Top 10 Product Management Vaardigheden die elke productmanager moet bezitten

Productmanagers (PM's) moeten veel sleutelgebieden beheersen om producten te maken waar klanten van houden. Mensen die de overstap willen maken naar een productrol verdrinken in een zee van artikelen die antwoord proberen te geven op heel elementaire vragen zoals:

Is productmanagement iets voor jou?

Hoe kun je zeggen dat productmanagement iets voor jou is?

Als het iets voor jou is, hoe kun je dan van je huidige rol overstappen naar die van productmanager?

Het antwoord vinden op deze vragen kan moeilijk zijn omdat er zoveel tegenstrijdige informatie beschikbaar is. Hoe weet je welke informatie je zal helpen antwoorden te krijgen op deze vragen?

Nadat je wat tijd online hebt doorgebracht, zul je ontdekken dat productmanagers hebben meerdere vaardigheden nodig om te slagen in hun baan. Het is een beetje overweldigend en intimiderend.

Hoe weet je eigenlijk of je deze vaardigheden hebt en of je een productmanager kunt zijn? Volg ons terwijl we 10 belangrijke productmanagementvaardigheden bespreken die je nodig hebt om te slagen in je rol!

Wat zijn de belangrijkste productmanagementvaardigheden?

Misschien denk je nu: welke vaardigheden heb je nodig voor een carrière in productmanagement? Of waar zijn aanwervingsmanagers echt naar op zoek? 🤔

Om deze vraag te beantwoorden, heeft ons team van Upraised meer dan 200 functiebeschrijvingen van productmanagers (JD's) geanalyseerd en 300 van de meest voorkomende vaardigheden geïdentificeerd. Vervolgens hebben we deze geclusterd in tien vaardigheden die echt de kern vormen van een productmanager invoer.

We raadpleegden ook experts in de productbeheer veld, wat ons hielp om de sleutelvaardigheden te verzamelen die werkgevers willen wanneer ze kandidaten vroeg in hun carrière selecteren.

Competentie van productmanagementvaardigheden vereist voor productmanagers via Omhoog De belangrijkste zes vaardigheden die je kunnen helpen bij de overgang naar een rol als productmanager zijn:

Productgevoel Communicatievaardigheden Technisch inzicht Problemen oplossen5. Datagestuurd en strategisch denken Resultaatgericht

Lees hier hoe de vaardigheid in deze tien PM-vaardigheden verschilt tussen productmanagers van topniveau en gemiddelde productmanagers:

Door specifieke processen binnen deze tools te leren, kunt u productvereisten definiëren en hun tekortkomingen begrijpen.

Soft skills voor productmanagers

Zachte vaardigheden zijn iemands vermogen om met andere mensen om te gaan. Succesvolle productmanagers beschikken over de volgende kernvaardigheden voor productmanagement:

3. Interpersoonlijke vaardigheden

Een productmanager moet ervoor zorgen dat belanghebbenden zich achter de abonnementen en projecten scharen. Met sterke communicatieve vaardigheden kun je anderen beïnvloeden en beter met hen communiceren, ook met het verkoopteam.

Het helpt je ook bij het beheren en stroomlijnen van productdocumentatie. Door kritieke informatie te communiceren, weten alle belanghebbenden wat er op het spel staat productontwikkelingsproces op schema ligt .

4. Probleemoplossing

Probleemoplossing is het vermogen om een complex probleem in stukjes op te splitsen en de hoofdoorzaak te identificeren.

Als productmanager moet je het juiste probleem identificeren voordat je aan de oplossing begint. Vaker wel dan niet krijg je te maken met verwarrende en complexe problemen.

Daarom zijn probleemoplossende vaardigheden erg gewild in dit soort rollen. Productmanagers zijn vaak verantwoordelijk voor het omzetten van het probleem in een duidelijke probleemverklaring die de rest van de business kan begrijpen.

5. Gegevensgestuurd en strategisch denken

Gegevens zijn de nieuwe olie die een klantgerichte aanpak in elke organisatie voeden. Aangezien alles om gegevens draait, kun je met deze vaardigheid regelmatig openstaan voor nieuwe kennis.

Hierdoor weet je wat werkt en wat niet. Het is een van de belangrijkste vaardigheden voor productmanagers omdat gegevens je helpen vragen te beantwoorden als:

Wie is je klant?

Waarom gebruiken ze je product?

Wat vinden ze ervan?

Gegevensgestuurd zijn zorgt voor een betere afweging tussen dringende en niet-dringende taken. Deze vaardigheid stelt je in staat om je strategisch denken en prioriteringsvaardigheden te verfijnen.

En ondertussen krijg je meer vertrouwen in echte geïnformeerde beslissingen met je gegevens.

6. Resultaatgericht

Uiteindelijk gaat het om het resultaat.

Resultaatgerichtheid helpt bij het prioriteren van taken die de meeste waarde toevoegen voor de hoeveelheid tijd die je investeert in het voltooien ervan. Je moet optimaal gebruik maken van de beschikbare middelen en taken voltooien binnen de gestelde tijd, wat aangeeft dat je resultaatgericht bent.

4 Bonusvaardigheden voor productbeheer

7. Gebruikersgerichte mentaliteit

Het vermogen om je in te leven in gebruikers en een gebruikersgerichte mindset te hebben is cruciaal voor productmanagers om producten te maken die waarde leveren en voldoen aan de behoeften van gebruikers, wat resulteert in een hogere tevredenheid onder gebruikers en een hogere adoptiegraad.

8. Delegatie

Effectief delegeren leidt tot het opbouwen van vertrouwen binnen het team en bevordert teamwork, productmanagers kunnen zich richten op strategische Taken en het algemene productontwikkelingsproces leiden, wat resulteert in efficiëntere en effectievere productontwikkeling.

9. Kritisch denken

Kritisch denken is een essentieel onderdeel van productmanagement. Productmanagers gebruiken kritisch denken om gegevens te analyseren, opties te evalueren, beslissingen te nemen en problemen op te lossen.

Ze moeten in staat zijn om potentiële risico's en kansen te identificeren, creatieve oplossingen te genereren voor complexe uitdagingen en kritisch na te denken om de ontwikkeling van de beste productstrategieën te ontwikkelen . Productmanagers moeten ook berekende risico's kunnen nemen zonder de kwaliteit van het product op te offeren of de veiligheid van gebruikers in gevaar te brengen.

10. Voortdurend leren

Voortdurend leren helpt productmanagers om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën, markttrends en gebruikersgedrag, zodat ze datagestuurde beslissingen kunnen nemen, innovatieve producten kunnen maken en echte waarde kunnen leveren, en zich kunnen profileren als een sterke productleider.

Hoe vergroten deze vaardigheden uw kansen om aangenomen te worden?

Productmanagement is een fascinerend vakgebied carrièrepad . Om een succesvolle productmanager te zijn, moet je vaardigheden ontwikkelen die je helpen om een functieoverschrijdende samenwerking te leiden tussen ingenieurs , marketing en verkoopteams leidinggevenden van bedrijven en gebruikers.

Laten we nu eens begrijpen hoe deze vaardigheden ertoe bijdragen dat je een betere productmanager wordt. De twee soorten vaardigheden die productmanagers nodig hebben om uit te blinken in dit veld:

Harde vaardigheden (d.w.z. technische vaardigheden)

Zachte vaardigheden (d.w.z. analytische vaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden)

Zowel harde als zachte vaardigheden zijn belangrijk bij het zoeken naar een baan. Als potentiële werkzoekende weet je dat je bepaalde zachte vaardigheden en harde vaardigheden nodig hebt die je in het verleden hebt opgedaan.

Deze vaardigheden worden overdraagbare vaardigheden genoemd. Ze geven aan dat je het werk aankunt, zelfs als je profiel niet 100% overeenkomt met de functieomschrijving. Dergelijke vaardigheden maken je van onschatbare waarde voor elk bedrijf.

Hoe weet je of Product Management iets voor jou is?

De eerste stap is inzicht krijgen in je vaardigheidsniveau in elk van deze vaardigheden.

Begin met de KYS-test (Know Your Self) om te zien of je een productmanager zou kunnen worden. Deze competentietest onthult uw gedrags- en houdingseigenschappen op basis van een set van 49 vragen. Het zal je helpen meer te weten te komen over je sterke punten en blinde vlekken in deze tien kernvaardigheden voor productmanagers!

Als je boven de 50 scoort zonder enige productachtergrond, dan is dat geweldig! Dit betekent dat je in je huidige rol over een aantal vaardigheden beschikt om te slagen als productmanager. Maar als je onder de 50 scoort, geen zorgen!

Die score betekent gewoon dat je aan je vaardigheden moet werken en de test zal je vertellen waar je blinde vlekken zitten om je te helpen. Dus hoe kun je je vaardigheden ontwikkelen om een succesvolle en competente productmanager te worden?

Hoe ontwikkel je productmanagementvaardigheden?

