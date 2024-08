13 Beste Zoho Alternatieven voor Projecten en CRM (Gratis & Betaald)

Zoho zit boordevol functies die de manier waarop je werkt revolutioneren. Met het unieke ecosysteem van meer dan 40 apps kun je elk bedrijfsproces organiseren, beheren en bewaken, of het nu gaat om marketing, financiën of andere zaken klantenondersteuning .

Als we het hebben over project- en klantenbeheer Zoho Projects en Zoho CRM zijn de twee meest gewilde apps onder de paraplu van Zoho.

De eerste is ideaal voor het organiseren en automatiseren van workflows voor cross-functionele teams. Zoho CRM daarentegen helpt je bij het opbouwen van verkoopprocessen, het communiceren met klanten en het beheren van leads.

Dat is een behoorlijke combinatie, maar er zijn genoeg redenen om Zoho alternatieven te onderzoeken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ontevreden bent over de zichtbaarheid van taken of dat je moeite hebt met navigeren.

We zijn hier om je de 13 beste Zoho alternatieven van dit moment te presenteren. Vergelijk hun functies en prijzen om jouw perfecte oplossing te vinden!

Wat moet je zoeken in Zoho Alternatieven?

Zoho is een krachtig softwarepakket met tool voor projectbeheer s voor vrijwel elk bedrijfsaspect. Een product dat hieraan kan tippen, moet de volgende belangrijke kenmerken hebben:

Integraties: Het moet goed werken met populaire communicatie-, organisatie- en teamsamenwerkingstools Schaalbaarheid en aanpasbaarheid: Het moetworkflows in kaart brengen voor verschillende niches, bedrijfsgroottes en projecten Samenwerkingsopties: Beide Zoho Projecten en Zoho CRM hebben uitstekende samenwerkingsmogelijkheden, dus een ideaal alternatief moet naadloos teamwerk ondersteunen Analyse- en rapportagetools: De beste PM tools bieden gedetailleerde overzichten van succescijfers voor projecten, processen, verkoop en klantrelaties Taakbeheer en marketingautomatisering: Het moet in staat zijn om repetitieve processen te automatiseren, wat u helpt omtijd te besparen en het risico op menselijke fouten minimaliseren Gebruiksvriendelijke interface: Alternatieven voor Zoho moeten een probleemloze ervaring hebben om projecten te organiseren Kwaliteit klantenondersteuning: De productontwikkelaars moeten betrouwbare ondersteuning bieden

De 13 beste Zoho alternatieven om te gebruiken in 2024

Bekijk 13 van de meest indrukwekkende Zoho alternatieven die je zullen helpen je projecten en klantenbestand te onderhouden. Sommige opties op onze lijst, zoals ClickUp, combineren CRM en projectbeheer, terwijl andere zich richten op een van de twee aspecten. Laten we beginnen!

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één software voor projectbeheer met tal van functies om elk bedrijfsaspect te beheren, of het nu gaat om verkoop of CRM!

Als u voortdurend werkt aan complexe marketingcampagnes, maak dan gebruik van ClickUp's projectbeheerfuncties naar teamproductiviteit maximaliseren . Met het platform kun je uitgebreide doelen opdelen in kleinere brokken dankzij de Hiërarchie-infrastructuur .

Taken en subtaken toewijzen, taakafhankelijkheden maken, processen in kaart brengen en deadlines stellen om uw projectmanagementteams te helpen hun doelen probleemloos te bereiken. Gebruik de 100+ taak automatiseringen om geen tijd en middelen meer te verspillen aan routinetaken.

Maak gebruik van ClickUp's indrukwekkende bibliotheek van projectsjablonen om meer tijd te besparen op alledaagse processen. U krijgt meer dan 1000 sjablonen om u te helpen bij het plannen, creëren en beheren van projecten, het bijhouden van mijlpalen en het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten.

Laten we zeggen dat u worstelt met een nieuw bedrijf te verankeren -gebruik ClickUp's Sjabloon voor ondernemingsplan om uw doelstellingen te definiëren, doelmarkten te schetsen, risico's te identificeren en een stappenplan opstellen met realistische KPI's.

Met ClickUp's CRM kunt u verkooppijplijnen aanmaken, uw klantenbestand organiseren, verkooprapporten en leads en accounts beheren vanuit een ClickUp Dashboard !

ClickUp beste eigenschappen

15+ realtime projectweergaven

1.000+ integraties

Gemakkelijke taakautomatiseringen

1.000+ aanpasbare sjablonen

Schaalbare hiërarchie-infrastructuur (ruimten, mappen en lijsten)

Dashboards met real-time rapportage

OndersteuntCRM-workflows en beheer van projectresources

Uitstekende gebruikershandleidingen, gidsen en klantenondersteuning

ClickUp beperkingen

Wennen aan de app kan tijd kosten

Hiërarchiefuncties kunnen verwarrend zijn voor sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Salesforce

Via: Salesforce Salesforce is een ander waardig alternatief voor Zoho CRM. Het robuuste platform biedt volledige controle over uw contactbeheer dankzij functies die het organiseren van klantendatabases en -relaties moeiteloos maken.

Wat Salesforce aan de top van de CRM-piramide plaatst, is de schaalbaarheid. Het platform biedt de infrastructuur voor het verwerken van grote datasets uit verschillende bronnen. Dankzij de krachtige analyseopties kunt u zich goed inleven in uw klanten en een goede service bieden.

Wat betreft aanpassingen, kunt u met Salesforce velden maken en kleuren en ontwerpen gebruiken die uw merk weerspiegelen.

U krijgt ook toegang tot een open ecosysteem voor het ontwikkelen van uw eigen apps via Salesforce App Cloud. Op die manier kunt u uw projectbeheertool precies afstemmen op en uitbreiden naar uw bedrijf.

Salesforce beste functies

Met Salesforce App Cloud kunt u aangepaste CRM-apps maken

3000+ integraties

Geschikt voor het beheren van grote en complexe datasets

Ondersteunt de volledigeCRM-proces* Gemakkelijk te navigeren dashboard

Salesforce beperkingen

Sommige gebruikers vinden het platform prijzig

De gebruikersinterface zou eenvoudiger kunnen

Prijzen van Salesforce

Starter : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Professioneel : $75/maand per gebruiker

: $75/maand per gebruiker Enterprise : $150/maand per gebruiker

: $150/maand per gebruiker Beperkt: $300/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Salesforce beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (15.500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (15.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.500+ beoordelingen)

3. Scoro

Via: Scoro Scoro voegt verkoop, financiële informatie en projectoplevering samen in één omgeving, zodat je alle projectgerelateerde activiteiten kunt afhandelen zonder tussen apps te hoeven springen.

Volg taken en afhankelijkheden in realtime, beheer budgetten, vergelijk geplande en behaalde doelen en maak voorspellingen.

Scoro faalt ook niet op het gebied van CRM. Het geeft je een uniek 360-graden overzicht van je klanten, van contactgegevens en communicatiegeschiedenis tot facturatie. De overzichtelijke lay-out maakt het makkelijk om leads te herkennen en sneller deals te sluiten.

Gebruik Scoro's krachtige offerte- en factureringsfuncties om binnen enkele seconden gepersonaliseerde facturen te maken. Je kunt op elk moment de verkoopdoelstellingen van je team bijhouden en de voortgang van financiële doelen controleren.

Scoro beste functies

Combineert functies voor verkoop, facturatie en CRM

Real-time bijhouden van afhankelijkheid

360-graden overzicht van klanten

Krachtige analyseopties voor het bijhouden van doelen en doelstellingen

Ondersteuntresource planning Beperkingen Scoro

De ingebouwde zoekmachine kan soms traag zijn

De gebruikersinterface kan krap lijken

Scoro prijzen

Essential : $26/maand per gebruiker

: $26/maand per gebruiker Standaard : $37/maand per gebruiker

: $37/maand per gebruiker Pro : $63/maand per gebruiker

: $63/maand per gebruiker Ultimate: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Scoro beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (350+ beoordelingen)

: 4.5/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4. CRM voor pipeliners

Via: Pipeliner Verkoop Hebt u een CRM-platform nodig dat gericht is op verkoop? Dat is Pipeliner CRM voor jou!

Pipeliner is geen one-stop PM tool maar specialiseert zich in het overwinnen van verkoop uitdagingen. Gebruik het platform om leads en accounts te beheren, workflows te automatiseren verkoopdocumentatie organiseren en beheren en verkooprapporten genereren.

Robuust leadbeheer is een gebied waarin Pipeliner uitblinkt.

U kunt uw leadgegevens handmatig invoeren, CSV-bestanden en webformulieren importeren of webclippers gebruiken om leads aan te maken. Zodra u de gegevens hebt ingevoerd, gebruikt u de Lead View om leads te delen met teamleden, conversiekansen te herkennen en uw pijplijn aan te passen.

Pipeliner CRM heeft aanpasbare weergaven, formulieren en velden, zodat u unieke klantrecords kunt maken die in lijn zijn met de richtlijnen van uw bedrijf. Met het platform kunt u ook specifieke gebruikersrollen instellen om te bepalen wie toegang heeft tot wat.

Pipeliner CRM beste eigenschappen

Gespecialiseerd in leadbeheer

Gebruiksvriendelijke interface

Georganiseerde verkooppijplijn

Ondersteunt 50+ integraties

Pipeliner CRM beperkingen

Frequente platformupdates kunnen processen soms onderbreken

Het systeem ondersteunt geen documenten groter dan 30 MB

Pipeliner CRM prijzen

Starter : $65/maand per gebruiker

: $65/maand per gebruiker Zakelijk : $85/maand per gebruiker

: $85/maand per gebruiker Enterprise : $115/maand per gebruiker

: $115/maand per gebruiker Unlimited: $150/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Pipeliner CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (450+ beoordelingen)

: 4.6/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

5. NetSuite

Via: NetSuite NetSuite van Oracle is een uniforme suite voor bedrijfsbeheer.

De CRM-oplossing geeft u de volledige controle over de gehele klantlevenscyclus, van het spotten van leads tot afhandeling en retentie .

Automatiseer verkoopfuncties om je team zonder veel moeite inzicht te geven in klantrelaties en klantverwachtingen te definiëren.

Maak gebruik van de robuuste rapportage- en analyseopties van het platform om nauwkeurige informatie over lopende activiteiten te verzamelen. Bekijk ze regelmatig om de klanttevredenheid, productiviteit en efficiëntie te verbeteren.

Met NetSuite kunt u jongleren met meerdere projecten tegelijk, hoewel de prijs van de oplossing kan variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw bedrijf.

Als je een enorm portfolio beheert met meerdere deadlines, gebruik dan NetSuite's Project 360 Dashboard-app om naadloos tussen projecten te schakelen en de workflows van elk project te controleren en aan te passen. Sla informatie over klanten op, wijs resources toe en budgetten beheren binnen projectdashboards .

NetSuite beste functies

Interactieve, intuïtieve interface

Automatiseert verkoopfuncties

Krachtige analyse- en rapportageopties

Project 360 Dashboard-app voor gecentraliseerd beheer

NetSuite beperkingen

De oplossing past mogelijk niet in alle budgetten

Klantondersteuningsteams zouden responsiever kunnen zijn

NetSuite prijzen

Neem contact op voor prijzen

NetSuite beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (2.500+ beoordelingen)

: 4/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.300+ beoordelingen)

6. Oracle Verkoop

Via: Oracle Wil je een uitgebreidere oplossing dan NetSuite? Kies dan voor een ander product in het ecosysteem van de moederorganisatie, Oracle Sales.

Deze oplossing biedt alle kernfuncties van een PM-platform in een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface. Met Oracle Sales kunt u:

Uw projecten plannen

Taken toewijzen en de voortgang ervan bijhouden

Samenwerken met uw team

Makenprojectbudgetplannen* Analyses uitvoeren

Rapporten genereren

De opvallendste functie van het platform is het gebruik van tekst- of spraakopdrachten om taken uit te voeren, wat de productiviteit en efficiëntie kan verhogen.

Je krijgt ook een CRM-oplossing binnen Oracle Sales. Dit is een uitgebreide verzameling tools die je verkoopproces voeden, van het genereren van leads tot het verzamelen van inkomsten.

Het platform maakt het ook mogelijk om concurrenten te volgen door informatie toe te voegen zoals productnamen en kansen om te zien of je bedrijf terrein wint of verliest op verschillende markten.

Oracle Sales beste functies

One-stop projectbeheermogelijkheden

Tekst- en spraakopdrachten voor het voltooien van taken

Waardevolle functies voor projectplanning, volgen, organiseren en rapporteren

Overzichtelijke interface

Volgen van concurrenten

Oracle Sales beperkingen

Sommige functies kunnen te complex zijn om te gebruiken voor leden van het verkoopteam

Werken met complexe projecten of grote datasets kan leiden tot prestatieproblemen

Oracle Sales prijzen

Neem contact op voor prijzen

Oracle Sales beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (80+ beoordelingen)

: 3.9/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

7. Planview AdaptiefWerken (Clarizen)

Via: Planview AdaptiefWerken Planview AdaptiveWork (voorheen bekend als Clarizen) heeft alles wat je mag verwachten van een eersteklas oplossing voor werkbeheer: sjablonen, mijlpalen toevoegen, rapporten genereren, tijd bijhouden en meer.

Maar in de kern draait het platform om adaptieve planning en flexibel resourcebeheer. Je kunt inspelen op nieuwe trends en prognoses met minimale of geen verstoring van cruciale workflows, dus Agile teams zullen dit waarderen!

Planview AdaptiveWork ondersteunt samenwerking met interne en externe medewerkers. Je kunt aangepaste weergaven maken voor externe medewerkers die betrokken zijn bij specifieke projecten.

We raden aan om een goedkeuringssysteem toe te voegen voor onkosten en urenstaten voor externe medewerkers, zodat ze toegang hebben tot projectinformatie zonder in te loggen!

Hoewel het platform geen CRM-opties biedt, kan het integreren met populaire CRM-platforms zoals Salesforce. Het heeft een eenvoudige interface, dus het uitzoeken van integraties en andere functies zou een koud kunstje moeten zijn.

Planview AdaptiveWork (Clarizen) beste functies

Geschikt voor adaptieve planning

Behandelt PM-behoeften van grote ondernemingen

Ondersteunt externe samenwerking

Integreert met verschillende CRM-, tijdregistratie-, organisatie- en samenwerkingstools

Intuïtieve dashboards

Planview AdaptiveWork (Clarizen) beperkingen

Het systeem kan af en toe haperen

Rapporten bouwen kan verwarrend zijn

Kan onbetaalbaar zijn voor kleinere bedrijven

Planview AdaptiveWork (Clarizen) prijzen

Neem contact op voor prijzen

Planview AdaptiveWork (Clarizen) beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (500+ beoordelingen)

: 4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

8. Salie

Via: Salie Sage is in wezen een boekhoud- en bedrijfsbeheertool, maar het kan ook CRM-activiteiten behoorlijk ondersteunen.

Met Sage CRM kunt u de prestaties van uw verkoopteam controleren, gebieden vinden die verbetering vereisen, bestaande processen vereenvoudigen en verkoopcycli verkorten met verhoogde efficiëntie.

Het platform biedt bedrijfsbrede inzichten om u te helpen live campagnes aan te passen en de juiste leads te bereiken.

Een van de beste functies van Sage is taken automatiseren. Het zorgt voor vervelende klusjes zoals het nastreven van leads, het voorspellen van de verkoop en het genereren van offertes en orders terwijl jij je richt op meer waardegerichte, cognitieve taken.

Het platform ondersteunt multifunctioneel team samenwerking, waardoor dubbele taken op verschillende afdelingen met communicatieblokken worden voorkomen. Marketingteams kunnen Sage gebruiken om gerichte e-mailcampagnes te maken op basis van verzamelde klantinformatie.

Sage beste functies

Robuuste CRM-opties voor taakautomatisering

Verhoogt de teamprestaties met uitstekende samenwerkingsfuncties

Helpt verkoopcycli te verkorten

Real-time inzicht in klantrelaties

Intuïtieve, eenvoudig te beheren klantprofielen

Beperkingen van Sage

De cloudversie zou kunnen profiteren van meer integraties

Beperkte dashboards en soms lastige aanpassingsopties

Sage prijzen

Neem contact op voor prijzen

Sage beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (100+ beoordelingen)

: 3.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 3.5/5 (50+ beoordelingen)

9. Basecamp

Via: Basecamp Wilt u een no-nonsense projectbeheerplatform met robuuste functies in een eenvoudige, overzichtelijke interface? Sla uw kamp op in Basecamp!

Basecamp lijkt misschien eenvoudig, maar onderschat het niet! Het platform ondersteunt projectbeheer voor elke bedrijfsgrootte in verschillende bedrijfstakken.

Met Basecamp floreert elk project op één pagina dankzij functies zoals:

Message Board: Een ruimte om te brainstormen, projectgerelateerde ideeën naar voren te brengen en de voortgang bij te houden Documenten en bestanden: Hier kunt u foto's, video's, documenten en spreadsheets delen To-dos: Het gedeelte waar je taken toewijst, deadlines instelt en live processen in de gaten houdt Schedule: Een ruimte voorhet beheren van de werklasten Kampvuur: Basecamp's aangewezen "fun space" waar teamgenoten kunnen chatten over casual, niet-werk dingen om wat vrolijker te worden Kaartentafel: AKanban-achtig bord voor het beheren van bedrijfsbrede workflows

Basecamp heeft geen klantgerichte functies, maar je kunt het integreren met geselecteerde CRM-platforms zoals Enchant en Akita.

Basecamp beste functies

PM-functies op een dashboard met één pagina

Prikbord voor naadloze communicatie

Zeer schaalbaar

Ondersteunt enkele CRM-integraties van derden

Basecamp beperkingen

Heeft mogelijk niet genoeg aanpassingsmogelijkheden

Nog geen optie voor videovergaderen

Prijzen Basecamp

Basecamp : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Basecamp Pro Unlimited: $299/maand per gebruiker (onbeperkt aantal gebruikers)

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Basecamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

10. QuickBooks

Via: QuickBooks Met QuickBooks kun je facturen maken, betalingsherinneringen sturen, bonnetjes organiseren, rapporten genereren, uitgaven bijhouden en nog veel meer. Klinkt als een typische boekhoudprogramma ? Dat is zo!

Waarom staat een boekhoudprogramma op deze lijst? Wel, het is geen vergissing!

Deze tool biedt misschien geen volwaardige PM- en CRM-functies, maar het kan precies zijn wat groeiende bedrijven nodig hebben! Als je een nieuwe onderneming opstart met een krap budget, aarzel je misschien om te investeren in een zwaar platform.

Als je alleen een programma nodig hebt om de geldstromen te beheren, kan QuickBooks je helpen met zijn eenvoudige boekhoudoplossingen.

Als je facturen uitgeeft via QuickBooks, bewaar je de gegevens van je klanten - ruim voldoende voor je eerste CRM-inspanningen. Later, als je bedrijf groeit, kun je overstappen op meer geavanceerde oplossingen.

QuickBooks integreert met PM-platforms zoals Workflow en Projectworks, dus je kunt uit de voeten zonder dure PM-software aan te schaffen!

QuickBooks beste functies

Op boekhouding gericht

Functionele CRM-oplossing voor nieuwe bedrijven

Eenvoudig, aantrekkelijk ontwerp

Uitstekende ondersteuningsdocumentatie voor elke functie

Uitgebreide integratiemogelijkheden

QuickBooks beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

De mobiele app mist functies en kan onhandig zijn

QuickBooks prijzen

Eenvoudige start : $194,40/jaar

: $194,40/jaar Essentials : $291,60/jaar

: $291,60/jaar Plus: $410,40/jaar

QuickBooks beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

11. Keap

Via Keap Keap, vroeger bekend als Infusionsoft, is een robuuste software voor contactbeheer en klantenrelatiebeheer (CRM) die gespecialiseerd is in automatisering. Kleine bedrijven en zelfstandigen gebruiken Keap om hun contacten te organiseren, de communicatie met klanten te verbeteren en de verkoopproductiviteit te verhogen.

Keap beste eigenschappen

De applicatie stelt bedrijven in staat om duizenden contacten onder te brengen en elke interactie gedetailleerd bij te houden

Automatiseringsfuncties stroomlijnen uw verkoop en marketing, waardoor u tijd en moeite bespaart

De software biedt ook mogelijkheden voor e-commerce en betalingsverwerking op één plek

Keap beperkingen

Sommige gebruikers vonden het een uitdaging om het platform op te zetten en er doorheen te navigeren

Integratie met sommige externe platforms kan beperkt zijn.

Keap prijzen

Pro: $199/maand voor twee gebruikers

$199/maand voor twee gebruikers **Max:89 dollar per maand voor drie gebruikers

Max Classic: Neem contact op voor prijzen

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.445 beoordelingen)

4.2/5 (1.445 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.220 beoordelingen)

Bekijk deze_ alternatieven voor Keap

12. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet is webgebaseerde software die ideaal is voor dienstverlenende bedrijven die flexibele en robuuste projectbeheertools nodig hebben met functies voor planning, samenwerking en planning. Deze software combineert elementen van projectbeheer, gezamenlijk werkbeheer en procesautomatisering, waardoor bedrijven efficiënter kunnen werken.

Smartsheet beste eigenschappen

Het centrale dashboard biedt gebruikers een compleet overzicht van projecten en taken

Geautomatiseerde meldingen, herinneringen en statusupdates om belanghebbenden op de hoogte te houden

Krachtige integraties met zakelijke tools zoals Google Workspace, Microsoft 365 en Slack

Smartsheet beperkingen

De gebruikersinterface is niet zo intuïtief als sommige gebruikers zouden willen, en er kan een leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

Het kan duur worden voor grotere teams of voor gebruikers die toegang nodig hebben tot geavanceerde functies

Smartsheet prijzen

Gratis

**Pro: $6/maand per gebruiker

Zakelijk : $22/maand per gebruiker

: $22/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 :4.4/5 (15.000+ beoordelingen)

:4.4/5 (15.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

13. Luchttafel

Via Airtable Airtable is een cloudgebaseerd hulpmiddel voor projectbeheer en samenwerking dat een verbazingwekkend eenvoudige en gebruiksvriendelijke spreadsheetinterface biedt. Het beschikt over zeer navigeerbare weergaven zoals raster, galerij, formulier en kalender, en Kanban-bord. Dankzij de unieke database-georiënteerde functionaliteit kunnen teams hun gegevens op allerlei manieren met elkaar verbinden.

Airtable beste functies

Geavanceerd filteren, sorteren en groeperen geeft teams de mogelijkheid om hun weergaven en workflows aan te passen

Record linking maakt het mogelijk complexe relationele databases te maken zonder codering

Samenwerking is eenvoudig dankzij de mogelijkheid om commentaar te geven op een specifiek product, taak of medewerker en om weergaven en bases te delen

Airtable beperkingen

Sommige gebruikers vinden de prijzen verwarrend en de betaalde versies een beetje duur

Mist enkele geavanceerde functies en de software kan traag worden bij het verwerken van grote gegevens

Airtable prijzen

Altijd gratis: Gratis

Plus: $10/maand per gebruiker

Pro: $20/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ beoordelingen)

Zoho is een toonaangevend platform voor CRM en PM-ondersteuning, maar zoals u hebt gezien, is het niet het enige. Van de alles-in-één projectmanagementfuncties van ClickUp tot de schaalbare CRM-oplossing van Salesforce, er is een uitdagend landschap van Zoho-alternatieven om te verkennen!

Elke optie die we hebben besproken heeft unieke sterke punten en beperkingen, dus vergelijk zorgvuldig hun functies en prijzen om de perfecte pasvorm te vinden. Omarm de mogelijkheden en kies een alternatief voor Zoho om een revolutie teweeg te brengen in je projectmanagement en CRM in 2024 en daarna!