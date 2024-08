10 beste Product Backlog Management tools voor teams in 2024

Agile productbeheer is als het navigeren van een boot en de backlog is wat de boot drijvende houdt.

Als u uw product backlog voortdurend verfijnt en bijwerkt, zorgt u voor een soepele vaart van uw bedrijf. ⛵ Product backlog beheer moet een naadloze samenwerking tussen producteigenaren en softwareontwikkelingsteams bevorderen en afstemmen op de behoeften en verwachtingen van klanten en belanghebbenden.

Ben je klaar om weg te zeilen van de oevers van verouderde product backlog management tools? Kom aan boord en ontdek onze top 10. We presenteren de handigste functies, prijzen en beperkingen, zodat je de perfecte tool kunt kiezen om je product naar succes te leiden!

Als je projecten op tijd wilt afleveren, bugs en nieuwe functies eenvoudig wilt oplossen en wilt blijven groeien, heb je een goed backlog management systeem nodig. Hier zijn zeven must-haves van een effectieve product backlog management tool:

Prioritering: Stelt managers in staat om prioriteit te geven aan epics, user stories, deliverables en taken, waarbij duidelijk wordt aangegeven hoe belangrijk ze zijn voor alle teamleden Gebruiksgemak: Het is gebruiksvriendelijk, toegankelijk op meerdere apparaten en automatiseert handmatige en repetitieve taken Samenwerking: Vergemakkelijkt de communicatie tussen teamleden en maakt veranderingen in de backlog traceerbaar Aanpassing: Het is schaalbaar en flexibel genoeg om verschillende product- en ontwikkelteamworkflows aan te passen Rapportage: Biedt analyses en inzichten, zodat u de voortgang van projecten en individuele taken kunt volgen Integratie: Kan worden geïntegreerd met bestaande tools of software die je team gebruikt, zoals communicatie-, projectbeheertools en ontwikkeltools Veiligheid: Beschermt de vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens en laat je gebruikersrechten beheren

De 10 beste hulpmiddelen voor productbacklogbeheer om uw werkstroom te stroomlijnen

Zeg vaarwel tegen chaos en hallo tegen efficiënt taakbeheer met deze 10 tools voor product backlog management! We bekijken hun functies en hoe je ze kunt gebruiken om je werkstroom te stroomlijnen en de voortgang bij te houden.

Houd er rekening mee dat elke tool specifieke voor- en nadelen, heeft die we in dit artikel zullen noemen.

Gebruik ClickUp om een backloglijstweergave te maken met aangepaste velden zoals Prioriteit, ARR en meer

ClickUp behoeft nauwelijks introductie. Iedereen en hun moeder gebruiken het tegenwoordig, of het nu is om hun dagelijkse verantwoordelijkheden bij te houden of om huishoudelijke taken te organiseren. 🥧

Het is een tool voor samenwerking en taakbeheer die het volgende biedt talrijke functies en vrije sjablonen voor verschillende contexten, waaronder een Backlogs en Sprints sjabloon voor eenvoudig backlogbeheer, ongeacht uw huidige productmanagementvaardigheden of de grootte van uw bedrijf.

ClickUp Prioritization view is een lijst met backlog-items (epics, user stories, taken en subtaken), weergegeven naast hun status, voortgang en vervaldatum. U kunt toewijzen Sprintpunten en prioriteitslabels aan stories om hun belang aan te geven. Wijzig de volgorde, verwijder kolommen of voeg uw eigen kolommen toe om een aangepast raamwerk te maken dat werkt voor u of uw ontwikkelteam.

Naast de Prioriteitsweergave biedt ClickUp vele andere mogelijkheden, zoals een Kanban-stijl bordweergave en een Gantt-diagramweergave voor effectief agile projectmanagement.

De tijdlijn van de backlog bijhouden met de ClickUp Gantt-weergave

Klik op een taak om alle details te bekijken en te beheren. In het taakvenster vindt u een logboek van eerdere wijzigingen en kunt u machtigingen instellen, maar u kunt ook bijlagen, notities, checklists en andere taken toevoegen geautomatiseerde acties . Wanneer je een taak aan een teamlid toewijst, kan hij/zij alle informatie hierover op één plaats vinden en de bestede tijd bijhouden eraan besteed.

Bekijk en beheer alle aspecten van uw ClickUp backlog taken in het taakvenster

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

Vereist een leercurve vanwege de overvloed aan functies

Gebruikers wijzen erop dat meldingen een filtersysteem kunnen gebruiken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen ### 2. Ambacht.io

Organiseer al je backlog-items eenvoudig met het eenvoudige dashboard van Craft.io Craft.io is een end-to-end productmanagement software die u volledige controle geeft over de levenscyclus van het product van ontwerp tot productlancering en daarna. U kunt schakelen tussen verschillende weergaven, die elk een bepaald aspect van productbeheer behandelen.

Naast de product backlog heeft het speciale ruimtes voor uw strategische input, d.w.z. uw product Wiki, prioritering, product- en ontwikkelingsstatus bijhouden en portfoliomanagement. U kunt ook een persoonlijk dashboard maken en een portaal om feedback van gebruikers te verzamelen.

De Product Backlog doc geeft een duidelijk overzicht van uw epics, features en bugs, door ze weer te geven met geadresseerden, kleurgecodeerde statussen en voortgangsbalken. U kunt uw kolommen en statuscategorieën aanpassen met unieke formules.

Geef prioriteit aan epics en stories met behulp van een puntensysteem en ken verschillende belangrijkheidslabels, inspanningen en waardescores toe. Door op items te klikken, kunt u extra informatie weergeven, zoals het activiteitenlogboek, opmerkingen, bijlagen en taakafhankelijkheden.

Craft.io beste eigenschappen

Behandelt alle aspecten van productmanagement, inclusief strategie en backlogging

Feedback portaal

Persoonlijke weergave

Aangepaste kolommen en statuscategorieën

Prioritering met behulp van belangrijkheidslabels, story points en waarde-/inspanningsscores

Web- en mobiele beschikbaarheid (voor de producteigenaar onderweg)

Integratie met 17 tools, waaronder Zapier

Craft.io beperkingen

De nadelen zijn onder andere:

Hoge kosten

Initiële installatie kan een uitdaging zijn voor sommige gebruikers

Craft.io prijzen

Craft.io biedt een gratis proefperiode van 14 dagen en drie prijsplannen:

Essential : $39/maand per gebruiker*

: $39/maand per gebruiker* Pro : $89/maand per redacteur

: $89/maand per redacteur Enterprise: aangepaste prijzen

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

3. Achterstand

Krijg een overzicht van de belangrijkste aspecten van je product backlog in het dashboard van Backlog Backlog is een van de vier samenwerkingstools van Nulab. Het primaire doel is om de planning en uitvoering van projecten te vergemakkelijken, zodat ze zo soepel als zijde worden.

Backlog heeft verschillende mappen om verschillende aspecten van je projecten te organiseren en te bekijken. Home geeft je een overzicht van de meest recente updates, terwijl je met belangrijke functies zoals Wiki en Files alle benodigde informatie en bronnen kunt opslaan, inclusief je productvereisten .

Om uw werklast te beheren, gaat u naar Problemen en maakt u een hiërarchie van taken met verschillende statussen en mijlpalen. Voeg nieuwe issues toe met behulp van sjablonen of stel in dat issues automatisch via e-mail worden aangemaakt. U kunt ook opmerkingen toevoegen, collega's taggen en de geschiedenis van wijzigingen bekijken.

Naast de standaard lijstweergave biedt Backlog ook Kanban-borden, Gantt-grafieken en Burndown grafieken voor een optimale visualisatie van het project. Ze bewerken is eenvoudig met de drag-and-drop functionaliteit.

Als je in de IT-industrie werkt, ben je bij Backlog aan het juiste adres. Het heeft verschillende branchespecifieke tools, zoals code review, repository klonen en IP-adrescontrole.

Backlog beste eigenschappen

Volledige mogelijkheden van projectbeheertool

Verschillende visualisatieopties, zoals Kanban-achtige borden en Gantt-diagrammen

Slepen en neerzetten om taken opnieuw te ordenen in borden en grafieken

Beschikbaar op desktop, web en mobiel

Integratie met 11 tools en andere Nulab-software

Backlog beperkingen

Weinig integratiemogelijkheden

Hoge prijs voor grotere teams

Sommige gebruikers vinden het te eenvoudig

Prijzen Backlog

Probeer Backlog 30 dagen gratis uit of kies een van de drie prijsplannen:

Starter : $35/maand voor maximaal 30 gebruikers

: $35/maand voor maximaal 30 gebruikers Standaard : $100/maand met onbeperkt aantal gebruikers

: $100/maand met onbeperkt aantal gebruikers Premium: $175/maand met onbeperkt aantal gebruikers en projecten

4. Planigle

Beheer je verhalen, epics, taken en andere bewegende delen met Planigle

via PlaniglePlanigle is een open-source tool voor het beheren van een product backlog, iteraties en releases. Het is toegankelijk en makkelijk te gebruiken, of je nu een beginner bent of een professional. De basisversie van de software is gratis, maar je moet je abonneren op het Premium-plan als je extra projecten of functies nodig hebt.

Bovenaan het dashboard kun je verschillende elementen van de backlog bekijken, zoals epics, stories en taken. Je kunt ze prioriteren door ze te slepen en neer te zetten en de bewerkingsmodus openen door erop te dubbelklikken. De Schedule tab laat je navigeren door aankomende releases en iteraties, terwijl Changes je de tijdlijn laat zien van de vorige activiteiten van je team.

Op het tabblad People kun je je team beheren door individuen toe te voegen of te verwijderen en ze te groeperen om zo krachtige teams te vormen. Met de multi-tenancy functionaliteit kan de tool meerdere projecten ondersteunen, terwijl je voor elk project de permissies van de deelnemers kunt beheren om vertrouwelijkheid te garanderen.

Als je kiest voor Planigle's Premium plan, kun je de productbacklog delen met klanten om feedback te verzamelen (geweldig voor relatiebeheer), rapportages via burndown ontsluiten en snelheidsgrafieken en krijg ondersteuning.

Planigle beste eigenschappen

Eenvoudig en intuïtief

Betaalbaar

Taakprioritering via slepen en neerzetten

Eenvoudige rapportage

Multi-tenancy

Planigle beperkingen

Eenvoud gaat ten koste van verscheidenheid aan functies (vooral voor projectmanagers)

Verouderde UI

Alleen op het web

Geen native integratie

Planigle prijzen

**Gratis

Premium $10/maand voor de eerste 10 gebruikers $5/maand voor elke volgende gebruiker



Bonus: Uitchecken De Beste Open-Source Projectbeheertools in 2023

5. Hygger

Visualiseer komende taken met Hygger Hygger is een agile projectmanagementtool voor het maken van backlogs, roadmaps en Kanban-borden. Als het gaat om backlogbeheer, krijg je toegang tot verschillende gratis projectmanagementsjablonen om je project gemakkelijk te starten. Je kunt de backlog organiseren met behulp van kolommen, swimlanes en labels.

Je kunt inzichten van teamgenoten en klanten verzamelen en importeren, die je kunt gebruiken om nieuwe functies te ontwikkelen.

Voor het prioriteren van features gebruik je de Weighted Scoring Prioritization methode op basis van Value en Effort factoren. Je kunt aangepaste criteria wijzigen of toevoegen en hun gewichten aanpassen of in plaats daarvan kiezen voor ICE- of RICE-prioriteringstechnieken. Voor een eenvoudigere visualisatie kunt u de Prioriteitsmatrix gebruiken, waarbij taken worden gegroepeerd in Quick wins, Big bets, Timesinks en Maybes.

Nadat u hun belang hebt bepaald, stuurt u taken naar uw Ontwikkelborden, waar u uw iteraties kunt plannen en hun status en wijzigingen kunt bijhouden. Binnen elke taak kunnen teamgenoten opmerkingen en bijlagen toevoegen en hun werk loggen. Met de rapportage van Hygger kunt u statistieken analyseren, zoals geschatte tijd vs. gevolgde tijd en teampunten.

Hygger beste functies

Kiezen voor Hygger brengt:

Gratis sjablonen voor eenvoudige installatie

Het gemak van het verzamelen en importeren van inzichten en ze te koppelen aan bestaande functies

Verschillende prioriteringstechnieken om uit te kiezen

Prioriteit matrix voor het detailleren van uw product backlog

Rapportage met behulp van talloze statistieken

Beschikbaarheid op web en mobiel

Hygger beperkingen

Geen project management Gantt grafieken

Native integratie met slechts vijf tools

Hygger prijzen

Gratis

Standaard : $7/maand per gebruiker*

: $7/maand per gebruiker* Enterprise: $14/maand per gebruiker

6. Productbord

Productbord-voorbeeld

Zoals de naam al doet vermoeden, Productbord is een productmanagementsoftware ontworpen om u te helpen plannen en de juiste beslissingen te nemen terwijl u trouw blijft aan de product roadmap .

In de lijstweergave Functies kun je een hiërarchie van functies maken met aanpasbare prioriteitsformules. met User Impact Scores en de Value/Effort tradeoff analysis kun je je beslissingen onderbouwen.

Je kunt de meest urgente features en taken toewijzen aan releases en tijdschema's en ze bekijken in de roadmapweergave. De details van de features zijn met één klik beschikbaar en je krijgt inzicht in hun voortgang, subfeatures, eerdere activiteiten en commentaar van je teamgenoten. Je klanten kunnen stemmen en feedback geven op elk idee op het Portaal, met de resultaten direct beschikbaar op het Insights tabblad.

Productboard beste functies

Gebruiksvriendelijk

Aangepaste prioriteitsformules

Gebruikersimpactscores en waarde-/inspanningsanalyse

Portaal voor het verzamelen van feedback van klanten

Inheemse integratie met 21 tools en open API

Productboard beperkingen

Geen mobiele versie

Het aantal aanpassingsopties kan overweldigend zijn

Productboard prijzen

Productboard heeft een gratis proefversie van 15 dagen (Starter) en vier andere prijsopties:

Essentials : $20/maand per maker

: $20/maand per maker Pro : $80/maand per maker

: $80/maand per maker Schaal : prijzen op maat

: prijzen op maat Onderneming: prijzen op maat

Bekijk deze_ Productbord alternatieven !

7. Yodiz

Eenvoudig user stories "pakken" en organiseren met Yodiz Yodiz is een all-in-one agility software bestaande uit twee producten-een eenvoudige issue tracker en een complete agile projectmanagement tool. Houd er rekening mee dat je je moet abonneren op het Agile-niveau om toegang te krijgen tot de functie Product Backlog.

De issue tracker is een krachtige tool die je kan helpen om bovenop alle gebruikerseisen te blijven en een solide actieplan . Je kunt een gepersonaliseerde workflow creëren met aangepaste kolommen, widgets en visuele elementen. Het platform maakt ook uitgebreide rapportering mogelijk met uitgiftetrendrapporten en talrijke grafieken.

Met de Grab browserextensie kunt u bugs in een paar klikken rapporteren met behulp van schermafbeeldingen en annotaties. U kunt ook problemen rechtstreeks vanuit uw e-mail aanmaken door ze naar uw projectadres te sturen met een aanpasbare witte lijst. 📧

In het backlogpaneel kunt u uw epics en user stories beheren en story points en labels toekennen om hun belang in de product backlog aan te geven. Maak taken van stories, bekijk de geschiedenis, het commitlogboek en de tijdlijn en voeg bestanden, opmerkingen en afhankelijkheden toe.

Yodiz maakt ook een probleemloze release en sprintplanning . Je kunt de voortgang van elke taak volgen met burndown tracking en andere belangrijke analyses.

Yodiz beste eigenschappen

Betaalbaarheid

Pak browserextensie voor eenvoudigbugrapportage* Probleemmelding per e-mail

Eenvoudige visuele sprint- en releaseplanning

Beschikbaarheid op web en mobiel

Native integratie met 21 tools en API

Yodiz beperkingen

UI kan een herontwerp gebruiken

Mobiele app haalt het niet bij de webversie

Yodiz prijzen

Starter : Gratis voor maximaal drie gebruikers

: Gratis voor maximaal drie gebruikers Uitgave Tracker : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Agile Tool : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zelf gehost: aangepaste prijzen

8. Teamwork

Beheer gebruikersverhalen en sprints met de vele functies van Teamwork Teamwork richt zich op werk voor klanten en biedt verschillende functies om de efficiëntie van het team en de tevredenheid van de klant te garanderen. Naast de standaard project- en tijdmanagement tools, het ondersteunt budgettering en facturering. Het platform biedt talloze templates om u te helpen uw project op te starten en draait in een mum van tijd. ⏰

Kies voor product backlog management software uit lijsten, Kanban-borden en Gantt-diagrammen. Maak taken en subtaken voor elke functie en voeg tags, afhankelijkheden en herhalingspatronen toe.

Teamwork heeft geavanceerde tijdregistratie met factureerbare uren en timesheets waar teamleden hun in het verleden bijgehouden werk kunnen bekijken. Je kunt de voortgang van elke taak en de gezondheid van het project controleren met talloze rapportagemogelijkheden.

Om je workflow te stroomlijnen, installeer je aangepaste automatiseringen of kies je een van de kant-en-klare, zoals automatische meldingen met updates van de taakstatus en prioriteitswijzigingen in het licht van naderende deadlines. Samenwerking binnen een team is een fluitje van een cent dankzij de ingebouwde chat van Teamwork. Blijf op de hoogte met realtime updates en reageer op berichten, allemaal in één inbox.

Teamwork beste functies

Sjablonen voor verschillende use cases

Geavanceerde tijdregistratie

Automatisering op maat

Ingebouwde chat

Budgettering en facturering

Beschikbaarheid op web, desktop en mobiel

Integratie met meer dan 50 tools

Teamwerk beperkingen * De chatfunctie is beperkt

Af en toe haperingen

Mobiele interface kan worden verbeterd

Teamwork prijzen

Teamwork biedt een gratis proefperiode van een maand en vier prijsplannen:

Free Forever voor maximaal 5 gebruikers

voor maximaal 5 gebruikers Starter : $5,99/maand per gebruiker

: $5,99/maand per gebruiker Deliver : $9,99/maand per gebruiker

: $9,99/maand per gebruiker Groei: $19,99/maand per gebruiker

9. nTask

Gebruik nTask om problemen aan te maken, te beheren, te labelen en te koppelen aan taken nTask is een projectbeheeroplossing die is ontworpen om uw planning te vereenvoudigen en een producteigenaar in staat te stellen projecten met maximale efficiëntie uit te voeren. Het is een intuïtieve tool voor productbacklogbeheer die verschillende projectaspecten omvat, waaronder taken en problemen, risicobeoordeling budgettering en middelentoewijzing. U kunt aangepaste taakstatussen en prioriteitslabels maken, taken koppelen om afhankelijkheden te creëren en ze toewijzen aan meerdere personen.

Het is een zeer visuele tool, die meerdere weergavemodi biedt, zoals een Kanban-bord, kalender en Gantt-diagram. Dankzij de uitgebreide collectie bordsjablonen kun je er gemakkelijk een vinden die bij jouw specifieke niche past.

Wat nTask het beste doet is samenwerken, met opmerkingen, ingebouwde chat, vergaderingen en speciale werkruimten voor elke teamgenoot. Plan eenmalige of terugkerende vergaderingen, synchroniseer ze met je agenda, stel een agenda en discussienotities op en voltooi ze met vervolgacties en beslissingen.

nTask vergemakkelijkt ook gemakkelijk tijdbeheer en tracking en stelt u in staat om capaciteiten voor alle teamleden en tijdsinschattingen voor taken in te stellen. U kunt uw tijd handmatig of automatisch registreren en vervolgens urenstaten en rapporten genereren.

nTask beste functies

De tool biedt:

Verschillende weergaven en sjablonen

Ingebouwde chat

Planning en voorbereiding van vergaderingen

Uitgebreid beheer van urenstaten

Beschikbaarheid op web en desktop

Native integratie met zes tools en nog veel meer met Zapier

nTask beperkingen

Geen mobiele app

Soms langzame laadtijden

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

nTask prijzen

Basis : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Premium : $3/maand voor één gebruiker*

: $3/maand voor één gebruiker* Zakelijk : $8/maand voor één gebruiker

: $8/maand voor één gebruiker Enterprise: aangepaste prijzen

10. Microsoft Planner

Organiseer projecten en taken binnen de Microsoft 365 Suite

via MicrosoftMicrosoft-planner is een gebruikersvriendelijke taak- en projectbeheer tool in de Microsoft 365-suite. Net als andere tools op deze lijst, Microsoft-planner laat je verschillende aspecten van je projecten organiseren en bekijken. Met behulp van de "wizard" kun je binnen enkele minuten aan de slag en je eerste Kanban-bord maken, d.w.z. Plan.

Hoewel Microsoft Planner niet specifiek is gebouwd als een hulpmiddel voor product backlog management, kan het gemakkelijk worden aangepast voor dat doel, waardoor het een handige optie is voor teams die Microsoft 365 al gebruiken.

Voor elk Plan kun je een hiërarchie van taken maken, ze toewijzen aan teamleden en verschillende statussen en mijlpalen toevoegen. Taken kunnen worden georganiseerd in aanpasbare categorieën genaamd Buckets, die kunnen worden gebruikt om verschillende stadia of soorten backlog management items weer te geven.

U kunt taken slepen en neerzetten in Buckets voor eenvoudige prioritering en statusupdates. Maak nieuwe taken aan met behulp van sjablonen of stel het automatisch aanmaken van taken via e-mail in. Voeg opmerkingen toe, tag collega's erin en bekijk de geschiedenis van wijzigingen.

Planner beste eigenschappen

Aanpasbare taakcategorieën met emmers

Automatisch e-mailtaken aanmaken

Samenwerking via bijlagen en opmerkingen

Beschikbaar op desktop, web en mobiel

Integratie met Microsoft 365 apps

Planner beperkingen

Beperkte visualisatiemogelijkheden in vergelijking met een speciale backlogbeheertool

Geen geavanceerde rapportage en analyses

Geen native integratieopties buiten Microsoft 365 apps - beperkend voor een ontwikkelteam

Duur (alleen beschikbaar voor abonnees van het Microsoft 365 Enterprise-plan)

Planner prijzen

Microsoft 365 E3 : $36/maand per gebruiker

: $36/maand per gebruiker Microsoft 365 E5: $57/maand per gebruiker

Word productiever met uw backlogbeheerproces

We snappen het - backlogbeheer staat niet bij iedereen bovenaan het lijstje voor nieuwe tools. Maar het is belangrijk voor teams van alle groottes om verschillende producttaken te organiseren, bij te houden en eraan samen te werken.

Product- en softwareteams vertrouwen op ClickUp om precies dat en nog veel meer te doen. Ontdek waarom teams overstappen van andere tools naar ClickUp door een kijkje te nemen op het platform. Gratis aan de slag !