10 Beste SaaS-beheersoftware voor Operations

Operationele managers staan voor een enorme uitdaging: Jongleren met meerdere SaaS-applicaties binnen de organisatie.

Stel je een centrale commandopost voor waar al je softwaretools toegankelijk zijn vanaf één plek. In plaats van voortdurend te switchen tussen verschillende platformen, te worstelen met integratieproblemen of verspreide gegevens te verwerken, wat als je één enkel dashboard zou hebben? Een plek waar elke tool, taak en tijdlijn harmonieus naast elkaar bestaan?

In deze gids behandelen we de top 10 SaaS beheerplatforms op maat voor operations . Of u nu uw huidige toolkit herziet of vanaf de grond wilt opbouwen, wij hebben een lijst voor u!

Je bent op zoek naar het perfecte SaaS-beheerplatform. Maar wat moet er op je checklist staan? Laten we het eens op een rijtje zetten:

Integratievaardigheid: Geef de voorkeur aan een SaaS-beheerplatform dat naadloos integreert met je bestaande applicaties. Zoek naar tools die gemakkelijk kunnen samenwerken met uw huidige software-ecosysteem

Gebruiksvriendelijke interface : Kies voor een SaaS-beheerplatform dat geen grote leercurve vereist. Het ideale platform moet een intuïtieve interface hebben, vlot navigeren en snel onder de knie te krijgen zijn

Schaalbaarheid: Of je nu vandaag een startup bent of morgen een onderneming, het beste SaaS-beheerplatform moet aanpasbaar zijn aan je veranderende behoeften

Top-notch ondersteuning: Bereid je voor op onvoorziene uitdagingen door een platform te kiezen met uitstekende ondersteuning. Onderzoek beoordelingen, vraag advies aan collega's en test zelfs hun ondersteuningsdiensten om de effectiviteit ervan te meten

Aanpassing: Besef dat een universele oplossing misschien niet voldoet aan uw unieke behoeften. Je SaaS-managementtool moet flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan je specifieke werkwijze

De juiste tool beheert niet alleen je activiteiten, maar verbetert ze ook. Neem dus de tijd, wees kieskeurig en laten we de perfecte match voor je vinden!

De 10 beste SaaS-beheerplatforms voor gebruik in 2024

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team

ClickUp is een alles-in-één bedrijfsprojectbeheersoftware zorgvuldig ontworpen voor moderne teams. Een van de vele opvallende functies is de mogelijkheid om je aan te passen aan je unieke proces met aangepaste workflows, zodat het team in elke fase op schema blijft. De veelzijdige taakweergaven van het platform, variërend van gestroomlijnde lijsten tot ingewikkelde Gantt-diagrammen, zijn geschikt voor zowel planners als uitvoerders.

Voor teams die agile methodologieën voorstaan, is ClickUp's sprintpunten schijnen, waardoor efficiënte achterstandbeheer en analyse van sprintprestaties. Samenwerking is naadloos verweven in het raamwerk van ClickUp. Met native chat, gedeelde agenda's, gezamenlijke documenten en meer voor elk gebruik.

Maar hoe zit het met die onvoorziene bugs of essentiële feedback van gebruikers? ClickUp dekt u. U kunt snel bugs rapporteren, problemen opsporen en feedback verzamelen, allemaal binnen één verenigde ruimte. En voor degenen met een oog op het grotere geheel, kunt u met de tools van ClickUp voor het in kaart brengen van de route en het stellen van doelen uw productvisie verwoorden en deze omzetten in uitvoerbare stappen voor uw teams.

Voor SaaS-beheeroplossingen staat ClickUp hoog, niet alleen als een tool maar als een krachtige partner voor uw software en uw klanten productbehoeften .

ClickUp beste eigenschappen

Software enProduct functies vereenvoudigen de ontwikkelingslevenscyclus en het algemene beheer

Gebruik aangepaste statussen om zoveel fasen (In uitvoering, Beoordelen, In de wacht, Voltooid) te maken en aan te passen voor uwprojectdoelstellingen Voeg context toe aan elke taak metClickUp aangepaste velden Volg taken, geadresseerden, projecten en doelen in een enkeleproject dashboard* Voeg tijdsinschattingen toe aan taken voor betere voorspelbaarheid, een duidelijkere tijdlijn en verantwoording

GebruikClickUp's Mindmaps om ideeën en taken te visualiseren

Verstuur en ontvang e-mails rechtstreeks vanaf ons platform metE-mail in ClickUp* Gebruik duizenden kant-en-klare sjablonen voor teams in de advocatuur, design, verkoop en meer

Tools voor leveranciersbeheer om samen te werken aan taken en projecten

ClickUp beperkingen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

Steile leercurve door een groot aantal functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming:Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Basaas

via Basaas In het zich steeds verder ontwikkelende domein van SaaS-beheerplatforms treedt Basaas naar voren als een onderscheidende speler. Basaas is ontworpen om al uw SaaS-abonnementen samen te voegen, te beheren en te stroomlijnen in een verenigde werkruimte. Het biedt gebruikers een innovatieve manier om toegang te krijgen tot hun talloze SaaS-oplossingen, deze te overzien en te beheren.

Als u op zoek bent naar een geconsolideerd dashboard dat de efficiëntie verhoogt en uw digitale ruimte overzichtelijker maakt, dan is Basaas misschien wel het platform waar u naar op zoek bent.

Basaas beste functies

Beheer dagelijkse zakelijke taken en bekijk meldingen op één centrale locatie

Integreer met tools zoals Microsoft To Do, Planner, Asana en MeisterTask voor uniform taakbeheer

OneDrive-accounts consolideren voor een samenhangende documentoplossing, waardoor onnodig zoeken tot een minimum wordt beperkt

Ervaar superieure zoekmogelijkheden die door apps zoals Outlook, OneDrive en Sharepoint scannen

Beperkingen van Basaas

Volgens gebruikers conflicteert de overlay van browserextensies soms met website-elementen, waardoor zichtbaarheidsproblemen ontstaan

Gebruikers melden af en toe hoog CPU-gebruik

Prijzen Basaas

Gratis

Smart: $6.50/gebruiker per maand

$6.50/gebruiker per maand Professioneel: $9.50/gebruiker per maand

$9.50/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

Basaas beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (25 beoordelingen)

4.7/5 (25 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (9 beoordelingen)

3. ActivTrak

via ActivTrak Analytics in het hart van het management is waar ActivTrak in uitblinkt. Als productiviteits- en analyseplatform voor werknemers biedt ActivTrak bedrijven de inzichten om te begrijpen en te optimaliseren hoe hun teams het beste werken.

In een wereld die bol staat van SaaS-tools, onderscheidt ActivTrak zich door zich te richten op gedragsgegevens, zodat u uw applicaties kunt beheren en tegelijkertijd een optimaal resultaat kunt behalen resourcegebruik .

ActivTrak beste eigenschappen

Biedt aanpasbare rapporten voor een snelle analyse van het gedrag van werknemers

Gebruiksvriendelijk dashboard om gemakkelijk vitale statistieken te controleren

Responsieve klantenondersteuning beschikbaar via chat

Biedt coaching van werknemers op basis van gedragsanalyses

Real-time teammonitoring met Team Pulse

ActivTrak beperkingen

Uitdagende leercurve vanwege de uitgebreide functies

Mist een robuuste mobiele applicatie

Het installatieproces kan ingewikkeld zijn voor sommige gebruikers

ActivTrak prijzen

Gratis

Essentials: $10/maand per gebruiker per jaar

$10/maand per gebruiker per jaar Professioneel: $17/maand per gebruiker per jaar

$17/maand per gebruiker per jaar Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ActivTrak beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4. Torii

via Torii Maak kennis met Torii, uw nieuwe bondgenoot in SaaS-beheer. Het gebruikt automatisering van bedrijfsprocessen om de levenscyclus van softwarelicenties en applicaties binnen een organisatie te beheren.

Van inkoop tot offboarding, Torii biedt een uitgebreide lens in uw SaaS-ecosysteem, helpt bij het stroomlijnen van activiteiten, bespaart kosten en zorgt ervoor dat er geen tool door de mazen van het net glipt.

Torii beste eigenschappen

Brengt SaaS-uitgaven in kaart, volgt ze en optimaliseert ze door verbinding te maken met verschillende bedrijfssystemen

Beheert en rationaliseert zowel goedgekeurde als schaduw IT-softwaretoepassingen

Beschikt over sterk geautomatiseerde en aanpasbare workflows die geschikt zijn voor gebruikers met elke technische achtergrond

Torii beperkingen

Minder integraties in vergelijking met concurrenten

Een grotere mate van aanpassing in workflows zou het activabeheer van de tool verbeteren

Torii prijzen

Beschikbaar op aanvraag met een gratis proefversie

Torii beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (25 beoordelingen)

5. Zluri

via Zluri Zluri begeeft zich in de arena van het beheer van SaaS-activiteiten en pleit voor een holistische aanpak. Het gaat niet alleen om het beheren van software; het gaat om het creëren van een omgeving waarin elke tool is geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie.

Met de mogelijkheid om SaaS-applicaties te ontdekken, beheren en beveiligen, belooft Zluri operationele managers een gestroomlijnde, veilige en vereenvoudigde ervaring met abonnementenbeheer.

Zluri beste eigenschappen

Uitgebreide zichtbaarheid met meer dan 800 integraties, SSO's, agents en uitgebreide app-dekking

Optimaliseert softwaregebruik om kosten te verlagen en overbodige apps te elimineren

Maakt gebruik van deep learning en AI om licentiebehoeften te voorspellen

Eenvoudig categoriseren en volgen van elke licentie en elk contract

Gecentraliseerd platform om apps, gebruikers en uitgaven te beheren en datagestuurde beslissingen te nemen

Zluri beperkingen

Sommige integraties kunnen compatibiliteitsproblemen ondervinden

Omdat het een van de nieuwere SaaS-beheerplatforms is, kunnen er af en toe gaten in de dekking of problemen optreden

Zluri prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Zluri beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (99 beoordelingen)

4.8/5 (99 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (24 beoordelingen)

6. SailPoint

via SailPoint Navigeert u door de complexe zeeën van identiteitsbeheer? SailPoint helpt u. In een landschap waar beveiliging en compliance van het grootste belang zijn, richt SailPoint zich op het bieden van een SaaS-beheeroplossing aan ondernemingen die de nadruk legt op identiteitsbeheer.

SailPoint beste eigenschappen

Gebruiksvriendelijke interface met intuïtieve navigatie

Beschikt over geautomatiseerde compliance-rapportage, waardoor fouten worden verminderd en tijd wordt bespaard

Biedt uitgebreide integratiemogelijkheden met andere tools en software

beperkingen van SailPoint

Meer geschikt voor grootschalige ondernemingen en mogelijk overweldigend voor kleinere KMO's

SailPoint prijzen

Beschikbaar op aanvraag

SailPoint beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

7. Productiv

via Productiv Productiv benadert SaaS-beheer op een dynamische manier. In plaats van alleen overzicht te bieden, gaat het diep in op real-time engagement analytics.

Door operationele managers een gedetailleerd overzicht te geven van het softwaregebruik, zorgt Productiv ervoor dat elke tool optimaal wordt benut, wat zowel de efficiëntie als de ROI ten goede komt.

Productiv beste eigenschappen

Waarschuwt gebruikers wanneer nieuwe apps worden ontdekt en biedt inzicht in het gebruik en de SaaS-kosten

Levert gedetailleerd inzicht in app-gebruik op verschillende niveaus

Biedt een uitgebreid overzicht van SaaS-uitgaven binnen het hele portfolio

Beheren van app metadata, levenscyclus, governance beleid en eigendom in één overzicht

Productiv beperkingen

De App Catalog is nog in ontwikkeling en mist mogelijk enkele functies

Verbeterde rapportagemogelijkheden zouden nuttig zijn voor huidige gebruikers

Productiv prijzen

Beschikbaar op aanvraag, gepersonaliseerde demo's zijn beschikbaar

Productiv beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (49 beoordelingen)

4.7/5 (49 beoordelingen) Capterra: N/A

8. BetterCloud

via BetterCloud Zeg hallo tegen BetterCloud, een SaaS-beheerplatform met een laserfocus op IT-activiteiten. Van beveiligingsactiviteiten tot gebruikersbeheer, BetterCloud is ontworpen om een centrale locatie te bieden voor het monitoren, beheren en beveiligen van al uw SaaS-applicaties. Als u behoefte hebt aan IT-orkestratie in combinatie met eersteklas beveiliging, dan is BetterCloud uw oplossing.

BetterCloud beste functies

Ontdekt alle goedgekeurde en niet-goedgekeurde SaaS-apps in uw omgeving

Bevat geautomatiseerde workflows voor nauwkeurige en tijdige accountprovisioning vanuit HR-bronnen

Biedt centraal inzicht in gebruikerstoegang tot apps en potentieel gevoelige gegevens

Beperkingen van BetterCloud

Problemen met het aanmaken van grote groepen gebruikers of onjuiste groepstoewijzing

Initiële leercurve om vertrouwd te raken met het SaaS-beheerplatform

Beperkte workflowaanpassing in sommige scenario's

BetterCloud prijzen

Beschikbaar op aanvraag

BetterCloud beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (340+ beoordelingen)

4.4/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (27 beoordelingen)

9. Zylo

via Zylo Zylo is een nieuwkomer op het gebied van SaaS-beheer en biedt een frisse kijk. De kracht van Zylo ligt in het inzichtelijk maken van uitgaven, gebruik en feedback van gebruikers.

Door bedrijven een 360-graden beeld te geven van hun SaaS-stapel, zorgt Zylo ervoor dat elke investering, beslissing en operatie datagestuurd en impactvol is.

Zylo beste eigenschappen

Gebruikt AI om een bijgewerkt overzicht bij te houden van alle SaaS binnen organisaties

Vertaalt enorme hoeveelheden gegevens in bruikbare inzichten voor SaaS-optimalisatie

Garandeert governance door schaduw-IT te markeren en een catalogus van goedgekeurde apps bij te houden

Zylo beperkingen

Gebruikers melden uitdagingen bij het filteren van gegevens

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Problemen met gegevenshygiëne door verwerking van grote hoeveelheden informatie

Zylo prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Zylo beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (50 beoordelingen)

4.8/5 (50 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5 beoordelingen)

10. CoreSuite

via CoreSuite CoreSuite is een krachtpatser in de wereld van zakelijk SaaS-beheer. Ontworpen met grootschalige operaties in het achterhoofd, biedt CoreSuite belangrijke SaaS-beheerfuncties die tegemoet komen aan elk facet van SaaS-beheer, van compliance monitoring tot gegevensbeheer.

Voor organisaties die op zoek zijn naar een robuust, allesomvattend platform, belooft CoreSuite een ongeëvenaarde diepte en breedte.

CoreSuite beste functies

Designer biedt efficiënte documentsjablonen om marketingdocumenten te stroomlijnen

Boekhouding volgt financiële gegevens met gemak, inclusief bankafschriften en budgetrapporten

Drill-downfuncties maken diepere financiële analyses mogelijk

Gebruiksvriendelijke aanpassingen voor SAP Business One; geschikt voor zowel eenvoudige als complexe behoeften

CoreSuite beperkingen

Geen feedback van gebruikers beschikbaar

CoreSuite prijzen

Beschikbaar op aanvraag

CoreSuite beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

