrale locatie, waardoor deze gemakkelijk toegankelijk is voor verkoopteams, marketeers en klantenservice.

Wat moet je zoeken in een SaaS CRM?

Elk SaaS team heeft andere behoeften, maar het helpt om te vergelijken CRM software voorbeelden met een idee van wat de beste tools in hun klasse hebben.

Als je de opties van het CRM-platform voor je SaaS-bedrijf evalueert, neem dan het volgende in overweging:

Functies: Heeft de tool de specifieke functies die u nodig hebt, zoals lead scoring of marketing automatisering?

Heeft de tool de specifieke functies die u nodig hebt, zoals lead scoring of marketing automatisering? Teamoverschrijdende functionaliteit: Wilt u verkoop, service en marketing op één plek? Of besteedt uw SaaS-bedrijf sommige van deze gebieden uit?

Wilt u verkoop, service en marketing op één plek? Of besteedt uw SaaS-bedrijf sommige van deze gebieden uit? Prijzen : Is de tool betaalbaar? Is er een optie voor maandelijkse betaling?

Is de tool betaalbaar? Is er een optie voor maandelijkse betaling? Snelheid: Doet de SaaS-tool snel en zonder problemen, zodat u uw eigen activiteiten soepel kunt uitvoeren?

Doet de SaaS-tool snel en zonder problemen, zodat u uw eigen activiteiten soepel kunt uitvoeren? Compatibiliteit: Integreert de SaaS CRM-tool goed met uw andere tools?

Integreert de SaaS CRM-tool goed met uw andere tools? Schaalbaarheid: Kan de CRM-tool met u meegroeien als uw SaaS-activiteiten groeien?

Zoals bij elke softwaretool begint het vinden van de juiste provider van SaaS CRM-software met het overwegen van uw behoeften. Als u een verkoopgericht CRM nodig hebt, overweeg dan een CRM dat zich richt op pijplijnbeheer of het sluiten van deals. Of als u uw marketing- en klantenserviceactiviteiten in hetzelfde platform wilt hebben, zoek dan naar een app die beide functies heeft. 🙌

De 10 beste SaaS CRM's voor gebruik in 2024

Vind sneller je weg naar de beste CRM voor SaaS met onze gids met de beste SaaS CRM's voor 2024.

Houd eenvoudig statussen, deadlines, budgetten, grootte van accounts en meer bij in één overzicht aanpasbare CRM in ClickUp

Zeg hallo tegen een betere benadering van SaaS CRM's met ClickUp, het alles-in-één werkplatform. ClickUp's CRM versnelt de groei van klanten, verbetert de klanttevredenheid en introduceert business proces efficiëntie .

Gebruik ClickUp om uw verkoop- en leadpijplijnen te visualiseren, werkstromen te stroomlijnen en samen met uw team te werken aan betere ervaringen met clients. Alles wat u nodig hebt is de CRM sjabloon van ClickUp om te beginnen.

Gebruik deze sjabloon om uw relaties met klanten in één oogopslag te bekijken in meer dan tien verschillende weergaven. Houd de voortgang bij en werk op uw manier - of dat nu met een lijstweergave, een lijstweergave of een Kanban-bord is.

Meet de impact en volg de levenslange waarde van een klant, de grootte van een deal en meer met onze ingebouwde Dashboard widgets. Bekijk al je klantgegevens op één plek, zodat je betere beslissingen kunt nemen en nieuwe kansen optimaal kunt benutten.

Het is eenvoudig om geldwaarden toe te voegen aan taken om projectbudgetten bij te houden

Doorbreek silo's en verbeter de samenwerking tussen marketing- en verkoopteams door uw e-mails te integreren met ClickUp. Stuur updates naar clients, bespreek leads met teamleden en werf klanten vanaf één enkel platform.

ClickUp geeft u niet alleen een plek om contactgegevens op te slaan, maar ook een hub met veel functies waar u slimme beslissingen kunt nemen over hoe u deze gegevens gebruikt.

Combineer onze CRM functies met onze functies voor Taakbeheer, Resource Management en Management samenwerkingstools voor ondernemingen om uw werkervaring te verbeteren en betere resultaten te behalen. 🤩

ClickUp beste functies:

Vereenvoudigd accountbeheer met mappen en lijsten

Aangepaste velden waarmee u bestellingen, leads, scores en meer kunt bijhouden

Teamsamenwerking en chatten om leads en kansen te bespreken

Ingebouwde documenten voor het maken vanprojectrapportagesvoorstellen, SOP's en meer

Met numerieke velden kunt u snel totale contractwaarden, inkomsten en meer berekenen

Ingebouwd verkoop- en pijplijnbeheer met aangepaste status workflows

Opmerkingen toewijzen aan team leden en clients voor snellere goedkeuringen

Met aangepaste tags kunt u uw taken sorteren, filteren en organiseren

Koppel gelijksoortige taken en creëer afhankelijkheid om een duidelijke bestelling op te stellen

Gebruik locatiegegevens om accounts te sorteren en te begrijpen waar ze zijn gevestigd

ClickUp limieten:

Met zoveel functies kan het in het begin overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het matchen van formattering bij het importeren van gegevens uit hun vorige CRM

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Zendesk verkopen

Via Zendesk Zendesk Sell is het antwoord van het bedrijf op een moderne SaaS CRM-oplossing. De tool is ontworpen om je te helpen productiever te zijn, je verkooppijplijn te overzien en je omzet te laten groeien.

Functies zoals contactbeheer, leadbeheer, activiteiten bijhouden, leadgeneratie en analyses zijn allemaal inbegrepen. De CRM voor SaaS-tool is ook gekoppeld aan het helpdeskplatform van Zendesk, zodat uw verkopers leads kunnen beheren en clients effectiever van dienst kunnen zijn. ✅

Zendesk Sell beste functies:

CRM-mogelijkheden met extra marketingfuncties

Mogelijkheid om gebruikers te volgen die de site bezoeken dankzij GPS bijhouden

Weergave van alle leadinformatie en klantgegevens op één pagina

Zendesk Sell limieten:

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface minder modern dan die van andere concurrenten

Integratie met e-mail systemen kan lastig zijn

Prijzen van Zendesk Sell:

Gratis proefversie beschikbaar

Team verkopen: $25/maand per agent

$25/maand per agent Sell Growth: $69/maand per agent

$69/maand per agent Sell Professional: $149/maand per agent

$149/maand per agent Sell Enterprise: begint bij $169/maand per agent (neem contact op voor aangepaste prijzen)

Zendesk Sell beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (470+ beoordelingen)

4.2/5 (470+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

3. Pipedrive

Via PipedrivePipedrive prijst zichzelf aan als het eerste SaaS CRM dat is ontworpen door verkopers. Het is gericht op weergave, beheer en optimalisatie van uw verkooppijplijnbeheer en verkooptrechters.

Herinneringen en waarschuwingen helpen je om deals bij te houden, projectbeheer en verkoopprognoses worden automatisch bijgewerkt, zodat uw weergave altijd up-to-date is. Het platform gebruikt ook AI-tools om kansen te suggereren voor startups in het verkoopproces die je misschien nog niet had overwogen. 🤖

Pipedrive beste functies:

Holistische weergave van het hele verkoopproces en de pijplijn

Gedetailleerde rapportage en analyse functies inclusief klantgegevens

Optie om operationele gebieden te automatiseren, zoals e-mailmarketing

Pipedrive limieten:

Er zijn beperkte opties als het gaat om het toevoegen van aangepaste branding aan het platform

Sommige gebruikers wensten dat er meer verschillende ondersteuningsopties waren voor de CRM-software

Pipedrive prijzen:

Gratis proefversie beschikbaar

Essentieel: $21,90/maand per gebruiker

$21,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $37,90/maand per gebruiker

$37,90/maand per gebruiker Professioneel: $59,90/maand per gebruiker

$59,90/maand per gebruiker Power: $74,90/maand per gebruiker

$74,90/maand per gebruiker Enterprise: $119,00/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

4. Salesforce Sales Cloud

Via Salesforce Sales Cloud is het speciaal ontwikkelde relatiebeheerprogramma van Salesforce voor het opslaan van contactgegevens en het optimaliseren van verkoopbeheer.

Zoals alle goede SaaS CRM's maakt Salesforce Sales Cloud het eenvoudig om kansen, leads en deals bij te houden. De tool is gericht op efficiëntie, met functies zoals intelligentie-inzichten, prognosebeheer en automatisering van verkoop dat processen stroomlijnen en werkstromen. ✨

Salesforce Sales Cloud beste functies:

Gebruiksvriendelijk dashboard en interface om de hele verkoopcyclus bij te houden

Prompts om u te helpen leads op het optimale moment op te volgen met functies voor verkoopprognoses

Toegang tot een marktplaats van apps en SaaS crm-oplossingen om verkoopprocessen te verbeteren en klantretentie te verhogen

Salesforce Sales Cloud limieten:

Hoewel het vaak wordt aangemerkt als het beste CRM, zijn er soms problemen met vertraging en snelheid

Sommige gebruikers melden een steile leercurve vanwege het aantal functies

Prijzen van Salesforce Sales Cloud:

Gratis proefversie beschikbaar

Starter: $25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $150/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$150/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $300/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce Sales Cloud beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (15.600+ beoordelingen)

4.3/5 (15.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.000+ beoordelingen)

5. Microsoft 365

Via Microsoft 365Dynamics 365 is de suite van Microsoft met tools voor bedrijfsbeheer, waaronder een verkoopplatform dat is ontworpen om u een betere weergave te geven van het klanttraject. De tool voor de verkoopcyclus wordt gebruikt door verkopers en SaaS-bedrijven voor verkoopprognoses en CRM-strategieën .

Met de functie Verkoop van Microsoft Dynamics 365 kunt u pijplijnen beheren en voorspellen, statistieken analyseren en verkoopcycli stroomlijnen met AI - alle tools die u nodig hebt om nieuwe klanten te winnen. ⚒️

Microsoft Dynamics 365 beste functies:

Soepele integratie met Microsoft Office

Gemakkelijke schaalbaarheid om de groei van uw bedrijf te volgen

Geavanceerde rapportage en analysetools

Microsoft Dynamics 365 limieten:

Sommige gebruikers vinden dat de opties voor klantenbetrokkenheid ontbreken in de CRM-software

Het systeem voelt soms traag aan, sommige gebruikers melden

Microsoft Dynamics 365 prijzen:

Gratis proefversie beschikbaar

Sales Professional: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Sales Enterprise: $95/maand per gebruiker

$95/maand per gebruiker Premium: $135/maand per gebruiker

$135/maand per gebruiker Microsoft Relationships Sales: $162/maand per gebruiker

$162/maand per gebruiker Microsoft Viva Sales: $40/maand per gebruiker

Microsoft Dynamics 365 beoordelingen en recensies:

G2: 3.8/5 (500+ beoordelingen)

3.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5.100+ beoordelingen)

6. Oracle reclame en klantervaring

Via Oracle Oracle Advertising and Customer Experience (CX) is het antwoord van de softwaregigant op een modern CRM-systeem. De suite heeft een bereik van verkoop-, marketing- en servicetoepassingen die uw gegevens met elkaar in verbinding houden zodat u ze strategischer kunt gebruiken.

Oracle Sales bevat functies zoals verkoopautomatisering, verkoopplanning en verkoopprestatiebeheer. Het is ook verbonden met Oracle Service en Oracle Marketing voor betere mogelijkheden voor teams. 🙌

Oracle Advertising en Customer Experience beste functies:

Mix van marketingautomatisering, klantervaring en traditionele CRM-functies

Geavanceerde functies voor analyse

Zeer aanpasbare en configureerbare beheer- en gebruikersopties voor verkoop- en marketingteams

Oracle Advertising en Customer Experience limieten:

Sommige van de complexere functies voor campagnes vereisen specialistische kennis om ze volledig te kunnen gebruiken

Sommige gebruikers wensten betere integratie- en API-opties voor de CRM-software

Oracle Advertising and Customer Experience prijzen:

Contact voor prijzen

Oracle Advertising en Customer Experience beoordelingen en recensies:

G2: 3.9/5 (1.500+ beoordelingen)

3.9/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: n.v.t

7. NetSuite CRM

Via NetSuite Oracle staat weer op de lijst met een van de beste CRM-softwareopties op de markt. Netsuite is een SaaS CRM-tool waarmee je relaties met clients kunt opbouwen en onderhouden tijdens het hele klanttraject om de klantenbinding te verbeteren.

Het heeft alles wat je zou verwachten van een traditioneel CRM-systeem, inclusief automatisering van de verkoopafdeling, marketingautomatisering en klantenservicebeheer.

NetSuite CRM beste functies:

Zeer aanpasbare aangepaste dashboards en rapportages voor het hele CRM-platform

Ingebouwde snelkoppelingen om snel de pagina's te vinden die u het meest gebruikt

Eenvoudig te integreren met applicaties van derden

NetSuite CRM limieten:

Sommige gebruikers wensten meer aangepaste opties voor bestellingen

Sommige gebruikers maken zich zorgen over trage laadtijden

NetSuite CRM-prijzen:

Contact voor prijzen

NetSuite CRM beoordelingen en recensies:

G2: 4/5 (2.600+ beoordelingen)

4/5 (2.600+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.300+ beoordelingen)

8. SugarCRM

Via SugarCRM SugarCRM combineert verkoop-, service- en marketingtools om je een platform te bieden waarmee je de efficiëntie kunt verhogen, inkomsten kunt genereren en betere klantervaringen kunt creëren.

Aan de verkoopkant brengt SugarCRM je focus op de juiste kansen, beheert het je verkoop- en leadpijplijnen en verbetert het de resultaten met behulp van op AI gebaseerde voorspellende prognoses in zijn CRM-oplossing.

En met de toevoeging van hun service- en marketingtools creëer je een alles-in-één plek om je klant- en marketingactiviteiten uit te voeren.

SugarCRM beste functies:

Aanpasbaar aan je unieke business behoeften

Volg het volledige traject van de gebruiker met een duidelijke tijdlijn van klantinteracties

Gemakkelijk te gebruiken op mobiele apparaten

SugarCRM beperkingen:

Sommige gebruikers melden dat er een gebrek is aan verwachte CRM functies

Meer geavanceerde functies voor rapportage zouden gewaardeerd worden, melden sommige gebruikers

SugarCRM prijzen:

Verkoop abonnement: $49/maand per gebruiker (3 gebruikers minimaal, jaarlijks gefactureerd)

$49/maand per gebruiker (3 gebruikers minimaal, jaarlijks gefactureerd) Serve abonnement: $80/maand per gebruiker (3 gebruikers minimaal, jaarlijks gefactureerd)

$80/maand per gebruiker (3 gebruikers minimaal, jaarlijks gefactureerd) Enterprise-abonnement: $85/maand per gebruiker (3 gebruikers minimaal, jaarlijks gefactureerd)

$85/maand per gebruiker (3 gebruikers minimaal, jaarlijks gefactureerd) Marktplan: $1.000/maand (voor maximaal 10.000 contacten)

SugarCRM beoordelingen en recensies:

G2: 3.8/5 (600+ beoordelingen)

3.8/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (300+ beoordelingen)

9. Freshsales

Via Freshworks Freshsales is de krachtige verkoop-CRM-tool van Freshworks. Dit platform maakt het eenvoudiger om omzetgroei en productiviteit te stimuleren.

U krijgt intelligente verkoopinzichten, functies voor automatisering en een uniform CRM-systeem voor uw verkoop-, klantenservice- en marketingteams.

Freshsales profiteert ook van Freddy AI om u te helpen leads en klanten te prioriteren met AI-gestuurde lead scoring.

Freshsales beste functies:

Ontvang meldingen over real-time dealkansen van clients

Functies zoals ingebouwde e-handtekeningen maken het sluiten van deals sneller

Gemakkelijke toegang tot het ondersteuningsteam

Freshsales limieten:

Met zoveel filteropties vinden sommige gebruikers de ervaring overweldigend

Sommige gebruikers rapporteren dat de traditionele CRM functies beperkt aanvoelen

Prijzen van Freshsales:

Gratis CRM: Gratis

Gratis Groei: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $83/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Freshsales:

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

10. Zoho CRM

Via Zoho CRM Zoho CRM claimt de snelste implementatie te zijn op de markt voor Enterprise CRM, waardoor teams de functies sneller kunnen gebruiken.

Het platform is ontworpen om teams te helpen sterkere relaties met klanten op te bouwen door middel van segmentatie, voorspellende informatie en KPI's.

Het bevordert ook de productiviteit door middel van automatisering van werkstromen, processen en campagnes. ✨

Zoho CRM beste functies:

Gebruiksvriendelijke interface en dashboards

De ervaring aanpassen met automatiseringen, aangepaste velden en workflows

Toegang tot alle Zoho apps op één plek met Zoho One

Zoho CRM limieten:

Er kan een steile leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers zouden willen dat de functies voor rapportage robuuster waren

Zoho CRM prijzen:

Gratis proefversie beschikbaar

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies:

G2: 4/5 (2.400+ beoordelingen)

4/5 (2.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.300+ beoordelingen)

Voordelen van het gebruik van een SaaS CRM voor het beheren van klantgegevens

Het gebruik van een SaaS CRM kan u heel wat voordelen opleveren. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

Gecentraliseerde gegevens: Met een SaaS CRM worden al uw klant- en verkoopgegevens op één plaats opgeslagen, toegankelijk voor iedereen in uw team.

Met een SaaS CRM worden al uw klant- en verkoopgegevens op één plaats opgeslagen, toegankelijk voor iedereen in uw team. Verbeterde communicatie: De mogelijkheid om interacties en gesprekken met klanten bij te houden zorgt voor betere communicatie en samenwerking binnen uw team.

De mogelijkheid om interacties en gesprekken met klanten bij te houden zorgt voor betere communicatie en samenwerking binnen uw team. Gestroomlijnde processen: De functies voor automatisering in SaaS CRM kunnen helpen om handmatige taken te stroomlijnen, waardoor uw team meer tijd overhoudt voor andere belangrijke taken.

De functies voor automatisering in SaaS CRM kunnen helpen om handmatige taken te stroomlijnen, waardoor uw team meer tijd overhoudt voor andere belangrijke taken. Inzichten in real-time: Met functies voor rapportage en analyse kunt u in real-time inzicht krijgen in uw verkoopprestaties en gegevensgestuurde beslissingen nemen.

Met functies voor rapportage en analyse kunt u in real-time inzicht krijgen in uw verkoopprestaties en gegevensgestuurde beslissingen nemen. Verbeterde efficiëntie: Met alles opgeslagen op één plek en automatisering functies, kan een SaaS CRM de efficiëntie binnen uw team verbeteren.

Met alles opgeslagen op één plek en automatisering functies, kan een SaaS CRM de efficiëntie binnen uw team verbeteren. Schaalbaarheid: Naarmate uw bedrijf groeit, kan een SaaS CRM eenvoudig met u meegroeien, zodat u meer gebruikers en opslagruimte voor gegevens kunt gebruiken.

Het verschil tussen CRM en SaaS CRM

Het belangrijkste verschil tussen een traditionele CRM en een SaaS CRM is de leveringsmethode. Traditionele CRM's worden op locatie geïnstalleerd en vereisen hardware en IT-resources voor de implementatie. SaaS CRM's daarentegen zijn cloudgebaseerd, wat betekent dat ze toegankelijk zijn via een browser of mobiele app zonder dat er een installatie nodig is.

Ontdek een beter alternatief voor traditionele CRM voor SaaS-platforms

Er is duidelijk een overvloed aan SaaS CRM opties die er zijn. Maar als je op zoek bent naar een toekomstgericht alternatief voor een SaaS CRM, clickUp gratis proberen .

Ons productiviteitsplatform geeft u alles wat een traditioneel CRM doet. Bovendien krijgt u het extra voordeel dat u al uw Taken, documenten, klanten, marketing en doelen op één plaats kunt beheren. 🤩