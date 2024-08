Hoe Story Points te ontwikkelen en te gebruiken in Agile: een handleiding voor prestatieoptimalisatie

Zeg punten, en je zou denken aan een race of een spel. Maar Agile story points hebben een ander verhaal. 😊

In de Agile methodologie zijn user stories een betrouwbaar hulpmiddel om te beschrijven wat een gebruiker wil bereiken door het product te gebruiken. Het idee is om teams aan te moedigen om na te denken over hoe en waarom een functie zal worden gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een voorbeeld over het toevoegen van een inlogknop aan de homepage, zou de user story zijn: Als frequente bezoeker wil ik gemakkelijk kunnen inloggen op de homepage zodat ik snel bij mijn account kan.

Maar hoe beheer en plan je het werk om deze stories te implementeren? Nog te doen door story points toe te kennen.

In deze gids verkennen we de ins en outs van het gebruik van story points in Agile projectmanagement

Te nemen stappen voor story point schattingen

Veelvoorkomende valkuilen die je moet vermijden tijdens het proces

Software die van elke Agile schatting een makkie maakt

Wat zijn story points in Agile?

Story points zijn een meeteenheid die de totale inspanning inschat die nodig is om een verhaal van een gebruiker in een project te voltooien productbacklog of een vooraf geplande werkstroom.

Het is geen verplichte prestatiemeting om werknemers te binden of managers aan te sporen om toezicht te houden op de ontwikkeling, maar eerder een optioneel puntensysteem om de relatieve grootte van het werk of het risico te meten dat gepaard gaat met het voltooien van een user story.

De punten worden meestal berekend vlak voordat de vergadering voor de planning van de Sprint . Het inschatten van story points in deze fase helpt het hele team om weloverwogen beslissingen te nemen over welke stories prioriteit krijgen in de volgende fase sprint backlog . In de meeste gevallen hebben teams een vergadering om punten te schatten, of ze wijzen gewoon async waarden toe aan stories op basis van parameters zoals prioriteit en werklast capaciteit.

3 sleutel criteria voor het schatten van Agile story punten

Bij het bepalen van het aantal story points dat aan een user story moet worden toegekend, zijn er drie factoren die agile teams helpen om het werk nauwkeurig in te schatten: inspanning, risico en complexiteit.

1. Inspanning: Vereist werkvolume en intensiteit

Inspanning verwijst naar de hoeveelheid werk die nodig is om verschillende verhalen van gebruikers te voltooien. Het relatieve schattingsproces omvat het beantwoorden van vragen als:

Om hoeveel taken gaat het?

Welke voorbereidings- en vervolgactiviteiten kun je verwachten?

Hoeveel inspanning zal elke taak en voorbereidingsactiviteit vereisen?

Hoe meer inspanning deze fases vereisen, hoe meer punten een verhaal waarschijnlijk zal hebben. Hier kun je een vergelijking maken op basis van het aantal uren dat de voorgestelde taken in beslag nemen, bijvoorbeeld:

Minder dan 3 uur voor het ontwerpen van een spelpersonage met kerstthema: 0,5 verhaalpunt Een dag werk om een nieuwe functie voor een app te ontwerpen: 2 story points

Een veelgemaakte fout bij het berekenen van story points is ze alleen te behandelen als een directe tijdsmeting. Terwijl tijdsinschattingen je in absolute termen vertellen hoe lang het duurt om een taak te voltooien, bieden ze geen geschikte relatieve maatstaf voor hoe uitdagend een taak is in vergelijking met andere taken.

2. Risico: onzekerheid en potentiële obstakels

Dit criterium houdt rekening met procesrisico's, afhankelijkheid van interne taken of externe factoren en de onbekenden in het ontwikkelingsproces. Elke waarde van een storypunt draagt bij aan de risicoscore.

Verhalen met een hoog risico waarderen dus meer storypunten omdat ze een extra bufferperiode nodig hebben om onvoorziene uitdagingen op te vangen. Agile teams kunnen de punten gebruiken om bepaalde story's af te wijzen of om ze te beheren en te beheren risico's beperken effectiever.

3. Complexiteit: Technische moeilijkheid en fijne kneepjes

Complexiteit heeft niet alleen te maken met hoe moeilijk de Taak is, maar ook met hoe ingewikkeld en betrokken de oplossing moet zijn. Dit omvat het gebruik van nieuwe of onbekende technologieën, de noodzaak om te vertrouwen op innovatieve of ongeteste oplossingen en de mate van intellectuele uitdaging.

Complexere verhalen vereisen meestal meer denkwerk, abonnement en probleemoplossing, wat zich uit in hogere story points.💡

Pro tip: Gebruik de ClickUp Backlogs en Sprint sjabloon om agile en scrum teams bijdragen aan story points op een gemeenschappelijk canvas. Het wordt geleverd met vooraf gebouwde Sprintlijsten, voltooid met aangepaste velden, om informatie op te nemen over de verschillende criteria om storypunten te vergelijken.

Geniet van een samenhangende weergave van uw backlog items en hun bijbehorende story points met dit doordacht ontworpen sjabloon

Voordelen van het gebruik van story points in Agile

Het proces van het schatten van story points omvat discussie en consensus tussen de leden van agile of scrum teams, het bevorderen van samenwerking en een gedeeld begrip van Taken. Hier zijn enkele andere opmerkelijke voordelen:

Hoe Story Points berekenen in Agile: 6 eenvoudige stappen

Een schatting van story points is effectief als het een grondig begrip van het werk vergroot en betere abonnementen en prioriteiten mogelijk maakt. Het proces van het berekenen van story points en het omzetten naar uren is echter niet echt eenvoudig.

Om het werk gemakkelijker te maken, hebben we de standaard best practices van Agile methodologieën met bruikbare inzichten om in zes stappen Agile story points effectief te berekenen. ✨

Stap 1: Begrijp de totale inspanning die elke user story met zich meebrengt

Een belangrijke eerste stap is ervoor zorgen dat het team begrijpt welke user stories of functies geïmplementeerd moeten worden. Dit houdt in dat de doelen voor voltooiing, de vereisten voor de voorbereiding en mogelijke uitdagingen voor de story moeten worden besproken

Om deze stap succesvol te laten verlopen, moet je de teamcommunicatie rond stories op een productieve manier structureren met behulp van kwaliteitssoftware. Wij hebben de perfecte oplossing: ClickUp , een alles-in-één platform voor productiviteit en samenwerking.

Plan regelmatige backlog verfijning of story grooming vergaderingen met behulp van de ClickUp Kalender weergave en gebruik deze sessies om verhalen samen te bekijken en te bespreken. U kunt de details van elk verhaal maken en samen bewerken met behulp van ClickUp Documenten . De leden van het team kunnen tegelijkertijd bijdragen waardoor de schatting een dynamisch en interactief proces wordt.

Documenten eenvoudig formatteren en eraan samenwerken met het team zonder overlap in ClickUp

De ClickUp Weergave chatten maakt naadloze discussies voor en na Sprints mogelijk. Voor async teams zijn functies zoals Opmerkingen en Vermeldingen kunnen worden gebruikt om vragen te stellen en opheldering te krijgen.

Voeg leden van een team toe aan discussies en werk samen met ClickUp Chat in één ruimte en voorkom dat u van de ene software naar de andere moet gaan

Tip: U kunt nu de AI-gebaseerde generator van gebruikersverhalen in ClickUp 3.0 om duidelijke en consistente gebruikersverhalen met eenvoudige instructies te maken en het puntschattingsproces te versnellen.

Stap 2: Kies een basisverhaal

Selecteer een eenvoudige, goed begrepen user story als basislijn of referentiepunt. Meestal zal een projectmanager of senior teamlid waarden toekennen, vaak een enkel storypunt, dat zal dienen als vergelijkingsschaal voor andere stories.

Voor de meeste agile teams het gebruik van één referentie story houdt het proces eenvoudig. Sommige Teams verwelkomen echter meerdere baseline stories voor een nauwkeurigere relatieve schatting, vooral als het project verschillende soorten Taken omvat. Elk baseline story kan een andere taakcategorie of complexiteitsniveau vertegenwoordigen, waardoor een genuanceerder raamwerk voor schatting ontstaat.

ClickUp biedt veel hulpmiddelen om basisverhalen in te stellen en te vergelijken. Gebruik Aangepaste velden om de meetparameters voor elk basisverhaal toe te wijzen en weer te geven. U kunt zelfs de verhalen omzetten in taken en ze vergelijken op de ClickUp Board weergave . Het idee is om deze relatieve waarden of eisen in één oogopslag te bekijken in termen van complexiteit, inspanning en risico.

Overzie taken en projecten in één oogopslag en sleep moeiteloos taken, sorteer en filter met een volledig aanpasbare weergave van het Kanban-bord

Stap 3: Bepaal de volgorde voordat u de numerieke waarde toekent

Zodra u uw basisverhalen hebt, bespreekt u hoeveel story points u moet gebruiken voor verschillende inspanningsniveaus. U kunt de volgende volgordes toepassen:

Lineaire schaal : 1, 2, 3, 4, 5, 6..

: 1, 2, 3, 4, 5, 6.. Fibonaccischaal: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..

Veel Teams gebruiken een Fibonacci-reeks voor het toekennen van verhaalpunten, waarbij elk punt de som is van de twee nummers ervoor. Vergeleken met het lineaire puntensysteem geeft deze volgorde beter de onzekerheid weer die inherent is aan grotere verhalen - hoe groter het verhaal, hoe meer onzekerheid, dus hoe groter de sprong in punten. Nummers 1-8 worden meestal gebruikt voor precieze taken, terwijl 13, 21, 34, 55 en verder kunnen worden gebruikt voor taken met een bredere reikwijdte.

Tip: Gebruik de ClickUp Tabel weergave om punten voor elke user story aan te tonen in een spreadsheetachtig canvas. U kunt kleurcodes toepassen om de vergelijking snel en aantrekkelijk te maken.

Houd de voortgang bij en visualiseer mijlpalen met Burnup-kaarten in ClickUp Dashboards

Stap 6: Verfijn de schatting van story points met ervaring

Naarmate het team meer Sprints voltooit en een beter inzicht krijgt in hun capaciteit en de complexiteit van verschillende typen stories, kunnen ze beter bespreken wat er te veel of te weinig is geschat en waarom, en leren van afwijkingen. Projectmanagers moeten openstaan voor het herzien en aanpassen van story points naarmate ze meer inzicht krijgen of als hele projecteisen veranderen.

Het nakijken van schattingen uit het verleden en het aantekenen van afwijkingen kan echter tijdrovend zijn. Gelukkig kunt u de instelling ClickUp Automatiseringen om automatisch alle taken te markeren die aanzienlijk afweken in schattingen voor verdere controle.

Verder, ClickUp Doelen stellen teams in staat om specifieke doelen te stellen, voortgang bij te houden en op één lijn te blijven met verbeteringsinspanningen. U kunt bijvoorbeeld een doel instellen om de correlatie tussen de geschatte en de werkelijk vereiste inspanning met een bepaald percentage te verbeteren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png ClickUp functie Doelen /$$$img/

Houd uw doelen bij tot de meest essentiële KPI's en krijg automatisch gedetailleerde weergaven van uw voortgang ClickUp's eigen functies voor rapportage kunnen teams ook helpen om te beoordelen of ze hun schattingsprocessen in de loop van de tijd verbeteren.

3 Uitdagingen om te overwinnen voor nauwkeurigere schatting van storypunten

De overgangsproces van het traditioneel omgaan met de product backlog naar het schatten van story points in Agile is een uitdaging. Voeg daar andere factoren aan toe die te maken hebben met menselijke psychologie en organisatiecultuur, en je hebt een echt probleem. Hier zijn drie veelvoorkomende uitdagingen en wat je eraan kunt doen:

1. Voorkeur voor tijdsinschattingen

Teams die overstappen van traditionele tijdsinschattingen naar story point schattingen hebben het vaak moeilijk. Er is een neiging om de waarde van story points te zien in termen van tijd, bijvoorbeeld door één story point gelijk te stellen aan het aantal benodigde uren of dagen, wat het doel van deze abstractere eenheid tenietdoet.

oplossing

Tijdsinschattingen zijn diep geworteld in veel organisatieculturen en -praktijken. Om dit te veranderen moet je niet alleen een nieuwe techniek aanleren, maar ook een fundamentele verandering doorvoeren hoe werk en productiviteit worden weergegeven .

Combineer tijdsinschattingen in het begin met story points om je team te helpen zich aan te passen, en bouw tijdsinschattingen dan geleidelijk af naarmate het team meer vertrouwd raakt met story points.

2. Verankering en bevestigingsvooringenomenheid

Psychologische vooroordelen kunnen het schattingsproces ook beïnvloeden:

**Er is sprake van anchoring wanneer individuen bij het nemen van beslissingen te veel vertrouwen op een eerste stukje informatie, de symbolische 'anker'. Voorbeeld: de eerste schatting die wordt uitgesproken kan de rest van het team overmatig beïnvloeden, wat leidt tot vertekende resultaten ⚓

Confirmation bias kan ertoe leiden dat leden van het team instemmen met schattingen die hun vooroordelen bevestigen, maar die niet noodzakelijkerwijs waar zijn

Oplossing

Bewustwording is de eerste stap in het beperken van psychologische vooroordelen en hun gevolgen. Laat leden van het team hun schattingen onafhankelijk van elkaar opschrijven voordat ze delen, of dwing het gelijktijdig openleggen van kaarten met anderen in Planning Poker af om de invloed van openlijke meningen te verminderen.

3. Druk om te conformeren

In instellingen waar teams werken, kan er een impliciete druk zijn om zich te conformeren aan de mening van de meerderheid of de weergave van dominante of senior teamleden. Dit kan individuele meningen verstikken, wat leidt tot minder nauwkeurige of eerlijke inschattingen, vooral in omgevingen waar meningsverschillen worden ontmoedigd en harmonie en consensus te veel prioriteit krijgen.

oplossing

Zorg voor een omgeving waarin de leden van het team zich op hun gemak voelen om hun redeneringen te bespreken zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel of conflict. Ga actief op zoek naar andere gezichtspunten en houd daar rekening mee, vooral van leden van het team die een ander perspectief of een andere achtergrond hebben. Collaborative estimation, waarbij alle leden van het team een bijdrage leveren, is de sleutel.

Navigeren door storypoints en agile projecten met ClickUp

Als u overgaat op story point schatten, doe het dan goed met ClickUp. 🌸

Het platform biedt een hele reeks functies voor agile projectmanagement en Sprints. Instances Taken, subtaken en checklists bieden bijvoorbeeld een hiërarchische structuur voor het organiseren van werk, wat essentieel is voor alle technieken om story points in te schatten. Dit is hoe:

ClickUp Taken vertegenwoordigen individuele eenheden van werk, die kunnen worden gelijkgesteld aan verhalen of functies in Agile projectmanagementmethoden Subtaken maken het mogelijk om complexe taken op te splitsen in meer gedetailleerde componenten, wat fijnmaziger beheer en schatting van werk mogelijk maakt Checklists binnen taken of subtaken bieden een manier om acceptatiecriteria voor story points op te sommen. U kunt ook actie-items toevoegen die duidelijke stappen voor voltooiing bieden en ervoor zorgen dat geen enkel aspect van een taak over het hoofd wordt gezien ✅

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Sprint-points-in-Tasks.png ClickUp 3.0 Sprintpunten instellen in Taken /$$$img/

Sprintpunten toevoegen binnen een ClickUp-taak om projecten in beweging te houden

ClickUp biedt tientallen Agile sjablonen die vooraf geconfigureerd zijn voor veelvoorkomende werkstromen binnen de methodologie . Deze sjablonen bevatten ingestelde structuren die op één lijn liggen met Agile praktijken zoals Sprint planning, backlog verfijning en dagelijkse stand-ups .

Sjablonen kunnen het installatieproces voor nieuwe Agile projecten versnellen, door ervoor te zorgen dat de best practices worden gevolgd en dat het team snel aan de slag kan met een vertrouwde structuur. Bijvoorbeeld, de gratis ClickUp Agile Verhaal sjabloon helpt u om gebruikersverhalen moeiteloos te maken en te beheren in een Agile-raamwerk, waardoor teamleiders minder werk hebben.

Van verhaal naar glorie: Story Points implementeren in Agile met ClickUp

Het bedenken en implementeren van story points in Agile is stressvrij met ClickUp. Het platform helpt bij het organiseren van Agile methodologieën door een intuïtief raamwerk te bieden voor het beheren van stories en story points, het ondersteunen van effectieve Sprintplanning en het verbeteren van de samenwerking tussen teams.

Doe uw volgende Sprint op de ClickUp manier en zie zelf het verschil. 🥰 Meld u nu aan voor ClickUp en probeer het gratis uit !